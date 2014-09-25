КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Новая Яндекс.Почта для Android

Работать с электронной почтой — едва ли не первое, что научились делать предки современных смартфонов. С тех пор многое изменилось: смартфоны обрели сенсорные экраны, лишились клавиатур и освоили множество новых ролей — вплоть до роли тренера по фитнесу. В общем, мир изменился — а значит, пора меняться и почте.

Сегодня мы представляем новую Яндекс.Почту для Android. Мы полностью переосмыслили интерфейс приложения. Все необходимые инструменты — папки, настройки, список аккаунтов — находятся на панели в левой части экрана. Удалять письма или помечать новые сообщения как прочитанные можно одним движением пальца.



Если у вас несколько почтовых ящиков на Яндексе, работать с ними можно одновременно. Например, чтобы проверить личную почту, не нужно выходить из рабочего аккаунта, и наоборот.

Для того чтобы определить, какой файл — картинка, таблица, документ — приложен к письму, открывать сообщение необязательно. Достаточно посмотреть на картинку-превью.



Часто бывает, что нужно быстро найти в почте определённое письмо. В этом случае в строку поиска обычно вводят слова из письма или имя его отправителя. В новой Яндекс.Почте для Android появились быстрые фильтры: с их помощью можно отыскать, например, все письма с электронными билетами или бронями отелей, не напечатав ни слова. Распознавать тип письма Яндекс.Почта умеет благодаря технологии «Маркер».



Новая Почта позволяет работать с письмами в офлайне — там, где нет Wi-Fi или сигнала сотовой сети. Она автоматически сохраняет ваши письма на устройстве и показывает их вам в любой момент: когда вы далеко за городом, высоко в небе — в самолёте или глубоко под землёй — в вагоне метро. Читайте в офлайне почту, пишите ответы, раскладывайте письма по папкам. Как только вы снова подключитесь к сети, все изменения синхронизируются с сервером.

Скачать новую Яндекс.Почту для Android можно в интернет-магазине Google Play или в Яндекс.Store.

146 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Егор Вишняков
26 ноября 2015, 14:53
Ура-ура! Наконец-то =)
Одно из нужнейших приложений обрело современный и приятный вид =)
Спасибо! Вы молодцы) Люблю вас ;-)
Виталий Зданевич
26 ноября 2015, 14:53
Спасибо, давно пора. Старое приложение было таким старым. Надеюсь вы скоро сделаете новый календарь :)
Arthur N
26 ноября 2015, 14:53
Теперь ждём новый Яндекс.Диск
reaferon
26 ноября 2015, 14:53
А чем диск то не устроил? Вроде нормуль у него все, достаточно удобный. Прожорливый бывает временами, но, как мне кажется, подобная функциональность и должна быть прожерливой.
pozitivnick
26 ноября 2015, 14:53
Медленно, но верно шагаете :) Теперь за календарь пора браться))
Maxim
26 ноября 2015, 14:53
Супер:) Молодцы
koncertfoto
26 ноября 2015, 14:53
А приложение под iOS заброшено с концами?!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53
Всё будет, надо ждать :)
Ervan-vz
26 ноября 2015, 14:53
Тимофей, служба поддержки,
ага... я о найденном воспроизводимом баге в iOS версии, которому уже года 3-4 даже писал в саппорт общий(после того, как на Яке поймать никого от разработчиков не смог). А баг и ныне там.
Ну да ничего, жду надеюсь верю. :-)
kuma
26 ноября 2015, 14:53
Тимофей, служба поддержки,
а обновление будет адаптировано для iPad?
И вообще хоть в этом году выйдет?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53
Егор, увы, пока ничего определенного сказать не можем.
fermer-fermer
26 ноября 2015, 14:53
Как авторизоваться в этой приложении, если есть Я.Почта для домена?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53

Правила не изменились: нужно в качестве логина использовать полный адрес почтового ящика. Если возникают проблемы, расскажите, пожалуйста, подробнее, а также будет полезно сделать снимок получаемой ошибки.

fermer-fermer
26 ноября 2015, 14:53
Тимофей, служба поддержки,
спасибо. Вообще не знал о такой возможности заходить в приложение с полным адресом.
Еще вопрос. Обещали дать возможность и исправлять самостоятельно установленное по умолчанию «Ответить всем» на «Ответить адресату»
maria.lotsmanova
26 ноября 2015, 14:53
А что с iOS?
Сергей
26 ноября 2015, 14:53
И куда пропала вкладка Яндекс Диска(((? я не хочу ставить отдельное приложение
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53

Для того чтобы полноценно работать с файлами, лучше всё же поставить отдельное приложение, потому что оно уже давно ушло вперёд по сравнению с тем, что было в старом приложении Яндекс.Почта. Отдельное приложение быстро развивается и регулярно обновляется.

В самой почте мы оставили только возможность выбрать при написании письма файлы, которые ранее были загружены на Яндекс.Диск.

Сергей
26 ноября 2015, 14:53
Тимофей, служба поддержки,
уже поставил, спасибо, буду привыкать)
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:53
Синхронизации контактов нет.

