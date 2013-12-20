Прощай, Winamp

Сегодня, 20 декабря, прекратилась поддержка Winamp — самого узнаваемого и родного для многих музыкального плеера. В память о времени, проведённом вместе, мы сделали тематическое оформление для страницы Яндекс.Музыки и попросили коллег поделиться своими воспоминаниями о Winamp и его эпохе.

Роберт, разработчик:

«В нашей комнате в общаге физтеха у каждого был свой будильник. Мой был самый технологичный: плейлист в Winamp из сотни пустых (без звука) треков, а за ними нормальные mp3-шки. Всю ночь плеер играл тишину, а утром заряжал комнату позитивным Saltarello от Dead Can Dance — мне нужно было вставать к первой паре. Когда плеер дотягивал до Cocteau Twins, я понимал, что первая пара подходит к концу, а я могу опоздать на вторую. Любовь к планировщикам задач не угасла во мне, и теперь я разрабатываю их в Яндексе».



Дима, менеджер проектов:

«За многие годы использования Winamp я фанатично отредактировал с его помощью гигантское количество тегов в музыкальных файлах, так что мои плейлисты не содержали ни одной ошибки или опечатки. Долго я сам не мог найти объяснения этому странному увлечению, а с 2005 года, когда я зарегистрировался на Last.fm, знал, что делаю это, чтобы правильно «скробблилось», и это важно не только для меня, но и для других пользователей. Теперь мы с коллегами следим за порядком в каталоге Яндекс.Музыки, в котором уже почти 14 миллионов треков».



Жанна, менеджер по маркетингу:

«Когда мне было шестнадцать, у меня были розовые кеды и розовая шкурка Winamp. Вот, в общем-то, и всё. Короткая история. Но недавно она получила продолжение — сейчас я работаю в самом розовом и музыкальном сервисе Яндекса».



Егор, менеджер проектов:

«Девушка, которая мне тогда очень нравилась, однажды позвала меня с собой на дискотеку. Танцевать я совершенно не умел и рисковал попасть впросак, а такой шанс нельзя было упускать. Пришлось прибегнуть к хитрости и научиться танцевать у медведя из визуализации Winamp. Кажется, всем было всё равно, да и с девушкой мы потом расстались».



Костя, руководитель Яндекс.Музыки:

«Для меня Winamp — это ассоциация со счастливым предвкушением. Точнее, даже не сам плеер, а плагин MilkDrop, который делал красивейшую визуализацию под музыку. Он только вышел, я тогда жил один, заканчивал учиться. И вот я садился ночью за компьютер, включал LSD “Энигмы”, пялился в разноцветные занавесы на экране и прямо чувствовал, какой большой мир, как много можно в нём сделать и увидеть, сколько ещё всего впереди».



Присоединяйтесь к нашей ностальгической вечеринке в комментариях и слушайте песни из прошлого на Яндекс.Музыке.

Команда Яндекс.Музыки