КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Почему Умную строку в Яндекс.Браузере называют умной

Современные браузеры могут обходиться без многих элементов, которые когда-то казались необходимыми. Но адресная строка — поле, куда пользователь вводит адрес сайта, — кажется, будет существовать вечно. Она была в первых массовых браузерах и продолжает использоваться по сей день. Строка постоянно совершенствуется: например, она научилась подсказывать адреса сайтов, опираясь на историю браузера. Кроме того, почти во всех современных обозревателях адресная строка умеет обрабатывать не только адреса, но и поисковые запросы. Если ввести в неё, например, запрос [расписание кинотеатров], в браузере откроется страница поисковика с результатами поиска.

Яндекс.Браузер не исключение — в его адресную строку, которую мы называем Умной строкой, можно вводить и адреса сайтов, и поисковые запросы. У нашей Умной строки, однако, есть и другие особенности, о которых, к сожалению, знают не все. Поэтому мы решили посвятить им отдельный рассказ.

Яндекс с 1990-х годов специализируется на поиске. Накопленный опыт позволяет нам понять, как действуют и что рассчитывают получить пользователи в тех или иных ситуациях. Например, классическая цепочка поиска информации через браузер выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит поисковый запрос в адресную строку браузера.
2. Браузер показывает подсказки и помогает уточнить запрос.
3. Загружается страница поисковой системы с результатами поиска.
4. Пользователь выбирает сайт, переходит на него и получает нужную информацию.

Цепочка состоит из четырёх этапов. Разработчики обратили на это внимание и решили её упростить исходя из типичных задач, стоящих перед пользователями. Итак, Яндекс.Браузер умеет:

Подсказывать адрес сайта
Зачастую пользователь не помнит адрес нужного ему сайта. Тогда он вводит в адресную строку название сайта, чтобы найти его через поиск. Яндекс понимает, что такой пользователь уже знает, на какой сайт он хочет попасть. Нет смысла отправлять его на страницу с результатами поиска, проще сразу подставить в подсказки нужный адрес. Примерно так:

Подсказки в Умной строке Яндекс.Браузера

Чем популярнее среди пользователей тот или иной сайт, тем выше его шансы появиться в подсказках. При этом важно понимать, что подсказывать адрес сайта на основе личной истории посещённых страниц умеют практически все современные браузеры. Яндекс.Браузер научился давать подсказки о сайтах, на которых пользователь ещё не был.

Реагировать на млюсщь и ьфзыюнфтвучюкг
Русский язык — родной для Яндекса, но так сложилось, что в интернете принято писать адреса сайтов на латинице. Это означает, что пользователям очень часто приходится переключать раскладку клавиатуры. В результате vk.com может превратиться в млюсщь. Большинство современных браузеров достаточно умны для того, чтобы расшифровать исходный запрос и подобрать подсказку уже в правильной раскладке. Вот только в этом случае браузер уже не станет подсказывать адрес, а отправит в поиск. Например:

Подсказки в Chromium


В Яндекс.Браузере мы сделали всё для того, чтобы русскоязычные пользователи не испытывали неудобств. Даже если вы забыли переключить раскладку и ввели запрос на абракадабре, браузер не только поймёт слово, но и найдёт сайт, соответствующий истинному запросу, или сразу ответит на вопрос.

Автоматическая транслитерация в Яндекс.Браузере

У нас есть любимый пример. Если вбить в Умную строку букву «ь», то наш браузер предложит перейти на самый посещаемый вами ресурс, адрес которого начинается с буквы «m». Жмём Enter и попадаем на сайт, а не отправляемся в поисковик искать мягкий знак.

Мягкий знак превращается в Яндекс.Карты


Отвечать на простые вопросы
Иногда пользователи ищут ответы на простые и весьма однозначные вопросы. Например, их может интересовать время в том или ином городе или курс доллара на сегодня. Яндекс уже знает точный ответ на эти вопросы, а значит, и браузер может ответить на них прямо в подсказках.

Курс евро в подсказках Яндекс.Браузера

Яндекс.Браузер знает время и погоду как в вашем регионе, так и в других городах. Он может подсказать текущий официальный курс валют. Ему известны высота Килиманджаро и глубина Белого моря. Он умеет быстро переводить слова с одного языка на другой. А ещё Яндекс.Браузер удобно использовать вместо калькулятора:

Калькулятор в Умной строке Яндекс.Браузера

Умная строка — лишь одна из составляющих нашего браузера. У него есть много других свойств, которые упрощают работу в интернете — например, режим Турбо или просмотрщик офисных документов. О каких-то из этих свойств мы уже рассказывали, а о каких-то расскажем в дальнейшем. Скачать Яндекс.Браузер, чтобы попробовать его в действии, можно здесь.