Возможности отправлять письма от имени разных адресов, связанных с ящиком, тоже не увидел.

Жаль. Все жду от Яндекса полноценной экосистемы - почта, контакты, календари, карты и тп. - систему тесно переплетенных сервисов куда тесно вливаются как настольные так и мобильные устройства. Надежды не теряю. А дизайн классный получился,  молодцы!
ig0r74
26 ноября 2015, 14:53
SRG985, +1 про адреса привязанные к аккаунту. Приходится каждый раз заходить в дэсктопную версию сайта почты.
Инъ Антоний
26 ноября 2015, 14:53
Месенджер в почте будет?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53

Месенджер убрали, возвращать пока что не планируем.

Ya Lite
26 ноября 2015, 14:53
Тимофей, служба поддержки,
И правильно. Их и без того хватает. а в приложении только лишним баластом висел.
nikiti
26 ноября 2015, 14:53
Стоит Android 2.3. Программа не обновляется. Это из-за версии Android?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:53

Приложение и правда поддержавает версии, начиная с 4.0.3. Для более старых версий Android обновления не будет.

krasnoperx
26 ноября 2015, 14:54
Поздравляю всех нас!)
quer2
26 ноября 2015, 14:54
А для доменной почты она подходит?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Конечно! В качестве логина используйте полный адрес почтового ящика.

Андрей
26 ноября 2015, 14:54
Да неужели, свершилось!
rms-sv
26 ноября 2015, 14:54
Как вернуть старую версию программы?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Это невозможно. Расскажите, пожалуйста, зачем Вы хотите вернеуть старое приложение?

rms-sv
26 ноября 2015, 14:54
Тимофей, служба поддержки,
не хочется перечислять, всё уже написано в отзывах на Google Play. Вы уничтожили функционал. Пришлось отказаться от этой программы.
tariel-x
26 ноября 2015, 14:54
rms-sv,
4pda, там есть apk
Комментарий удалён
voffcheg109
26 ноября 2015, 14:54
Если в кратце: "Стало только хуже Не видно названия меток. У меня много меток в том числе одного цвета. Как теперь их отличить? Вместо темы письма отображается папка, в которой оно лежит. Идиотский стиль iOS, можно случайно удалить письмо, не спрашивается подтверждение. Блеклая иконка. Не работает по горизонтали."
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Добрый день! Тема письма не должна пропадать никогда. Она видна и в списке писем, и на экране просмотра письма. И тема письма пишется более крупным и ярким шрифтом, нежели название папки, в которой лежит письмо. Если это не так, сделайте, пожалуйста, снимок экрана, иллюстрирующий проблему. Будем разбираться.

Для того чтобы обезопасить пользователей от случайного удаления писем, мы сделали так, чтобы для удаления нужно было провести пальцем через весь экран — это всё же достаточно большое действие для неосторожного. В веб интерфейсе ведь Вы не ожидаете, что при нажатии на кнопку «удалить» у Вас будут каждый раз переспрашивать. Так и тут. Это не случайное нажатие, а явное проведение пальцем через весь экран телефона.

Горизонтальное расположение обязательно добавим в следующих версиях приложения.

Швалёв Дмитрий
26 ноября 2015, 14:54
К сожалению почта у меня давно превратилась в скопище уведомлений и подписок - переписка с живыми людьми это меньше 1%, всё общение перешло в соцсети и мессенджеры.
Наверное жаль.
Deleted
26 ноября 2015, 14:54
Если, вас что-то не устраивает в новой яндекс почте, тогда просто перебейте на старую версию:
http://goo.gl/NSfsi7
purplesky-rock
26 ноября 2015, 14:54
Deleted,
Спасибо за ссылку! :)
vsadykov
26 ноября 2015, 14:54
Deleted,
спасибо! :) Откатился обратно и вздохнул с облегчением
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:54
Здравствуйте. Для начала сообщу, что мне очень понравилось новое приложение по дизайну и юзабилити.

Настолько понравилось, что захотелось его использовать для телефона заместо приложение Mail.Почты.
Но вот беда - не яндексовскую учетку этот клиент не авторизует!
У меня основной почтой является почта mail.ru, собирать которую в почту yandex.ru я не хочу по определенным соображениям.
Разработчики, не могли бы вы добавить возможность авторизации и других почтовых ящиков? Даже в приложении куда как худшей it-компании mail.group есть возможность авторизовываться во всех почтовых системах.

Спасибо за внимание.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Добрый день!

Мы обязательно подумаем над тем, чтобы добавить такую возможность в мобильную Яндекс.Почту. С другой стороны, работает это у mail.ru именно по принципу сборщика: они собирают письма на свой сервер, а затем показывают Вам в приложении. Точно также можно уже сейчас сделать в Яндекс.Почте, только настраивать сборщик пока что придётся через сайт.

Правда, в текущей версии мобильного приложения пока что не работает отправка от имени дополнительных внешних адресов, но мы исправим это в дальнейшем.

