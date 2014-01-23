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Переезды любой сложности с Яндекс.Диском

Иногда бывает довольно сложно собраться с духом и сменить один телефон на другой. Не хочется разбираться в многочисленных настройках, привыкать к новому интерфейсу, снова устанавливать любимую мелодию на звонок. Но главная проблема — перенести в новый телефон десятки, а то и сотни контактов. Особенно если вам надоел iPhone и вы решили уйти на Android или наоборот.

Чтобы узнать, как перенести контакты, часто приходится искать инструкции в интернете и копаться на форумах в поисках правильного ответа. Или, что ещё хуже, перебивать десятки, а то и сотни телефонных номеров вручную. Меньше всего хочется заниматься этим после праздников, когда тянет ещё немного отдохнуть.

Яндекс за свободу перемещения, поэтому команда Диска сделала простой и понятный инструмент для переноса контактов между iPhone, iPad и устройствами на Android — сервис Яндекс.Переезд. С его помощью можно за пару минут загрузить данные со старого телефона в аккаунт на Яндексе, и вам останется только забрать их оттуда, войдя на новом устройстве.


Яндекс.Переезд также работает со старыми телефонами на Java, Symbian или Windows Mobile. С них он тоже перенесёт контакты, а для некоторых моделей ещё и другую информацию — например, смс и историю звонков. Проверить, с какими моделями телефонов работает Переезд, и увидеть наглядную пошаговую инструкцию для любой пары устройств можно на http://disk.yandex.ru/pereezd/.
136 комментариев
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j5m6
26 ноября 2015, 15:18
Штука полезная. Не знаю как неторые, но я с радостью меняю телефоны, особенно на смартфоны :)
alxt
26 ноября 2015, 15:18
Только вот не сработало на моём телефоне, и техподдержка ничего не ответила (точне запросила точное время попытки и молчок).
hajtina
26 ноября 2015, 15:18
alxt,
смотрим.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
alxt,
добрый день. Сотрудники службы поддержки ответили на Ваше письмо. Приносим извинения за задержку с ответом.
artem-sataev
26 ноября 2015, 15:18
Про Переезд вы уже писали в 2012м, причём почти в тех же словах. (http://blog.yandex.ru/post/57085/)
Что то с того времени улучшили?
hajtina
26 ноября 2015, 15:18
Раньше была возможность переехать только со старых телефонов на смартфоны. Теперь - с андроида на айфон и обратно. Платформу на платформу теперь меняют чаще, чем старый телефон на новый. :)
artem-sataev
26 ноября 2015, 15:18
hajtina,
ага, так яснее. Спасибо.
evsidov
26 ноября 2015, 15:18
artem-sataev,
x_sid
26 ноября 2015, 15:18
эм... что? зачем? Android - телефонная книга в самом аккаунте Google, "i" девайсы - iCloud ни о чем не говорит? Проблема переноса контактов не раскрыта...
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
x_sid,
мы помогаем переехать с iOS на Android и обратно
x_sid
26 ноября 2015, 15:18
lidiapopelo,
а разве iТапок не может импортировать контакты из Google аккаунта? Address Book на маках умеет, вроде как. Все равно не понимаю для чего это сделано. Разумнее написать кроссплатформенную (в мобильном смысле) адресную книгу с учетной записью на Яндексе (например), которая умела бы импортировать контакты из различных соц. аккаунтов, Вам так не кажется? "Яндекс.Контакты" ее назвать, в конце концов.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
x_sid,
конечно существует много способов разной степени сложности, при помощи которых можно перенести контакты. Мы постарались сделать максимально удобное решение.
Про Яндекс.Контакты обязательно подумаем. Спасибо за предложение.
graff25
26 ноября 2015, 15:18

Вот это тема (+1)

