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Безопасность в интернете: программы-обёртки

Каждый день пользователи присылают в службу поддержки Яндекса несколько десятков жалоб на то, что компьютер стал вести себя как-то странно. Что-то не работает, что-то выглядит непривычно, что-то очень тормозит. В последнее время много жалоб связано с работой так называемых программ-обёрток. Это программы, которые устанавливают на компьютер бесполезное или даже опасное программное обеспечение, причём без явного согласия пользователя. Потом это ПО закрепляется в системе так, что удалить его стандартными способами невозможно.

К сожалению, многие антивирусы не считают такое ПО вредоносным и, соответственно, не предупреждают о нём. Так что приходится быть вдвойне внимательным. В этой публикации мы расскажем об особенностях программ-обёрток и о том, как обезопасить от них ваш компьютер.

Что такое программы-обёртки
Программы-обёртки называются так потому, что их авторы «оборачивают» чужое бесплатное ПО или полезный контент в свои не самые полезные программы. Таким образом они их распространяют — это приносит им деньги или иную выгоду. В результате вместе с тем контентом, который вы собирались скачать, вы получаете несколько дополнительных программ или компонентов. Иногда вас не предупреждают об их установке, так что вы просто не можете от неё отказаться.

Примеры обёрток

mp3-файл в обёртке

Это обычный mp3-файл в обёртке, которая содержит четыре вида дополнительного навязчивого ПО. Окно загрузки на скриншоте выглядит подозрительно хотя бы потому, что при скачивании музыкального файла вам обычно не предлагают ничего установить. Если скачать такой файл, то кроме песенки вы получите браузер, панель инструментов для него, программу, изменяющую настройки браузера, и скрипт, который будет восстанавливать все эти программы после удаления обычным способом (то есть через «Программы и компоненты» в Windows).

Конвертер видеофайлов в обёртке

Это пример конвертера видеофайлов в обёртке. Когда вы скачиваете его, на ваш компьютер устанавливается девять видов дополнительного ПО, и про это невозможно узнать заранее. Только пять программ из девяти вы сможете удалить обычным способом. У этой обёртки есть ещё одна особенность — конвертер, который вы хотели скачать изначально, устанавливается, но не работает.

Один из наиболее опасных классов ПО в обёртках — программы, вставляющие рекламные блоки на страницы сайтов. В результате их работы вы видите на сайтах баннеры и всплывающие окна сомнительного содержания, не имеющие отношения к самим сайтам. Например, на этом скриншоте виден результат подмены рекламного баннера на главной странице Яндекса на мошеннический.

Мошеннический баннер на главной странице Яндекса

Кроме прочих отрицательных эффектов, такая подмена приводит к дискредитации сайтов: реклама может быть раздражающей, шокирующей или просто портить дизайн. Кроме того, она может вести на страницы загрузки вредоносного ПО и мошеннических смс-подписок. Например:

Страница загрузки вредоносного ПО


Как обезопасить свой компьютер от обёрток
По нашим данным, десятки тысяч пользователей ежедневно сталкиваются с программами-обёртками. Поэтому недавно Яндекс начал предупреждать пользователей о программах-обёртках в результатах поиска. Увидев предупреждение о потенциальной опасности файла, который вы собирались скачать, стоит поискать возможность загрузить его с другого сайта. Или отказаться от навязчивого ПО из обёртки при установке (только это не всегда возможно).

Предупреждение об обёртках на странице результатов поиска

Вот простые меры предосторожности, которые помогут вам избежать программ-обёрток:

1. Обращайте внимание на расширения файлов, которые скачиваете. У музыкальных или видеофайлов не должно быть расширений .exe или .msi — это признак того, что перед вами обёртка.
2. По возможности читайте лицензионное соглашение при установке программного обеспечения. Кроме того, проверяйте все экраны установщика. Часто от ненужного ПО можно отказаться, сняв лишние галочки при установке.
3. Старайтесь не использовать менеджеры закачек и файлообменные клиенты, так как многие из них при инсталляции предлагают вам установить «в нагрузку» дополнительное ПО.
4. Скачивайте программы непосредственно с официальных сайтов их разработчиков.

