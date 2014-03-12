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Что такое протокол HTTPS, и как он защищает вас в интернете

Любое действие в интернете — это обмен данными. Каждый раз, когда вы запускаете видеоролик, посылаете сообщение в социальной сети или открываете любимый сайт, ваш компьютер отправляет запрос к нужному серверу и получает от него ответ. Как правило, обмен данными происходит по протоколу HTTP. Этот протокол не только устанавливает правила обмена информацией, но и служит транспортом для передачи данных — с его помощью браузер загружает содержимое сайта на ваш компьютер или смартфон.

При всём удобстве и популярности HTTP у него есть один недостаток: данные передаются в открытом виде и никак не защищены. На пути из точки А в точку Б информация в интернете проходит через десятки промежуточных узлов, и, если хоть один из них находится под контролем злоумышленника, данные могут перехватить. То же самое может произойти, когда вы пользуетесь незащищённой сетью Wi-Fi, например, в кафе. Для установки безопасного соединения используется протокол HTTPS с поддержкой шифрования.

Применение HTTPS
В некоторых сервисах, например, в электронных платёжных системах, защита данных исключительно важна, поэтому в них используется только HTTPS. Этот протокол также очень часто применяется и в других сервисах, которые обрабатывают приватную информацию, в том числе любые персональные данные. Многие сервисы Яндекса работают только по протоколу HTTPS: Паспорт, Почта, Директ, Метрика, Такси, Яндекс.Деньги, а также все формы обратной связи, имеющие дело с персональными данными пользователей.

Все современные браузеры поддерживают протокол HTTPS. Его не нужно специально настраивать — он автоматически включается в процесс, когда это необходимо и возможно.

Почему HTTPS безопасен
Защиту данных в HTTPS обеспечивает криптографический протокол SSL/TLS, который шифрует передаваемую информацию. По сути этот протокол является обёрткой для HTTP. Он обеспечивает шифрование данных и делает их недоступными для просмотра посторонними. Протокол SSL/TLS хорош тем, что позволяет двум незнакомым между собой участникам сети установить защищённое соединение через незащищённый канал.

Предположим, сегодня последний день месяца, и вы вспомнили, что нужно заплатить за интернет. На сайте провайдера вы находите нужную ссылку и переходите в личный кабинет. Всю передаваемую информацию вы наверняка хотите сохранить в секрете, поэтому она должна быть зашифрована: это и ваш пароль, и сумма платежа и номер кредитной карты. Проблема в том, что изначально ваш компьютер обменивался данными с сервером провайдера по открытому каналу, то есть по HTTP. Как в таких условиях можно установить безопасное соединение по HTTPS, если предположить, что канал всё время прослушивается? Сделать это позволяет простая математическая уловка.

Как работает безопасное соединение
Представьте, что вы хотите передать какую-то вещь другому человеку. Вы кладёте её в ящик и отправляете по почте. А чтобы курьер — или кто угодно другой — не украл её, вы запираете ящик на замок. Курьер доставляет ящик, но ваш адресат не может его открыть — у него нет ключа. Тогда он вешает на ящик свой замок и отправляет обратно вам. Вы получаете ящик под двумя замками, снимаете свой — теперь это безопасно — и отправляете снова. Адресат получает, наконец, ящик, на котором висит только его замок, открывает его и достаёт то, что вы ему послали.
 

Это было нужно, чтобы обменяться с собеседником зашифрованными сообщениями. В ящике вы послали ему ключ от шифра, и теперь он известен вам обоим. Теперь вы можете открыто обмениваться зашифрованными сообщениями, не опасаясь, что их кто-то перехватит — всё равно их невозможно понять без ключа. Зачем такие сложности и почему нельзя было передать посылку отдельно, а ключ от замка отдельно? Конечно, можно было, но в таком случае нет гарантии, что ключ не перехватят и посылку не откроет кто-то другой.
На похожем принципе основана работа протокола SSL/TLS. При установке безопасного соединения по HTTPS ваш компьютер и сервер сначала выбирают общий секретный ключ, а затем обмениваются информацией, шифруя её с помощью этого ключа. Общий секретный ключ генерируется заново для каждого сеанса связи. Его нельзя перехватить и практически невозможно подобрать — обычно это число длиной более 100 знаков. Этот одноразовый секретный ключ и используется для шифрования всего общения браузера и сервера. Казалось бы, идеальная система, гарантирующая абсолютную безопасность соединения. Однако для полной надёжности ей кое-чего не хватает: гарантии того, что ваш собеседник именно тот, за кого себя выдаёт.

Зачем нужны цифровые сертификаты
Представьте, что ваша посылка не дошла до адресата — её перехватил кто-то другой. Этот человек вешает на неё свой замок, подделывает адрес отправителя и отправляет вам. Когда он таким образом узнаёт секретный ключ к шифру, он сообщает его вашему настоящему адресату от вашего имени. В результате вы и ваш собеседник уверены, что ключ к шифру был передан безопасно и его можно использовать для обмена зашифрованными сообщениями. Однако все эти сообщения легко сможет прочитать и перехватить третье лицо, о существовании которого вы никак не можете догадаться. Не очень-то безопасно.

Таким же образом в соединение между двумя устройствами в интернете может незаметно вклиниться третий участник — и расшифровать все сообщения. Например, вы заплатили за интернет по безопасному соединению, и платёж был получен. Но злоумышленник перехватил номер и код проверки подлинности вашей кредитки. Вы об этом ещё не знаете, а когда узнаете, будет уже поздно. Избежать такой ситуации помогает цифровой сертификат — электронный документ, который используется для идентификации сервера.
 

