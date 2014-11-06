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Безопасность в интернете: как избежать мошенничества при покупке авиабилетов

В последнее время мы получаем много жалоб на сайты, которые продают поддельные авиабилеты. Это распространённый вид мошенничества, и сейчас, в преддверии новогодних праздников, мошенники активизировались, поэтому нужно быть особенно внимательным при покупке билетов в интернете.

Схема мошенничества довольно проста. Создаётся и рекламируется сайт, якобы продающий авиабилеты. Цены на этом сайте обычно гораздо ниже реальных, поэтому люди охотно покупают билеты, полагая, что нашли выгодный вариант. После оплаты мошенники могут даже прислать поддельную маршрутную квитанцию. Для проверки квитанции вы можете позвонить в авиакомпанию или воспользоваться специальными сервисами глобальных систем бронирования: checkmytrip.com, virtuallythere.com, viewtrip.com или myairlines.ru. Информация о вашей брони должна быть на одном из этих сайтов.

Обычно мошеннические сайты существуют считанные дни, после чего перестают работать. Поэтому, когда обман вскрывается, обращаться уже некуда. Более того, иногда после закрытия мошеннический сайт перенаправляет пользователя на добропорядочный ресурс, продающий авиабилеты. В результате человек пишет в службу поддержки этого ресурса. Яндекс.Авиабилеты, к примеру, регулярно получают подобные обращения, но помочь в этой ситуации, к сожалению, ничем не могут.

На что стоит обращать внимание при покупке билетов в интернете и как избежать обмана:

1. Изучите сайт продавца. Обратите внимание на контактные данные: адрес, телефон, наименование юридического лица и так далее. Все эти данные имеет смысл проверить — например, позвонить по телефону, указанному на сайте, и поискать информацию о продавце билетов в интернете. Проверьте, сотрудничает ли сайт с крупными метапоисковиками вроде Яндекс.Авиабилетов, Skyscanner или Aviasales. Отсутствие сайта в метапоисковиках может указывать на то, что он принадлежит мошенникам. Ещё один способ проверки — почитать отзывы о сайте в интернете. Почему-то многие люди, например, выбирая чайник, тщательно изучают все отзывы о нём, а при покупке авиабилетов забывают о таких вещах, хотя речь идёт о куда более серьёзных тратах.

Стоит обратить внимание и на другие детали, которые могут показаться незначительными. Например, адрес электронной почты. Как правило, у серьёзной организации не бывает почты на бесплатном сервисе вроде @yandex.ru, @mail.ru или @gmail.com. В отличие от мошенников, которые часто используют бесплатные ящики.

2. Выясните, кому вы платите. Чаще всего за авиабилеты предлагают заплатить банковской картой, однако возможны и другие способы оплаты. Например, некоторые продавцы принимают деньги через платёжные терминалы, некоторые — платежи с электронных кошельков. Способы оплаты могут быть разные, гораздо важнее получатель платежа. Если вам предлагают перевести деньги на интернет-кошелёк или банковскую карту, это серьёзная причина заподозрить обман. Карта или интернет-кошелёк с большой вероятностью принадлежат физическому лицу, а не юридическому. Никакая компания не будет просить вас заплатить деньги кому-то лично, в отличие от мошенников.

Прежде чем совершить платёж, всегда проверяйте, зашифровано ли соединение на странице оплаты. В электронных платёжных системах должен использоваться протокол HTTPS, который обеспечивает защиту передаваемых данных (подробнее о том, как он работает, мы недавно писали). Для того чтобы проверить, зашифровано ли соединение, обратите внимание на адресную строку в браузере:


3. Проверьте цену билета. Если вы нашли подозрительно дешёвый билет на Бали на Новый год, не спешите тут же покупать его. Проверьте цены на это направление в метапоисковиках, а ещё лучше — на сайте авиакомпании. Если цена значительно выше той, которую вы нашли (как правило, на 20% или больше), это подозрительно. Иногда мошенники могут убеждать вас в том, что предлагают билеты по низкой цене благодаря особым условиям сотрудничества с авиакомпанией, специальным тарифам, доступным только им, и мало ли чему ещё. Дешёвые билеты действительно иногда встречаются, но часто подобные объяснения — это признак мошенничества.

4. Не покупайте билеты в соцсетях. В последнее время мошенники часто продают билеты через группы в социальных сетях. Они используют те же приёмы, что и при продаже билетов на мошеннических сайтах. Совет прост: не покупайте авиабилеты в соцсетях, потому что группу в социальной сети может создать кто угодно, и проверить такого продавца будет очень сложно. Если вы будете покупать холодильник, вы, скорее всего, пойдёте в магазин бытовой техники. То же самое и с билетами — покупать их следует у проверенных продавцов, а не с рук.



Как и в случае со многими другими видами мошенничества, нельзя сказать, что есть какой-то один признак, стопроцентно указывающий на обман. Следует всегда обращать внимание на совокупность признаков и не покупать билеты, если у вас есть какие-то сомнения в честности продавца. Если вы всё-таки перечислите деньги мошенникам, то вернуть их потом будет очень сложно — вероятнее всего, для этого потребуется обращение в правоохранительные органы. Поэтому лучше всего сохранять бдительность и не попадаться.

Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях — команда Яндекс.Авиабилетов с удовольствием ответит на них.

