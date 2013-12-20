КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Прощай, Winamp

Пост в архиве.

Сегодня, 20 декабря, прекратилась поддержка Winamp — самого узнаваемого и родного для многих музыкального плеера. В память о времени, проведённом вместе, мы сделали тематическое оформление для страницы Яндекс.Музыки и попросили коллег поделиться своими воспоминаниями о Winamp и его эпохе.

Роберт, разработчик:
«В нашей комнате в общаге физтеха у каждого был свой будильник. Мой был самый технологичный: плейлист в Winamp из сотни пустых (без звука) треков, а за ними нормальные mp3-шки. Всю ночь плеер играл тишину, а утром заряжал комнату позитивным Saltarello от Dead Can Dance — мне нужно было вставать к первой паре. Когда плеер дотягивал до Cocteau Twins, я понимал, что первая пара подходит к концу, а я могу опоздать на вторую. Любовь к планировщикам задач не угасла во мне, и теперь я разрабатываю их в Яндексе».

Дима, менеджер проектов:
«За многие годы использования Winamp я фанатично отредактировал с его помощью гигантское количество тегов в музыкальных файлах, так что мои плейлисты не содержали ни одной ошибки или опечатки. Долго я сам не мог найти объяснения этому странному увлечению, а с 2005 года, когда я зарегистрировался на Last.fm, знал, что делаю это, чтобы правильно «скробблилось», и это важно не только для меня, но и для других пользователей. Теперь мы с коллегами следим за порядком в каталоге Яндекс.Музыки, в котором уже почти 14 миллионов треков».

Жанна, менеджер по маркетингу:
«Когда мне было шестнадцать, у меня были розовые кеды и розовая шкурка Winamp. Вот, в общем-то, и всё. Короткая история. Но недавно она получила продолжение — сейчас я работаю в самом розовом и музыкальном сервисе Яндекса».

Егор, менеджер проектов:
«Девушка, которая мне тогда очень нравилась, однажды позвала меня с собой на дискотеку. Танцевать я совершенно не умел и рисковал попасть впросак, а такой шанс нельзя было упускать. Пришлось прибегнуть к хитрости и научиться танцевать у медведя из визуализации Winamp. Кажется, всем было всё равно, да и с девушкой мы потом расстались».

Костя, руководитель Яндекс.Музыки:
«Для меня Winamp — это ассоциация со счастливым предвкушением. Точнее, даже не сам плеер, а плагин MilkDrop, который делал красивейшую визуализацию под музыку. Он только вышел, я тогда жил один, заканчивал учиться. И вот я садился ночью за компьютер, включал LSD “Энигмы”, пялился в разноцветные занавесы на экране и прямо чувствовал, какой большой мир, как много можно в нём сделать и увидеть, сколько ещё всего впереди».

Присоединяйтесь к нашей ностальгической вечеринке в комментариях и слушайте песни из прошлого на Яндекс.Музыке.

Команда Яндекс.Музыки

1406 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Zambazoo
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, мне понравилось
Андрей Ковалевский
26 ноября 2015, 15:21
Отличный сервис! Не закрывайте его пожалуйста!!!
mizyakin.anton
26 ноября 2015, 15:21
Закрыть подобное считаю преступлением против человечества
Hydra1221
26 ноября 2015, 15:21
mizyakin.anton,
а разве что-то изменилось?
Вот в чем именно заключалась поддержка плеера разработчиками?
mizyakin.anton
26 ноября 2015, 15:21
Hydra1221,
я говорил про сервис который организовал уважаемый Яндекс, а Вы?
blackdominates
26 ноября 2015, 15:21
mizyakin.anton,
а при чём здесь сервис Яндекса? Речь идёт о кончине плеера.
zulya1985
26 ноября 2015, 15:21
blackdominates,
Может найдутся другие разработчики Winamp, которые продолжат поддержку Winamp?
krueger666
26 ноября 2015, 15:21
zulya1985,
все зависит от владельцев Winamp. Недавно была информация, мол его собираются продавать. Покупатель не называется. Также многие просили отдать его в Open Source. Так что думаю разработка все равно будет продолжаться и на этом история плеера не закончится
blackdominates
26 ноября 2015, 15:21
Hydra1221,
ничего не изменилось, (кроме того, что больше не будет новых версий). Просто для многих это первый и единственный музыкальный плеер, с которым связаны воспоминания, ностальгия и т.д.
rubblegum
26 ноября 2015, 15:21
Hydra1221,
наверное, они делали обновления раз в год, а теперь не будут вообще. Для компании, владевшей правами на винамп, это не было приоритетным направлением, интерес был только в миллионной базе людей, которые могли поглощать рекламу.
Тимофей
26 ноября 2015, 15:21
mizyakin.anton,
поддерживаю..
lady.lor1967
26 ноября 2015, 15:21
Андрей Ковалевский,
ПРАВИЛЬНО
aksp
26 ноября 2015, 15:21
Поддерживаю! Гораздо удобнее музыку слушать в таком оформлении лично мне.
petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:21
Zambazoo,
программа моего детства
godphp
26 ноября 2015, 15:21
petrsuslov80,
danyil3010
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо) Ништяк!
work.vadim.kozlov
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Вспомнил свой первый Сплин "Гранатовый альбом".
Boonya
26 ноября 2015, 15:21
work.vadim.kozlov,
О, дааа!
А там ещё сколько всего отличного, в плейере!
oculus.dexter
26 ноября 2015, 15:21
Мой первый рипнутый cd.
Мир тесен.)
rpk6425501
26 ноября 2015, 15:21
Респект!
ski28
26 ноября 2015, 15:21
Поддерживаю Zambazoo
andrew-wagin
26 ноября 2015, 15:21
о, да... прощай старый друг
Кирилл
26 ноября 2015, 15:21
Великолепно)
smile199308
26 ноября 2015, 15:21
Просто замечательно)) Многое вспомнил...))
Денис
26 ноября 2015, 15:21
Я делал свои первые дискотеки с ним... люблю его. До последнего на компьютере был.
Elijah Straykov
26 ноября 2015, 15:21
Супер!
Masak1
26 ноября 2015, 15:21
DJ Winamp
perkoffsanya
26 ноября 2015, 15:21
Здорово,спасибо вам)
Владимир Миронов
26 ноября 2015, 15:21
Супер! ;)
Илья Лочканов
26 ноября 2015, 15:21
Да Винамп это очень мило и здорово. И какие все таки мы уже большие друзья. Уже винамп пережили. А представьте, когда нибудь такую же страничку про виндоус сделают, или Вконтакте. И все будут писать в комментах, как познакомились с первой девчонкой в комментах МДК))
P-Repin
26 ноября 2015, 15:21
Я помню этого медведя!
Aramby
26 ноября 2015, 15:21
Winamp это мое детство) особенно их демо с Ламами)
tomas.toms
26 ноября 2015, 15:21
Aramby,
точно)))у меня как то был куплен диск с музыкой и на нем,тоже была демка Винампа)но тогда я об этом еще не знал)
xans
26 ноября 2015, 15:21
tomas.toms,
hauchin
26 ноября 2015, 15:21
ЖАЛЬ !!!
dobriyyoba
26 ноября 2015, 15:21
мне 17 но столько хорошей музыки :3 спасибо яндекс!вы лучшие
Aidos
26 ноября 2015, 15:21
Отлично! Просто отлично!