Вам как пользователю сертификат не нужен, но любой сервер (сайт), который хочет установить безопасное соединение с вами, должен его иметь. Сертификат подтверждает две вещи: 1) Лицо, которому он выдан, действительно существует и 2) Оно управляет сервером, который указан в сертификате. Выдачей сертификатов занимаются центры сертификации — что-то вроде паспортных столов. Как и в паспорте, в сертификате содержатся данные о его владельце, в том числе имя (или название организации), а также подпись, удостоверяющая подлинность сертификата. Проверка подлинности сертификата — первое, что делает браузер при установке безопасного HTTPS-соединения. Обмен данными начинается только в том случае, если проверка прошла успешно.

Если вернуться к аналогии с ящиком и замками, цифровой сертификат позволяет убедиться в том, что замок вашего собеседника на ящике принадлежит именно ему. Что это уникальный замок, который невозможно подделать. Таким образом, если кто-то посторонний попытается вас обмануть и пришлёт ящик со своим замком, вы легко это поймёте, ведь замок будет другой.

Распространение HTTPS
Одна из самых популярных рекомендаций любых интернет-сервисов — всегда использовать последние версии программного обеспечения. Если вы никогда не задумывались о том, зачем это нужно, то вот вам одна из причин — поддержка последних разработок в области безопасности.

Распространение HTTPS и вообще новых технологий в интернете во многом зависит от того, насколько быстро появляется инфраструктура для их использования. К примеру, если бы у половины пользователей интернета браузеры не поддерживали HTTPS, многие сайты просто не смогли бы его использовать. Это привело бы к тому, что сайт какого-нибудь банка, полностью перешедший на HTTPS, был бы недоступен у половины клиентов.

Кроме того, в криптографических протоколах, в том числе и в SSL/TLS, время от времени находят уязвимости, которые позволяют перехватывать даже зашифрованную информацию. Для устранения этих уязвимостей протоколы регулярно обновляют, и каждая следующая версия, как правило, надёжнее предыдущей. Поэтому чем больше людей устанавливают современные версии браузеров и других важных программ, тем надёжнее они будут защищены.

Где ещё применяется шифрование
В интернете немало протоколов обмена данными, помимо HTTP и HTTPS, и они тоже должны обеспечивать защиту. Например, Яндекс.Почта поддерживает шифрование входящих и исходящих писем, о чём можно прочитать в нашем технологическом блоге на Хабрахабре. Мы заботимся о безопасности наших пользователей и стараемся защитить их данные везде, где это представляется возможным.
278 комментариев
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breakss
26 ноября 2015, 15:15
Благодаря этой статье я наконец-то понял как он работает :)
ZEalotOFF
26 ноября 2015, 15:15
breakss,
+1
aleshayakovlev
9 февраля 2016, 11:47
breakss,
+1
ghifnyuio
24 марта 2017, 17:24
breakss,
+1
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:29
ZEalotOFF,
F
Ольга Анатольевна
23 апреля, 21:09
breakss,
😊
Василий Чернев
16 августа, 01:29
Ольга Анатольевна,
xand3r-m
26 ноября 2015, 15:15
Отличная статья, спасибо!
andron fed
12 января 2017, 00:55
xand3r-m,
от Андрея.Фед
Арсений Высоцкий
11 июля 2018, 23:35
andron fed,
 о
wapik.ja
26 ноября 2015, 15:15
Познавательная статья. Спасибо.
shishkanoff.victor
28 августа 2018, 14:03
wapik.ja,
Думаешь
Иван Иванов
11 июня, 11:54
wapik.ja,
Мне тоже понравилось
Удалённый пользователь
22 июня, 20:39
wapik.ja,
ККакой-либо

ufo
26 ноября 2015, 15:15
Доходчиво объяснили. Спасибо)
Gan$
28 февраля, 07:51


26 ноября 2015, 15:


Доходчиво объяснили. Спасибо
ToltecRED
26 ноября 2015, 15:15
+++
petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:15
Все по делу.
Кирилл Прохоров
6 января, 17:40
petrsuslov80,
чево

zyzin1953
23 марта, 20:02
petrsuslov80,
hauntedc6
Удалённый пользователь
22 июня, 20:40
Кирилл Прохоров,
ККак  ещё  ,,@
Лариса Гуминская
15 августа, 01:36
,,??? 
ziminoff
26 ноября 2015, 15:15
Я. не планирует шифровать поисковые запросы?
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
ziminoff,
думаем над этим. А почему вы считаете это необходимым?
ziminoff
26 ноября 2015, 15:15
Kevin,
я не считаю это необходимым). Все-таки хочется понимать по каким запросам приходят пользователи.
abbat
26 ноября 2015, 15:15
Для соблюдения privacy пользователя.
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
abbat,
этот вопрос - не технический по сути. Вот выше ziminoff@ пишет, что вебмастерам полезно видеть запросы, по которым пользователи попадают на сайт. Нам нужно разработать такой подход, который бы и обеспечил соблюдение privacy наших пользователей, и не портил бы жизнь добропорядочным владельцам сайтов.
timothyz
26 ноября 2015, 15:15
Kevin,
тут дело даже скорее не в шифровании запросов. По хорошему, любая страница, на которой есть кнопка "Войти" должна отдаваться по https, чтобы была уверенность, что ткнув на эту кнопку, вы не скормите свой логин и пароль MiM. В текущей реализации задача быстро определить, кому ты отдаешь свой логин и пароль практически не решаема.
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
Ну, не то, что бы совсем не решаема. Можно пойти браузером на passport.yandex.ru, там только https, есть hsts и даже ev-сертификат. Мы полагаем,что его MitMить довольно непросто. Конечно, все из web-форм отправляются только туда. Мы обязательно напишем статью о том, что и как делали в Паспорте для защиты паролей.