Олег
26 ноября 2015, 15:18
lidiapopelo,
+1
Олег
26 ноября 2015, 15:18
x_sid,
+1
e.filenko
26 ноября 2015, 15:18
Любой сложности, да не любой. Переезд с Android на Nokia 3720 оказался важнее, чем на Windows phone.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
e.filenko,
прошу прощения, что сомневаюсь, но Вы правда меняете Android на Nokia 3720? Расскажите про задачу, которую вам надо решить, а мы подумаем над решением.
e.filenko
26 ноября 2015, 15:18
lidiapopelo,
нет.
имелось в виду, что какие-то одни причины заставили разработчиков сделать механизм для переезда с Android на Nokia 3720, какие-то другие — не позволили реализовать механизм миграции с Android (и других ОС) на WP, а какие-то третьи причины при этом заставили автора заголовка включить в него фразу "переезды любой сложности"
vadim.medyanowsky
26 ноября 2015, 15:18
Бывает, требуется сменить карту памяти в мобильнике на новую, более ёмкую
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
Когда ж наконец интегрируете в этот сервис перенос контактов между смартфоном и яндекс.почтой? Все ж готово по идее для этого. Давно б пользовался яндекс почтой, но без синхронизации контактов со смартфоном это нереально в текущих реалиях. Сижу из-за синхронизации контактов на жмейле.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
брат Сергий, спасибо за пожелание. Постараемся учесть!
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:18
Вы можете попробовать сихронизировать контакты своего телефона с Яндекс.Почтой через протокол CardDAV, если телефон или какое-либо приложение на нём поддерживает такую возможность. Настройки для CardDAV практически такие же, как в описании настройки синхронизации Календаря http://help.yandex.ru/calendar/sync-mobile.xml, просто выбирается другое приложение, которое работает с протоколом CardDAV и синхронизирует контакты.
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
Весёлый котик,
Не работает CardDAV, не синхронизирует контакты в обе стороны.
Да и потом, сами контакты почты мягко говоря простоваты: нельзя одному контакту второй емейл даже присвоить.
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
брат Сергий, Про один емейл лишнего болтнул, просто не очевидно сделано. А вот синхронизация и правда не работает.
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
Весёлый котик,
Поставил CardDAV free berta, настроил login и пароль как к яндексу, хост прописал carddav.yandex.ru, галочку "Use SSL" оставил установленной.
Контакты не синхронизируются - ни с Яндекса в Андройд, ни с Андройда в Яндекс.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:18
Добрый день! Оказалось, что контакты успешно сохраняются на сервере CardDAV, но пока что действительно не показываются в веб-интерфейсе Яндекс.Почты. Мы это обязательно исправим.
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
Весёлый котик,
Из Яндекс.Почты контакты тоже не попадают на сервер CardDAV.
itvdonsk@itvdonsk.ru
26 ноября 2015, 15:18
Весёлый котик,
исправили?
itvdonsk@itvdonsk.ru
26 ноября 2015, 15:18
Весёлый котик,
а может уже исправили?
Олег
26 ноября 2015, 15:18
brsergij,
+1
Фёдор
20 августа 2016, 02:20
Весёлый котик,
исправили? в помощи эта функция синхронизации контактов не описана. казалось бы такая простая и привычная вещь.
brsergij
26 ноября 2015, 15:18
Когда ж наконец интегрируете в этот сервис перенос контактов между смартфоном и яндекс.почтой? Все ж готово по идее для этого. Давно б пользовался яндекс почтой, но без синхронизации контактов со смартфоном это нереально в текущих реалиях. Сижу из-за синхронизации контактов на жмейле.
xxxxx
26 ноября 2015, 15:18

