Почему Умную строку в Яндекс.Браузере называют умной

Современные браузеры могут обходиться без многих элементов, которые когда-то казались необходимыми. Но адресная строка — поле, куда пользователь вводит адрес сайта, — кажется, будет существовать вечно. Она была в первых массовых браузерах и продолжает использоваться по сей день. Строка постоянно совершенствуется: например, она научилась подсказывать адреса сайтов, опираясь на историю браузера. Кроме того, почти во всех современных обозревателях адресная строка умеет обрабатывать не только адреса, но и поисковые запросы. Если ввести в неё, например, запрос [расписание кинотеатров], в браузере откроется страница поисковика с результатами поиска.



Яндекс.Браузер не исключение — в его адресную строку, которую мы называем Умной строкой, можно вводить и адреса сайтов, и поисковые запросы. У нашей Умной строки, однако, есть и другие особенности, о которых, к сожалению, знают не все. Поэтому мы решили посвятить им отдельный рассказ.



Яндекс с 1990-х годов специализируется на поиске. Накопленный опыт позволяет нам понять, как действуют и что рассчитывают получить пользователи в тех или иных ситуациях. Например, классическая цепочка поиска информации через браузер выглядит следующим образом:



1. Пользователь вводит поисковый запрос в адресную строку браузера.

2. Браузер показывает подсказки и помогает уточнить запрос.

3. Загружается страница поисковой системы с результатами поиска.

4. Пользователь выбирает сайт, переходит на него и получает нужную информацию.



Цепочка состоит из четырёх этапов. Разработчики обратили на это внимание и решили её упростить исходя из типичных задач, стоящих перед пользователями. Итак, Яндекс.Браузер умеет:



Подсказывать адрес сайта

Зачастую пользователь не помнит адрес нужного ему сайта. Тогда он вводит в адресную строку название сайта, чтобы найти его через поиск. Яндекс понимает, что такой пользователь уже знает, на какой сайт он хочет попасть. Нет смысла отправлять его на страницу с результатами поиска, проще сразу подставить в подсказки нужный адрес. Примерно так:

Чем популярнее среди пользователей тот или иной сайт, тем выше его шансы появиться в подсказках. При этом важно понимать, что подсказывать адрес сайта на основе личной истории посещённых страниц умеют практически все современные браузеры. Яндекс.Браузер научился давать подсказки о сайтах, на которых пользователь ещё не был.



Реагировать на млюсщь и ьфзыюнфтвучюкг

Русский язык — родной для Яндекса, но так сложилось, что в интернете принято писать адреса сайтов на латинице. Это означает, что пользователям очень часто приходится переключать раскладку клавиатуры. В результате vk.com может превратиться в млюсщь. Большинство современных браузеров достаточно умны для того, чтобы расшифровать исходный запрос и подобрать подсказку уже в правильной раскладке. Вот только в этом случае браузер уже не станет подсказывать адрес, а отправит в поиск. Например:







В Яндекс.Браузере мы сделали всё для того, чтобы русскоязычные пользователи не испытывали неудобств. Даже если вы забыли переключить раскладку и ввели запрос на абракадабре, браузер не только поймёт слово, но и найдёт сайт, соответствующий истинному запросу, или сразу ответит на вопрос.

У нас есть любимый пример. Если вбить в Умную строку букву «ь», то наш браузер предложит перейти на самый посещаемый вами ресурс, адрес которого начинается с буквы «m». Жмём Enter и попадаем на сайт, а не отправляемся в поисковик искать мягкий знак.







Отвечать на простые вопросы

Иногда пользователи ищут ответы на простые и весьма однозначные вопросы. Например, их может интересовать время в том или ином городе или курс доллара на сегодня. Яндекс уже знает точный ответ на эти вопросы, а значит, и браузер может ответить на них прямо в подсказках.

Яндекс.Браузер знает время и погоду как в вашем регионе, так и в других городах. Он может подсказать текущий официальный курс валют. Ему известны высота Килиманджаро и глубина Белого моря. Он умеет быстро переводить слова с одного языка на другой. А ещё Яндекс.Браузер удобно использовать вместо калькулятора:

Умная строка — лишь одна из составляющих нашего браузера. У него есть много других свойств, которые упрощают работу в интернете — например, режим Турбо или просмотрщик офисных документов. О каких-то из этих свойств мы уже рассказывали, а о каких-то расскажем в дальнейшем. Скачать Яндекс.Браузер, чтобы попробовать его в действии, можно здесь.