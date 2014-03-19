На каких языках программирования пишут в Яндексе

«Когда-то давно, семь с лишним лет назад, я пришёл на собеседование в Яндекс. Собеседовали по С++, взяли.

Первый день. Самокатная, шумная столовая кислотных расцветок, обед. Суп из пластмассовых прямоугольных параллелепипедов.

— Хочешь писать на С++? — спрашивают меня.

— Нет, — говорю, — не хочу.

— Ну ок, учи Perl.

С тех пор я пишу на Perl и нежно его люблю».



Такую историю рассказал нам разработчик Яндекса, когда мы готовили эту публикацию и проводили опрос. Мы спрашивали у наших разработчиков, на чём они пишут, чтобы выяснить — какие языки программирования в Яндексе самые популярные. В опросе приняли участие больше половины разработчиков компании, расклад получился такой:







Многие разработчики используют в работе несколько языков, поэтому мы просили их выбрать один — тот, на котором они пишут больше всего. В лидерах оказались пять языков: C++, JavaScript, Java, Python и Perl. Все эти языки разные, и каждый лучше решает свою задачу. Поэтому они по-разному используются в Яндексе.