Vitalik Vit
26 ноября 2015, 14:54
Наконец-то!  Теперь на Nesus7 (2013) запускается без ошибок!
Peri Scope
26 ноября 2015, 14:54
Похвально, похвально. Давно ждали. Два раза удалял. Теперь возвращаюсь
schurup87
26 ноября 2015, 14:54
Старый почтовик лучше майловского, удобнее! Ну а этот..., бегу качать!
splurov
26 ноября 2015, 14:54
Сделайте пожалуйста возможность при просмотре письма вместо кнопки «удалить» выводить на этом месте кнопку «архивировать» (и аналогично со свайпом в списке писем).
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Спасибо за предложение, обязательно подумаем над такой возможностью в следующих версиях.

Peri Scope
26 ноября 2015, 14:54
Такая феня: появляются сразу все ящики в которые заходил со своего устройства, даже если они сейчас тебе не нужны. Как удалить лишние?
Cat Vasey
26 ноября 2015, 14:54
Вы бы лучше показали как отвязаться от сервисов Google и полностью пересесть на Яндекс. Вот например мобильное Фотки до сих пор убогое, поэтому не вижу смысла переходить.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Переходите на мобильный Диск :)

Cat Vasey
26 ноября 2015, 14:54
Тимофей, служба поддержки,
это не то. Мне надо чтобы я имел доступ в фото на сервисе Фотки (со всеми комментариями и проч.), а не к файлам в Облаке. Сейчас вообще Фотки-вебинтерфейс очень неудобно трансформировался для просмотра на мобильных устройствах (эти окна, рамки и проч. излишняя хренотень), даже на десктопе стало хуже (хотя для тех кто делал видимо это не так). А мобильная альтернатива тех же фоток не трансформируется никак. А зря.
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:54
Тимофей, служба поддержки,
Простейший кейс - попробуйте загрузить фото с Диска на Фотки, напрямую - из одного сервиса в другой. Степень интеграции между продуктами Яндекса пока достаточно низкая, увы.
Алексей
26 ноября 2015, 14:54
Жалко что теперь только вертикально приходится планшет держать... А так ничего, удобно и симпатично.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

В ближайших версиях мы постараемся добавить горизонтальное расположение тоже.

Алексей
26 ноября 2015, 14:54
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо!
peter19
26 ноября 2015, 14:54
Как выйти из своего аккаунта
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Выйти можно через системные настройки Android. В настройках Android найдите раздел «учётные записи» и выберите пункт «Яндекс.Паспорт». Там можно редактировать учётные записи Яндекса.

bor-semyonov
26 ноября 2015, 14:54
Ну вот теперь всё отлично :)
ufo
26 ноября 2015, 14:54
Хорошая новость! Порадовали :0) Спасибо за работу!
Станислав Терентьев
26 ноября 2015, 14:54
А что, "Андроид" никак не записывается кириллицей?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54

Если под андроидами понимать человекоподобных роботов, то записывается, конечно :) Но название операционной системы — Android :)

