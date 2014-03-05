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О некорректном отображении страницы результатов поиска

На прошлой неделе мы начали получать от пользователей жалобы на некорректное отображение страницы результатов поиска Яндекса. У некоторых пользователей она выглядела так, будто в Яндексе что-то сломалось:

Как видно на скриншоте, блок контекстной рекламы отображался некорректно. Когда мы начали разбираться, в чём дело, выяснилось, что проблема возникает у пользователей, установивших расширение для браузера AdBlock Plus, которое блокирует рекламу на сайтах. Очередное обновление этого расширения привело к тому, что блок контекстной рекламы Яндекса остался на своём месте, но выглядел так, будто в него попала бомба.

Мы понимаем желание авторов AdBlock Plus избавить пользователей от рекламы, равно как и желание пользователей избавиться от неё с помощью AdBlock Plus. Однако мы против такого бессмысленного искажения вёрстки наших сервисов.

Ладно, если бы дело ограничивалось только неловкими попытками AdBlock Plus «бороться» с контекстной рекламой Яндекса. Но мы обнаружили, что это расширение портит и другие наши продукты, в том числе те, которые не содержат никаких рекламных материалов. Например, AdBlock Plus зачем-то удаляет ссылки в некоторых наших колдунщиках на странице результатов поиска:

 


Получается, изначальная цель расширения AdBlock Plus — защищать пользователей от навязчивой рекламы — не только не достигается, но после последнего обновления расширение начало вмешиваться в работу наших сервисов, не являющихся рекламными. Такое поведение вредит нашим пользователям, а также создаёт у них ложное представление о качестве сервисов Яндекса. Кроме того, это попросту неэтично.

Чтобы исправить ситуацию после обновления AdBlock Plus, мы уже готовим изменение вёрстки поисковой выдачи. Тем не менее, это не первый случай, когда AdBlock Plus искажает работу сервисов Яндекса, и мы не можем гарантировать, что у всех пользователей, установивших AdBlock Plus, наши сервисы будут работать корректно после очередного неожиданного обновления этого расширения. Мы будем бороться с подобным вмешательством всеми способами, чтобы оно не отражалось на наших пользователях.

Если вы не хотите отказываться от AdBlock Plus, но при этом хотите полноценно использовать сервисы Яндекса, вы можете внести Яндекс в белый список доменов AdBlock Plus в вашем браузере. Как это сделать, читайте здесь.


Исправлено 5 марта в 19:20. Изначально в публикации говорилось о расширении AdBlock, однако описанные проблемы чаще могут возникать при использовании расширения AdBlock Plus, а не AdBlock. Неточность была исправлена, приносим свои извинения.

57 комментариев
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Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
А почему бы дорогому Яндексу, не перенести вниз свою долбанную контекстную рекламу? Мозолит мне глаза вверху, тогда бы и АдБлоком и не пользовалась. бы, теперича у вас это расширение виновато, может запретите его, не?
lazy-neko
26 ноября 2015, 15:16
Вы же понимаете, что у нас есть возможность пользоваться замечательным бесплатным Яндексом с кучей сервисов только потому, что он успешно продает "долбанную" рекламу?
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
lazy-neko,
так я и не против рекламы, но почему бы её не опустить вниз, тогда и не раздражала бы, меня нервную.))
groupund
26 ноября 2015, 15:16
Kipelovna,
а кто ее внизу смотреть-то будет?
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
groupund,
Любители рекламы!)
Rubaka14
26 ноября 2015, 15:16
Kipelovna,
потому что от рекламы, которую никто не видит нету прока.
Почитайте о правилах верстки или пишите компетентные предложения.
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
Rubaka14,
Ух ты, самый компетентный ответил, низкий поклон до земли.)))
apollo2k4
26 ноября 2015, 15:16
Kipelovna,
по моему 1-3 рекламных объявления – это ничего в сравнении с всякими биржами трафика которые крутят ленту с анимированым gif на четверть экрана
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
apollo2k4,
Уже ответила юзеру Кецалькоатль.)))
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
rail-tech2013, Батенька, где вы увидели что я жалуюсь?) Просто гневаюсь вот и всё.) Я патриот Яндекса и редко пользуюсь забугорными поисковиками.) По ссылке не пойду, ибо верю вам.)
totoro.fenix
26 ноября 2015, 15:16
Молодцы, тонко.
mda
26 ноября 2015, 15:16
Не знаю, мне контекстная реклама яндекса особо не мешает, ибо не вылазит на пол экрана.
zabelinleo
26 ноября 2015, 15:16
Лично  никогда не использовал AdBlock и никому не советую не только по причинам описанным выше. Дело еще в том что я захожу на сайт и хочу его видеть таким, каким его создал вебмастер, а не таким каким мне его отображает AdBlock. Я хочу оценить сайт и вебмастера целиком, без цензуры программы сторонней. И я сам в состоянии отличить рекламу от контента.
Владимир Рубцов
26 ноября 2015, 15:16
zabelinleo,
отличить контент от рекламы просто. а вот различить контент среди рекламы - задача, порой, недостижимая :)

