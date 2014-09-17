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Новая Музыка

Сегодня мы перезапустили сервис Яндекс.Музыка. Главная задача нового сервиса – открывать для людей музыку. Ту, которую они ещё не слышали, но которая им понравится.


Константин Воронцов, руководитель Яндекс.Музыки
Константин Воронцов, руководитель сервиса Яндекс.Музыка:

В мире очень много музыки. «Очень много» означает, что её куда больше, чем человек может не только послушать, но и вообще осознать.

Давайте попробуем представить. В каталоге Яндекс.Музыки сейчас 17 миллионов треков. Каждый день мы добавляем тысячи новых композиций, в некоторые дни – десятки тысяч. Существуют музыкальные базы данных, которые знают о 30 миллионах треков. Чтобы прослушать такой каталог хотя бы один раз, понадобится больше двухсот лет. Двести лет постоянного звучания музыки.

И вот, приходит живой человек на какой-нибудь музыкальный сервис и задаётся простым, казалось бы, вопросом: «а что бы мне сейчас послушать?» Ответ вроде бы тоже простой: можно предложить слушателю популярную музыку, она же всем нравится, потому и популярная. Нюша, Rihanna, Григорий Лепс, Сплин, Lady Gaga и другие исполнители, чьи лица смотрят на вас с каждой афиши, и чьи песни звучат на каждой второй радиостанции, – действительно лидеры чартов. Только вот в чём подвох: никакого артиста, даже самого популярного, на Яндекс.Музыке не слушает и 10% пользователей. Нас – пользователей сервиса – больше 10 миллионов. И мы все очень разные. Очевидно, и ответ на вопрос «а что бы мне послушать?» у каждого из нас свой.

Последние два года мы занимались тем, что искали ответ на этот вопрос – для каждого свой. Мы научили сервис открывать для наших пользователей новую музыку. Такую, про которую они могут сказать – «Вот! Это то, что надо! В самую точку».

Открытие – важное слово. В мире столько музыки – новой, старой, любой – что неважно, сколько вам лет, сколько дисков у вас дома на полке, сколько треков в телефоне и сколько гигабайт на компьютере. С точки зрения музыкальных ощущений, у всех всё впереди. Всегда можно найти что-то новое для себя. Ведь у музыки, как и у многого другого, есть такая особенность – даже самые любимые, заслушанные до дыр песни нельзя слушать вечно. Время от времени хочется чего-то ещё.

Это могут быть не только новинки. Существует множество почти забытых талантливых музыкантов. У них есть своя аудитория, пусть и не гигантская, и они вполне могли бы понравиться кому-нибудь ещё. Но как им найти дорогу к вашим наушникам?

Да и новинкам приходится непросто. Для многих людей основным источником знаний о новой музыке являются радиостанции. Наверно, не все задумывались, сколько разных треков они крутят. На большинстве популярных звучит 300-500 треков в год, максимум. Бывает и гораздо меньше. Например, на Ибице, мировой столице электронной танцевальной музыки, есть станции, которые крутят 40-50 треков. А ведь для того, чтобы сохранять аудиторию, им нужно иногда ставить в эфир вечные хиты.

Создавая новую Музыку, мы – команда сервиса – постоянно держали в голове это потрясающее разнообразие. Мы считаем, что разнообразие жизненно важно для музыки как для части мировой культуры. И мы не хотим, чтобы она замыкалась на десятке популярных форматов и сотне звёздных артистов. Поэтому мы сделали такой сервис, где вы сможете легко и с удовольствием знакомиться с музыкой, интересной лично вам. Сервис будет советовать вам музыку, основываясь на том, что вам нравится и что слушают ваши друзья. А также – актуальные композиции из окружающего мира: музыку главных фестивалей, фильмов, радиостанций, ту, которую слушают ваши любимые исполнители.

Попробуйте новую Музыку, слушайте, узнавайте, делитесь впечатлениями и идеями. Добро пожаловать в эпоху великих музыкальных открытий!

