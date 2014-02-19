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Новая версия Яндекс.Метро

В этом году в Москве открылась новая станция метро «Деловой центр», вот-вот должны заработать ещё две: «Лесопарковая» и «Битцевский парк». Пока в вагонах метро готовятся переклеивать схемы, Яндекс.Метро учится строить новые маршруты — скоро от «Новоясеневской» до «Бульвара Дмитрия Донского» можно будет доехать на метро всего за 15 минут по прямой. Новые станции, новые маршруты — новое Яндекс.Метро.

Главная страница нового Яндекс.Метро


Для сервиса, который появился в 2007 году, это первое крупное обновление — дизайна и технологической основы одновременно. В новой версии доступны масштабируемые схемы метрополитена пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. В любом из них Яндекс.Метро позволяет построить маршрут и рассчитать примерное время в пути.

Простое на вид, Яндекс.Метро устроено гораздо сложнее, чем выглядит. Одна только карта состоит из четырёх слоёв. Первый слой предназначен для статичных объектов — в будущем там будут отображаться реки и заметные элементы ландшафта. На втором слое изображена сама схема метро. На четвёртом строится маршрут, а третий промежуточный слой служит для размытия карты и выделения маршрута.

Слои, формирующие карту метро

Для построения маршрута в Яндекс.Метро используется граф всех путей в метро, а также данные обо всех станциях, пересадках и перегонах. Когда вы указываете начальную и конечную станции пути, алгоритм рассчитывает все возможные варианты маршрута, выбирая из них лучший. При выборе учитывается не только скорость, но и комфорт: кому-то важнее добраться до точки назначения быстро, а кто-то предпочитает путь с наименьшим количеством пересадок. Яндекс.Метро взвешивает все эти факторы и предлагает оптимальный маршрут.

Мобильные приложения Яндекс.Метро для iOS, Android, Windows Phone и других популярных платформ исторически опережали веб-версию сервиса в развитии, так как появились позднее. Теперь приложения и веб-версия будут идти в ногу: новая технологическая основа позволяет строить маршруты в офлайне и быстрее вносить изменения, например — добавлять новые станции по мере их открытия.

Кстати, не все пользователи Яндекс.Метро знают, что мобильное приложение не только строит маршруты, но и подсказывает вагон для быстрой пересадки с одной линии на другую. Ну или вагон, в который набьётся больше всего людей в час пик, — зависит от точки зрения.

Мобильные приложения подсказывают вагон для пересадки

P.S. Технические подробности разработки нового Яндекс.Метро читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.

76 комментариев
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Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:17
Когда заработает Я.Метро в Волгограде?
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Александр,
у него только одна линия, мы пока такие схемы, где не требуется маршрутизация, не добавляем. В будущем, вероятно, добавим и их, но конкретных планов сейчас нет.
mnn84
26 ноября 2015, 15:17
Полностью схему метро Москвы теперь посмотреть невозможно. Либо кусок её уплывает за пределы экрана, либо мелкий нечитаемый масштаб и схема всего на полстраницы. Неужели никаких промежуточных вариантов нельзя было сделать?
Vadus13
26 ноября 2015, 15:17
mnn84,
поддерживаю
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
mnn84,
промежуточные масштабы действительно будут. Мы не собираемся останавливаться после запуска, у сервиса большой план по развитию.
burashka-lcme
26 ноября 2015, 15:17
mnn84,
такая же проблема
yazovskiy.s
26 ноября 2015, 15:17
Добрый день!
Спасибо за обновление сервиса - стало действительно очень симпатично.
Правда есть несколько комментариев:
- при открытии карты она не вся сразу отображается, приходится вручную масштабировать, что не очень удобно;
- выбор станции как-то не всегда срабатывает, приходится несколько раз нажимать на название станции.
Win 7 Корпоративная, браузер - Chrome 32.0.1700.107 m