Что касается возможности MitM и встраивания, например, зловредного js в другие части сайта, мы, конечно, думаем об этом (и особенно нас это беспокоит после новостей про атаку quantum insert, которую активно применяют иностранные спецслужбы) и обязательно что-то придумаем.
timothyz
26 ноября 2015, 15:15
Kevin,
понятно, что митмить passport.yandex.ru достаточно бессмысленно, когда, например, есть blog.yandex.ru, подменяя ответы которого можно увести пользователя мимо passport.yandex.ru. Дело обстояло бы чуть лучше, если бы по кнопке, "войти" пользователь явно переходил бы на passport. Тогда бы у него хотя бы был перед глазами адресбар со статусом соединения. Хотя в этом случае внимание пользователя уже ослаблено и он уже может не заметить, что вместо yandex написано yardex. Так что, либо красивые всплывающие формочки и джаваскрипты, но по https, либо без https, но с явным переходом на https://passport...
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:31
Kevin,
Gdg
yanstr
26 ноября 2015, 15:15
отличный ликбез!
Искандер Раицивац
26 ноября 2015, 15:15
это холошо
zolotuwka
26 ноября 2015, 15:15
спасибо за познавательную статью!

а есть вероятность, что запрос на подлинность цифрового сертификата перехватит 3ье лицо и сообщит браузеру, что "я существую и я действительно управляю данным сервером" + подделает подпись центра сертификации?
Алексей
26 ноября 2015, 15:15
zolotuwka,
Пожалуйста) Приятно, что вам понравилось.
Что касается вопроса, то нет, это невозможно, так как третье лицо не может подделать подпись центра сертификации. Для этого ему нужно знать приватный ключ ЦС, а этот ключ хранится в секрете.
Больше о том, как устроено такого рода шифрование, можно прочесть, например, в этой статье на Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытый_ключ
serejqa.m
26 ноября 2015, 15:15
Когда вы уже полностью на HTTPS переедите? Вы в курсе, что http://my.ya.ru/ блокируют многие корпоративные фаерволлы? :(
Сделайте HTTPS на всех сервисах.
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
serejqa.m,
корпоративному файрволу ничего не помешает заблокировать my.ya.ru и по https. Но мы работаем над поддержкой https во всех сервисах.
serejqa.m
26 ноября 2015, 15:15
Kevin,
ничего не мешает, но my.ya.ru должно быть более защищено, чем https в SERP'е, не находите?..
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:15
Доходчиво, спасибо!
Дмитрий Макаров
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо автору, за ясное и доступное объяснение!
shaidullin2
26 ноября 2015, 15:15
ну и как включить принудительно https для поиска?
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:33
shaidullin2,
Dga
timothyz
26 ноября 2015, 15:15
Хмм, а мне вот интересно, как дело обстоит с другой стороны -- у YandexBot. Как у него дела с поддержкой TLS v1.2, современных алгоритмов шифрования, SNI, Forward Secrecy?
Если верить https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=YandexBot&version=3.0 -- то не очень :-(
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
timothyz,
TLS 1.2 и Forward Secrecy на наш взгляд - не самые приоритетные направления: ведь по сути YandexBot индексирует только открытые сайты, так что скорость тут важнее безопасности. SNI - другое дело, он, конечно, важен и мы работаем над его поддержкой.
timothyz
26 ноября 2015, 15:15
Kevin,
с одной стороны я с вами согласен. А с другой стороны, если у меня на сайте есть поле password, то мне гораздо спокойнее редиректить всех на https сразу, заодно заранее скармливая им hsts, а не "плодить две версии интернетов", одну для поисковика, другую для пользователей.
Kevin
26 ноября 2015, 15:15
timothyz,
и сейчас нет нужды делать "две версии интернетов" - TLS 1.2 еще не настолько распространен, что бы использовать только его в реальной ситуации, не боясь потерять заметное количество пользователей. Это означает, что ваш сайт сейчас должен поддерживать SSLv3, TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2.

Мы в Яндексе с этим экспериментировали и пришли к выводу, что даже от SSLv3 пока нельзя отказаться. В экспериментах (например, на экспериментальный вариант набора ciphersuites для Паспорта можно посмотреть тут https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=passport-rc.yandex.ru) это хорошо, но для широкой аудитории пока, увы неприменимо, нужно ждать, пока пользователи избавятся от старых браузеров.