Станислав Терентьев
26 ноября 2015, 14:54
Тимофей, служба поддержки,
ничего подобного. Человекоподобный робот -- "андроид", а операционная система -- "Андроид" или ОС "Андроид". Ни один англоязычный читатель не будет утруждаться копированием слова "Яндекс" и вставкой в переводчик Гугла (заметьте, это название тоже легко записывается кириллицей и даже подчиняется законам склонения), чтобы услышать звучание названия компании, сотрудники которой так упорно отрицают языковую идентичность населения страны, в которой живут и работают.
Станислав Терентьев
26 ноября 2015, 14:54
То есть они пишут на том языке, на котором у них принято читать. И это правильно. И именно так и надо делать в России.
Cat Vasey
26 ноября 2015, 14:54
У меня Google собирает почту со любых других акканутов и хватает пользования штатного почтовика Андроид. Зачем плодить сущности?
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:54
Из плюсов нового приложения: оно запускается в ART, прежняя версия стабильно падала и запускалась только в Dalvik.
Из минусов: нет кнопки Архивировать, а это очень частое действие.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:54
Очень огорчает отсутствие альбомной ориентации
Алексей Романьков
26 ноября 2015, 14:54
А вот меня не очень обрадовало новое приложение, потому как раньше при получении письма я не заходя на почту мог видеть от кого оно, теперь же я вижу в пред-просмотре почему-то адрес своей почты.
А еще мне и в предыдущей версии не нравилось и теперь не внедрили - это синхронизацию, если я удаляю письмо зайдя с компьютера, то в приложении оно еще активно.
superbadcat
26 ноября 2015, 14:54
Шикарная почта! Придётся забыть про mail.ru =)
fmw14
26 ноября 2015, 14:54
Хотелось бы, чтобы вы обновили интерфейс всех своих приложений на андроиде. Было бы просто замечательно, если бы это был material design
Лев Сафаров
26 ноября 2015, 14:54
Может лучше почту и диск как раньше объединить? Было удобно.
elmeters
26 ноября 2015, 14:54
Лев Сафаров,
поддерживаю
kukobako2014
26 ноября 2015, 14:54
Я задаю конкретный вопрос почему высвечивается несколько страниц не известно с чем,,,,,,,,,,
Матвеев Ярослав
26 ноября 2015, 14:54
Алллилуя! Свершилось!
ops48
26 ноября 2015, 14:54
Раздражают навязчивые предложения яндекса, нельзя запомнить выбор пользователя. Каждый раз при запуске всякая бредятина выскакивает.
gennady.shornikov
26 ноября 2015, 14:54
обновление так и не исправило иконки контактов. а по теме жесть конечно сделали, раньше удобнее было
mishinuv
26 ноября 2015, 14:54
Будет ли кнопка выхода из приложения и возможность изменения или отключения звука на уведомление??? Убрав эти возможности вы меня просто повергли в шок))) Теперь на работе у меня и почтовый клиент на компе почту получает и телефон. Да на телефоне ещё и со звуком. Т.к. почты много то телефон пиликает постоянно
Михаил Петряев
26 ноября 2015, 14:54
Аналогичная ситуация, очень жду обновления
mishinuv
26 ноября 2015, 14:54
Михаил Петряев,
из переписки со службой поддерки я понял, что ждать не стоит. Кнопку "Выход" они считают не нужной. Видимо ситуации когда ты на работе принимаешь почту на компе и на телефоне она тебе не нужна они не представляют
Михаил Петряев
26 ноября 2015, 14:54
mishinuv,
в Твиттере @yandexsupport обещал "подумать", надеюсь, что все таки "Выход" и манипуляции с уведомлениями появятся, поскольку для меня это необходимые функции. А до тех пор пришлось временно пересесть на стандартный андройдовский клиент.
mishinuv
26 ноября 2015, 14:54
Михаил Петряев,
Я поставил старую версию 1.8
Уведомления обещали в следующей версии. Выход для меня лично важнее)
Товарищ Дмитрий
26 ноября 2015, 14:54
Запилите нормальный клиент для яблочных телефонов и таблеток. ЁПРСТ как будто в средних веках живу с такой почтой.
suptelmsk
26 ноября 2015, 14:54
Эх еще бы работу с таблицами (в браузере хотя бы) и подпись как браузерной версии (у меня подпись текст + картинка) в приложении настраивается индивидуально. 
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 14:54
А че ориентация теперь только одна?
zabelinleo
26 ноября 2015, 14:54
Этож просто ужас какой-то. Дизайн в стиле сайт для мобильного. Новые письма жирным не выделяет. Сменить на другой ящик или выйти невозможно. Я так понимаю только сносить целиком. Уведомления либо отключать целиком либо всю ночь слушать звуки. А так чтобы он показал письмо а звука не было - никак.Обычно в новых версияях добавляют функционал! Удаляю что поделать.
Яндекс совсем не радует в последнее время. Скоро будет как Майкрософт, сотрудников миллион а одну и туже виндовс 20 лет переливает туда обратно.
risowalka
26 ноября 2015, 14:54
4,9 баллов ! Молодцы )
Моямсин Михаил
26 ноября 2015, 14:54
Хотелось бы еще яндекс календарь на андроид и о гугле можно вообще забыть)
juris.vevers
26 ноября 2015, 14:54
Ребята, помогите! Как в новом интерфейсе изменить поле "От кого"? У меня почта из нескольких ящиков собирается, отвечать нужно с адреса на которое пришло письмо.
andreycross2009
26 ноября 2015, 14:54
Не могу отправить письма, показывает сбой при отправке....
king-89
26 ноября 2015, 14:54
Есть очень неудобная вещь - почему не работает автоповорот экрана, у меня достаточно часто планшет находится в горизонтальном положении, в связи с чем удобно было бы работать в "альбомном" режиме, но здесь его нет. Это доставляет массу неудобств, хотя во всём остальном всё очень хорошо.
Сделайте адаптацию под автоповорот экрана.
birukas
26 ноября 2015, 14:54
Старая почта обновиться не предложила. Удалил. Поставил "новую" с гугл-плэй. Ставится старая. LG P940, And 2.3
vsadykov
26 ноября 2015, 14:54
За неполных 12 дней октября обновленное приложение Яндекс.почта по статистике телефона сожрало 624 МБ трафиика! Вчера снес приложение и поставил заново с последними исправлениями, за неполные сутки (с учетом того, что на ночь передачу данных в телефоне выключил) траффик приложения 34.5 МБ. Это нонсенс для мобильного приложения! Или ваше приложение решило закачать мне в телефон все письма из моего ящика за 12 лет???
radiomagenta
26 ноября 2015, 14:54
vsadykov,
Пожалуйста, попробуйте отключить фоновую синхронизацию. Для этого Вам нужно зайти в настройки приложения, нажать на почтовый адрес и установить нужное значение для каждой папки.
--
Лена Артёмова, Яндекс.
vsadykov
26 ноября 2015, 14:54
radiomagenta,
Я заходил в эти настройки. При отключении синхронизации отключатся уведомления о приходе новых писем - а для меня это самое главное в мобильном почтовом приложении. К тому же в новой версии уведомления стали приходить с огромным опозданием, а сегодня я получил уведомления о письмах, которые уже с утра за 2 часа до этого прочитал с компьютера. Видимо эти задержки тоже как-то связаны с тем, что прокачивается большой объем информации через узкий мобильный канал. В результате воспользовался ссылкой vv2009-333 и откатился на старую версию. Яндекс.почту всегда любил, еще с тех пор, как Илья Сегалович, светлая ему память, уговорил меня завести ящик на Яндексе, но то, с чем сейчас столкнулся в новой версии - это огромное разочарование
stas.joy2
26 ноября 2015, 14:54
vsadykov,
разочарование - да, точно, именно "какое разочарование",  я произнёс, когда потерял клиентов из за отсутствия уведомлений; к слову, в старой версии они приходили, как смски:) спасибо, Яндекс:)
bonappetit
26 ноября 2015, 14:54
В мобильном приложении нет уведомления о новом письме: ни звуком, ни визуально
Bitprice.RU
26 ноября 2015, 14:54
Почему телефон не реагирует на входящие сообщения, все настройки пролазил, и всё равно никаких уведомлений о новых письмах!
kichvd
26 ноября 2015, 14:54
Та же проблема - не уведомляет о новых сообщениях как бы не менял настройки. Точнее так - бывают дни когда уведомления приходят, а бывают, когда Я.Почта молчит, заходишь на почту, думая, что там пусто, ан нет - десяток непрочитанных. Возникает вопрос - смысл в этом приложении, если я не могу оперативно узнать о новых входящих? Проверить сам свою почту я и так раз в день могу без этого обновленного непонятно зачем интерфейса и остальной ерунды.
Пискунов Сергей
26 ноября 2015, 14:54
Пропали уведомления о новых письмах!
freesens
26 ноября 2015, 14:54
То же самое!
Алексей Гончаренко
26 ноября 2015, 14:54
Нет уведомлений о новых письмах!!! Специально тестировал в разных вариантах настроек! Устраните баг пожалуйста!!!
Bitprice.RU
26 ноября 2015, 14:54
Хмм... может от телефона зависит, тк  на samsung GT-I8552 не приходят оповещения, а на galaxy III - всё ок и без задержек...вот так.
nagovizin
26 ноября 2015, 14:54
Тоже не уведомляет, телефон филипс
techno1@ukrfavorit.com.ua
26 ноября 2015, 14:54
поддерживаю народ - вроде кое-что удобнее стало, но... 1. Нет автоповорота, 2нет возможности сделать выход из приложения и сделать его офф-лайн. 3. Настройки очень скудные, а разным пользователям необходимы разные режимы. Откатываюсь на старую версию,  но,  надеюсь, Яндекс внесет изменения и все будет хорошо
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:54
Как в новой версии выйти из аккаунта?
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:54
О. Нашел такой же вопрос выше.
kichvd
26 ноября 2015, 14:54
Откатился на 1.81 и ненарадуюсь. Идите вы в п***у со своим недоделанным 2.0. Вот уж точно - очень часто старая, но качественная вещь оказывается намного лучше красивой новой херни.
nellya3434brytskaya
26 ноября 2015, 14:54
скажите пожалуйста как здесь выйти из своей почты?
Zzzaru
26 ноября 2015, 14:54
не могу подключить gmail аккаунт (((
Ya Lite
26 ноября 2015, 14:54
Изменения в лучшую сторону. Проблемы с вылетом из учётки исчезли, интерфейс достойный.

