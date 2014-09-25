Новая Яндекс.Почта для Android

Работать с электронной почтой — едва ли не первое, что научились делать предки современных смартфонов. С тех пор многое изменилось: смартфоны обрели сенсорные экраны, лишились клавиатур и освоили множество новых ролей — вплоть до роли тренера по фитнесу. В общем, мир изменился — а значит, пора меняться и почте.



Сегодня мы представляем новую Яндекс.Почту для Android. Мы полностью переосмыслили интерфейс приложения. Все необходимые инструменты — папки, настройки, список аккаунтов — находятся на панели в левой части экрана. Удалять письма или помечать новые сообщения как прочитанные можно одним движением пальца.







Если у вас несколько почтовых ящиков на Яндексе, работать с ними можно одновременно. Например, чтобы проверить личную почту, не нужно выходить из рабочего аккаунта, и наоборот.



Для того чтобы определить, какой файл — картинка, таблица, документ — приложен к письму, открывать сообщение необязательно. Достаточно посмотреть на картинку-превью.







Часто бывает, что нужно быстро найти в почте определённое письмо. В этом случае в строку поиска обычно вводят слова из письма или имя его отправителя. В новой Яндекс.Почте для Android появились быстрые фильтры: с их помощью можно отыскать, например, все письма с электронными билетами или бронями отелей, не напечатав ни слова. Распознавать тип письма Яндекс.Почта умеет благодаря технологии «Маркер».







Новая Почта позволяет работать с письмами в офлайне — там, где нет Wi-Fi или сигнала сотовой сети. Она автоматически сохраняет ваши письма на устройстве и показывает их вам в любой момент: когда вы далеко за городом, высоко в небе — в самолёте или глубоко под землёй — в вагоне метро. Читайте в офлайне почту, пишите ответы, раскладывайте письма по папкам. Как только вы снова подключитесь к сети, все изменения синхронизируются с сервером.



Скачать новую Яндекс.Почту для Android можно в интернет-магазине Google Play или в Яндекс.Store.