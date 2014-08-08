Яндекс.Навигатор умеет не только показывать маршрут, но и подсказывать водителю голосом, где и когда он должен повернуть. «Прямо — два километра», «Через 500 метров поверните налево», «До конца маршрута осталось 150 метров» — наверняка вы слышали эти фразы за рулём или в такси. Все они были записаны профессиональными дикторами. Вернее, почти все. Женский голос Яндекс.Навигатора принадлежит Оксане, сотруднице Яндекс.Украины.

Оксана Мандрыка, директор по маркетингу Яндекс.Украины:

До меня команда прослушала очень много разных голосов. С мужским достаточно быстро определились, а вот по поводу женского к единому мнению так и не пришли — все голоса казались слишком искусственными, поставленными. И тут Тигран Худавердян, в то время руководивший созданием Навигатора, вспомнил, что я до этого записывала текст для проморолика на украинском. Он предложил мне попробовать, и так я оказалась на студии.



В Навигаторе Оксана говорит целыми фразами, но почти все слова записывались по отдельности: все числа, метры и километры, повороты и так далее. Из этих слов, как из деталей конструктора, приложение на ходу составляет полноценные указания.



На запись ушло всего три часа. У Оксаны на руках было четыре листа со всеми словами. Перед записью она специально тренировалась — по нескольку раз проговаривала их вслух.



Оксана: «Самым сложным оказалось начитать слова так, чтобы они нормально между собой склеивались. Например, слово «метров» может быть как в середине предложения, так и в конце. И везде оно должно звучать естественно. Я не диктор и не умею на 100% управлять интонацией — постоянно какие-то переливы получались. Повезло, что ребята в студии помогли. Они произносили проблемные слова правильно, а я за ними повторяла с той же интонацией. А ещё было одно слово, с которым долго бились, — слово «через». Его сложно произнести отдельно — оно такое звонкое, и в самом предложении звучит совсем иначе. В итоге я просто начитывала разные фразы с этим словом, из которых его потом вырезали».



Можно было бы подумать, что после запуска Навигатора Оксана почувствовала себя знаменитой. Но она относится к этому спокойно. В повседневной жизни Оксана редко слышит свой голос в Навигаторе: машину она не водит, да и на такси ездит нечасто, так что поводов для звёздной болезни нет.



Оксана: «Когда вышел Навигатор, друзья у меня спрашивали: «Ну как ты себя чувствуешь?» А у меня совершенно не было чувства, будто бы произошло что-то особенное в моей жизни. Люди на улице меня ведь не узнают. Даже муж не сразу узнал мой голос в Навигаторе. Я специально ничего ему не говорила до запуска, пусть, думаю, будет сюрприз. В день запуска попросила потестировать новый продукт. Включили Навигатор, задали пункт назначения. «Маршрут построен», — говорю я. — «Через 200 метров поверните направо». Повернуть мы повернули, но голос мой муж без подсказки так и не узнал».



Действительно, распознать Оксану, живую и настоящую, в голосе Навигатора очень сложно. Фразы строятся из отдельно записанных слов, поэтому характерные для обычной речи интонации пропадают. Но в студии было записано и несколько цельных фраз, за которыми легко угадывается человек. В Навигатор они не вошли, но зато сохранились у нас.