Единственная проблема - невозможно сохранить вставленное в тело письма изображение, сохраняется только если оно пришло как вложение.
Александр Ю.
26 ноября 2015, 14:54
я думал у меня одного уведомления не приходят
azerole
26 ноября 2015, 14:54
Сегодня закончилось место в разделе /data. Как выяснилось, клиент яндекс почты сожрал 0.5 гиг места. Вылечилось нажатием кнопки Clear Data в свойствах приложения. Нужна возможность хранить данные отдельно от приложения, на SD карте, а еще лучше и само приложение тоже переносить на карту.
Markin-66
26 ноября 2015, 14:54
Давно пора было сделать,спасибо,молодцы.
ali.farmand
26 ноября 2015, 14:54
скажите пожалуйста, как можно выйти из почти  ,?
mishanya2000@tut.by
26 ноября 2015, 14:54
Ребят, зачем изобретаете велосипед? Ну продублируйте вы интерфейс гугла, или гордость не позволяет? Шрифт как будто для снайперов делали, при масштабировании текст не перестраивается под ширину окна. И еще очень хотелось бы видеть рядом блок списка писем и рядом текст открытого письма, ну посмотрите вы gmail, умоляю!
twiggy-shop
26 ноября 2015, 14:54
Уважаемая администрация (модераторы)! Подскажите пожалуйста почему перестала отсутствовать функция СИНХРОНИЗАЦИИ почты? Раньше регулярно приходили оповещения о входящих сообщениях, теперь - нет. Как это исправить?
astana@kac.kz
26 ноября 2015, 14:54
Не синхронизируется почта, нет уведомлений о входящих. Зачем сносил gmail не ясно.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Попробуйте, пожалуйста, переустановить приложение. Если проблема повторится, то сообщите мне об этом.
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:54
Замеченные неудобства/недостатки в новой версии (2.09 от 17.04.2015). И пожелания.

