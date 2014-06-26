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Яндекс закрывает Я.ру

Мы закрываем наш хостинг блогов — Я.ру. До конца лета все блоги и клубы перестанут быть доступны. Не беспокойтесь, никакие материалы при этом не пропадут. Уже сегодня у пользователей Я.ру появилась возможность перенести все свои записи в Живой Журнал — создать новый аккаунт или добавить к существующему. Все ваши друзья с Я.ру, которые зарегистрированы в ЖЖ, автоматически окажутся у вас в друзьях и там. Переехать можно до 1 ноября. Кроме того, мы сохраним полный архив каждого пользователя — все записи, комментарии и посты в клубы. Архив вы сможете найти на вашем Яндекс.Диске.

Я.ру был открыт в апреле 2007 года. В 2009 году сервис был одним из четырёх крупнейших блогохостингов в рунете — вместе с LiveJournal, Blogs.Mail.ru и LiveInternet. После этого популярность Я.ру стала уменьшаться — собственно, вместе со спадом популярности блогосферы в целом и ростом соцсетей. Разработка была заморожена, и сервис фактически перестал развиваться.

Сейчас хотя бы раз в месяц обновляется около 0,3% из открытых на сервисе дневников. В сутки появляется в среднем всего 1500 новых комментариев. Очевидно, что большинство людей предпочитает писать и общаться в социальных сетях на других площадках. В такой ситуации поддерживать Я.ру становится сложно и нецелесообразно. Поэтому мы и приняли решение о закрытии.

Изменения ожидают и еще один сервис — Яндекс.Видео. В августе на сервисе останется только поисковая часть — она продолжит работать в полном объёме и будет развиваться и дальше. Загружать новые видеоролики можно будет только на Яндекс.Диск, при этом возможности публичного просмотра будут ограничены. Всё видео, которое вы уже загрузили, также окажется на Диске — и вы бесплатно и навсегда получите место для его хранения. На Диске есть просмотр видео, роликами по-прежнему можно делиться с друзьями. Для многих наших пользователей это более удобный и современный способ хранить свои личные записи.

Спасибо всем нашим пользователям. Но не прощаемся — до встречи на Яндекс.Диске и других сервисах.

3056 комментариев
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Ирина
26 ноября 2015, 15:02
Я подозревала этот "Рамблер-путь"... Сначала гробим фотки, потом блоги, потом фотки гробим окончательно. Спасибо вам, негодяи.....Хорошего не желаю. Красивых вам картиночек вместо личной жизни.
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
не правильно)) сначала отдали Народ - Юкозу, потом гробят фотки, а уже потом и до Я.ру добрались.
super.colombina
26 ноября 2015, 15:02
Lordofthesilence,
хоть мы и  были друзьями, но я  полность с тобой согласна
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:02
super.colombina,
что рыжая, до сих пор обижена на меня да?)
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:02
Пора объявлять перемирие!
Михаэль Ч.
26 ноября 2015, 15:02
Свои-то сервисы они оставили: http://clubs.ya.ru/mapsapi/
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Lordofthesilence,
как думаете, где мы сможем наладить хоть что-либо похожее на наши клубы? Не вижу альтернативы... пока не вижу.
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
на форумах
ezakhmatova
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
а как теперь общаться будем?
rusy233.ms
26 ноября 2015, 15:02
ezakhmatova,
через фейсбук http://www.facebook.com/
inkanus.gray
26 ноября 2015, 15:02
«Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.»
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Мда, Рамблер-путь - это точная характеристика. Только Яру.шку они раньше Я.фоток гробить начали своими "новаторствами" корявыми, потом чат полностью убрали! Ну конечно люди меньше общаться стали после их стараний. А теперь они путают причину со следствием. Они сами собственными руками задушили эту прекрасную страну - Яру.шку :( 
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
Я видимо не застала начало конца.... Сюда как- раз с Рамлби пришла, понравилось за простоту и ясность. На Рамблере вообще была прекрасная слаженность блогов, фото и общения. Но денег на этом тоже не смогли заработать.
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
да, жаль, что Вы не застали Яу.шку на пике! Вот это было - ДА - очень классный и творческий проект. Столько было возможностей! Ни один другой ресурс такого изобилия не видывал. И так демократично всё было, можно было напрямую с модерами и разработчиками в клубах общаться и не просто выражать там свои - фи и не получать ответа (как в последнее время), а полноценный диалог был. Ребята (модеры) горели своими проектами, были в них лично заинтересованы. А сколько было возможностей по самовыражению и украшению своей странички! Какие можно было заливать аватарки - и анимацию и мультипликацию и размера приличного аватарки были... Эх... я так любила менять оформления на своей страничке :(
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
я всё это на Рамблере прошла...буквально слово в слово...Вот " и грабли те же самые приветствуют меня"
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
мда, представляю, как Вам обидно второй раз в одну и ту же ситуацию попадать. Ну придётся в ЖЖ переезжать, надеюсь, там-то точно система ещё долго прослужит. Не хотела я там региться, хотела отечественного производителя поддержать, но видно кроме ОдноКлассников, наши так ничего путного и надолго самостоятельно и не создадут :(
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
У меня в ЖЖ появился аккаунт,но я там никак не могу в журнал написать,это если смогу его сразу найти...  И записи перенести, соответственно... Гадя потерялася, короче.
karag-lina
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
а мне не нравится ЖЖ, там много злых настроений и полно политики.
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
karag-lina,
ну а что делать? Разве нам оставили выбор? Я тоже не люблю ни ЖЖ, ни Фейсбук, но внешние обстоятельства почему-то вынуждают нас общаться именно в них. Не знаю, кому это нужно. Такое чувство, что отечественные ресурсы просто специально сливают юзеров :(
denba7676
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
к сожалению это не первое..и не последнее...что разваливается в России...
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
denba7676,
к сожалению, вынуждена согласиться. Обидно то, что какое-то ЖЖ, которое никто вообще уже давно не развивает, живёт себе и не теряет популярности. А наши, если начинают что-то развивать, то доводят до полного развала! Как им это удаётся - совершенная загадка :(
Kexit142
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
А ЖЖ сто пудов скоро сдохнет - его же уже не раз пытались закрыть.
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Kexit142,
честно говоря, ничего подобного про ЖЖ не слышала и не думаю, что он скоро заглохнет. Скоро в него вольются новые силы юзеров Ярушки, так что вряд ли он сдохнет... там же не извращаются в новациях и не сливают своих юзеров :(
cofessor
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Вам с двумя фонарями во лбу легче будет.
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
cofessor,
шутку не поняла. Извините, туповата...Пока-пока...
cofessor
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Простите, глюк какой-то возник. Я отвечал annula, - там она говорила что дважды уже наступала на эти грабли. А теперь даже не вижу, где она это говорила.
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
cofessor,
Кажется про грабли -это тоже я... И ни фига не легче. Я ж говорю -  туповата, никак дневник перенести не могу, новый аккаунт завести тоже... А на Ли.ру не хочу, там и без моих фонарей всё сияет и блестит
cofessor
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Одно из двух: Либо мы все туповаты, либо администрация Я... У меня и клуб есть на ЖЖ с таким же практически названием, а записи всё-равно не транслируются. Или на клубы не распространяется? Хотя сервис с радостью сообщил что процесс запущен. Но сдаётся мне, что если здесь что и запущено, то только сам сервис Я.ру.
amok55mm
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Про 2 фонаря это, наверное, 2 шишки   от грабель.
lidiyamaximowa
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Я тоже была на Рамлере и всех друзей потеряла.Теперь снова терять придется.Что делать...не знаю.Нет уже сил все заново начинать.
shaitan00321
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
Точно говорите, самый лучший был сайт, потом изменился и места для творчества почти не осталось. Стал похож на многие, а был оригинальным,  лучшим!...Печальная история.
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
shaitan00321,
да, согласна полностью!
Геннадий СПб
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
эх дааа помню (
yshaterin
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
Да, совершенно согласен! Я до сих пор сожалею о том что загубили такой классный ресурс! :( Там было всё по домашнему как то, и по функционалу, который предоставлял Я.ру, ни одна сетевая площадка сравниться не может до сих пор! Такое ощущение, что забрали кусочек жизни!... :(
A05070507S
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
(((
 Татьянка(Bast)
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
золотые слова. Минимизировали общение полностью и теперь сетуют что сервис неактивен.
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
ॐ Татьянка(Bast),
ну да, испортили всё, что только смогли. Я даже склонна согласиться с  той версией, что с самого начала - это всё было продуманной акцией - по выживанию юзеров.
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:02
Два года потратили на то чтобы убить сервис, а теперь пользователей обвиняют...
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:02

(+1)

pluttovka
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
Согласна полностью !
stasya1983-1
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
согласна с Вами
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,

Петиция к Администраторам хостинга блогов "Я.ру".
Не закрывайте эту социальную сеть!

Я.ру - дом для многих людей. В этом месте каждый смог найти себе друга. В я.ру есть особая изюминка - атмосфера. Ни в одной другой социальной сети не царит дружелюбие и любовь. Люди любят Я.ру, пусть даже его популярность падает. Вы разбиваете сердца людям, закрывая этот сайт.

