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Яндекс.Браузер защитит от шокирующей рекламы

В интернете часто можно встретить рекламу, которая изо всех сил пытается заставить вас кликнуть по ней. Строго говоря, это и есть задача рекламы, но иногда её решают не самым честным способом. Бывает, что рекламные блоки содержат шокирующие или неприличные изображения, агрессивную анимацию и прочие элементы, вынуждающие невольно обратить на них внимание. Шокирующая реклама неприятна сама по себе, а особенно — для детей и впечатлительных людей. Кроме того, иногда её используют мошенники: баннер с такой рекламой вполне может вести на фишинговый или заражённый сайт.

Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера со встроенной защитой от шокирующей и мошеннической рекламы. Новое дополнение называется Антишок. Оно защищает вас и ваших близких от рекламы, которую вы предпочли бы не видеть. Достаточно включить Антишок в разделе «Дополнения», и опасная или неприятная реклама исчезнет. При желании вы можете добавить любой сайт в исключения, чтобы реклама на нём не блокировалась, или пожаловаться на рекламный блок вручную, и больше вы его не увидите.


Другое обновление в этой версии Яндекс.Браузера ускоряет просмотр видеороликов даже при медленном интернете. Когда скорость соединения недостаточна, ролики загружаются слишком медленно, и смотреть их не очень комфортно. Благодаря обновлённому режиму Турбо браузер сжимает потоковое видео на своей стороне, уменьшая объём потребляемого трафика и ускоряя воспроизведение ролика.

Турбо с поддержкой ускорения загрузки видео доступен в том числе и в мобильной версии Яндекс.Браузера.

Кроме того, теперь в Яндекс.Браузер можно устанавливать дополнения из каталога Opera Addons.

Скачать новую версию Яндекс.Браузера можно на browser.yandex.ru. Оставляйте ваши отзывы и делитесь впечатлениями в комментариях к этой записи или в клубе Яндекс.Браузера.

 

77 комментариев
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look4job
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте!

А когда у Яндекс.Браузера будет своя функция "Только текст" аналогичная той, что есть в Яндекс.Элементах для Firefox?

