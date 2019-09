О некорректном отображении страницы результатов поиска

На прошлой неделе мы начали получать от пользователей жалобы на некорректное отображение страницы результатов поиска Яндекса. У некоторых пользователей она выглядела так, будто в Яндексе что-то сломалось:





Как видно на скриншоте, блок контекстной рекламы отображался некорректно. Когда мы начали разбираться, в чём дело, выяснилось, что проблема возникает у пользователей, установивших расширение для браузера AdBlock Plus, которое блокирует рекламу на сайтах. Очередное обновление этого расширения привело к тому, что блок контекстной рекламы Яндекса остался на своём месте, но выглядел так, будто в него попала бомба.



Мы понимаем желание авторов AdBlock Plus избавить пользователей от рекламы, равно как и желание пользователей избавиться от неё с помощью AdBlock Plus. Однако мы против такого бессмысленного искажения вёрстки наших сервисов.



Ладно, если бы дело ограничивалось только неловкими попытками AdBlock Plus «бороться» с контекстной рекламой Яндекса. Но мы обнаружили, что это расширение портит и другие наши продукты, в том числе те, которые не содержат никаких рекламных материалов. Например, AdBlock Plus зачем-то удаляет ссылки в некоторых наших колдунщиках на странице результатов поиска:





Получается, изначальная цель расширения AdBlock Plus — защищать пользователей от навязчивой рекламы — не только не достигается, но после последнего обновления расширение начало вмешиваться в работу наших сервисов, не являющихся рекламными. Такое поведение вредит нашим пользователям, а также создаёт у них ложное представление о качестве сервисов Яндекса. Кроме того, это попросту неэтично.



Чтобы исправить ситуацию после обновления AdBlock Plus, мы уже готовим изменение вёрстки поисковой выдачи. Тем не менее, это не первый случай, когда AdBlock Plus искажает работу сервисов Яндекса, и мы не можем гарантировать, что у всех пользователей, установивших AdBlock Plus, наши сервисы будут работать корректно после очередного неожиданного обновления этого расширения. Мы будем бороться с подобным вмешательством всеми способами, чтобы оно не отражалось на наших пользователях.



Если вы не хотите отказываться от AdBlock Plus, но при этом хотите полноценно использовать сервисы Яндекса, вы можете внести Яндекс в белый список доменов AdBlock Plus в вашем браузере. Как это сделать, читайте здесь.



Исправлено 5 марта в 19:20. Изначально в публикации говорилось о расширении AdBlock, однако описанные проблемы чаще могут возникать при использовании расширения AdBlock Plus, а не AdBlock. Неточность была исправлена, приносим свои извинения.