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Новые возможности Яндекс.Такси

Недавно мы добавили в приложение Яндекс.Такси для Android расчёт ориентировочной стоимости поездки, а сегодня у нашего сервиса появилась ещё одна приятная возможность. Теперь вызвать Яндекс.Такси можно не только с помощью мобильных приложений или через сайт taxi.yandex.ru, но и по смс.

Вызов такси по смс пригодится в тех случаях, когда у вас нет доступа к интернету, телефон вот-вот разрядится или на нём нет приложения Яндекс.Такси. Для заказа такси по смс просто отправьте нужный адрес на номер 1077 в формате: #льва толстого 16. В ответ вы получите смс с подтверждением заказа. При вызове такси по смс всегда приезжает машина класса «эконом» и всегда на ближайшее время. Если вы передумаете и решите отменить заказ, это можно сделать в любой момент до приезда машины, отправив 1 на тот же номер 1077.

Обновление от 24.12.2016: номер 1077 больше не работает. Для заказа такси, пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением или сайтом taxi.yandex.ru.

Заказ Яндекс.Такси по смс

Подробнее о заказе такси по смс читайте здесь. Пока услуга доступна только в Москве. О добавлении других городов мы обязательно расскажем — следите за новостями в блоге по метке #Такси и в твиттере Яндекс.Такси.

Любые вопросы о заказе такси по смс и о работе Яндекс.Такси вы можете задать в комментариях — на них ответят представители сервиса.

69 комментариев
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Александр С.
26 ноября 2015, 15:15

По Подмосковью тоже было бы очень актуально!

Александр Карпик
26 ноября 2015, 15:15
Очень неудобно сидеть и выбирать из десятков компаний такси по цене в аэропорт. Неужели сортировку по цене нельзя сделать?
Дарья
26 ноября 2015, 15:15
Александр Карпик,
работаем над этим! В последующих обновлениях приложения будут улучшения в этом направлении!
eshtokin.o
26 ноября 2015, 15:15
А как он определяет где ты находишься сейчас?, он работает на простых моделях телефона, у которых нет подключения к интернету?
apollo2k4
26 ноября 2015, 15:15
eshtokin.o,
как я понимаю #где ты – это место куда приедет машина, а далее уже с водителем
Дарья
26 ноября 2015, 15:15
eshtokin.o,
добрый день! Нужно отправить адрес подачи на номер 1077. Вы определяете сами :)
DemBoy2201
26 ноября 2015, 15:15
Будет ли Яндекс.Такси в Украине???
Дарья
26 ноября 2015, 15:15
DemBoy2201,
пока не планируем.
Dmitry
26 ноября 2015, 15:15
DemBoy2201,
"На" Украине, раз уж вы пишете по-русски.
Василий
26 ноября 2015, 15:15
DemBoy2201,

Да коннчно?
Номера поменяю и Вас баринов возить буду за 40 гр. 10 минут
pagewash
26 ноября 2015, 15:15
Не по теме, но если б вы поправили ошибки импорта данных из Google Chrome в Яндекс.Браузер. "Криво" переносятся закладки (частично перемешиваются) + добавляется только часть истории посещений.
Алексей
26 ноября 2015, 15:15
pagewash,
Команда Браузера была замечена здесь) - http://clubs.ya.ru/yandexbrowser/
pagewash
26 ноября 2015, 15:15
Алексей,
возьму на заметку :)
Mister
26 ноября 2015, 15:15
Господа, зачем вам твиттер и обратная связь если вы не отвечаете на вопросы пользователей? Уже два месяца почти я жду ответа от вашей компании по тикету 14012000040835625.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:15
Mister,
мне всегда отвечают за день, попробуйте отправить повторное письмо.
Дарья
26 ноября 2015, 15:15
Mister,
добрый день. Продублируйте, пожалуйста, письмо лично мне на dazolot@yandex-team.ru. Спасибо, Дарья.
Дарья
26 ноября 2015, 15:15
В Твиттере мы всегда отвечаем оперативно, на письма на support@ отвечаем также довольно быстро. Приносим извинения за задержку.
Mister
26 ноября 2015, 15:15
Дарья,
Дарья, вопрос-то простой. Я читал в федеральном законе (23.02.2013 N 15-ФЗ, ст. 12, ч.4) что курение в такси запрещено. Ваш сервис позволяет заказывать не только перевозку из точку А в точку Б, но и курение в такси. Господин Снегов обещал выяснить этот вопрос у ваших юристов, прошло 2 месяца (указанный тикет от 21 января 2014) мне никто не ответил. Я писал в твиттер аккаунт Яндекс.такси, в аккаунт Тиграна и не получил ответа. Сейчас вот снова спрашиваю, как вы прокомментируете возможность курения в такси? Это законно?
Василий
26 ноября 2015, 15:15
Mister,