Давайте соберем подписи и покажем всем, что мы любим Я.ру!
... >>

http://www.onlinepetition.ru/не-закрывайте-эту-социальную-сеть-/petition.html
tatiana3010
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
я подписываюсь!
имярек
26 ноября 2015, 15:02
tatiana3010,

+1) +100500!!
Добрый Доктор Че
26 ноября 2015, 15:02
О, интернет включился!
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Добрый Доктор Че,
НИПОНЯЛЬ? О_О
Добрый Доктор Че
26 ноября 2015, 15:02
Так ты же интернет отключила и в реал ушла. Вот я и удивляюсь, как он так быстро включился.
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Добрый Доктор Че,
А ты в курсе, что есть флешка модемная и симка с инетом?
Добрый Доктор Че
26 ноября 2015, 15:02
Ой, ну тебя!
Артём Саркисян
26 ноября 2015, 15:02
tatiana3010,
я тоже!
ochiro-online
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
К сожалению, опыт Рамблера и Мэйл.Ру показывает, что петиции не работают. Это же не социальный дотационный проект. Просто бизнес, который перестал приносить прибыль. Я думаю, есть только один способ воздействовать на администрацию: резко увеличить активность, писать посты и комменты в 100 раз чаще, чем обычно. Но это нереально, к сожалению.
имярек
26 ноября 2015, 15:02
ochiro-online,

Я тоже почти не верю в действенность петиции, но! надька умирает последней (с)
Люди создали ее, я лишь ссыль кинула.
Kexit142
26 ноября 2015, 15:02
ochiro-online,
Это не поможет - раз хозяева решили закрыть, значит закроют.
galuli
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
я присоединяюсь
имярек
26 ноября 2015, 15:02
galuli,

Эт ни тута, а тама надо присоединяться))
domkino39
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
Я присоединилась к подписавшим петицию.Хотелось бы, чтобы нас услышали.
имярек
26 ноября 2015, 15:02
domkino39,
хотелось бы!...
whorecide
26 ноября 2015, 15:02
Привет наивным и благородным!!
имярек
26 ноября 2015, 15:02
whorecide,
Привет! Издеваешься?)
lijusik
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
тебе от меня пламенно горячий привет и счастливые воспоминания...
имярек
26 ноября 2015, 15:02
lijusik,

Спасибки, Люсик- Лиджусик!))
Тебе тоже мои горячущие приветы и приятно-грустные воспоминания!
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
боюсь, что это уже не поможет. "Врач сказал - в морг, значит, в морг" :(
Вольная птица
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
Вам недоступна функция подписания петиции. Войдите на сайт или подтвердите ваш email. Билась,билась,но так и не смогла подписать ...( Вот такой мне ответ....
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Вольная птица,
Я зашла через фейсбук, т.ч. не могу подсказать. Насколько я поняла, там нужно зарегиться.
Вольная птица
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
меня на этих ресурсах нет,может они хотели чтобы мы там регились .попробую ещё разок....Ну если что,я с вами ..))
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Вольная птица,

Я тебе про пароль напутала. Просто зарегистрируйся, ответ придет на указанный мейловский одрес
vasilkovaja13
26 ноября 2015, 15:02
Хотя бы сохранили фотохостинг, это было очень удобно и надежно, брать коды изображений и вставлять в Дневники...Одна надежда была на Ярушку после несовершенного Радикала...А теперь как быть??? Снова все перелопачивать, и почему нет ни одной интернет-СТРАНЫ, чтобы она просуществовала долго и без изменений...Жаль!
TASY
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
несправедливо.Я против!!
bereza10
26 ноября 2015, 15:02
vera-shhukina. bereza10 (QWi) , Я не хочу уходить с Яру. Здесь друзья, всё привычно. Осваивать что-то новое мне сложно. Не закрывайте, пожалуйста! как быть с фотками?! Столько снимала, смотрела красивые популярные фото, голосовала. Мне это нравилось. Фото это моё занятие на пенсии. Хотелось показать друзьям. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ! Это как из дома выселяют на улицу!
yul2302.poleschuk
26 ноября 2015, 15:02
Здраствуйте. как приобрести и где найти вписать и из блогов вправлять свою страничку абмена
pacielena
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
согласна с "корявыми новаторствами". Достойный был сайт, очень жаль...
aplgallery
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
СОВЕРШЕННО ВЕРНО ГОВОРИТЕ!
Летний Школьник
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
да я понимаю я.ру уже закрыто
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
сегодня общение похоже на похороны... Но очень многолюдные! Попрощаемся.
megashurik
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
а что с Фотками не так? Нормальная эволюция
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
megashurik,
опять же аналогия с Рамблером. Был очень неплохой и удобный сервис, с такой дивной функцией, как просмотр фото "диафильмом" Люди подписывали фото, получался прекрасный последовательный рассказ и тд... Потом рамблер -фото улучшили до состояния " как на Яндексе", но с потерей всех комментов и описаний фото.
Вообще. Потом закрылись блоги, а вскоре изничтожили и Рамблер-фото. Совсем. за ненадобностью. Так всё похоже, улучшаем-закрываем!
Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
Да, вот об этом я тоже подумала. Что Яфотки без Ярушки долго не протянут... ибо общение сведётся к нулю и юзеры будут всё меньше активности проявлять, тогда этот сервис станет нерентабельным и его тоже закроют :(
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Комментировать фотографии на Яндекс.Фотках по-прежнему можно, как и получать уведомления о новых фотографиях любимых авторов

Анна Петина
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
ну это нам известно, речь ведь о другом. О том, что после закрытия Ярушки активность на Яфотках тоже упадёт, поэтому рентабельность потеряется и Яфотки тоже заглохнут...
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Анна Петина,
Я им уже писала об этом...
В морг, так в морг((пошла за черным материалом..)
zasadablin1
26 ноября 2015, 15:02
Ирина,
да-да, так с Рамбом и было....
meb-in
30 апреля 2016, 00:39
Lordofthesilence,
Закрыли, вот интересно камменты работают?
govras-taras
24 июня 2016, 10:52
Lordofthesilence,
хороший сервис был
oksoft
26 ноября 2015, 15:02
Жестоко ... :(
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
не то слово! Особенно жаль трудов ваших.. На ЖЖ ведь такое не организуешь!
oksoft
26 ноября 2015, 15:02
Ничего, что-нибудь придумаем. Google нам поможет - там уже открыто сообщество Народное Фото Дня :)
Елена Рубинская
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
это ещё время надо опять регистрироваться и тд(((эх
З.Подколодный
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
Ну да ... Мы уже несколько лет назад на Я.Ру зарегистрировались ...
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:02
Не нашел. Ссылки случайно нет под рукой? :)
oksoft
26 ноября 2015, 15:02
Вот и я не нашел .. но при попытке зарегистрировать пишет, что уже есть! :)
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:02
Могли специально создать пустое сообщество с именем НФД, чтоб нельзя было реализовать нормальное... Время еще есть ))
VAlёnushka☂
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
Вот и я не могу там зарегистрироваться!!! Пишут,что :" имя пользователя занято удаленным аккаунтом" !!!!!!!!!!!!!!!! "Отлично" можно переехать в ЖЖ!!!!
Летний Школьник
26 ноября 2015, 15:02
☀VAlёnushka☂,
я не могу зарегистрироваться в ЖЖ мне 11 лет
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Яндекс.Фотки никуда не пропадают и не закрываются. Как и конкурс Фото дня. Речь в посте только о закрытии Я.Ру

oksoft
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
Яндекс фотки на очереди ... и уж не сложно догадаться что и весь Яндекс тоже :)
Комментарий удалён
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
почта остаётся. Прекрасная почта, хоть это радует
kotov
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
почта - ужас! Я много раз пытался удалить этот сервис, но он навязчив, как вирус, и неубиваем. Разве им кто-то пользовался ?
karag-lina
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
Увы, полностью согласна!
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
Закроют дневы совсем упадет посещаемость Фото Дня, соответственно и оно пойдет в расход((
vader76
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
Тимофей, как всегда, прелестен в наивности своей.
имярек
26 ноября 2015, 15:02
vader76,
Ну что ты хочешь от ребенка? У него весь мир в радуге и дали бы ему только точку опоры, чтобы весь мир перевернуть...
vader76
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
верните Галочку Цветочка!! Я просто требую. При ней лучше было.
имярек
26 ноября 2015, 15:02
vader76,
Похоже, что Цветочек отцвел, а Галочка улетела (((
Kexit142
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
После такого и рекламодатели сто пудов уйдут на фиг.
Wolf
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
спасай свои фото! С 1 окт. все пропадет!
kotov
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
вам нет веры. Яндекс  навсегда теперь имеет репутацию самого ненадежного учреждения.
Фотки теперь невозможно скачать, чтобы куда-то перенести, невозможно цитировать их в других соц.сетях.
Яндекс просто обокрал пользователей
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02
Чтобы сохранить изображение, нужно открыть оригинал фотографии - его  можно сохранить так же, как и любые другие изображения в сети.  Просмотреть оригинал можно так: нажмите под изображением иконку с тремя  точками и выберите пункт "показать оригинал".
Что же касается социальных сетей, то откройте фотографию, которую Вы хотите опубликовать и нажмите на кнопку  «Поделиться». В выпадающем меню выберите пункт «Код для блогов». Далее в  появившемся окне выберите нужный размер картинки и скопируйте  полученный код в запись.
tapokbashmak
26 ноября 2015, 15:02
Придется  почтовые контакты с яндекса с упреждением на более устойчивый ресурс переводить. ХЗ что еще инвесторам в голову взбредет.
Яблоко
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
потому что этот пост как раз таки под яру и подстроен, а про я.фотки они не написали
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02
На данный момент мы прекратили поддержку Я.Фоток, так как этот сервис не приобрел большой популярности. На данный момент он всё ещё работает по прямой ссылке https://fotki.yandex.ru/next/ .
igor.saweliew
26 ноября 2015, 15:02
oksoft,
когда создашь что-то похожее,дай знать..)
madam.ey
26 ноября 2015, 15:02
Я.ру прекрасен :(
Как кусочек жизни оторвали...
Liu
26 ноября 2015, 15:02