Также не помешала бы возможность поиска выделенного текста через контекстное меню не только с помощью Яндекса, но и остальных поисковых сервисов настраиваемых через browser://settings/searchEngines
Можно было бы сделать в контекстном меню выпадающее подменю со списком поисковых сайтов. Было бы здорово ;)
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
look4job,
обсудим эти предложения, спасибо.
konovalov.alv
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте. Сейчас под Linux нет Яндекс.Браузера, поэтому пользователи этой ОС не могут использовать антишок. Планируется ли выпустить дополнение "антишок" для других браузеров (firefox, chrome и т.п)?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
konovalov.alv,
добрый день. Работа над Яндекс.Браузером для Linux уже идет. Будет ли Антишок для других браузеров? Для начала хотелось бы посмотреть на его популярность в Яндекс.Браузере.
Алмаз Изгужин
26 ноября 2015, 14:51
Отличное обновление. Спасибо.
Irisha9503
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте! постоянно при открытии станицы выскакивают сайты
Казино Вулкан: игровые автоматы онлайн, азартные игры от клуба Вулкан Удачи
vezuha.me
http://traffllab.ru/rotator
traffllab.ru
http://traffllab.ru/?token=vmtao
traffllab.ru.  Бывает и хуже( с картинками) Убрать это не возможно. , а ведь это наблюдают дети! возможно что-нибудь сделать?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
Irisha9503,
подозреваю, что это плохое расширение так поступает. Перейдите по адресу browser:extensions и отключите все.
viktor-bunin
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте! Есть ли какая-то возможность переносить текст уже с форматированием, как на Firefox?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
viktor-bunin,
что Вы понимаете под этим?
viktor-bunin
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
условно говоря, беру текст с размеченным текстом, заголовками,  с фото, копирую на другой портал, и текст переносится уже в готовом виде.
nochnoy
26 ноября 2015, 14:51
Opera Addons вызвало во мне маленькую надежду но нет - 1password там отсутствует.
Хочу перейти на ваш браузер, но не могу(
Антон Чурин
26 ноября 2015, 14:51
nochnoy,
а что мешает вам поставить его из Chrome Web Store ?
nochnoy
26 ноября 2015, 14:51
Антон Чурин,
много раз пытался - не фурычит. Даже, кажется, сам стор говорил что это неправильный браузер и сюда ничего ставить нельзя. Сейчас попробовал - да, установилось, но не работает. Тыкаешь в иконку - меню не всплывает. Хотя, прогресс конечно)
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
nochnoy,
Web Store такого не говорит. А вот с 1password были проблемы на стороне расширения. Слишком заточен он под один браузер.
w2
26 ноября 2015, 14:51
nochnoy,
у меня стоит 1password ставится с оф сайта https://agilebits.com/onepassword/extensions
nochnoy
26 ноября 2015, 14:51
w2,
попробовал поставить оттуда - та-же история. Иконка появляется, но по тыку на неё меню не вываливается. Видать, не судьба(
w2
26 ноября 2015, 14:51
nochnoy,
у меня уже год браузер Яндекса на маке как основной и стоит 1password все это время, все работает.. не знаю что там у вас за проблемы(
vir2alex
26 ноября 2015, 14:51
А опять влезу со своей просьбой сделать уже наконец корпоративную версию бразера!
piulkina
26 ноября 2015, 14:51
А можно Вас попросить, сделать возможность, открывать ссылки в новых вкладках рядом. То есть когда в адресной строке браузера ввести какой-либо адрес, то, как в Firefox, чтобы он открывался не в этом же окне. Очень без этого страдаю(((
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
piulkina,
это можно сделать уже сейчас. Просто жмите Enter вместе с Alt. Ссылка откроется в новой вкладке.
piulkina
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
да действительно, так открывает. Спасибо, не знала раньше
schurup87
26 ноября 2015, 14:51
А чё с b-motor? Масштабы-то глобальные.
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
schurup87,
а что это такое? И что с ним произошло?
schurup87
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
это в метрике точка входа на мой сайт, да и не только на мой, но и на все сайты рунета. Откуда взялось? Но, на счётчике Яндекса, посетителей больше, они приходят на не существующую страницу b-motor дают 100% отказов. На форумах бурное обсуждение http://www.cy-pr.com/forum/f21/t73795/ Я так и не понял, что и зачем, но масштабы глобальные.
Allen
26 ноября 2015, 14:51
Как вернуть прежний интерфейс Яндекс-Маркета?
Новый работает с кучей багов, не показывает все модели, не показывает пояснения к пунктам фильтров.
deepcola
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте. К сожалению, в интернете не только много рекламы, но и безграмотного текста. И пользователи читают его и в памяти человека эти ошибки откладываются. Затем и сам человек начинает их совершать. Ведь не секрет, что много читающие люди впитывают грамотность подсознательно. Классическая литература, тексты, проверенные на ошибки русского языка, помогают людям стать грамотнее...
Сделайте, пожалуйста, в браузере расширение, которое автоматически исправляло бы орфографические ошибки на страницах сайтов. Это могло бы работать как автоматический перевод страниц на другой язык. Но в данном случае - с бизграматнава рускова на нормальный русский язык.
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
deepcola,
неожиданное предложение, спасибо.
schurup87
26 ноября 2015, 14:51
deepcola,
Однажды слышал разговор деревенских школьников, обсуждавших результаты диктанта.
- Ты Чатыре как написал?
- Ну я же не дебил, ча ща - с буквой "а"
- А мне она вааще на "е" исправила, пиип..эц!
schurup87
26 ноября 2015, 14:51
deepcola,
Ошалел, когда дети приходя из садика говорили: краснаи, зелёнаи, но синии. Когда объяснил как надо - смеялись и говорили, что язык сломаешь.
kap-alexandr
26 ноября 2015, 14:51
deepcola,
отличное предложение.
Артём
26 ноября 2015, 14:51
deepcola,
Хорошее предложение
av-fedorenko
26 ноября 2015, 14:51
Почему обновление не поставилось автоматически ?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
av-fedorenko,
автообновление включается не сразу. Сначала только ручное.
nrslm
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
сначала тестирование на любопытных? :)
nrslm
26 ноября 2015, 14:51
сейчас накачу и заценю. заранее спасбо
kap-alexandr
26 ноября 2015, 14:51
Уважаемый Яндекс, ваш браузер удобный, но надоело быть объектом слежки и изучения. Что только не кликнешь ДОМА, уже с утра встречаешь эту рекламу на РАБОЧЕМ компьютере. Если я дома кликну на порнуху, вы мне ее тоже на работе покажете в рекламе? Вы с ума сошли?
Алексей Rox
26 ноября 2015, 14:51
заметил, что плагин АНТИШОК конфликтует с плагином ADGUARD
Пример: ADGUARD'ом у меня заблокирована вручную реклама на сайте vk.com ... при включённом антишоке adguard не способен убрать эту рекламу, ручное указание adguard'у на эту рекламу не работает. При выключении антишока сразу всё норм.
Извиняйте, но отправляю антишок на склад. Пока он больше вредит
Алексей Rox
26 ноября 2015, 14:51
Походу adguard и без антишока глюкает на новом браузере :(

