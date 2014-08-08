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Через 500 метров поверните налево

Яндекс.Навигатор умеет не только показывать маршрут, но и подсказывать водителю голосом, где и когда он должен повернуть. «Прямо — два километра», «Через 500 метров поверните налево», «До конца маршрута осталось 150 метров» —  наверняка вы слышали эти фразы за рулём или в такси. Все они были записаны профессиональными дикторами. Вернее, почти все. Женский голос Яндекс.Навигатора принадлежит Оксане, сотруднице Яндекс.Украины.

Оксана Мандрыка, директор по маркетингу Яндекс.Украины:

Оксана Мандрыка, директор по маркетингу Яндекс.УкраиныДо меня команда прослушала очень много разных голосов. С мужским достаточно быстро определились, а вот по поводу женского к единому мнению так и не пришли — все голоса казались слишком искусственными, поставленными. И тут Тигран Худавердян, в то время руководивший созданием Навигатора, вспомнил, что я до этого записывала текст для проморолика на украинском. Он предложил мне попробовать, и так я оказалась на студии.


В Навигаторе Оксана говорит целыми фразами, но почти все слова записывались по отдельности: все числа, метры и километры, повороты и так далее. Из этих слов, как из деталей конструктора, приложение на ходу составляет полноценные указания.

На запись ушло всего три часа. У Оксаны на руках было четыре листа со всеми словами. Перед записью она специально тренировалась — по нескольку раз проговаривала их вслух.

Оксана: «Самым сложным оказалось начитать слова так, чтобы они нормально между собой склеивались. Например, слово «метров» может быть как в середине предложения, так и в конце. И везде оно должно звучать естественно. Я не диктор и не умею на 100% управлять интонацией — постоянно какие-то переливы получались. Повезло, что ребята в студии помогли. Они произносили проблемные слова правильно, а я за ними повторяла с той же интонацией. А ещё было одно слово, с которым долго бились, — слово «через». Его сложно произнести отдельно — оно такое звонкое, и в самом предложении звучит совсем иначе. В итоге я просто начитывала разные фразы с этим словом, из которых его потом вырезали».

Можно было бы подумать, что после запуска Навигатора Оксана почувствовала себя знаменитой. Но она относится к этому спокойно. В повседневной жизни Оксана редко слышит свой голос в Навигаторе: машину она не водит, да и на такси ездит нечасто, так что поводов для звёздной болезни нет.

Оксана: «Когда вышел Навигатор, друзья у меня спрашивали: «Ну как ты себя чувствуешь?» А у меня совершенно не было чувства, будто бы произошло что-то особенное в моей жизни. Люди на улице меня ведь не узнают. Даже муж не сразу узнал мой голос в Навигаторе. Я специально ничего ему не говорила до запуска, пусть, думаю, будет сюрприз. В день запуска попросила потестировать новый продукт. Включили Навигатор, задали пункт назначения. «Маршрут построен», — говорю я. — «Через 200 метров поверните направо». Повернуть мы повернули, но голос мой муж без подсказки так и не узнал».

Действительно, распознать Оксану, живую и настоящую, в голосе Навигатора очень сложно. Фразы строятся из отдельно записанных слов, поэтому характерные для обычной речи интонации пропадают. Но в студии было записано и несколько цельных фраз, за которыми легко угадывается человек. В Навигатор они не вошли, но зато сохранились у нас.