o_O

chubarov-m
26 ноября 2015, 15:18
c iOS смс не переносит(
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
chubarov-m,
к сожалению, забрать SMS с iOS технически невозможно.
Владимир
26 ноября 2015, 15:18
lidiapopelo,
а с Android OS возможно?
wladnazarov
26 ноября 2015, 15:18
Хотелось бы сохранять контакты на Диске, чтобы в случае утери телефона восстановить всё на новом (как это реализовано в Гугл). Сейчас же загруженные контакты на Диске не видны. Может я перейду на Айфон не сейчас, а свой нынешний телефон потеряю или его украдут (тьфу-тьфу-тьфу). Также хотелось бы, чтобы программа Я.Переезд постоянно синхронизировала контакты с облаком, а также с Я.Почтой, как предлагает брат Сергий.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
wladnazarov,
спасибо за пожелание! Постараемся учесть и его.
darkolorin
26 ноября 2015, 15:18
Как-то недавно читал статью где-то на hacker news. Предлагали сделать такую штуку: хранить контакты в облаке. И автоматом через учетку подтягивать их. Смысл в том, что внося изменения у одного в email, на всех девайсах он получал обновление этого поля (платфоронезависимое) + туда можно было бы линковать профили из соц. сетей и всегда все было бы актуально. Например человек сменил профиль и облако об этом узнало и подхватило измнения. В кратце вот ссылка http://benscofield.com/on-contact-management/
Алексей Грачёв
26 ноября 2015, 15:18
ребят когда уже он windows phone поддерживать начнет??
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
Алексей Грачёв,
сразу, как только Microsoft позволит сторонним приложениям полноценна работать с контактами пользователя. Сейчас это невозможно.
kirillstrelets
26 ноября 2015, 15:18
Не работает на Garmin-Asus M10. Пишет ошибку отправки запроса(
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
kirillstrelets,
приносим извинения, но эта модель телефона не поддерживается. Именно поэтому ее невозможно выбрать на странице disk.yandex.ru/pereezd.
yanaska
26 ноября 2015, 15:18
"Ошибка при загрузке данных на сервер. Повторите попытку"
nokia C03-01.
переезд на iPhone
логин:yanaska
как бороться?
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
Фёдоров Алекс, напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки: http://feedback2.yandex.ru/disk/mobile/move/
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 15:18
С Nokia 2630 что можно перенести?
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
Сергей Петухов,
с телефонов на базе Java, iOS и Android можно перенести только контакты. На iPhone также можно перенести только контакты.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 15:18
Спасибо.Вот телефон.Даже менять жалко.
cipherplain
26 ноября 2015, 15:18
Идея очень интересная. А можно ли сделать просто синхронизацию с облаком, чтобы в случае утери можно было без проблем восстановить контакты?
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
my-faios, спасибо за предложение, подумаем!
Neyasit7
26 ноября 2015, 15:18
добрый день!
У меня телефон samsung b7300 на WM, тоже выдаёт ошибку ошибку отправки запроса :(, хотя модель поддерживается.
Переезд на Android. Логин Neyasit7.
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:18
Neyasit7,
видим Ваше обращение в службу поддержки. Вам ответят в самое ближайшее время.
sergey-semin-tula
26 ноября 2015, 15:18
Да, очень удобно!!!
nikolaev.semen33
26 ноября 2015, 15:18
не могу перенести контакты с nokia 2700 classic, на iphone, пишет, что при загрузке данных на сервер произошла ошибка
seanva1
26 ноября 2015, 15:18
не могу перенести контакты с nokia 6303 classic,  пишет, что при загрузке данных на сервер произошла ошибка
andrew-murray
26 ноября 2015, 15:18
Очень неудобное приложение. Нормальной логики приложения нет. Чудом удалось сделать перенос - как говорится - "вопреки", а не благодаря. Одно из худших приложений Яндекса. Разработчиками - неуд!
dmitr.il2014
26 ноября 2015, 15:18
В Яндек-картах абсолютно неправильная нумерация домов по Учебному переулку...
omni1000
26 ноября 2015, 15:18
СПАСИБО МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ЯНДЕКСУ!!!!!! И С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ, ВСЕХ ВАС, ВЫ МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!
Vitali Edrenkine
26 ноября 2015, 15:18
Скажите, пожалуйста: "кэширует"-ли данные приложение на iPad - или при каждом запросе  загружает их из облака?

Иными словами, если я загружу все свои фотографии с iPad в Яндекс диск, и потом "сотру" их из фотоальбома на iPad... будут ли они всё ещё занимать место на iPad теперь уже внутри приложения Яндекс Диск (из-за кэширования), или же их место в памяти освободится?
Gakulbasov
26 ноября 2015, 15:18
Можно ли с помощью этой штуки выгрузить контакты в Excel и дальше уже их обработотать там?

