Новая Музыка

Сегодня мы перезапустили сервис Яндекс.Музыка. Главная задача нового сервиса – открывать для людей музыку. Ту, которую они ещё не слышали, но которая им понравится.

В мире очень много музыки. «Очень много» означает, что её куда больше, чем человек может не только послушать, но и вообще осознать.

Давайте попробуем представить. В каталоге Яндекс.Музыки сейчас 17 миллионов треков. Каждый день мы добавляем тысячи новых композиций, в некоторые дни – десятки тысяч. Существуют музыкальные базы данных, которые знают о 30 миллионах треков. Чтобы прослушать такой каталог хотя бы один раз, понадобится больше двухсот лет. Двести лет постоянного звучания музыки.

И вот, приходит живой человек на какой-нибудь музыкальный сервис и задаётся простым, казалось бы, вопросом: «а что бы мне сейчас послушать?» Ответ вроде бы тоже простой: можно предложить слушателю популярную музыку, она же всем нравится, потому и популярная. Нюша, Rihanna, Григорий Лепс, Сплин, Lady Gaga и другие исполнители, чьи лица смотрят на вас с каждой афиши, и чьи песни звучат на каждой второй радиостанции, – действительно лидеры чартов. Только вот в чём подвох: никакого артиста, даже самого популярного, на Яндекс.Музыке не слушает и 10% пользователей. Нас – пользователей сервиса – больше 10 миллионов. И мы все очень разные. Очевидно, и ответ на вопрос «а что бы мне послушать?» у каждого из нас свой.

Последние два года мы занимались тем, что искали ответ на этот вопрос – для каждого свой. Мы научили сервис открывать для наших пользователей новую музыку. Такую, про которую они могут сказать – «Вот! Это то, что надо! В самую точку».

Открытие – важное слово. В мире столько музыки – новой, старой, любой – что неважно, сколько вам лет, сколько дисков у вас дома на полке, сколько треков в телефоне и сколько гигабайт на компьютере. С точки зрения музыкальных ощущений, у всех всё впереди. Всегда можно найти что-то новое для себя. Ведь у музыки, как и у многого другого, есть такая особенность – даже самые любимые, заслушанные до дыр песни нельзя слушать вечно. Время от времени хочется чего-то ещё.

Это могут быть не только новинки. Существует множество почти забытых талантливых музыкантов. У них есть своя аудитория, пусть и не гигантская, и они вполне могли бы понравиться кому-нибудь ещё. Но как им найти дорогу к вашим наушникам?

Да и новинкам приходится непросто. Для многих людей основным источником знаний о новой музыке являются радиостанции. Наверно, не все задумывались, сколько разных треков они крутят. На большинстве популярных звучит 300-500 треков в год, максимум. Бывает и гораздо меньше. Например, на Ибице, мировой столице электронной танцевальной музыки, есть станции, которые крутят 40-50 треков. А ведь для того, чтобы сохранять аудиторию, им нужно иногда ставить в эфир вечные хиты.

Создавая новую Музыку, мы – команда сервиса – постоянно держали в голове это потрясающее разнообразие. Мы считаем, что разнообразие жизненно важно для музыки как для части мировой культуры. И мы не хотим, чтобы она замыкалась на десятке популярных форматов и сотне звёздных артистов. Поэтому мы сделали такой сервис, где вы сможете легко и с удовольствием знакомиться с музыкой, интересной лично вам. Сервис будет советовать вам музыку, основываясь на том, что вам нравится и что слушают ваши друзья. А также – актуальные композиции из окружающего мира: музыку главных фестивалей, фильмов, радиостанций, ту, которую слушают ваши любимые исполнители.

Попробуйте новую Музыку, слушайте, узнавайте, делитесь впечатлениями и идеями. Добро пожаловать в эпоху великих музыкальных открытий!