26 комментариев
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smogarev.kirill
26 ноября 2015, 14:59
Голос понятный и приятный, как раз то, что нужно для навигации. Когда можно будет увидеть Яндекс.Навигатор с офлайн картами? Есть вероятность, что трафик для приложения будет бесплатным у операторов связи?
Bakli
26 ноября 2015, 14:59
smogarev.kirill,
карты скачиваются свободно через приложение.
smogarev.kirill
26 ноября 2015, 14:59
А я думал где я её уже видел, вот на этом видео в конце - http://www.youtube.com/watch?v=jD6VmauJnLQ&list=FLixlrqz8w-oa4UzdKyHLMaA
KhabMan
26 ноября 2015, 14:59
"Ой, нет, направо" - тоже можно использовать. Например, когда произошла какая-то программная ошибка или неправильно был построен маршрут:)
narajkin.n
26 ноября 2015, 14:59
KhabMan,
да. Было бы классно и приколько. Так сказать отмазка у системы =)
vsergeyspb
26 ноября 2015, 14:59
Очень бы хотелось чтобы навигатор умел хранить карты не только в памяти телефона но и на флешке. Это было бы самым полезным введением в программе.
lists
26 ноября 2015, 14:59
А почему треки недоступны с заграничных IP? Оксана предоставила права для публикации только на территории России?
lists
26 ноября 2015, 14:59
Да, и ещё вопрос. Через полгода этот ролик, загруженный на Яндекс.Видео, превратится в тыкву? Или вы его перезальёте на Ютьюб?
prostatit24
26 ноября 2015, 14:59
lists,

Остановка — то же, что Клиника.
Так шутят медики
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 14:59
lists,
Спасибо за визуальзацию ироничного вопроса, который я все эти дни мысленно задавала, видя ролики Яндекса на Яндекс.видео...
dan.krychkov
26 ноября 2015, 14:59
У вас в последней версии под андроид собственно предупреждения и отвалились. Nexus 7 2013, проверяйте
schurup87
26 ноября 2015, 14:59
Здорово! Надеюсь в отличии от иностранца, плохо знающего Россию, будут и пешие маршруты, дворами, через овраг и гаражи, по тропинке...!
И почему я не могу переехать на ЖЖ (сервисная ошибка)? Теряю друзей. Может хоть тут кто поможет?
ivanovas2007
26 ноября 2015, 14:59
C голосом все ОК! Было бы неплохо добавить на развязках какой съезд, их бывает несколько, но часто подсказка ограничивается "направо", "налево". И неплохо было бы сделать функцию сохранения "Избранное", можно в Яндекс Диск.
miamitraffic
26 ноября 2015, 14:59
ivanovas2007,
да со съездами беда, много раз промахивался
Андрей Никитин
26 ноября 2015, 14:59
ivanovas2007,
"Избранное" в Яндекс Диск - очень не хватает.
Никита Давидюк
26 ноября 2015, 14:59
Красивая девушка
Саша Котов
26 ноября 2015, 14:59
мне понравилос видео и голоса!!!)))
obirjr
26 ноября 2015, 14:59
Перестал работать звук в яндекс навигаторе? Что случилось? Звук включен, голос настроен. 😨
vfrtgbc
26 ноября 2015, 14:59
С недавнего времени навигатор перестал следовать по маршруту.Сам маршрут он строит,но по нему прыгает точка,которая не отслеживает маршрут,а просто перемещается от вышке к вышке.Сама стрелочка(которая по идее должна появляться) не появляется,и голос ничего не говорит.В чем может быть проблема?Я сейчас в отъезде,а без навигатора как то проблематично..
info@ru116.ru
26 ноября 2015, 14:59
vfrtgbc,
У вас отключен GPS
mrantony
26 ноября 2015, 14:59
Зря про Лужкова не оставили
coth
26 ноября 2015, 14:59
Всё-таки для такого лучше использовать зрелые голоса за 50. Как в метро было до этого Лужкова.
bogorodsk-noginsk
26 ноября 2015, 14:59
Скажите, а перенести избранные точки из навигатора на новый телефон никак нельзя?
pas081072
26 ноября 2015, 14:59
Я использую навигатор без GPS. Через мобильный интернет. И вот проблема, нет голосового сопровождения. Оксанка только сообщает, что маршрут построен и всё. Не подскажете, как исправить данную проблему?
Никита Иванов
26 ноября 2015, 14:59
Я что-то не знаю, где еще задать вопрос по программе. Связан он с переходом на новый смартфон, - типичная ситуация для многих пользователей. И выясняется, что, в отличие от многих программ, перенести настройки Яндекс.Навигатора (штатными средствами, без root) не получается. А у меня сохранено несколько десятков точек... Как вы могли упустить такой важный момент?!
Алексей Бочарников
27 февраля, 13:15
Хахахахахаха