Мы уверены, что распространение навязчивого ПО в обёртках без согласия авторов уменьшает количество полезных программ и хорошего контента, а также ухудшает пользовательский опыт работы в интернете в целом. Обычно авторы полезного ПО или контента, используемого в обёртках, не получают за это ничего. Наоборот — обёртки компрометируют их программы, так как пользователи начинают считать причиной ошибок и сбоев в работе компьютера именно их.

Пожалуйста, будьте внимательны и устанавливайте программы тех компаний, которые поддерживают авторов полезного ПО и контента и дают им стимул продолжать работу. Тогда и полезного в интернете будет больше.

 Команда безопасного поиска Яндекса 

84 комментария
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isovs
26 ноября 2015, 15:08
Это прям как с яндекс баром было? Только чуть внимание расслабил - оппа - у тебя на компе яндекс бар установлен.
okoneko
26 ноября 2015, 15:08
isovs,
поэтому яндекс-бара больше нет. уже два года как, если не больше.
isovs
26 ноября 2015, 15:08
okoneko,
яндекс-бара нет, а воспоминания о том, как его распространяли еще долго будут наводить ужас на пользователей.
okoneko
26 ноября 2015, 15:08
isovs,
это да. юзеры не прощают.
а вот спутник.мейл.ру все еще жив. и его все еще ненавидят.
schurup87
26 ноября 2015, 15:08
okoneko,

Он задолбал напрочь!
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
isovs,
Яндекс никогда не занимался "серой" дистрибуцией, которая описана в посте. Иначе, как думаете, стали бы мы про это писать?
Важно отличать нормальную дистрибуцию от "серой". Существует обычная практика дистрибуции ПО, когда пользователям предлагают установить те или иные дополнительные программы. Все продукты Яндекса, во-первых, предлагаются явно, а не тайно, во-вторых, устанавливаются с согласия пользователя, а в-третьих, при желании их можно легко удалить. И, самое главное, эти продукты не наносят никакого вреда, а даже наоборот — предлагают дополнительные возможности.

Обёртки, о которых идёт речь, ставят программы незаметно для пользователя, а сами эти программы вполне могут оказаться вредоносными. Разница очевидна.
arhangel66
26 ноября 2015, 15:08

Разница очевидна, но она не радикальна.

Она выражается лишь в степени ненависти к таким поступкам.

 

Когда человеку ставят программу так, что он этого не заметил - он злится

Если при этом он обнаружит, что его и не спрашивали - ОЧЕНь злится.

Если он и удалить не может - очень очень злится.

 

Вы боретесь со вторым и третьим, забывая про первое.

 

vova vova
26 ноября 2015, 15:08
isovs,
он в установщике download master остался
aj03
26 ноября 2015, 15:08
isovs,
верно заметил, в обертки в том числе и сервисы Янлекса заворачивают, и кроме того насколько помню, это в российском сегменте Яндекс и замутил. Как говорится получи фашист гранату. Не все золото что блестит, теперь расхлебывайте жалобы!
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
aj03,
Смотрите комментарий выше. Яндекс не занимается "серой" дистрибуцией, и борьба с обёртками — одно из направлений нашей работы.
Кстати, если вам интересно узнать, как устроена дистрибуция Яндекса, почитайте, например, это интервью http://roem.ru/2012/11/02/vecher56350/
Владимир Шишов
9 декабря 2015, 18:35
Алексей,
TFILE ME тоже всё по белому делает. Пользователь предупрежден и присутствует лицензионное соглашение. Плюс есть альтернативная ссылка на файл. Но яндекс вё равно метит. При этом в поддержке яндекса уверяют что пользователи якобы постоянно жалуются на файлы. Наглая ложь. Большинство сайтов конечно в чёрную работают но такие как tfile не стоит банить.