Помню как всегда ставил кастомные оболочки на винамп. Крутое было время.
fancymedia
26 ноября 2015, 15:21
Яндекс, купи винамп
Sergey Makhalov
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1
дмитрий к.
26 ноября 2015, 15:21
, 100 пудов
stopnik.vovchik
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+2
respect64ru
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+100500
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:21
смешно подумать, нооо... дельно сказано.
moskp
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1!!!
vpungin
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
а почему бы и нет?
inghost
26 ноября 2015, 15:21
вы озвучили мой коммент!
kadavr7
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,


Хорошее и дельное предложение!
Никакой айтюнс его не заменит
Виталий Хабаров
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
адназначна плюс. Яндекс, не тормозим, действуем
ru_markus
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1
rast30rus
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+100000500000
Лев
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
зачем?
stetsiukia
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
Лучше бы передали его в open source
USCSI160
26 ноября 2015, 15:21
stetsiukia,
он изначально к нам пришел из опенсорса... смотрим источник винампа в линуксе XMMS
Darinasha.da
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1
Andiam Ru
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1
Dispiritus
26 ноября 2015, 15:21
Какой смысл покупать Winamp? Что от этого изменится?
Артур
26 ноября 2015, 15:21
Dispiritus,
будет дальше развиваться?
Dispiritus
26 ноября 2015, 15:21
Артур,
15 лет для продукта уже достаточно. Раз его закрыли на то были причины. Есть альтернативы Winamp'у.  А развивать его будет совсем не целесообразно и не выгодно. Аудитория точно будет не та какая была раньше.
miasom
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
+1
ShadowFlak
26 ноября 2015, 15:21
+1
lalaulada
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
++++++
Shitikov-d
26 ноября 2015, 15:21
fancymedia,
Однозначно +
AVCherkasov90
26 ноября 2015, 15:21
а что, купи, а?
bkanton
26 ноября 2015, 15:21
Большой респект yandex, порадовал ) Как будто вернулся в прошлое!
soul-site
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Просто нет слов! Просто супер!
LeXxiK
26 ноября 2015, 15:21
Это пять!
costakov
26 ноября 2015, 15:21
Отлично :-)
AlexanderTankov
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, ребята! Понастальгировал!
by-bad
26 ноября 2015, 15:21
AlexanderTankov,
+1
rayman3000
26 ноября 2015, 15:21
AlexanderTankov,
+1
rast30rus
26 ноября 2015, 15:21
AlexanderTankov,
+1
milanka.mama
26 ноября 2015, 15:21
а этот сервис под старый винамп будет работать долго или через пару недель вы его закроете?
muslim-kamalov
26 ноября 2015, 15:21
milanka.mama,
+1
soprano
26 ноября 2015, 15:21
Тот же вопрос. Очень понравилась идея.
soprano
26 ноября 2015, 15:21
Тот же вопрос. Очень понравилась идея!
ani-pabedit
26 ноября 2015, 15:21
Хороший вкус у Вас, ребята!))))
blazini
26 ноября 2015, 15:21
В «Музыке нулевых» нет Земфиры.
euphonize
26 ноября 2015, 15:21
blazini,
добавили Земфиру :)
blazini
26 ноября 2015, 15:21
euphonize,
спасибо!
Еще бы Manson, Everlast, Limp Bizkit туда же =)
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
blazini,
сделали :)
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо)) От всей души)) И с наступающим новым годом)
strahagent
26 ноября 2015, 15:21
Я до сих пор им пользуюсь)
denisismagiloff
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо большое!!
sandsandro
26 ноября 2015, 15:21
Збс ремейк, но одно жжьжирное такое НО! 320кбпс и интерфейс девяностапятой венды?!! Больше 128кбпс редко тогда где встречалось.
lakatkin.misha2011
26 ноября 2015, 15:21
sandsandro,
ага а реально там "Теплый ламповый" 192 kbps
putnik
26 ноября 2015, 15:21
Да, песенки определённо должны быть в 128 kbps.
asma-zuev
26 ноября 2015, 15:21
putnik,
хотя бы просто написано 128, а играло бы в 320 :-)
NTIMON
26 ноября 2015, 15:21
Классная идея, но в нулевых маловато треков
dump5.hed1n
26 ноября 2015, 15:21
RIP
eleorix
26 ноября 2015, 15:21
Дань уважения великой проге. Комп, музыка, Winamp. За ностальгию и правда, огромное спасибо.
antalx
26 ноября 2015, 15:21
the best of the best
luckyluke2012
26 ноября 2015, 15:21
good job!
SLONOPOTAMIYA.RF-IMIKS
26 ноября 2015, 15:21
При попытке клика на папку не из СНГ, папка не открывается. Не выдается никакая ошибка. Только если выделить весь текст на странице, становится видно сообщение о воспроизведении на территории СНГ, тк текст в лучших традициях клоакинга написан тем же цветом, что и фон окна медапроигрывателя.