Конечно, поддержка TLS 1.2 в YandexBot появится, как я уже сказал, но не в первую очередь, а к тому моменту, когда будет понятно, что многие браузеры поддерживают эту версию и сайты начинают отказываться от старых вариантов TLS и SSL.
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:42
timothyz,
Спасибо большое
Плохотнюк Сергей
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо!
utro4599.2
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо.Очень интересно и полезно  моему кампику
matw.elen
26 ноября 2015, 15:15
Почему-то не хотите, чтобы я оставила свой комментарий.
serejqa.m
26 ноября 2015, 15:15
matw.elen,
очень хотим и очень ждали его. Теперь можно начинать праздновать!!
zankevich2017
3 декабря 2016, 12:55
serejqa.m,
Пишите,мы обязательно ответим Вам.
N70210AY
7 ноября 2018, 23:12
matw.elen,
Привет
rosa.lili
26 ноября 2015, 15:15
Очень ценная статья для нас ,побольше  бы и о другом  напр как разгрузить жесткие   диски
Виталий Царицын
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо за информацию! Всегда было интересно как устроено это шифрование. Оказывается как всегда - гениально и просто :)
Захар Риженко
26 ноября 2015, 15:15
супер
Захар Риженко
26 ноября 2015, 15:15
Захар Риженко,
класс
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:43
Захар Риженко,
Спасибо большое
LittleG
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо, весьма интересная статья!
bezzdapnwj19963a.z.s.x
29 июня 2018, 14:43
LittleG,
Спасибо большое
irina79184208598
26 ноября 2015, 15:15
познавательно и пригодится в жизни
tatl8082
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо было очень интересно и поучительно, сделаю выводы из всего прочитанного.
metalcity-kassa
26 ноября 2015, 15:15
Подскажите, при переходе сайта на https, страницы пропадут из индекса? Как вообще на это отреагирует поисковик
Алексей
26 ноября 2015, 15:15
metalcity-kassa,
Здравствуйте. Если поставить правильный редирект с http на https, то всё будет ок.
realheat
26 ноября 2015, 15:15
Алексей,
правильный редирект то есть ?

bioskun
26 ноября 2015, 15:15
realheat,
картинки пропадут из поиска гарантированно. Не индексируются изображение на https сайтах, хотя при этом изображения с vk или facebook в выдачу залетают отлично.
Gluxowa62
26 ноября 2015, 15:15
Я благодарю эту страницу за разъяснение моего вопроса
sr.direct
26 ноября 2015, 15:15
Здравствуйте. Спасибо за статью. Скажите пожалуйста, влияет ли подключение протокола https на выдачу сайта в поиске?
stas-ivanichev
26 ноября 2015, 15:15
купил и установил этот протокол, все круто
almebel-mentes
26 ноября 2015, 15:15
Как сказано в библии благими намерениями вымощена дорога в АД. Именно этим поисковик от ЯНДЕКСА и занимается.Чтобы набивать карманы за счет яндекс директа, и чтобы большинство веб мастеров платили ему деньги за клики, он и хочет зашифровать все данные, чтобы у веб мастеров не было возможности отслеживать статистику по запросам. Вот собственно и вся цель ЯНДЕКСА перехода на новый протокол, а вся остальная статья это лапша на уши.
elyark
26 ноября 2015, 15:15
Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с безопасностью на странице Яндекс.Деньги? Google Chrome показывает в адресной строке серые буковки с желтым треугольником и пишет, что "используются устаревшие параметры безопасности". Вы считаете это нормальным? Спасибо.
Маша
26 ноября 2015, 15:15
elyark,
коллеги из службы безопасности Яндекс.Денег подтвердили, что используемые сервисом сертификаты и протоколы передачи данных безопасны (хотя сейчас мы в процессе перехода на более новые — по поводу чего и «ругается» Chrome).
elyark
26 ноября 2015, 15:15
Маша,
большое спасибо за информацию. Теперь осталось дождаться, когда этот процесс будет завершен. Ведь ЯД - один из сервисов, где безопасность действительно необходима.
olga.privolneva
26 ноября 2015, 15:15
ЭТО ВАЖНО!
realheat
26 ноября 2015, 15:15
Если я сайт переведу на с HTTP на HTTPS , как сильно изменится индексация его??
Алексей
26 ноября 2015, 15:15
realheat,
Здравствуйте, такой вопрос уже задавали, вот был ответ — http://blog.yandex.ru/post/77455/#reply-company-89337
aderkin
26 ноября 2015, 15:15
ре могу войти на веб-сайт. Идет сообщение о недействительном сертификате севера(всё началось после включ. https) что делать?
kuprianoff.sereja
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо разобрался,понял,успокоелся.
Виктор Король
26 ноября 2015, 15:15
А можно принудительно переводить на защищённый протокол,добавля в http s=https!?
Попробуйте:)
vladim.malahov2011
26 ноября 2015, 15:15
полезно!
Vitaliu
26 ноября 2015, 15:15
Спасибо автору за статью!
zinaida-bogorad
26 ноября 2015, 15:15
я в восторге!
miroschnichenko.miron2015
26 ноября 2015, 15:15
Всё глупа не чиго нету хрошиго'я непонимаю?
chichagov45
26 ноября 2015, 15:15
ничего не понятно....!!!!!
maslowa-2015
26 ноября 2015, 15:15
А что делать в такой ситуации : Приложение использует незащищенный канал передачи данных и может перестать работать после перехода OK.ru на защищенное соединение (HTTPS)
cashirinoleg
26 ноября 2015, 15:15
maslowa-2015,
привет. Вот у меня тоже самое,как ты вышла из это ситуации?
simonow.danila2016
26 ноября 2015, 15:15
миледец
shkurov.vova
26 ноября 2015, 15:15
благодарю теперь разобрался
sarba1957
26 ноября 2015, 15:15
как раз для таких чайников как я.спасибо.
hasaov.marat
18 января, 05:09
sarba1957,
Давайте 

