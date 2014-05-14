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Редактор фотографий в Диске и Фотках

Сегодня в Яндекс.Диске и Яндекс.Фотках появился редактор фотографий. С его помощью вы можете выровнять цвета, настроить резкость и контрастность или исправить дефекты изображения — например, убрать эффект красных глаз. Кроме того, в редакторе есть 24 фильтра для художественного оформления фотографий, 12 вариантов рамок, инструменты для рисования и разные приятные мелочи вроде накладных шляп и усов.

Мы уже протестировали новый редактор на коллегах:

Редактор фотографий в Яндекс.Диске и Яндекс.Фотках

Попробуйте и вы.
Подробнее о возможностях нового редактора фотографий читайте в блоге Яндекс.Диска.

51 комментарий
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MEVOKS
26 ноября 2015, 15:09
Молодцы
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:09
Капитан Мевокс, спасибо на добром слове :)
v-talik
26 ноября 2015, 15:09
Бобук на правой фотке похож на Потапа.
Комментарий удалён
WildVano
26 ноября 2015, 15:09
SeLarin, Потому как
- человек кладет фотку на диск (причем даже через автозагрузку)
- человек шарит фотку
- человек видит что она некачественная, унылая и т.д.
- человек тут же правит фотку
....
Профит.

Если вам нужно унылое файлохранилище, Битсинк или свой ФТП и куча других унылых облаков вам  в помощь.
А Диск не только для гиков, а в первую очередь для для обывателей, которые положив файл в облако и зайдя его там посмотреть, ожидают что он будет не в виде файла с именем, а картинка будет просматриваться, музыка играть, а видео крутиться, архивы и документы можно будет просмотреть. А теперь можно еще и картинки отредактировать.
Как и любой гигант, Яндексу важно что бы пользователь жил и делал ВСЕ в Яндексе. И никуда трафик не выводить с себя.
WildVano
26 ноября 2015, 15:09
WildVano,
Это был ответ на комментарий почему Диск не просто список файлов, а еще и швейцарский нож (свойство которое предположительно ухудшит юзабилити Диска)
lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:09
WildVano,
спасибо за защиту :)
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
WildVano,
прочитав про полный невывод трафика, в мире где-то всплакнул один сотрудник Яндекс-Директа.
WildVano
26 ноября 2015, 15:09
sayty-prodvizhenie2,
да не, просто Ядирект будет монетизироваться внутри Фоточек, а не к примеру в Онлайн-Редакторах Фото.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
WildVano,
да ничего Яндекс монетизировать не умеет. Взять туже почту, там можно рекламы понавешать по всем углам, нет надо повесить один жирный баннер флеш, где его вообще не видно, а трафик выедает и страница тормозит. Аналогично с главной. Вечно то машины какие-то крутятся, то матрасы.
photomif
26 ноября 2015, 15:09
А когда можно будет выбирать фото на обложку альбома? Слева снизу так и не появилось ничего.
WildVano
26 ноября 2015, 15:09
Молодцы
James.Devivan
26 ноября 2015, 15:09
Что-то вы в том направлении в ведете разработку диска. Сначала скриншоты, теперь это. Лучше бы сам сервис дорабатывали, например нормальное планшетное приложение для Android сделали бы(спасибо хоть за iPad). А это всё игрушки.
Артём Черкасов
26 ноября 2015, 15:09
Прикольно, попробую!
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 15:09
Здорово!
frees03
26 ноября 2015, 15:09
мне понравилось!
Антоний
26 ноября 2015, 15:09
Норм, когда уже будут новые интэрфэйсы?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:09
Куда новее Диска-то уже? :)
Антоний
26 ноября 2015, 15:09
Весёлый котик,
везде ли как на Диске?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:09
Где-то даже ещё новее!
Верхотуров Дмитрий
26 ноября 2015, 15:09
А у меня родственник ругается на изменение интерфейса Яндекс.Фоток - показывал какие-то конкретные проблемы типа открытия полной фотки, которые пришлось на месте решать (функционал есть, но спрятался в другом месте).
А я обиделся, потому что никакого анонса этих изменений от Яндекса не видел, такие дела.
Алексей
26 ноября 2015, 15:09
Дмитрий Паскаль, У Яндекс.Фоток есть свой блог, в котором они пишут обо всём важном и интересном. Подписывайте родственника)  http://clubs.ya.ru/fotki/
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:09

А сбривание бород будет? ;-)