93 комментария
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Николай
26 ноября 2015, 14:57
Сегодня открылся новый интерфейс, поизучал, потом нажал "вернуться к старой версии". Как вернуться обратно к новому интерфейсу?
capra
26 ноября 2015, 14:57
Николай,
сверху в меню ссылка "Новая Музыка".
Николай
26 ноября 2015, 14:57
capra,
нашел, спасибо)
Ntropy
26 ноября 2015, 14:57
capra,
вероятно нужен какой то алерт или нотификация как вернутся обратно :)
okryglimdo
26 ноября 2015, 14:57
capra,
)))
samox1n
26 ноября 2015, 14:57
capra,
спасибо
Николай
26 ноября 2015, 14:57
Писал уже в обратную связь, продублирую сюда на всякий случай:
А что мешает дать пользователям добавлять собственные теги как это давно сделано в lastfm.ru. В Steam недавно тоже ввели.

Например мне нравится electroclash и breakbeat, а в Яндекс Музыке есть раздел только "электроника" - это слишком общее определение, все равно что сказать мне нравятся легковые машины а не грузовые. Кнопка Радио не спасает, т.к. для многих исполнителей, которые мне нравятся нет такой кнопки (не особо популярные видимо). Хотя если захожу на ласт фм, слушаю рекомендации, потом захожу в Яндекс Музыку, там есть эти же треки, но их еще надо найти. В общем теги помогли бы.
Опять же это добавит социальную функцию - некоторым людям нравится что то добавлять, изменять (тот же ласт фм и википедия).
На первом этапе, если возможно, по лицензии спарсить теги у ласт фм, если дадут.

Сегодня увидел что в разделе Электроника появилось три подраздела депстеп и еще что-то, но это мало. В той же википедии можно найти больше направлений музыки. В soundcloud тоже есть деление по направлениям. Кстати из википедии тоже можно спарсить к каким направлениям относиться тот или иной исполнитель.

В общем с тегами проще будет достичь цели поставленной в данном посте.
kavrik
26 ноября 2015, 14:57
Николай,
понимаем боль, но точная жанровая разметка - сложное дело. Чем "уже" жанр тем больше найдется недовольных назначением этого жанра треку или альбому. Как видите, на новой Музыке мы начали уточнять жанровое "дерево", процесс продолжится.
Николай
26 ноября 2015, 14:57
kavrik,
насколько я понимаю в ласт фм и steam такое "недовольство" решено следующим способом (о чем я и говорю): Пользователи добавляю свои теги. Чем больше людей выбрали определенный тег, тем он выше в характеристике трека/исполнителя.
Николай
26 ноября 2015, 14:57
Т.е. скорее всего у ласт фм используются для поиска трека только 5-10 часто используемых пользователями тегов.
okryglimdo
26 ноября 2015, 14:57
Николай,
дай денег а?
vlnez
26 ноября 2015, 14:57
Минусы:
С трудом нашел свои плейлисты.
Хочу сначала видеть СВОЮ музыку на главной, а уж потом рекомендации.
Неуютный дизайн. Прямо-таки совсем отталквающий.
Плюсы:
Новый плеер, расположенный внизу, как в Gruveshark и Spotify, но из него нет доступа сразу к списку моих плейлистов.