AK-2503
26 ноября 2015, 15:15
Коротко и толково.
dekor-vk
26 ноября 2015, 15:15
спасибо за просвет
lidia.kowalenko2016
26 ноября 2015, 15:15
страшно подумать я так запуталась и амиго очень мешает
stolnik.nikolai
26 ноября 2015, 15:15
Только сегодня узнал, что это за штука и зачем нужна. Верно: век живи. век учись...! Весьма признателен.
cashirinoleg
26 ноября 2015, 15:15
как установить HTTPS?
chmyrevag
26 ноября 2015, 15:15
Я  не уверена теперь в моей цифровой подписи Что делать-сможете ли ВЫ это проверить???
borobeky
26 ноября 2015, 15:15
а если курьер не доставил посылку, а повешал свой замок и принёс её вам, а я подумал что это мой собеседник и я снимаю свой замок!
lady.leto12
31 декабря 2015, 22:57
Полезно и интересно. Хороший ликбез. Спасибо.
Сергей Поздин
6 февраля 2016, 21:34
Мне нужно убрать эту строницу
Вова Смыков
9 февраля 2016, 11:29
где скачать
vsevolod.gubin
19 февраля 2016, 17:14
Здорово, а я и не знал!!!
vik.horonencko2010
20 февраля 2016, 04:43
очень полезная статья. Спасибо.
izmena123098
26 февраля 2016, 17:34
Aga
izmena123098
26 февраля 2016, 17:35
Спасибки
AJ919
27 марта 2016, 12:57
очень доходчиво!!! спасибо! 5+
Вдадимир Яковлев
29 марта 2016, 12:55
Спасибо! Статья очень вразумительная и полезная, вот так, примерно, надо учить детей в школе. Все расписано "на яблочках"!
aleks-kulip
2 апреля 2016, 17:51
полезная статья !
khasanoffmarik
14 февраля, 13:09
aleks-kulip,
Добрый
Роман Игнатов
16 апреля 2016, 09:55
Я, используя браузер "Яндекс",
решил посредством "Госуслуг" воспользоваться
ГИС ЖКХ, при авторизации на портале госзакупок,и увидел такую надпись:
"Сообщение системы безопасности ГИС ЖКХ
Ваш браузер не поддерживает протокол HTTPS с шифрованием по ГОСТ Р 34.10-2001. Для обеспечения поддержки криптографических стандартов ГОСТ установите один из сертифицированных ФСБ России криптопровайдеров. Затем, добавьте сертификат УЦ ГУЦ в список доверенных корневых центров сертификации в соответствии с эксплуатационной документацией на используемый криптопровайдер. После чего, при помощи поддерживаемого установленным криптопровайдером браузера, Вы сможете получить доступ к порталу ГИС ЖКХ по защищенному каналу связи.
Вы можете продолжить работу с ГИС ЖКХ, используя несертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации".
Тимур
21 апреля 2016, 13:12
Роман Игнатов,
это нормальное поведение. Аналогичное сообщение Вы увидите во многих других популярных браузерах. Проблем тут быть не должно, Вы можете просто продолжить работу с сайтом.
Роман Игнатов
16 апреля 2016, 10:02
жду ответа на моё сообщение
Alex13Nesh
19 апреля 2016, 15:52
Dum spiro spero!
vladlena2505052
22 апреля 2016, 21:30
Отлично!
Глыдов Александр
10 мая 2016, 02:02
хорошо
mis.kucher-19
31 мая 2016, 08:26
я вас не просил об этой услуге . и не надо ее навязывать 
Света Чистякова
31 мая 2016, 15:25
mis.kucher-19,
вы что-то не так поняли. HTTPS — это не услуга, а протокол, который используется для обмена данными.
mis.kucher-19
1 июня 2016, 11:48
Света Чистякова,
не надо мне таких протоколов иданных
Максим Муранов
6 июня 2016, 13:42
Классное 
Мария Мищенко
9 июня 2016, 10:38
всем приу
Лидия Бахтова (Баблиц)
12 июня 2016, 12:18
спасибо за информацию
efimov.vkt2017
17 июня 2016, 02:01
Спасибо! Большая часть информации проникла сквозь броню на моей голове.
makarov.nail2016
1 июня 2016, 00:44
Что надо сделать чтоб убрать это дерьмо 
serhicTV
17 июня 2016, 12:30
https: только мешает 
anatol.kirillow123
20 июня 2016, 07:56
да нужное 
climina.nina2015
6 июля 2016, 14:05
подскажите как снять замок шифрования то я не могу зайти на страницу в ок 
Света Чистякова
6 июля 2016, 15:29
Здравствуйте. Шифрование само по себе не должно препятствовать входу на страницу. Дело в чём-то другом. Возможно, вы ввели неправильный пароль, или ваш аккаунт заблокирован, или на компьютере есть вредоносная программа, или, может быть, что-то не так с подключением к интернету. 
climina.nina2015
8 июля 2016, 09:30
Света Чистякова,
Светлана дело в том что логин есть, а пароль пропал 
Света Чистякова
8 июля 2016, 10:49
Если вы не помните пароль, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?» или, если что-то не получается, напишите в службу поддержки того сервиса, на который вы пытаетесь зайти (в вашем случае это, видимо, Одноклассники).
Станислав Р.
20 июля 2016, 11:05
Полезная статья, спасибо!
dommagnext
20 июля 2016, 22:57
https://yandex.ru/support/newbrowser/security/sms-fraud.xml
itsevil
30 июля 2016, 22:20
Лучшее объяснение что я встречал
filippo.mitya2012
12 августа 2016, 14:42
как его включить
наташа умница
22 августа 2016, 15:27
Всё очень понятно изложено. Спасибо за информативный материал.
abzemeljew
1 сентября 2016, 12:33
хотелось бы еще  знаки  пунктуации в  тексте добавить
zheltoborodov.M.V
1 сентября 2016, 20:59
Спасибо, "расписали всё на пальцах", очень понятно!
Лидия Сырцова (Коновалова)
11 сентября 2016, 10:29
не посылаются сообщения
sir.valerik28
29 сентября 2016, 22:03
Спасибо я понял
Григорий Брунеткин
1 октября 2016, 00:40
благодоря https у меня музыка в браузере пала
 