http://www.sendspace.com/file/eygj74
totenarsch
26 ноября 2015, 15:21
Круто, а можно где-нибудь плейлист этот достать?
ko_dr
26 ноября 2015, 15:21
totenarsch,
тем же вопросом задался. Получилось найти?
Вася
26 ноября 2015, 15:21
Кому в голову пришла идея создать "FOUND.001" в избранном? :)
Demykin Andrey
26 ноября 2015, 15:21
чтобы Fat16 не заыбвали :-)))
Flopsiq1337
26 ноября 2015, 15:21
Demykin Andrey,
fat16 не застал, но fat32 помню хорошо ;)
Петр Попов
26 ноября 2015, 15:21
Вася,
там еще и песня соответствующая)
Wilmington Ave
26 ноября 2015, 15:21
эххх(
foksa7
26 ноября 2015, 15:21
прощай
Educated
26 ноября 2015, 15:21
спасибо большое) реально очень приятно было это видеть)
andruhov
26 ноября 2015, 15:21
Это офигенно, чёрт побери! Хоть я и не люблю старый интерфейс Винампа, но на ностальгию всё равно пробило.
sairix666
26 ноября 2015, 15:21
Кайф.
Захохов Артур
26 ноября 2015, 15:21
Крутяк, аж за душу взяло.
yegorov0725
26 ноября 2015, 15:21
Да, Winamp устанавливался первым, при перестановки Windows.
maleksandr
26 ноября 2015, 15:21
Реально классно сделали! Яндекс, вы молодцы!
Rajaxx88
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, ребята, за такую классную штуку, какую вы сделали.
reality
26 ноября 2015, 15:21
А вот это очень символично )) Не могу прослушать! "Наши соглашения с правообладателями предусматривают прослушивание музыки только для пользователей из России, Украины, Беларуси и Казахстана."
Александр Р.
26 ноября 2015, 15:21
Саша Ш., переезжай в Россию. У нас хорошо )
Александр
26 ноября 2015, 15:21
Саша Ш., используй прокси. не приезжай в Россию.
Rencontrez
26 ноября 2015, 15:21
Александр,
=D
Виталий
26 ноября 2015, 15:21
Отлично! Молодцы Яндекс!
Козак Олександр
26 ноября 2015, 15:21
Прослезился
dimakozz
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!
sociology-stud
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, ребята!!! От души =)
2bj
26 ноября 2015, 15:21
True OldSchool!
varart
26 ноября 2015, 15:21
Оригинально! Молодцы
safetly
26 ноября 2015, 15:21
Прослезился...ностальгия...winamp это что-то большее чем проигрыватель
yadima17213
26 ноября 2015, 15:21
safetly,
это первое из основных прог 90х)
mernoff
26 ноября 2015, 15:21
У меня этот же скин на Winamp до сих пор -  не расстанусь с ним, с эти проигрывателем на все времена, никогда... буду слушать всегда. Мне все равно будет поддержка или нет...  Я человек из того времени.
blackdominates
26 ноября 2015, 15:21
mernoff,
+9999
averjanov.pasha
26 ноября 2015, 15:21
господа) это прекрасно, дичайший олдскул. Селерончик свой вспомнил
Константин С.
26 ноября 2015, 15:21
Ребяты, вы очень крутые! Спасибо!
Max Maiurnikov
26 ноября 2015, 15:21
увековечте!!!!
Алексей Тимофеев
26 ноября 2015, 15:21
Супер!
tassekaffe
26 ноября 2015, 15:21
)))) спасибо
svirinlexx
26 ноября 2015, 15:21
Респект!
Константин К.
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо ребята, вспомнил молодость! :)
yesenin-toxa
26 ноября 2015, 15:21
Деталей, больше деталей!
В правом нижнем углу иконку добавить про модем. И иногда рандомно "разрывать" соединение, а когда нажимаешь, то бэкграундом чтобы шел шум соединения.
И желтое сообщение мигающее не будет лишним.
anjdanov
26 ноября 2015, 15:21
Это так круто... Яндекс, люблю вас!
inventrix
26 ноября 2015, 15:21
Эх.....) Хорошая программа, у меня всегда стояла в скине под матрицу. Сколько этот трудяга натерпелся от меня, начиная от классики которой были нескончаемые гигабайты, и заканчивая, тяжелым металлом, все конечно же в плейлистах по настроению)))Жалко будет расставаться
Mikhail Filippov
26 ноября 2015, 15:21
+1
Сания Галимова
26 ноября 2015, 15:21
Для меня винамп с его классическим скином такой же символ детства, как и Turbo Pascal, Windows до версии виста, окошко ICQ-клиента, Цой с Наутилусом и ночи у костра в Кванте.
kanzuba-s13
26 ноября 2015, 15:21
Никогда не пользовался,но знаю,что тесть в Восторге.Спасибо.dr.dr-zub.
maciborka-v
26 ноября 2015, 15:21
Отлично сделали! С большим удовольствием слушал музыку. Подборка 90x просто прелесть! Все вспомнил ... И винду и школу и дискотеки ...
benthos
26 ноября 2015, 15:21
добавил в закладки. Не удаляйте!!!
У меня вышла первая статья в зарубежном научном журнале и под отличное утреннее настроение такой прекрасно дополняющий подарок от Яндекса!!!
denstudio2
26 ноября 2015, 15:21
Ляпота)
damir.sukhov
26 ноября 2015, 15:21
спасибо !"!!!
H0tb1t
26 ноября 2015, 15:21
Добавте кнопку "Сохранить весь плейлист", а то приходиться тыкать по 1 треку Т_Т
Moerte
26 ноября 2015, 15:21
отлично сделали! и подборки классные, молодцы. Очень жаль винамп ((
Core000
26 ноября 2015, 15:21
лойс)
Остап Червак
26 ноября 2015, 15:21
дуже. круто. реалізацію 5+!!
Truth4oll
26 ноября 2015, 15:21
Отличные плейлисты на НГ ) спасибо!
ilikos
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо большое! 5+
Vardan Adamyan
26 ноября 2015, 15:21
Жаль!!!!!!(
Максим
26 ноября 2015, 15:21
Хорошие ребята в Яндексе работают :)
by-bad
26 ноября 2015, 15:21
Ничто не вечно под луной, но Winamp будет жить в моём сердце ещё очень долго. Музыка это неотъемлемая часть моей жизни и её компьютерная версия началась именно благодаря этому проигрывателю. Спасибо Яндексу за "Олдскул" и подборку музыки того времени.
Дмитрий Дёмин
26 ноября 2015, 15:21
Умницы! Приятно, что вы такие.
Moerte
26 ноября 2015, 15:21
it really kicks llama's ass
ost1n174
26 ноября 2015, 15:21
а можно список песен
jad-mia
26 ноября 2015, 15:21
Агонь! 98ая винда, винамп классический... прям все из детства )
splite25
26 ноября 2015, 15:21
Было время под Scorpions — Crazy World даже всплакнуть выдалось. вот время было.
cranfan
26 ноября 2015, 15:21
А я им все ещё пользуюсь
ruslan-kafa
26 ноября 2015, 15:21
Вкусно сделали!
И хоть я Винамп не особо полюблял, однако теги к файлам корректировл именно с его помощью.
Так что тоже - легкая ностальгия присутствует :)
Stanislavsky45
26 ноября 2015, 15:21
+1))
Lazarevsko-e2012
26 ноября 2015, 15:21
Хорошая работа, жду от вас OS! (операц.сист.) Надеюсь вы над этим работаете!
AMTsyvilev
26 ноября 2015, 15:21
А "Вспоминая Народ на Яндексе" будет?
stepkamipt
26 ноября 2015, 15:21
прочитал LSD "Энигмы" - подумал, что опечатка, и правильно читать LCD, a Костя прогал на Энигме. Потом задумался о том, что у Энигмы не было никакого LCD, только перфокарты, наверное. И прочитал правильно.
vtracenco
26 ноября 2015, 15:21
Есть что вспомнить. Спасибо
xxxDAEMONxxx
26 ноября 2015, 15:21
Огромное спасибо за подбор музыки!
yogik90
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, Вы волшебники. При помощи своего творения позволили на мгновенье вновь окунуться в "то время". Замечательная, отличная и разнящаяся по жанрам музыкальная подборка треков.
Спасибо от души.
alexs3524
26 ноября 2015, 15:21
Благодарю Вас ребята.Так держать!
alexs3524
26 ноября 2015, 15:21
И ещё раз огромное СПАСИБО!
ra1n3
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо
taisniqm
26 ноября 2015, 15:21
Ох, еще бы логотип Яндекса был с засечками, как был в конце 90-х - начале нулевых (да и шрифтик в "Музыка того времени" как-то современно смотрится, но могу ошибаться) - совсем невозможно прекрасно было бы
bibart.dir
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, Спасибо! Отличная подборка музыки в старом-добром плеере. Новых Успехов Вам!
artemdikaya
26 ноября 2015, 15:21
Ностальгия, спасибо за эти ощущения!
Serz K
26 ноября 2015, 15:21
такая маленькая программка, но с ней ушла целая эпоха.... пользуюсь до сих пор и помню ещё самые первые версии....
WeirdStone
26 ноября 2015, 15:21
Ребят купите винамп... Мы хотим его. Он удобен! Пожалуйста парни... Яндекс... Пожалуйста =)

С уважением. Поклонник Я и Винампа
George Golman
26 ноября 2015, 15:21
тепло и лампово, спасибо.
Demykin Andrey
26 ноября 2015, 15:21
Круто! Даже песня Янки Дягелевой есть.
Не хватает отдельной папки для "Гражданской обороны"
Demykin Andrey
26 ноября 2015, 15:21
Demykin Andrey,
ан нет - даже целых две песеньки "ГО" есть, хорошо
megazuz
26 ноября 2015, 15:21
Вы просто боги!
Прошу вас - не выпиливайте эту страничку никогда!
И вот ещё мои предложения:
+ добавьте возможность изменять размер она списка
~ отсортируйте песни по исполнителю

Если прикрутите возможность создавать свои списки и возможность по логину в свою учётку их использовать - это ж будет киллер фича - прямо таки Winamp с любимой музыкой всегда с собой.