Как по мне, так пока 3/5, но надеюсь, сервис будет развиваться.
И да, если честно, рекомендации очень мимо. У той же Pandora с этим намного удачнее.
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 14:57
vlnez,
Поддерживаю полностью..Хотела именно это сказать. потом мысленно махнула рукой и сформулировала свою иронию по отношению вообще к нововведению)))После того, как убили Я.ру, Яндекс.видео, а соответственно, и ЯФ в перспективе, ждать что-то от разработчиков хорошее бесполезно...Это стиль Яндекса. который мы видим на протяжении лет...
kavrik
26 ноября 2015, 14:57
vlnez,
попробуйте побольше послушать и "полайкать" - увидите, как рекомендации меняются.
vlnez
26 ноября 2015, 14:57
kavrik,
а мне вот интересно, нажатие кнопки "Следующий трек" равносильно дислайку, как это реализовано в Pandora и Spotify? Просто иначе в ней смысла нет - мои рекомендации от пропусков неинтересных мне песен не станут более точными и персонифицированными, а прослушивание станет нервным. Придется постоянно тыкать кнопку "След.", чтобы пропустить то, что сервис мне включает, не спросив меня.
kavrik
26 ноября 2015, 14:57
vlnez,
учитывается, но не равно (как и в Pandora). Дислайк - более сильный сигнал, чем скип.
iforexample
26 ноября 2015, 14:57
Я сначала подумал, что стили на странице не прогрузились) А потом понял, что случилось страшное...
Страницы с исполнителями и альбомами еще ничего, но главная страница music.yandex.ru похожа на свалку.
osintseff
26 ноября 2015, 14:57
iforexample,
Точно, много лишних блоков. Можно подумать, что эти блоки сделаны, чтобы пользователь задержался на сайте, в постоянных кликах, но в реальности всё грустно. 
Valera
26 ноября 2015, 14:57
Сервис нравится! Нужно больше музыки. У меня в ВК почти 2к трэков, а импортировались в Яндкес Музыку всего лишь чуть больше 500.
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 14:57
Не обнаружила в новой версии возможности встраивания плеера на другие платформы, например, в ЖЖ, и вернулась к старой версии...
И вообще лично мне не нравится, когда за мной шпионит система в плане сканирования моих запросов)))То, что мне предложили в качестве моих предпочтений - всего лишь запросы к дням рождений музыкантов для тем))А слушала я совсем другую музыку))АБСОЛЮТНО другую))) Так что  информация не отражает истину, господа разработчики)))))))))))))
sadar.li
26 ноября 2015, 14:57
может конечно с непривычки, но сделали хрень попсовую как сейчас модно...
где подписки на исполнителей, где радио?
как перейти на старую версию?
kavrik
26 ноября 2015, 14:57
sadar.li,
полайкате исполнителя; радио - на странице исполнителя и странице жанра
osintseff
26 ноября 2015, 14:57
sadar.li,
В подвале сайта, есть функция перехода на старую версию.
Раткин Роман
26 ноября 2015, 14:57
Когда планируется выход приложения для Windows Phone?
kavrik
26 ноября 2015, 14:57
Раткин  Роман, прямо вот скоро
Раткин Роман
26 ноября 2015, 14:57
kavrik,
хорошо если так. А то приходится использовать веб-интерфейс.
Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 14:57
И еще к слову о Яндекс.Музыке и похвальбе о том, как много крутой музыке на этом ресурсе размещено...Стыдно хвастаться крутизной в русскоязычном секторе и не иметь золотой коллекции легендарных треков..Например, *Надежда* Анны Герман или *Песенка о хорошем настроении* Людмилы Гурченко...Зато американский сектор представлен широко...Видимо, на какие деньги всё строится, те песни и поются...Просто сейчас нужен плеерочек с песенкой..А нету на крутом портале музыкальном Яндекс.музыка...Не можете с правообладателями договориться?Или не хотите?
okoneko
26 ноября 2015, 14:57
жаль, что глубокой интеграции с элементами пока нет =(
osintseff
26 ноября 2015, 14:57
Новый интерфейс как будто навязывается пользователю:
- Вы слушали исполнителя Snoop Dogg, но эти альбомы ускользнули от вашего внимания;
- Похоже, вам нравится исполнитель Jack Parow, а значит, вам стоит послушать;
- Ищут вместе с исполнителями, которых вы слушаете;
- Похоже, вы слушаете много музыки лейбла Roadrunner. Вот его свежий релиз;
Всё это заставляет меня скролить, скролить.
А ведь раньше всё было компактно, по полочкам, а сейчас напоминает Лейдинг пейдж Яндекс.Музыка.

Я не скажу что дизайн плохой, но идея слабая и не продуманная.
Я, скажем, люблю каждый день зайти и с первого клика включить песню в недавних, а теперь мне нужно заходить в "Моя музыка", выбирать альбом "Мне нравится" и слушать, 2 клика лишних, не удобно.

Новый интерфейс - это новый вид, а с удобностью использование, беда:
- баннеры цветные на главной;
- нужный раздел в самом низу;
- много блоков, которые не особо нужны;

Единственное, что порадовало - это панель плеера, просторная, понятная.

Иван Беляев
26 ноября 2015, 14:57
Почему большинство песен концертные, это из-за авторских прав? Треки записанные в студии качественнее...
Интерфейс симпатичный, давно ждал изменения. Теперь все сервисы яндекса в одной теме)
Еще бы в я.почту сделали желтенький(не громоздкий) стиль!
Дэн
26 ноября 2015, 14:57
Непонятно, зачем нужно было сделать всё вообще наоборот. Был плейлист слева - давайте сделаем справа! Был плеер сверху - давайте переместим вниз!
osintseff
26 ноября 2015, 14:57
Дэн,
Это точно, было удобно стало не удобно. Мне кажется стояла задача сделать новый интерфейс, но он не нужен.

