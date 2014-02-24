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В Яндекс.Диске появился редактор скриншотов

Было время, когда каждый гигабайт был на счету. Сейчас проще. Памяти у телефонов и компьютеров стало больше, а самое необходимое можно на всякий случай скопировать в облачное хранилище. Однако смысл облака не только в сохранении контента, но и в удобстве работы с ним. Яндекс.Диск давно идёт по этому пути: музыку в Диске можно слушать, видео — смотреть, а для работы с фотографиями существует целый набор возможностей. Сегодня в Яндекс.Диске появился ещё один инструмент для работы с контентом — редактор скриншотов.

Редактор скриншотов в Яндекс.Диске

Редактор скриншотов позволяет быстро сделать снимок экрана, отредактировать его, сохранить на Диске и отправить ссылку по нужному адресу или поделиться ею в социальной сети. Это снимает сразу несколько проблем: скриншоты больше не нужно куда-то загружать специально, их удобно редактировать, ими просто делиться, ведь они уже сохранены в облаке. И, конечно, их не придётся искать — все скриншоты находятся в одном месте.

Хотите составить пошаговую инструкцию по установке антивируса для родителей или похвастаться рекордом в компьютерной игре перед друзьями? Скриншоты в Диске вам помогут. Нашли смешную опечатку на новостном сайте или решили сохранить на память диалог с подругой в Skype? И здесь редактор скриншотов будет весьма кстати.

По нашим данным, четверть всех интернет-пользователей делает скриншоты, а в Яндексе со скриншотами работают почти все и постоянно. Поэтому мы точно знали, чего хотим от редактора, и сделали его как для себя. Удобная работа со скриншотами на удивление сильно меняет пользовательский опыт. Мы убедились в этом сами в процессе тестирования, теперь и вы попробуйте.

Новую версию программы Яндекс.Диск можно скачать на http://disk.yandex.ru/screenshot/.

 

Команда Яндекс.Диска

126 комментариев
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pagewash
26 ноября 2015, 15:16
Круто, нужная, как по мне, функция.

Но сделайте в онлайн версии диска слайд-шоу для фото, как у ОдинDrive :)
jenysss
26 ноября 2015, 15:16
pagewash,
на странице просмотра публичной папки такая возможность есть http://yadi.sk/d/unCARkVfJSEuf
Над подобной возможностью в веб-интерфейсе Диска подумаем, спасибо
Комментарий удалён
beebl
26 ноября 2015, 15:16
нет, всё-таки не откажусь.. потому что публичная ссылка создаётся не на изображение, а на страницу диска
boocompany
26 ноября 2015, 15:16
Это пока только для Windows?
jenysss
26 ноября 2015, 15:16
boocompany,
Windows и Mac OS X
Tatyana Kuznetsova
26 ноября 2015, 15:16
Спасибо!
zador
26 ноября 2015, 15:16
А почему на Linux'е нет?
hajtina
26 ноября 2015, 15:16
Пока еще не сделали.
Никита Кобылин
26 ноября 2015, 15:16
Попробовал отличная штука! Яндекс 5 баллов, давай зачетку
ErmineMD
26 ноября 2015, 15:16
Можно удалять дропбокс. Спасибо.
Roman
26 ноября 2015, 15:16

Алексей, а расширение к браузеру предполагается или только клавиатурный вариант запуска?