Кстати, мне одному кажется, что после обновления текстовые символы стали уж как то слишком сглаженными? В том же vk.com сижу с масштабом 110%, на других сайтах с 12px шрифтом тоже страдаю... Вот уж не думал, что дело дойдёт до сравнения с IE, но в последнем шрифты куда приятнее выглядят!
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
Алексей Rox,
спасибо, посмотрим, какие там проблемы возникают с Adguard и Антишок.
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
Алексей Rox,
можете подсказать адрес, на котором были проблемы с блокировщиками?
Алексей Rox
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
всё тот же vk.com

В предыдущей версии я.браузера: после запуска я.браузера АДГУАРД не работал на открытых вкладках с прошлой сессии, пока просто не обновишь страницу.

Сейчас, чтобы АДГУАРД заработал на vk.com, приходится отключать этот плагин и включать. Видимо, АНТИШОК тут не виноват.

Однако, мне интересно, как запоминает нежелательную рекламу АНТИШОК? (по url?) Если АДГУАРД может блокировать указанный блок (для vk.com это "vk.com###left_ads"), то АНТИШОК блокирует только указанную картинку. В случае с vk.com реклама обновляется при переходе на страницы и ранее принудительно заблокированные картинки просто сменяются новыми.
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
Алексей Rox,
это ведь не только вариант заблокировать для себя, но и способ сообщить нам о конкретной плохой рекламе.
Алексей Rox
26 ноября 2015, 14:51
Небольшая корректировка
Если включать браузер, то на первой вкладке (у меня там vk.com) adguard не всегда работает. В предыдущих  версиях спасала перезагрузка страницы, сейчас её надо закрыть и восстановить, тогда плагинами реклама нормально блокируется. ctrl+W , ctrl+shift+T уже привык нажимать, но хотелось бы этого не делать :|
ya-timon1979
26 ноября 2015, 14:51
незнаю
clyckov.denis
26 ноября 2015, 14:51
Если включен Антишок, то нужена ли расширения Adguard ?
Jaina353
26 ноября 2015, 14:51
Когда включаю Антишок, пропадает блокировка рекламы на сайте и в почте mail.ru. Adguard вообще перестает работать и если нажать в меню строчку "заблокировать рекламу на этом сайте" ничего не происходит. ("заблокировать рекламу на этом сайте" на работает не только на мэйлру, но и на любой странице, даже там где реклама как и раньше блокируется.)
Сергей Шингареев
26 ноября 2015, 14:51
мне интересно стоит ли включать АНТИШОК если у меня включен  Adguard не хотелось чтоб они друг другу мешали ? И вообще если между ними разница?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
Сергей Шингареев,
AdGuard это блокировщик рекламы в целом. Антишок это инструмент защиты от вредоносной и шокирующей рекламы. Задачи у них разные.