Достаточно сделать вот так: http://img.fotki.yandex.ru/get/14/232404211.2/1_TBAWSZVcXFEce9HKU1sK2kMSe0Y=_f6323_4356146d_orig
yrchenko.fot
26 ноября 2015, 14:57
проблема авторизации  через google chome 37 (64 бит). а при авторизации через passport.yandex все нормально.
при использовании firefox такой проблемы нет.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:57
Где Вертинский?Козин?Соловьяненко?Герман?Хворостовский?
Дмитрий Савенков
26 ноября 2015, 14:57
Очень весомый минус. Я любитель ремиксов, но после логина на сервисе из под своего вк, и порта аудиозаписей, обнаружил что ремиксы либо заменены иными версиями , либо вообще стали оригинальными треками.
Пётр
26 ноября 2015, 14:57
Вот тоже заметил, что импорт очень легкомысленно относится к версиям треков. Лучше предупредить пользователя и дать выбрать другую версию или удалить, если нужной версии не найдётся.
Smooth-v
26 ноября 2015, 14:57
ну почти как 10tracks.com теперь
Лукин Леонид
26 ноября 2015, 14:57
Спасибо, давно ждал этого момента! =) Хорошая работа, удачи вам!
bpm812
26 ноября 2015, 14:57
https://yadi.sk/i/NmyUicARbXS49
Алексей Rox
26 ноября 2015, 14:57
сделайте плагин для AIMP, чтобы слушать свой треклист без включённого браузера
killeverybodynow
26 ноября 2015, 14:57
Как же всё раскидали. Приходится скроллить, скроллить. Первый раз попав на Яндекс.Музыку, я сразу понял, что к чему. Не уверен, что я бы так же быстро разобрался в этой версии.

Всё-таки нужен поиск по жанрам. Хотя бы, чтобы можно было ввести в строку "пост-рок" или "post-rock" и получить не просто песни со словами post и rock в названии.

А вообще – давняя мечта: last.fm ведь прикрутили Spotify для иностранцев, вот было бы круто для российских пользователей так же, зайдя на last.fm слушать треки через Яндекс.Музыку. =)
killeverybodynow
26 ноября 2015, 14:57
Алсо, куда делся скробблинг?
ksbw
26 ноября 2015, 14:57
killeverybodynow,
https://chrome.google.com/webstore/detail/lastfm-scrobbler/hhinaapppaileiechjoiifaancjggfjm
wit02
26 ноября 2015, 14:57
Как отключить Яндекс.Директ на странице Я.Музыки? Или это цена бесплатного прослушивания трэков?
osintseff
26 ноября 2015, 14:57
Оцените моё решения - обновить интерфейс Яндекс.Музыки: http://img.fotki.yandex.ru/get/14/232404211.2/1_TBAWSZVcXFEce9HKU1sK2kMSe0Y=_f6323_4356146d_orig
Антон Писаревский
26 ноября 2015, 14:57
Все замечательно, но кнопочка вверх не помешала бы:)
Сёма Мрачный
26 ноября 2015, 14:57
ребята, спасибо за сервис. всё, что вы делаете правильно и хорошо, молодцы.