jenysss
26 ноября 2015, 15:16
Smith Family, пока не планируется. Вы можете также делать скриншоты через соответствующий пункт в меню Диска
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:16
теперь ждём редактирование текста и остальных офисных форматов.
ch3loveck
26 ноября 2015, 15:16
не увидел хоткеев для вызова ножниц.
возможно плохо искал. сделайте - откажусь от jing.
Роман Хайрутдинов
26 ноября 2015, 15:16
Не хватает кнопочки «Скопировать картинку в буфер обмена».
jenysss
26 ноября 2015, 15:16
Роман Хайрутдинов,
вы можете нажать Ctrl+C, изображение из редактора будет скопировано в буфер обмена
Роман Хайрутдинов
26 ноября 2015, 15:16
Спасибо!
davidmz
26 ноября 2015, 15:16
Пришёл сюда чтобы написать пожелание про копирование:) Спасибо за совет про Ctrl+C, буду пользоваться, но всё-таки отдельная кнопка, мне кажется, была бы понятнее.
img360x640
26 ноября 2015, 15:16
davidmz,
Я тоже за отдельную кнопку.
Новов Алексей
26 ноября 2015, 15:16
Шикарная реализация! Снес дропбокс нафиг.
Павлов Ян
26 ноября 2015, 15:16
Со скриншотами очень классно придумали, вот только игры не скриншотит. Запущен браузер на стартовой странице гугла, запускаю игру и нажимаю принтскрип (да и сочетанием клавиш тоже пробовал), вместо игрового окна скриншотится окно браузера. И как отключить сворачивание окна тоже не нашел. Получается в активный момент игры я захочу запечатлеть момент и вылечу на рабочий стол, дабы сохранить сам скриншот.
solyaris
26 ноября 2015, 15:16
Павлов Ян,
такая же ерунда .... Прошел год и никаких изменений со стороны Яндекса ... Программа не доработана. И удалить ее отдельно, без Яндекс Диска, нельзя. Захватила полностью клавишу PrintScreen. Эта программа - ЗЛО !!!!!
bj-66
18 мая 2017, 11:53
solyaris,
Абсолютно согласен. Эта прога - ЗЛО.
smaks-rostov
26 ноября 2015, 15:16
Прилетела птичка, в окошко яндекса постучалась
Elpiner1
26 ноября 2015, 15:16
Уважаемый Яндекс. Сервис скриншотов, это что нужно, даже не представляю как раньше без него обходился. Кнопка "поделиться" - это просто чудесно. теперь не приходится делать лишних действий. Спасибо!!!
gportnoi
26 ноября 2015, 15:16
Случайно выяснилось,что ВАш сервис скриншотов стал причиной глюков в программе proshowproduser
v 5 0 3296-перестали функционировать клавиши быстрого доступа  CTRL+SHIFT+1: CTRL+SHIFT+2; CTRL+SHIFT+3 очевидно  эти сочетания задействованы в вашей программе и препятствуют
к их использованию в других программах.
Я потратил целый день,пока не обнаружил эту взаимосвязь  .мелочь,но неприятно
romolos
26 ноября 2015, 15:16
Для Linux будет?
pwsod
26 ноября 2015, 15:16
А как же расширения для браузера? Я уже и подзабыл как это - устанавливать программы.
darahchjan
26 ноября 2015, 15:16
Как отключить редактор скриншотов или копировать скриншоты в буфер обмена? Не всегда скриншот нужен в отдельном файле, иногда картинку надо куда-то вставить.
ya.posta2010
26 ноября 2015, 15:16
Подскажите пожалуйста, а будет ли версия под Linux ? Программа хороша, на Windows заценил)
nvidia-2011
26 ноября 2015, 15:16
А сделайте отдельную программу такую, что бы без самого диска устанавливалась
Игорь Васильевич
26 ноября 2015, 15:16
пользуюсь яндексом. В провом углу была допол.... функция "СКРИНШОТ"..   Случайно нажал скрыть. ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ.  Немогу найти. Без него ни как.
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
Игорь Васильевич,
Здравствуйте. Какой у вас браузер?
Мария
9 сентября 2016, 01:41
Алексей,
у меня тоже такая же проблема,не могу теперь скрины делать...браузер хром
Игорь Васильевич
26 ноября 2015, 15:16
ЯНДЕКС.
Lara Autumnal
26 ноября 2015, 15:16
Есть ли инструкция по работе с этим приложением (этой программой)?
lucky-chel
26 ноября 2015, 15:16
Как его отключить???
dok.auto
26 ноября 2015, 15:16
подержу как удалить или отключить???
z737z.z
26 ноября 2015, 15:16
Тоже не пойму как отключить без вреда для диска.
dok.auto
26 ноября 2015, 15:16
нашел как удалить, чтоб не мешала запуску других программ.
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\YandexDiskScreenshotEditor.exe
RaptorBlack3012
26 ноября 2015, 15:16
dok.auto,

C:\Program Files\Yandex\YandexDisk\bin (для ХР)
auto35vologda
26 ноября 2015, 15:16
RaptorBlack3012,
На Win7 x64 тоже по этому адресу
D-646
26 ноября 2015, 15:16
dok.auto,
Дружище, огроменное тебе спасибо. Не передать, как задолбал этот скриншот.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:16
dok.auto,
спасибо, дорогой. Помогло!!
joebreaker15
14 декабря 2015, 23:39
dok.auto,
спасибо, дружище! как он мне надоел!!!
pashaonline
22 сентября 2016, 11:12
dok.auto,
Спасибо!