Т.к. оба расширения фактически работают с одной и той же страницей и данными на ней, то результат может быть разным. Если они вдруг будут мешать друг другу, то об этом желательно сообщить в нашу поддержку.
garinev
26 ноября 2015, 14:51
Добрый день! Скажите, пожалуйста, когда я помечаю баннер "Мне неприятна эта реклама", отправляется ли в службу поддержки  Яндекса адрес нежелательной рекламы?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
garinev,
отправляется к нам для анализа.
garinev
26 ноября 2015, 14:51
И ещё два вопроса. Во-первых, как можно удалить рекламу, выполненную на флеш-технологии (если я правильно назвал эти рекламный видеофайлы)? Во-вторых, как можно отметить "антишоком" текстовую рекламу? Я имею в виду ситуацию, когда в рекламном блоке идёт картинка и текст - картинку я легко могу пометить "антишоком", а вот текст остаётся.
Оба выше указанных момента часто встречается на mail.ru.
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
garinev,
да, с этим могут быть проблемы. Реклама может быть оформлена достаточно сложно на уровне HTML, а Антишок не поймет, где ее границы. В этом случае можно попробовать сделать скриншот и вместе с ссылкой отправить в поддержку браузера для ручного разбора.
garinev
26 ноября 2015, 14:51
Тимур,
на какой электронный адрес можно отправить скриншот?
Тимур
26 ноября 2015, 14:51
garinev,
через browser.yandex.ru/feedback
garinev
26 ноября 2015, 14:51
Хорошо! Я отправил через browser.yandex.ru/feedback скриншот страниц mail.ru, где оказалось невозможно убрать рекламные блоки. На картинке два верхних скриншота - текстовые рекламные блоки, а нижний скриншот - реклама, сделанная на флэш-технологии, как я понимаю; ни текстовые, ни видио рекламные блоки в отличие от графических блоков, не удаляются антишоком.
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:52
Недавно, через установление сомнительных программ мне попал скрипт рекламы в мой браузер, это такой ужас. Всплывающие окна называются, по этому я их блокирую и больше неизвестные программы не ставлю себе на комп.
mirovinger72
26 ноября 2015, 14:52
ребята помогите убрать эту беду при старте браузера http://trasfnlab.ru/rotator
WLADRV9MY
3 мая 2016, 05:55
спасибо если назойливая реклама исчезнет это будет здорово
Архивариус Кот
19 мая 2016, 20:30
Ко мне приходит прости обижающая меня реклама домов для престарелых с фотографиями немощных стариков. Лет мне, конечно, немало, но я полна сил, работаю и вовсе не собираюсь на покой. Ваши предложения считаю грубой бестактностью. Как избавиться от них?
Света Чистякова
19 мая 2016, 21:06
Архивариус Кот,
здравствуйте. Полагаю, что Браузер не блокирует такую рекламу, так как её сложно отнести к шокирующей. Если раздражающее вас объявление размещено на сайте, который входит в Рекламную сеть Яндекса, его легко убрать. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу объявления и укажите, почему эта реклама вам не нравится.
Архивариус Кот
21 мая 2016, 13:48
Света Чистякова,
На крестик нажимала многократно, та реклама убиралась, но приходила новая подобная. Мне  кажется, что напоминание о возрасте неприлично в принципе, а уж когда идет вместо нормальной помощи (я искала в Подмосковье подходящий дом отдыха) - тем более. Как избавиться от рекламы?
tkachyova.nina@yandex.ru
2 июня 2016, 20:12
Уберите на моем рабочем Дзен
Света Чистякова
3 июня 2016, 15:14
Нина, здравствуйте. Дзен можно отключить в настройках Браузера: Настройки внешнего вида —> Показывать в новой вкладке Дзен — ленту персональных рекомендаций.
okparaocha2016
22 июня 2016, 00:21
Да это Янга маленькая танго
tkachev.igrok2014
18 октября 2016, 19:14
после обновления рекламу перестал блокировать аж бесит 

