Яндекс.Кит: спуск на воду

В конце зимы мы анонсировали свою прошивку для смартфонов на Android — Яндекс.Кит. Она сочетает в себе понятный интерфейс, умные технологии и популярные у российских пользователей сервисы. Другими словами, призвана сделать смартфон с операционной системой Android добрым не только внутри. Скоро с Китом можно будет познакомиться лично — смартфон Huawei Honor 3 Yandex доступен для предзаказа со 2 апреля, на днях в продажу поступит другая модель с прошивкой от Яндекса, Explay Flame.

Полноценно пользоваться смартфоном на Ките можно буквально с первых минут — в нём предустановлены полезные приложения, например, Поиск, Почта и Карты (а авторизоваться во всех приложениях Яндекса достаточно один раз на старте). Игры и соцсети так же не придётся искать — их пользователь в несколько кликов выберет из заранее подготовленного списка. И, конечно, на новый телефон с Китом легко перенести контакты со старого аппарата.



Интерфейсом Кита стала новая версия трёхмерной оболочки Яндекс.Shell. Все приложения и информеры аккуратно размещаются на практически любом количестве рабочих столов. Прошивка унаследовала «бесконечную» телефонную книгу — она умеет определять номера организаций, даже если их не записывали. То есть, если вам звонят или вы набираете телефон какой-нибудь фирмы из справочника организаций Яндекса (а их там больше трёх миллионов), Кит сразу определит название. Работает и в обратную сторону — в записной книжке найдутся контакты ближайших кафе, банков, аптек и т.д.



Первая версия прошивки создавалась специально для России, мы учитывали потребности и привычки пользователей. Например, клавиатура Кита умеет подсказывать следующее слово в правильном падеже, а при вводе пароля показывает сразу две раскладки, чтобы было удобно вводить «gfhjkbnfrjujdblf». Свободно владеет русским языком и мобильный браузер: понимает ошибки, опечатки и может открыть нужный сайт по описанию — например «аэрофлот». Как и во всех остальных версиях, в браузере Яндекса для Кита есть технология Турбо. Она, среди прочего, ускоряет загрузку страниц и экономит интернет-трафик, то есть деньги с мобильного счёта пользователя.







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Команда Яндекс.Кита