cegung
26 ноября 2015, 15:16
Круто конечно, но обясните пож, почему я удалили это программу со своего компа, а средство для создания скрипшотов осталось и как его удалить - непонятно. После установки яндекс диска у меня перестали работать другие программы - это раз, Яндекс диск полностью не удаляется с компьютера и продолжает мешать работать - это два. Как устранить проблему?
RaptorBlack3012
26 ноября 2015, 15:16
Как отключить Редактор Скриншотов в Яндекс.Диске ?
sparklr.inc
26 ноября 2015, 15:16
RaptorBlack3012,
дадада, он уже задолбал при запуске системы выскакивать!
ARolihin
14 апреля 2016, 21:51
sparklr.inc,
найти на С: YandexDiskScreenshotEditor и переименовать в _YandexDiskScreenshotEditor
Георгий Таранец
4 ноября 2017, 09:43
ARolihin,
спасибо огромное!)
Редактор не нужен т.к. пользуюсь Lightshot, он удобнее.
Ronaldinho-84
26 ноября 2015, 15:16
Подскажите пожалуйста, как отключить этот дебильный редактор скриншотов из автозагрузок, не отключая сам яндекс.диск?
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
Ronaldinho-84,
Здравствуйте, это была временная проблема, сейчас всё должно быть ок. Если нет — обновитесь до последней версии Диска.
Ronaldinho-84
26 ноября 2015, 15:16
Будет весьма печально, если я откажусь от яндекс.диска из-за одной дерьмовой утилиты...
Но похоже все движется к этому.
ARolihin
14 апреля 2016, 21:52
Ronaldinho-84,
найти на С: YandexDiskScreenshotEditor и переименовать в _YandexDiskScreenshotEditor
RaptorBlack3012
26 ноября 2015, 15:16
Екзшник скриншотов находится здесь.
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Yandex\Yandex.Disk
Убивайте екзешник скриншотов. И всё.
Ronaldinho-84
26 ноября 2015, 15:16
RaptorBlack3012,
кэп, не подскажешь где откапать эту херь на маке?))
megamoneyman
26 ноября 2015, 15:16
Ronaldinho-84,