ejigggg
15 ноября 2016, 20:10
как я поняла, эта система работает не стопроцентно. удаляет одну рекламу, тут же появляется другая, или на другом месте, хотя браузер изначально настроен на антишок. я специально зашла и посмотрела в настройках - не срабатывает. во многих случаях рекламу приходится терпеть, потому что браузер её не может удалить антишоком.
Света Чистякова
16 ноября 2016, 11:00
Здравствуйте. Задача Антишока — удалять не всю рекламу, а ту рекламу, которая является мошеннической или может шокировать пользователя.
leonovgames
7 января 2017, 00:14
Как убрать рекламу от b2.ijquery11.com он создает мне разную рекламу, Антишок не помогает. Наоборот мне создает разные сайты рекламы, пример как (вулкан, секс, джой казино и др.)
Обновлено 7 января 2017, 00:15
bor.solntzew2017
15 января 2017, 15:42
Все вроде нормально.Но ворвались ко мне(как не знаю)с предложением-Антивирус (Rx) установить.Поставили, но заломили цену (можно айфон купить) говорят у меня ключ левый .а  у меня новый Виндус10 лицензированный! Потом баз меня сняли уже закачанный антивирус  испортили все настройки,пароли мои не работают.Может мне крепкую защиту купить ? А то ни Виндус10 ни Яндекс префект-не срабатывают.Посоветуйте какую.?  s.boris
vcv41
5 апреля 2017, 14:57
СПАСИБО. НА ЭТОМ КОМПЬЮТЕРЕ ЗАНИМАЕТСЯ РЕБЕНОК 7 ЛЕТ, НА УЧ.РУ  ДЕЛАЕТ ЗАДАНИЯ, РЕШАЕТ ОЛИМПИАДЫ. ПО
РОЙ НЕ БЫВАЕТ ВРЕМЕНИ ПРОСЛЕДИТЬ , ЧТО  ЧИТАЕТ  ЕЩЕ  В КОМПЬЮТЕРЕ. И ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗНОЙ ПОШЛЯТИНЫ, А  ЕЁ В НАШЕМ МИРЕ ПРЕДОСТАТОЧНО!  ПРИЗНАТЕЛЬНА ВАШЕМУ САЙТУ.
У МЕНЯ ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС, КАК УБРАТЬ ПАРОЛЬ ПРИ ОТКРЫВАНИИ КОМПЬЮТЕРА.ГЛАВНОЕ , Я ЕГО НЕ УСТАНАВЛИ
ВАЛА И НИКАК НЕ МОГУ ОТ НЕГО ОСВОБОДИТЬСЯ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.  С УВАЖЕНИЕМ ВОЛКОВА С.В.
vcv41@ya.ru
tchupina.alena2018
23 мая 2017, 20:54
релама в одноклассниказ меня замучала мерцает  отключите пожалуйста на моей первой странице спара
eryakshev
4 июля 2017, 12:06
Мне нравится эта версия лучше нет её  пока   всё будет окей!!!!!!
golovin.vladimir1946
23 августа 2017, 20:23
блокировать всю рекламу
musae.musa2018
9 сентября 2017, 22:35
Я ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕЛ ....СПАСИБО !-ЗА ВАШИ НЕ ПЛОХИЕ СОВЕТЫ ?--БЫЛО ПОЛЕЗНО...МУСА с ув.
tchupina.alena2018
12 сентября 2017, 15:49
мне сильно мешает реклама на странице в контакте она даже как мерцает прошу отключить рекламу в контакте  реклама слева и в играх мешает потому что игры не в полный экран и бьёт по глазам спасибо
Dmitri Stanski
28 сентября 2018, 18:35
Меня в дзене преследует реклама вставной челюсти. Отвратительное зрелище. Раньше, кажется, была возможность "дизлайкнуть" эту рекламу, но сейчас не вижу как. 
Версия браузера 18.9.0.3409
Ирина ФИСУН
сегодня, 05:49
Не присылать,эротические и подобные рекламы.У меня школьный компьютер в любое время может открыться реклама. Рядом маленькие дети.Убедительная просьба!