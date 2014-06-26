Яндекс закрывает Я.ру

Мы закрываем наш хостинг блогов — Я.ру. До конца лета все блоги и клубы перестанут быть доступны. Не беспокойтесь, никакие материалы при этом не пропадут. Уже сегодня у пользователей Я.ру появилась возможность перенести все свои записи в Живой Журнал — создать новый аккаунт или добавить к существующему. Все ваши друзья с Я.ру, которые зарегистрированы в ЖЖ, автоматически окажутся у вас в друзьях и там. Переехать можно до 1 ноября. Кроме того, мы сохраним полный архив каждого пользователя — все записи, комментарии и посты в клубы. Архив вы сможете найти на вашем Яндекс.Диске.



Я.ру был открыт в апреле 2007 года. В 2009 году сервис был одним из четырёх крупнейших блогохостингов в рунете — вместе с LiveJournal, Blogs.Mail.ru и LiveInternet. После этого популярность Я.ру стала уменьшаться — собственно, вместе со спадом популярности блогосферы в целом и ростом соцсетей. Разработка была заморожена, и сервис фактически перестал развиваться.



Сейчас хотя бы раз в месяц обновляется около 0,3% из открытых на сервисе дневников. В сутки появляется в среднем всего 1500 новых комментариев. Очевидно, что большинство людей предпочитает писать и общаться в социальных сетях на других площадках. В такой ситуации поддерживать Я.ру становится сложно и нецелесообразно. Поэтому мы и приняли решение о закрытии.



Изменения ожидают и еще один сервис — Яндекс.Видео. В августе на сервисе останется только поисковая часть — она продолжит работать в полном объёме и будет развиваться и дальше. Загружать новые видеоролики можно будет только на Яндекс.Диск, при этом возможности публичного просмотра будут ограничены. Всё видео, которое вы уже загрузили, также окажется на Диске — и вы бесплатно и навсегда получите место для его хранения. На Диске есть просмотр видео, роликами по-прежнему можно делиться с друзьями. Для многих наших пользователей это более удобный и современный способ хранить свои личные записи.



Спасибо всем нашим пользователям. Но не прощаемся — до встречи на Яндекс.Диске и других сервисах.