Яндекс.Браузер защитит от шокирующей рекламы

В интернете часто можно встретить рекламу, которая изо всех сил пытается заставить вас кликнуть по ней. Строго говоря, это и есть задача рекламы, но иногда её решают не самым честным способом. Бывает, что рекламные блоки содержат шокирующие или неприличные изображения, агрессивную анимацию и прочие элементы, вынуждающие невольно обратить на них внимание. Шокирующая реклама неприятна сама по себе, а особенно — для детей и впечатлительных людей. Кроме того, иногда её используют мошенники: баннер с такой рекламой вполне может вести на фишинговый или заражённый сайт.



Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера со встроенной защитой от шокирующей и мошеннической рекламы. Новое дополнение называется Антишок. Оно защищает вас и ваших близких от рекламы, которую вы предпочли бы не видеть. Достаточно включить Антишок в разделе «Дополнения», и опасная или неприятная реклама исчезнет. При желании вы можете добавить любой сайт в исключения, чтобы реклама на нём не блокировалась, или пожаловаться на рекламный блок вручную, и больше вы его не увидите.





Другое обновление в этой версии Яндекс.Браузера ускоряет просмотр видеороликов даже при медленном интернете. Когда скорость соединения недостаточна, ролики загружаются слишком медленно, и смотреть их не очень комфортно. Благодаря обновлённому режиму Турбо браузер сжимает потоковое видео на своей стороне, уменьшая объём потребляемого трафика и ускоряя воспроизведение ролика.



Турбо с поддержкой ускорения загрузки видео доступен в том числе и в мобильной версии Яндекс.Браузера.



Кроме того, теперь в Яндекс.Браузер можно устанавливать дополнения из каталога Opera Addons.



Скачать новую версию Яндекс.Браузера можно на browser.yandex.ru. Оставляйте ваши отзывы и делитесь впечатлениями в комментариях к этой записи или в клубе Яндекс.Браузера.