а по теме: лично я пользуюсь "no-script". он блокирует только скрипты, а не "блоки" сайта.
Anton
26 ноября 2015, 15:16
zabelinleo,
абсолютно согласен. Если на сайте столько рекламы, что там сложно найти контент, то проще найти другой сайт, чем пытаться "расковырять" текущий, ибо велика вероятность, что контент там никакой.
webdevseo
26 ноября 2015, 15:16
а есть разница в отображении страниц расширениями Adblock и Adblock Plus? и разница в работе расширения в разных браузерах? у меня в Firefox с расширением Adblock Plus результаты поиска отображаются корректно
Tolik
26 ноября 2015, 15:16

А меня бесит Яндекс.Директ. Всё время впаривает то, что я однажды искал (даже в Гугле)! Такое ощущение, что кто-то за мной непрерывно следит. Это, конечно, так и есть, но зачем это демонстрировать на каждом сайте!

Кроме того, эта реклама абсолютно бесполезна: я ни разу не кликнул на неё.

В результате ABP - это must have, это первое, что я ставлю на каждый компьютер сразу после Firefox. А вы уж постарайтесь, чтобы ваши сайты выглядели с этим плагином адекватно.

vmilyushtchenko
26 ноября 2015, 15:16
Tolik,
знаете, я вам так скажу, как владелец сайта. Мне все равно, каким его видят пользователи ABP. Если у них верстка едет, если все выглядит ужасно, так как ABP может вырезать и элементы сайта, не имеющие никакого отношения к рекламе. Когда вкладываешь деньги в контент, в журналистов, в производство интересных материалов, то хочешь получать отдачу. Пользователь, который не видит рекламу и, соответственно, не приносит деньги на развитие сайта, мне не интересен. И его трудности меня тоже не интересуют.
Tolik
26 ноября 2015, 15:16

Странно, не вижу Вашего ника, и ABP не виноват (проверил).

Я, конечно, понимаю, что на поддержание сайта нужны средства. Но так уж получилось: реклама настолько задолбала (может быть, и не на Вашем сайте), что пришлось отключить её всю. Кстати, некоторые громоздкие и навязчивые баннеры (не рекламные) я тоже добавляю в чёрный список.

Кроме того, если я на рекламу всё равно не кликаю, от меня Вам пользы мало, ведь так?

vmilyushtchenko
26 ноября 2015, 15:16
Tolik,
Не совсем. Приличные сайты, которые не про "смотреть все онлайн бесплатно" или "скачать весь интернет", стараются очень аккуратно работать с рекламными материалами. Они работают, как правило, с прямыми рекламодателями, которые выкупают не клики, а показы. И вот именно эти показы – главное, что нужно коммерческой службе.

Если представить себе, что завтра у всех будет адблок, то в первую очередь пострадают пользователи. Потому что джинса и просто заказные рекламные материалы станут единственным средством для выживания крупных информационных сайтов. И тогда вместо честной журналистики вы получите набор пиар-текстов, которые будут выполнять только одну задачу – вводить вас в заблуждение.
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:16

Тогда мы получим чистый интернет, а не впаривание барахла!

Мне не нужен ваш сайт, живущий только на рекламе, мне нужен продукт, за который я заплачу.

Вами упомянутые приличные сайты зарабатывают на продаже контента, а не на показах брехламы.