1) Письма в браузерной версии на ПК не пометились прочитанными после их прочтения на Андроиде (хотелось бы чтобы прочитанное письмо было прочитанным не зависимо от того где оно прочитано; раньше было).
2) Вложения:
- нажатие на вложение не дает визаульного подтверждения (хорошо бы как ссылки);
- запаздываение надписи "сохранение файла" на несколько секунд (по-разному) приводит к многократным нажатиям (хорошо бы появлялся движок, чтобы контролировать визуально);
- при этом так и не понятно куда сохраняется (хотелось бы место скачивания настраивать);
- и неизвестно сохранилось ли (про движок выше).
3) После установки просит логин пароль, словно учетной записи Яндекса и нет на устройстве, но Яндекс.Диск ведь установлен и работает (хотелось бы большего взаимодействия разных программ, чтобы не просили данные зря).
4) Нет значка состояния в системном трее, не известно работает почта или нет (сейчас вот письмо на ПК прочитал почти 30 минут назад, а на Андроиде оно до сих пор не пришло, можно было бы подумать, что нет интернета, но почта Гугла за это время сообщила о новом письме; впрочем, этим страдала и версия 1.81, но хотя бы был значок, для этого он и нужен, чтобы не тешить себя иллюзиями, а неприход писем лечил раньше перезагрузкой или вырубанием приложение через диспетчер приложений с повторным включением, возможно в данном случае речь идет только о создаваемых папках, во «входящих» значок крутится явно меньше по времени...).
5) Хорошо бы для операции проверки почты (когда крутится индикатор) уведомления на экране, вроде «нет подключения», «нет новых писем» и т.д.

Возможно многое и так реализовано, и я что-то неправильно делаю, но интуитивно не понятно, и нет ссылки на инструкцию.

А так, новая Яндекс.Почта потихоньку становится вполне адекватным приложением (самый первый из вариантов этой версии удалял с заменой на 1.81 почти сразу после установки, сейчас явно стало лучше). Спасибо команде разработчиков!

Да, устройство S Duos.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Здравствуйте!
Спасибо большое за развернутый отзыв и замечания. Попробуем разобраться по порядку:
1. Уточните, пожалуйста, Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет?
Каким именно образом Вы помечали письма прочитанными? Перечислите, пожалуйста, пошагово свои действия.
2. Спасибо, мы обязательно подумаем над Вашими предложениями.
Пока все файлы сохраняются в папки "Загрузки".
Относительно надписи "Сохранение файла". Уточните, пожалуйста, конкретное время, через которое она появляется?
Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет в момент скачивания файла?
3. Судя по всему, это ошибка приложения. О ней следует сообщить по адресу app-mail@support.yandex.ru через форму обратной связи (Меню приложения - Настройки - Помощь и обратная связь). Так мы сможем оперативно разобраться в ситуации.
4. Видимо, не сработло пуш-уведомление и данные Почты не синхронизировались.
Уточните, пожалуйста, приходят ли Вам уведомления о новых письмах?
5. Мы всегда учитываем пожелания наших пользователей в будущих разработках, постараемся иметь в виду и Ваш отзыв.       
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:54
Здравствуйте, Тимофей!

> 1. Уточните, пожалуйста, Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет?

При описанном эксперименте по Wi-Fi.

> Каким именно образом Вы помечали письма прочитанными? Перечислите, пожалуйста, пошагово свои действия.

1. Нажатие выделенного болдом первого непрочитанного письма для его открытия и визуального прочтения.
2. Возврат назад к еще непрочитанным письмам, аппаратной кнопкой «назад».
И т.д.

Этих действий было достаточно, чтобы в приложении письмо перестало быть выделенным болдом (и выглядело прочитанным).

> 2. Спасибо, мы обязательно подумаем над Вашими предложениями.
> Пока все файлы сохраняются в папки "Загрузки".
> Относительно надписи "Сохранение файла". Уточните, пожалуйста, конкретное время, через которое она появляется?

Время разное. От от 1 до 20 секунд. Точно сложно сказать. Нажав один раз и не увидев никакой реакции в течение 3—4 секунд, подумал, что «не дожал», и сделал для пробы еще несколько нажатий с разными интервалами (сначала однократные касания, и под конец двойные). Спустя секунд 15—20 после первого нажатия заметил первую надпись, и после нее (уже без нажатий) надпись появлялась еще несколько раз (видимо в ответ на каждое нажатие из сделанных ранее). Позднее пробовал еще, время было разным (не заметил четкой закономерности), подумал, что зависит от загрузки процессора и памяти.

> Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет в момент скачивания файла?

При описанном эксперименте по Wi-Fi.

> 3. Судя по всему, это ошибка приложения. О ней следует сообщить по адресу app-mail@support.yandex.ru через форму обратной связи (Меню приложения - Настройки - Помощь и обратная связь). Так мы сможем оперативно разобраться в ситуации.

Хорошо, при следующей установке, обязательно реализую, если возникнет.

> 4. Видимо, не сработло пуш-уведомление и данные Почты не синхронизировались.
Уточните, пожалуйста, приходят ли Вам уведомления о новых письмах?

После установки приложения пришло всего 3 письма. И уведомления о них приходили. Позднее уведомления и сами письма перестали приходить, поэтому поверх версии 2.09 была установлена версия 1.81 с целью проверки будут ли приходить письма в неё (то есть в приложении ли вообще дело). В версии 1.81 письма и уведомления пришли сразу, поэтому пока оставлена для работы старая версия почты. Но через версию-другую решусь наверняка попробовать новую почту снова. :)

> 5. Мы всегда учитываем пожелания наших пользователей в будущих разработках, постараемся иметь в виду и Ваш отзыв.

Спасибо!
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:54
Здравствуйте, Тимофей!

> 1. Уточните, пожалуйста, Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет?

При описанном эксперименте по Wi-Fi.

> Каким именно образом Вы помечали письма прочитанными? Перечислите, пожалуйста, пошагово свои действия.

1. Нажатие выделенного болдом первого непрочитанного письма для его открытия и визуального прочтения.
2. Возврат назад к еще непрочитанным письмам, аппаратной кнопкой «назад».
И т.д.

Этих действий было достаточно, чтобы в приложении письмо перестало быть выделенным болдом (и выглядело прочитанным).

> 2. Спасибо, мы обязательно подумаем над Вашими предложениями.
> Пока все файлы сохраняются в папки "Загрузки".
> Относительно надписи "Сохранение файла". Уточните, пожалуйста, конкретное время, через которое она появляется?

Время разное. От от 1 до 20 секунд. Точно сложно сказать. Нажав один раз и не увидев никакой реакции в течение 3—4 секунд, подумал, что «не дожал», и сделал для пробы еще несколько нажатий с разными интервалами (сначала однократные касания, и под конец двойные). Спустя секунд 15—20 после первого нажатия заметил первую надпись, и после нее (уже без нажатий) надпись появлялась еще несколько раз (видимо в ответ на каждое нажатие из сделанных ранее). Позднее пробовал еще, время было разным (не заметил четкой закономерности), подумал, что зависит от загрузки процессора и памяти.

> Вы работаете с приложением по Wi-Fi или через мобильный интернет в момент скачивания файла?

При описанном эксперименте по Wi-Fi.

> 3. Судя по всему, это ошибка приложения. О ней следует сообщить по адресу app-mail@support.yandex.ru через форму обратной связи (Меню приложения - Настройки - Помощь и обратная связь). Так мы сможем оперативно разобраться в ситуации.

Хорошо, при следующей установке, обязательно реализую, если возникнет.

> 4. Видимо, не сработло пуш-уведомление и данные Почты не синхронизировались.
Уточните, пожалуйста, приходят ли Вам уведомления о новых письмах?

После установки приложения пришло всего 3 письма. И уведомления о них приходили. Позднее уведомления и сами письма перестали приходить, поэтому поверх версии 2.09 была установлена версия 1.81 с целью проверки будут ли приходить письма в неё (то есть в приложении ли вообще дело). В версии 1.81 письма и уведомления пришли сразу, поэтому пока оставлена для работы старая версия почты. Но через версию-другую решусь наверняка попробовать новую почту снова. :)

> 5. Мы всегда учитываем пожелания наших пользователей в будущих разработках, постараемся иметь в виду и Ваш отзыв.

