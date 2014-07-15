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Как это работает? Поисковые подсказки

Когда вы начинаете вводить запрос в поисковой строке, Яндекс показывает варианты наиболее популярных запросов, начинающихся на те же самые буквы. Это поисковые подсказки — они помогают вам сэкономить время и не печатать запрос целиком. Яндекс понимает, какие подсказки показать, даже если вы забыли сменить раскладку клавиатуры или опечатались.

Подсказки появились в поиске Яндекса относительно недавно — в 2008 году. Сначала идея была в том, чтобы просто ускорить ввод поискового запроса. Чтобы вам не приходилось писать, скажем [метилпропенилендигидроксициннаменилакрилическая кислота что это] целиком. Со временем, однако, подсказки стали уметь гораздо больше. За этими возможностями стоит не одна сложная технология и постоянная работа. О них мы и хотим рассказать в этой записи.

Подготовка подсказок
Список поисковых подсказок формируется после фильтрации всего потока запросов к Яндексу. Также туда добавляются названия энциклопедических статей, музыкальных произведений и другого подходящего контента. Список проходит несколько фильтров, каждый из которых отсеивает некоторые типы запросов. Например, совсем редкие запросы или содержащие ненормативную лексику. Вместе с фильтрацией запросов в них исправляются опечатки. В итоге остаётся более сотни миллионов запросов — которые и становятся подсказками.

Как и ответы поиска на yandex.ru, поисковые подсказки зависят от того, где находится пользователь. Например, начиная запрос со слов [кинотеатр] или [ресторан], петербуржец и москвич наверняка имеют в виду заведения в своём городе. И подсказки им нужны для Санкт-Петербурга и Москвы соответственно. Поэтому для каждого региона составляется свой список поисковых подсказок, основанный на местных запросах.

Чтобы не тратить место на почти одинаковые запросы, мы их объединяем. Например, некоторые ищут [подарки на 8 марта], а некоторые — [подарки к 8 марта]. Такие запросы объединяют в одну подсказку, и, когда вы набираете «подарки», Яндекс показывает только один вариант — наиболее популярный. Конечно, если человек продолжит писать «подарки к», то набор подсказок изменится. К группировке запросов подходят очень аккуратно. Запросы, которые кажутся похожими машине, не всегда похожи для человека. Чтобы два запроса объединились в одну подсказку, они должны не только мало различаться по написанию, но и вести на одинаковые результаты поиска.

Актуальность и персонализация подсказок
Поскольку новые популярные запросы появляются постоянно, список поисковых подсказок регулярно обновляется — не реже, чем раз в день. А запросы, потерявшие актуальность, удаляются. Кроме того, у Яндекса есть специальный «быстрый» список подсказок — для запросов о событиях, которые произошли только что. Запросы для него отбираются по сложной формуле, которая учитывает, в том числе, насколько резко вырос поисковый интерес к теме, как много появилось новостных сообщений и постов в блогах. Быстрый список обновляется каждые полчаса.

Кроме того, Яндекс умеет определять, что будет больше интересовать людей в ближайшем будущем. Например, когда люди начинают писать в поиске «по», в обычной жизни им чаще всего нужна [погода], а перед 8 марта — [подарки] и [поздравления]. Поэтому Яндекс ежедневно обрабатывает все подсказки и для каждой строит прогноз — насколько она будет востребована на следующий день. Прогнозируемая востребованность учитывается при ранжировании списка подсказок.

В какой-то момент наши подсказки стали персональными. То есть научились учитывать не только ваш регион, но и историю запросов и меняться в соответствии с ней. Например, так выглядят подсказки и страница поисковой выдачи для двух людей с разной историей:


Эволюция подсказок
Если подсказки могут сократить ваш путь от ввода запроса до перехода к странице результатов поиска, то почему бы не пойти дальше? В некоторых случаях уже на этапе набора запроса можно с большой вероятностью сказать, что хорошим ответом будет определённый сайт. Тогда среди поисковых подсказок появится ещё и навигационная — адрес такого сайта. Например, уже по первым буквам запроса [википедия] первой подсказкой будет ru.wikipedia.org. При выборе навигационной подсказки пользователь сразу попадает на соответствующий сайт.

Этот пример показывает, что подсказки могут не только упрощать ввод запроса и адаптироваться под вас, но и решать ваши задачи. В том числе и без помощи поиска. Например, ответы на некоторые запросы можно получить прямо в подсказках. В основном это однозначные запросы, предполагающие один верный ответ — например, [столица Австралии] или [длина Дуная]. Наши подсказки знают десятки тысяч подобных фактов, и этот список регулярно пополняется. Помимо фактов, прямо в подсказках можно узнать текущий балл пробок на основных дорогах крупных городов, погоду в разных частях света и даже на других планетах, результаты недавних футбольных матчей или извлечь кубический корень из 1331.

