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Кто поёт пу-пу-пиду?

Бывает так: крутится в голове один мотивчик, а из какой он песни — вспомнить не удаётся. И ладно, если рядом есть музыкально подкованный друг, которому можно хотя бы мелодию напеть. А когда кроме компьютера ничего под рукой нет, что делать?

Отыскать нужную песню, когда знаешь из неё хотя бы несколько строк — не проблема. Стоит ввести в Поиск [мой друг не пьет и не курит лучше бы пил и курил], и колдунщик Яндекс.Музыки не только предложит послушать «Сплин», но и даст подсказку с цитатой из песни.


Гораздо хуже, если нужно найти инструментальную композицию или песню, из которой не помнишь ни единого слова. И вот вы печатаете в строке поиска первое, что приходит в голову, самые яркие ассоциации, не особенно надеясь на успех. И, о чудо, на ваш запрос «эла эла» Поиск выдаёт подсказку [эла эла э э э слушать]. Это значит, кто-то до вас уже пытался найти эту песню таким же образом. И правда, тут же появляются Rihanna и Jay-Z с тем самым хитом Umbrella.

И таких примеров достаточно. Например, запрос [пам пам пам пам пабам пам пабам слушать] — это не что иное, как имперский марш из «Звёздных войн». А ценители классики, которые хотели [та да да дам та да да дам слушать], в конце концов получали колдунщик с заветным исполнением Пятой симфонии Бетховена.

Услышать Song 2 от Blur, оказывается, можно через запрос [йу-ху песня]. Добраться до одной из самых известных композиций Мэрлин Монро получится, даже если помнишь только рефрен: [пу пу пиду слушать] и [пум пидум пум слушать].

Наконец, даже если после долгих и мучительных попыток вспомнить имя певицы, чертоги памяти выдают совсем уж полную сумятицу, не стоит отчаиваться. Вы не единственный, кто, набирая [ванна без дверей], находит именно то, что ищет — полную коллекцию Ланы Дель Рэй.

 

38 комментариев
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osh.iv
26 ноября 2015, 15:17
Отличное нововведение, спасибо.
Анна
26 ноября 2015, 15:17
osh.iv,
это не нововведение)) таким яндекс был всегда. Просто у него так много возможностей, что, оказывается, люди не догадываются до многих удобств.

Лет десять назад таким образом я нашла для себя SOAD - благодаря паре разобранных слов в chop suey
osh.iv
26 ноября 2015, 15:17
Анна,
насколько я знаю, раньше в поиске не было такого функционала, поэтому и называю это именно нововведением.
uyear
26 ноября 2015, 15:17
Ржал как конь. Спасибо. Не знаю буду ли пользоваться, но день вы мне своим новшеством сделали!
yndx.shakti
26 ноября 2015, 15:17
Как мне такого не хватало, когда мне лет 15 было! :)
Александр
26 ноября 2015, 15:17
Класс!
normylik
26 ноября 2015, 15:17
А кто поет песню, в которой строки "Душа разрывается, пополам"? Помогите умоляю! Уже месяца два ищу!
Михалыч
26 ноября 2015, 15:17
normylik,
Земфира же!
djeevs
26 ноября 2015, 15:17
А Бейонсе не находит
http://yandex.ru/yandsearch?text=оо%20оо%20оо%20ононо%20слушать&lr=213
mar8594
26 ноября 2015, 15:17
Прекрасно! Много раз возникали такие проблемы и не было выхода! Теперь ВЫХОД ЕСТЬ !
warmcool73
26 ноября 2015, 15:17
Круто, полезная вещь)
yanavit
26 ноября 2015, 15:17
всё сломалось - ошибка 404
Банников Илья
26 ноября 2015, 15:17
yanavit,
у меня такая же проблема весь вечер
yanavit
26 ноября 2015, 15:17
Банников Илья,
не беспокойтесь. Просто менеджер, который вручную подбирал ответы, уже ушел домой. Утро вечера мудренее. =)
KoKosov
26 ноября 2015, 15:17
"Отыскать нужную песню, когда знаешь из неё хотя бы несколько строк — не проблема. Стоит ввести в Поиск [мой друг не пьет и не курит лучше бы пил и курил], и колдунщик Яндекс.Музыки не только предложит послушать «Сплин», но и даст подсказку с цитатой из песни."