Евгений
26 ноября 2015, 15:09
Спасибо. Скорее всего переброшу все свои фотки с другого облака на яндекс.
v.gogotowa
26 ноября 2015, 15:09
Спасибо Яндекс, за нужный редактор. А всякие дополнения-сделаете по ходу!
Никита Кобылин
26 ноября 2015, 15:09
Очень понравилось!
Alexandr Smirnov
26 ноября 2015, 15:09
Здорово! Молодцы!
Вятич
26 ноября 2015, 15:09
Здравствуйте, не знаю куда точно писать, пишу здесь. Сделайте пожалуйста ручную блокировку изображений в яндекс браузере в версии для андроид. Очень прошу, достала тупая реклама местами.
WildVano
26 ноября 2015, 15:09
Кстати давайте смешаем два Злободневных тренда и разовьем еще один Я.Сервис.
Надо фоторедактор сразу внедрить в поиск Картинок.
И вот вам тема для набора украшательств, борода Кончиты :)
Можно сразу делать фильтр с поиском по девушко-женщинам и пририсовывать бороду.
А то ведь пользуются всякими фотошопами....
http://tema.livejournal.com/1669987.html
tyryshkina.valentina
26 ноября 2015, 15:09
Это чудесно!
tyryshkina.valentina
26 ноября 2015, 15:09
Это чудесно!
Alexandr Smirnov
26 ноября 2015, 15:09
При этом остаются оригинальными.
Alexandr Smirnov
26 ноября 2015, 15:09
Яндекс продвигается
Александр
26 ноября 2015, 15:09
Сделайте лучше чтобы скриншоты можно было снимать! Типа clip2net
Arisha K.
26 ноября 2015, 15:09
флеш-загрузчик сегодня на нажатие кнопки "Обзор" постоянно реагирует крэшем плагина Adobe Flash - валится. после десяти безуспешных попыток пришлось пользоваться java-загрузчиком, по одной штучке.
пожалуйста, проверьте, что там у нас с флеш-загрузчиком.

Ариша Казимирова,
flashtuchka@yandex.ru
Pro
26 ноября 2015, 15:09
А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть!? Может он не для всех?
Алексей
26 ноября 2015, 15:09
Pro,
Здравствуйте. Нет, для всех должен работать одинаково) Кнопка редактирования выглядит так: http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/185828634.2/0_106e2b_9127e481_L
Pro
26 ноября 2015, 15:09
Алексей,
да, но у меня нет этой кнопки и вместо неё кнопка просмотреть, в чем здесь фишка не пойму, может старая версия диска.!?
kuzmin.nikolay.812
22 июня 2016, 07:10
Добрый день!!! У меня проблемы с редактированием. Появляется строчка Ошибка редактирования. Попробуйте позднее.
nikolai.zhebrik
7 июля 2016, 16:37
 раньше  был  фоторедактор,  сейчас  исчеэ  что   делать, куда  обратиться?
nikolai.zhebrik
7 июля 2016, 16:40
  исчез  фоторедактор  помогите ?
Света Чистякова
7 июля 2016, 18:45
Николай, здравствуйте. Да, мы действительно убрали из Фоток возможность редактирования изображений. Дело в том, что редактор был разработан сторонней компанией, и в какой-то момент его стало технически сложно поддерживать.


Взамен мы разработали свой фоторедактор — он встроен в Яндекс.Диск. Вы можете загрузить любые свои фотографии на Диск (опция «Сохранить на Диск» есть в Фотках — прямо в меню под фото) и отредактировать их там.


Нам жаль, что мы не смогли предложить вам какой-то более удобный способ, но мы будем рады, если вы попробуете этот. :) Если в дисковом редакторе вам чего-то не хватает или что-то кажется неудобным, пишите, будем рады вашим пожеланиям.
SelenaDeeria
27 августа 2016, 00:15
Посмотрела сейчас комментарии.. У меня возник аналогичный вопрос, такой же, как задавали ранее и оставили без ответа..
Но у меня даже загадочней. Одни фото открываю-там есть кнопка "отредактировать", но когда открываю другие-там уже нет. Разница только в формате. Одни-в джипеге, а другие-в bmp. Возможно ли что редактор не может распознать формар bmp?
Валерий Камбалин
4 апреля 2017, 08:01
Столкнулся с необходимостью обрезать фото на Яндекс.Диске. В итоге получилось, что при обрезке на ноутбуке, оставшаяся часть была сохранена в том размере (в пикселях), что уместилась на экране и составила, от размера исходного файла 30%, хотя должна была составить 75%! Попробовал сделать  тоже самое, используя большой монитор и опять, оставшаяся, после обрезки часть соответствует размеру (в пикселях) поместившемуся на экран монитора, но т.к. разрешение монитора выше, то и оставшаяся часть картинки больше, чем после обрезки на ноутбуке. Я, мягко говоря, озадачен таким поведением редактора Яндекс.Диска. 
blaga 2007
5 апреля 2017, 10:20
Люблю Яндекс. Все в полете под рукой . Спасибо за пироженки: 32 это очень неплохо! Планируете ли делать формы, как в гугл?
mymobilay
19 апреля 2017, 14:10
Вау, Да-здравствует Фото-редактор!!! 
storozhevoe7
16 мая 2018, 16:48
"ошибка редактирования.попробуйте позднее"-что делать?
e-skuratova
17 января 2019, 14:02
Здравствуйте! Подскажите, куда пропал фоторедактор в Яндекс.Диске?
Zev-b3k
19 февраля 2019, 04:56
Есть ли версия фоторедактора с Диска в виде приложения? Чтобы редактировать все оффлайн в телефоне. Очень понравились некоторые фильтры, и в целом редактор очень удобен для меня лично. Хотелось бы иметь app-версию.
the-pisikak
19 февраля 2019, 19:33
Лавочка прикрыта?! 
Аркадий Басович
3 августа 2019, 15:20
Надо попробавать..
klass497b
сегодня, 00:26
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Не открывается у меня на яндекс диске этот фоторедактор (нет такой функции редактировать фото или картинку). С телефона захожу - есть этот редактор. Захожу на диск с ноутбука — нет функции редактирования фото и все тут…. 
В чем причина может быть? Что нужно сделать, чтобы с ноутбука эта функция тоже работала?