(+1)

taj5555
26 ноября 2015, 15:02
madam.ey,
да, Яндекс- это маленькая жизнь.
Ксю:))
26 ноября 2015, 15:02
madam.ey,
Да не кусочек, а огромный , огромнейший кусок.... :(((((((((((Уроды!!!
anny22558041
26 ноября 2015, 15:02
madam.ey,
вот именно. :(
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:02

(+1)

cheve
26 ноября 2015, 15:02
Пишу в эпичном треде.
Аминь, ребята, давно пора,
aivanovich-2009
26 ноября 2015, 15:02
cheve,
у каждого есть свой выбор. Мне нечего делать в " одноклассниках" или в твиттере', поскольку там тусуются те кому интересно себя показать, типа: " Это я в Таиланде в бикини и пр" . Рушка была интересна фотками, а не пиз.... ом. Какой я крутой. Если Вам не нравилось, нет проблем, нечего здесь делать. Есть выбор.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Если Вам интересны фотографии, их по-прежнему можно будет смотреть в Яндекс.Фотках — этот сервис не закрывается. Там же можно и комментировать и обсуждать фотографии.

karag-lina
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
закроют их также как сделал Рамблер. Яндекс-маркет делают...ну посмотрим как будет он функционировать.
Елена М.
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
а у меня отключили комментарии !!!! Вопрос остался без ответа модераторов.
Evenika
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
Извините, конечно, но фотографии тоже испорчены.((( раньше там было очень удобно и фото смотреть и общаться, просто все видно и понятно, а теперь черти -что
pluttovka
26 ноября 2015, 15:02
Aivanovich-2009,:-)
Wladimir wk249
26 ноября 2015, 15:02
aivanovich-2009,
Согласен!
AndreiLu2008
26 ноября 2015, 15:02
А клубам просто п...конец?
Odnoglazy
26 ноября 2015, 15:02
AndreiLu2008,
Похоже на то. Только записи по авторам на народе останутся. А так много хороших клубов. Было.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Владелец клуба сможет сохранить содержимое клуба в виде архива на Яндекс.Диск, а потом поделиться этим архивом с любым желающим.

AndreiLu2008
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
ага...
"После закрытия ресторана владелец сохранит все запахи а потом поделится этим архивом с любым желающим".
paudga
26 ноября 2015, 15:02
AndreiLu2008,

Очень-очень-очень жаль клуб "Наука и технология". Слов нет, как жаль.
В свое время он самим фактом своего существования помог мне выкарабкаться из большой беды.
aigevron
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
а если человек совсем удалится с Яндекса, то куда денутся его фотографии из клубов? Останутся в личных архивах на дисках других (например, владельца клуба) или пропадут?
И смысл такого архивирования?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Если фотографии были выложены в личном альбоме пользователя, а потом продублированы в клубе, они удаляются вместе с удалением аккаунта, если вдруг человек удаляет свой аккаунт полностью с Яндекса.

Если эти фотки выкладывались именно в клуб, а не в личном альбоме, то они — часть клуба.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Можете показать ссылку на тот дневник, что получилс после экспорта записей из Я.Ру?

имярек
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей, Скинула днев в ЖЖ, как писали, но там абракадабра из значков и цифр -нечитаемая, здесь переводится на русский, поэтому копированием не могу показать
&.#1072;.. е-.&.#1089;-.&.#.1095;&.#.1105; &.#1082.;&.#.1080;&.#1079;&.#.1080;&.#1083;&.#
имярек
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
о, получилось
skomplekt.com
26 ноября 2015, 15:02
Мда ...
fatmankiev
26 ноября 2015, 15:02
А как быть с клубами и всей информации в них? Куда и как их перенести?
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
fatmankiev,
Владельцы клубов смогут сохранить все записи и комментарии на Яндекс.Диске. Возможности перенести клубы в ЖЖ, к сожалению, не будет.
Ольга°
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
многие владельцы клубов в них годами не появлялись, всю работу вели модераторы и рядовые участники. Клуб - сообщество людей, благодаря которым он развивался и жил. В итоге читать накопленное многими смогут только владельцы ? Это справедливо по-вашему ?!
Обидно несколько лет вкладывать душу, чтоб потом всё пошло прахом.
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Ольга°,
Все записи и комментарии, оставленные пользователем в клубах, будут сохранены на его Яндекс.Диске. Но весь архив клуба сохранится только на Диске его владельца.
Ольга°
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
то есть каждый писал для себя и для владельца.) Смысл сообщества в чем ? В итоге это как книгу написать, издать и выбросить весь тираж на помойку, оставив себе экземпляр на память.
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Ольга°,
Я.ру закрывается, и что-то неизбежно исчезнет. Мы даём возможность и время для того, чтобы сохранить содержание своих дневников и клубов. Но сохранить всё полностью и в неизменном виде невозможно.
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
я перенесла в ЖЖ свои записи. Во-первых, два года потеряны, последние причём. Во-вторых, висит такой баннер: "Этот журнал только для чтения. В нём не может быть новых записей и комментариев" . А ещё вчера, до переноса, он был "Живым".
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
Это довольно странно. Опишите проблему подробнее с помощью этой формы http://feedback2.yandex.ru/wow/opinion/
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
написала.
Сергей Каверин
26 ноября 2015, 15:02
Алексей , а как в отношении Яндекс- закладок, они сохраняются?
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
Тогда сделайте настройку, чтобы владелец разрешил доступ к этим записям тем, кому он захочет предоставить этот доступ...
Кица
26 ноября 2015, 15:02
Елена S.G.Light,
а я ведь совсем недавно Вас нашла, и что теперь?
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:02
Кица,
Я не знаю, если честно....Я в шоке...
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Елена S.G.Light,

Петиция:  Не закрывайте эту социальную сеть!
http://www.onlinepetition.ru/не-закрывайте-эту-социальную-сеть-/petition.html
elena.onix
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
100000 подписей не наберётся - Я.ру старательно поэтапно уничтожался у нас на глазах не один год....
имярек
26 ноября 2015, 15:02
elena.onix,
Согласна, ну с нас не убудет за попытку
Елена Н.
26 ноября 2015, 15:02
имярек,
подписываемся, разумеется!
Сейчас буду распространять вашу ссылку на петицию. Думаю, очень многие поддержат.
taj5555
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
сколько блогеров сейчас на Я.ру? Старые ссылки не работают.
gorod-v-oblakah
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
И как это делается?
Элла Гор
26 ноября 2015, 15:02
fatmankiev,
А есть какой-нибудь еще ресурс, удобный для организации клуба?
fatmankiev
26 ноября 2015, 15:02
Элла Гор,
я пока таких не знаю ...
Zatvorov
26 ноября 2015, 15:02
Сыграйте себе достойно-отстойный Похоронный марш...
JanB
26 ноября 2015, 15:02
Zatvorov,
ТОЧНО!
БОБ
26 ноября 2015, 15:02
Zatvorov,
уже!: )))
http://obi-kenobi.ya.ru/replies.xml?item_no=57163
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Можно-ли    клубы с Я.ру,  в  которых  я   являюсь создателем,    перенести  в  ЖЖ    как  сообщества ?
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
К сожалению, нет. Но вы сможете сохранить все содержимое ваших клубов на Яндекс.Диске.
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
спасибо  за  ответ.   Пошла  разбираться  как  это  сделать
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
помогите,  пожалуйста,  у  меня  не   перенеслись  записи  в  ЖЖ.   Что   делать  ????
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
Что именно вы делали и что не получилось? Опишите подробнее.
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
рада   Вашему  отклику.  Сделала  всё,  что  было  написано. Перенести   записи  в  ЖЖ,  потом  мне  написали,  что    мой  адрес  в  ЖЖ  такой-то.
А  записи  в  ЖЖ  не  перенеслись.
Вот  так  написано :

Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
не  получается  перенести  сюда   скрин,  пожтому  просто  копирую
Копия:
Переезд в «Живой Журнал»

Если у вас уже есть блог в «Живом Журнале», вы можете перенести в него записи с Я.ру прямо сейчас. Они расположатся в хронологическом порядке. Вы будете также автоматически подписаны на друзей по Я.ру, которые ведут блог в ЖЖ.