на маке эта херь лежит в
/Applications/Yandex.Disk.app/Contents/MacOS
у меня, во всяком случае.
можно еще попробовать на значке в доке правой кнопкой - параметры - показать в файндере.
вот только удалять прогу оттуда мне кажется некошерно. к тому же наверняка при обновлении опять появится.
Гончаров Владимир
26 ноября 2015, 15:16
Он достал уже. Как отключить его?
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
Гончаров Владимир,
Здравствуйте, это была временная проблема, сейчас всё должно быть ок. Если нет — обновитесь до последней версии Диска.
megamoneyman
26 ноября 2015, 15:16
Я уже два часа ищу во всех возможных автозагрузках и настройках этот редактор скриншотов. Как его убрать из автозагрузки? Раздражает. До обновления до MacOsX Yosemite он как-то не загружался. Может, просто совпало?
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
megamoneyman,
Здравствуйте, это была временная проблема, сейчас всё должно быть ок. Если нет — обновитесь до последней версии Диска.
megamoneyman
26 ноября 2015, 15:16
Алексей,
обновилось автоматом. Перегрузился (чтоб посмотреть) - всё ок.
megamoneyman
26 ноября 2015, 15:16
Уважаемые разработчики Яндекса. Я очень рад, что вы сделали такую нужную для кого-то программу. Но я как минимум не хочу, чтобы мне навязывали какой-либо софт. Даже бесплатно. Поэтому прошу убрать у меня на компе скриншоты из автозагрузки (добавить-то вы смогли).
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
megamoneyman,
Здравствуйте, это была временная проблема, сейчас всё должно быть ок. Если нет — обновитесь до последней версии Диска.
megamoneyman
26 ноября 2015, 15:16
Алексей,
Да, спасибо. Теперь всё отлично. Еще раз спасибо за оперативность и ответ
PNovikof
26 ноября 2015, 15:16
Научите его работать с прозрачностью. Стандартные скриншоты окон в OS X (PNG) вместо тени получают убогое белое пространство.
victorcupin
26 ноября 2015, 15:16
Как удалить эту хрень раз и навсегда,в игре после нажатия PpintScreen вылет на рабочий стол.
bp1508
26 ноября 2015, 15:16
Здравствуйте. Как обновиться до последней версии Диска? Уже все вроде бы просмотрел, все прокликал, что мог. Даже в поиске и выдаче такого никто не пишет.
Руслан
26 ноября 2015, 15:16
Огромное Вам спасибо, Яндекс! Вы такие молодцы, прям слов нет! Вы гордость Рунета и наша гордость:) По поводу пожеланий и предложений: было бы здорово, если бы можно было назначить отдельные сочетаний клавиш для сохранения скриншота без открытия редактора, а другие сочетания с открытием(например, ctrl-shift4 - снимок экрана без открытия редактирования, а ctrl-shift1 - снимок выбранной области с режимом редактирования). Также хотелось бы, чтобы появилась функция "замирания" экрана, то бишь, если мне необходимо заскринить всплывающее меню(ос Windows 8.1), то оно бы зависало и позволило выбрать область для сохранения.
Огромное спасибо Вам. Надеюсь, примите к сведению.
Руслан
26 ноября 2015, 15:16
Руслан,
"и позволило выбрать область для сохранения. ", т.е. всплывающее меню не исчезло, а было захвачено скриншотом.
Игорь З
26 ноября 2015, 15:16
как её отключить? выскакивает при каждом принтскрин - а у меня на него скриншот фрапс забинден - сворачивает игру
Игорь З
26 ноября 2015, 15:16
вообще настроек не вижу
Нова
26 ноября 2015, 15:16
Как отключить этот редактор??? Бесит уже выскакивает постоянно. Вы не думали что скриншот люди чаще делают чтобы вставить в необходимые программы, а не для того чтобы сохранить как картинку себе на память???
aa@almadom.ru
26 ноября 2015, 15:16
Наконец-то разобрался как отключить этот скриншот в windows 8. Кликаете правой кнопкой мыши на иконку я.диска в трее, затем во всплывающем окне нажимаете "Выключить клавиши скриншотов" - и кричите аллилуйя!11!
kazancev5782
26 ноября 2015, 15:16
aa@almadom.ru, ты лучший  я задрался искать
burakovdenis
26 ноября 2015, 15:16
aa@almadom.ru, СОВЕТ ГОДА!!
Илья Никандров
26 ноября 2015, 15:16
как его отключить в виндус 7 ?
burakovdenis
26 ноября 2015, 15:16
Илья Никандров,
Ттакже как и описано оратором выше
kazancev5782
26 ноября 2015, 15:16
как её удалить ?
burakovdenis
26 ноября 2015, 15:16
kazancev5782,
смотри двумя постами выше
gt.mazda55
26 ноября 2015, 15:16
это крута!!
D.fedor38
26 ноября 2015, 15:16
Скриншот действительно классный,самый простой фотограф,мне очень нравится спасибо изобретателю за эту программу.
Al-Maz1
26 ноября 2015, 15:16
Не работает в играх. Скриншотю окно рекордов в World Of Warships - сохраняется чёрный экран. Стандартный принтскрин+пэнт работают на ура!
Итог - сыро, очень сыро.
Даниил Шестаков
26 ноября 2015, 15:16
Мне он мешает, так как есть другая программа, как его удалить, чтобы яндекс диск при этом остался?
K Sveta
26 ноября 2015, 15:16
как отключить автоматический вызов скриншотов при сканировании ? вешает ПК на смерть...(((
z737z.z
26 ноября 2015, 15:16
Как отключить????? Мне это не надо. Я пользуюсь своими программами. Как отключить?
art-viz-poster
29 ноября 2015, 01:25
z737z.z,
Привет!
Было выше
как отключить этот скриншот в windows 7 Кликаете правой кнопкой мыши на иконку я.диска в трее, затем во всплывающем окне нажимаете "Выключить клавиши скриншотов" - и кричите аллилуйя!11!
валентина
14 декабря 2015, 21:23
МНЕ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО, ЯНДЕКС!
lidiadruamowa
4 апреля 2016, 10:25
подключилась по ошибке прошу убрать скриншот из ноутбука,
Sistemops
7 апреля 2016, 21:48
Почему то редактор не открывается автоматически.
Fresh44
11 апреля 2016, 15:13
не хватает сочетания клавиш для "сделать снимок области экрана и скопировать его в буфер обмена". Без открытия редактора скриншотов. Такой скриншот можно сразу вставлять сочетанием клавиш "ctrl+v" в любое место, например в сообщение скайпа или в контакте. Будет очень удобно! Спасибо.
Дмитрий
11 апреля 2016, 17:50
Fresh44,
спасибо. Обязательно подумаем над этим.
Иван Яншаев
7 мая 2016, 21:26
А как мне отключить на время редактор скриншотов ?