Чебурашка
26 ноября 2015, 15:08
О, я видел Яндекс браузер в таких обёртках распространялся. И бар.

Да, согласен, Яндекс пытается впихнуть навязчивое ПО сомнительными методами. А вот то, что он с этим борется — вызывает когнитивный диссонанс. :)
okoneko
26 ноября 2015, 15:08
Чебурашка,
бар мертв. по крайней мере в виде "полезной" нагрузки он больше не предлагается.
jahrave
26 ноября 2015, 15:08
okoneko,
может и мёртв, а память жива. Уж очень топорный выходит посыл: мы это больше не используем, потому теперь ругаем.
okoneko
26 ноября 2015, 15:08
jahrave,
скорее "мы это больше не используем, потому что юзеры нас за это ненавидят. потому и ругаем."
atilla
26 ноября 2015, 15:08
Друзья, но ведь смысл статьи о другом. Яндекс договаривается с производителями ПО, и они по собственной инициативе своим пользователям во время установки предлагают установить софт от Яндекса (раньше - Бар, сейчас - Элементы). А тут речь о другом - порталы оборачивают все загружаемые файлы (от .exe и .torrent до .pdf и .mp3), и вместе с этим ставят кучу всего непонятного. И если Бар или Элементы хоть удалить можно, и, в конечном счете, можно не пользоваться ПО, которое вам его предлагает, то в этом случае, владельцы сайтов делают все, чтобы как можно больше всего поставить, и при этом уменьшить шансы на удаление. Яндекс борется не с продуктами, которые можно удалить или установить - для этого есть антивирусы. Яндекс борется с очень некрасивым методом, который уменьшает полезность таких сайтов для конечного пользователя
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
Чебурашка,
Я уже ответил выше на подобный комментарий. Вы путаете обычную дистрибуцию, к которой прибегают все интернет-компании, в том числе и Яндекс, с "серой" дистрибуцией. Это совершенно разные вещи.

Программы-обёртки, о которых идёт речь, часто содержат в себе ПО, которое наносит вред вашему компьютеру и ставится незаметно для вас. Да ещё и удалить его вы потом не можете.

http://blog.yandex.ru/post/81042/#reply-company-81069
vit122
26 ноября 2015, 15:08
Алексей,
"совершенно разные вещи" используют совершенно одинаковые методы обмана пользователя для установки, так что ваши отмазки раздражают еще больше. Так что если решили бороться с "обертками" - начните с себя, и прекратите "впаривать" пользователям "яндекс.элементы".
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
vit122,
Одинаковым можно назвать только механизм распространения, да и то с большой натяжкой. Это как называть одинаковыми торговца фруктами на рынке и торговца поддельными дипломами в переходе метро.
Если у вас есть конкретные примеры обмана пользователей, поделитесь ими.
spamlinks
26 ноября 2015, 15:08
Алексей,
Не надо ляля, я ваш добаный бар и "Яндекс Defender" задолбался вычищать с разных компьютеров. Действительно, как только перестали сами это втюхивать, тут же рыльце в пушку и Д'артаньянами заделались.
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
spamlinks,
Послушайте, не в моих интересах вас обманывать. Любое фривольное обращение с нашими продуктами в дистрибуции мы стараемся пресекать. Чем больше подобных случаев мы знаем, тем меньше их будет в будущем, поэтому важна не критика, а обратная связь.
Siron-BuNet
26 ноября 2015, 15:08

Интересно, самому в это верить - часть корпоративной этики? Это же нужно усилия прилагать...

