Редактор фотографий в Диске и Фотках

Сегодня в Яндекс.Диске и Яндекс.Фотках появился редактор фотографий. С его помощью вы можете выровнять цвета, настроить резкость и контрастность или исправить дефекты изображения — например, убрать эффект красных глаз. Кроме того, в редакторе есть 24 фильтра для художественного оформления фотографий, 12 вариантов рамок, инструменты для рисования и разные приятные мелочи вроде накладных шляп и усов.



Мы уже протестировали новый редактор на коллегах:

Попробуйте и вы.

Подробнее о возможностях нового редактора фотографий читайте в блоге Яндекс.Диска.