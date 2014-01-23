Переезды любой сложности с Яндекс.Диском

Иногда бывает довольно сложно собраться с духом и сменить один телефон на другой. Не хочется разбираться в многочисленных настройках, привыкать к новому интерфейсу, снова устанавливать любимую мелодию на звонок. Но главная проблема — перенести в новый телефон десятки, а то и сотни контактов. Особенно если вам надоел iPhone и вы решили уйти на Android или наоборот.



Чтобы узнать, как перенести контакты, часто приходится искать инструкции в интернете и копаться на форумах в поисках правильного ответа. Или, что ещё хуже, перебивать десятки, а то и сотни телефонных номеров вручную. Меньше всего хочется заниматься этим после праздников, когда тянет ещё немного отдохнуть.



Яндекс за свободу перемещения, поэтому команда Диска сделала простой и понятный инструмент для переноса контактов между iPhone, iPad и устройствами на Android — сервис Яндекс.Переезд. С его помощью можно за пару минут загрузить данные со старого телефона в аккаунт на Яндексе, и вам останется только забрать их оттуда, войдя на новом устройстве.





Яндекс.Переезд также работает со старыми телефонами на Java, Symbian или Windows Mobile. С них он тоже перенесёт контакты, а для некоторых моделей ещё и другую информацию — например, смс и историю звонков. Проверить, с какими моделями телефонов работает Переезд, и увидеть наглядную пошаговую инструкцию для любой пары устройств можно на http://disk.yandex.ru/pereezd/