Моргеншвайн
26 ноября 2015, 15:08
Чебурашка,
если найдете пример, когда продукты Яндекса распространяются назойливым образом, описанном в статье, смело сообщайте в http://webmaster.yandex.ru/delspam.xml
teneriferus
26 ноября 2015, 15:08
Моргеншвайн,
Почему тогда весь топ заюит софпорталами, распростряняющими майл без всяких пометок в выдаче, или к ним другое отношение?
Валентина
26 ноября 2015, 15:08
Чебурашка,
от программ Яндекса всегда можно отказаться, они никогда не устанавливаются исподтишка.
spamlinks
26 ноября 2015, 15:08
Валентина,
Ага, да, а я балерина Большого театра!
den-rad
26 ноября 2015, 15:08
Пользователи предпочитают пляшущих свинок безопасности (
schurup87
26 ноября 2015, 15:08
Да уж, слов нет как достали эти программы! От браузера "Хром" пришлось отказаться. Сносил и ставил новый, но при входе в аккаунты Гугл, через какое-то время, снова появляются эти всплывающие окна, на добрую половину экрана. Какое-то отношение к этом имеет "Аська", как её установишь, так начинается...
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:08

:-@

sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
schurup87,
Хромом, по-моему, стоит пользоваться только эксгибиционистам. Как его не запущу, так сыпятся уведомления файервола, что он лезет во все приложения и в ворде ему внезапно что-то надо и память приложения изменить, и в плеере понадобилось что-то просканировать, раскидывает свои кишки всюду и отправляет в АНБ, все что к ним прилипнет. По-моему, сотню оберток-экзешников и то безопаснее наставить.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
Файерфокс тоже, кстати, тоже подозрительный, какой-то плагинконтейнер у него, но вроде получше и менее любознательный.
schurup87
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
Да вот удобно мне, всё синхронизировано на всех устройствах. К тому же привык к нему. Придётся отвыкать.
А насчёт АНБ, мне скрывать нечего и от родного правительства.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
schurup87,
Не знаю, как к хрому можно привыкнуть, две кнопки на экране, там просто не к чему привыкать. Даже экспресс-панели нет (во всяком случае не было) :)

Мне тоже нечего скрывать, но чтобы сидели в моей тарелке с микрокопом, свесив лапки с бортиков, это уже перебор :) Вот есть у меня антивирус, вот пусть сидит где хочет, а браузер пусть сидит только там где положено.



sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
schurup87,
P.S. там опечатка, конечно, от АНБ есть что скрывать, даже погоду в городе не скажу.
Владимир Васильевич
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
это точно, Амиго лезет во все щели в яндекс как клопы.
estofato
26 ноября 2015, 15:08
Спасибо, полезная статья.
moskow171
26 ноября 2015, 15:08

(+1)

sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
"...распространение навязчивого ПО ... ухудшает пользовательский опыт работы в интернете в целом."

Скорее улучшает, пару раз покликают, потом уже думать может быть начинают :)