ЗЫ И да - в 90-х очень не хватает Scooter - это ж была самая-самая дискотечная музыка.
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
megazuz,
добавили Scooter :)
mus.serj
26 ноября 2015, 15:21
Я бы хател сказать всем  кто создавал эту програму бальшое спасибо
Garant-service24
26 ноября 2015, 15:21
Нихера себе винамп перестали поддерживать!Да у меня с ним столько всего начиналось эххххххххх 2008 2009 года это было просто супер!
dreamsOff
26 ноября 2015, 15:21
ностальгия..... даешь Яндекс.Винамп !!!
NikStudio.ru
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!
Hatsu
26 ноября 2015, 15:21
Шииикарно!
Քɣҫλɑԋ
26 ноября 2015, 15:21
клас, спасибо
karpov-photo
26 ноября 2015, 15:21
Где Макарена!
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
karpov-photo,
добавили!
mistermaxsmit
26 ноября 2015, 15:21
Это был незаменимый пазл каждого компьютера с 98й виндой! Ребята молодцы! Есть что вспомнить!!!
ilikos
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, оставьте эту тему, пожалуйста!!!
Иван Каретников
26 ноября 2015, 15:21
Олдскулы свело..
V
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, здорово получилось.
Сергей Барченков
26 ноября 2015, 15:21
Шикарно :)
karpov-photo
26 ноября 2015, 15:21
D.J.C.C. – The Rhythm Of Chupa Chupa
jeezic
26 ноября 2015, 15:21
только не удаляйте!
Avangebit
26 ноября 2015, 15:21
Папки "Разное" и "Разобрать" не хватает.
yzcrb
26 ноября 2015, 15:21
Avangebit,
http://s.pikabu.ru/images/big_size_comm/2012-09_6/1348661084864.jpg
evgluhov
26 ноября 2015, 15:21
yzcrb,
pilatov
26 ноября 2015, 15:21
Avangebit,
еще "!new", "!!!!new" и т.д. :)
Wlob777
26 ноября 2015, 15:21
Слезы и настальгия! Это восхитительно!
MatveyAS
26 ноября 2015, 15:21
WinAmp  в первую очередь ностальгия по молодости, первое, что стояло в автозапуске и работало на протяжении всей работы за компьютером. Более удобного и удобного проигрывателя не находил. Жаль, что когда-то всё заканчивается :(((((
aygul2
26 ноября 2015, 15:21
Пищу от восторга - от идеи, реализации и плейлистов :) Молодцы, спасибо вам!
Николай Пузырин
26 ноября 2015, 15:21
прослезился
Максим
26 ноября 2015, 15:21
Просто супер - и идея, и исполнение и особенно подборки музыки порадовали!
ma-ix
26 ноября 2015, 15:21
прощай музыка вконтакте !
evgSyr
26 ноября 2015, 15:21
управление не как в винампе (zxcvb), отсутствие repeat, плейлист скроллится плавно.
Ярушин Владимир
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!  Супер во всех отношеньях..
hermolov
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо) Какой приятный подарок. Тот кто причастен -Вы удивительны!
ppi59
26 ноября 2015, 15:21
Супер, ностальгия!
elias-ilya
26 ноября 2015, 15:21
Ребят, это круто!
Android
26 ноября 2015, 15:21
Это эпоха! Начиная со школы, потом ПТУ, потом универ. Всё время было с ним... Дискотеки, выпускной из кодетского корпуса товарища, практика...
Журавлёв Слава
26 ноября 2015, 15:21
Да-с, хороший был плеер, мы с друзьями у меня дома часто его слушали..... Даже насольгия какая-то...
borodin-29
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!
Android
26 ноября 2015, 15:21
Огромное спасибо всем кто сделал замечательную страницу памяти любимого плеера!
ddidkovskij
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо ребята. Это круто!
Ksan1us
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, порадовало.
LiaNdrY1
26 ноября 2015, 15:21
Винамп давно себя изжил, только разрастался в какого-то гиганта с кучей ненужных функций, ему на смену давно пришел Aimp, а винампом можно было пользоваться только v3.xx
Виктор
26 ноября 2015, 15:21
не долго пользовался Винампом... устанавливал проигрыватели "невинампы", что само по себе говорит о винампе!
sasha-kizilov2008
26 ноября 2015, 15:21
LiaNdrY1,
kimirsant
26 ноября 2015, 15:21
Я один сперва прочитал, что Костя вкидывал LSD и слушал Энигму?
workplace0
26 ноября 2015, 15:21
kimirsant,
не ты один :)
ak1200
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, огромный Вам респект! Вы молодцы!
igormigorm
26 ноября 2015, 15:21
спасибо
fobos-irr
26 ноября 2015, 15:21
молодцы! оставьте насовсем!
но хотелось бы видео папку "eurodance 90"
Ramzes
26 ноября 2015, 15:21
Грустно, печально, ну и ладно.
andrew.projects
26 ноября 2015, 15:21
дешево.. где драг дроп.. и это.. для музыкальных плееров поддержка никакая не нужна.. и  кто проживет дольше яндкс или  плеер еще вопрос
Петров Игорь
26 ноября 2015, 15:21
andrew.projects,
а как же добавление поддержки новых форматов?
Макс
26 ноября 2015, 15:21
Я ещё долго буду им пользоваться.
zavtradigital
26 ноября 2015, 15:21
) winamp, narod и диал-ап
FFinn
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо за страницу winamp!
crab-o-war
26 ноября 2015, 15:21
Никогда не убирайте Яндекс.Винамп, это прекрасно.
Clio-007
26 ноября 2015, 15:21
crab-o-war,
+1
EvilA1ex
26 ноября 2015, 15:21
А спасибо! :)
pinicilin2006
26 ноября 2015, 15:21
Супер. Подборки отличные!!!
bariga1410
26 ноября 2015, 15:21
Подборки песен получились здорово!!! Отдельное спасибо за подборку металла, тот кто делал этот плэйлист, со мной на одной волне))
Drago390
26 ноября 2015, 15:21
Всплакнул ;c
slepenkow.a
26 ноября 2015, 15:21
друзья,спасибо за очередную выдумку!только с репертуаром не подкачайте,добавляйте новые жанры,треки,и обновлять не забывайте!спасибо!
muradovm
26 ноября 2015, 15:21
Там даже треки повторяются :-) Тоже так делал, чтобы повысить вероятность проигрывания любимых песен в режиме случайного выбора трека для воспроизведения.
alextwoeye
26 ноября 2015, 15:21
Теперь я знаю, - зачем мне ноутбук. Если это найду в смартфоне, - жизнь и деньги потрачены не зря.Спасибо
Видеман Сергей
26 ноября 2015, 15:21
Печально, как-то... Слушаю музыку "нулевых" и ностальгирую =)
vitalik-333
26 ноября 2015, 15:21
Это еще что, я слушаю 1910-х и тоже ностальгирую!)
denisov.alek.2010
26 ноября 2015, 15:21
молодцы
muradovm
26 ноября 2015, 15:21
Никогда не слушал Winamp с прямым таймером, только с обратным. Как поменять?
i.am.nex
26 ноября 2015, 15:21
+1
andrey.kovrigin
26 ноября 2015, 15:21
Винамп - как много в этом слове. Первый и единственный плеер который был доступен в глубинке. Первые песни ночью за компом. 98 винда.  Скорпионсы, Енигма....нет это была эпоха!!!!
SerenityX
26 ноября 2015, 15:21
добрый день, честно восхищаюсь, что вы собрали такой список mp3, ностальгия нагрянула прямо. А возможно ли списочек этих песен на почту мне прислать если не трудно, а если трудно ничего я пойму) Serenityx@yandex.ru
SerenityX
26 ноября 2015, 15:21
Winamp вообще был прекрасным плеером)
niterehin
26 ноября 2015, 15:21
Большой респектос вам ребята за такой олдскул!!!
некто
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо Яндекс, пустил слезу ностальгии :)
devest
26 ноября 2015, 15:21
У яндекс.музыки один разработчик и 4 менеджера. Роберт, вы герой)
esaltheone
26 ноября 2015, 15:21
not bad )
n-xakep
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!) отличная идея!)
nikita.kipriyanov
26 ноября 2015, 15:21
Где билты в 60-х? Где Pink Floyd в 70-х?
RomanVukolov.com
26 ноября 2015, 15:21
nikita.kipriyanov,
присоединяюсь к вопросу. Пол Макартни есть, а Битлов нет. А ещё в 20х-40х, не хватает Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. Они как бы тоже не пустой звук.
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
RomanVukolov.com,
добавили Эдит Пиаф и Марлен Дитрих :)
kvv1974
26 ноября 2015, 15:21
Winamp,
таки да,  составитель списка 60-х - приверженец  роллингов?   даешь битлов в лист! а в 70-е My Sweet Lord =)))
ЗЫ  спасибо за страничку :) 
sergey-gusarov
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, это красиво!
vetamen
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Я не сентиментальный, но воспоминания нахлынули...
Дункан Маклауд
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!!!!
flipwho
26 ноября 2015, 15:21
А я в школе сводил треки на дискотеке двумя копиями Винампа.