181 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Михаил Бобров
26 ноября 2015, 15:09
Отличный браузер! Осталось только дождаться версии для Linux, и радости не будет предела.
kemuvot
26 ноября 2015, 15:09
Михаил Бобров,
а под Wine пробовали? Костыль, но все-таки лучше, чем ничего.
JanB
26 ноября 2015, 15:09
Молодцы!! Так держать) Браузер самый лучший
vir2alex
26 ноября 2015, 15:09
Мне браузер тоже нравится. Я вот всё жду когда для предприятий версию сделают. Интересно дождуся, нет?
atilla
26 ноября 2015, 15:09
vir2alex,
добрый день! А чем такая версия должна отличаться от обычной пользовательской?
vir2alex
26 ноября 2015, 15:09
atilla,
много чем. По сути то же самое что и корпоративка Google Chrome. Из основного могу перечислить установку под админом для всех учёток. Нормальный инсталятор (т.е. не этот бесячий онлайн-инсталлер, который уже всех за...). Возможность нормально обновляться обычным юзерам без прав админа, и при включённом SRP на запрет. Больше настроек, например запрет установки плагинов, самая нужная вещь, ибо они способны убить не только браузер но и систему, я такое в хроме своими глазами наблюдал.
user01235789
26 ноября 2015, 15:09
Очень хотелось бы узнать: будет ли портативная (portable) версия этого браузера? Обыскал все записи в блоге, касающиеся браузера, не нашёл ответа (хотя вопросы были).
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
user01235789,
обсуждаем такой вариант, пока обещать не могу.
routir
26 ноября 2015, 15:09
user01235789,
Смотрите здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=39605&start=340
user01235789
26 ноября 2015, 15:09
routir,
благодарю за беспокойство, но мне бы хотелось нативной портативной версии (как у оперы, которая, к сожалению, своим решением по поводу закладок меня просто повергла в шок)..
сам сейчас сижу на подобным (как в вашей ссылке) образом доведённом Google Chrome.. никаких лишних процессов, никаких (явных) следов в системе, но вот обновляться ручками немного парит..
routir
26 ноября 2015, 15:09
user01235789,
А Вы знаете, что парни из PortableApps.com давно просили исправить условия лицензии для портирования яндекса на свою платформу, но воз замерз в дебрях Сибири))) Наши разрабы также постоянно морозятся. О ссылке, которую я вам давал, можно забыть, ибо здесь лежит портативная версия на основе Chrome Loader http://www.portableappz.ru/226-yandeks-brauzer-yandex-browser-17136422194-portable-portableappz.html с которой я сейчас пишу. Работает шустро, следов не оставляет, самообновляется ;-)
user01235789
26 ноября 2015, 15:09
routir,
Portableapps и подобные платформы вообще предпочитаю обходить стороной, хотя бы не использовать на постоянной основе. На компах послабже каждый лишний процесс на счету. Да и хвосты в APPDATA всё так же остаются. Нужна именно нативная версия. :)
makr1911-d
26 ноября 2015, 15:09
user01235789,
отличный браузер.Молодцы!
fxmont
26 ноября 2015, 15:09
Реально умный, в 99% случаев при вводе одной буквы в адресную строку подставляет именно тот адрес сайта, который мне нужен:)
somnenie88
26 ноября 2015, 15:09
Хочется за Яндекс браузер замолвить доброе слово.
Работаю в Яндекс браузере 2ой год, ни забот, ни хлопот, все сервисы Яндекса работают, и нет почти рекламы.
Сегодня в командировке с чужого компьютера с браузером Mozilla пытаюсь прорваться к любимым сервисам. Неизвестные грузятся сайты самостоятельно с предупреждением от Аваста, всё виснет, сомнит предложения о проверке компьютера на вредности, и т.д. На Яндекс видео само видео не идёт, пока не зашла со Спутника. 2 коротких стихотворения больше 40 минут в виде комментариев не могла вбить. И это в миллионом городе с отличным интернетом.
Сдаётся, мне, что это всё из той же оперы о негласной информационной войне, дай Бог, ошибаться.
А реклама! Бедные пользователи.
Поисковую строку удобно использовать также для проверки правописания.
deliverance2
26 ноября 2015, 15:09
Чёрт, теперь и яндекс-браузер перешёл на Aura и получил дебильные скроллбары, замыленные полужирные шрифты...
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:09
C тех пор как сдохла Опера, я перестал жаловаться и удивляться. Вообще-то, уже во времена принятия решения о совместимости ЭВМ ЕС и IBM PC было понятно, что отрасль теперь будет другая.
Протестовать стало модно, меньшинства стали назначаться "сверху". Новый виток тоталитаризма будет иметь мало общего с предыдущим, но некоторые подобия я уже начинаю угадывать.
К слову, что за Aura? Не могу в сёрч :( Вот это
dev.chromium.org/developers/design-documents/aura ,
штоле О_о?
smtrade
26 ноября 2015, 15:09
загружается дольше всех на моем офисном ПК ((
Катавасин Саня
26 ноября 2015, 15:09
smtrade,
katawasiy2014
alex.bayt
26 ноября 2015, 15:09
Куда-то пропали из подсказок автомобильные коды регионов, причём давно. И в подсказки времени можно добавить именные часовые пояса, такие как: CEST, UTC, EET, PDT, WET, PST и другие, больше не помню.
Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:09
Маленькая трудность: я с большим трудом отвоевал себе англоязычный "Яндузер", но не могу в нём по контекстному меню получать машинный перевод контента на английский. Наверное, так происходит с любым англоязычным комрадом, пытающимся установить не локализованный софт на русскую виндоус?
Строка у вас - хорошая, только громадная моя просьба на будуwее: не борзеть настолько, чтобы в итоге эта строка оказалась под угрозой исчезновения. Приучать нубов и рачьё к новым функциям в гениально простом полуфабрикатном софте без расчёта на претензии - это хорошо, но не в ущерб профессиональному сообществу. Пример наглядный: в оригинальном гуйгловском хроме (как и в Яндузере, разумеется) кнопка настройки драйвера (e. g., тупо возможность включить режим экономии чернил) - начисто вытравлена из штатного Гуйгловского диалога вывода страницы в принтер. Оставлена "с чёрного хода" какая-то альтернатива штатному диалогу, но она безблагодатна. Кому такая кнопка в диалоге принта могла помешать - не знаю, но факт прост: Хромиум для меня по этой и иным подобным причинам - намного меньше, чем броузер (говоря точнее - это просто наскоро сбацанный жадными и ленивыми айтишниками беспонтовый свинарник), а одного Огнелиса - мало, чтобы рынок мог сопротивляться хромимуму.
Сделайте поскорее, наконец, целиком собственную программу для веба 2.0, иными словами. Причём, подчёркиваю: программу для веба 2.0 - а не грубый способ втихоря формировать некий таинственный "веб 3.0", как это делают п_дарасы из Гуйгль.
Хороший пример - "Мидори", но у этих ребят очень плохи дела с виндоус, и сейчас они работают исключительно под линукс.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
Как проверить хороший браузер или нет: есть кнопка "сохранить страницу" - хороший. Нет - нет. Еще легкая проверка - установочный файл программы скачивается сразу, а не только после скачивания маленького уникального файла.