 

 

Каждый день всем своим пользователям Яндекс показывает поисковые подсказки в сумме более миллиарда раз. А за время ввода одного запроса вы можете увидеть в среднем десять наборов подсказок.

82 комментария
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Smoki--Mo
26 ноября 2015, 15:00
Это вам не это =)
jvaikulis
26 ноября 2015, 15:00
Это конечно всё очень интересно, только не ново. Автор статьи забыл упомянуть, что подсказки первыми стал использовать конкурент - Гугл, и яндекс похоже просто скопировал/доработал эту идею.
С удовольствием бы почитал о собственных наработках яндекса для улучшения поиска информации.
capra
26 ноября 2015, 15:00
jvaikulis,
вам, возможно, будет интересен этот старый пост: http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=4257. Он как раз про то, кто и как начинал использовать подсказки.
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:00
jvaikulis,
у Яндекса специально офис в Штатах, чтобы идеи копировать с Гугла.. :) Но, надо признать, адаптация у Яндекса под РФ получается лучше чем у Гугла.
vova vova
26 ноября 2015, 15:00
ткперт понятно
KoKosov
26 ноября 2015, 15:00
Подсказки - это хорошо, если бы поиск по ним давал нужные результаты, но увы :(
Как сделать так, чтобы при поиске некоего девайса мне в первую очередь выдавались бы его тех.характеристики, отзывы, обзоры и всё такое, и вообще не выдавались бы "купите эту фигню у нас" и прочие магазины? Если я принудительно не задал в поиске "купить", например.
Указание "-купить -цена" не помогают.
А если действительно ищу цены и где купить, то в результатах поиска - сплошь интернет-магазины, как я только не извращался, пытаясь найти оффлайн-магазины - бестолку :(
shohruhuz
26 ноября 2015, 15:00
Как удалить подсказки ?
alexvolkov
26 ноября 2015, 15:00
shohruhuz,
как лайкнуть этот коммент?
shohruhuz
26 ноября 2015, 15:00
alexvolkov,
Жду официальный ответ от Яндекс.
Алексей
26 ноября 2015, 15:00
shohruhuz,
Здравствуйте. Отключить подсказки можно здесь http://tune.yandex.ru/suggest/
shohruhuz
26 ноября 2015, 15:00
Алексей,
как полностью удалить подсказки из серверов Яндекса ?
Алексей
26 ноября 2015, 15:00
shohruhuz,
В каком смысле? Оставьте нам наши подсказки, они нам нужны)
shohruhuz
26 ноября 2015, 15:00
Алексей,
там есть конфиденциальная информация.
Алексей
26 ноября 2015, 15:00
shohruhuz,
Приведите пример? Можно на почту.
schurup87
26 ноября 2015, 15:00
Поисковые подсказки для пользователя - дело хорошее однозначно! А вод для вебмастера, владельца сайта и копирайтера, это дополнительная проблема.
Я давно перестал думать о релевантности, тошноте и других параметрах текстов, поняв что у каждого творения есть свой почитатель. Мало того, что всем не угодишь, так ещё и не влезешь в каноны при этом. Я не монетизирую трафик, потому не жертвую смыслом ради релевантности. Ради позиции в выдаче. Пишу не инструкции, коих и без меня полно в интернете, но высказываю своё, личное мнение о вопросе. Тем и стараюсь зацепить посетителя и расположить к себе уже как возможного клиента, ментально близкого мне при этом (своего рода отбор, ведь всю калугу я не отремонтирую, весь рынок не охвачу).
Однако,иногда  хочется всё-таки, донести свои мысли до читателя и приходится думать, как не допустить "переспама ключами" или внести в текст популярные поисковые подсказки, которые постоянно меняются. От этих действий страдает не только стиль и красота текста, его эмоциональный подтекст, но и оригинальность (не уник 100%), степень доверия.
Часто опрашиваю знакомых и даже клиентов, как они ищут информацию и как реагируют на абсурдные подсказки, частенько появляющиеся в поисковиках и прихожу к выводу, что  некоторые ортодоксальные апологеты ветхого "СЕО", нашли способ как-то влиять на формирование подсказок или менять их немного. Например: "ремонт квартир с чего начать" и "с чего начать ремонт квартиры" не думаю, что за неделю, произошла эволюция в умах пользователей а алгоритмы лишь отразили это в изменении подсказок. Думаю борьба поисковиков с такими накрутками, не менее важна чем борьба со ссылочным шумом.
aserdyuchenko
26 ноября 2015, 15:00
Еще бы сделали б нормальный антиспам для подсказок, было б совсем шикарно... постоянно встречаю спам с урлами в подсказках. Видимо сложно на лету резать урлы из подсказок. ;)
goodseo
26 ноября 2015, 15:00
То есть те кто играет в GTA и Need For Speed слушают Стаса Михайлова? О_о Больше не буду играть в эти игры =)
okoneko
26 ноября 2015, 15:00
goodseo,
ви просто недооцениваете популярность стаса михайлова, плюс там еще в истории запросов сумерки были и скачат mp3.
nin.monica
26 ноября 2015, 15:00
сиррожидив
daftix
26 ноября 2015, 15:00
Подсказки наверняка еще и помогают снизить нагрузку на оборудование, так как побуждают людей делать одинаковые запросы, выбирая их из списка подсказок.
Venya
26 ноября 2015, 15:00
А чего дизайн поисковика то откатился ? островов нет вообще.
Арамович
26 ноября 2015, 15:00
абсолтно согласен с комментом КоКосова по поиску нужного изделия в офлайн торговле.Вместо зтого идёт шквал адресов интернет-магазинов.Видимо это объясняется тем,что Яндекс получает от них жирный куш за рекламу этих интернет-торгашей.Бабки зарабатывать конечно надо,но и интересы покупателей тоже надо учитывать и давть информацию о торговых заведениях,работающих он-лайн.Валерий Арамович,с уважением к Вам.
the-pisikak
26 ноября 2015, 15:00
Я лично являюсь огромным фанатом компании Яндекс и всей продукции, которую она выпускает. Во мне это приобрело уже какой-то иррациональный характер: "Всё, что сделано Яндексом - сделано хорошо." И действительно - есть очень (!) много сервисов, которыми пользоваться максимально удобно, даже удобнее, чем есть фантазии представить.