Снегову, пофигу! Сам сколько личных отправил....и тю-тю!
Иван, подтверди...правда ведь?
sadovsky-sya
26 ноября 2015, 15:15
Тоже в Спб давно актуально
sadovsky-sya
26 ноября 2015, 15:15
Когда систему внедрят в Питере ориентировочно
Василий
26 ноября 2015, 15:15
sadovsky-sya,

Питер клал и будеь класть!!!
utro4599.2
26 ноября 2015, 15:15
Эх,скорей бы! Да по всей Рассеи!
Василий
26 ноября 2015, 15:15
ЯЯЯЯШААААА!! АУУ..
ВЫ проблвали сами возить на своих авто одного клиента по цене автобуса...ааа?
С 1-го июня мосгортранс тарифики поднимает на 5%
А Вы тока снижаете!
voronenkov.pavel
26 ноября 2015, 15:15
Вот тут demin.vasily ты прав как никогда яндекс скоро вообще будет возить бесплатно он думает только о себе, а о людях каторые на него работают ему вообще по моему с высокой колокольни! !!
kawaffis
26 ноября 2015, 15:15
смотря куда ехать, наверное
golovatyy2012
22 августа 2016, 20:17
Пытался набрать адрес прибытия улица Таганрогская, на этом месте обрывается и в адресе прибытия так и идёт улица Таганрогская без номера дома, а в Ростове она довольно длинная. Попробуйте сами набрать любой дом, например 126 или 120 и т.д. по улице Таганрогская.
Света Чистякова
22 августа 2016, 21:34
golovatyy2012,
здравствуйте. Простите, пока не очень понятно, как это — «обрывается». А если не тапать на выпадающую подсказку с улицей и продолжать набирать адрес? Я вот сейчас попробовала и всё получилось.
SAidar
4 октября 2016, 16:34
Добрый день! Сегодня заказал такси через приложение с вводом промо-кода. Выбрал оплату картой, приложение мне выдало  - 0 руб за поездку. С карты сразу списали 1 рубль и по прибытию списали всю сумму за поездку. Расчитывал на бесплатную поездку, по промо-коду, а в результате, остался в дураках.
Света Чистякова
4 октября 2016, 19:53
Здравствуйте. Напишите  об этом, пожалуйста, в службу поддержки Я.Такси вот по этой ссылке: https://yandex.ru/support/taxi/pay_code.xml. Там обязательно разберутся, в чём дело. Спасибо!
goncharov@brand-direct.ru
4 декабря 2016, 13:33
Сьездила из Москвы в МО Одинцовский район 2 декабря 2016 года. Была привязана моя карта но  водитель взял с меня наличными , в итоге я отдала 1543 руб и с карты с меня сняли еще раз эту же сумму . Прошу в кратчайший срок вернуть мне данную сумму на карту. Иначе мне придется подавать на Вас в суд и писать на всех сайтах подряд плохие отзывы.  Прошло три дня а со мной так никто и не связался .
Света Чистякова
4 декабря 2016, 14:23
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, службе поддержки Такси: blogs@taxi.yandex.ru.
zhenya.juglans
21 декабря 2016, 11:47
Отправил СМС на 1077 с Мегафон (в Москве) и списали деньги за афоризмы, такси так и не получил. Номер актуальный? Если нет, то уберите пожалуйста из статьи.
Света Чистякова
24 декабря 2016, 15:36
Здравствуйте! Нехорошо вышло — номер действительно не работает. Вызвать Яндекс.Такси можно только через наше мобильное приложение и сайт. Большое вам спасибо, что обратили внимание. Мы пока добавили примечание, что номером пользоваться не стоит. Пожалуйста, свяжитесь на всякий случай со службой поддержки МегаФона (с мегафоновского мобильного — 0555) и проверьте список подключённых платных услуг.
strevgeniy
27 мая 2017, 18:32
Когда будете водителям оплачивать за онлайн поездки ?
strevgeniy
27 мая 2017, 18:42
Почему водителям не выплачивают  деньги за поездки  оплаченные онлайн ?
Vladimir🤝
3 июня 2017, 00:09
