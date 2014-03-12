Что такое протокол HTTPS, и как он защищает вас в интернете

Любое действие в интернете — это обмен данными. Каждый раз, когда вы запускаете видеоролик, посылаете сообщение в социальной сети или открываете любимый сайт, ваш компьютер отправляет запрос к нужному серверу и получает от него ответ. Как правило, обмен данными происходит по протоколу HTTP. Этот протокол не только устанавливает правила обмена информацией, но и служит транспортом для передачи данных — с его помощью браузер загружает содержимое сайта на ваш компьютер или смартфон.



При всём удобстве и популярности HTTP у него есть один недостаток: данные передаются в открытом виде и никак не защищены. На пути из точки А в точку Б информация в интернете проходит через десятки промежуточных узлов, и, если хоть один из них находится под контролем злоумышленника, данные могут перехватить. То же самое может произойти, когда вы пользуетесь незащищённой сетью Wi-Fi, например, в кафе. Для установки безопасного соединения используется протокол HTTPS с поддержкой шифрования.

Применение HTTPS

В некоторых сервисах, например, в электронных платёжных системах, защита данных исключительно важна, поэтому в них используется только HTTPS. Этот протокол также очень часто применяется и в других сервисах, которые обрабатывают приватную информацию, в том числе любые персональные данные. Многие сервисы Яндекса работают только по протоколу HTTPS: Паспорт, Почта, Директ, Метрика, Такси, Яндекс.Деньги, а также все формы обратной связи, имеющие дело с персональными данными пользователей.



Все современные браузеры поддерживают протокол HTTPS. Его не нужно специально настраивать — он автоматически включается в процесс, когда это необходимо и возможно.