только один вопрос: можно ли как-нибудь отделить официальную дискографию от переизданий-сборников или каким-нибудь иным образом структурировать так, чтобы было чуточку яснее ориентироваться в творчестве исполнителей. скажем, набираешь Grateful Dead или Chet Baker, и у них чертова уйма альбомов со стародавних времён, и непонятно, как это исть. а в последние годы чертовски оказывается много переизданий и даже не очевидно с первого взгляда, что все из них легальны.
vir2alex
26 ноября 2015, 14:57
Музыки пока не много, но это не недостаток ресурса, а косячок ОТО Энштейна под названием "Время". Интерфейс! Всё-таки этот плиточный, плоский интерфейс, который непонятным образом оказался модным реально неудобен для восприятия.
vir2alex
26 ноября 2015, 14:57
Вообще идея-то реально клёвая, движетесь в нужном направлении. У вас много таких идей. Стремление создать искусственный интеллект вызывает уважение. Двигайтесь вперёд и не обижайтесь на наши дурацкие комменты. :))) Что-нибудь да получится.
Vladeor
26 ноября 2015, 14:57
Очень удобная новая версия, о прежней версии забыл сразу же (ещё летом). Не очень обратил внимание на то, что добавилось (или изменилось) осенью, потому, что всё так же удобно находить и слушать. Из "громких" новинок этого месяца, понравилось композиция Scars в исполнении Emmanuel Jal and Nelly Furtado http://music.yandex.ru/album/2132505/track/19053369 в которой я немного "перевёл" текст (просто приблизительная подборка слов под композицию)
Несерьёзная-патриотическая... ну и про любовь конечно же
Первый куплет (песенка ворога):
Заварил я, заварил я, заварил я чай
Рано утром встал, пирожок достал
Я на стул присел, пирожок тот съел
Подошёл к окну и открыл... ааа
Припев:
Москвы золотая весна
Плывёт над страною она
А всем ворогам .уева, .уевааааааа
Иволгу в скайп...
Второй куплет:
Расцветает всё, пробуждается
И над всей страной простирается прямо вдаль
Люди счастливы, улыбаются, и за горизонт
От них уходит печаааль
Припев:
Москвы золотая весна
Плывёт над страною она
А всем ворогам .уева, .уевааааааа
Москвы золотая весна
Плывёт над страною она
А всем ворогам .уева, .уевааааааа
Иволгу в скайп...
Бонус про Варю и Валю:
Валя... ещё давай
Валяа... сильней давай
Валя... теперь давай
Валя, Валя... сильней давай
О Валя, Валя... о, любовь
О Валя, Валя... любовь-морковь
Валя, Валя... дай чё-нибудь пить
Валя, Валя... дай чё-нибудь пить
Валя, Валя... дай чё-нибудь пить
Валя-Валя, Валя-Валя, Валя-Ваааа... Валя
123
26 ноября 2015, 14:57
Подскажите, а как в Firefox заставить звучать треки из Яндекс.Музыки в формате 5.1? В опере всё норм. При этом при воспроизведении из вконтакте задействованы все колонки в любом браузере.
radiomagenta
26 ноября 2015, 14:57
123,
Вы не могли бы рассказать нам чуть подробнее, с помощью чего Вы слушаете треки в формате 5.1?  У Вас десктоп и звуковая карта 5.1 или какое-то внешнее устройство?
--
Лена Артёмова, Яндекс.
ant.furman
26 ноября 2015, 14:57
Верните, пожалуйста, все назад. Стало очень неудобно искать музыку и свои плейлисты.
burashka-lcme
26 ноября 2015, 14:57
Зачем логику действия кнопки предыдущего трека изменили? Раньше назад сбрасывала текущий трек в начало воспроизведения, а следующее нажатие запускала предыдущий трек. Да, это было необычно, но зачем сначала приучать пользователей к одному, а потом заставлять полностью переучиваться? Если вы думаете, что привычка это фигня, то почитайте книги по проектированию человекоориентированных интерфейсов, хотя бы "Интерфейс" Раскина.
Михаил
26 ноября 2015, 14:57
Прекрасная, давняя идея, но беда в том, что это большинству населения не нужно. Радио это очень хорошо знает, поэтому шансы на то, что бы заменить радио чрезвычайно малы.
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:57
Михаил,
по-моему, тут дело в технологиях, а не в том, что будто "это большинству населения не нужно". Как вы думаете, будет ли рекомендательная система Я.музыки эффективнее, чем старое доброе радио?
Михаил
26 ноября 2015, 14:57
Smoki--Mo,
что вкладывать в понятие эффективности? Объем аудитории?
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:57
Михаил,
я думаю, что прежде всего - это удовлетворение потребности людей, их потребности слушать музыку, которая будет им интересна. Получается, что эффективность не равна объему, объем - это, скорее, следствие эффективности.
Михаил
26 ноября 2015, 14:57
Smoki--Mo,
не один год связан с радио и разочарую вас. В свое время для меня это было большим открытием, не очень приятным. Большинство людей музыку не слушают, точно так же как не едят пищу. Чистое поглощение. Не раздражает — вот уже хорошо. Так что сервис, скорее для избранных :)
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:57
Мне новый вид сервиса понравился намного больше, чем старый:
- Правильно было кем-то замечено, что сейчас все выглядит более стильно.
- Яндекс, наконец, стремится к единому дизайну на всех своих сервисах.
- Наконец-то появилась возможность включать режим "шафлл" при прослушивании всего творчества какого-то исполнителя. То есть, раньше этот режим канал только на каком-то одном альбоме исполнителя, теперь можно включить все треки и включить на них всех режим шафлл.