Спасибо!
proskurinea
26 ноября 2015, 14:54
как очистить почту в папке в приложении «Мобильная Яндекс.Почта» без удаления писем в самом аккаунте?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Добрый день! Если это нужно, чтобы освободить место на телефоне, то можно в системных настройках телефона очистить кэш-память приложения. В настройках телефона надо найти раздел «Память», там выбрать пункт «Приложения» и найти в появившемся списке Яндекс.Почту. На открывшемся экране можно очистить кэш и все данные.
zvezdaneba
26 ноября 2015, 14:54
Да как как как зайти в настройки почты на андроиде????????????? Блин все как не для людей на этом андроидн. Вот куда их можно было засунуть, чтоб человек уже 2 часа не мог найти? Как зайти в управление контактами?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Добрый день! В мобильной версии Яндекс.Почты нет страницы управления контактами. Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите сделать?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:54
жаль чат убрали (
bbv7bbv7
26 ноября 2015, 14:54
Установил почту на смарт. Всё замечательно кроме одного: я хочу каждый раз входить в почту под паролем. Сам смарт при этом паролить не желаю. Вопрос-как на смарте сделать выход из почты?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
К сожалению, кнопки "Выход" в приложении нет. Чтобы Выйти из приложения, могу порекомендовать Вам следующее:
Если у Вас несколько аккаунтов, то есть возможность отключить те аккаунты Яндекса, которые не нужны Вам в Почте. Для этого необходимо зайти в Меню приложения - Настройки - Управление аккаунтами.
Вы можете удалить аккаунт с Вашего устройства, после чего приложение будет запрашивать логин и пароль. Для этого зайдите, пожалуйста, в Системное(!) меню устройства - Настройки - Аккаунты и синхронизация - нажмите на нужный аккаунт - Меню - удалить аккаунт.
Обращаю Ваше внимание, что после удаление аккаунта с устройства, вся информация, хранящаяся в Вашем почтовом ящике, сохранится.
ritok-xd
26 ноября 2015, 14:54
КАК ВЫЙТИ ИЗ ПОЧТЫ???  Зашла не со своего телефона, и не могу выйти. Тупизм
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Именно кнопки "Выход" нет. Вы можете удалить аккаунт с Вашего устройства, после чего приложение будет запрашивать логин и пароль. Для этого зайдите, пожалуйста, в Системное(!) меню устройства - Настройки - Аккаунты и синхронизация - нажмите на нужный аккаунт - Меню - удалить аккаунт.
myworkspace
26 ноября 2015, 14:54
Здравствуйте! Почему не раздается звуковой сигнал при получении письма? Звук включен, в настройках стоит сигнал Pixie Dust.
myworkspace
26 ноября 2015, 14:54
Помогла переустановка
Комментарий удалён
ket4545
26 ноября 2015, 14:54
ket4545,
Помогла переустановка и перезагрузка смартфона. Спасибо службе поддержки.
tarasowas
26 ноября 2015, 14:54
И где список контактов ? Где их искать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:54
Отдельно списка контактов нет, но если адресат добавлен в Ваши контакты, Вы можете выбрать нужный адрес при создании письма в поле "Кому".
admin@строй-ремейк.рф
26 ноября 2015, 14:54
Как установить подпись письма по умолчанию, вместо скрытой рекламы, что письмо отправлено с моб прил яндекс почта, или каждый раз стирать и писать свою?
Lone5
26 февраля 2016, 15:07
Здравствуйте, кто-нибудь читает отзывы на гугл-маркете?
Я лично боюсь обновлять почту, потому что очень много отзывов о том, что новые версии почты просто не работают, не получают почту, не открывают письма, сбрасывают пароль в аккаунте!
Пожалуйста, почините почту! Она же работала! Ну зачем это украшательство, они ничего хорошего не добавило, только почта стала плохо работать!
Склад Николаев
4 апреля 2016, 12:40
У меня леново Р70 после обновления вроде всё работает кроме того что в теле письма всегда писалось ОТПРАВЛЕНО С МОБИЛЬНОЙ ПОЧТЫ ЯНДЕКС, а теперь просто знаки процента вот так %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% так несколько строк. Хотел зайти в настройки что бы изменить подпись, но там пропала такая настройка. Пока февральская версия более адекватная, но я найти в нете е могу ёё
m.s.danilov
15 июня 2016, 18:30
А просто выйти из почты нельзя без отключения аккаунта трудно такой пункт ввести приложение а? Или отключать аакаунт каждый раз похоже не додумали...
vgamaev
10 июля 2016, 22:08
Xiaomi redmi note 3 pro 
Яндекс почта перестает синхронизировать и уведомлять о новых письмах , после перестановки через пару часов снова перестает работать. что делать?
Света Чистякова
11 июля 2016, 19:45
Здравствуйте. Сначала проверьте, пожалуйста, настроены ли уведомления (Настройки —> Ваш аккаунт —> Уведомления). Необходимо выбрать пункт «Сообщать о входящих».


Если вы хотите, чтобы почта загружалась и в фоновом режиме, то в списке папок (ниже в том же разделе) нажмите на нужные папки и выберите «Уведомляет о письмах и загружает их».


Если проблема не исчезла, напишите, пожалуйста, службе поддержки: Настройки —> Помощь и обратная связь —> Проблема. Спасибо.
Павлова Ольга
20 марта 2017, 22:40
Нет возможности массового удаления (более 15) и настроек фильтрации.
androgu
28 августа 2017, 18:19
Невозможно выйти из почты. Что за хрень? 
zavrazhina-kv
19 сентября 2017, 22:48
На телефоне установлена Яндекс почта. В настройках почты и настройках телефона активизированы оповещения о новых письмах. Но оповещения не приходят, пока вручную не зайти в почту. В чем может быть проблема?
Влад
16 октября 2017, 08:14
zavrazhina-kv,
 То же самое, и это давно. Недавно сменил телефон - а почта работает так же!
kserg1972
30 ноября 2017, 07:38
У меня три яндекс почты. Как разделить в вашем андроид приложении  их разными мелодиями. Ответ прошу прислать на kserg1972@yandex.ru
stazol17
сегодня, 18:34
Как написать письмо?