* Мне нужно записать все мои контакты транслитом.
less1906
26 ноября 2015, 15:18
Eten Glofiish m750
В списке поддерживаемых телефонов, видимо, отсутствует
При скачивании версий для m700 или m800 программа запускается, происходит сбор данных, а потом «Ошибка отправки запроса. Проверьте подключение к сети». Опробовано и на Wi-Fi, и на GPRS...
Есть варианты решения?
n.durnova2014
26 ноября 2015, 15:18
при переезде с htc touch 3G говорит ошибка загрузки данных на сервер
lseven
26 ноября 2015, 15:18
"Ошибка отправки запроса. Проверьте подключение к сети".
Вот и все,чего я добился. HTC Touch Cruise, соединение по wi-fi, сеть рабочая абсолютно.
romans20
26 ноября 2015, 15:18
Подскажите. Перенес контакты с андроид на iphone. Контакты появились на iphone? но существуют там только при наличии учетной записи на яндексе. Как только отключаю учетку, контакты пропадают. Возможно ли однократно перенести контакты в телефон. Чтобы они существовали без постоянного подключения к учетной записи сarddav. Мне не нужна постоянная синхронизация. Мне нужен однократный перенос контактов
ZHEKA34
26 ноября 2015, 15:18
?
ZHEKA34
26 ноября 2015, 15:18
добрый день!
У меня телефон HTC S620 на WM, тоже выдаёт ошибку (ошибка отправки запроса), хотя модель поддерживается.
Переезд на Android Samsung Galaxy S4. Логин Zheka34.:(
hobot7
26 ноября 2015, 15:18
Анлогично, Acer neoTouch S200  на WM  (ошибка отправки запроса, При загрузке данных на сервер произошла ошибка).
kalian966
26 ноября 2015, 15:18
ошибка "при загрузке данных на сервер произошла ошибка. повторите попытку" телефон самсунг gt-c3752
логин: kalian966
отпишитесь пожалуйста на почту: kalian966@gmail.com
Заранее благодарен.
оочень много контактов!!
doctorneed
26 ноября 2015, 15:18
у меня нет 3-го пункта меню !!! как быть нет меню в яндекс диск ???
sparker.geo
26 ноября 2015, 15:18
А возможно ли Диском создать резервную копию контактов в облаке. телефон на андройде. Не нашел опции закачать контакты на диск
NaumchakA
26 ноября 2015, 15:18
HTC MAX 4G - ОШИБКА отправки запроса. Проверьте подключение к сети (при загрузке данных на сервер произошла ошибка. Повторите попытку)
Попытки повторял много раз, результатов не дало.
С интернетом тоже все ОК!!! И через Wi-Fi и 3G пробовал.
Многократно переустанавливал программу и перезагружал фон, результат один и тот же.