Не знаю, что всем так любится этот гугл-движок. Всё равно, что в мороз ходить в шортах - вроде и просто и легко, но зачем. Как-то теплый ламповый пуховичек-браузер со встроенным экскаватором  от экс-компании *** гораздо приятнее.
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
sayty-prodvizhenie2,
что подразумевается под "Сохранить страницу"?
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
Тимур,
кнопочка в один клик и страничка загрузилась на компьютер с запчастями или просто единым файлом-архивом. мне как хомяку-накопителю эта опция очень важна.

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140603/AwMbjgWd.png
kinfourok
26 ноября 2015, 15:09
sayty-prodvizhenie2,
вот и я не люблю это новый принцип, сначала скачай установщик, чтобы потом он скачал тебе браузер. Зачем? Да и удобно когда файл установки прямо на компе находится, не нужно каждый раз скачивать, тратить время и трафик (хоть у меня и анлим)
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
kinfourok,
так тот маленький установщик это просто сборщик информации о ВАШЕМ компьютере. Т.е. маленький шпион. Он собирает вашу конфигурацию, время, может свои какие-то кишки в реестр кидает или наоборот. И переправляет все это на базу, а уже на базе в ГЛАВНЫЙ файл вся эта информация встраивается НАВЕЧНО и он становится уникальным, т.е. АНБ всегда может подключиться к вашему компьютеру и всё узнать, не считая того, что сохраняются и логируются все действия. Ну вот как-то так. Потому надо всегда ставить файлы или портабле или хотябы, которые целиком в открытом доступе. На всякий случай.
el.horolskaja
26 ноября 2015, 15:09
почему не работает поисковая строка (умная)?
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
el.horolskaja,
в чем заключается проблема?
Илья
26 ноября 2015, 15:09
сделайте панель поиска рядом с адресной и возможность встраивать в контекстное свои несколько поисковиков(как в старой опере)
N1kitaBiebeR
26 ноября 2015, 15:09
Самый лучший браузер всегда был и будет)
Всегда пользуюсь им и предпочитаю его!
Drew Jo Hyshov
26 ноября 2015, 15:09
уважаемые администраторы, пожалуйста, разместите на главной странице сайта дату и день недели спасибо
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
Drew Jo Hyshov,
Drew Jo Hyshov, у меня пока есть. неужели уберут? О_о

И год поставьте, ну сколько заказывать, чего обгрызанную дату держать.
valent.smirn-bulynen2558
26 ноября 2015, 15:09
Я слабо владею как пользователь, но перемены очевидны к лучшему. В чём разобралась очень нравится. Спасибо! Доброго Вам пути и успеха.
Артём Саркисян
26 ноября 2015, 15:09
"ЯНДЕКС.БРАУЗЕР" — всегда был, есть и будит моим основным браузером, но мне постоянно очень мешает папка "ДРУГИЕ ЗАКЛАДКИ"! У меня компьютер синхронизирован с iPad'ом, и на последнем она выглядит крайне неудобно! Она там отображается не как раздел, а как папка!

Я очень прошу добавить возможность удалять её!