По Волоколамскому такси , нет вообще никакой информации ,показывает и определяет только Можайскую " Рысь " и все (. Хотя в Волоколамске ООЧЕНЬ много таксопарков . И почему нет в интерфейсе  ввода города вручную ??? В Galaxy S5 почему то было ,в S8 нету,или так БОДРО обновление прошло ?!,что все НУЖНОЕ ИСЧЕЗЛО??? или разработчики РЕШИЛИ ПРОСТО ИСПОРТИТЬ ХОРОШУЮ И НУЖНУЮ ПРОГУ ?????
Аманкелді Жанатов
29 июля 2017, 16:02
Здравствуйте! Вызвала такси в 1.40 часов 29.07.17 г.Приехала белая дэу нексия тел номер 87078897502 так как впервые пользуюсь приложением не знала что нужно забивать адрес.сказала  таксисту адрес что нужен старый вокзал по ул. Гете .рядом с автовокзалом. Перед поездкой Он сразу попросил чтоб я оценила поездку.Поставила 5 звезд так как он попросил.Он включил навигатор.я несколько раз спросила его по дороге.знает ли он адрес.что у нас поезд. в 2.00 отправляется в 2.20.Он ответил что знает. сказал что включил навигатор и приехал на новый вокзал Нурлы жол. Потом спросив у прохожего как доехать привез к указанному месту. Не показав счетчика попросил оплатить 1400  тг. Я оплатила 2000 тг. Даже багаж не помог достать. Он не отдал сдачу быстро уехал.  На любом другом такси приехала бы нормально. В результате чего опоздала на поезд.как зашли в жд вокзал.поезд только тронулся  в путь.билеты сгорели. Зачем набирать водителей которые совсем не знают даже не ориентируются по городу. Хотела изменить оценку приложение закрылось.В следующий раз буду пользоваться услугами таксопарка.которые знают все улицы вдоль и поперек как до этого делала.
irina.zincenko418
12 августа 2017, 20:11
Вызвала такси за 79 рублей, в середине дороги сюрприз цена стала 151 рубль. На  мой отзыв написали что  в начале поездки мы даем согласие на цену и все правильно. А что цена поменялась как-то умолчали.Что за ответ сервиса, водители не чего не могут ответить они не чего не знают, многие не умеют пользоваться приложениями. Ни номера телефона, ни нормального ответа на жалобу, круто устроились.
Марина Ильченко
2 ноября 2017, 18:14
Недовольна! Сегодня моя мама по ошибке заказала такси и буквально на моих глазах сразу нажала отмену зато с ее карты сразу же списали 126р! Что это такое? Такси даже не успело выехать зато получило прибыль!
Rozahr
5 ноября 2017, 09:30
Сегодня вызвала такси вашей компании. Приехал водитель ожидал на в назначенном месте, не там где нужно было. Я из за него опоздала на работу пришлось уехать самой. После чего мне водитель перезвонил и начал оскорблять. У меня записался весь раговол его. Я подам в суд на вашу компанию. Что за персонал и сервис у вас. 1) опоздала на работу. 2) испортил настроение с утра на целый день. 3) оскорбил.
bacterie
9 ноября 2017, 15:19
Добрый день. Вчера воспользовалась услугами Яндекс такси. Я и раньше не была в восторге от их сервиса но вчера водитель перешел все рамки. У меня был промокод на 300 т поэтому решила вызвать именно эту службу такси. Такси приехало сразу. Сев в машину я сразу предупредила, что у меня промокод, на что водитель сказал, что не имеет понятия вообще что это. Далее повез меня через весь город, собрав все возможные пробки. В итоге дорога заняла у меня 50 минут. На моё замечание - почему мы не поехали кратчайшим путем, водитель начал орать на меня и хамить. Мол надо было сразу показывать дорогу краткую. А если что-то не нравится купи машину и сама катайся. С горем пополам почти доехав до места не вытерпел и вышла не дождавшись сдачи. Написав жалобу в службу поддержки получила промокод уже на 400 т, который вероятно снова не будет работать, как и два предыдущих. Сервис стал отвратительным!!! До этого писали в службу Яндекс Такси уже не первый раз по разным мелочам. Каждый раз получая шаблонный ответ и промокод, которым не можешь воспользоваться!!!
