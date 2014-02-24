В Яндекс.Диске появился редактор скриншотов

Было время, когда каждый гигабайт был на счету. Сейчас проще. Памяти у телефонов и компьютеров стало больше, а самое необходимое можно на всякий случай скопировать в облачное хранилище. Однако смысл облака не только в сохранении контента, но и в удобстве работы с ним. Яндекс.Диск давно идёт по этому пути: музыку в Диске можно слушать, видео — смотреть, а для работы с фотографиями существует целый набор возможностей. Сегодня в Яндекс.Диске появился ещё один инструмент для работы с контентом — редактор скриншотов.

Редактор скриншотов позволяет быстро сделать снимок экрана, отредактировать его, сохранить на Диске и отправить ссылку по нужному адресу или поделиться ею в социальной сети. Это снимает сразу несколько проблем: скриншоты больше не нужно куда-то загружать специально, их удобно редактировать, ими просто делиться, ведь они уже сохранены в облаке. И, конечно, их не придётся искать — все скриншоты находятся в одном месте.



Хотите составить пошаговую инструкцию по установке антивируса для родителей или похвастаться рекордом в компьютерной игре перед друзьями? Скриншоты в Диске вам помогут. Нашли смешную опечатку на новостном сайте или решили сохранить на память диалог с подругой в Skype? И здесь редактор скриншотов будет весьма кстати.



По нашим данным, четверть всех интернет-пользователей делает скриншоты, а в Яндексе со скриншотами работают почти все и постоянно. Поэтому мы точно знали, чего хотим от редактора, и сделали его как для себя. Удобная работа со скриншотами на удивление сильно меняет пользовательский опыт. Мы убедились в этом сами в процессе тестирования, теперь и вы попробуйте.



Новую версию программы Яндекс.Диск можно скачать на http://disk.yandex.ru/screenshot/.

Команда Яндекс.Диска