mail.collecting
26 ноября 2015, 15:21
Оставьте страничку навсегда. Очень удобно
woo-dim
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо. Это отлично!
Комментарий удалён
khurtinaea
26 ноября 2015, 15:21
да, winamp...лето, evanescence, тема rain forest....столько воспоминаний. и замечательная муз подборка!
manekentrid
26 ноября 2015, 15:21
Отлично, спасибо!
kiloj007
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо.
f-anton
26 ноября 2015, 15:21
Последний отзыв, про визуализации очень близок. Тоже помню как они казались какой то замочной скважиной в будущее
slash213realone
26 ноября 2015, 15:21
отличняково вышло
faiz.yakupov
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо вам! Так и хлещет беззаботная юность! Остался один вопрос, на который, пока, к сожалению не нашел ответа.  У меня в Яндекс.Музыка настроен скробллинг в Last.FM и к сожалению, через эту прекрасную тему он перестал работать. Есть какое-то решение проблемы? Или oldschool, так везде? ;-)
borodin-29
26 ноября 2015, 15:21
Не хватает кнопки "Пуск"=)
borodin-29
26 ноября 2015, 15:21
Кнопки "Пуск" не хватает для полного погружения=)
wtch
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, очень понравилось :)
wtch
26 ноября 2015, 15:21
А визуализацию с танцующим медведем кто помнит?
kovalevichaleks
26 ноября 2015, 15:21
Круто! детство вспомнил
sellolee
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, конечно. Но что-то я в папке 60-е Beatles не нашел. По-моему, это упущение. Или я ослеп.
Sergei-Belyaev52
26 ноября 2015, 15:21
круто,оставляйте на всегда
jobmoja
26 ноября 2015, 15:21
Прощай Винамп! Спасибо Яндекс музыке за классное оформление!
de.arnst
26 ноября 2015, 15:21
Winamp был первым плеером который скробблил мою музыку в ласт.фм. Жаль, что в воспоминалке не прикрутили этого...
maytech
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо за приятные воспоминания о детстве :)
psydex
26 ноября 2015, 15:21
единственное с чем у меня ассоциируется музыка, это с винампом. Спасибо nullsoft, и спасибо яндексу за оформление. ставлю в закладки. +10 вам к карме.
zloidooraque
26 ноября 2015, 15:21
reported for illegal content
S.denisov.it
26 ноября 2015, 15:21
Ребят молодцы!!!! :)))
Adm1nka.ru
26 ноября 2015, 15:21
Отлично придумано
Brauglir
26 ноября 2015, 15:21
Я что то не пойму.... Почему столько людей прощается с винампом? Он великолепен посему ему не нужны обновления и тех поддержка. Никто же не запрещает им пользоваться. Такое чувство что я попал на сборище лицемеров которые кричат фразы похвалы, но пользуются другими проигрывателями.
zloidooraque
26 ноября 2015, 15:21
Brauglir,
+1
задаюсь тем же вопросом.
однако со времён появления аудио вконтактике десктопные плейеры уже далеко не столь востребованы. особенно для рядового ламера. а так, в нём куча полезных фичъ
Александр Р.
26 ноября 2015, 15:21
Brauglir,
виндой 98 тоже никто не запрещает пользоваться. Она все так же жива... дело в другом. Просто она, как и винамп стали очередным "прошлым" о котором приятно ностальгировать ))
wolandb
26 ноября 2015, 15:21
Изумительно составленные плейлисты! Дайте возможность скачать!:)
look4job
26 ноября 2015, 15:21
Красота.
zloidooraque
26 ноября 2015, 15:21
что, вообще, значит "прощай винамп"?
он как был неактивен последние 5 лет так и остался. это не мешало мне им пользоваться никогда
milkdrop2 на проектор и рад. звук можно из браузера через него пропускать и дико пороться под красивые картинки например
gmauto.vl
26 ноября 2015, 15:21
Просто супер. Спасибо тем кто это придумал и реализовал
x.Salavat
26 ноября 2015, 15:21
Теперь это моя любимая страница для онлайн прослушивания! Спасибо.
int1135317
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Отличная идея
ideliter
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо Яндекс, эх.. вот и детство кончилось =(
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы
gmauto.vl
26 ноября 2015, 15:21
Просто супер. Спасибо тем кто это придумал и реализовал
Alex Feat
26 ноября 2015, 15:21
Жаль Winamp :(
Яндексу спасибо :)
onton.p
26 ноября 2015, 15:21
Круто!
Polozoff94
26 ноября 2015, 15:21
Вечная память! Хороший был плеер. Теперь есть AIMP.
Мойса Алексей
26 ноября 2015, 15:21
Хорошо поработали, развлечение на весь день! ))
bobin1111
26 ноября 2015, 15:21
Для меня Winamp всё равно самый самый...я помню и винду 3.1...и т.д....нооо как то вин 98 и Winamp...это даже не ностальгия...это просто молодость..иии тиолько самые положительные эмоции...зря закрыли проект
bobin1111
26 ноября 2015, 15:21
Для меня Winamp всё равно самый самый...я помню и винду 3.1...и т.д....нооо как то вин 98 и Winamp...это даже не ностальгия...это просто молодость..иии тиолько самые положительные эмоции...зря закрыли проект
a-blohin
26 ноября 2015, 15:21
Очень хорошо.
gamer3131
26 ноября 2015, 15:21
Классные подборки музыки
JJOkocha77
26 ноября 2015, 15:21
Яндексу респект!Молодцы!
a.shaidulla
26 ноября 2015, 15:21
Отлично!Постарались ребята!
Sutkenzia
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, сделали все отлично, с жанрами разбивкой конечно беда и маловато их, но в остальном все просто отлично)) нужна помощь с контентом и подборками по нестандартным не мейнстрим стилям пишите, сам веду огромную базу музыки всю свою сознательную жизнь, собственно винамп 2.91 до сих пор плеер на моем компе на века))
scooterinka
26 ноября 2015, 15:21
Красавцы!
Александр Р.
26 ноября 2015, 15:21
I'll just leave a comment here in English. Continue ...
gnilorybov.dmitry
26 ноября 2015, 15:21
Олдскульно!
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
АААААААА!!!!!!
Звоню друзьям, вечером бухать, вспоминать! Давно я их не видел.....
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
Помню, сколько лет прошло...
pilatov
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
+100500
RebooM
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
IDDQD IDKFA  :)
Holsten23
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
=))))) сраааазу вспомнил что за буковки!
lelala
26 ноября 2015, 15:21
FEX1-91X0
superuglion
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
респект))
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
+1
a.shaidulla
26 ноября 2015, 15:21
Отлично!Постарались,ребята,молодцы!
ВАСЯ ХУЙ
26 ноября 2015, 15:21
Красота, спасибо, Яндекс-команде!
Lenzelot
26 ноября 2015, 15:21
Зачет!!!
kozlechkoff
26 ноября 2015, 15:21
Lenzelot,
ser-borzov
26 ноября 2015, 15:21
Пожалуй лучшие подборки песен за последнее время! Респект ребята!
yaglik2
26 ноября 2015, 15:21
Очень здорово!!! Ах, как бы мне хотелось сохранить эту музыкальную папку на своём компьютере! Это возможно?
yzcrb
26 ноября 2015, 15:21
Тока не закрывайте этот сервис пипец как удобно ))
Neverlinger
26 ноября 2015, 15:21
отлично!
Alexey.V.Andronov
26 ноября 2015, 15:21
Огромное спасибо!!! Давно не было такой приятной ностальгии!!!
jonik908
26 ноября 2015, 15:21
помним, любим, скорбим.
vania28.03.97
26 ноября 2015, 15:21
Расплакался) почти)
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
С первой песни, полетела страница в избранное
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
iyura555,
+1
Александр
26 ноября 2015, 15:21
При загрузке нового списка продолжает играть старый. Это так задумано или баг?
roman.nck
26 ноября 2015, 15:21
Отлично! Молодцы!
roman.nck
26 ноября 2015, 15:21
Только не убирайте потом эту страницу))
sash151
26 ноября 2015, 15:21
Да, Lionhead'овская визуализация с мишкой была нереально крута!
torpasspo
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо за обновлённые воспоминания!
Отличная работа!!!
Музыкальная подборка выше всяких похвал!
listoed
26 ноября 2015, 15:21
Добавьте "Petite Fleur" в  музыку 1950-х, пока я не умер.
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
listoed,
добавили, крепитесь!
grigoriev-e
26 ноября 2015, 15:21
Идея - супер. Спасибо.