Ваш дневник в «Живом Журнале» — natalia-sibir.livejournal.com
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
Наташ, у меня не всё перенеслось, часть годов утеряна... И в ЖЖ написано теперь: "Этот журнал только для чтения. В нём не может быть новых записей и комментариев"! О, веселуха какая...
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
у  Вас  хоть  что-то  перенеслось,  а  у  меня  НИ  ОДНОЙ  записи   не  перенеслось............(((((((
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
У вас очень много записей, импортированных из ЖЖ. Такие посты не переносятся, чтобы избежать дублирования записей.
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
так  у  меня  НИ  ОДНОЙ  ЗАПИСИ  не  перенеслось  в  ЖЖ.  Ни  одной  с  2008  года.  А  дублирование  -  это  хорошо,  что  не  будет  дублирования,  но  хоть    что-то  же  должно  перенестись.   А  не  перенеслось  НИЧЕГО.  Ни  записи,  ни  друзья
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Добрый день! Ваш дневник на Я.Ру является дублем Вашего же дневника в Живом Журнале. То есть сами тексты Вы писали в Живом Журнале, а в Я.Ру они автоматически транслировались системой (то есть импортировались). Такие записи не будут перенесены в Живой Журнал, потому что они там уже и так есть, ведь изначально они писались в ЖЖ, а не в Я.Ру. В ЖЖ будут переноситься только те записи, которые писались изначально в Я.Ру, а не в другом блогохостинге.

Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
спасибо  за пояснение.   Только  у  меня  НИ  ОДНОЙ  ЗАПИСИ  в  ЖЖ  не  перешло........ни  одной.......Я  на  Яру с  10 декабря 2008  года,  а  в  ЖЖ с  26  мая  2013
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
ужасно неудобно общаться здесь. Я понимаю ведь шок у людей! Но чтобы увидеть, что тебе ответили, приходится шерстить все комменты... А иначе никак?
pluttovka
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
Будьте добры, подскажите, а записи только для себя, ну которые под глазком закрыты, они переедут ?
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
pluttovka,
у меня уже переехали, все с глазком, как и были.
Марина
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
а у меня раньше не было связки с ЖЖ, до сегодняшнего дня,  но тем не менее тоже НИЧЕГО не перенеслось...ВООБЩЕ! В суппорт написала, но будет ли толк?
Иришка❤
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
Наталья,я как в дремучем лесу,после их проделок.в жж не переехать,ничего не работает.
galka-galkina1
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
а сохраненные ссылки? что с ними будет? Куда их можно перенести, о Боже - их ведь так много!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Если ссылки сохранялись как посты в Я.Ру, то такие посты будут точно также экспортированы, перенесены в Живой Журнал, если Вы решите туда переехать.

Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
я  не  собираюсь  полностью  переезжать  в  ЖЖ,   во  всяком случае  пока  не  собираюсь.  Хочу  только    чтобы  записи  с  Яру  перенеслись   в  ЖЖ.
aigevron
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
на Диске сохранятся все записи, даже закрытые?
А как же они будут перенесены в ЖЖ, если они подзамочные (для себя)? Их там кто увидит? Тоже закрытыми будут? Или открытыми?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

При экспорте дневника в Живой Журнал у каждой записи сохранится приватность, которую Вы указали для записи в Я.Ру. Сохранены будут все записи: и публичные, и приватные.

Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
мы сами как-то должны сохранять на ЯД информацию или это будет сделано автоматически? Дело в том, что у меня диск 22  Гига - заполнен...
Алексей
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
Место на Диске для сохранения архива будет предоставлено дополнительно. Всё сохранится автоматически, для этого ничего специально делать не нужно.
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
вот это прекрасно! Спасибо!
artreunion
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
а если я хочу переехать со  своми клубами например вот в эту соц сетку http://r-ufo.msk.ru/ то я смогу туда импортировать свои клубы?
Ulfarra-12
26 ноября 2015, 15:02
Алексей,
а на Яндекс диске как все сохранять? Самой возиться или все потом автоматом туда переедет? И переезд блога в ЖЖ у меня не получился, переехало только 10 записей.
Рара74
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
вот и сказочке конец )))
Наталья Красноярская
26 ноября 2015, 15:02
Рара74,
не  умрите    от  радости  НЕПАПА  ))))
Рара74
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
Эту радость нельзя скрыть-Россия уже на полпути к "Чебурашке", "Спутник" УЖЕ запустили.
Такова политика партии. Вам не понять, хотя можете спросить у Павла Дурова)))
имярек
26 ноября 2015, 15:02
Рара74,

Папа может... (с)))
Летний Школьник
26 ноября 2015, 15:02
Наталья Красноярская,
Мне конец Я,РУ уже умер!!!!!
Комментарий удалён
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Samor-Natalya, кстати да, об этом-ни слова не сказано(((
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Вот именно- если соблаговолят ответить))
Но время есть, это правда))
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Samor-Natalya, я уже попробовала, зарегилась, друга нашла. Но как-то всё неудобно, непонятно... Хотя что-то общее есть.
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Samor-Natalya, там ничего не отразилось, пустая страница. На Яру все осталось, а как туда перенести- не знаю((
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Не сказано, потому что не прекратят. Фотки развиваются, обо всех новостях Яндекс.Фоток можно почитать в клубе сервиса.

М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
и на том спасибо)))
meb-in
26 ноября 2015, 15:02

Офтоп, но с клубами очень нехорошо вышло, очень нехорошо.

elenikif17
26 ноября 2015, 15:02
Наташенька, то что Яндекс постепенно теряет интерес к Я.Ф. было видно потому, как они стали располагать его на своей главной странице... Но пока, мне кажется, речь идет о наших дневниках, клубах и страницах на Я.ру. Может я не права. Поживём увидим! Я здесь ,как и ты с 2007, да стала меньше заходить, но лишиться всего этого очень не хотелось бы.

Эффект Присутствия
26 ноября 2015, 15:02
elenikif17,
не понял...Все фотки со страницами удалят что ли? Ну и политика. Да и нах тогда этот сервис вообще ((
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
Эффект Присутствия,
нет, все фотографии останутся на Фотках: http://fotki.yandex.ru/my/
Эффект Присутствия
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
пока не понял сути...Только как обухом по голове получил... Страницы то сохранятся, что изменится? Я вот диском не пользуюсь, мне важно что бы фотографии и комментарии с друзьями остались...Блогосфера (дневники) не очень интересовали, по этому я с ЖЖ и майла в свое время ушел.
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
Эффект Присутствия,
исчезнет лента, возможность писать посты, собственно сайты *.ya.ru. Посты сохранятся в Диск (просто в виде файлов, их можно будет читать, сохранять себе, можно загрузить в другое место, в том числе есть специальный инстумент для переезда в ЖЖ), Фотки останутся там, где я сказал, Видео переедут в Диск. Никакие данные не будут удалены, не нужно про это переживать.
Эффект Присутствия
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
ну вообщем понятно, можно закрываться. Хостинк малоинтересен.
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
Эффект Присутствия,
я не понял, из чего вы сделали такой вывод.
Эффект Присутствия
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
ну все предельно понятно же! Есть у меня клуб, с почти 2тыс. пользователями,люди вообщем то общались. Были фотографии(личные)-которые могли мои друзья комментировать. Теперь этого не станет, ну а хостинг хранения фотографий, естественно я выберу другой, без сжимания, снижения качества и т.д.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Яндекс.Фотки хранят оригиналы всех фотографий, который Вы загружаете. Никакого снижения качества не происходит. Комментировать все загружаемые Вами фотографии можно будет и в будущем, сервис Яндекс.Фотки не закрывается. Все новости Яндекс.Фоток Вы можете узнавать из клуба сервиса.

Эффект Присутствия
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
о, ну это уже что то! А то я уж думал, что фотки тоже будут просто "мертвым грузом" висеть! Без общения то есть. Только непонятно, друзья то как бы с удалением страницы тоже изчезнут?
Надежда
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
почему-то после "переезда" у меня в ЖЖ висит надпись - "Этот журнал только для чтения. В нём не может быть новых записей и комментариев"
Не знаете, это временно? Или открывать другой аккаунт или уйти на фиг...
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
Надежда,
насколько я знаю, это временно. Если через пару дней проблемы сохранятся, напишите в техподдержку.
aigevron
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
а как же с фотографиями других пользователей в моих, например, клубах или в комментариях? Если человек решит удалиться с Яндекса вообще, то его фотографии тоже удалятся и из моих клубов и комментариев?
Любовь (dli1953)
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
!
SaMari
26 ноября 2015, 15:02
Я.Рушки не будет, Фотки остаются. Так как же будет выглядеть страница или её не будет?..как-то не очень всё поняла...:-(
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Фотки не поменяются. Будут выглядеть точно так же, как сейчас: http://fotki.yandex.ru

karag-lina
26 ноября 2015, 15:02
elenikif17,
после нового дизайна ЯФ, подозрительно похожего на аналогичный дизайн мейл.ру, мне кажется ЯФ жить осталось недолго...увы...а куда идти-не знаю, ЖЖ-не выход, там слишком много политики и злобы.
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
Samor-Natalya, нет, не прекратят.
pluttovka
26 ноября 2015, 15:02
Млииин ! Чуть кондрашка не хватила ! Ну как так можно поступить с нами ?!
Ирина
26 ноября 2015, 15:02
pluttovka,
Нас всего 0.3 % - так , статистическая погрешность.
Kexit142
26 ноября 2015, 15:02
pluttovka,
Мы же деньги не платим за то, что пользуемся ресурсами Яндекса вот с нами соответствующе и поступают, хотя и с платными журналами могли бы так же поступить.
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
А фотографии? Их куда?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:02

Фотографии, загруженные на Яндекс.Фотки, останутся на своём месте, никуда не денутся. Сервис Яндекс.Фотки по-прежнему живёт и развивается.