Однако, если говорить за поисковик, то чего греха таить - извечный конкурент Яндекса в Рунете Google ищет информацию намного лучше.

У меня в армии в учебной роте был командир старший лейтенант Щеглов. Во время срочной же службы (но уже в другой в/ч) я узнал, что он был задержан полицейскими с наркотиками в машине. Сейчас, спустя три года, я вспомнил об этом и решил поискать. Яндекс не выдал вообще ничего похожего по запросу "старший лейтенант щеглов екатеринбург" на первых двух страницах, а Google выдал первой строчкой.
Меня это шокировало.
С тех пор я стал специально сравнивать поисковые запросы и должен доложить, что эта сатанинская компания Google ищет информацию лучше.
Как теперь жить?! ((((((
Алексей
26 ноября 2015, 15:00
the-pisikak,
Здравствуйте. Спасибо, что написали. Попробуйте теперь задать тот же запрос )
the-pisikak
26 ноября 2015, 15:00
Алексей,
ого, ну вы меня удивили. :) Да, теперь поисковик выдает информацию в первых строчках. Спасибо за работу! Это очень здорово
Tracy
26 ноября 2015, 15:00
ерунда какая-то выходит при поиске. Появляется непонятная панель слева. Ничего там не понятно, нет расширенного поиска и пр, особенно стрёмно в поиске картинок.
elenakaschel
26 ноября 2015, 15:00
а мне хотелось бы  еще больше подсказок   меня они устраивают
rsgeo2011
26 ноября 2015, 15:00
Приходится иногда перепроверять позиции своих страничек http://sr.minisite.ru, http://seofree.minisite.ru, http://furfair.minisite.ru, http://freeseo.minisite.ru не через сервисы, а напрямую через поисковую строку браузера. И как бы ни чистил браузер, при вводе второго запроса следом за первым, Яндекс прекращает выдавать результат выдачи и заставляет вводить капчу. Не помогают даже прокси или VPN. Кажется, что поисковые подсказки и запросы применительно к каждому IP адресу фильтруются, если эти запросы вводятся не разово, а периодически....
alex.karpov52
26 ноября 2015, 15:00
полезная информация
akrom.izmailov
26 ноября 2015, 15:00
Здравствуйте. Не буду торопится с выводами о пользе ваших подсказок"" но надеюсь на хорошее впечатление!!!
nht.tk
26 ноября 2015, 15:00
Привет! Я только начинаю осваивать и комп и интернет,поэтому подсказки мне очень нужны. О качестве  - пока меня устраивает, а дальше ... напишу
o.iurjeva2014
26 ноября 2015, 15:00
Я тоже осваиваю недавно и мне подсказки помогают.Благодарна разработчикам.
karina-Vika
26 ноября 2015, 15:00
А как в умной строке для интернет  магазина добавить ДОСТАВКА, ОПЛАТА, это есть сейчас не у всех магазинов? может кто то знает?
gurzheeva.tamara-gurzheeva2014
26 ноября 2015, 15:00
самый лучший способ предсказать собственное будещее создать его
nik.usti4encko
26 ноября 2015, 15:00
мне ваши подсказки помогают.Благодарен разработчикам.
vladpigarev
26 ноября 2015, 15:00
мне нравятся Ваши разработки
vladpigarev
26 ноября 2015, 15:00
благодарю коллектив разработчиков за очень ценную работу,которая помогает полноценно использовать компютер 
Таня Яровикова
26 ноября 2015, 15:00
Сейчас применяется много терминов. непонятных нашему поколению. сижу и гадаю. что бы это значило? то или иное слово. например; кэш, подкаст и т.д. а вообще я очень довольна. что нашему поколению удалось дожить до этого чуда. под названием- интернет!!! СПАСИБО!
frau.anna-morozova