Вот что мне действительно не хватает, так это программы, котоая бы верещала, когда какая-то другая программа отслеживает нажатия на клавиатуре и делает снимки экрана.
Ilya Kovalenko
26 ноября 2015, 15:08
Эта статья относится напрямую к mail.ru вместе с ее партнерками для вебмастеров. Хорошо, что в Яндексе понимают эту проблему. Хорошо бы выпилить все сайты с данным видом монетизации из индекса.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:08
Яндекс браузер предлагает расширения, дополнения где полно обёрток. Можно наверное проверить прежде чем предлагать. Доверие к браузеру падает. Работаешь через два компютера. Сами понимаите как. Смотрите за собой.
Алексей
26 ноября 2015, 15:08
На самом деле нет. Программы-обёртки, о которых идёт речь в статье, это так называемая "серая" дистрибуция, которой Яндекс никогда не занимался и с которой активно борется. Содержащееся в этих обёртках ПО может наносить вред компьютеру, а удалить его даже опытный пользователь не всегда сможет.
Важно отличать "серую" дистрибуцию от обычной, к которой прибегают очень многие компании. Любые дистрибутируемые продукты Яндекса, во-первых, предлагаются явно, а не тайно, во-вторых, устанавливаются с согласия пользователя, а в-третьих, при желании их можно легко удалить.
Владимир Васильевич
26 ноября 2015, 15:08
Алексей,
Что ты прикинулся роботом, В поисковике тоже учудили, начинаешь искать сайты от разных авторов а в результате пребра около полсотни рекомендаций приходишь к 3-5 сайтам с одним и тем же автором и содержимым. Особенно при поиске фильмов, игр типа шиш бешь, куда не ткнёшь (более 100 найденых сайтов) а приходишь на 2-3 из ранее существующих. Я уже начал подумывать как отказаться от Яндекс поисковика (хотя это поисковик на русском).
anikvn
22 октября 2018, 09:18
Алексей,
я на днях нашёл инструкцию на английском, решил воспользоваться переводчиком в Яндексе, перевёл и решил сохранить у себя перевод. Но когда в гиперкоде надумал удалять лишнюю информацию, то  явно появилась какая-то программа, которая стала активно мешать вводу с клавиатуры. Пришлось снести Яндекс-браузер и перезагрузиться, а потом продолжить своё дело. В переводчике Гугля такой "услуги" нет. Но я давно и активно пользуюсь "Метрикой", чтобы вычищать ошибки на сайте, что несколько напрягает. С другой стороны, пока меня кто-нибудь носом не ткнёт, я привычно буду считать, что "у меня на сайте ошибок не бывает, как и в остальных делах". Так вот у меня вопрос к Вам: "В переводчике Яндекс-браузера - это программа-обёртка или что иное?" Мне-то эта инструкция нужна, чтобы ПРАВИЛЬНО настроить аппаратуру, а не для торговли информацией. Ведь мой сайт предназначен для распространения полезной информации, а не ради денег.
И я сам им часто пользуюсь, чтобы не искать каждый раз необходимую мне информацию.
Обновлено 22 октября 2018, 09:20
ipsedix
26 ноября 2015, 15:08
http://img.ipsedix.ru/heap/daemontools-yandex.PNG
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
ipsedix,
хорошая попытка раскрутить сайт, мен в прошлый раз забанили))

ну, устанавливайте, что вам жалко? люди делали, тарались, а вы галочки снимаете.
ipsedix
26 ноября 2015, 15:08
sayty-prodvizhenie2,
сайта нет. На самом деле да, в случае с даймоном это скорее партнерство, чем оборачивание.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:08
ipsedix,
демон с оф сайта, то партнерство, если не с оф, то вряд ли партнерство, а трояны во всей красе :)
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:08
Неделю назад переустанавливал ось. Обёртки в расширениях Яндекса. Они удаляются, не спорю, но при запуске они ведут к обёрткам, понятно, что не все. И если я бываю на 2 или 3 сайтах, пример Яндекс, вконтакте, ютуб + Утилита доктор веб. По сылкам не хожу. И четыре вируса ловлю. Убрал расширения и Утилиту. Самый лучший антивирус метод исключения. А 2 компе У меня лежит всё. Очень удобно. А первый комп всегда можно переустановить.
dimka-off
26 ноября 2015, 15:08
praetorian.exe
не?
странно слышать это от компании, которая в каждую опу пытается вставить свою стартовую страницу, поиск и т.д.
ну и плюс этот пресловутый praetorian.exe на который масса материала в интернете как удалить
Xutiaev
26 ноября 2015, 15:08
Ребята, правильный был дан совет: о том, что те, или иные программы, лучше следует скачивать с официальных сайтов, их разработчиков. Я лично, именно так и делаю, так как как-то раз, получилось так, что столкнулся с файлом "вин-локера", после открытия этого файла, случилось то, что быть может, однозначно всем известная ситуация!

Удачи всем, ребята!
Kvanto
26 ноября 2015, 15:08
Классический пример программы-обертки это яндексовский Punto Switcher. При его установке предлагается установить Яндекс поиском по умолчанию и загрузить Яндекс.Элементы.)) 
Xutiaev
26 ноября 2015, 15:08
Kvanto,
Полностью с вами согласен... Как-то раз скачал это Свитчер. После этого так или иначе пытался его удалить, и тем самым, не то что через "Удаление программ" не смог удалить, даже через "реестр" пытался удалить. Но без толку!
cipherplain
26 ноября 2015, 15:08
а ещё используйте линукс. не раз замечал, что если хочется скачать что-то под линуксом - всё нормально. если на том же сайте качать под виндой - обязательно предложат обёртку.