М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
но мы же фотки на свою страничку на Я.ру грузили... как их тогда искать, где?
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
ТреФа, вот тут они: http://fotki.yandex.ru/my/
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Спасибо))) Думаете, там и останутся?))
Kevin
26 ноября 2015, 15:02
ТреФа, Яндекс не удаляет данные пользователей. Даже когда закрывали Народ, все сайты перенесли, они продолжили существовать.

То есть, фотографии ваши никуда не пропадут, не переживайте.
М.В.
26 ноября 2015, 15:02
Спасибо, порадовали))
Wolf
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
а что яндекс фотки не на Я.RU????
Наталья
26 ноября 2015, 15:02
Kevin,
жаль, что останутся только фотки... Мне нравился этот сайт...
alexeevairina
26 ноября 2015, 15:02
Я в просто шоке, что закрывается Я.ру. Последние нововедения с фотками меня очень огорчили, стало очень неудобно работать и с фотографиями и с комментариями к фоткам, т.к. их совсем не стало видно ( только первые 2 строчки). Я на Я.ру с 2007 года, за это время обрела много друзей, с которыми постоянно ежедневно общаюсь, а что теперь? Какой-то "Живой журнал", который станет мертвым, т.к. там останутся только твои же записи и только для тебя! Мало того, что это создает проблемы людям перенести весь свой созданный багаж в этот журнал, так еще не будет возможности вносить новые записи! Полностью согласна с anyula, Вы сами убили Я.рушку, своими постоянными изменениями, т.к. многие люди пришли сюда общаться, но не все владеют компьютером в полной мере и не могут приспособиться к Вашим нововведениям, а поэтому и уходят или меньше времени уделяют общению! Создали такой прекрасный проект в котором людям было комфортно общаться, а теперь вот так скоропалительно и главное в летнее время, когда большинство людей находится на отдыхе закрываете его, это просто НЕ ПОРЯДОЧНО!
aigevron
26 ноября 2015, 15:02
alexeevairina,
если перенесутся все записи, а не так, как писали выше те, у кого пропали (не перенеслись) записи за несколько дет, то можнно будет создать новый аккаунт в ЖЖ и давать ссылки на посты из "мёртвого" своего журнала. Например, сегодня заведите новый аккаунт и напишите туда: "Мой последний пост на Я.ру - ссылка на "мертвый" журнал-копию - жду ваших комментариев здесь!"...как-то так...
shaitan00321
26 ноября 2015, 15:02
alexeevairina,
Верно сказано.
Kexit142
26 ноября 2015, 15:02
alexeevairina,
А рекламодатели терпеть безлюдье не будут и уйдут в другие места.
Виталий Д.
26 ноября 2015, 15:02
Kexit142,
Все Кролик кончилась травка!
pluttovka
26 ноября 2015, 15:03
Где узнать сервис Закладки и Фотки останется ? Кто знает ?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Все новости сервиса Яндекс.Фотки можно узнавать в клубе сервиса — как видно, сервис не закрывается, а даже развивается.

pluttovka
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо Вам ! Сейчас посмотрю на Яндекс фотках.  И наверное, по крайней мере  буду надеяться, что Закладки тоже останутся...
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:03
Тю...
privetiki-ru-com
26 ноября 2015, 15:03
Придурки.
 Татьянка(Bast)
26 ноября 2015, 15:03
Спасибо за семь лет общения. Всё течёт и всё меняется... Жаль, было хорошо.
marmorozov
26 ноября 2015, 15:03
ॐ Татьянка(Bast),
неужели все кончено, и ничего нельзя сделать?
hrkatashi
26 ноября 2015, 15:03
Вы убиваете этим людей :(
madam.ey
26 ноября 2015, 15:03
hrkatashi,
о, и ты тут...пошли плакать :(
hrkatashi
26 ноября 2015, 15:03
madam.ey,
блин, как быть со всеми друзьями?:( и со всеми этими чудесными клубами..
madam.ey
26 ноября 2015, 15:03
hrkatashi,
ну где-то написали, что всё перейдёт..но я не пойму,как это должно работать. Ибо в ЖЖ зайти с этого аккаунта не получилось, а регать новый...это и есть новое :(
А диск этот...там ничего нет :(
Kevin
26 ноября 2015, 15:03
madam.ey,
там же написано — "Кроме того, мы сохраним полный архив каждого пользователя — все записи, комментарии и посты в клубы," — в будущем времени.
Ирина
26 ноября 2015, 15:03
Kevin,
У меня вроде есть аккаунт в ЖЖ, а перенести ничего не могу. Написали бы подробнейшую инструкцию, что , куда, как и где взять.
Kevin
26 ноября 2015, 15:03
Ирина,
все есть вот тут: http://my.ya.ru/options_others_export.xml
Хелен Г
26 ноября 2015, 15:03
hrkatashi,
готовь места на кладбище.
nin.constantinowa
26 ноября 2015, 15:03
Мне ваш блок очень скрашивал мою старость, благодарю!
Kevin
26 ноября 2015, 15:03
nin.constantinowa,
спасибо, что были с нами!
v.alexandrov
26 ноября 2015, 15:03
Яндекс становится всё хуже, может ЖЖ тоже закроем, а то активность падает?
karag-lina
26 ноября 2015, 15:03
v.alexandrov,
там тоже изменения последние в ступор многих ввели. Думаю, и там все не лучшим образом обстоит...
Glupuiy-Oslik
26 ноября 2015, 15:03
Все к этому шло. Все логично и закономерно... тут нечему удивляться. Это естественный отбор... Слабые не способны выжить.. На их место приходят более сильные.
 Татьянка(Bast)
26 ноября 2015, 15:03
Glupuiy-Oslik,
да.
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Glupuiy-Oslik,
особенно, если сначала объявить Я.ру как платформу для трансляции (импортирования) и архивирования записей с других площадок Интернета, потом сказать, что Я.ру - всё ещё Бета-версия...тут уж полная ясность, что "когда захотим, тогда и закроем"...
Glupuiy-Oslik
26 ноября 2015, 15:03
aigevron,
у меня вся почта, со всех старых ящиков, переадресована на @yandex.ru...
Теперь вот даже и не знаю что мне думать.
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Glupuiy-Oslik,
про Почту ничего не думайте - она остаётся. Закрывают только Я.ру дневники-блоги, клубы и видео. Всё это переносят на Диск (облачный сервис Яндекса). Доступ к которому имеете только Вы и можете там настроить вручную доступ еще тому, КОМУ ЗАХОТИТЕ.
а Почта так и останется. Закрывается не весь Яндекс)
Glupuiy-Oslik
26 ноября 2015, 15:03
aigevron,
на мой взгляд - это только вопрос времени.
zarabotok-wmz17
26 ноября 2015, 15:03
Жаль))
nikita.bacherikov
26 ноября 2015, 15:03
:(
Мастер Груша х_х
26 ноября 2015, 15:03
А я почти доделал Android-приложение для Я.ру :(
Ну зачеем?
Zemonengkak
26 ноября 2015, 15:03

Зато опыт есть, его не закроешь ;)

 

Княженика
26 ноября 2015, 15:03
Как лопатой по голове! А фотки куда? Сохранятся? Написано  про записи...Мнение сотен тысяч людей никому не интересно...
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Княженика,
Не сотен тысяч,  а миллионов людей,  им на них  наплевать ! Я.ру единственная была отдушена для русского человека, ведь почти все сайты еврейские в инете и там больше процветает антиславянская политика и русофобия !
matildon541
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
Так потому, наверняка и закрывают!
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
matildon541,
Я об этом и говорю....
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
и на ЖЖ в том числе! Да на Яндексе тоже русофобов полно. И всё же обидно. Российское ведь детище!
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
И российское и единственный сайт-островок славянской культуры и языка - еврейская РФе и их кремблёвый кагал делают своё подлое дело ! Без них Яндекс не осмелился бы пойти на данную подлость и провокацию.
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
ЖЖ почти никто не читает и там нет никого, только на острые и передовые статьи давали здесь в постах и комментариях ссылки ...
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
В суд на них, отказываться повально от их Яндекс браузер и их сервисов - это их или отрезвит или загонит в то дерьмо, откуда они когдата стали вылезать благодаря нам ! Если они закроют Яру, то их почтовый ящик вообще будет никому не нужен ! Яндекс деньги - фуфельный сервис - его вскрыть может любой хакер - многие уже теряли тут так деньги !
Kevin
26 ноября 2015, 15:03
Княженика,
Фотки сохранятся, они все тут: http://fotki.yandex.ru/my/
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Kevin,
скажите, а  причина не в том, что он был бесплатным и без рекламы? 
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Добрый день! Причина закрытия Я.Ру в том, что он не пользуется популярностью у пользователей. Даже те пользователи, что есть у Я.Ру, заходят и пишут в нём всё меньше и меньше. Для блогов и ведения личных записей, а также для общения с друзьями есть множество более популярных площадок, нежели Я.Ру: Живой Журнал, Вконтакте, Facebook. Я.Ру давно нельзя назвать популярным сервисом, поэтому было принято решение его закрыть. Обо всем этих причинах рассказывается в самом посте о закрытии.

Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
это не причины. Это повод. А площадки - они принципиально разные. И многим людям приходится заново привыкать к сервису. Иногда это трудно. И люди мечутся между различными сетями, а кто где остановится? Получается, что трудиться не стоит.
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
Нас просто бьют и бьют по рукам - остальные сети почти все под Сионом и их контролем !
alexeevairina
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
Да Вы что, Тимофей, о каких сайтах Вы говорите, это же просто сброд! только здесь можно было общаться и это приносило радость и удовлетворение, можно было поздравить друзей с Днем рождения, узнать новости и просто поговорить по душам, а Вы лишили всех нас этой последней возможности!
shaitan00321
26 ноября 2015, 15:03
alexeevairina,
Точно сказано. Наверно и закрывают, что слишком хорошо было для пользователей и бесплатно.
Иришка❤
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
В том что он не стал пользоваться спросом,виноваты сами его замучили переделками,и довели до ручки!Но мы всё же ещё тут,надеемся на то,что всё же вы передумаете его закрывать.
marmorozov
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
но ведь это не так...это неправильная статистика, и ни  фейсбук, ни другие сервисы не заменяют общения, кот. было здесь
Kexit142
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
выходит, что я и другие пользователи для Яндекса вовсе не пользователи, а так некий никчёмный балласт?
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
ВОЗМОЖНО И ЭТО !
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
логично это предположить. ))))
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Княженика,
так они же написали, что это не мнение многих тысяч, а только 0,3% зарегистрированных пользователей...жаль только, что они ни сами не придумали ничего для улучшения и модернизации блогов, но и Я.Онлайн убрали...куда уж был более модерный сервис быстрого обмена сообщениями со ссылками на посты...
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Вы пошли по пути еврейской банды майл. ру , та так же всё медленно уничтожали и потеряла уже свою популярность, вы себе этим так же забиваете последний гвоздь в крышку своего же гроба ! На хрена было дурить народу и своими пресловутыми Ку - многие поддавались на эту вашу аферу и стараясь сидели сутками в вашем сайте ! Перенос в Ж.Ж. - этот сайт такая  бесполезная Жо.... Проект Я.ру единственное и нормальное что вы создали и теряя его, вы теряете себя и все остальные проекты автоматом, майла отшатнула от себя миллионы, теперь вы потеряете народ тоже !
shakurovas
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
плюсую. Жаль, конечно, проект...
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
shakurovas,
Жаль не то слово. Майла всё ж опомнилась. хоть и с опозданием и сохранила нам там блоги в виде личного блока или формата личного сообщества и всё автоматом перенесли из блога в группу ... вот пример мой на майле http://my.mail.ru/community/blog_vilenvas_v/?ref=
Наталья
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
фигня там осталась, а не блоги! Такая путаница!
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
Наталья,
Жидкая мафия всё оставшееся и человеческое уничтожает, делает всё под себя утупков рептилоидных ! Правда им не нужна...чем тупее мир -  тем эти боком иСПранные богаче становятся !
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Вед. в группах хотя бы ответно общаться можно, а с Диска на Диск как? С ограниченным доступом...
vl-vasilk
26 ноября 2015, 15:03
aigevron,
Это дурость и их очередной обман или несостоятельная отмазка или замазывание нам глаз ! Нас русских славян решили просто уничтожить тут ...
Phil Spector
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
Пойди и (***), "ариецЬ"...
vasvilen
26 ноября 2015, 15:03
Phil Spector,
Фу, тупой и преступной жидЯтиной потянуло !
Phil Spector
26 ноября 2015, 15:03
vasvilen,
Про статью 282 УК РФ не забываем, да? Вполне можно котелками в тундру-тайгу загреметь. Вместе с лаптями и гуслями. Подумай об этом, первобытный.
Иришка❤
26 ноября 2015, 15:03
vl-vasilk,
Как я с вами согласна!!!
n.omela
26 ноября 2015, 15:03
Просто, агония какая-то на Яндексе...
ilegri
26 ноября 2015, 15:03
n.omela,
траур...
Joker Fitz
26 ноября 2015, 15:03
Вы разбили мой мир. Я.ру мой дом. Я ненавижу все эти соц. сети. Я вырос  на страницах я.ру т____т
kurnosenkaya1981
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
Аналогичное настроение!
надежда к.
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
Вы правы!!!!
pravdorubilla
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
Ай ай ай! Какая трагедия!!!!
Ты же Сатана, соберись уже и накажи этих засранцев!!! ))))
pluttovka
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
...да, это так....
Joker Fitz
26 ноября 2015, 15:03
А что будет с яндекс фотками? Я все фотографии храню там, вы их хотя бы на яндекс диск перекиньте
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Яндекс.Фотки по-прежнему развиваются, не так давно получили новый интерфейс просмотра фотографий. Файлы никуда не пропадут. Обо всех новостях Яндекс.Фоток можно прочитать в клубе сервиса.

Joker Fitz
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
да я уже поняла. Спасибо.
А вот новый интерфейс дурацкий.
Joker Fitz
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
точнее прежний интерфейс был намного удобнее, и глазу было приятнее.
nelmi2008
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
Как я с Вами согласна! Совершенно дурацкий .
shaitan00321
26 ноября 2015, 15:03
Joker Fitz,
Яндекс не спрашивает мнение пользователей. Им удобно и так... И чем дальше тем хуже
Рара74
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
вы новым интерфейсом загубили Я.Фотки. Программисты скопировали Фликр, всплывающие окна не удобны, комменты "потерялись"-люди ушли. Посмотрите на счетчики просмотров-не за горами закрытие фоточного проекта.
taj5555
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
в новом интерфейсе нет ничего хорошего, как я успела заметить.
marmorozov
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
и на фотках вы сумели испортить интерфейс, новый неудобный, и намного хуже прежнего
artreunion
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
Интересно а клубы сервисов тоже закроют?
tatyana-osipova-1955
26 ноября 2015, 15:03
Очень жаль,не надо было вам браться за это дело,вы слабаки,не можете поддерживать рейтинг своего детища,не брались бы вообще,сидели бы кроссворды разгадывали!
Мастер Груша х_х
26 ноября 2015, 15:03
Ну хотя бы все страницы с комментами будут доступны? А что с постами с видео? С музыкой? Будет ли это html-версия в Диске? Давайте подробнее.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Как и написано в посте, будет дана возможность экспортировать все свои посты в блог в Живом Журнале либо сохранить как html-архив на Яндекс.Диске. В обоих вариантах html и всё оформление постов и сообщений полностью сохранится.

Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
экспортировала. Пропали два года 12 и 13. Ждём-с... Фото нет. На диске тоже нет.
Live Love Laugh
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
здравствуйте! А я попробовала нажать кнопку "Переехать в ЖЖ", потом очень расстроилась, потому что экспортировалась только одна моя запись из дневника от 2008 года, внешний вид не сохранился. Все остальные мои записи не переехали, их нет в ЖЖ, также не переехали ни отзывы, ни желания, ничего. Подскажите, пожалуйста, а как скачать теперь обратно мои фотки с Яндекс-фоток и мои видео с Яндекс-видео? Они не скачиваются :-(
hajtina
26 ноября 2015, 15:03
Live Love Laugh,
все видеофайлы с Яндекс.Видео переедут в Яндекс.Диск. Сейчас на Яндекс.Видео нет возможности их забрать (скачать), на Диске она будет. Фотографии с ЯФоток можно скачать прямо на компьютер. Кроме того, в каждом альбоме на Фотках есть кнопка "Сохранить на Яндекс.Диск". Если у Вас много фотографий, это наиболее простой способ. Из Диска сможете забрать их уже архивом или же синхронизировать со своим компьютером через приложение Яндекс.Диск для компьютера.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
hajtina,
технические причины, вероятно, но мой блог на ЖЖ недоступен. И скачалось не всё. Два года ухнули...
Live Love Laugh
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
у меня тоже скачалось не все фото, выдаётся запись:"На вашем Диске осталось мало места — всего 1020,2 МБ.
Когда место закончится, все ваши файлы будут доступны для просмотра и скачивания, но загружать новые вы не сможете." За увеличение места на Яндекс-диске надо заплатить. Получается, если не заплатишь, всё пропадёт. 
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Live Love Laugh,
даже так? А я тут распинаюсь, что яндекс бесплатен в идеале...
Live Love Laugh
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
если размер Ваших фото и видео превысит бесплатный размер Яндекс Диска, то за увеличение объёма диска, чтобы всё ваше поместилось на нём, надо будет платить. Они нам не дали выбора, мол, не нравится - сидите скачивайте все свои фото и видео обратно себе, покупайте жёсткие диски для их хранения. Можно потом их закинуть на Dropbox, они хоть честно с самого начала говорят, сколько дают бесплатного места для хранения файлов. А вот так, как Яндекс поступают только непорядочные фирмы - люди по нескольку лет у них всё хранили, а когда накопилось столько файлов, что скачивать их обратно себе займёт пару месяцев, они поставили условие, мол, либо выкинем всё, либо заплати.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Если записи до их пор не перенеслись полностью, попробуйте, пожалуйста, ещё раз запустить экспорт с Я.Ру в Живой Журнал.