Конечно, во многом еще предстоит разобраться, я полностью обновленную версию еще не шерстил. Но проделанная работа однозначно сделала сервис лучше. Спасибо)))
kia9898
26 ноября 2015, 14:57
Как перейти на новую версию сервиса? Захожу с iPad. Все по старому.
kia9898
26 ноября 2015, 14:57
Как перейти на новую версию сервиса? Захожу с iPad. Все по старому.
Иван Ильин
26 ноября 2015, 14:57
Мне лично очень понравилась "новая музыка". Спасибо разработчикам!
Александр
26 ноября 2015, 14:57
Подскажите, а как теперь сортировать треки в плейлистах?
paulines
26 ноября 2015, 14:57
Ой, как всё стало неудобно! Съезжаю в Москву.ФМ!
YUGIK
26 ноября 2015, 14:57
Сервис стал действительно радовать. Раньше был уныл. Сейчас и подборочку музыки предлагают и похожих исполнителей. Спасибо.
atve
26 ноября 2015, 14:57
интересное дизайнерское решение.
  - верхняя панелька уезжает при скролле
  - слева менюшку дополнить парой-тройкой пунктов, как в поиске
  - возможности припаять свою обложку на альбом, пусть и с пометкой Яндекс.Музыка
drzlo
26 ноября 2015, 14:57
Рекомендации послушать новых музыкантов или альбом - это, по моему мнению, движение в правильном направлении для музыкального сервиса.

Но в процессе реализации интересной и полезной идее хорошо посмотреть на продукты конкурентов.
Посмотрите, пожалуйста, как в Google Music реализованы рекомендации слушателю.

Рекомендую (простите за тавталогию) в дополнение к "Рекомендациям" расширить понятие "Радио" в Yandex.Music, а не ограничивать его категориями и тем более подкатегориями.
Может не хватить терпения для того, чтобы ознакомиться с актуальным репертуром исполнителя из "Рекомендации" и найти ту самую мелодию - прослушивание может завершиться на 3-4 песне.
При этом ценность конкрентной рекомендации вашего сервисе, как и функционала в целом для пользователей упадет.

Музыка - это эмоция. Получить рекомендации по конкретной песне, по альбому, по исполнителю и поддержать эмоцианальный настрой "это бесценно" (с).
В "Радио" не нужно тратить время, чтобы в рекомендованном альбоме найти песню, которая нравиться пользователю или соответствует его музыкальному вкусу в текущий момент.
Пользователь в такой подборке "Радио" слышит именно те мелодии из разных альбомов, которые соответствуют его предпочтениям.
Слушая новую интересную мелодию в "Радио" пользователь сможет открыть для себя альбом хорошо забытого старого исполнителя или восходящей звезды соответствующего жанра.
anmort
26 ноября 2015, 14:57
Я открыла новый интерфейс, поняла что все плохо и огорчилась. Но, тыкнув куда-то в эти белые портянки я услышала музыку, которая мне понравилась. И всё заверте...