Артур
26 ноября 2015, 15:16
vmilyushtchenko,
поддерживаю
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
Tolik,
Плюсую!
kuma
26 ноября 2015, 15:16
Tolik,
галочку в настройках ставили?
Tolik
26 ноября 2015, 15:16
Галочку не ставил, не знал про неё, решил вопрос кардинально. Спасибо, буду знать (для общего развития).
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:16

Кстааати, а чего и я про такие настройки не знал? А, Яндекс? Почему в окне выдачи директа нет кнопочки "настройки"?

astrolaby
26 ноября 2015, 15:16
Нужно внимательнее следить за обновлениями алгоритмов AdBlock и быстрее адаптировать под него вёрстку!
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:16
astrolaby,
Отличный коммент! Респект!
buve1
26 ноября 2015, 15:16
Ну, да и конечно же яндексу надо подстраиваться под десятки тысяч плагинов...
А стоило бы заплатить адблоку, и вы бы по любому смотрели бы рекламу.
Яндекс правильно делает , что не платит им...
Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:16
buve1,
я б вообще против него кампанию за такую хрень устроил. Чтоб в результатах поиска на их сайте приписка стояла что эта "программа" может навередить вашему компьютеру!
brainstormoscow
26 ноября 2015, 15:16
Как пихать свои говносервисы, которые из системы хрен потом вычистишь, в установщики различных программ это ок. А как чье-то приложение блокирует ваши рекламные банеры, которые уже достали, то это ко-ко-ко и какие разрабы адблока негодяи.
Алексей
26 ноября 2015, 15:16
brainstormoscow,
Ну вы, конечно, имеете право негодовать, но речь в тексте всё-такие не о баннерах, да и не только о рекламе.
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:16

как по мне, так баннер с гиф-анимацией и яндекс.элементы, устанавливающиеся без моего согласия - суть одна и та же

Anton
26 ноября 2015, 15:16
brainstormoscow,
банально, но тем не менее - если вам не нравятся баннеры на сайтах, то не пользуйтесь такими сайтами. Используйте те, где нет баннеров.
Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:16
Терпеть не могу тех кто пользуется такими программами. Меньше по гейским сайтам лазьте - не будет навязчивой рекламы
Anton
26 ноября 2015, 15:16
Как по мне, так резалки рекламы только вредят. Мало того, что "режут" оригинальный дизайн сайта, так еще и лишают владельцев заработка. Плюс ко всему, если без резалки человек бы ушел с какого-то сайта сразу, то с резалкой он будет на нем сидеть. Убивается так называемый естественный отбор, когда плохие и неудобные сайты отмирают, а хорошие остаются.
sluge
26 ноября 2015, 15:16
Яндес настолько натыкал везде рекламы-что народу надоело ее смотреть. Вот и получил по сопатке за такое
akafeanor
26 ноября 2015, 15:16
Покажите, для одарённых, пожалуйста, проблемы с вёрсткой.
shalobalov
26 ноября 2015, 15:16
По мнениям простых пользователей интернета, зрителей ТВ и прохожих на улице - "рЫглама"  уже давно в печенках сидит. Если мне и надо что-то приобрести, то я обращусь на специализированный сайт, магазин, базар. И, четно говоря. мнение "барыг" о потерянных ими доходах людей не волнуют.
ansiger
26 ноября 2015, 15:16
Кстати, кроме описанного глюка, не работает поиск в клубах (как закрытых, так и открытых).
Причем, в премодерируемых (закрытых) клубах поиск не работает очень давно - с начала года, однозначно. И никаких улучшений.
Очень долго и нудно искать то, что тебе нужно в клубе, используя лишь метки. :(((((
Владимир
26 ноября 2015, 15:16
Оно еще и кабинет ракламодателя в Директе ломает. :)
А, вообще, будет круто, если вы его не только в поисковой выдаче, но и в РСЯ заборете. :)
Или хотя бы дадите какие-то советы на эту тему. Ибо пользователей с Адблоком-то по разным оценкам уже около 25%... я бы им хоть неприличные картинки на месте рекламного блока показывал. :)
Anton
26 ноября 2015, 15:16
Владимир,
пульсирующие бородавки. :-)
svn.work
26 ноября 2015, 15:16
Переходите на Яндекс.Браузер - там из коробки идет резалка рекламы. И я ндекс не портит
Павел Буданов
26 ноября 2015, 15:16
Использую AdBlock Plus с FF сколько себя помню. Никогда никаких проблем не замечал
Денис Корявов
26 ноября 2015, 15:16
Удаление ссылок на посты пользователей о Apple.com, как я понимаю, это стандартный функционал Adblock Plus : "удалять кнопки социальных сетей".
arhangel66
26 ноября 2015, 15:16

В данном вопросе я рискую остаться в меньшенстве.