Заранее спасибо!
v4539
26 ноября 2015, 15:09
господа,вы перемудрили с новым дизайном поиска фоток и обычным поиском,жутко стало неудобно,не знаю,вам,конечно,виднее,вы большие и умные,но х.з.,отвратительно сделали.
e.senchencko
26 ноября 2015, 15:09
Всё это конеш интересно,но когда я на яндекс-почту зайду?Ни службы поддержки..ничего...
Jaina353
26 ноября 2015, 15:09
сделайте пожалуйста возможность перемещать вкладки ПОД адресную строку, это ведь не сложно, а было бы удобно и приятно))

и еще очень хочется опцию, которая бы позволяла выводить название вкладки на верхней рамке окна браузера, на уровне кнопок "закрыть\ свернуть\ развернуть" но слева.. а то там такая узкая рамка, что если надо перетащить окно браузера его и схватить не за что, фиг попадешь...
somnenie88
26 ноября 2015, 15:09
Наконец-то на работе появился индивидуальный компьютер в системе с закрытой информацией, но с гугловским браузером, как более высоко функциональным. Помаялась, помаялась, чтобы просто увеличить шрифт, пришлось закинуть все дела. Плюнула, и скачала родной Яндекс, счастью не было предела. Он понимает российского пользователя с полуслова.
Но к сожалению на производственный компьютер из соображения безопасности, нельзя скачивать программы, блокирующие рекламу и банеры, приходится мучится, терпеть, и закрывать подручными средствами, мелькающие картинки, которые мешают сосредоточится, и понять суть.
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
somnenie88,
прямо в Яндекс.Браузере в Дополнениях есть возможность включить блокировщик досаждающей рекламы.
somnenie88
26 ноября 2015, 15:09
Завтра попробую
Александр Астафьев
26 ноября 2015, 15:09
супер а не браузер
somnenie88
26 ноября 2015, 15:09
В Яндекс браузере в дополнениях на работе все ползунки заблокированы, включить блокировщик рекламы не удалось. Зато смотрю теперь каждый день, что показывают нашим людям в интернете. Иногда просто волосы дыбом встают от уведенного. Включив сегодня в Яндекс видео ролик от Ютуб, внизу экрана полуголая девица рекламировала навязчиво секс услуги.
Мне кажется, любая реклама должна нести чёткую определённую смысловую нагрузку, у половины увиденного её просто нет...
Дмитрий Дизов
26 ноября 2015, 15:09
Браузер хорош, не забывайте совершенству нет предела и надеюсь что вы нас еще не раз порадуете, удачи!!!
a.armanow2014
26 ноября 2015, 15:09
спасибо отлично
zagrebelin
26 ноября 2015, 15:09
При клике в строку при загруженной странице предлагает "Поделиться" адресом страницы в соц.сетях. Как-то настраивается этот маленький список? Убрать существующие, добавить новое можно?
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
zagrebelin,
пока настроить это нельзя. Можно включить и выключить, изменить пункты - нет.
rimma.kudryashova
26 ноября 2015, 15:09
Я перешла на Яндекс из за ошибок клавиатуры на интернет- эксплоер
grulewa.taisia
26 ноября 2015, 15:09
очень полезное предложение
Alexey Baranov
26 ноября 2015, 15:09
мне понравилось
sanya.bogdano2014
26 ноября 2015, 15:09
5из5!!!!!!!!!!!!!!!!
l.atabaeva
26 ноября 2015, 15:09
не работает центральная поисковая строка яндекса, остальное нормально  Почему?
Тимур
26 ноября 2015, 15:09
l.atabaeva,
опишите, пожалуйста, подробнее проблему. Как именно она не работает? И Что Вы имеете ввиду под "центральной поисковой строкой"? Адресную строку в Яндекс.Браузере?
aleksanosov59
26 ноября 2015, 15:09
Яндекс-русский и это удобно,даже на Андроиде перешёл на Яндекс.Пока нравится
ua9rw
26 ноября 2015, 15:09
ярдекс!это-прекрасно!!
onkov.vitalii
26 ноября 2015, 15:09
Адресная строка в яндексе не работает и правый верхний угол страницы загибается, открывает всякие рекламы. Что делать?
serdyuck.eug
26 ноября 2015, 15:09
Нормально, всего  хорошего.
Лидия Коваленко
26 ноября 2015, 15:09
да,подсказка необходима и не ошибаться и это и есть умная строка
sidorbsb
26 ноября 2015, 15:09
Желательно бы сделать визуальные закладки как в Опере + разбиение на категории. Сколько памяти требуют подобные закладки и зачем ограничивать
их количество? В остальном всё продумано и работает корректно. Ведется ли работа над усовершенствованием визуальности. Спасибо ЯНДЕКСУ за профессионализм и вниманию к пользователям.
ya.kolyamba2013
26 ноября 2015, 15:09
обалдеть можно от ууууууммммооооййй!
nesterov.anatoli2013
26 ноября 2015, 15:09
Замечательный браузер!Постоянно им пользуюсь!
Анатолий
philipp
26 ноября 2015, 15:09
то, что вы сделали закладки в табло в виде иконок с лого страницы и ее основным цветом в фоне, в отличии от конкурентов с их скриншотом страницы, это гениально! это наглядно и удобно
и вот интересно, реально ли сделать группировку вкладок, как в классической опере....это было бы последнее, что можно улучшить :)
crasulin.vladimir2014
26 ноября 2015, 15:09