Несколько замечаний по муз.материалу.
В папке с песнями 80-х вместо оригинальных версий встречаются какие то ремиксы. Например Sting - Fragile, Tanuta Tikaram - Twis ... The Bangles - Eternal flame дана в непривычной акустической версии (на дискотеках 80-х ее не было).

Что в 80х делает Animals  - House of Ising Sun, вообще неясно (пусть даже это и позднее исполнение).
Winamp
26 ноября 2015, 15:21
grigoriev-e,
спасибо, Стинга и Тиниту добавили, The Bangles и Animals убрали.
Ильвир
26 ноября 2015, 15:21
А о причинах закрытия знает кто-нибудь?
superuglion
26 ноября 2015, 15:21
Ильвир,
рост популярности онлайн плееров.
Ильвир
26 ноября 2015, 15:21
superuglion,
что верно, то верно.. сам уже давно слушай музыку на Яндексе или вк..
Niyat17
26 ноября 2015, 15:21
За оформление зачет! Винамп это целая эпоха, просто словами даже не передать =)
Александр Лученков
26 ноября 2015, 15:21
А что же в плеере не доделали ползунок с левым и правым каналом?
yetanothercastle
26 ноября 2015, 15:21
Кстати, о скробблинге. Слушаю музыку через сервис и половина композиций не распознается как альбомная, то есть просто трек. Так, например, с альбомами Justice, Radiohead, Entrance Band, Portugal. The Man, Royal Baths, Vampire Weekend etc.
erizoy
26 ноября 2015, 15:21
Идея - потрясающая, реализация - на высоте, так держать!
roman.baimov
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, мне понравилось
novo-press
26 ноября 2015, 15:21
Помню купил я мп3 Nightwish у чувака на развале, а там на диске прога странная как бонус шла - Winamp...прога хорошая оказалась...
Zarogon
26 ноября 2015, 15:21
Еще бы возможность закачки плейлистов для Рок и Метал...
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
Zarogon,
Яндекс, _В_ы можеье всё, ребята, сделайте!
Castiel2009
26 ноября 2015, 15:21
впечатляет ))
lifirenko2011
26 ноября 2015, 15:21
Хорошая папка FOUND.001, нужная )
Джура Виктор
26 ноября 2015, 15:21
lifirenko2011,
:))
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
lifirenko2011,
:))
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
lifirenko2011,
заставляет вспомнить... прочувствовать
karina.manson
26 ноября 2015, 15:21
Как мило и приятно это вспоминать) Спасибо вам!
Nikallis
26 ноября 2015, 15:21
аж заностальгировал =)
DobermanXP
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Пятница ностальгии!!!
Даниил Тимощенко
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо
Джура Виктор
26 ноября 2015, 15:21
Здорово! Приятно переместиться в другое время. Ещё бы скробблинг в lastfm хочется.
acidweb
26 ноября 2015, 15:21
останется в наших сердцах как Black Isle и их Fallout.
MaxNesko
26 ноября 2015, 15:21
Скажите как сохранить себе весь этот плей-лист в свою Яндекс.Музыку. Прямо такая ностальгия пробила. Эх, где мои 16 лет
Лев
26 ноября 2015, 15:21
MaxNesko,
http://music.yandex.ru/#!/users/muz-winamp/playlists/
vasiaberezin
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!!!! Классная штука! Была:( Ностальгия. Многое вспомнил.
ichiro.kuri
26 ноября 2015, 15:21
С winamp гораздо удобнее пользоваться. Просто оставьте это здесь навсегда. Добавьте поиск музыки с возможностью добавления в папки и я уверен что пользоваться яндекс.музыкой станут намного чаще)
tqqpuprofkom
26 ноября 2015, 15:21
Здорово,очень классно!
Алина Калганова
26 ноября 2015, 15:21
Всегда его ненавидела!
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
Алина Калганова,
от чего же??? Как это так?
pburmistrov
26 ноября 2015, 15:21
Прекасрная подборка, а можно ли ее как-то заполучить? =)
alexveselov
26 ноября 2015, 15:21
Винмп, это мое детство.
Алешка.
samvel.akopyan1504
26 ноября 2015, 15:21
Огромное спасибо!!!
j-b-good
26 ноября 2015, 15:21
Супер!
darkdarlok
26 ноября 2015, 15:21
Очень классно! Яндекс вы молодцы)
darkdarlok
26 ноября 2015, 15:21
Очень, круто)
lexamarkov
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!
boomeralexlab
26 ноября 2015, 15:21
Шикарно! ностальгично....