P.S.
Еще раз спасибо, надеюсь на дальнейшее развитие проекта. Удачи. :)
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
yazovskiy.s,
спасибо за фидбек, посмотрим, что это за странный эффект с невыбирающимися станциями.
MEVOKS
26 ноября 2015, 15:17
Обнова для андроид выйдет?
Igor Pastukhov
26 ноября 2015, 15:17
То что вы сделали с веб версией - ужасно.  Вместо улучшения функционала наоборот его испортили, но навесили рюшек. С моего телефона уже не зайдешь.
lists
26 ноября 2015, 15:17
Согласен. Пользоваться стало очень неудобно.
pavlenko.s.v
26 ноября 2015, 15:17
Igor Pastukhov,
ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО СТАЛО!!
r1zn-org
26 ноября 2015, 15:17
Друзья, а я багу нашёл! Куда вам её заслать?
Алексей
26 ноября 2015, 15:17
r1zn-org,
Спасибо, присылайте через форму обратной связи. На странице Метро есть ссылка справа внизу.
r1zn-org
26 ноября 2015, 15:17
Алексей,
хорошо! :)
Vadus13
26 ноября 2015, 15:17
Исчезла одна полезная опция: для смежных станций на разных ветках, имеющих одно и то же название исчез выпадающий список, позволяющий выбрать нужную. А таких станций довольно много. Пытаться для выбора попасть в кружочек определённого цвета крайне неудобно!
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Vadus13,
всё будет. Сейчас не хватает и нескольких других функций, которые были в старой версии. Они все со временем появятся, также как и то, чего в старой версии никогда не было.
Сергей
26 ноября 2015, 15:17
genarcho,
если новая версия недоделана, ее не следовало выпускать в публичный доступ, а сделать доступной по новому адресу, чтобы желающие могли протестировать.
Tygor
26 ноября 2015, 15:17
Сергей,
++++++ абсолютно точное и разумное замечание
Сергей Лукашкин
26 ноября 2015, 15:17
Сергей,
Согласен!!
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Сергей,
у нас были причины заменить старую версию новой уже сейчас. Они не очевидны внешне, но весьма серьезны.
Вадим
26 ноября 2015, 15:17

метро есть не только в городах бывшего СССР ;) европу давайте!

Константин
26 ноября 2015, 15:17
Часто хочется смотреть на карту метро в гео-формате. Когда например необходимо узнать от какого метро ближе добираться.
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Константин,
для этого удобно воспользоваться Яндекс.Картами. На них же есть расположение станций метро. И там же можно построить маршрут общественным транспортом.
scout123
26 ноября 2015, 15:17
genarcho,
сделайте хотя бы возможность перехода со схемы метро на Яндекс.Карты на указанную пользователем станцию метро.  Лишних действий определенно станет меньше.

>для этого удобно воспользоваться >Яндекс.Картами.
Спасибо, Кэп!
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:17
я так же не согласен с Кэпом - на Яндекс.Картах неудобно просматривать схему метро - линия метро есть только на одном масштабе, а хочется её видеть как на крупных масштабах, так и мелких. Сделайте видимость настройкой, как отображение остановок/камер
Константин
26 ноября 2015, 15:17
genarcho,
из-за того что вы плодите кучу приложений они решают только узкие сценарии и тем самым плодят сущности.

Лучше вместо кучи мелких приложений делать несколько функциональных, объединенных общими сценариями.

Например:
— для пешеходов
— для водителей

Лично я бы пользовался 1 приложением где можно проложить маршрут пешком, на наземном транспорте и посмотреть схему метро.

И для вождения и путешествий на машине с пробками, навигатором и парковками.
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Константин,
так вы о веб-сервисах или мобильных приложениях? Кучи узко специализированных веб сервисов у нас нет, только Карты и единственное выделенное Метро. С приложениями другая история, их действительно больше - это сейчас общемировой тренд: "одно приложение - одна основная функция". Комбайны вроде Мобильных Яндекс.Карт тоже имеют право на жизнь, конечно, но очень многие люди предпочитают ассоциировать приложение только с одной ключевой функцией.
Сергей
26 ноября 2015, 15:17
Во-первых, исчез функционал, когда можно было выбрать из нескольких маршрутов: например, я могу выбрать 1 или 2 пересадки и сравнить время (допустим я готов ехать на 5-10 минут дольше, но не делать лишнюю пересадку).  Во-вторых, масштабирование выглядит ужасно, такое ощущение, что статическая картинка сжимается и все, плохо выглядит.
Evgeniya Moiseenko
26 ноября 2015, 15:17
Поддерживаю важность вариантов маршрутов. и пропала кнопка "заново".
Развитие это здорово, и не лишайте привычных удобных примочек!!
Артем
26 ноября 2015, 15:17
Сергей,
неистово плюсую. Пришлось сейчас на телефоне открывать приложение, чтобы путь подруге подсказать...
Марина Е.
26 ноября 2015, 15:17
Сергей,