прекрассный браузер
evgenii-dyukin
26 ноября 2015, 15:09
почему у меня яндекс браузер перестал переводить санглийского на русском?
rais.mannapov2014
26 ноября 2015, 15:09
замечательно, прекрасно...
rais.mannapov2014
26 ноября 2015, 15:09
замечательно, прекрасно...
dr-triumf2014
26 ноября 2015, 15:09
Я новичок в Ябразе. Поработаю - оставлю.
al.fofonov
26 ноября 2015, 15:09
порадовали
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
26 ноября 2015, 15:09
это же гениально!!!Спасибо за такие современные технологии!!!
Николай
26 ноября 2015, 15:09
Я в восторге от браузера.Теперь будет легче работать.
zhaudat
26 ноября 2015, 15:09
Будто бы УМНУЮ СТРОКУ создали с учётом моих проблем при работе с домашним ПК. Будем надеяться, что моя  производительность труда повысится.
styuzhnev2013
26 ноября 2015, 15:09
я еще не работал здесь,сказать пока ничего не могу
xuramschin2012
26 ноября 2015, 15:09
Если руки растут не оттуда откуда надо, вам ни чем не помочь, а разрабы молодцы, каждый день удивляют, и удивляют в лучшую сторону. А если чего не нравится, то отпишитесь нормально, что бы разрабы могли Вас понять и исправить минусы. У каждого обозревателя есть свои плюсы и минусы. У меня по умолчанию стоит родной вшитый Интернет эксплорер, но пользуюсь я с ним крайне редко, только когда необходимо для самой системы. Есть и последняя версия гугл хром, и старенький хромиум, и опера и мазила. Но пользуюсь только Яндекс браузером, и очень очень доволен. Если чего то не получается то нужно постараться исправиться самому, а не винить других.
Кишинский Олег
26 ноября 2015, 15:09
вот еще бы теперь по репозиториям раскидатьи вообще красота
nata.berezina2011
26 ноября 2015, 15:09
Мне это все нравится!
m.karmanowa2014
26 ноября 2015, 15:09
мне нравится но ещё многому надо научиться
lkzgj.7460
26 ноября 2015, 15:09
Я только знакомлюсь с Яндекс Браузером. Пока, в общем, нравится, но есть некоторые неудобства:
1. ограниченный размер и наполняемость табло;
2. если добавить свой фон для табло, его невозможно уже убрать из набора фонов;
3. мало тем для оформления Яндекса и почты, и дело даже не в количестве тем, а в качестве. Тех, которые нравятся - буквально единицы. Если хочешь завести несколько профилей или аккаунтов, невозможно их оформить, чтобы и отличались и нравились.
4. никак не могу разобраться и освоиться с Яндекс Диском. Мне приходится работать на нескольких компьютерах. И Яндекс Диск удобен для переброса информации с одного на другой. Я с удовольствием бы что-то и хранил на Яндекс Диске, но режим синхронизации, как я его понимаю, приводит к тому, что информация, которую я хотел бы хранить на Диске дублируется  на всех моих компьютерах. Впустую расходуется место на моих дисках, информация на всех дисках   оказывается под угрозой случайного уничтожения. Если удалить какой-то файл на одном из компьютеров в Яндекс Диске, то он удалится и на всех остальных компьютерах. Может быть я в чем-то не разобрался, но, пока я понимаю ситуацию, как описал. И она мне не нравится.
Из хорошего:
нравится умная строка и поиск,
организация закладок,
предустановленные дополнения; я бы предложил увеличить количество предустановленных дополнений, или же каким-то образом явно выделить лучшие дополнения, как рекомендованные Яндексом. Чтобы по одной теме было только 1-2 проверенных и рекомендованных, а не десятки, в которых обычному пользователю трудно разобраться.
vladimir.kovalenko2015
26 ноября 2015, 15:09
vladimir.kovalenko2015@ya.ru
VV.Finogenov
26 ноября 2015, 15:09
Валерий Викторович. Я полностью согласен с высказыванием xuramschin от 10 октября относительно других Браузеров.Долго находиться на них просто как-то неуютно.Быстренько на Яндекс и - липотаа! Спасибо! Ну, а ...советы? Присушиваться к ним,конечно, нужно -но,- но очень очень внимательно. Аппетиты растут, пользователей прибавляется-так ведь это и есть ХОРОШО.
Половинкин михаил
26 ноября 2015, 15:09
отлчно
ewg.lopatenko
26 ноября 2015, 15:09
Мне нравится.
pnf-45
26 ноября 2015, 15:09
Думаю, подружимся...
lipatkina.v
26 ноября 2015, 15:09
мне пока нравится спасибо
ya.lii-2955-latypov
26 ноября 2015, 15:09
Есть проблема-откуда то поступают генерируемые помехи-прерывистая подача видеоматериала. Невозможно смотреть.Нашел файл с которого идет команда.Как удалить? Пробовал=не получается.
Вячеслав Тютиков
26 ноября 2015, 15:09
пользуюсь но не все освоил
vacya.seleznev
26 ноября 2015, 15:09
Я ещё только учусь, но мне пока нравится.
Taras726
26 ноября 2015, 15:09
Отличный браузер! Меня все устраивает!А будет работать посмотрим!
alex.majuhin2014
26 ноября 2015, 15:09
позже наверное пойму какой браузер честнее!!! а вобщим шустрый
жаудат
26 ноября 2015, 15:09
Классная умная строка, особенно она важна тем, кто вынужден пользоваться с ПК не пройдя начальных курсов.