В папку D:/Music/На новый год/Новый год можете добавить песню от Стрелок "С новым годом" ? :)
Chester-incor
26 ноября 2015, 15:21
Winamp единственный музыкальный проигрыватель, которым я пользовался с момента появления у меня компьютера в 2002 году. Друзья предлагали AIMPplayer, но я влюбился в Winamp, как говорится с первого взгляда. Помню у меня были 100 скинов для этого проигрывателя, была программа, чтоб создавать скины самостоятельно. Но повзрослев я стал использовать только классическую обложку, она просто культовая:) Спасибо Nullsoftу за такую простую и супер полезную программу:)
tKillaboom
26 ноября 2015, 15:21
Осчастливьте людей, выложите подборку музыки на Я.Диск
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
tKillaboom,Поддерживаю или не убивайте страничку
Мелихов Андрей
26 ноября 2015, 15:21
Роберт, зачем вы делали такой костыль?
Darya Lepetanova
26 ноября 2015, 15:21
Оставьте так навсегда, пожалуйста :)
small-very-small
26 ноября 2015, 15:21
добавьте жанр Диско, а так вообще отличный проект!
zipuil
26 ноября 2015, 15:21
как выгрузить плэйлисты ? =)
sash151
26 ноября 2015, 15:21
Да, в Винампе можно было сохранить плейлист! =)
jjiiiim
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо большое ребята! Надеюсь, что это страничка проживет как можно дольше ))
Tomix13
26 ноября 2015, 15:21
Ну и похер
xpomobserg
26 ноября 2015, 15:21
порадовали, спасибо!
black7white
26 ноября 2015, 15:21
Парни, очень круто!
Заряд радости на весь день
Огромное спасибо
Olen999
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!)
Denmer Ico
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо! Прям сердце защемило ... Яндекс купи винамп - что тебе стоит?
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:21
пиратство же в винампе жило гроздьями. Поэтому, собственгно, и прикрыли.
superuglion
26 ноября 2015, 15:21
фернитоид, неужели? А AIMP когда прикроют?
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:21
superuglion,
а AIMP не прикроют... потому что одно дело - трата денег лично медиа-собственником на антипроприетарный продукт - тут любого перекосит от жадности. но совсем другое - если антипроприетарное движение само себя обеспечивает (: тем более - русское, лол.
я же это к тому, что винамп испытывал терпение AOL всё время, пока они им владели.
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
Denmer Ico,
главное их замотивировать... +1 - Яндекс, купи!
ost0904
26 ноября 2015, 15:21
молодцы ребята, душевно
Ghostmoffets
26 ноября 2015, 15:21
Хороший был winamp простой и удобный !
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:21
не такой уж и простой, просто функции удобно спрятаны ;D
Ghostmoffets
26 ноября 2015, 15:21
В чем-то не был простой да был !
Алмаз Изгужин
26 ноября 2015, 15:21
Круто вышло)
maxim.lobsky
26 ноября 2015, 15:21
Все предпраздничные вечера в юности также ассоциировались с винампом - важно было подобрать правильный плейлист)
Denesan
26 ноября 2015, 15:21
Ностальгия
razorine
26 ноября 2015, 15:21
спасибо большое, Яндекс! песни моего дества теперь тут в отличном плеере)
g0rdon
26 ноября 2015, 15:21
Подборка музыки хороша! Только не нашел главный трек "Winamp - it really whips the llama's ass!"
workplace0
26 ноября 2015, 15:21
точно!
sergej.lipatow2014
26 ноября 2015, 15:21
это супер
fork83
26 ноября 2015, 15:21
супер, отлично сделали ребята, кайф
mk-se
26 ноября 2015, 15:21
Не читал всех комментов,  но если среди них был про памятник Winampu  поддержу! Для тех к то с компом с 90-х годов это нечто большее!
xoxloff.yura
26 ноября 2015, 15:21
мне понравилось  НО  НЕТ БИТЛОВ ВЛАДИМИР
savitsky.sasha
26 ноября 2015, 15:21
зачет
Homefile
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, куча приятных эмоций !
m.genenko
26 ноября 2015, 15:21
это бесконечно прекрасный проект. хоть я и давно не пользуюсь винампом, ибо маковод, с удовольствием поностальгировал по детству, когда винамп был единственным удобоваримым проигрывателем
barkasik17
26 ноября 2015, 15:21
супер
duxovkaa
26 ноября 2015, 15:21
подборка отличная!
elfytail
26 ноября 2015, 15:21
Он до сих пор мне служит и дома и на работе.
nochnoy
26 ноября 2015, 15:21
Чуваки! какие отличные сборники! Половину песен я вообще не слышал. Спасибо!
Хуан Матус
26 ноября 2015, 15:21
Афигенно ребята! Плачу)
virture
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, вы просто молодцы. Столько ностальгии.
Огромная просьба - дайте возможность плейлисты из "винампа" копировать в плейлисты Я.Музыки
stanislav.krivko
26 ноября 2015, 15:21
Круто! Спасибо, и музыка хорошо подобрана. Добавьте возможность добавлять музыку к себе в плэйлист.
Deep4ik
26 ноября 2015, 15:21
До сих пор стоит винамп, с классическим скином! Лучший плеер всех времен!
Яндекс, очень круто сделали!
Илья
26 ноября 2015, 15:21
спасибо
Кириенко Артем
26 ноября 2015, 15:21
Обнаружил некоторую проблему:
• при прослушивании через music.yandex.ru композиции скробблятся, при прослушивании через music.yandex.ru/oldschool — нет
• при прослушивании через music.yandex.ru композиции сохраняются в истории прослушиваний, при прослушивании через music.yandex.ru/oldschool — нет.