Помогите .......
map.rada
26 ноября 2015, 15:18
А как насчет BlackBerry?
belnote2009
26 ноября 2015, 15:18
А у меня возникла постоянная ошибка при считывании данных на старом телефоне. Теперь о переезде можно забыть?
b9281804296c
26 ноября 2015, 15:18
полезные                   советы
ncdim
26 ноября 2015, 15:18
Добрый день. Пытаюсь перенести контакты с nokia 6300, но приложение по ссылке не устанавливается. Пишет что срок действия сертификата истек в соответствии с датой телефона. Что делать? Может как вариант скачать файл программы на компьютер и скинуть его в телефон. Так установится? Есть прямая ссылка на программу? Спасибо.
sulfur21
26 ноября 2015, 15:18
ncdim,
обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Переезда по адресу kit-bugs@support.yandex.ru
serg2793254
26 ноября 2015, 15:18
Здравствуйте у  меня Nokia E52, всё сделал как написано, скачал запустил, он написал происходит сбор и  загрузка данных,... а потом написал " При загрузке данных на сервер произошла ошибка. Повторите попытку." Вообщем я так  повторял раз 5. результат тот же. Помогите пожалйста
sulfur21
26 ноября 2015, 15:18
serg2793254,
обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Переезда по адресу kit-bugs@support.yandex.ru
jan.gorbunov
26 ноября 2015, 15:18
Добрый день. Телефон HTC HD2. При попытке переноса данных, выходит окно с загрузкой, а через 2-5 сек "Ошибка отправки запроса". С сетью все ок, и вайфай и 3G. Прошу помочь в решении проблемы.
sulfur21
26 ноября 2015, 15:18
jan.gorbunov,
обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Переезда по адресу kit-bugs@support.yandex.ru
hmara-lena
26 ноября 2015, 15:18
На sony z3 compact переезд не удался
Игорь Полищук
26 ноября 2015, 15:18
Добрый день. Уже давно переехал с помощью этого сервиса с нокии на ios. Сейчас купил ipad и понял, что контакты не синхронизируются, потому что хранятся не в icloud, а на яндекс.диске. Как быть в этой ситуации? Как перенести из в icloud? Или только руками по одному?
alexashpag
27 августа 2016, 23:14
Игорь Полищук,
ВОЛНУЕТ ЭТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. У меня более 800 контактов на яндекс диске, как их перенести на айфон/айклауд? Прошу ответить
Игорь Полищук
29 августа 2016, 10:22
alexashpag,
никак. Подключил по той же схеме на айпаде в качестве источника контактов яндекс. И все синхронизировалось.
makasimchek
26 ноября 2015, 15:18
Добрый день! Хочу сменить Google аккаунт на iOS для хранения контактов на Yandex. У вас есть такое же решение для синхронизации контактов, feedly и т.д.?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:18
Добрый! Да, Вам следует сначала все контакты экспортировать в файл-csv из iСloud, а затем по инструкции http://help.yandex.ru/mail/abook.xml#transfer-contacts импортировать в веб-интерфейсе файл на сервер. После следует подключить учетную запись CardDav на устройстве по инструкции https://disk.yandex.ru/pereezd/ – выберите любое устройство в первом поле, тогда откроется инструкция со скриншотами.
crazykariwka
26 ноября 2015, 15:18
Dobri denj skazhite a pochemu kontakti perekinulisj a vot sms net?
crazykariwka
26 ноября 2015, 15:18
не могу перенести sms s prestigio 4300
zlodei13
26 ноября 2015, 15:18
вот только скачать приложение невозможно
denis.tsarjov
26 ноября 2015, 15:18
Невозможно скачать приложение
TёMochkiN
26 ноября 2015, 15:18
Сервис переезда больше не работает что ли?(((
NS-rodnik91
26 ноября 2015, 15:18
Что с Переездом? В сервисе яндекса-диска на android не отображается пункт переезда!
agd174
26 ноября 2015, 15:18
Почему в аппсторе нет такой программы? И в яндекс.диске тоже нет этой функции. Что случилось?
Pajer2001
26 ноября 2015, 15:18
не работает
что с ними не так?
Dmitry171717
26 ноября 2015, 15:18
Уважаемые друзья из Яндекса.
Упоминаемая вами ссылка http://disk.yandex.ru/pereezd/ - ведет на основную станицу Яндекса. Приложений "Переезд" нет НИГДЕ. Может все таки дадите какой-то комментарий по работе заявленного вами сервиса?????????
Sergey
26 ноября 2015, 15:18
почему ссылка на инструкцию не работает???
darkwatch1111
26 ноября 2015, 15:18
что с сервисом? его больше нет?
Iftixar Memmedov
26 ноября 2015, 15:18
ala 
Lucianych
26 ноября 2015, 15:18
Да, товарищи-господа из Яндекса просто игнорируют ваши и мои запросы по этому поводу. Видно, программа Переезд больше не работает - небось, подпорченное яблочко запретило, или новые версии iOS не позволяют этого делать. С них станется...
tanich
26 ноября 2015, 15:18
Lucianych,
скорее всего они эту службу включили в собственную оболочку "Яндекс.Shell", сделав её оригинальной "фишкой", которая теперь отдельно не работает, чтобы не пользовались халявой, а ставили оболочку яндекса.
ek.gaidukova
26 ноября 2015, 15:18
блин, и это в тот момент когда появился новый телефон!
МамаЗла
26 ноября 2015, 15:18
А на счет синхронизации контактов с облаком что то решилось? Очень не хочется ради этого опять идти в гугл(
okmishina
26 ноября 2015, 15:18
как можно получить контакты из yandex.cardDav в компьютер, например в Контакты Виндовс 7?
rc-racer
26 ноября 2015, 15:18
Как теперь избавиться от этой херни?! Кажется это началось после того как тут все перестало работать -> http://joxi.ru/52akBLPiV1bXr0.jpg