полностью поддерживаю!
Константин Ступин
26 ноября 2015, 15:17
А когда будут схемы самих станций, как в pMetro?
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Константин Ступин,
точных планов назвать не могу, но схемы станций определенно занимают наши мысли :)
mkurg
26 ноября 2015, 15:17
Неплохо было бы видеть подсказки при наборе в другой раскладке, транслите и т. п., как на других  ваших сервисах.
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
mkurg,
да, это будет в одном из будущих обновлений.
sovaz1997
26 ноября 2015, 15:17
Хотелось бы, чтобы он Яндекс.Метро показывал, в каком вагоне меньше всего народу. Как бы распределял бы народ :)
element96
26 ноября 2015, 15:17
Пожалуйста, верните прежний дизайн карты Яндекс метро. Очень не удобно!Карту полностью не видно, приходиться тянуть!И другие функции исчезли!Верните все на место!
ungzd
26 ноября 2015, 15:17
> Ну или вагон, в который набьётся больше всего людей в час пик, — зависит от точки зрения.

Я думал оно наоборот считает, исходя из каких-то статистических данных, в каком вагоне скорее всего будет меньше людей. Или какой параметр оно тут пытается оптимизировать?
Алексей
26 ноября 2015, 15:17
ungzd,
Приложение показывает самый удобный вагон для пересадки — тот, из которого быстрее всего можно попасть в переход. Именно в эти вагоны набивается больше всего людей в час пик)
lists
26 ноября 2015, 15:17
Глупый вопрос: версию для Java будут обновлять? А то она у меня регулярно хочет проверить обновления и каждый раз расстраивается, ничего не найдя.
Алексей
26 ноября 2015, 15:17
Вы меня, конечно, извините, но это ужас какой-то, а не карта. Как будто это не в Яндексе делали, а какие-то криворукие студенты-программисты ангулар изучали. Зачем она ездит по всему экрану? Зачем это масштабирование? Что за отвратительное забеление под станциями? Что это вообще??!!
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 15:17
Метро для Java… Даже станции не обновлены…
Stepan R.
26 ноября 2015, 15:17
Пока несколько непривычно :) Кое-чего не хватает.
Все хотел спросить - не планируете сделать схему в стиле Лебедева? (http://www.artlebedev.ru/everything/metro/map/)
Действительно очень удобно и наглядно.
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Stepan R.,
официальная схема в чистом виде рассчитана на полиграфию, в интерфейсе ее использовать как есть не получится. Но менять вид схем для большего соответствия официальным, конечно, будем.
Stepan R.
26 ноября 2015, 15:17
genarcho,
спасибо за ответ.
Буду ждать с большим интересом.
Спасибо за то, что вы делаете :)
Сергей Лукашкин
26 ноября 2015, 15:17
Где разные варианты маршрутов? в старой версии можно было посмотреть все варианты, теперь нельзя! и зачем окно где написаны станции в левой части экрана и над картой метро, это же неудобно. Оставьте наверху, оставьте больше места для карты.
genarcho
26 ноября 2015, 15:17
Сергей Лукашкин,
разные варианты маршрутов в ближайших планах.
YanaO
26 ноября 2015, 15:17
Ну я просто в шоке, он мне показывает абсолютно неудобный маршрут с 2мя пересадками, хотя есть удобный с одной и быстрее, даже варианта второго удобного не показал, пыталась "доехать" от Первомайки до Петрашки. Карта не вмещается даже на моих 27 дюймах и шрифт напрягает и оформление никакое. Нет ребят, верните как было.
Spectre
26 ноября 2015, 15:17
А метро других стран когда будет? Европа, США, Япония?
Алексей
26 ноября 2015, 15:17
Просто поломали нормальный удобный сервис и все. Даже на mosmetro.ru лучше.
nikita
26 ноября 2015, 15:17
Не понимаю, почему нельзя было сделать на основе лебедевской, которая сейчас в вагонах висит.

Но вот вам запутывающие моменты:
1. Ал. Сад и Боровицкая не имеют прямой пересадки, но нарисованы рядом. Маршрут строится правильно, но не сразу понятно, причем здесь станция Арбатская.
2. Аналогично с Пл. Революции и Охотным рядом.