В общем, всё как всегда - ко всему можно привыкнуть. Это уже не первый эксперимент дизайнеров над людьми. Однако, не смотря на неудачный дизайн, я сегодня весь день слушаю музыку под настроение, а это собственно и главное в сервисе.
danilov.anatoly
26 ноября 2015, 14:57
Здравствуйте. А существует ли возможность импортировать плейлисты из lastfm? А особенно хочется импортировать плейлист любимых треков.
brother-basil
26 ноября 2015, 14:57
Хотелось бы более детальной классификации жанров. Например джаз - он не только "классический" и "современный". Можно было написать "свинг" "бибоп" "latin" и т.п. Но думаю, что это впереди.. А с жанром "восточная музыка" - это вообще "здорово придумано" - туда попала и арабская и индийская музыка...
annet.verde
26 ноября 2015, 14:57
Новая музыка безумно удивила и порадовала! Так долго ждала рекомендаций и наконец они здесь - очень разные и такие "вот , оно самое, в точку!" Дизайн прост и лаконичен. Единственное, хотелось бы мобильную версию для телефона (не приложение) и нижнюю строчку самого плеера поднять куда-нибудь повыше, уж больно она низко (особенно неудобно, когда слушаешь музыку в телефоне). В остальном - сплошная радость и восторг! Спасибо! Растите и развивайтесь и дальше!
vadimdengov
26 ноября 2015, 14:57
Яндекс музыка была бы намного замечательнее, если в её список грузить музыку с компьютера, а то в списке плейлистов нет для нас подходящей музыки, да ещё видео нельзя грузить в соответствующий видеораздел Яндекса, начиная с июля 2014 года, и вообще Яндекс без "Я-ру" беден.
look4job
26 ноября 2015, 14:57
С удовольствием пользуюсь сервисом. Одобряю нововведения. Но есть вопросы. Почему "Terem-Quartet" и "The Terem Quartet" это два разных исполнителя, каждый со своим набором треков? Пожалуйста не допускайте путаницы. И спасибо :)
drzlo
26 ноября 2015, 14:57
Поздравляю с выпуском новой версии мобильной Яндекс Музыки!
Приложение для iPhone в новом дизайне стало выглядеть потрясающе!
X D
26 ноября 2015, 14:57
А куда в мобильной версии делись "редакционные" подборки? Музыка на День благодарения или Сегодня на радио?
Maria Aldarova
26 ноября 2015, 14:57
нашла easy changes!!! круто-то как!
komrad.yaroshenko
26 ноября 2015, 14:57
Кнопки вернутся к старой версии не нашел а в новой нужно быть четерых глазым чтобы что то найти.В старой версии все было под рукой и доступно.
genplanov
26 ноября 2015, 14:57
Тоже не нашел кнопки возврата к старой версии.
Очень разбросано всё по странице, глаза разбегаются, а того что привык видеть, не найти!
vero1980k
26 ноября 2015, 14:57
Категорически не нравится новая версия!! Может,я ещё не разглядела,но где кнопка удаления песни из плейлиста? Вижу только "удалить плейлист" ВЕСЬ,ЦЕЛИКОМ!
vero1980k
26 ноября 2015, 14:57
vero1980k,
ок,кое-как,почти случайно нужную кнопку я таки нашла...Но мнения моего в целом это не меняет-рекомендации по исполнителям совсем не в тему,напоминания о том,что я слушала полгода назад вообще нелепы. Но особенно бесит "уточнение" о том,что список "Мне нравится" НЕЛЬЗЯ удалить! Что значит нельзя-это МОЙ список или как?!
artamonov-boris
26 ноября 2015, 14:57
я очень громко ругался когда "сломались" картинки, еще громче ругался когда таким же образом поступили с музыкой, но была все же возможность вернутся к старому интерфейсу. И вот зайдя сегодня я ее не нашел( а новый интерфейс вызывает стойкое отвращение!!! Я пользовался яндексом никак не меньше 10 лет и считал его лучшим поисковиком рунета, но теперь оставлю только "робота в почте" с переадресацией и больше сюда не вернусь... Счастливо оставаться.
earlnsk
26 ноября 2015, 14:57
artamonov-boris,
присоединяюсь к вашему разочарованию. В свое время ушел с grooveshark на более простой и легкий интерфейс яндекс музыки, но вот он и "догнал" GS. Сейчас попробую поискать что-то другое.
Михаил
26 ноября 2015, 14:57
Я хочу "вернуться к старой версии". Я совершенно не приспособлен к пониманию и использованию нового интерфейса, по сути и не пользуюсь уже. На редкость не удобно, не практично, путано, не уютно. Хочу кнопочку "вернуться к старой версии" и ничего больше.
scorpman91
26 ноября 2015, 14:57