Live Love Laugh
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
не могу запустить переезд повторно, висит надпись "Переезд запущен". В архиве ЖЖ нет моих записей за 2011, 1012, 2013 годы.
AquaLena
26 ноября 2015, 15:03

У меня с переездом в ЖЖ ситуация ещё забавнее - туда добрались несколько самых древних записей, а 5 лет где-то застряли по пути)), и что с этим теперь делать? Переезд запустила в тот же день, как объявили о закрытии. Понимаю, что объём работы большой, но если начался переезд, то почему он остановился? Кого спрашивать об этом?

taj5555
26 ноября 2015, 15:03
Live Love Laugh,
я сохраняла всё у себя в компьютере. Обратно можно сохранять по одной в "Сохранить изображение как".
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Live Love Laugh,
Ниночка, скачать можно на ЯД целыми альбомами. Зайдите в фотоальбом, там есть ссылка. Хотя бы самое важное скачайте на всякий случай.
Иванцов Владимир
26 ноября 2015, 15:03
А зачем вы всё этим сетям представляете?
pluttovka
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
Не понятно, как же сохранится , если  блог Видео, тоже будет удалён...Значит и посты с видео не будут...Или я не права ?
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
так а что с теми фотками и видео, авторы которых удалят ся с Яндекса вообще? Их фото и видео, размещенные в клубах, например, останутся или удалятся вместе с пользовательскими аккаунтами?
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Мастер Груша х_х,
перенесла в ЖЖ, смотрю. Записи остались. Фоток нет. Комментов нет. Друзей нет. Всё на стадии "лепим"
karag-lina
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
в ЖЖ бесплатно немного фоток можно загрузить.
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
26 ноября 2015, 15:03
Ну Вы и уроды!
Рара74
26 ноября 2015, 15:03
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ,
http://papa74snork.ya.ru/replies.xml?item_no=2882
Р
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
> Сейчас хотя бы раз в месяц обновляется около 0,3% из открытых на сервисе дневников.

Правильно, вместо того, чтобы разбираться в причинах, а причины - вечно "недоступный сервис" и ввод капчи для сообщений с ссылками. В довесок к этому ограниченная возможность приглашения в клубы (себя любимых Вы естественно не забыли, т.к. каждый новичок автоматом попадал в системные клубы).

Зачем обращать внимание на жалобы пользователей? Проще же забить, а потом под поводом "ну Вам же не нужно" пинком под зад спровадить оставшихся.

З.ы. не удивлён такому раскладу, был готов. Ауфидерзейн. И да, я так понимаю, следующий шаг передача ПС Яндекс компании Google?
anuta.mackarova2015
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
мои мысли высказали.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
как у капризной бабы - не приходите, я на вас обиделась... да?

Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
ага, вот сижу рыдаю в подушку)
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
Да ну! Уж ты-то не из плаксивых! Переживём. Не война, ё...
ivantzova.elena
26 ноября 2015, 15:03
Вот так, одним махом, наступает одиночество. Теперь, что в соц сети, еду и губки утиные выкладывать...Жестоко с нами расправились.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
ivantzova.elena,
Леночка, не расстраивайтесь, мы себя найдём. Я вот нашла себя на Осинке. А все эти соцсети - пустая трата времени, честное слово!
Liu
26 ноября 2015, 15:03

как подло......

это был самый удобный, самый дружественный интерфейс из всего, что есть придуманного, и не только в рунете!!! никакие жж даже близко нельзя сравнить по удобству пользования и просмотра.....Это просто удар ножом в спину....

Конкретный вопрос: что будет с приватностью? Если нажать кнопну " переехать", сохранится ли приватность ( "для друзей" или "только для меня") записей именно так, как это есть тут? Или вдруг все внутренности станут открыты и надо будет лихорадочно сутками напролёт редактировать? Будут ли перенесены комментарии вместе в постами? Будут ли перенесены вставленные в посты и ответы изображения, музыка и видео? Самое ценное, что было тут, на ярушке, живое общение с друзьями??

 Как же вы не понимаете, что для многих, кто разделён многими километрами, но является близкими друзьями, это единственный способ по-настоящему близкого и доверительного общения! Наверное. вы не знаете, что многие любят возвращаться и перечитывать  разговоры ( комментарии) 3-4-5-6 летней давности?

Сколько трудов вложено в клубы, в сбор материаов,  в оформление...

А как переехать клубу? будут ли сохранены все материалы, включая комментарии? Как , опять же, с приватностью, если клуб " только по приглашениям" ?


 В каком виде будет сохранен контент на Я.диске? будет ли это читабельно так же, как сейчас?

 

 просто убили.....

сами себя сравнили с дешёвкой типа одноглазников и вконтактиков.... А в жж просто жжутко неудобный интерфейс....

подло... хоть бы предупредили пару лет назад....

solodu
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
пару лет назад, я думаю, они не собирались закрывать Я.ру.
Вопросы грамотные, хорошо бы ответы получить.
Лиловая
26 ноября 2015, 15:03
solodu,
года полтора назад уже разговоры эти были.
taj5555
26 ноября 2015, 15:03
solodu,
Сегалович умер 27 июля 2013 года. Как я поняла, он был душой этого сервиса.
solodu
26 ноября 2015, 15:03
taj5555,
я не знаю подробностей, но думаю, что Сегалович был душой огромной части Яндекса. И очень о нем вчуже жалею.
taj5555
26 ноября 2015, 15:03
solodu,
он был уникальный и очень хороший человек. Я раньше ничего не знала о нём.
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
не говоря о том, что оформление страниц на том же ЖЖ стоит денежку, то же самое касательно клубов. Яндекс не спрашивает у пользователей, что они хотят Яндекс знает за них в какую сторону нужно отвесить пендаля, чтоб быстрее долетели.
olya.kurochkina2014
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
бесплатный вариант там тоже возможен.  У меня вот пока бесплатный.  Завела чуть больше месяца назад. Но, честно говоря, были мысли, что ЖЖ на com, а Я.ру на ru, поэтому у ЖЖ больше риска быть закрытым.  То же самое по поводу Facebook.  Я.ру считала за тихую гавань, которая будет всегда ...
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
olya.kurochkina2014,
я знаю, что там возможен бесплатный вариант, но! На я.ру все были равны, у каждого была возможность сделать "уникальный дизайн" не заплатив при этом ни рубля. А ЖЖ в этом вопросе через чур уж монетезирован.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
"денежнее" ОК ничего не видела.
olya.kurochkina2014
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
я пришла на ЖЖ с сайта, где у всех был одинаковый дизайн и не было никаких платных сервисов.  Поэтому они мне кажутся лишними.)
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
можно и бесплатное оформление иметь. Но мало.
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
на я.ру я мог себе позволить сделать свой собственный дизайн не заплатив ни рубля ни цента. В ЖЖ такой возможности нет.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Lordofthesilence,
Да, вот собственного дизайна там не будет...
Odnoglazy
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
согласен с вами.
Pautinka & Кº
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
Подписываюсь под каждым словом...!!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Добрый день! Комментарии перенесены не будут, потому что они были оставлены другими участниками, не владельцем блога, который переносится на новое место. Не совсем правильно переносить чужой контент в новое место.

ellalanina
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
То, что оставлено в другом блоге - уже принадлежит этому блогу. Это живое общение, самое ценное, что было на ярушке! В посте могло быть пара фраз всего, а обсуждение растягивалось на 2-3 сотни коментов, и там было самое интересное! Сейчас тысячи людей бросят работу и кинутся копировать коменты в дневниках своих друзей в интересных обсуждениях....Это была наша жизнь, а вы её отбираете...Может быть, предупредить всех, чтобы удалили свои нежелательне коменты в других дневниках, которые не хотели бы переносить вместе с постами, и всё-таки перенести то, что оставлено? Это же огромный труд, вручную перетаскивать столько комментов... Я там ниже ответила вашему коллеге - сейчас все озабочены тем, чтобы сохранить это всё наше богатство и руками куда-то тащить...
А клубы?? Допустим, я модератор...а как другие увидят архив? я должна буду им скидывать с яндекс-диска его? ну хорошо, если в приватном клубе десяток-два людей. А если сотня?они отрезаны теперь от клуба и всего ценного, что там было?

как жестоко....и как больно....
Алексей
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
При переезде в ЖЖ приватность сохранится. Однако все посты с ограниченным доступом (только для друзей или только для вас) в ЖЖ по умолчанию будут видны только вам. На случай если у вас разные списки друзей в Я.ру и в ЖЖ.

Весь контент внутри постов (фотографии и так далее) будет перенесён, комментарии нет.

