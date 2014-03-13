Новые возможности Яндекс.Такси

Недавно мы добавили в приложение Яндекс.Такси для Android расчёт ориентировочной стоимости поездки, а сегодня у нашего сервиса появилась ещё одна приятная возможность. Теперь вызвать Яндекс.Такси можно не только с помощью мобильных приложений или через сайт taxi.yandex.ru, но и по смс.



Вызов такси по смс пригодится в тех случаях, когда у вас нет доступа к интернету, телефон вот-вот разрядится или на нём нет приложения Яндекс.Такси. Для заказа такси по смс просто отправьте нужный адрес на номер 1077 в формате: #льва толстого 16. В ответ вы получите смс с подтверждением заказа. При вызове такси по смс всегда приезжает машина класса «эконом» и всегда на ближайшее время. Если вы передумаете и решите отменить заказ, это можно сделать в любой момент до приезда машины, отправив 1 на тот же номер 1077.

Обновление от 24.12.2016: номер 1077 больше не работает. Для заказа такси, пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением или сайтом taxi.yandex.ru.

Подробнее о заказе такси по смс читайте здесь. Пока услуга доступна только в Москве. О добавлении других городов мы обязательно расскажем — следите за новостями в блоге по метке #Такси и в твиттере Яндекс.Такси.



Любые вопросы о заказе такси по смс и о работе Яндекс.Такси вы можете задать в комментариях — на них ответят представители сервиса.