Тогда пользователям виндовс могу посоветовать сменить юзер-агент браузера, чтобы выдавал, как будто вы сидите под линуксом.
gala.pal4ik
26 ноября 2015, 15:08
Спасибо..очень полезная информация. Я неделю промучилась с рекламой которая вылазила на стартовую страницу и причем иногда сексуального характера..а у меня компом и дочь 8 лет пользуется...искала искала причину - не нашла ..пока  не сделала восстановление системы компа .Скорее всего дочь своими песенками да картинками  и занесла ...
kochurova-olga
26 ноября 2015, 15:08
Я.ру - социальная сеть, которая создана для людей, а не для прибыли, как же можно так кидать людей, ведь среди нас очень много неуверенных пользователей ПК и Интернета, много инвалидов, ведь им так трудно будет перестроиться на новый формат общения, и что будет с клубами? Они ведь важны не как архивы, а как площадки общения по интересам. Лично я в большом расстройстве... Не справедливо по отношению к своим пользователям закрывать я.ру. вы рискуете остаться в полнейшем провале, в знак протеста многие вообще покинут яндекс и уйдут в другие поисковые системы. Именно в знак протеста против закрытия я.ру, который для нас стал родным домом. Здесь на я.ру я была в кругу своих друзей, в кругу своих клубов, а как будет в ЖЖ? Я не хочу в ЖЖ. Я не люблю ЖЖ.

Мы еще поборемся!

Петиция за сохранения Я.ру! Подпишись! http://www.onlinepetition.ru/не-закрывайте-эту-социальную-сеть-/petition.html
VasiLina
26 ноября 2015, 15:08
Куда делся мой комментарий??????????????
vova vova
26 ноября 2015, 15:08
Кстати .bat и .cms тоже опосаться надо,
vova vova
26 ноября 2015, 15:08
vova vova,
точнее cmd
seomanarh
26 ноября 2015, 15:08
ахаха! Платоны конечно правельно все пишут, но как они свое ПО тулят.. Вобще после таких заявлений я не понимаю, зачем делать даунлоад сайты, если на них запрещены: кликандер, попандер, тизеры, обертки.. Для души чтоли?
fsafsf2014
26 ноября 2015, 15:08
ждем подобного заявления еще и от мэйл.ру )) цинизм конечно зашкаливает
dmitry-belkevich
26 ноября 2015, 15:08
>Яндекс никогда не занимался "серой" дистрибуцией, которая описана в посте