Обновлено 9 ноября 2017, 15:19
Виктория Хрю
6 декабря 2017, 12:08
Здравствуйте. В понедельник ездила на вашем такси. По приложению оплата была 135 руб. По приезду вышла 155. У водителя спрашивала почему так вышло. Он ответил что у него так уже второй раз. Причину не объяснил, хотя перед этим заглядывал в тел. Я ,поднявшись домой,посмотрела в приложении, что 20 руб. за ожидание в 5 мин. Ожидания не было. Как машина подъехала,я сразу подошла. Разберитесь с мошенничеством. 4.12.17 16 44 ч. В г. Краснодар была совершена поездка 
lisaave
26 декабря 2017, 23:32
Неужели нельзя перестать охуевать. Вы твари ебучие!!! Заебали!!! Хуевы ублюдки!!! Нет слов больше!!!! В Саратове работают уебищные водители. Так ещё и приложение списывает деньги последние! Я могу на марштрутке за 100 лишнюю 2 круга сделать возле своей работы. А когда я сплю, нехуй  меня деньги списывать!!!! Тварюги бля
Вячеслав Горин
26 декабря 2017, 23:36
Техподдержка!!! Неужели вы только в Москве?? В Саратове ваш сервис целиком и полностью, начиная от водителей, заканчивая приложением, ох..ел!!! Списывают бабосики с карты, в то время, когда я еду за рулём своей машины!!!
aizada tiulemusheva
11 января 2018, 15:11
Здравствуйте!10.01.2018 г вызвала ваше такси по приложении,отправила сына в лицей,были личные вещи ,положили в багажник ,при оплате вышло  221 сом ,но водитель взял сверху ещё 50 сом ,сказал за багаж , но по смс пришло что за поездку 221 сом ,а про 50 за багаж ничего не было .или у вас такие правила ? 
nf1939
24 января 2018, 01:55
Непонятная ситуация, ответов нигде не нашел: много лет пользовался Яндекс такси отправляя заказ СМСкой на номер  3443 с обычного мобильного телефона. Вдруг, без объяснений и без предупреждений, эта схема (услуга) перестала работать! Выяснилось это в аэропорту! Почему? Яндекс такси заказчики больше не нужны?
Ademi Asylhanova
24 января 2018, 17:23
Здравствуйте, спасибо службе такси Яндекс. Пишу из города Семей, Казахстан. У меня к вам такая просьба. Добавьте пжл в вашу карту микрорайон Карагайлы. Это новостройка в Семей.  Там находится Назарбаев интеллектуальная школа. Мкрн Карагайлы, дом 1.
Заранее спасибо.
Руслан Баймуратов
26 февраля 2018, 07:45
Живу в Омске. Ночью 26.02.18г. вызвал такси, расчет был 118 рублей, по приезду обычно сразу приходит смс о поездке, а тут тишина, а спустя время, приходит смс, что я якобы вышел не там где планировал и сняли 164 рубля. Похоже водитель высадив меня проехал еще немного, а потом сделал отметку о высадке. Это неприемлимо. Прошу разобраться!
bulatnikovvv@vniinp.ru
27 марта 2018, 09:21
Заказал такси на 27 марта 8 часов утра .Заказ7634982 был сделан накануне вечером. Заказ был сорван. Диспетчеры неоднократно откладывали его исполнение, пока в 8 40 я не понял, что опоздал и вынужден  был снять заказ. Безобразная работа
Олег Радчук
14 апреля 2018, 21:56
Невозможно вызвать машину, постоянно их нет,  пытался вызвать машину около часа, один водител принял заказ и сразу отказался, исправте ибо это не допустимо. Спасибо! 
Евгений С.
16 апреля 2018, 13:33
Выбираю оплату Apple Pay, приложение само меняет на наличные приходит смс от банка оплата отклонена. На карте деньги есть пользуюсь Apple Pay постоянно. Пробовал с разных банковских карт оплачивать тоже самое.Такая проблема ноявилась недавно после обновления приложения.