Какое же это **... разочарование. С удовольствием пользовался старой версией до недавнего момента. Заглючила, постоянно пыталась синхронизироваться, временами после ребута телефона некоторые песни пропадали из плейлиста ну думаю ладно, пора бы обновить приложение. На первый взгляд всё было неплохо. Плейлист сохранился, это замечательно, но где заветная кнопочка "Сортировать вручную" ? У меня в музыке своя хронология, думаю не я один такой, почему убрали возможность сортировки ? Ладно, на секунду забыли про данную функцию, но тот факт, что я не могу даже УДАЛИТЬ трек из плейлиста просто убивает .... 2 с минусом разрабам за подбный трэш.
miha1239
26 ноября 2015, 14:57
Будет предложение сделать, чтобы музыка начинала играть при заходе на страницу.Может играть, как рекомендованная, так и та, что добавлена в понравившееся.
tk-mail
26 ноября 2015, 14:57
Я хочу "вернуться к старой версии". Я совершенно не приспособлен к пониманию и использованию нового интерфейса, по сути и не пользуюсь уже. На редкость не удобно, не практично, путано, не уютно. Хочу кнопочку "вернуться к старой версии" и ничего больше. ПОДЕРЖИВАЮ !!!
ДАЙТЕ ВЫБОР МЕЖДУ СТАРОЙ И НОВОЙ ВЕРСИЕЙ
Роман Бутюгин
15 сентября 2016, 00:22
Раз уж сделали эквалайзер с выбором пресетов - подгружайте из описания к альбому пресеты типо поп, рок и тд.
Рустам Шаисламов
25 октября 2016, 01:39
Помогите пожалуйста вернутся мне на старую версию Музыки в Яндексе Константин Воронцов, я больше не буду заходить в чужой сайт, просто я тогда ошибся и нажал не в ту кнопку и у меня вышел чужой сайт Музыки в Яндексе, Вы мне вернёте старую версию и я извиняюсь за чужой сайт Музыки больше никогда такого не повторится. Помогите мне пожалуйста, прошу Вас ради всего Святого, если что нужно будет Вам я Вам помогу как Вы скажете. И я буду благодарен Вам.
dmitriisun
8 мая 2017, 22:55
подскажите, а где именно лучше писать вопросы по работе вашего музыка сервиса?
FimaTheLoneFox
2 ноября 2017, 05:00
Пока все обсуждают новый интерфейс сервиса, я хотел бы попросить представить наконец-таки музыку жанра аниме и и похожую на неё. Отдельно хочеться попросить (у меня день варенья 27 ноября...) добавить музыку из сериала "Bishoujo senshi sailor moon" (сэйлор мун в росийском варианте) и музыку лейбла (если я правильно помню...) Crypton future media/YAMAHA,  думаю не все в курсе что существует такая вещь под названием "VOC@LOID", специальный програмный синтезатор для синтеза музыкального вокала. Чем-то напоминает Gorillaz и Genki rockets. Самыми известными виртуальными исполнителями на базе этого синтезатора являються Hatsume Miķu, Kagamine Rin и Len, Megurine Luka, Kaito и Meiko. Также можно упомянуть про Megpoid "GUMI", Oliver,
FimaTheLoneFox
2 ноября 2017, 05:47
Пока все обсуждают новый интерфейс сервиса, я хочу попросить представить новый (по крайней мере я ничего не могу найти по этой теме на сервисе) жанр музыки в аниме-стиле. И в связи с тем, что у меня 27 ноября день варенья, прошу представить музыку из сериала сэйлор мун (Bishoujo senshi sailor moon) и музыку лейбла Crypton future media, Виртуальных исполнителей на базе музыкального синтезатора VOC@LOID. Самые известные из них это Hatsune Miku, Kagamine Rin и Len, Megurine Luka, Kaito и Meiko и Megpoid " GUMI"(по-моему от The Internet co.) . Всего более 50 исполнителей. Похоже на Gorillaz и Genki rockets. Для примера посмотрите на youtube следующие треки: Hatsume miku - Far awey, The secret garden, the moon и Your Diva. Kagamine Rin - kokoro и Gemini (вместе с Len). Kagamine Len - Butterfly on your rright ( left ) shoulder. Megurine luka - Just be friends. Megpoid "GUMI"- Rosetta, Life reset button и Requiem. Я понимаю, что договариваться с азиатами очень тяжело, но ради моего дня варенья очень прошу дать хотябы надежду на появление Мику и Рин на Яндексе... На Google Play Music  и Itunes ничего подобного нету. Ну и немного иронии: в этом году у нас с Усаги Цукино небольшой юбилей - и мне 25, и ей тоже (именно той, которую все помнят из сериала). Аригато, и засим поошу откланяться, и жду хоть какой-нибудь весточки от вас... Вечно Ваш недовольный Пользователь.
Игорь Першин
сегодня, 16:49
Почему вы стали навязывать подписку на музыку? Лично я откажусь от прослушивания в вашем сервисе, хотя он и стал для меня лично очень удобным.