А вы знаете, что после 2018 года мы должны научиться передавать и получать информации мысленные, мыслепакетами  так, как это делает система связи меж ПК? Такое будет возможным если мы научимся иметь свою единую "Я" в составе ДУХа, ДУШи, МЕНТАЛЬНОСТи (РАЗУМ) и ТЕЛО, кроме того ДУХОВНЫХ:
- Духовной Сущности, каковым является Бог из каких-то вселенных, галактик, звёздной системы..,  пославший твоё (и моё) "Я" учиться на Землю, переходя на это время в облик Человека. В процессе обучения через своего ДУХа мы с ним в постоянном контакте и после 01.01.2003 года можем к нему обращаться как самому себе.. 
-Наставника,
- Ангелов - Хранителей . Для того, чтобы их объединить 
Когда мы научимся это делать потребуется научиться через "Я" общаться Человеческим Духом Земли и всем Человечеством решать все вопросы Земли-Матушки, очистив её от наших глупостей (неразумные технологии, заражение сферы обитания...).
            Ещё одна информация. Энергетическая конструкция МИРа (Макромира и Микромира) устроено так: Центральный Источник производит ЭНЕРГИЮ, которая через Космическую Решётку Доставляется всему МИРу, (как у нас электроэнергия к потребителям), в том числе Вселенным, Галактикам, Звёздным Системам, Микромиру. Все звёзды, энергия всего, всего, вплоть до каждого атома... питается этой  ЭНЕРГИЕЙ, а излишки произведённой энергии складируются и хранятся в ядре атомов.
Вот нам наши ДУХИ и говорят берите и потребляйте энергию, хватит вам сжигать ЭРЗ (энергоресурсы Земли) у них другое предназначение, если мы сумеем тот путь, о котором написал. Вы же понимаете, что такие сведения придумать нельзя. Значить их мыслепакетами прислали ДУХИ и нам, всем разумным  людям, необходимо безотлагательно всё это выполнять.  Тогда прекратятся и войны и все другие наши НЕРАЗУМНЫЕ МЫСЛИ И ПОСТУПКИ.
Николай Кислый
26 ноября 2015, 15:09
routir, Примите поздравление с новым годом и пожелание успехов в новом 2015 году. П ерейти в новую эпоху социальной справедливости...
valya.vavilckin
26 ноября 2015, 15:09
у меня он отлично работает
tatyjna.safonowa2015
26 ноября 2015, 15:09
яндекс слово небольшое ,но какое то родное что захочеш ты найдеш если в яндекс попадеш
popowmix
26 ноября 2015, 15:09
мне 73. спасибо!
stor4ak.vladimir
26 ноября 2015, 15:09
Отличный браузер! Изменяю ему лишь в случаях, когда он сам рекомендует обратиться к другому.
ales.raikin
26 ноября 2015, 15:09
молодцы, где-то даже рациональнее чем в Гугле
Ирина Федотова
26 ноября 2015, 15:09
я только подключаюсь.
smaklov
26 ноября 2015, 15:09
удобно
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:09
Очень полезно и позновательно.Обьесняется доступным языком для начинающего пользователя.Спасибо вам.
ivan.melnik1947
26 ноября 2015, 15:09
Я новичок пока в этом. Покажет время.А вам желаю творческих успехов в вашей работе.
терегулова
26 ноября 2015, 15:09
отличноя очень  рада
liso4kin
26 ноября 2015, 15:09
надо набить руку
vagin.cool2013
26 ноября 2015, 15:09
Яндекс удачный браузер! У меня вопрос был сбой и мне пришлось прописавать всезанава кого винить
dagaev.s
26 ноября 2015, 15:09
Хороший браузер.Мне нравится.Постоянно им пользуюсь.
iwanovlarisa
26 ноября 2015, 15:09
После долгого перерыва снова перехожу на этот браузер, для меня лучше нет. Удалю весь остальной мусор. Только память забила лишними браузерами. Поисковик - супер! Переходы - мгновенные! Отлично, я на этом остановилась.
liso4kin
26 ноября 2015, 15:09
поживём - увидим
viktor.vini4enko
26 ноября 2015, 15:09
Меня устраивает работа Яндекс Браузера.Разработчикам почёт и уважение!
ger.chichev
26 ноября 2015, 15:09
я чайник прошу извинить!
tanachakov.slava
26 ноября 2015, 15:09
tanachakov.slava Как малограмотный юзер, оценивать новый браузер не могую. Жаль нет опции,, только текст,, Из-за близорукости и возроста(83г.) приходиться чуть не носом в экран Rover упираться.
goloshchapov39
26 ноября 2015, 15:09
Исключительно удобный браузер!  Самый лучший!  С ним приятно работать.
ДедСергей
26 ноября 2015, 15:09
Рад,что вернул Яндекс-браузер в качестве стартовой страницы!Долго барахтался в Интернете,пока не убедился,что всё-новое-это хорошо забытое старое!Удачи,Вам,Яндекс-команда!Благодарю за отлично продуманную Вами техническую и моральную поддержку!С наступившим добрым летом!
O.M.KALASH
26 ноября 2015, 15:09
Великолепный браузер! Я-влюбился!..
glushok68
26 ноября 2015, 15:09
я ещё только только разбираюсьв компе посмотрим на сколько умно
koreec4444
26 ноября 2015, 15:09
google chrom !!! Кто пользовался тот поймет о чем я говорю!!!
абай турганов
26 ноября 2015, 15:09
вы лучшие.
bul-boris2015.bulgakov
26 ноября 2015, 15:09
добрый браузер
ravil.niazov
26 ноября 2015, 15:09
По мне это здорово, для "чайника" как говорят в обиходе!