kristina.venevtzeva
22 апреля 2018, 15:28
Вчера 21.04.2018 с моей банковской карты списали сумму 177р, якобы за поездку в яндекс такси. Поездку я не совершала и вообще не заказывала такси!!! Верните деньги, мошенники
WoowKennY
27 апреля 2018, 21:44
Очень ужасно!!!провожал друга вызвал такси,сел друг в машину я у водителя спросил как выйти так что бы заявка не отменилась на что он мне ответил я не знаю!!!ну что бы батарейка не села я вышел с приложения как вышел так сразу машина остановилась высадила друга взяв с него 20.000 сумм за ложный вызов и высадил а мой номер как сказала диспетчер добавили в черный список клиентов!!!!
Лёня Углик
13 мая 2018, 21:22
Здравствуйте, у меня появилась проблема, после авторизации номера я нажимаю продолжить но приложение перезапускаеться и снова просит авторизовать номер. Подскажите пожалуйста что делать.
katrin skoraya
11 июля 2018, 21:24
Сегодня 11.07.2018 находясь в гРостов на дону в 18:30-35 я вызвала такси на пер.Авиамоторный 13.мне назначали такси белого цвета с цифрами 666,когда до подачи оставалась 1минута мой заказ был отменен водителем,после этого была назначена другая,так же оставалась одна минута до подачи я решила спуститься встретить такси,когда я спустилась я то увидела что белый автомобиль с цифрами на номерах 666 которые мне были назначены уезжал,я подумала он не мог найти мой дом,я ему крикнула и он сдал назад. Сев в машину и сказав что мне в аэропорт он сказал что он отменил мой заказ,аргументируя это словами «я не получу бонусы» я сказала а что мне тогда делать я так могу опоздать на самолёт. Мы тронулись,но в приложении уже весела другая машина которую мне назначали. Он сказал отменить так уж и быть он отвезёт.я отменила так как мы уже ехали и за это мне выставили штраф в 69 рублей. Как так можно работать,подъезжая к аэропорту я увидела минимум 20 автомобилей компании яндекс
polin4.iwanova
13 июля 2018, 00:57
При вызове такси опретор озвучил одну цену ,по факту при окончании маршрута была озвучена другая цена .С маршрута не отклонялись 
Зоя Брежнева
17 июля 2018, 00:26
Приложение показало, что машина подъехала. 5 минут ждала после заказа, что не так уж и много, даже удивилась. И все бы ничего, но машины по адресу я не увидела. Решила, что возможно, если я обойдут дом вокруг, то будет какой-либо результат, но не тут-то было. По закону подлости именно в этот момент деньги на телефоне у меня закончились, а ждать звонка от водителя это видимо из серии чего-то сверхъестественного. Я зашла в подъезд, чтобы пополнить счет, на что потратила минуты 3 не больше. В итоге получилось, что после того как такси "подъехало" ожидание по идее должно было быть минут 10. Захожу в приложение посмотреть номер водителя и мне показывают что я-то оказывается уже "в пути" и совсем не важно, что я даже машины своими глазами ещё не видела. Оплата у меня через карту, то есть деньги бы сняли просто так, причем под предлогом того что заказанная услуга была выполнена. Я сразу же позвонила водителю, тот мне сказал что адрес он "просто не нашёл". Просто не нашёл. Не нашёл и уехал, но не отменил заказ и не додумался или просто поленился позвонить мне или хотя бы написать, несмотря на то что в приложении даже имеется такая функция. Водитель, на удивление, вернулся, но минут так через 30, когда фильм, билет на который у меня уже был куплен, наполовину закончился, но это не важно, просто сам факт что я спешила усиливает недовольство сервисом. В итоге отвезли меня до места назначения в целости и сохранности, так что в целом могло быть и хуже конечно. Хотелось бы чтобы клиенты имели возможность контролировать такие вещи с помощью приложения, потому что не очень приятно видеть как тебя в буквальном смысле обманывают, а ты ничего не можешь сделать кроме как договариваться с водителем и опять же тратить свое время, хотя ты последний кто виноват в данной ситуации.