И вопрос: как сохранить себе все эти плейлисты (музыка Музыка 1910-х) просто в music.yandex.ru?
sasha-chernikov
26 ноября 2015, 15:21
Супер, побольше бы таких инициатив!)))
workplace0
26 ноября 2015, 15:21
зе бест!
bda1937
26 ноября 2015, 15:21
Большущее спасибо!
komakoma555
26 ноября 2015, 15:21
Классно сделали это 5
yunusz
26 ноября 2015, 15:21
good job!
softant
26 ноября 2015, 15:21
Можно хоть список используемых треков выложить )) в текстовом виде ?
workplace0
26 ноября 2015, 15:21
черт, они даже фейд сделали как винампе!!!
LexBV
26 ноября 2015, 15:21
ОГОНЬ!!
Александр Григоров
26 ноября 2015, 15:21
добавьте такое же оформление в яндекс.музыку! очень круто!
denkokovikhin
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, как всегда оригинально. И главное спасибо что напомнили молодость.
schelygin.rodion
26 ноября 2015, 15:21
ОТЛИЧНО
bda1937
26 ноября 2015, 15:21
Оставьте эту страницу навсегда
Хуан Матус
26 ноября 2015, 15:21
+100500
iyura555
26 ноября 2015, 15:21
bda1937,
Присоединяюсь
Владислав Лукин
26 ноября 2015, 15:21
Да, да - оставьте
Человек разумный
26 ноября 2015, 15:21
крутяк
wsimons
26 ноября 2015, 15:21
Ф топку! Не надо ворошить прошлое.
Salivan
26 ноября 2015, 15:21
Respect

skoodima
26 ноября 2015, 15:21
Надеюсь, эта страница останется и завтра.
pvn-stav
26 ноября 2015, 15:21
skoodima,
я самонадеянно добавил в закладки :)
vsukhov
26 ноября 2015, 15:21
Офигенный плейлист! Эх, где ж ты мой Пентиум III 500 МГц?)
docvst
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо ребята за ламповость! :) Очень чувствуется что у всех нас есть что-то объединяющее.
pvn-stav
26 ноября 2015, 15:21
ребята, вы супер. такую штуку классную сделали!
aleksandra-gusak
26 ноября 2015, 15:21
Помню, мне безумно нравились их темы. Обожала их менять. Круто, круто, спасибо Вам!
Giltoniell
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо Яндекс. И спасибо winamp. Ну и гори в аду AOL
sai.bti.secna
26 ноября 2015, 15:21
Зарегистрировался, чтобы сказать спасибо за эту великолепную вещь.
Задумка, реализация, наполнение - все прекрасно и очень тонко.
Большущая просьба не удалять сервис, развивать и дополнять его, ориентируясь на пожелания пользователей.
У меня, например, такие предложения: убрать треки младше 2005 года, добавить папку с музыкой для школьной дискотеки и побольше туда всякого трэша типа "Солнышко в руках", Русский размер, Руки вверх, Hi-Fi, Scooter, «Coco Jamboo»...
Ну а если еще будут мелочи типа значков в панели задач да звуки диал-ап соединения..
А в целом, мегареспект авторам! Хочется лить ностальгические слезы, жаль, что я на работе..
gr8k
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо, Классно!
Только добавьте первым треком Kick the lama's ass, для большенства это был первый файл, прослушанный в винампе.
maksimum.ne
26 ноября 2015, 15:21
Интересный проект памяти.
Подборку музыки отличная. Можно ее как-то скачать?
demenchuka
26 ноября 2015, 15:21
МОЛОДЦЫ! Спасибо! С наступающим всех!
Дембицкий Сергей
26 ноября 2015, 15:21
Ребята, спасибо за ностальгию!
reklama.video1
26 ноября 2015, 15:21
Ностальгия... :)
Спасибо огромное!
NAXART
26 ноября 2015, 15:21
Очень клево. Спасибо. Не закрывайте.
foralextoropov
26 ноября 2015, 15:21
к сожалению, не работает переключение таймера на отсчёт времени до конца песни. я всегда так включал. ностальджи
seitov.onlasyn
26 ноября 2015, 15:21
круто
elfadm
26 ноября 2015, 15:21
Это уже второй проект за этот месяц от которого я в восторге. Большой брат - ты лучший! Успехов в развитии. Всем с наступающим новым годом!!!
ya.alekseenkoav
26 ноября 2015, 15:21
Чуть слеза не вышла. Ведь не каждый проект может взять так за душу... и оставаться в ней столь продолжительное время
workplace0
26 ноября 2015, 15:21
"Рэп/Хип-хоп" такой папки не может быть! Вы все врете :))
WarMon
26 ноября 2015, 15:21
Все классно. Только вопрос в том, есть ли права на иконки с рабочего стола. Как это не странно, но на них тоже есть коприрайт. Если договоренности нет, то страничка не долго проживет, ровно столько чтобы не привлечь внимание правообладателей :)
vas-lisnik3
26 ноября 2015, 15:21
Мегареспект! Надеюсь что страничка не пропадет! Спасибо! Всех с наступающим!
dimxbox
26 ноября 2015, 15:21
Супер, круто придумали. Добавьте пожалуйста ещё ПОИСК туда. Спасибо ребята.
r-abzhelilov
26 ноября 2015, 15:21
R.I.P :(((((((((
Чебурашка
26 ноября 2015, 15:21
Очень круто, но Winamp, похоже, не закрывают, а продают: http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/news/news/124421-winamp-sell
shura.west
26 ноября 2015, 15:21
Все в тему, вовремя, с почестями. Вы молодцы.
iaros.medwedev2014
26 ноября 2015, 15:21
Совсем не плохо.
Sky-DiGGeR
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо за этот сервис!
Помню как я несколько недель подряд на диал-апе качал альбом Therion - Black sun и несколько композиций Энигмы ))) Сейчас всё это может произойти быстрее чем ты отпустишь кнопку мышки, или уберёшь палец с сенсорного экрана )
parallel13
26 ноября 2015, 15:21
поддержка прекратилась) но плеер остался) Когда-то 3 герои тоже прекратили поддерживать, но были те, кто всегда вкладывал  в них душу.
nikolay.karpov.v
26 ноября 2015, 15:21
Спасибо!
bek-the-great
26 ноября 2015, 15:21
здорово!
Coolbrain
26 ноября 2015, 15:21
Супер! Спасибо Вам за ностальгию!
Яндекс купите Winamp!
Макаров Олег
26 ноября 2015, 15:21
молодцы. Реально молодцы
vibory.mos
26 ноября 2015, 15:21
Кайфово
Bard_Smile
26 ноября 2015, 15:21
Саёнара.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 15:21
Очень!Хотя самим плеером не пользовался.
Paul Imshenetsky
26 ноября 2015, 15:21
Очень круто, ребята! Как бы у вас весь этот музон слить себе))?
Николай
26 ноября 2015, 15:21
Молодчаги! Круто сделали. По винампу тоже дикая ностальгия!
darovec
26 ноября 2015, 15:21
а сервис будет доступен постоянно?
ultraspectre
26 ноября 2015, 15:21
http://biz.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/12/20/554204 Winamp будет жить.
ya.cord
26 ноября 2015, 15:21
ultraspectre,
главное что бы не Мелкософт
twixam
26 ноября 2015, 15:21
Белиссимо!!!!!!!!!!!!!!!!
valera-trushkov
26 ноября 2015, 15:21
Молодцы, очень классно получилось
labaznov
26 ноября 2015, 15:21
Winamp 2.6  дефолт скин. И залипоны в мат формулах плагина визуализации музыки в 2000-2001.
Комментарий удалён
zvaliev2014
26 ноября 2015, 15:21
В недели назад мы узнали корпорация майкрософт выкупил проектора winamp и сам проигрался майк