nikolaj-lukin
4 октября 2016, 22:42
Отличная статья, все досконально разъяснено. Особо понравился пример с ящичками и замками :))  
Но ответьте, пожалуйста, на один вопрос. 
Я использую почту, работающую через https (Яндекс, Gmail) . Мой знакомый Вася тоже использует Яндекс-почту (опять же https) , мы переписываемся.
Так вот, является ли https для нас гарантией того, что к нашей переписке с Васей никто (ни провайдеры, ни разные спецслужбы, ни Яровая со своим законом) не имеют доступа? (версию о том, что непосредственно на наши компьютеры могут быть установлены "следящие" вирусные программы не рассматриваем). 
Спасибо. 

Тишина
12 октября 2016, 23:45
Спасибо! Очень доходчиво для непрофессионалов.
Виталя Макаров
19 октября 2016, 21:11
Да мне всё понятно
Владимир Непомнящий
1 января 2016, 19:48
Почему я не могу войти в интернет?
andrebaiso
7 ноября 2016, 22:20
Все по делу и понятно, отличная статья. ф
Антон Снегирёв
9 ноября 2016, 23:32
Гуд
Геннадий
13 ноября 2016, 05:39
Спасибо за урок.
ВИКТОРИЯ
17 ноября 2016, 21:57
Я пока молодой пользователь,несмотря на возраст. Мне 66 лет. Сразу во все вникнуть тяжело. Чувствуется озабоченность,помощь и поддержка службы безопасности,пока изучаю 
инструкции и очень вам благодарна. Виктория.
Олег Николаевич
23 августа 2017, 05:25
ВИКТОРИЯ,
Возраст это не помеха) ведь без интернета нынче жить слишком сложно 
izgagin.igor
1 января 2016, 03:11
ККруто
Anton Rozanov
28 ноября 2016, 07:52
Остается найти нормальный мануал на переход без потери трафика
Казимирас Златкус
29 ноября 2016, 19:21
Благодарю
evgeny.dyatloff2017
1 января 2016, 20:29
ППочему не работает программы
aldoradoaldorado976
2 декабря 2016, 06:08
Отлично
σჩη Sრitჩ
4 декабря 2016, 21:31
не без ошибок. 
zagorodnea.sergei3443
15 декабря 2016, 22:34
Что такое протокол нтTрs
vikt.lytvynenko2017
16 декабря 2016, 02:51
У меня заблокироваль почта meil.ru , и как сново разблокировать?
maradona79kms2017
5 января 2017, 08:26
Ne sovsem ysno ?!
natevs.golubeva
6 января 2017, 14:43
Спасибо за такую познавательную статью. Буду к ней обращаться, когда возникнут проблемы
vasilev-vitya2015
6 января 2017, 21:17
спасибо
Антон Гуляев
15 января 2017, 16:45
 Найти  закладки 
razina.razina-raz2017
21 января 2017, 13:30
верните мне обычные настройки я не могу войти и почту
Света Чистякова
24 января 2017, 20:55
Здравствуйте. Сходу нельзя понять, что именно у вас не так. Посмотрите, пожалуйста, инструкции в разделе «Помощь» — возможно, они вам помогут: https://yandex.ru/support/mail-new/auth.html#troubleshooting.
Александр
23 января 2017, 21:35
Отличная статья +Плюсую
Юрий Хмелинский
12 мая 2017, 21:15
Александр,
молод

ppp-popow
27 января 2017, 01:13
Ну все внятно и разжовано, добавить нечего!
Руса
2 февраля 2017, 11:23
Добрый день. Я не понял, когда именно или как.. или что, возникает это самое защищенное соединение? Ведь покупка сертификата не создает это самое безопасное соединение? Почему сайт начинает работать по этому протоколу после подключения (напр. как в дужмла), разве эта возможность уже как то встроена там сям?
Антон
11 февраля 2017, 17:40
Я так вообще до чтения этих строк ничего не знал(! Теперь буду более углубляться в знания)! Спасибо что всё так + объясняете!!!
info@copterprofi.ru
4 марта 2017, 11:04
Спасибо за то, что все так тщательно разжевали и в рот положили!
Влад Добрыйкот
5 марта 2017, 13:21
Доверяй но проверяй а так в этой жизни доверять не кому нельзя
galkanova.nadya
10 марта 2017, 21:30
Cпасибо за вашу работу, я очень рада, что можно на Вас положиться!
As
12 марта 2017, 15:45
хорошее обьяснение хорошего маршрутизатора...
Kuanysh Kalizhanov
25 апреля 2017, 08:09
полезная информация!
VakaNik
29 апреля 2017, 09:49
Непонятно только одно -- НА СВОЕМ КОМПЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ИЛИ НЕТ? И ЕСЛИ -- ДА -- ТО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ДАНИЛ ТЕРЮКАЛОВ
2 мая 2017, 20:12
теперь я понел как работает  HTTP и HTTPS 
Юрий Хмелинский
12 мая 2017, 21:15
спасибо

