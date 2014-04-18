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Земля Франца-Иосифа на панорамах Яндекс.Карт

На Яндекс.Картах появились панорамы самой северной территории России — архипелага Земля Франца-Иосифа. Эти панорамы специально для Яндекса сняла фотограф компании neq4 Ольга Паршина. Летом 2013 года она поучаствовала в экспедиции на архипелаг по приглашению национального парка «Русская Арктика». О том, как это было, читайте в её рассказе.

В экспедиции к Земле Франца-Иосифа я была среди тех немногих, кем двигал не научный интерес, а желание побывать на самом крайнем севере России. Остальные участники представляли Национальное географическое общество США, парк «Русская Арктика» и Русское географическое общество. Каждый из них — эксперт в своей области: одни изучали микробов, другие заведовали моржами, третьи отвечали за археологию и геологию. Чисто научное общество не первый раз пускается в Арктику, на этот раз в рамках проекта «Девственные моря».

26 июля 2013 года «Поларис» — наше круизное судно, построенное специально для плавания в арктических водах, — вышел из Мурманска и направился к ближайшему острову архипелага, Земле Александры.

Маршрут экспедиции включал в себя несколько ключевых точек, в которых обязательно нужно было провести исследования, но всё решалось на месте — в зависимости от погоды. Бывало, что мы подходили к острову, но не могли высадиться из-за шквального ветра, так что приходилось плыть дальше.

Во время экспедиции мы жили на корабле. Просыпались в восемь, завтракали, а потом распределялись по группам и отправлялись на землю. Заканчивали работу, как правило, к обеду, иные группы возвращались только поздно вечером.

Поларис

На острове Хейса находится самое северное отделение Почты России. Рядом живут трое метеорологов. И это практически всё население архипелага, не считая полярных медведей и служащих единственной воинской части «Нагурская» на острове Земля Александры.

Почта России

На острове Гукера в районе бухты Тихая раньше находились первая советская научно-исследовательская станция и первая арктическая обсерватория под руководством известного исследователя Арктики Ивана Папанина. Теперь на острове только пустые дома. Некоторым из них почти сто лет.

Бухта Тихая

На острове Гоуэна наши геоморфологи нашли стоянку полярного исследователя Ирвина Болдуина, который штурмовал архипелаг в начале XX века. Хотя ранее считалось, что его экспедиция никогда не посещала этот остров. Правда, заснять удалось только другую его стоянку — на острове Алджера.

Место стоянки Ирвина Болдуина на острове Алджера

Кости животных — обязательная часть ландшафта архипелага. Они встречаются повсюду. Вот это, например, скелет белого медведя.

Скелет белого медведя

Белые медведи — самые крупные хищники Земли Франца-Иосифа. Не имея врагов в естественной среде обитания, они практически ничего не боятся и стараются всюду сунуть свой любопытный нос. Для защиты от нападений каждую группу всегда сопровождал вооружённый охранник. И хотя медведей мы почти не встречали, бывалые исследователи любили повторять: «Если вы не видите белого медведя, это не значит, что его нет».

Белый медведь

Вторые по численности обитатели архипелага — моржи, — к сожалению, не попали на панорамы. Это крайне пугливые животные, готовые всем лежбищем броситься наутёк от малейшего шороха. Монополия на их изучение досталась зоологам, и они крайне неохотно встречали любые попытки сделать хоть несколько снимков, не говоря уже о том, чтобы позволить мне достать оборудование и встать с ним в полный рост.

Земля Франца-Иосифа своими ландшафтами напоминает пейзажи чужих планет — повсюду из земли торчат столбчатые базальты, а кругом возвышаются горы с огромными ледяными шапками.

Пейзаж Земли Франца-Иосифа

То тут, то там текут небольшие ручейки — это ледники тают в теплое время года. К слову, лето на архипелаге длится всего ничего — месяц, от силы два.

Арктический ручей

Первые снимки для панорам были сделаны в начале августа — на них еще можно увидеть зеленую траву. Когда мы возвращались обратно, на тех же местах почти ничего не было — цветы и мхи достаточно быстро увядают. Потом всё затягивает льдами и начинается долгая зима.

Пейзаж Земли Франца-Иосифа

Арктику часто называют кухней погоды. Это понимаешь, только оказавшись там. За какие-то пять минут направление ветра резко меняется, откуда-то появляются низкие облака, которые летят с невообразимой скоростью, и начинает идти снег. Но большую часть времени с погодой нам везло — светило солнце, а температура держалась в пределах от нуля до пяти градусов по Цельсию.

