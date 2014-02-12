Кто поёт пу-пу-пиду?

Бывает так: крутится в голове один мотивчик, а из какой он песни — вспомнить не удаётся. И ладно, если рядом есть музыкально подкованный друг, которому можно хотя бы мелодию напеть. А когда кроме компьютера ничего под рукой нет, что делать?



Отыскать нужную песню, когда знаешь из неё хотя бы несколько строк — не проблема. Стоит ввести в Поиск [мой друг не пьет и не курит лучше бы пил и курил], и колдунщик Яндекс.Музыки не только предложит послушать «Сплин», но и даст подсказку с цитатой из песни.







Гораздо хуже, если нужно найти инструментальную композицию или песню, из которой не помнишь ни единого слова. И вот вы печатаете в строке поиска первое, что приходит в голову, самые яркие ассоциации, не особенно надеясь на успех. И, о чудо, на ваш запрос «эла эла» Поиск выдаёт подсказку [эла эла э э э слушать]. Это значит, кто-то до вас уже пытался найти эту песню таким же образом. И правда, тут же появляются Rihanna и Jay-Z с тем самым хитом Umbrella.



И таких примеров достаточно. Например, запрос [пам пам пам пам пабам пам пабам слушать] — это не что иное, как имперский марш из «Звёздных войн». А ценители классики, которые хотели [та да да дам та да да дам слушать], в конце концов получали колдунщик с заветным исполнением Пятой симфонии Бетховена.



Услышать Song 2 от Blur, оказывается, можно через запрос [йу-ху песня]. Добраться до одной из самых известных композиций Мэрлин Монро получится, даже если помнишь только рефрен: [пу пу пиду слушать] и [пум пидум пум слушать].



Наконец, даже если после долгих и мучительных попыток вспомнить имя певицы, чертоги памяти выдают совсем уж полную сумятицу, не стоит отчаиваться. Вы не единственный, кто, набирая [ванна без дверей], находит именно то, что ищет — полную коллекцию Ланы Дель Рэй.