26 ноября 2015, 15:00
Я благодарна  умной строке- подсказке. Она мн
помогает  ориентироваться  в своих вопросах.
kiselev.evgeniy2014
26 ноября 2015, 15:00
уже никогда не понять но интересно.я чайник и старый чайник,мозг отказывается работать когда нужно много читать объяснений.
mnv23152
26 ноября 2015, 15:00
Очень все доходчиво.Спасибо.
uralkovkaprom2014
26 ноября 2015, 15:00
всё понятно и доступно
терегулова
26 ноября 2015, 15:00
НИШТЯК
el.fjljppovopok-2014
26 ноября 2015, 15:00
не могу найти сайт в яндексе с мупгиттц искитим личный кабинет-с моей почтой ola-ola-mama-18-olga@yandex.ru почеа в яндексе -www.yandex.ru
Антон Солютов
26 ноября 2015, 15:00
Что ещё можно сделать,если выполнив инструкцию, не устанавливается скай . Появляется сообщение "не удаётся запустить скай, так как ваша система недоступна".
borukaeva2016
26 ноября 2015, 15:00
подскажите пожалуйста как попасть SKUPE логин и пароль  забыла
Family&N
26 ноября 2015, 15:00
нравиться
Хафиз Ишмухаметов
26 ноября 2015, 15:00
зачем сочинять изобретать велосипед.когда можно доработать усовершенствовать.молодцы команда яндекс
ДедСергей
26 ноября 2015, 15:00
Входил в аккаунт как Сергей Алаев, а в профиле появился мой прошлогодний псевдоним: Дед Сергей.Значит, Яндекс-Браузер обнаружил его самостоятельно!? Хорошо бы,чтобы он самостоятельно подключал в моём планшете встроенную фото-камеру,чтобы добавить к моему профилю свежие фотографии.Должно произойти чудо?Или всё произойдёт автоматически в обычном рабочем режиме браузера?Заведомо,благодарю разработчиков при положительном результате!Иначе и быть не может!?
ДедСергей
26 ноября 2015, 15:00
Входил в аккаунт как Сергей Алаев, а в профиле появился мой прошлогодний псевдоним: Дед Сергей.Значит, Яндекс-Браузер обнаружил его самостоятельно!? Хорошо бы,чтобы он самостоятельно подключал в моём планшете встроенную фото-камеру,чтобы добавить к моему профилю свежие фотографии.Должно произойти чудо?Или всё произойдёт автоматически в обычном рабочем режиме браузера?Заведомо,благодарю разработчиков при положительном результате!Иначе и быть не может!?
anton.win-morozov
26 ноября 2015, 15:00
закачаешся!
fedotkin.vasily
26 ноября 2015, 15:00
отлично
ola-ola-mama-18-olga
26 ноября 2015, 15:00
и всё таки как мне найти мою страницу в одноклассниках
ale62541925
26 ноября 2015, 15:00
Супер
zvarich.lyub
26 ноября 2015, 15:00
Что за поисковая рамка появилась слева?Зачем она нужна,она мешает ,закрывает информацию,как её убрать?
gennady.boga4ew
26 ноября 2015, 15:00
Спасибо за подсказки они мне помогают
mixail.feodorow2015
26 ноября 2015, 15:00
очень хорошо.
veron13570
26 ноября 2015, 15:00
Мне нравится круто
dolotowa.s
26 ноября 2015, 15:00
ПРЕКРАСНО
mamontowa.lyuda2015
10 декабря 2015, 22:23
как убрать замочек в яндексе,чтобы прочитать почту?
esikov.aleksei
19 декабря 2015, 21:10
а почему нет Голованово поиска в Яндексе а в мобильной версии есть
cvarii
19 января 2016, 20:17
пока не знаю
mulinai
5 февраля 2016, 17:05
Для меня очень полезно и нужно СПАСИБО
sofia.ruver2112
7 февраля 2016, 05:50
Как отправить перевод с телефона Мегафон на карту Сбербанка?
solienkoewgenij
11 марта 2016, 05:06
еще пока сказать нечего
laradid1938
24 марта 2016, 18:50
С моими темпами мне всё подходит.Подсказки ни разу меня не подвели.т.к. я пользуюсь 2 мя 3-мя сайтамиЛ.В.