Клубы сохранятся на Яндекс.Диске их владельцев. Кроме того, все записи и комментарии, оставленные в клубах, сохранятся на Яндекс.Диске их авторов. Механизм одинаковый для открытых и приватных клубов.
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:03
А модераторы, которые вкладывали в клуб столько же, сколько и владелец - не будут иметь доступа к архиву????
Алексей
26 ноября 2015, 15:03
Елена S.G.Light,
К полному архиву клубов у модераторов доступа не будет, только к своим постам и комментариям. Ваши комментарии сохранятся на вашем Яндекс.Диске.
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:03
Алексей,
Извините, но зачем мне мои комментарии..Меня поздравляли, например, с днём рождения..Или сочувствовали в моменты трудные..И это всё исчезнет???
Вы заберете у меня то, что люди подарили мне - тепло своих сердец?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Владелец клуба может поделиться архивом с любым желающим

Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
Вопрос КОММЕНТАРИЕВ!!!!ДИАЛОГА!!!!
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 15:03
Алексей,
Напишите, пожалуйста, чёткую инструкцию, КАК всё будет выглядеть..В комментариях - ОБЩЕНИЕ..Если Комментарии не будут сохраняться. то дайте время нам сделать скриншоты...Если Вы уничтожаете годы человеческого общения. То предоставьте людям инструкции - как они будут иметь доступ к своей жизни за эти годы...
Были клубы для родственников приватные..Как люди будут смотреть их архивы?
ellalanina
26 ноября 2015, 15:03
Алексей,
Я попробовала перенести свой второй аккаунт в жж ( на существующий там) ( да, это я, Liu). НИ ОДНА запись не появилась!!
По поводу комментариев: А вы понимаете, что именно они представляют наибольшую ценность? Это далеко не всегда пустой трёп , вы не поверите! Это обсуждение творческих замыслов, литературных и прочих художественных  опусов, философские беседы даже! Это огромный кусок жизни, который вы выдираете сейчас с мясом и кровью! Вот мы все сейчас с друзьями обсуждаем в скайпе конференцией, как нам ВРУЧНУЮ перетаскивать все коменты из наших десятка блогов, за 6 лет на ярушке
! И как нам наш приватный клуб с 6-летним контентом и с 2-3 сотнями комментов под каждым постом перетащить в этот жж неудобный.
На диске в  хтмл-ном формате - это же смешно! нечитабельно абсолютно! хоть бы в pdf как-то сохранили.....
вы просто раздавили нас...наплевали и раздавили грязным сапогом...
Очень прошу рассмотреть возможность перенесения постов ВМЕСТЕ С КОММЕНТАРИЯМИ. ( если надо - соберём   тысячи подписей)
Как будет решён вопрос действительного переноса контента? ( до сих пор ни одна запись не перенеслась, хотя, всё сделано по вашему мануалу)
Когда контент блога и  своих клубов появится на Я.диске?
ellalanina
26 ноября 2015, 15:03
Алексей,

"  Кроме того, все записи и комментарии, оставленные в клубах, сохранятся на Яндекс.Диске их авторов. " - надо ли понимать, что будут сохранены не все ветки обсуждений, а только вырванные из контекста  собственные ответы на невидимые комменты других участников разговора? Вы сами-то понимаете, как это будет выглядеть???? какова ценность такого разодранного на клочки общения?? или вы предлагаете нам сейчас бросить работу и копировать руками абсолютно весь контент своих блогов с комментами??
А ведь уже много раз на протяжении нескольких лет люди  обращались с просьбой к вам, обеспечить каким-то образом архивирование полного контента клубов и блогов... Хотя бы платно сделайте это,  бог с вами... заплатим....
Алексей
26 ноября 2015, 15:03
ellalanina,
Сервис закрывается, и какие-то его возможности неизбежно будут утеряны. Так происходит всегда, когда что-то перестаёт существовать. Это грустно, и мы сожалеем об этом.
Мы даём возможность и время для переноса или сохранения содержимого дневников и клубов. Планов на большее, к сожалению, нет.
Иришка❤
26 ноября 2015, 15:03
Алексей,
Зам это всё,и кому это надо?
bambrino
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
Пока ещё не закрылось всё, хочу успеть поблагодарить Вас, Liu. Мы с вами общались - пусть не много, но у меня осталось очень хорошее послевкусие.))
Благодарю Вас!
Liu
26 ноября 2015, 15:03
bambrino,
благодарю за добрые слова...и Вам спасибо....
muzei.vokrugcveta
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
у меня не получается зарегистрироваться в журнале. и  вообще не понял с чем и как его едят.
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
самый удобный, дружественный и БЕСПЛАТНЫЙ! Может в этом и причина? И без рекламы.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Клубы перевезти невозможно, но владелец клуба сможет сохранить его со всеми комментариями на Яндекс.Диск, а потом поделиться этим архивом с любым желающим.

Приватность переносимых в Живой Журнал дневников будт сохранена.

Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
вопрос приватности интересен. Хотела проверить, но не могу зайти в ЖЖ... Там какой-то сбой.
aigevron
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
конечно, сбой - такая лавина с Я.ру хлынула!(
alexeevairina
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
Как правильно Вы сказали, это был НАШ МИР, в котором мы жили все эти 7 лет, а теперь вот так подло, одним махом все порушили! Ну хотя бы дали людям время полгода, чтобы привыкнуть и придти в себя!
stasya1983-1
26 ноября 2015, 15:03
Liu,
как с языка сняли
Ника
26 ноября 2015, 15:03
Логично... но жаль...
Ирина
26 ноября 2015, 15:03
Скажите, проблемы уже начались? На почту не приходят уведомления, я не могу прочитать ответ здесь на свой комментарий. Всё уже случилось? Час Х настал?
Я гр. СССР!
26 ноября 2015, 15:03
Это путин все закрывает, боится народа!
Надежда
26 ноября 2015, 15:03
Я гр. СССР!,
не показывайте своей глупости...
Я гр. СССР!
26 ноября 2015, 15:03
какая глупость?
Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:03
Я гр. СССР!,
что Вам мешает создать собственный сервис? Путин запрещает?
Виталий Д.
26 ноября 2015, 15:03
Надежда,
а вы путина молитесь? Умная вы наша
Виталий Д.
26 ноября 2015, 15:03
Я гр. СССР!,
ты как всегда прав
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:03

И здесь Путин виноват! :-@

kinik.etc
26 ноября 2015, 15:03
"Всему своё время, и время каждой вещи под небом: время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное"...
...Спасибо тебе, Я.ру, что был в моей жизни.
bambrino
26 ноября 2015, 15:03
kinik.etc,
Да, Андрей. У меня то же ощущение - благодарности.

Благодарю тебя, Я.ру, что был в моей жизни.
Всё когда-то приходит к концу. И плохое, и хорошее... Но с хорошим так жаль расставаться.))

Светлая печаль и благодарность.
bambrino
26 ноября 2015, 15:03
kinik.etc,
Андрей! Не знаю, как дальше будет... вроде бы ещё можно успеть как-то куда-то переехать... но хочу успеть сказать главное.
Благодарю тебя за чудесные моменты кинического общения с тобой, ведь ты - прекрасный! Как хорошо, что всё это было.
"Живые" - это ведь маленькое чудо...
Спасибо тебе, спасибо!!!
kinik.etc
26 ноября 2015, 15:03
bambrino,
...Ой, ой, ой!)) Нет никакого картонного "хостинга блогов", а есть только мы сами: она.ру, он.ру, ты.ру, я.ру...Просто уберём от себя отыгравшую частичку и будем продолжать творить дальше, ведь мы сотворники, мы Живые!...А Ленуша, как Навигатор, подскажет нам новую поляну для бросания цветами друг в друга)))
bambrino
26 ноября 2015, 15:03
kinik.etc,
Будем продолжать творить дальше? "Мы.ру")))
И, конечно, из ежей понаделаем стрижей. Как превратить ежа в стижа?  и очень просто - надо ежа кинуть! и он расправит крылья.))
kinik.etc
26 ноября 2015, 15:03
bambrino,
...живы будем не помрём, а помрём, так спляшем!)))
taj5555
26 ноября 2015, 15:03
kinik.etc,
Да, спасибо Яндексу. А изменить ничего нельзя? Платить, например.
kurnosenkaya1981
26 ноября 2015, 15:03
Но почему? Хотелось бы знать? Столько людей против, вы вот так все рубите, а такой сервис хороший был!
matildon541
26 ноября 2015, 15:03
kurnosenkaya1981,
денег им захотелось, вот и продают кому-то. Лучше бы сделали платный Я.ру. Понемножку каждый бы заплатил, только чтобы остаться. (
taj5555
26 ноября 2015, 15:03
matildon541,
я согласна платить.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Гораздо лучше использовать бесплатный и развивющийся Живой Журнал :) Я.Ру просто не оказался успешен для пользователей: их количество и так было невелико, да и становилось всё меньше и меньше.

karag-lina
26 ноября 2015, 15:03
Тимофей, служба поддержки,
извините, но ЖЖ-дерьмо. Там одна политика и злоба. Ну или как альтернатива-как поймать богатого мужика. Да, есть и там интересные посты, но их практически забивает огромное количество информационного мусора. И не развивается ЖЖ ни черта-так же гробится, как и Яндекс, а о новом дизайне ЖЖ не высказался только ленивый.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:03

Всё потому, что там до сих пор нет Вас и Ваших друзей! Ведь не место красит человека, а человек место :)

karag-lina
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