Буквально сегодня устанавливал обновление adguard. Он мне предложил с пяток пунктов, связанных с Яндексом, не помню - был ли там яндекс бар. К счастью, всё можно отключить. Nothing Personal, но сильно раздражает, если честно. Каждый раз при установке приходится искать пункты, где Яндекс пытается себя в систему просунуть.
infomira5
26 ноября 2015, 15:08
А что делать если яндекс обозначил мой сайт такой пометкой? На сайте большинство программ от производителя. И как точно узнать какие именно программы обертки? Спасибо
infomira5
26 ноября 2015, 15:08
Для того чтобы обезопасить свой пк от обёрток, создана программа unchecky.
clubtorrent.ru
26 ноября 2015, 15:08
Скажите почему на сайте то появляется метка то исчезает, хотя код подобной пп снят давно . Или как всегда тормозит Яндекс бот выдает устаревшую информацию ?
clubtorrent.ru
26 ноября 2015, 15:08
Да и вижу тоже Вы врете , что все так честно с этими обертками ... одни сайты помечаете , другие дальше раздают и в ус не дуют. Платят или делятся ?
qkart.ru
26 ноября 2015, 15:08
Помнится не так давно Яндекс теми же методами продвигал элементы яндекса, тулбары и браузеры. А теперь он борется с теми, кто теми же способами продвигают свое ПО. И всё бы хорошо, но порой, обычный конкурент может стукануть на сайт через жалобы и начинается метки-пометки, хотя партнерка может удовлетворять всем необходимым требованиям
machadm
26 ноября 2015, 15:08
А скажите мне что за идиотизм не рассказывать вебмастеру где у него ссылки на сайте на адваре и прочую нечисть?
machadm
26 ноября 2015, 15:08
Я, например, код на сайте не менял год, а тут получил на днях, что сайт содержит ссылки на адваре-программ, коих нет. Проверил все. В чем прикол?
hexyl
26 ноября 2015, 15:08
Тогда пора и на сам Яндекс поставить метку со своими браузерами и стартовыми страницами. Не все люди обращают внимания на галочки, когда устанавливаю какую-нибудь программу с рекламой от Яндекс.
kompot732
26 ноября 2015, 15:08
Вопрос к  Команде безопасного поиска Яндекса :

Подскажите, теперь Яндекс понижает в ранжировании сайты, вместо меток?

Тех.поддержка настоятельно утверждает, что что мой сайт понижен в ранжировании из-за того,  что на его страницах можно скачать вредоносное ПО, или контент, не соответствующий его описанию. А именно программы, содержащие дополнительные компоненты, которые устанавливаются без ведома пользователя.

Ни сейчас, ни на момент понижения ранжирования сайта, подобных техник не было. На сайте были ссылки на не безизвестный файлообменник Турбобит, у которого, как Вы знаете, были такие проблемы с Яндексом.

Сейчас мой сайт не помечен в выдаче, но понижен в ранжировании, хотя никаких оберток не было ни в прошлом, ни на данный момент.

Разъясните, пожалуйста, как может быть понижен сайт в ранжировании, если на нем нет и не было программ-обёрток?
SeregaArhipof
26 ноября 2015, 15:08
kompot732,
Да, меня понизили в ранжировании, сказали, что если не будет скрытного ПО, которого у меня нет, то мол бот переиндексирует сайт и восстановит позиции. Довольно неприятно, так как у меня были топ позиции, а понизились на минус 20 в ранжировании.
kompot732
26 ноября 2015, 15:08
Похоже никто не собирается нам прояснить ситуацию. Печально…

Что же это за алгоритм такой, при котором в поисковой выдаче сайты с меткой, на которых реально стоят такие программы-обертки, находятся в поиске выше, чем наши сайты без таковых программ.
Комментарий удалён
admin@playwiki.ru
26 ноября 2015, 15:08
Сайт попал под пометку, хотя раздачи файлов на нём просто нет, Платону Щукину как обычно по барабану, шлёт шаблонные ответы - лишнее подтверждение того, что алгоритмы Яндекса нуждаются в корректировках и нет компетентной поддержки.

