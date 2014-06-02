Перевод без интернета вдали от дома

В преддверии сезона отпусков мы научили приложение Яндекс.Перевод для iPhone переводить в режиме офлайн. Теперь в зарубежной поездке вы сможете узнать, что такое entrada gratuita или entrecôte de boeuf, не тратя деньги на мобильный интернет в роуминге или время — на поиск сетей Wi-Fi.



Без подключения к сети Яндекс.Перевод переводит с русского на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский и наоборот. Программа и подсказывает значения отдельных слов, и переводит фразы и тексты целиком.



Всё, что требуется для того, чтобы переводить без интернета, — это заранее загрузить в телефон данные для нужных языков и включить офлайн-режим в настройках Яндекс.Перевода.







Объём скачиваемых данных зависит от языка. Так, если загружены данные для переводов между русским и английским языками, приложение будет «весить» около 600 мегабайт.



Фархат Аминов, менеджер проектов сервиса Яндекс.Перевод:

В отличие от обычного электронного словаря, машинный переводчик — это сложная система, которая умеет переводить не только отдельные слова, но и целые тексты. Чтобы выучить язык, система сравнивает миллионы текстов на разных языках, содержащих одну и ту же информацию. На их основе строятся модель языка и модель перевода.



Это огромный массив данных, которые, кроме того, нужно уметь быстро обрабатывать. Запуская систему перевода, мы разместили данные на серверах Яндекса, так как они не уместились бы ни на накопителе мобильного телефона, ни на жестком диске домашнего компьютера. Как следствие, для работы с переводчиком требовался доступ в интернет.



Переводчик, однако, чаще всего нужен, когда интернета нет. Чтобы программа могла работать в офлайне, мы применили сложный алгоритм фильтрации данных. Это позволило «ужать» массив необходимой переводчику информации в 100-200 раз с минимальными потерями в качестве перевода.

Яндекс.Перевод также выучил новые языки. Теперь сервис умеет выполнять онлайн-переводы между более чем сорока языками, включая арабский, вьетнамский, исландский и иврит. Перевод осуществляется синхронно — по мере того, как вы набираете текст на клавиатуре. Чтобы упростить ввод текста, в мобильном Яндекс.Переводе предусмотрены подсказки. Программа предугадывает, какие слова будут напечатаны следующими, и показывает их пользователю.Скачать Яндекс.Перевод для iPhone можно в App Store