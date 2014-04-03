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Яндекс.Кит: спуск на воду

В конце зимы мы анонсировали свою прошивку для смартфонов на Android — Яндекс.Кит. Она сочетает в себе понятный интерфейс, умные технологии и популярные у российских пользователей сервисы. Другими словами, призвана сделать смартфон с операционной системой Android добрым не только внутри. Скоро с Китом можно будет познакомиться лично — смартфон Huawei Honor 3 Yandex доступен для предзаказа со 2 апреля, на днях в продажу поступит другая модель с прошивкой от Яндекса, Explay Flame.

 

Полноценно пользоваться смартфоном на Ките можно буквально с первых минут — в нём предустановлены полезные приложения, например, Поиск, Почта и Карты (а авторизоваться во всех приложениях Яндекса достаточно один раз на старте). Игры и соцсети так же не придётся искать — их пользователь в несколько кликов выберет из заранее подготовленного списка. И, конечно, на новый телефон с Китом легко перенести контакты со старого аппарата.

Интерфейсом Кита стала новая версия трёхмерной оболочки Яндекс.Shell. Все приложения и информеры аккуратно размещаются на практически любом количестве рабочих столов. Прошивка унаследовала «бесконечную» телефонную книгу — она умеет определять номера организаций, даже если их не записывали. То есть, если вам звонят или вы набираете телефон какой-нибудь фирмы из справочника организаций Яндекса (а их там больше трёх миллионов), Кит сразу определит название. Работает и в обратную сторону — в записной книжке найдутся контакты ближайших кафе, банков, аптек и т.д.

Первая версия прошивки создавалась специально для России, мы учитывали потребности и привычки пользователей. Например, клавиатура Кита умеет подсказывать следующее слово в правильном падеже, а при вводе пароля показывает сразу две раскладки, чтобы было удобно вводить «gfhjkbnfrjujdblf». Свободно владеет русским языком и мобильный браузер: понимает ошибки, опечатки и может открыть нужный сайт по описанию — например «аэрофлот». Как и во всех остальных версиях, в браузере Яндекса для Кита есть технология Турбо. Она, среди прочего, ускоряет загрузку страниц и экономит интернет-трафик, то есть деньги с мобильного счёта пользователя.


Спрашивайте в магазинах города!

Команда Яндекс.Кита

92 комментария
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Kegl
26 ноября 2015, 15:14
Грубо говоря, это просто замена всех гугловских сервисов под сервисы Я, ну и неможко оптимизация под русскоязычное население)
Алексей
26 ноября 2015, 15:14
Kegl,
Яндекс.Кит – это не только предустановленные сервисы Яндекса. Это ключевые компоненты, улучшающие UX устройства: домашний экран, звонилка, умная клавиатура. Это фичи и компоненты, сделанные с помощью сервисов Яндекса: определение номера звонящей организации, продуманный Setup Wizard. А также, например, синхронизация контактов и календаря, голосовое распознование, геолокация, интеграция карт. Много всего, в общем)
Rmukhachev
26 ноября 2015, 15:14
Алексей,
а клавиатуры отдельной для андроида не будет? Очень понравилась
Илья Ананьев
26 ноября 2015, 15:14
Алексей,
Поддерживаю, хоть и не имею Кита пока. Общее лишь основа, сиречь Андройд (его базовая часть), но все остальное уже свое.
system-sp
26 ноября 2015, 15:14
Kegl,
в принципе этого не хватало, остальное на любителя
i-nvestor
26 ноября 2015, 15:14
Kegl,
давно пора уже на русские аналоги переходить, тем более не худшего качества. Поддерживаю. Американские гуглы могут вас заблочить в любой момент, а тут свой продукт.
Saylia2011
26 ноября 2015, 15:14
Занятно...Как интересно,работать будет..
Tolik
26 ноября 2015, 15:14

Так его можно будет установить на любой Андроид-девайс?

