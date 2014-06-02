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Перевод без интернета вдали от дома

В преддверии сезона отпусков мы научили приложение Яндекс.Перевод для iPhone переводить в режиме офлайн. Теперь в зарубежной поездке вы сможете узнать, что такое entrada gratuita или entrecôte de boeuf, не тратя деньги на мобильный интернет в роуминге или время — на поиск сетей Wi-Fi.

Без подключения к сети Яндекс.Перевод переводит с русского на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский и наоборот. Программа и подсказывает значения отдельных слов, и переводит фразы и тексты целиком.

Всё, что требуется для того, чтобы переводить без интернета, — это заранее загрузить в телефон данные для нужных языков и включить офлайн-режим в настройках Яндекс.Перевода.

Офлайн-режим в настройках Яндекс.Перевода


Объём скачиваемых данных зависит от языка. Так, если загружены данные для переводов между русским и английским языками, приложение будет «весить» около 600 мегабайт.

Фархат Аминов, менеджер проектов сервиса Яндекс.Перевод:

Фархат Аминов, менеджер проекта Яндекс.ПереводВ отличие от обычного электронного словаря, машинный переводчик — это сложная система, которая умеет переводить не только отдельные слова, но и целые тексты. Чтобы выучить язык, система сравнивает миллионы текстов на разных языках, содержащих одну и ту же информацию. На их основе строятся модель языка и модель перевода.

Это огромный массив данных, которые, кроме того, нужно уметь быстро обрабатывать. Запуская систему перевода, мы разместили данные на серверах Яндекса, так как они не уместились бы ни на накопителе мобильного телефона, ни на жестком диске домашнего компьютера. Как следствие, для работы с переводчиком требовался доступ в интернет.

Переводчик, однако, чаще всего нужен, когда интернета нет. Чтобы программа могла работать в офлайне, мы применили сложный алгоритм фильтрации данных. Это позволило «ужать» массив необходимой переводчику информации в 100-200 раз с минимальными потерями в качестве перевода.

Яндекс.Перевод также выучил новые языки. Теперь сервис умеет выполнять онлайн-переводы между более чем сорока языками, включая арабский, вьетнамский, исландский и иврит. Перевод осуществляется синхронно — по мере того, как вы набираете текст на клавиатуре. Чтобы упростить ввод текста, в мобильном Яндекс.Переводе предусмотрены подсказки. Программа предугадывает, какие слова будут напечатаны следующими, и показывает их пользователю.

Скачать Яндекс.Перевод для iPhone можно в App Store.
46 комментариев
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ver.perova2012
26 ноября 2015, 15:08

:-D(+1)

Evgeny Daa
26 ноября 2015, 15:08
это конешно клево - НО 600 метров на словарь???

а яндекс-навигатор умеет быть оффлайн?
farhat-aminov
26 ноября 2015, 15:08
Evgeny Daa,
там не только словарь, там еще и полноценная система машинного перевода :)
Glool
26 ноября 2015, 15:08
андройд версия будет?
James.Devivan
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
а зачем она нужна?
Glool
26 ноября 2015, 15:08
James.Devivan,
а зачем для IPhone ?)
Бывает надо что-нибудь перевести, а интернета нет...
Glool
26 ноября 2015, 15:08
всё ясно, у "корпорации добра" уже есть.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
так у айфонов платежеспособное население, которое путешествует и кликает на рекламу, а андроид скорее для людей победнее, у которых путешествие это максимум в центр своего города или пригород.
Glool
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
у вас небось у самого яблочко? Вот и притаитесь быть "элитой"))
Если нет, то вы мало знакомы с андройдом.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
да ну, ну какое яблочко, так есть один андроид чисто для фильмов, а для жизни только звонилка с зарядом на полгода, только хардкор :)

вот кстати картинка по теме :)