Максим Касьянов
16 мая 2017, 21:11
Главное чтобы работал!!!!!!!
poliapawelko
17 мая 2017, 07:33
Я зарегистрирована и я уже защищина??
itxxivek
20 мая 2017, 10:57
Познавательная статья, спасибо!
NEOMORIS
23 мая 2017, 05:52
Нормально.спасибо.за инфу
cadyrova.s
1 июня 2017, 06:46
NEOMORIS,
Нормально - это значит перпендикулярно. К чему только?
nikitos.tuniev
3 июня 2017, 11:32
Если HTTPS протокол выключился, как его включить?

Александр Лошкарёв
13 июля 2017, 15:22
Посмотрим
Andrey M.
19 июля 2017, 21:01
Благодарю !!! Очень полезная инфа и достаточно понятно !!!
hmelev21vovchik.gmail.com
20 июля 2017, 04:29
эЭто хорошо 
Курбан
28 июля 2017, 17:00
спасибо
kad070975
8 августа 2017, 12:23
Объяснили очень доходчиво, спасибо)
Денис Василенко
15 августа 2017, 21:54
мне это нужно
zinovymuzey
28 октября 2017, 06:31
Денис Василенко,
не
Олег Николаевич
23 августа 2017, 05:22
Мне тоже стало ясно после этого поста для чего нужно HHTPS
Обновлено 23 августа 2017, 05:23
Петр Мотев
20 сентября 2017, 19:15
Супер!!!! Взял в особое внимание!!!!
urij.sirota
26 сентября 2017, 03:56
Пока слов нет одни эмоции!
иван медведев
13 октября 2017, 16:53
пока всё работает  штатно:) но что же ответит Алиса?
Наташа Попова
18 октября 2017, 23:17
все ок

zinovymuzey
28 октября 2017, 06:30
Наташа Попова,
это не точно
gubanowamila
1 ноября 2017, 14:59
спасибо за информацию и за нашу безопасность 
mihailtreguboff
16 ноября 2017, 16:58
спасибо



Эрика Фецер
28 ноября 2017, 23:37
понятно а поможет 
Viktor Dichinko
4 января 2018, 12:31
хорошо но не всегда понятно
Чойгана Ооржак
17 января 2018, 15:36
Спасибо за заботу!
m-37.v-w
3 февраля 2018, 07:36
Спасибо,я вроде как понял. А есть обновления в этой системе.?
irensviridowa
3 марта 2018, 16:26
Спасибо за интересную и полезную информацию.
Владимир Каплин
5 марта 2018, 22:35
Спасибо! Очень интересная статья.
neivin77
9 марта 2018, 21:31
Ok!
Сергей Курдупов
13 марта 2018, 07:44
ясно теперь как работает пока не прочел не задумывался -познавательно
Денис Феликсович
8 апреля 2018, 04:53
ВремЯ покажет ! А так всё  просто !
Andrey Bondarenko
11 апреля 2018, 17:07
пока неястность
natasha89099393842
14 апреля 2018, 21:30
как включить комп на однокласники ?
fox432
21 апреля 2018, 15:29
Спасибо за статью, очень доходчиво!
Иван Новинский
23 апреля 2018, 21:39
Пока ничего не могу сказать,...,Время покажет!,...,
suchckovartem
26 апреля 2018, 09:24
Спосибо
KIRILL AXA
5 мая 2018, 22:49
Все просто,а мы люди которые не могут найти применение своему мозгу!!!Спасибо за информацию бесплатную и интересную! )
lavrleo1998
8 мая 2018, 20:15
Спасибо за информацию!
Александр Дубровин
15 мая 2018, 17:28
Одну из основных частей курсовой написал прочитав этот блог) В список используемой лит-ры включу)
azada.zholdosheva
16 мая 2018, 18:51
👌
Лена Феоктистова
25 мая 2018, 08:25
Отличное предл
Владимир Киреев
7 июля 2018, 17:47
Все понятно 
Арсений Высоцкий
11 июля 2018, 23:35
о
Артем Корецкий
20 июля 2018, 00:58
HHj
Галина Арефьева
26 июля 2018, 07:12
Очень полезная статья! Спасибо.
Qwaszxq1905
1 августа 2018, 09:12
Галина Арефьева,
Как подключить
Женя Белов
18 августа 2018, 14:59
Пацаны помогите зарегистрироваться
alexanderzlatokrylets
19 августа 2018, 13:11
Всё довольно понятно. Спасибо
warmash
4 сентября 2018, 10:14
А на место сайта в выдаче переход на Https влияет?
arhipnatali29
11 сентября 2018, 05:09
arhipnatali29
Максим Рудченко
18 сентября 2018, 11:44
Как можно сделать так чтобы скачивались игры без установки
nemudrovanton
22 сентября 2018, 20:09
Молодцы какие всё четко объяснили. 5 Вам по 5-и бальной шкале. 
Tarifplata
24 сентября 2018, 13:42
Метод использования Https гениален! Огромное, искрен.  СПАСИБО за ваш труд, затраченный для  написания  очень нужной и познавательной статьи. Удачи и успеховво всех начинаниях!
Вячеслав Н.
2 октября 2018, 08:17
Надо изучать, пробовать в использование 
zaec.oleg1980
4 октября 2018, 13:17
хорошая статья