ghoreva1952
26 ноября 2015, 15:09
хорошо буду учиться я начинающий пользователь
Магсумов Тимур
26 ноября 2015, 15:09
мой любимый браузер, единственное что мне не очень нравится это то что у меня на Galaxy S не поддерживается
rodimon
26 ноября 2015, 15:09
Возможно хороший браузер,только загружается несколько минут,постоянно зависает,а при каждой попытке установить обновления ссылается на проблемы с сетью или сервером,но твердо обещает обновиться.Да,подскажите,пожалуйста,как запретить всякой чуши вроде одноклассников,амиго,mail.ru,и т.д. попадать в мой комп и менять браузер по-умол-чанию-Яндекс.Заранее признателен.
Laraboy44
26 ноября 2015, 15:09
Приятно удивлена.Ваш браузер именно то что надо всем-независимо от возраста и развития.Большое спасибо...
zabegalin2016
26 ноября 2015, 15:09
Ето сколько же труда что бы придумать.
vyazovcev2013
26 ноября 2015, 15:09
Иногда при "пошаговой установке" спотыкаюсь и, не зная что "ответить", или нажимаю "Отмена" или просто закрываю страницу. Эта "установка" должна быть более понятной. Не все, ведь, изучали "комп" в школе, на курсах или уже "спец", а есть и "самоучки" (или "чайники"). Спасибо.
tamara2015voronina
26 ноября 2015, 15:09
Спасибо за прекрасные и простые подсказки.
karsim.oleg
26 ноября 2015, 15:09
Меня пока устраивает этот браузер.
kiselev.evgeniy2016-kiselev
26 ноября 2015, 15:09
я несусветная бестолочь и мозг отказывается воспринимать все премудрости умной строки. и не только её.
lodnya.elya
26 ноября 2015, 15:09
очень хороший браузер!
Viktor Vershancky
26 ноября 2015, 15:09
ещё не пользовался спасибо.
Сергей Стрельников
26 ноября 2015, 15:09
класс
evizm
26 ноября 2015, 15:09
мне,видимо, такой глобальный интернет ни к чему-возраст!
natali.crui4kowa
26 ноября 2015, 15:09
Многое из того, о чем здесь пишут как о новости, было в браузере ещё в 2011 году. Вообще, поражаешься каждый день чудесам интернета!
vladikslaw
26 ноября 2015, 15:09
Если можно спросить, и тут же получить ответ, то ответте(как правильно писать "ответте"?), как сразу попасть на умную строку?
vladikslaw
26 ноября 2015, 15:09
жаудат. Духи, энергетики, макроатомы, микрогалактики, максисущности... Стоит с ними связаться, мысленно нажав кнопку, и - сразу всё знаешь! Лафа! и учиться не надо!
panick.vladimir
26 ноября 2015, 15:09
Мне нравится. Пользуюсь только этим браузером.
nesterov.anatoli2013
26 ноября 2015, 15:09
Анатолий.Благодарю всю команду за браузер.Удачи
Вам.Храни Вас Господь! 04.11.2015.1039
adonjen.borislav
26 ноября 2015, 15:09
Очень хорошо!
valyazueva-2015
26 ноября 2015, 15:09
я начинающий пользователь и многого ещё не понимаю;но думаю что всё замечательно;не умею даже запятую поставить
Rafikabdulovith
26 ноября 2015, 15:09
третий год пользуюсь-всё по уму ,спасибо
pozolotin.vadim2016
26 ноября 2015, 15:09
Мне понравилось.Браузер отличный!
vasilii-lider
4 декабря 2015, 09:36
клас-круто
lapygin.sergey
5 декабря 2015, 04:20
классно
татьяна фазилова
10 декабря 2015, 10:06
Мне нравиться Яндекс.Был и Гугл и Опера и Мозилла.Но скорость моего DSL интернет соединения не выше 128 кб.с а Яндекс справляется...Потихоньку.Тише едишь -дальше будешь Спасибо за труд!
ustinow.vasil
13 декабря 2015, 19:28
Я только что ознакомился с этим браузером поэтому сразу ответить не могу, но чувствую что он достойный.
anatolij.timofeev2015
14 декабря 2015, 21:19
Попробуем работать совместно, хотя я еще начинающий
an.poliash2016
21 декабря 2015, 01:11
Я начинающий самоучка по Левину,что познал радует,удивляет! Спасибо разработчикам и поздравляю всех Вас с наступающим НОВЫМ 2016 ГОДОМ и новогодними праздниками !!!
nadezhda.horyushina
27 декабря 2015, 08:51
Спасибо за полезные советы,Буду чаще заглядывать на эти страницы,
sakshin88
2 января 2016, 08:36
Rkfccc// !!
yora.m82
3 января 2016, 15:44
меня он пока привлекает, поработаю, усвою,пойму. Спасибо.
yora.m82
3 января 2016, 15:44
меня он пока привлекает, поработаю, усвою,пойму. Спасибо.
epifanow.georgy2012
15 января 2016, 19:55
e.georgy 69 15.01.16. 21:40
Я в стадии освоения, пока ещё прощупываю, впечатления радуют, по мере "набивания"
руки, если будут возникать мысли, поделюсь.
Жусипбек
22 января 2016, 11:33
Спасибо,выручаете.
dolenkogalina
4 февраля 2016, 12:03
Чем больше учусь - тем больше понимаю, как мало знаю!
Спасибо знающим и обучающим!
ЗНАНИЕ - СИЛА !!!
zwd.zorin
15 февраля 2016, 19:05
Вам большое спасибо . Я пока еще чаиник .Владимир.
nik.paramonov-2016.18.02
19 февраля 2016, 13:28
Понятно всё расписано.
vladim.golubev2017
25 февраля 2016, 15:50
Отлично
Даниил
25 февраля 2016, 15:58
Спасибо
yurifenin
5 марта 2016, 13:39
Не хотелось бы расставаться с привычным мне Windows XP, о чем предупреждает Google Chrom
dedval38
5 марта 2016, 22:39
DedVal 5 марта 2016, 22:40