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140603/rZA4qliN.jpg
Glool
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
просто андройд более популярный. Вы возможно имели ввиду большинство, а не всех пользователей.
У меня андройд, меня устраивает. Если мне предложат обменять на iphone, я не буду. Возможно это от того, что я его держал в руках всего один раз)
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
Оттого он и популярный, что бюджетный. А где бюджетность там туры в Египет и Турцию, где всё всключено и еще говорят по-русски. Думаю. В общем, наверное просто просчитали, что андроидоводы поменьше перевод юзают, вот и результат, что вас пока с приложением прокатили :) А может это такая реклама apple, ведь iphone 6 приближается и многие уже готовят ежегодную абонентскую плату в 40000р. :)))
Glool
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
все проще. Просто на айфоне у переводчика Google нет оффлана, а Яндекс сделали у своего) В андройде наоборот.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
как вариант, на который опирались. Наверное, там и озвучка есть, так что яблолюбители довольны
farhat-aminov
26 ноября 2015, 15:08
Glool,
мы работаем над этим.
ivakinagency
26 ноября 2015, 15:08
Когда будет версия для Android?
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 15:08
mc
26 ноября 2015, 15:08
Android!!!!!
adv-agent
26 ноября 2015, 15:08
даешь андроид!
Андрей
26 ноября 2015, 15:08
Android для народа
Ilya Kovalenko
26 ноября 2015, 15:08
Для Андроида надо.
iforexample
26 ноября 2015, 15:08
Android
kwatcher
26 ноября 2015, 15:08
Android
26 ноября 2015, 15:08
под андроид сделать слабо
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
努 力,
Не знаю насчет Яндексов, но я могу попробовать. Давайте 50 миллионов долларов. Должно хватить. Ну в крайнем случае вам же не слабо будет добавить :D
shmidt.vaerius
26 ноября 2015, 15:08
Не  знаю  как  другим  а  умная  строка  ВЕЩ!!!
AlexanderGolovine
26 ноября 2015, 15:08
Здорово! Большое спасибо за проделанную работу!
Однако, если Яндекс.Перевод способен поддерживать «более чем сорок языков», то почему же вы забыли внедрить данную технологию для перевода в Яндекс.Почту, ведь там, насколько мне известно — встроенно лишь 9 языков для перевода.
grechmack
26 ноября 2015, 15:08
Наступает золотое время, когда языки учить не надо)))
maxpan-seo
26 ноября 2015, 15:08
WindowPhone ?
Зайцев Пётр
26 ноября 2015, 15:08
Яндекс, верни вчерашнюю версию! Пожалуйста!
Хотя бы как опцию.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
Зайцев Пётр,
Скорее всего, это будет платная опция. С абонентской платой :D А что вы хотели, за качество, проверенное временем, надо платить.
alhames
26 ноября 2015, 15:08
Забавно - 1 июня сетовал на то что все переводчики требуют интернет (в том числе и от яндекса), а возможности выйти в него не было, а перевести надо было.. Чтож, посмотрим как будет тепреь :)
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
26 ноября 2015, 15:08
Круто, но размер файлов вообще ;(
Vitaly Davydov
26 ноября 2015, 15:08
PCA преобразование исходных данных?
V
26 ноября 2015, 15:08
Какую базу словарей используют? Abbyy??
Sergei (Hrofti) Sobolev
26 ноября 2015, 15:08
Круто, на ПК бы ещё такой, а то у меня интернет от Ростелекома, а это адские дисконнекты, иногда без переводчика остаюсь..
batalinka1
26 ноября 2015, 15:08
у меня нет айфона, и я никуда не езжу, но читать это - неизъяснимое наслаждение
TURIST
26 ноября 2015, 15:08
Очень люблю Яндекс!
marganush
26 ноября 2015, 15:08
Отличная статья
.



Иван Дорн
26 ноября 2015, 15:08
Апогеем этого проекта наверно станет переводчик, который в офлайне сможет распознавать голос и переводить. Ну лили хотя бы распознавать текст с фотографии. Тогда нам вообще не нужно будет языки учить.
NKochubey
26 ноября 2015, 15:08
!!111
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
NKochubey,
И ты здесь!
Евгений
26 ноября 2015, 15:08
А Яндекс.Карты когда-нибудь будут работать оффлайн?
rusta.mambeyev
23 июня 2019, 13:41
Snail Chow eggs milk
монархия - мать порядка
21 сентября, 18:39
ППодскажите, где найти переводчик без интернета с сербского на русский
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 сентября, 19:52
Здравствуйте. Приложение Яндекс.Переводчик знает сербский и умеет переводить без интернета, если заранее скачать языковой пакет (Настройки → Скачать офлайн-перевод).