Алексей
26 ноября 2015, 15:14
Tolik,
Нет, Кит интегрируется в телефоны, поэтому можно приобрести только готовое устройство.
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
Tolik,
короче, вообще дно. ИМХО. ибо сложно будет все самому хреначить
Юрий
26 ноября 2015, 15:14
Kegl,
я тибя нипонил.
lehind
26 ноября 2015, 15:14
Яндекс Шелл, не?
ufo
26 ноября 2015, 15:14
lehind,
Яндекс Шелл - оболочка. А Кит - ось а-ля Андроид.
Алексей
26 ноября 2015, 15:14
lehind,
Яндекс.Шелл – лишь один из компонентов, который был доработан в рамках Кита.
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
lehind,
конечно Шелл) + все старые приложения Яндекса в одну оболочку
madhed
26 ноября 2015, 15:14
А на Explay Dream встанет?
Алексей
26 ноября 2015, 15:14
madhed,
Нет, Кит интегрируется в телефоны, поэтому можно приобрести только готовое устройство. В линейке смартфонов Explay на Яндекс.Ките будет доступна модель Explay Flame.
yours
26 ноября 2015, 15:14
я shell использую уже месяц кажется. Годная вещь - главное интерфейс приятный и понятный.
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
yours,
а Гоу Лончер пробовали?
ПИЦЦАБОТ
26 ноября 2015, 15:14
А аппараты побюджетнее будут?
Алексей
26 ноября 2015, 15:14
ПИЦЦАБОТ,
Пока в продаже только две модели: Huawei Honor 3 Yandex и Explay Flame  по заявленной производителями цене 12990 рублей и 6490 рублей соответственно.
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
ПИЦЦАБОТ,
нокии 3300 на Ките не будет:(
nemoz
26 ноября 2015, 15:14
Контакты в облаке, через учётку яндекса синхронизируются?
Алексей
26 ноября 2015, 15:14
nemoz,
Да, всё именно так.
Вова
26 ноября 2015, 15:14
Срочно избавляюсь от акций Гугла
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
Вова,
айайай! У тебя они были? Яндекс, только Яндекс
Ilya Kovalenko
26 ноября 2015, 15:14
Это все хорошо, но будет ли выложена сама прошивка? Было бы неплохо адаптировать ее под некоторые существующие флагманы и дать пользователям самостоятельно перепрошить свой аппарат.
Kegl
26 ноября 2015, 15:14
Ilya Kovalenko,
не( только интегрированные:(
Общий Друг
26 ноября 2015, 15:14
Я уже пользовался этой осью. На самом деле - это очень удобная штука, как только телефоны начнут официально продавать, сразу куплю
Николай
26 ноября 2015, 15:14
я не хочу покупать новую трубу, я хочу пользоваться яндекс кит на своей!
Илья Ананьев
26 ноября 2015, 15:14
Николай,
Жди, пока кто-то не сумеет вырвать прошивку с оригинального девайса и не адаптатирует ее для установки на другие андройд-устройства.
imaximal
26 ноября 2015, 15:14
"Спрашивайте в магазинах города!" ели заметная