Спасибо за удобный для пользователя браузер!
varfolomeewa.nina2016
10 марта 2016, 06:06
мне очень интересно я еще только учусь спасибо
dinis.peplov
13 марта 2016, 13:14
Отличный браузер
MARKONI-RAND4
17 марта 2016, 12:11
Только начинаю. Очень много понял Спасибо.
makr1911-d
30 марта 2016, 20:15
ОТЛИЧНЫЙ БРАУЗЕР 30,03,2016
stegantzov2017
21 апреля 2016, 10:40
не пробовал-не знаю
vow.berezin2017
28 апреля 2016, 14:51
круто
paf.nadia
22 июня 2016, 08:07
найти циркулярную пилу в пределах 4 тыс.руб. с глубиной пропила 60-65 мм
kasm59
5 июля 2016, 21:24
ofc bcgsnftv
Света Чистякова
6 июля 2016, 15:31
kasm59,
Пунто Свитчер не хотите попробовать?
svet.matygulina2017
16 июля 2016, 23:41
Отличный браузез умная строка .Мне очень нравится.
fgk1946
1 августа 2016, 18:20
у меня кажется всё это есвть 
Sergey
15 августа 2016, 17:11
Спасибо разработчикам. Браузер улучшается с каждой версией. Так держать!
D.gavrilov1978
17 августа 2016, 08:06
OOk
xaikov.mixail
23 декабря 2016, 19:03
по отзывам отличный браузер как расставлять   знаки препинания? 
Слащинин Юрий
8 января 2017, 14:01
Пока - доволен!..  
Далее - будет видно + и - !
валентина лянго
29 марта 2017, 07:20
таксс все доходчиво рассказали что  вдаже и мне понятно.Вот а-бы память не подводила а то я  все  забываю быстро и поэтому  приходиться часто  запрашивать не совсем корректно. С уважением к Вам .
Удалённый пользователь
19 мая 2017, 10:11
Будет ли Яндекс.Строка развиваться? Хотелось бы не только открывать что-либо с ее помощью, но и закрывать!
nikrooma
29 мая 2017, 20:29
все критические замечания а также пожелания на будущее весьма  необходимы для пользователей. Благодарим ВАС за доходчивое освещения вопроса о возможностях Умной строки.
Stan.1938
30 мая 2017, 21:20
Такого бестолкового браузера, как Яндекс не найдёшь! Факт! 
Stan.1938
30 мая 2017, 21:26
Я уже сказал, что бестолковее Яндекса не найдёшь!
pavlenkoborya2015
21 мая 2018, 09:05
Что делать, если в Яндекс PortableAppZ часто появляется надпись: "Не удалось отобразить страницу"
editor@federalcity.ru
24 мая 2018, 14:16
как сделать так чтобы яндекс не подставлял мне не нужный мне адрес (последний закрытый или?) когда я не глядя набираю в поисковой строке нужный мне сейчас предмет поиска? меня эта "услуга" яндекса капитально достала!
sergei.karimov
19 октября 2018, 06:42
Сделали недавно уродскую фичу. Пишешь какую нибудь комбинацию символов в умной строке, яндекс думает что он умнее тебя и запросто меняет текст. Например, меняет "html boxId" на "html boxed text". Потом приходится опять вбивать нужную комбинацию еще раз. Нигде не нашел как отключить эту строку, которая любит умничать не к месту
dimitri.mixalev
11 ноября 2018, 23:21
да уж это точно хомяк накопитель трескает всё подряд и не падает как не которые.У вас не бывает треша что радует ну а если что то помогает переустановка браузера и точка.

Barm926
сегодня, 00:44
как отключить смену раскладки при поиске по странице?! бесит. ищу аббревиатуру - название компании на английском, он мне её в русскую белиберду превращает. спасибо, блин, большое.