 
y2dimon
20 мая 2016, 12:33
Кнопка копирования в буфер не работает !
(W7, антивирь непричастен)
Фидбак отправил.
T26E4-SP
1 июня 2016, 14:49
почему делая скриншот в играх делается черная картинка?
dimedrolB
2 июня 2016, 09:49
Как отключить яндек-скриншот?
Я использую более удобную программу,надоело каждый раз закрывать окно скрина яндекс
Света Чистякова
2 июня 2016, 14:59
dimedrolB,
здравствуйте. В Windows — вот так: кликните правой кнопкой по иконке диска в трее (правый нижний угол экрана), далее Настройки —> Скриншоты —> Выключить сочетания клавиш.
GPI658
8 августа 2016, 08:02
Как отключить редактор скриншотов?
Света Чистякова
8 августа 2016, 14:38
Ответ же есть в предыдущем комментарии :) Если у вас Windows, то кликните правой кнопкой по иконке диска в правом нижнем углу экрана, далее Настройки —> Скриншоты —> Выключить сочетания клавиш.
dmitro-kovalik
10 августа 2016, 21:10
Ваше ім'я emigro.kovalik
Валентин Пименов
1 сентября 2016, 11:54
Очень все замечательно большое вам спасибо. за фотки  и  все приложения 
Alexander Rybakov
21 ноября 2016, 15:06
Возможно ли настроить Яндекс-скриншот, чтобы после сохранения скрин-шота не открывалась папка, в которую этот скриншот сохранен - сильно отвлекает от работы, когда скриншоты нужно делать каждые несколько минут (комментарии к видео-урокам) и каждый раз приходится сворачивать/закрывать папку, в которую этот скриншот сохранился, чтобы продолжить просмотр видео-урока?
viknadt
24 ноября 2016, 05:24
нужно пошаговую инструкцию редактирования скриншотов с использованием стрелок маркера и др.инструментов.
angryantran
30 ноября 2016, 13:42
идиоты играю в ла2 нажимаю скриншот у меня игра сворачиваеться, почему нельзя предупреждать, о постороннем програмном обеспечении, мне только облаку нужно было. вот мучаюсь ищу инфу, как удалить эти "блага"
angryantran
30 ноября 2016, 13:43
играю в ла2 нажимаю скриншот у меня игра сворачиваеться, почему нельзя предупреждать, о постороннем програмном обеспечении, мне только облаку нужно было. вот мучаюсь ищу инфу, как удалить эти "блага"
Света Чистякова
30 ноября 2016, 15:20
Здравствуйте. У вас Windows? Если да, то чтобы отключить редактор скриншотов:
— Кликните левой кнопкой мыши на иконку диска в правом нижнем углу экрана,
— В открывшемся окошке нажмите на значок с шестерёнкой,
— В появившемся меню наведите курсор на пункт «Скриншоты»,
— Выберите «Выключить сочетания клавиш».
Получилось?
Обновлено 30 ноября 2016, 15:22
Кутилин Михаил
1 декабря 2016, 01:16
А можно ожидать появления инструмента Облачко с текстом и Заливку фигуры цветом при зажатом Ctrl (как в клип ту нет) крайне не хватает двух этих инструментов для минимально необходимого набора редактирования. 
Облачка текста особенно не хватает, так как это самый быстрый способ закомментировать какой нибудь элемент или проблему на скриншоте. 


В Яндекс скриншоте текст не ограничен областью для переноса из-за этого комментарий приходится отслеживать по ширине строки и постоянно жать на энтр для перевода строки.


В виду того что Клип ту нет катастрофически не хочет решать проблему совместимости с Виндовс 10 (постоянно подвешивает комп или пропадает отклик сервака) предвижу большую миграцию на аналоги в ближайшее время а у вашего решения для полноценой замены Облачка не хватает в инструментарии.