Но мне блокирование рекламы напоминает безбилетный проезд. 

Это как воспользоваться услугой и отказать в услуге тому, кто тебе её оказал, причем отказ по-идее не предусматривался.

 

Или... более близкий пример: это как ставить магнитные хрени для обмана счетчиков воды. 

В истоках - желание сэкономить деньги/время/нервы путем отказа от оплаты потреблённой услуги.

 

Возможно яндексу и гуглу надо периодически напоминать, что все бесплатные чудеса, которыми пользуются миллиарды пользователей по всему миру оплачиваются рекламодателями.

avramez
26 ноября 2015, 15:16
Не переживайте  без без вашего билета они зарабатывают миллиарды долларов и кстати я эту услугу т.е. рекламу не заказывал мне её навязывают
vovanvi
26 ноября 2015, 15:16

А нельзя предоставить пользователю самому решить включить ли рекламуипри при поиске или нет, предполагаю что после этого большиство пользователей удалят adblock

belkoz
26 ноября 2015, 15:16
что кнопки социалок убирает adblock не удивительно, такая галка даже есть... была. Чего-то вот не вижу. А что полезные элементы режет - не порядок! Рекламу на Яндекс можно добавитьв белый список, она и вправду не особо навязчива. Повлияет ли это на отображение рекламы на форумах? Иногда она вылезает прямо в верстке форумов, как сообщение от пользователя. Как говорил товарищ Артемий Татьянович, "У рекламы должно быть свое четко обозначенное место. Она не имеет права выходить за рамки даже на один пиксель без прямого указания читателя на то, что ему хочется, чтобы перед лицом помахали руками. Прямым указанием считается нажатие на кнопку «посмотреть раздражающую рекламу». Кнопка «посмотреть раздражающую рекламу» тоже не имеет права занимать место, отведенное под основное содержание."
kr-kr
26 ноября 2015, 15:16
Доброго дня, прошу простить, что несколько не по теме, но ... Очень хочу искать погоду в городах Крыма, который в свою очередь входит в состав России.... Это важно! Принципиально! Срочно!
Wook
26 ноября 2015, 15:16
А по мне, так Яндекс сам не смотрит, что творит:
1. Adblock отключен: http://img-fotki.yandex.ru/get/9485/809803.d/0_bc40e_1d3c3962_L.png
2. Adblock включен: http://img-fotki.yandex.ru/get/9485/809803.d/0_bc40f_9da55ce4_L.png

FF.
kawaffis
26 ноября 2015, 15:16
вау
klariss777
26 ноября 2015, 15:16
Доброго времени суток. Помогите настроить или испавить Яндекс поиск. Неожиданно контекстное меню вышло поверх результатов поиска и никак не убирается. Adblock не устанавливала, ничего не отключала. Потльзуюсь Опера некст. на других браузерах (Mozilla Firefox, Comodo IceDragon) все ок.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:16
Мда... Очень даже мда...
Денис Бессонов
26 ноября 2015, 15:16
ПОИСК В ЯНДЕКСЕ: ВИБЕР ПОДДЕРЖКА РЕЗУЛЬТАТ ССЫЛКА НА  MILANOIT.RU НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ НИ К ВИБЕРУ И К ПОДДЕРЖКЕ, СПРАШИВАЕТСЯ КАК ОНО У ВАС РАБОТАЕТ?
checka
4 августа 2016, 11:06
Яндекс ДИРЕКТ просто бесит, а особенно шпионство за поисковыми запросами и куками пользователя!
sir.wlasov
сегодня, 14:26
не смог найти нужный фильм из-за того,что яндекс (великолепный) неправильно исправил ошибку и не дал вариантов его поправить(робот указывает человеку как жить)