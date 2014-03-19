На каких языках программирования пишут в Яндексе

«Когда-то давно, семь с лишним лет назад, я пришёл на собеседование в Яндекс. Собеседовали по С++, взяли.
Первый день. Самокатная, шумная столовая кислотных расцветок, обед. Суп из пластмассовых прямоугольных параллелепипедов.
— Хочешь писать на С++? — спрашивают меня.
— Нет, — говорю, — не хочу.
— Ну ок, учи Perl.
С тех пор я пишу на Perl и нежно его люблю».
Такую историю рассказал нам разработчик Яндекса, когда мы готовили эту публикацию и проводили опрос. Мы спрашивали у наших разработчиков, на чём они пишут, чтобы выяснить — какие языки программирования в Яндексе самые популярные. В опросе приняли участие больше половины разработчиков компании, расклад получился такой:
Многие разработчики используют в работе несколько языков, поэтому мы просили их выбрать один — тот, на котором они пишут больше всего. В лидерах оказались пять языков: C++, JavaScript, Java, Python и Perl. Все эти языки разные, и каждый лучше решает свою задачу. Поэтому они по-разному используются в Яндексе.
На JavaScript в основном пишут интерактивные элементы сайтов, такие как анимация или браузерные игры. Этот язык очень широко используется в браузерах для написания интерфейсов — того, с чем напрямую взаимодействуют пользователи. На JavaScript написаны веб-интерфейсы всех сервисов Яндекса.
Java — это универсальный язык, на котором можно написать любое приложение, будь то игра Flappy Bird или веб-сервер, обрабатывающий миллионы запросов в минуту. Несмотря на название имеет мало общего с JavaScript. Разработка на нём пойдёт быстрее, чем на C++, однако программа может получиться чуть медленнее. Особенности Java позволяют создавать программы, которые работают практически на любом устройстве — от телефона до микроволновки. На Java у нас написаны, например, Маркет и Музыка.
Python — это дружелюбный к программисту язык с простым синтаксисом. С него хорошо начинать изучение программирования. У нас Python широко используется в системном администрировании, но подходит для решения почти любых задач, кроме обработки больших объёмов данных. На Python многое делать проще и быстрее, чем на C++, но программа будет не такой производительной. Это разумный выбор, когда производительность не очень важна или задачу нужно сделать быстро. На Python написана серверная часть Диска, а ещё он используется в Директе, внутренних сервисах и многих других проектах.
Perl был создан для обработки текстов — например, для извлечения фактов из текста. Талисман языка — верблюд, лишённый изящества, но выносливый и эффективный, — точно отражает его особенности. Это лаконичный, но непростой язык, который, однако, хорошо решает свою задачу. В Яндексе его используют, например, для анализа данных в баннерной системе и в разработке серверной части некоторых сервисов — например, Директа.
С точки зрения задачи выбор языка — это поиск равновесия между эффективностью программы, квалификацией программиста и временем, потраченным на работу. Конечно, в реальности всё немного сложнее, поэтому иногда и случаются истории вроде той, с которой мы начали. «Шёл на вакансию C++, взяли на Perl, пишу на Python, а люблю Scala», — такое тоже бывает.
С точки зрения разработчика, выбор языка — это вопрос предпочтений. Кому-то действительно нравится сам язык, кому-то — задачи, которые он решает. Например, одни предпочитают фундаментальные задачи и пишут базу поиска на C++, а другие любят делать то, что видно пользователям, и пишут интерфейсы на JavaScript. Третьи пишут на каком-то языке просто потому, что знают его досконально. А некоторые, наоборот, готовы пробовать новое и участвуют в разных проектах.
Яндекс делают более шести тысяч человек, из них четверть — это разработчики. По большому счёту неважно, на каком языке пишет человек. Если он профессионал, для него всегда найдётся подходящая задача. Прямо сейчас у нас открыто 90 вакансий для разработчиков в десяти городах. Хотите попробовать свои силы — добро пожаловать (вакансии в берлинском офисе можно посмотреть здесь).