А вот и баг.
По Филевской линии поезда ходят только по маршрутам Ал. Сад - Кунцевская и Ал. Сад - Международная, не считая коротких маршрутов. Но от Международной до Кунцевской никогда поезда не ходят. А у вас можно без пересадок проехать, например, от Выставочной до Студенческой.

Еще пожелания. Иногда поезда с Замоскворецкой линии съезжают на Каховскую. Может стоит это как-то показать.
И еще, насколько я помню, только один поезд из четырех идет до Алма-Атинской, остальные только до Красногвардейской. Аналогично с Жулебино-Выхино. Можно это тоже как-то показать.
kbcnbr-60
26 ноября 2015, 15:17
Добрый день, К большому сожалению в новой версии нет названий веток-метро, старая версия была удобнее и лучше
pavlenko.s.v
26 ноября 2015, 15:17
Стало очень не удобно! Дурацкая версия. Теперь буду пользоваться другими.
Павел
26 ноября 2015, 15:17
Раньше предлагались несколько вариантов. Например в Москве от Тульской до Сокольников можно с 2 пересадками доехать по кольцу, а можно с одной пересадкой.
В новой версии как-то безальтернативненько получается, только 2 пересадки предлагают.
Павел
26 ноября 2015, 15:17
и нафига это масштабирование? вроде не маленький монитор, 1080p, а все равно схема на экран не влезает. Старая Лебедевская схема была крута именно тем, что спокойно влезала в экранные интерфейсы (для них и создавалась). Вы же ее перерисовали в вектор и сделали какой-то необъятной.
Павел
26 ноября 2015, 15:17
а где ссылку на маршрут скопипастить можно?
Вообще, такое впечатление, что забыли прилепить «beta» к экспериментальному интерфейсу и сразу ввели его как основной
eashe
26 ноября 2015, 15:17
Здравствуйте! Верните, пожалуйста, старый вариант карты!
Новой версией пользоваться совершенно невозможно! Я всё ждала, что наладят-исправят, но увы....
Очень жаль, что Яндексу так надоели пользователи, что от них решили избавиться!
Михаил
26 ноября 2015, 15:17
Согласен с предыдущими ребятами, старая была удобнее, не потому, что привычней, а на ней БЫСТРЕЕ можно было получить инфу. На новой «все ездит» туда - сюда, кайфно так. Для убивания времени — нормально, но когда нужно быстро, в течении 3-5 секунд получить ответ...

Ну и конечно, съели верхнюю часть экрана под общее навигационное меню. Мониторы и так вытянуты по горизонтали, так еще отъедать сверху самую вкусную часть экрана на мой взгляд ошибочка.
Alex Shalashilin
26 ноября 2015, 15:17
Есть программа такая Pmetro, если не в курсе, установите и посмотрите. Там есть все, вплоть до 3D моделей станций и особенно переходов, как между станциях, так и устройство выходов.  Последнее очень актуально для вокзальных станций, т.к. то, что под Курским, Киевским и три вокзала иначе как лабиринтами не назовешь. Добавьте пожалуйста, если не в Я.Метро, то в Я.Карты такую функцию.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:17
В старой версии было больше городов. И в старых мобильных версиях тоже было больше городов. Допустим (как сказано в одном из комментариев), вы добавляете только те города, где в метро нужна маршрутизация. Тогда почему Минск есть (2 ветки), а Новосибирска (тоже 2 ветки) теперь нет? А раньше Новосибирск был. И Нижний Новгород (тоже теперь 2 ветки) - тоже был.

Зачем убирать? Может мне не нужно строить маршрут, а просто хочется:
1) посмотреть схему
2) вспомнить название станции
3) какая станция за какой идёт
4) сколько времени займёт поездка от станции А до станции Б
и т.д. и т.п.

Такое может понадобиться в городах, где всего ОДНА ветка в метро. Зачем убрали Новосибирск, Нижний Новгород, Самару, Казань, Екатеринбург? Там метро маленькое, там и возни вам со схемой меньше. А людям польза.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:17
В старой версии было больше городов. И в старых мобильных версиях тоже было больше городов. Допустим (как сказано в одном из комментариев), вы добавляете только те города, где в метро нужна маршрутизация. Тогда почему Минск есть (2 ветки), а Новосибирска (тоже 2 ветки) теперь нет? А раньше Новосибирск был. И Нижний Новгород (тоже теперь 2 ветки) - тоже был.