p4laroid
8 ноября 2018, 23:16
Не был знаком с такими тонкостями .
Seniorbarsukoff
9 ноября 2018, 17:12
Познавательная статья. Спасибо
wiktorowleonid
11 ноября 2018, 03:38
Я рулит, отличный браузер
viktormysh
13 ноября 2018, 06:50
Все ок, живём и
Gheorghe Crishmaru
23 ноября 2018, 00:01
vse oceni dohodcivo. bravo!!!!
Тамила Магомедова
23 ноября 2018, 00:26
Gheorghe Crishmaru,
😂
ozinskiy
2 декабря 2018, 13:39
press F

Ura Blackmor.
4 декабря 2018, 23:35
Я рад что все понятно без наворотов. Благодарю-10баллов
Maistrenko.18.viktoriA
11 декабря 2018, 23:49
Выберете поддержку HTTPS,Haдежно!
Татьяна Песегова
19 января, 20:20
Всё понятно. Спасибо 
anatolyhodorovitch
22 января, 21:29
Как отключить задещеный режим на Яндексе
Алексей Ерин
28 января, 00:16
все хорошо
Артем Неровный
23 февраля, 14:21
Ток что переехал на HTTPS ну с богом. Надеюсь все будет хорошо
Mamicsergej00
27 февраля, 10:53
Здравствуйте не могу сам отключить вашу рекламу, помогите пожалуйста отключить
Элеонора
1 марта, 15:11
как сделать чтобы  в контакте запустить
faliron
12 марта, 07:23
Ничего не поняла. Из-за этой защиты не могу открывать  многие сайты
Денис Филимонов
14 марта, 05:13
Всё понятно отличная статья
Серёжа. Орлов
18 марта, 22:33
Спасибо вам  я знаю как работает Яндекс
Серёжа. Орлов
23 марта, 20:54
Серёжа. Орлов,
  СПАСИБО   ОТЛИЧНО
Валерий П.
19 марта, 04:49
Привет еще на все будет нормально
lukyanich67
27 марта, 14:56
Спасибо  за  урок,   я  всё  понял.
lombardsanya
30 марта, 06:49
Рекомендую Всем, включая Саню ломбарда

Ленчик Ленчик
31 марта, 11:55
У меня на некоторых сайтах нет защищённого соединения, замка не вижу, что надо для этого сделать, что-бы появился сертификат?
иван михайленко
31 марта, 18:50
отличный сайт помогли:)
Алексей Миндолин
10 апреля, 16:23
Ну глянуть. Проверить!!!
Андрей З.
19 апреля, 17:37
как это работает
Андрей З.
29 апреля, 17:13
Спасибо понятно!
nelek-nailia-nelli
5 мая, 12:01
спасибо!
tsirikovoleg
5 мая, 15:17
Я ничего не понял и не понимаю почему так сложно? Но если хоть кто услышит то меня пучит от игры сб. Беларуси по хоккею.  Корея наших в одну калитку. Обурели деньгами. Им страна не нужна.  У нас сотни ледовых катков. Для кого они? 
koly1983.ru
9 мая, 21:17
Kolanikonov10@gmail.com 
koly1983.ru
9 мая, 21:17
[Получен запрос] Feedback mazilla.com.ru
tcheremnyh493974
10 мая, 04:48
да полная бредятина
koly1983.ru
10 мая, 04:56
Я все равно не понимаю что делать 
slawachvanov
13 мая, 13:21
дА ЭТО,ОКАЗЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЕЩ,СПАСИБО ЗА ЭТО.
av-mahaev
16 мая, 08:25
Спасибо за хорошую информацию по протоколам нашей безопасности в Интернете.
slavik.isaev82
17 мая, 18:31
https://ya.cc/5qXsg
Денис Федооов
24 мая, 04:48
slavik.isaev82,
 Только влаиывают
Елена
21 мая, 02:51
Всё понятно, спасибо. 
aseta8
29 мая, 16:44
Так вот оно чё, Михалыч! Век живи-век учись! Дураком помрешь...

А если серьезно, то статья очень доходчиво и грамотно объясняет принципы работы и зачем оно вообще придумано. Спасибо!
Виктор Антоненко
20 июня, 01:32
фишинг
XxX E.E.
22 июня, 04:57
OOk 
densam11111
14 июля, 09:35
Den 555555
Сергей Савченко
18 июля, 21:25
Очень сильно познавательно было 
boss.zyubin.mail.ru
19 июля, 06:03
Как мне войти в мю рк он под защитой
iurii.sarapulov
21 июля, 21:33
Мне    нужен    яндекс  ( другой )
Лариса Городкова
29 июля, 15:37
lf
vyglinskaa0777
13 августа, 18:32
Я самая , самая к левая 
Vitalij
20 августа, 11:06
Очень внимательно прочитать,это  информация полезных советов,мне понравился довольно доходчиво
зорикто бадмаев
25 августа, 09:22
Замечательно



liudmilaseregina.76
сегодня, 12:21
что делаешь   нет работа вифай беспородовой