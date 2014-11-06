Безопасность в интернете: как избежать мошенничества при покупке авиабилетов

В последнее время мы получаем много жалоб на сайты, которые продают поддельные авиабилеты. Это распространённый вид мошенничества, и сейчас, в преддверии новогодних праздников, мошенники активизировались, поэтому нужно быть особенно внимательным при покупке билетов в интернете.



Схема мошенничества довольно проста. Создаётся и рекламируется сайт, якобы продающий авиабилеты. Цены на этом сайте обычно гораздо ниже реальных, поэтому люди охотно покупают билеты, полагая, что нашли выгодный вариант. После оплаты мошенники могут даже прислать поддельную маршрутную квитанцию. Для проверки квитанции вы можете позвонить в авиакомпанию или воспользоваться специальными сервисами глобальных систем бронирования: checkmytrip.com, virtuallythere.com, viewtrip.com или myairlines.ru. Информация о вашей брони должна быть на одном из этих сайтов.



Обычно мошеннические сайты существуют считанные дни, после чего перестают работать. Поэтому, когда обман вскрывается, обращаться уже некуда. Более того, иногда после закрытия мошеннический сайт перенаправляет пользователя на добропорядочный ресурс, продающий авиабилеты. В результате человек пишет в службу поддержки этого ресурса. Яндекс.Авиабилеты, к примеру, регулярно получают подобные обращения, но помочь в этой ситуации, к сожалению, ничем не могут.



На что стоит обращать внимание при покупке билетов в интернете и как избежать обмана:



1. Изучите сайт продавца. Обратите внимание на контактные данные: адрес, телефон, наименование юридического лица и так далее. Все эти данные имеет смысл проверить — например, позвонить по телефону, указанному на сайте, и поискать информацию о продавце билетов в интернете. Проверьте, сотрудничает ли сайт с крупными метапоисковиками вроде Яндекс.Авиабилетов, Skyscanner или Aviasales. Отсутствие сайта в метапоисковиках может указывать на то, что он принадлежит мошенникам. Ещё один способ проверки — почитать отзывы о сайте в интернете. Почему-то многие люди, например, выбирая чайник, тщательно изучают все отзывы о нём, а при покупке авиабилетов забывают о таких вещах, хотя речь идёт о куда более серьёзных тратах.



Стоит обратить внимание и на другие детали, которые могут показаться незначительными. Например, адрес электронной почты. Как правило, у серьёзной организации не бывает почты на бесплатном сервисе вроде @yandex.ru, @mail.ru или @gmail.com. В отличие от мошенников, которые часто используют бесплатные ящики.



2. Выясните, кому вы платите. Чаще всего за авиабилеты предлагают заплатить банковской картой, однако возможны и другие способы оплаты. Например, некоторые продавцы принимают деньги через платёжные терминалы, некоторые — платежи с электронных кошельков. Способы оплаты могут быть разные, гораздо важнее получатель платежа. Если вам предлагают перевести деньги на интернет-кошелёк или банковскую карту, это серьёзная причина заподозрить обман. Карта или интернет-кошелёк с большой вероятностью принадлежат физическому лицу, а не юридическому. Никакая компания не будет просить вас заплатить деньги кому-то лично, в отличие от мошенников.



Прежде чем совершить платёж, всегда проверяйте, зашифровано ли соединение на странице оплаты. В электронных платёжных системах должен использоваться протокол HTTPS, который обеспечивает защиту передаваемых данных (подробнее о том, как он работает, мы недавно писали). Для того чтобы проверить, зашифровано ли соединение, обратите внимание на адресную строку в браузере:





3. Проверьте цену билета. Если вы нашли подозрительно дешёвый билет на Бали на Новый год, не спешите тут же покупать его. Проверьте цены на это направление в метапоисковиках, а ещё лучше — на сайте авиакомпании. Если цена значительно выше той, которую вы нашли (как правило, на 20% или больше), это подозрительно. Иногда мошенники могут убеждать вас в том, что предлагают билеты по низкой цене благодаря особым условиям сотрудничества с авиакомпанией, специальным тарифам, доступным только им, и мало ли чему ещё. Дешёвые билеты действительно иногда встречаются, но часто подобные объяснения — это признак мошенничества.



4. Не покупайте билеты в соцсетях. В последнее время мошенники часто продают билеты через группы в социальных сетях. Они используют те же приёмы, что и при продаже билетов на мошеннических сайтах. Совет прост: не покупайте авиабилеты в соцсетях, потому что группу в социальной сети может создать кто угодно, и проверить такого продавца будет очень сложно. Если вы будете покупать холодильник, вы, скорее всего, пойдёте в магазин бытовой техники. То же самое и с билетами — покупать их следует у проверенных продавцов, а не с рук.





Как и в случае со многими другими видами мошенничества, нельзя сказать, что есть какой-то один признак, стопроцентно указывающий на обман. Следует всегда обращать внимание на совокупность признаков и не покупать билеты, если у вас есть какие-то сомнения в честности продавца. Если вы всё-таки перечислите деньги мошенникам, то вернуть их потом будет очень сложно — вероятнее всего, для этого потребуется обращение в правоохранительные органы. Поэтому лучше всего сохранять бдительность и не попадаться.



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