Зачем убирать? Может мне не нужно строить маршрут, а просто хочется:
1) посмотреть схему
2) вспомнить название станции
3) какая станция за какой идёт
4) сколько времени займёт поездка от станции А до станции Б
и т.д. и т.п.

Такое может понадобиться в городах, где всего ОДНА ветка в метро. Зачем убрали Новосибирск, Нижний Новгород, Самару, Казань, Екатеринбург? Там метро маленькое, там и возни вам со схемой меньше. А людям польза.
Falcon
26 ноября 2015, 15:17
Не много критики.
* Может все же зум сделать не на шаг (х2), а на пол шага (х1,5), иначе смысл зума почти теряется, не возможно выбрать подходящий на любых мониторах.
* Хотелось бы иметь возможность поменять станцию альтернативным способом, например методом переноса конечной или начальной станции. Как точки у линейки на Яндекс Картах, и тем же способом иметь возможность добавлять третью станцию, что важно, если хочешь поехать именно через центр, а не через кольцо с двумя пересадками.
* Не нашел выбора альтернативных вариантов.
* Так же хотелось бы иметь более детальное представление, примерно как в мобильной версии (не пользовался, судя по последней картинке поста).

Мнение.
* На мобильной версии есть информация "для быстрой пересадки", при желании могу Вам за пару часов написать все вагоны для удобных пересадок с любой ветки на ветку, если надо.
* Загруженность линий так же зависит от спальных районов, а загруженность вагонов от типа станции. Например юг Калужско-Рижской линия метро не глубокого заложения и все станции начиная с Ленинского проспекта имеют удобные выходы из первых и последних вагонов, что не скажешь, например, про станции Кунцевская или Студенческая, которые имеют выходы почти по центру.
zarina.serik
26 ноября 2015, 15:17
Это вы о чем рассуждаете?
Иван Абвгд
26 ноября 2015, 15:17
Очень жаль, что перестали обновлять Яндекс.Метро под symbian.
Марина Е.
26 ноября 2015, 15:17
в старой версии можно было выбрать удобный в данный момент маршрут, а теперь предлагается только один вариант проезда-короткий. приложение изуродовали.
Nikolay Sarafanov
26 ноября 2015, 15:17
Новая версия не работает в режиме art
bodrova.tat2014
26 ноября 2015, 15:17
Версия карты метро с ошибками (в телефоне)- показывает одно время, а в инете смотришь - всё иначе? Почему? как это изменить?
nattali-s
26 ноября 2015, 15:17
Верните, пожалуйста старую версию Яндекс.метро! Ужасно неудобно пользоваться новой!!! С первого раза вообще невозможно кликнуть по нужной станции, прям бесит временами....
EtanHunt
26 ноября 2015, 15:17
WP 8.1, в магазине установил яндекс.метро, посмотрел версию, версия 1.01 она от 29 декабря 2012 года. Неужели более новой версии не выходило? p.s. не определяет количество поездок на карте, хотя NFC есть и он видит карту. телефон Nokia 620
iri58311530
26 ноября 2015, 15:17
верните всё на место
Михаил-2
19 марта 2017, 09:41
Можете, пожалуйста, занести в Java-приложение новые станции? Люди до сих пор пользуются телефонами.
Aaaleksaaa
11 апреля 2017, 07:56
Уже который год удивляюсь, зачем убрали другие города России из списка? Ведь они были, и всем было удобно. И не стоит говорить про одну или две ветки. Стесняюсь спросить, зачем нам вообще нуны схемы Харькова и Киева? Это совершенно другое государство между прочим, верните на родину остальные города! Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Казань, Екатеринбург!
vida-t
26 августа 2018, 05:47
А для Ташкента когда выйдет версия? Здесь метро в 3 ветки.
anatoli415
19 марта 2019, 17:28
Верните пожалуйста "толстый" рисунок веток в метро! . Стало очень сложно воспринимать метро, различать  станции.... Все мои знакомые на это жалуются тоже....
zhuravleva.vicka2017
вчера, 22:09
Скажите, рпньше метро показывало все 3-4 варианта поездок, а сейчас нет?