wanit3
30 июля 2018, 19:09
Претензия. Было заказано такси 28.07, по смс машина приехала в 7:38 Volkswagen Polo  x781 oa 178 по адресу Жени Егоровой д.12 к.1 При заказе на сайте фигурировала цена 590р, но на конечной точке водитель запросил 743р, объяснив, что он ехал не по тому маршруту, который ему предложила навигатор, и что оплата т.о. происходит по счетчику! Просьба разобраться, потому что с таким накрутом  столкнулся первый раз за все время использования такси, не только яндекс. Думаю, что если бы в смс  фигурировала бы стоимость моей поездки, то такого бы казуса в принципе не произошло! Надеюсь, вы разберетесь в неприятной ситуации
Амина Дитц
5 августа 2018, 20:20
Добрый вечер,в течение 2х дней пишу в службу поддержки через приложение об ошибке с оплатой. До сих пор ответ не получен. Будьте добры,подскажите,куда нужно подать заявление,чтобы на мои сообщения обратили внимание?
Обновлено 5 августа 2018, 20:19
answrvsk6
7 октября 2018, 22:29
Сегодня столкнулась с ужаснейшим водителем. Началось с того,что он когда ехал ко мне прислал сообщение в чате ,мол укажите адрес,а то он его не видит. Ну хорошо,написала в чат ему. Далее проследовал ответ «нам не попути, отменяйте поездку» на что я возмутилась и сказала ему ,что это не мои проблемы и пусть он отменяет сам поездку. И что вообще что значит не по пути?! Сказала ему,что напишу жалобу. В ответ мне сказали «пишите,». Попросила ещё раз отменить заказ,ведь моей вины нет в том,что он не может приехать. А потом мне прилетело «приказывать будешь своей мамке» . Сказать что я была в шоке,это ничего не сказать. Я сообщила ему,что все это хамство я заскринила. Он ответил «не смешите меня». А после указал,что он подъехал и ждёт меня. Хотя сам находился в нескольких км. Ждал пока я отменю. Мне пришлось вызвать другое такси. Дальше пишет «поеду за 600». Стоимость моей поездки при учете высокого спроса была 320 р. Дальше он подъехал к моему дому. Видимо решил отметить геопозицию,что он у моего дома и такой молодец приехал. Наверное не догадывался,что я девушка не глупая и заскринила где он был,когда указал что приехал.
Реквизиты водителя: Улабоев Давронбек Юлдошевич ; 
Машина : Белый Kia Rio, X 861 BE 799 . Надеюсь больше этот водитель никому не нахамит. Будьте осторожны. Нервы нам никто не вернёт потраченные . 
Александра
20 ноября 2018, 21:18
Здравствуйте, у меня такая вот проблема. 
Оплатила Такси наличкой, а он ещё снял с карты( такую же сумму) 
Прошу вернуть деньги. 
Александра
20 ноября 2018, 21:22
Помогите пожалуйста. 
Я оплатила такси наличкой( не заметила что там карта была привязана), вышла из такси а с меня столько же сняли ... 
водитель ничего не сказал. 
Я была лучшего мнения об этом приложении. 
Екатерина Кривопалова
27 ноября 2018, 09:18