Набрал в поиске "уходят люди из атлантиды" - хрен там, а не песня. А вроде бы, актуальная тематически в данное время, да.
Или оно у вас только попсу ищет?
При наборе в поиске в кавычках нашлись хотя бы упоминания её, но всё равно не сама песня. А искать-то недалеко, на самом деле.
upravlenie-rk
26 ноября 2015, 15:17
мое та да да та да дам не нашел
sem-online
26 ноября 2015, 15:17
бред
sura-edelveis2011
26 ноября 2015, 15:17
Летите голуби ,летите...
im.shaedar
26 ноября 2015, 15:17
имперский марш это "пам пам ПАБАМ пам пабам пам пабам", а не то, что вы написали. Стыдно!
Краснобаев Владимир
26 ноября 2015, 15:17
im.shaedar,
у них написаны первые два такта, а у тебя 5-ый и 6-ой.
televizor
26 ноября 2015, 15:17
Скибириби Нугарачок не нашлось :(
stanislawku
26 ноября 2015, 15:17
Не смог заставить бумер узнать
marseugene
26 ноября 2015, 15:17
А с какой буквы лучше набирать запрос: с "т" или с "п"? Кто-то слышит "татам-татам", а кто-то "падам-падам".
Алексей
26 ноября 2015, 15:17
marseugene,
Экспериментируйте) В этом же и прелесть в некотором роде.
rywi
26 ноября 2015, 15:17
Еще чуть-чуть и можно будет сразу находить фильм, "в котором играл тот чувак"
elcat
26 ноября 2015, 15:17
Фигня, 5/4 не находит.
tanya14712
26 ноября 2015, 15:17
ндекс только-то, что бы спам не блокировалпьютера  скайп, так как скорость компьютера низкая, а другого у меня нет.
Ya.oleja
26 ноября 2015, 15:17
спасибо, не знал !
Vas-Vas Da-Da
26 ноября 2015, 15:17
"юмаха юмасо", "ададабойзн ададаремеди" не нашлось
flake88
26 ноября 2015, 15:17
супер!
starley5
26 ноября 2015, 15:17
А можно ли сделать поиск песни по мотиву? То есть, человек не знает название композиции, но помнит её мотив. Он наигрывает данный мотив "одним пальцем" на некоем виртуальном пианино, встроенном в поисковик, и Яндекс начинает поиск композиции по этому мотиву. Естественно, технология звукового поиска наверняка очень сложная, но мне кажется, вполне осуществимая!
j5m6
26 ноября 2015, 15:17
Не проще ли тренировать свои мозги? А если песня незнакомая то ее можно по словам из текста найти.
ilda-orel.orel
26 ноября 2015, 15:17
сперва выясню свой пароль и войду в социальную сеть.
anya-myava
26 ноября 2015, 15:17
ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту утутуту
Евгений Рыжаков
26 ноября 2015, 15:17
Я в гугле постоянно так песни ищу, уже года четыре
vova.kukhaev
7 апреля 2016, 21:11
летят утки идет ваня по деревне низко голову склоня
Ольга Викторовна
19 августа 2017, 15:46
Не могу найти песню, песня старая, поет парень и девушка...или группа и девушка подпевает в припеве...слова в припеве такие:не зови меня дождь уносит следы. ..вот кто поет ??? Помогите пожалуйста найти название этой песни или её исполнителя! 
Лили Гарянина
сегодня, 21:41
Точка, точка, запятая в своих снах я улетаю к тебе