Ruslan Islamov
7 апреля 2016, 11:19
Весьма увлекательно , с образовательной точки зрения.
dubravina.mash
10 апреля 2016, 16:19
спасибо всё предусмотрено оригинально!
ol.moskwin2017
10 апреля 2016, 19:58
Это очень надёжно, очень быстро и удобно для таких неграмотных как я.
Лом-Али Ахмадов
22 мая 2016, 13:10
укрупнить шрифть
Константин Анкухин
18 июля 2016, 03:29
.. , - МЯУ-УУУ-!?? .. - " КЯСЪ "" - !!! .. ;((( .. 
серёжа горлов
29 августа 2016, 15:00
так.ничто.
zloklena
16 сентября 2016, 20:49
мастер класс по зефиру
ludmila-eruzina
5 декабря 2016, 23:49
Мне понятно какая огромнейшая работа ведется всеми сотрудниками,занятыми совершенствованием информационных технологий и я постоянно поражаюсь тем.что едва я подумаю о вещах,которые меня волнуют,я уже читаю   ответ,рекомендации,советы.Невозможно высказать мое восхищение Вашими достижениями.Огромнейшее спасибо.С уважением,Ерузина Людмила
morozowa1957.Lida
1 февраля 2017, 11:58
Верните на мою страницу утерянные фото
Обновлено 1 февраля 2017, 14:01
morozowa1957.Lida
1 февраля 2017, 11:59
morozowa1957.Lida,
Верните на мою страницу утерянные фото.
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:01
Здравствуйте. Из вашего комментария не очень понятно, в чём именно проблема. Если у вас трудности с одним из сервисов Яндекса, самым правильным будет обратиться в службу поддержки: https://yandex.ru/support/.
Обновлено 1 февраля 2017, 14:02
nikrooma
29 мая 2017, 20:46
Считаю что поисковая система весьма совершенна алгоритм достаточно понятен остается и далее пользоваться ею без сбоев и проблем.
strong-spb
7 февраля, 11:57
Добрый день. Заметил, что бывает поговоришь на какую то стороннюю тему, которой в обыденной жизни не интересуешься и раньше не интересовался в интернете. Потом начинаешь уточнять информацию в яндексе и при наборе первых 3-х букв вылазит подсказка на тему разговора.
Последний пример: Два дня назад умер певец Децл, я по этому поводу ничего не смотрел в интернете, но понятно, что он окажется в первых списках при поиске. Поговорили об этом на работе с коллегами, я вспомнил про одну песню, а мне сказали, что это не Децл, а Мистер Малой. Я согласился с тем, что перепутал их и сразу захотел посмотреть в яндексе про Малого. Начал набирать, раскладка клавиатуры оказалась на английском. набрал Vbc и в поисковике сразу на первом месте оказался Мистер Малой, давно всеми забытый, явно не популярный по запросам.


Как так получается, вы нас прослушиваете???
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса7 февраля, 13:54
Здравствуйте. Нет, не прослушиваем. Список поисковых подсказок составляется из популярных на данный момент запросов. Среди всех запросов со словом «мистер» запрос [мистер малой] довольно популярен, поэтому вы и видите его в подсказках. Возможно, в последние дни интерес к Мистеру Малому дополнительно возрос в связи с Децлом: люди ищут новости про Децла, а потом начинают спрашивать и про других рэп-исполнителей.
skmbshad
7 февраля, 20:58
Свистник
dopauto
сегодня, 16:59
как это все можно отключить?
когда этих подсказок 2-3 еще туда сюда
но когда их 15 и изза них не видно самой страницы да вдобавок они вываливаются каждые 5-7сек то начинает раздражать впору перейти в другой браузер