Добрый день! Я месяц проработала водителем в Яндекс такси. Спустя неделю меня заблокировали на 8 часов за запах в машине. Я провела полную химчистку салона. Спустя еще неделю примерно заблокировали на 3 дня за то же. Тут не знаю, возможно это была запоздалая реакция на жалобы. Прошел месяц - мой рейтинг стабильно рос, достигал 4, 68. конфликтов и спорных ситуаций не было. И вот в субботу 24.11 меня заблокировали без права восстановления. Но пришло сообщение что можно разблокироваться в офисе. В офисе сказали что не могут, и сказали сутки ждать сообщение от техподдержки. 26.11 снова пришло сообщение о возможности разблокировки в офисе. А потом сообщение от техподдержки о невозможности разблокировки/
вот мой вопрос! У меня РЕАЛЬНО чистая и ухоженная машина, 10 лет безаварийного стажа, штрафов за 10 лет по рукам пересчитать и за негрубые нарушения. Я ркусская , я не курю в конце концов . Никаких конфликтов не было. НО. Ваша цифровая технологи не предполагает человеческого фактора! Почему бы не подойти к машине и не проверить! Но нет, в инструкции не предусмотрено! Вы разбрапсываетесь нормальными водителями на основании анонимных жалоб! А возможно клиент был вообще нетрезв и неправильно тыкнул по кнопке.
Прошу провести Стационарный контроль – это комплексная проверка состояния автомобиля, водителя и документов.
https://driver.yandex/стационарный-контроль/
Кривопалова Екатерина Вениаминовна, Красноярск
adelyasarvarova
10 декабря 2018, 20:06
Заказала такси, такси принял заявку и пишет, что отказывается ехать и он может поработать на другом такси, пока я его жду
Lyudmila09061977
29 мая 2019, 19:15
Людмила
Lyudmila09061977
29 мая 2019, 19:37
Здравствуйте! Я уже писала о том, что водители раньше времени ставят отметку о ожидании. Это делает каждый водитель, просто нет времени писать каждый раз, потому что ездим несколько раз в день. Хотелось бы уважения к своим клиентам, почему вы никак не реагируете на замечания? Видимо вам выгодно это.  И что-то с геолокацией у вас не так, в поисковой строке набираю вневедомственная охрана, приложение само  показывает адрес, а водитель едет не к центральному входу, а во двор, причём уже заранее метров за 500 включив ожидание, и стоит во дворе ждёт нас, ссылаясь на геолокацию , а мы оплачиваем «ожидание». И так постоянно . Написали: этот водитель к вам больше не приедет. Если я буду  жаловаться каждый раз, скоро ко мне некому будет приезжать. Только сегодня так было 2 раза. Если вы так относитесь к нам, чего вы ждёте от нас? 
Виктория Андреева
2 августа 2019, 18:02
Добрый день. Часто сталкиваюсь со случаями когда вызываю такси, машина приезжает и в итоге говорят свою цену , либо просто высаживают из-за низкой суммы заказа. Сейчас я села в машину белый Volkswagen polo к 367 ук 750 и от сказал, что не повезёт за сумму 102 по адресам , хотя адреса находятся все по пути и заезжать никуда не надо. Вызвала другую машину белый Kia Rio у 231 са 750. Он приехал , Я стала садиться в машину и мне сказали, чтобы я искала другую машину. Из-за этого я не успела приехать на работу. Вопрос: зачем ваши водители берут заказы, а потом отказываются везти? У них прикол это какой-то? Это уже не первый случай в Коломне с вашим такси. Примите меры

Водитель: Будаев Сергей Николаевич
Обновлено 2 августа 2019, 18:03
Галина Гузий
сегодня, 13:23
Здравствуйте. Я потеряла возможность видеть точку B и покупки смен из-за того, что была заблокирована Яндекс по причине отсутствия лицензии и несоответствия цвета автомобиля. На получение лицензии и изменения цвета авто понадобилось больше месяца. В результате мой статус не был платиной или золотом. Как следствие я потеряла возможность покупки смени открытой точки В. Считаю это несправедливым, так как это произошло не по моей вине. Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть мне потерянные мной возможности.