сделай кнопочку "Хочу!"
realtorsmolensk
26 ноября 2015, 15:14
хувей хоть что то стоящее?
brsergij
26 ноября 2015, 15:14
Контакты синхронизируются с эккаунтом Яндекс в две стороны?
И если они синхронизируются - может уже опубликуете способ их (контактов) двусторонней синхронизации для других андройдов? Сколько месяцев уже выклянчиваю эту фичу, одно время ссылалаись на carddav.yandex.ru, потом признали его нерабочим и молчок.
Екатерина
26 ноября 2015, 15:14
www.sergij.net, да, в две стороны.
Пока такая возможность есть только в телефонах на Ките.
brsergij
26 ноября 2015, 15:14
Екатерина,
А почтовый клиент Кита такой же как сейчас на остальных Андройдах или что-то более новое в плане функций и дизайна?
timur.dyussebayev
26 ноября 2015, 15:14
www.sergij.net, такой же.
brsergij
26 ноября 2015, 15:14
timur.dyussebayev,
Ох мрак. И дело не в том, что он со 2 августа 13 года не обновляется, но он даже по дизайну не соответствует современности. А уж по фукнционалу и того глуше.
brsergij
26 ноября 2015, 15:14
И еще вопрос - где почитать обзор вашей прошивки, особенно в плане камеры: какое приложение используется и егофукнционал? И где можно посмотреть примеры снимков самого дорогого устройства?
timur.dyussebayev
26 ноября 2015, 15:14
www.sergij.net, используется приложения производителей - Huawei и Explay.
brsergij
26 ноября 2015, 15:14
timur.dyussebayev,
Сейчас камера Гугл стала отдельным приложением, доступным для всех. Вопрос снимается как актуальный.
fmw14
26 ноября 2015, 15:14
Устаревший андроид, а недоделанные приложения яндекса предустановлены без возможности удаления? Сомневаюсь, что может быть что-то хуже
Михаил Несынов
26 ноября 2015, 15:14
fmw14,
критикуешь, хотя опыта пользования девайсом нет. Согласен, есть вероятность что "полуось" сыровата, но она мала. Яндекс приучил к качественному продукту. Я лично, надеюсь и на интеграцию, в пределах нашей необъятной Родины, и с более крупными и влиятельными производителями. ( Кажется там и вокруг Нокии почву прощупывают, но нужен больший масштаб - LG, Samsung! Уверен и это будет, всему свое время)
fmw14
26 ноября 2015, 15:14
Михаил Несынов,
кроме карт у яндекса нет приложений с высоким уровнем качества. Все они висят в памяти, пихают сраную строку поиска в шторку или их обновляли несколько лет назад
textile72
26 ноября 2015, 15:14
Почему не стали делать на Android 4.4 (KitKat)? Вот, это было бы круто!
tariel-x
26 ноября 2015, 15:14
А почему бы не выложить кит в свободный доступ с возможностью прошивки любого аппарата?
Бикбулатов Рушан
26 ноября 2015, 15:14
А когда устройства будут доступны в магазинах других городов? Хотелось бы узнать, когда в Уфе можно купить.
Екатерина
26 ноября 2015, 15:14
Бикбулатов Рушан,
в данный момент смартфоны Explay Flame разъезжаются по регионам, обязательно должны быть и в Уфе. А Huawei Honor 3 Yandex можно заказать в интернет-магазине производителя.
Бикбулатов Рушан
26 ноября 2015, 15:14
А в данных устройствах имеется технология KitLocal?
timur.dyussebayev
26 ноября 2015, 15:14
Бикбулатов Рушан,
нет, компанию купили после первого запуска Яндекс.Кит.
yuriing
26 ноября 2015, 15:14
Почему на устаревшем андроиде?
lehacrut
26 ноября 2015, 15:14
yuriing,
дешевле
Эрик Картман
26 ноября 2015, 15:14
Интересно, а ядро операционки тоже переписано или осталось гуговским?
timur.dyussebayev
26 ноября 2015, 15:14
Эрик Картман,
почти каждый производитель устройств делает свом изменения в Android.
Stepan R.
26 ноября 2015, 15:14
Пользуюсь аппаратом на Yandex.Kit
Очень не хватает обратной связи для решения вопросов по Yandex.Store и самому Yandex.Kit :(
aklad111
26 ноября 2015, 15:14
Stepan R.,
ссылка на обратную связь Yandex.Kit есть на сайте kit.yandex.ru (внизу страницы). Пожалуйста, пишите!
Stepan R.
26 ноября 2015, 15:14
aklad111,
спасибо. Я почему-то думал, что это только для партнеров.
valiev.rw
26 ноября 2015, 15:14
это очень даже хорошо, я уже думаю о покупке хайвея
svn.work
26 ноября 2015, 15:14
А обновления прошивок будут? Или этим занимается производитель аппарата? Хорошо бы по воздуху.
weirdo64
26 ноября 2015, 15:14
Супер!
Panikovskij1
26 ноября 2015, 15:14
Купил Explay. Аппарат понравился. Удобный, шустрый. Есть одна небольшая проблема, многих приложений, которые есть в "Маркет play" нет на "Яндекс store".  Как решить эту проблему?