Всем вебмастерам и оптимизаторам рекомендую брать курс на Гошу. Удачи!
texnomix-direct
29 декабря 2015, 09:59
У меня очень простой вопрос исходящий из всего изложенного. Что Яндекс считает "белой", а что "серой" дистрибуцией? Каковы четкие рамки отличий? Я помню как распространялся Яндекс.Бар и знаю многие помеченные сайты, которые распространяют свое дополнительное ПО точно так же. Причем не вредоносное, с галочками на видном месте, которые можно отключить. Возникает тогда подозрение, что все работает по принципу, нам можно, мы же Яндекс, а всем остальным нельзя.
childhoodworld.org
15 февраля 2016, 09:00
Выражаю огромную благодарность «Яндексу» за строгое отношение к быдлу, которое ничего не умеет создавать кроме как обманывать поисковую систему. Это замечательно, что есть грамотные ребята, которые пресекают нечестное продвижение. Если кто-то недоволен, подумайте о тех людях которые тратят драгоценное время на рассмотрение результатов поиска и их негодовании. Интернет ‒ это оплот свободы, а не помойка! Вы не гадите в своём доме, но идёте к другим. За что? Почему должно быть оправдание безнравственным действиям богатых организаций, которые ничем не лучше бедных ребят, но тех, которые честно работают над своим электронным детищем. Огромный респект за факторы ранжирования, которые фильтруют всё нечестное в результатах поиска. Это смелый шаг.
Желаю счастья и благополучия всем сотрудникам «Яндекса» и их семьям!
С уважением автор/владелец Проекта «Счастье в свободе»
сэр Валентин А. Токарев (Игорь А. Фёдоров) ‒ маленький ребёнок-арий.
Украина/Россия (РаСиЯ), Крым, город-курорт Ялта.
vzfeiextra
25 февраля 2016, 23:35
Друзья! Пришло уведомление, что на страницах сайта ... обнаружены ссылки на файлы или программы, к которым добавлено дополнительное программное обеспечение и т.д. Сайт помечен в поиске. Но проблема в том, что на приведенных в примерах страницах вообще ничего нельзя скачать...т.е. на приведенных страницах нет в принципе ссылок на загрузку чего либо..
Отписал в саппорт - в ответ много о том, что это такое (обёртки) и как яндекс это находит...Но никакой конкретной информации где именно у меня на сайте эта нечисть? Подскажите, может есть какие-то сервисы и способы, чтобы найти где именно это зло оказалось запрятано у меня на сайте?
(ещё момент: в разделе "безопасность" панели вебмастера никаких уведомлений о проблеме НЕТ).
vitalia-1989
11 марта 2016, 12:47
Есть минусы, что лучше не брать с других сайтов ссылки вообще, то можно взять ссылку с другого сайта на файл, а потом этот сайт начнёт распространять по и ваш сайт попадет под метку, а яндекс даже не показывает, где именно этот файл расположен, на какой страницы.
max@tea-magic.ru
7 сентября 2016, 09:40
очень познавательная статья!
Tatjana Braziene
29 ноября 2016, 19:03
Я не просила лезть с этой программой ко мне ....пользуюсь программой Googl Так большая просьба операторам уберите программу Яндекс , она мне не  нравится , прошу сделайте это , спасибо ..........
ildar.biktagirov2018
3 февраля 2017, 04:33
Спасибо за хороший совет
reshicasus
9 апреля 2017, 17:57
такие сайты в самую ж..у отправлять нужно. а то программу установить пять минут, а чистить комп полдня
Группа разработки сайтов
13 апреля 2017, 11:38
Сколько бы господа Яндексоиды тут не распространялись по поводу того, что никогда не занимались серой дистрибуцией своих никому не нужных продуктов (Яндекс.Браузера или Яндекс.Бара), факты - налицо. 100% присутствующих здесь пользователей сталкивались с абсолютно незаметными галочками по установке браузера или бара. 
Уважаемые, поймите - обвинение не в том, что вы занимаетесь обёртками или предоставляете г**но. Обвинение от пользователей состоит в том, что вы постарались устроить дистрибуцию таким образом, чтобы ее нельзя было обвинить в обертке, но при этом установка вашего ПО была максимально незаметной для юзера. 
Мы не хотим, чтобы вы мешали нам заходить на нужные нам сайты, которые вы в своем браузере помечаете опасными (торрент-трекеры и т.п.). Мы хотим использовать тот кусочек оперативки, который сжирает ваш бар, на что-то более полезное.
zhenyanet
28 апреля 2017, 22:58
Я написал шпаргалку у себя на блоге https://myecommerce.ru/potentsialno-nezhelatelnyye-programmy/  ,какими я пользуюсь срадствами лечения и защиты...вроде все написал,но может есть идеи других продуктов?а то надоели эти малваре
Мила Ёсич
сегодня, 02:33
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ.ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО .СПАСИБО.