Пейзаж Земли Франца-Иосифа

Всего экспедиция длилась 42 дня. 42 дня без связи с внешним миром и в условиях природы настолько дикой, что присутствие человека в ней казалось отклонением от нормы. Это была самая длительная экспедиция на Землю Франца-Иосифа со времён первооткрывателей.

Океан

Под конец мы всё-таки попали в шторм, который длился все три дня нашего пути до Мурманска. Шторм был такой силы, что приборы и посуда не держались на столах, картины раскачивались на стенах, а оборудование постоянно норовило опрокинуться. Редкие храбрецы, выбравшиеся на палубу, могли наблюдать исполинские волны. Но для Арктики такая погода — обыденность, да и «Поларис» выходил невредимым и не из таких передряг.

Всего за время экспедиции мне удалось провести съемку на 11 островах. На подготовку материала ушло 60 дней и 4500 кадров. В итоге получилось 255 панорам. Теперь вы можете совершить виртуальную прогулку там, где люди бывают редко: увидеть суровые острова и побывать в заброшенных зданиях, чьи стены помнят еще начало прошлого века. А особенно внимательные виртуальные путешественники обязательно отыщут останки разбившегося самолёта.

53 комментария
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rokka.max
26 ноября 2015, 15:12
почта работает красиво
d8-lm
26 ноября 2015, 15:12
rokka.max,
в некоторых отделениях на большой земле только чуть больше (-:
ha4atrian.samvel
26 ноября 2015, 15:12
почта работает идиално
a-v-ermolaev
26 ноября 2015, 15:12
спрятанная в домике реклама "виртуальные миры на заказ", конечно, доставила... ;)
vitalik-333
26 ноября 2015, 15:12
a-v-ermolaev,
что то уж слишком навязчиво два раза увидел ее, может еще где была.
dao27
26 ноября 2015, 15:12
ссылки на карту битые(
Алексей
26 ноября 2015, 15:12
dao27,
Вы в новой вкладке открываете? Открывайте так, получится гораздо лучше)
dao27
26 ноября 2015, 15:12
Алексей,
ссылка на карты - это ссылка на этот же пост, как его не открывай
v.brigas
26 ноября 2015, 15:12
dao27,
ничего подобного. Просто клик левой мышкой по ссылке и под фото открывается окошко с панорамой. Делаем не весь экран и все Good!
Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:12
v.brigas,
но это весьма неочевидная фишка

v.brigas
26 ноября 2015, 15:12
Алексей Т.,
согласен. Всякое бывает...)
Newlander90
26 ноября 2015, 15:12
давайте Новую Землю :)
parshina.oa
26 ноября 2015, 15:12
http://parshinaolgaphotography.smugmug.com/Scapes/Arctic/
Больше арктических фотографий тут;)
Андрей Данильченко
26 ноября 2015, 15:12
parshina.oa,
спасибо за замечательные фотографии! Очень красиво и впечатляюще
az.gabdullin
26 ноября 2015, 15:12
Спасибо . собираюсь туда на работу
comfort2
26 ноября 2015, 15:12
А может под кат убирать все-таки такие огромные посты?
mityan
26 ноября 2015, 15:12
Очень круто. Но всё же хочется панорам российских рек: Волга, Лена, Енисей. Просто же сделать.
Любовь Бахтиозина
26 ноября 2015, 15:12

Прекрасные снимки.:-)

Андрей Пивень
26 ноября 2015, 15:12
не смог найти в яндекс картах "земля франца-иосифа" все какие-то котеджные послеки, заводы... как же быть?
Карты
26 ноября 2015, 15:12
Андрей Пивень,
Да, мы знаем о данной проблеме и стараемся решить ее в самое ближайшее время.
Смотрите панорамы - http://maps.yandex.ru/-/CVfDvRj0
Reklamnmir
26 ноября 2015, 15:12

Удивительные места и фотографии просто чудесные! Спасибо, очень познавательно!

petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:12
Какая красота!
Комментарий удалён
Карты
26 ноября 2015, 15:12
Шура Шестаков, Вы можете вставить панорамы на сайт -http://help.yandex.ru/maps/base/share-panoram.xml Панорамы будут работать точно так же, как на Яндекс.Картах.
Maryo2
26 ноября 2015, 15:12
Яндекс.Карты, в самом деле, как разместить свои панорамы на ваших Яндекс.Карте? У вас в основном крупные города отработаны, а я хочу сделать панорамы по малым населённым пунктам. Как с вами сотрудничать можно? Пожалуйста, ответьте на maryo2@ya.ru
Карты
26 ноября 2015, 15:12
Maryo2,
В данный момент на сервисе нет возможности публиковать панорамы пользователей.
Александр
26 ноября 2015, 15:12
Яндекс, благодарю за "Русскую Арктику"
Kutuzov-Tim
26 ноября 2015, 15:12
Здорово! Завидую!!!!
alex1979192
26 ноября 2015, 15:12
Отличная идея и прекрасные панорамы! Epic Win, однозначно!
desilio
26 ноября 2015, 15:12
Просто побывал там, где давно уже хочу побывать вживую. Спасибо за панорамы!
:)
linalina77777
26 ноября 2015, 15:12

(+1):-)

u4200393
26 ноября 2015, 15:12
Да, красиво, а какая была бы красота если выложить панорамы с воздуха. Ну как в Питере.
u4200393
26 ноября 2015, 15:12
Планируется ли увеличение панорам с воздуха? Например в Харькове 01.05.2014 открывается отремонтированная канатная дорога. Вот бы с неё сделать панораму. :)
Карты
26 ноября 2015, 15:12
u4200393,
В настоящий момент мы больше работаем над развитием панорам с земли.
megashurik
26 ноября 2015, 15:12
Большое спасибо за то, что дали такую возможность там оказаться. Самолет шикарен. И панорама внутри трактора - супер! Молодцы!
rita.nemchinova-rita2014
26 ноября 2015, 15:12
Сердце замерло,увидев такую  К р а с о т  у !
Михаил
26 ноября 2015, 15:12
Большая работа, но итог выглядит скучно. При увеличении масштаба (уменьшение карты) пропадают из виду панорамы.

Сделайте Яндекс-Экспедиция. Панорамы, а сверху схематично точки экспедиции.

Проще конечно нарисовать, но идея простая, привязываться не к панораме, а к маршруту. Тогда можно будет повторить экспедицию. Например,  поход на Эверест,  и тыды и тыпы.
Кирилл Иванов
26 ноября 2015, 15:12
Красиво, у Google таких панорам нет)
Elvira Mukhametshina
26 ноября 2015, 15:12
Даешь больше фото!
andrei.kollar
26 ноября 2015, 15:12
А есть панорамы Земли Александры? Очень хочется посмотреть на места службы.
Карты
26 ноября 2015, 15:12
andrei.kollar,
Панорамы доступны только с корабля - http://maps.yandex.ua/-/CVfPNY0G
Светлана Прус
26 ноября 2015, 15:12
Красиво!
intueri
26 ноября 2015, 15:12
Замечательно.
Благодарю.
Михаил Шлеенков
26 ноября 2015, 15:12
В конце семидесятых в начале восьмидесятых готовились к походу на лодках на Франца Иосифа с базой на острове Хейса, не получилось. Большое спасибо за визуальную реализацию нашей мечты.
Ludmila-fet
26 ноября 2015, 15:12
красота
pomak.pom
26 ноября 2015, 15:12
Класс   фотки  очень  красиво
dfg56hkjl678oiuyn78gfdaoj6l0u
26 ноября 2015, 15:12
Настоящий экстрим снимать.
babaev.1961
26 ноября 2015, 15:12
..что глава украинского отделения компании «Яндекс» Сергей Петренко открыто высказал одобрение сожжения сторонников федерализации в Одессе. «Все хорошо. Практически зачистили город от сепаратистов», – написал Петренко на своей странице в Facebook
Без кооментов
u4200393
26 ноября 2015, 15:12
Планируется ли в связи с последними событиями обновить карту Крыма? Панорамы например. :)
mishaekim
26 ноября 2015, 15:12
Большое спасибо, ребята!
Валерий
26 ноября 2015, 15:12
Спасибо! Интересно было посмотреть. Какие цвета!
him.zashita
26 ноября 2015, 15:12
классно,очень познавательно!!!
omsk207209
26 ноября 2015, 15:12
Фотографии завораживают
korostilencko
сегодня, 14:42
Здорово! Спасибо!
Господа, только исследователь не Ирвин: https://ru.wikipedia.org/wiki/Болдуин,_Ивлин_Бриггс