alexbkru
26 ноября 2015, 15:14
Идея хорошая,но если не будет прошивок портируемых на другие аппараты,то изначально провальная,никто не будет брать устройство не нужное ему только по причине предустановленного Яндекс.Кит .А вот возможность установки на понравившееся устройство была бы на руку в первую очередь самому яндексу и думаю,что в ближайший год либо так и будет,либо Яндекс.Кит вообще распространения не получит.
noteboo
26 ноября 2015, 15:14
alexbkru,
Согласен.
Если разрабы код откроют, энтузиасты найдутся.
Прикинь: Цианоген на Я.Ките!!!
kadr
26 ноября 2015, 15:14
поставил недавно яндекс shell на андроид телефон, очень доволен, телефонная книга супер, все удобно и наглядно. Вот думаю может на 2 смики эксплей купить. Интересно когда выйдут новые модели телефонов на ките? и какие они будут
lehacrut
26 ноября 2015, 15:14
kadr,
минус в яндекс шелл, это то, что нет быстрого набора, приходится лезть в книгу и звонить
urgiz2014
26 ноября 2015, 15:14
как перенести контакты с gmail и icloud, ничего не получается!! в яндекс почту перенес все контакты но на телефоне ничего не появляется, синхронизирует и все!!!! напишите подробно., что делать плиз!!!! urgiz2014@yandex.ru
d69i69m69a6969
26 ноября 2015, 15:14
купил иксплей на ките супер!!!!
noteboo
26 ноября 2015, 15:14
С момента анонса прошло три месяца, а на сегодняшний день ОС прошита на ТОЛЬКО двух устройствах!
Продолжение, интересно, будет?
raolutorskaya
26 ноября 2015, 15:14
Приобрел flame и столкнулся с проблемой переноса контактов. Огромная просьба, объясните как перенести контакты с gmail на телефон. raolutorskay@yandex.ru
insanemind94
26 ноября 2015, 15:14
raolutorskaya,
никак, ибо все сервисы гугла вырезаны подчистую.
raolutorskaya
26 ноября 2015, 15:14
raolutorskaya@yandex.ru (этот правильный)
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 15:14
Где можно пообщаться с пользователями этой платформы или задать вопрос Яндексу на счет ее возможностей? Вопрос не про инсайд, абсолютно пользовательские вопросы.
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 15:14
Хочу понять: яндекс.кит умеет по аналогии с гугл или майкрософт синхронизировать контакты и календари в обе стороны?
ze7
26 ноября 2015, 15:14
круто
polina.cataeva2014
26 ноября 2015, 15:14
ооо
Александр
26 ноября 2015, 15:14
а будет ли своя мобильная операционка у яндекса? с удовольствием перешел бы на нее! а это лишь оболочка натянутая на андроид!
sparstein
26 ноября 2015, 15:14
Яндекс Кит - это и есть ОС. Она основана на базе открытого кода андроид. А оболочка - это Яндекс Shell
lehacrut
26 ноября 2015, 15:14
если в россии запретят андроид, то все будут с яндекс кит
lehacrut
26 ноября 2015, 15:14
вы ещё собственный смартфон сделайте
kadr
26 ноября 2015, 15:14
телефон эксплей как аппарат полное г..... месяц непрошел датчик сломался, через 3 месяца экран совсем загнулся, система Яндекс-кит супер для нее бы нормальный аппарат
Марина Кошкина
26 ноября 2015, 15:14
Яндекс, расскажите о планах. Есть ли в них другие модели телефонов с китом? А то теперь выбор только из одного телефона остался=)
S3000
26 ноября 2015, 15:14
А еще смартфоны на Яндекс.Кит планируете выпустить? Эти 2 уж больно быстро разобрали.
bakhtiiaroff
26 ноября 2015, 15:14
Сделайте клавиатуру из Яндекс.Кит отдельным приложением в маркете.
IVAN RADIMÓV
26 ноября 2015, 15:14
Я не знаю как прошить самостоятельно свой смартфон. Есть ли в Санкт-Петербурге сервис Яндекс, где могли бы мне помочь с прошивкой?
insanemind94
26 ноября 2015, 15:14
Есть вопрос, планируется ли выпускать обновления прошивки на планшеты с yandex.kit и если да, то как это будет реализовано. Так как есть недочеты и хотелось бы, что бы наш дорогой Яндекс их решил.
ivanov.kirill752
26 ноября 2015, 15:14
А планшет на яндекс ките можно будет пере прошить?
ghost-way
26 ноября 2015, 15:14
мне понравилось!и не лезет во всю да этот гугл со своими вечными регистрациями и требованиями предоставить ко всему допуск!
d!key
2 января 2019, 18:08
Надо бы ещё встроить алису) И пожалуйста, ВЕРНИТЕ КИТА!
vfgvbvhg
сегодня, 13:32
d!key,
верните кита яндекс верните кита
Удалённый пользователь
3 мая 2021, 16:47
Странно, что я не вижу эту ОСь в 2021, а ведь она была крутой :D
vfgvbvhg
сегодня, 13:30
зачем закрыли яндекс кит эх
vfgvbvhg
сегодня, 13:32
верните кит