Пример облачка текста: https://yadi.sk/i/bahExVfUzsqKW основная фишка когда делаешь много скриншотов с комментариями дикая экономия время на том что не надо отслеживать вписывается печатаемый текст в необходимую область или нет по ширине области происходит автоматический перенос слова на следующую строчку если оно не помещается на текущей строке ограниченной заданной областью
Григорий Сагетдинов
4 декабря 2016, 18:27
почему у меня на винде 7 вместо скрина чорный экран???????????????? все дрова стоят и ява
roman.benn
26 декабря 2016, 17:36
а как убрать эту функцию?
Алеся Лаптева
13 января 2017, 22:33
И еще на мобильном Яндекс-Диске сделайте нормально просмотр документов и картинок,а то когда я пыталась открыть документы в мобильном Диске,то всякий раз выдавал ошибку.А то я до сих пор смотрю документы через мобильный веб-сервис,и картинки и фотографии. 
sh@market-music.com
24 марта 2017, 10:19
Как отключить? у меня стоит программа для скриншотов и мне мешает, когда каждый раз при нажатии на принт скрин вылетает редактор скриншотов от яндекс диска
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса24 марта 2017, 10:29
Здравствуйте. В случае с Windows так: кликните правой кнопкой мыши по значку Диска. Откроется меню программы. Нажмите на кнопку с шестерёнкой и выберите Скриншоты -> Выключить сочетания клавиш.
kirill-nikonorov1
15 апреля 2017, 15:29
как отключить эту функцию то???
бесит уже что при нажатии на принт скрин вылазит постоянно, и , главное , в настройках нет отключения

Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 22:23
Кирилл, ну в предыдущем комментарии же есть ответ :)
Jilink
25 июня 2017, 12:54
Света Чистякова,
Здравствуйте, но нет никаких шестеренок, и даже меню программы нет, ссылка на скриншот   http://prntscr.com/fnwint
Обновлено 25 июня 2017, 12:56
a.agapov15
7 июля 2017, 13:28
Света Чистякова,
День добрый! Сочетания клавиш выключены, но программа всё равно вылезает! Что с ней сделать, чтобы не мешала?
peizagist
31 мая 2017, 12:05
Извините - но Ваша редакция создания скриншота  абсолютна неудобна , тк изменяет масштаб кадра !! Если я построил с помощью Яндекса маршрут в нужном мне масштабе - через Вашу функцию скриншота я получаю результат мне не удобный !!!  Может кому-то и 
нравится ( хотя имею на этот счет большие сомнения!). А главное - когда я отключаю Ваш скриншот в настройках  - он НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ !!!!!!!!
newgraphic1
1 августа 2017, 21:58
дичь. очень мешает...
Junik7
1 февраля 2018, 19:30
У меня вин 10, раньше работал штатный скоиншотер,меня все устраивало, тут делаю скриншот и вылезает банер что там попробовать с яндекс диском, кажется предложыли редактор скриншотов,  ну нажал, теперь такая хрень что мама не горюй,как вернуть назад ? В моем понимании если предложили попробовать то предлагайте и оставить или вернуть назад.
Обновлено 1 февраля 2018, 19:34
Владимир
19 марта 2018, 14:44
Спасибо, но приложение не всегда нужное, и хуже редакторов вроде paint. Так что нужно упростить отключение этой программы.
coloristica.home
13 июня 2018, 17:36
Как удалить эту прогу "скриншот яндекс диск"
Татьяна Веселкина
9 сентября 2018, 14:57
Моё слово: скажите как восстановить опцию - скриншот экрана которую я по ошибке заблокировала с помощью Яндекс диска, нажав никогда не делать (скриншот).
kapustin-inkom
16 октября 2018, 17:01
ОЧЕНЬ МЕШАЕТ ЭТА ПРОГА!!! КАК ЕЕ УДАЛИТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ ДИСКА???
rom.liudmila2012
9 декабря 2018, 20:51
не могу листать скрины как в обычной папке, как настроить?
kaffeesahne
9 августа, 00:11
Разница между багом и фичей заключается в том, что фичу можно включать и выключать по своему усмотрению, а баг - нет. То, что эту программу невозможно отключить, очень раздражает.