Теперь эта ошибка вылазит при любой операции с контактами! Все пароли перебрал - не работает! Запарило ужасно и как избавиться не знаю! Что снести нужно???
uborka.vkoste
7 декабря 2015, 05:16
не работает?
Xanadu4
4 января 2016, 09:26
Прошу администрацию (или редакцию) отписаться по поводу нынешнего статуса Я.Переезда.
Некрасиво отмалчиваться!
sergej.korenets
5 января 2016, 18:48
Сейчас сайт disk.yandex.ru/pereezd перенаправляет на главную Яндекса
sergej.korenets
5 января 2016, 19:47
На данный момент сервис по переносу данных уже закрыт.
Таков был ответ от службы поддержки Яндекса.
ptashechka13
18 января 2016, 23:52
sergej.korenets,
Какую-то альтернативу они предложили?
ptashechka13
19 января 2016, 02:22
ptashechka13,
Я нашла!!!
http://tvoy-smartphone.com/kak-perenesti-kontakty-na-android/
Через Bluetooth за 30 секунд перенеслись все контакты с днюхами и заметками
vadim.kremnyov
29 марта 2016, 20:20
sergej.korenets,
это очевидно, что лавочка прикрыта.
Удивляет, что они вообще забили на разрекламированный в своё время сервис и никакой информации о том, что же теперь делать нет, даже на их официальном сайте. Хотя бы написали, что так, мол, и так - тема для нас оказалась неинтересной и мы (как самая продвинутая в российском сегменте компания) можем посоветовать только переносить контакты вручную. Ну не будут же они рекламировать сервисы Гугл! ))
Вообще, некрасиво получилось: поигрались с новым направлением и бросили без (хотя бы словесной) поддержки.
wongleechang
9 января 2016, 22:11
Уважаемая Администрация! Будет ли работать сервис Яндекс переезд?
ptashechka13
18 января 2016, 23:48
А оно ещё работает? ?!
Вот я ещё не переехала с сони эриксона на смартфон. Очень хочу переехать легко и с комфортом)) помогите!:-)
ptashechka13
19 января 2016, 02:23
ptashechka13,
Я нашла!!! Мне помог гугл!!))))))
http://tvoy-smartphone.com/kak-perenesti-kontakty-na-android/
Через Bluetooth за 30 секунд перенеслись все контакты с днюхами и заметками
Xanadu4
24 января 2016, 10:02
ptashechka13,
да ну? А ваша находка поможет перенести контакты при перепрошивке с этого устройства на это же устройство? То есть, не на другой аппарат, а на тот же?
aobolonkov
9 февраля 2016, 11:07
Не работает ссылка - открывает главную страницу Яндекс.
Жаль - вещь нужная.
MrFree
2 марта 2016, 15:40
понадобилось перекинуть с s40 на андроид... нету уже...
mak-den-bystrov
22 апреля 2016, 22:02
Как же так, ээх((((
Kilich13
5 мая 2016, 15:40
Переезд больше не работает ?
sanchess01
21 июня 2016, 10:51
Ссылка не работает!
principiante
1 сентября 2016, 21:24
http://disk.yandex.ru/pereezd/

Вы попали в никуда. Такой страницы не существует.
Проверьте написание адреса – может быть, вы просто ошиблись при наборе.
А может быть, этой страницы уже нет.
Вернуться в Диск
* Истина где-то рядом
dmrune
10 октября 2016, 21:49
Всё, сервис недоступен больше?
su.e.v
24 ноября 2016, 20:37
ссылок не существует.
quadrocopter.ru
1 декабря 2016, 15:29
Ссылка http://disk.yandex.ru/pereezd/ ведет на страницу 404
vas.gusewa
24 декабря 2016, 13:03
Не могу найти услугу. Перехожу по ссылке, пишет такой страницы не существует, скачала приложение- там перенос только фотографий .-.
edinichka.odin
29 декабря 2016, 17:39
Как ни пытался не смог контакты перенести в Яндекс диск. Не разобрался.
Mar Go
26 февраля 2017, 20:49
Куда делся переезд?
volovikov.vds
30 марта 2017, 12:27
добрый день, как сделать резервную копию своего Андройд смартфона для дальнейшего перемещения смс в Айфон? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 марта 2017, 15:03
Здравствуйте. Сервис Переезд сейчас не работает. Можно попробовать специальную утилиту, которую для этих целей выпустила Apple: https://support.apple.com/ru-ru/HT201196.
Иван
31 января 2018, 14:33
Света Чистякова,

Добрый день. Сервис переезда не работает временно? Или проект закрыли?
dmitry.tsimoshko
10 мая 2017, 12:07
Жаль что сейчас ссылка не работает http://prntscr.com/f64gkj 
shamil-106
7 июня 2017, 00:01
где
kaley-tek
8 июля 2017, 18:21
Вы попали в никуда. Такой страницы не существует.
Проверьте написание адреса – может быть, вы просто ошиблись при наборе.
А может быть, этой страницы уже нет.
lenpir
3 марта 2018, 16:44
а работает этот сервис (переезд)? Ссылка не активная.
romanovcity
20 июня 2018, 15:27
Сделайте что нибудь, и это не единственная битая ссылка,

http://disk.yandex.ru/pereezd/
prodvi-dj
вчера, 23:20
Ссылку поменяют когда-нибудь или это очень сложно?