78 комментариев
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AAhmetov
26 ноября 2015, 14:51
Спасибо автору! Стараюсь покупать билеты на сайте авиакомпании напрямую. Разница в цене не очень большая, но зато нет проблем с заменой даты вылета или возвратом билета.
val.soluyanova2014
26 ноября 2015, 14:51
спасибо
AndrewDarkFox
26 ноября 2015, 14:51
У нас в Новороссийске многие компании пользуются мэйлом.
ignatiy.pelkonen
26 ноября 2015, 14:51
Просто реклама вашего авиа агрегатора. Никогда про яндекс авиабилеты не слышал. Но со скайсканнера с кайяком вы меня не переманите.
Алексей
26 ноября 2015, 14:51
ignatiy.pelkonen,
Просто реклама — на баннерах)
Андрей
26 ноября 2015, 14:51
Вы про такие сайты? http://www.transfers.com/
Анна
26 ноября 2015, 14:51
Андрей,
этот сайт больше похож на партнерскую программу http://www.orbitz.com Подобные партнерские программы, (когда сайты специально создаются, чтобы привлекать пользователей, а затем после выбора направления переадресовывать их на известный метапоиск билетов или  в агентство, либо поиск билетов встраивается на сайт близкой тематики) зарабатывают на комиссии большого метапоиска или агентства. Это не мошенничество. Хотя часто неизвестный новый домен отпугивает. Чтобы перестраховаться, лучше купить на известном старом  сайте.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Я вот написал в саппорт директа по поводу рекламы red-avia.com и poiskaviabilety.ru. За километр видно мошенничество. Но ответа пока не получил. Вы бы на стадии модерации рекламных объявлений в директе проверяли бы сайты и "фирмы", которые будут рекламироваться. У poiskaviabilety.ru информация о юр. лице на сайте и в ЕГРЮЛ не имеет ничего общего, кроме ИНН ))
Анна
26 ноября 2015, 14:51
rybin.aleksander,
на стадии модерации сайты, конечно, проверяют. Бывает, что мошенники сначала ведут себя как добропорядочное агентство (особенно на стадии модерации), а потом начинают жульничать. В любом случае, спасибо за примеры. Можно посмотреть на классические примеры мошенничества) Самый яркий признак - оплата способом перевода с карты на карту
http://screencast.com/t/WNpBmjjK.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
по части переводов карта-карта не соглашусь. Сам принимаю оплату таким образом и использую указанный сервис переводов от Промсвязьбанка. Просто при больших суммах комиссия при переводе карта-карта может быть минимальна. При использовании той же Яндекс Кассы комиссия 3.5% (базовый тариф) против 0.5% при переводе карта-карта. Конечно, интернет-эквайрингом тоже обзаведемся, но это скорее для успокоения клиента. Хотя и это не гарантия от мошенничества.
Анна
26 ноября 2015, 14:51
rybin.aleksander,
Ваша позиция понятна. Не все, кто использует способ "с карты на карту" мошенники, но также верно, что те, кто принимает платежи в пользу юридического лицо с подключенным эквайрингом банка на 99% НЕ мошенники.
Как вы сами сказали, спокойнее для пользователя, когда все по закону - платеж идет в пользу компании, которая продает билет.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
обратите внимание еще и на сайт aviatravelonline.ru, реклама которого сейчас в директе крутится.
Анна
26 ноября 2015, 14:51
rybin.aleksander,
спасибо!
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
Добрый день! В директе крутится реклама еще двух сайтов: http://www.avia-travel.biz и http://aero-servise.ru. Обратите на них внимание. По всем признакам опять "кидалово".
Скрин объявлений прилагаю - https://yadi.sk/i/tvaG8_iLdatTV
Анна
26 ноября 2015, 14:51
Cпасибо! Обратим.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
здравствуйте! Обратите внимание еще на сайт fly-plus.ru. Сейчас в директе реклама крутится
Анна
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте, Александр! Спасибо, отправлю на перемодерацию.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
здравствуйте! Вот Вам еще сайт - http://sales-air.ru.
Позволю себе небольшое замечание по модерации рекламных кампаний в директе. У меня складывается устойчивое впечатление, что либо модераторы, которые аппрувят такие кампании, некомпетентны в высшей степени, либо такова политика компании. Тема мошенничества при покупке авиабилетов крайне актуальна, но при этом в серп Яндекса крутятся вот такие сайты. Яндекс просто себя дискредитирует. Я понимаю, что до факта мошенничества Вы вроде и не можете отказать порядочному (на первый взгляд рекламодателю), но люди-то доверяют информации со страниц Яндекса. Может поделиться с модераторами директа информацией как выявить билетных мошенников с точностью 99.9% за 1 минуту?
Анна
26 ноября 2015, 14:51
Александр, спасибо за пример, его отправила модераторам. Конечно, буду благодарна, если поделитесь.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
как можно с Вами связаться? Оставьте Ваш e-mail, icq и т.д. Здесь писать не хочу, т.к. ребята быстренько исправятся и сложнее будет их выявлять.
Анна
26 ноября 2015, 14:51
Пишите на annashpak@yandex-team.ru
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Анна,
здравствуйте.
Обратите внимание на сайт http://онлайн-авиа.рф/ В последнем пункте письма я уже указывал на этих ребят.
Jannice Cat
30 мая 2016, 09:04
Анна,
 rybin.aleksander, если знак http а не HTTPS, это сайт мошенников. Еще знаю несколько вещей - если есть тире (это не стопроцентно) и например com когда используются русские слова английскими буквами, жулики. Если английские слова ( fly а не polet или letet) и ru, тогда тоже мошенники. Собственно. А еще я боюсь заходить на те сайты которые вы пишите. Не хочу историй с жуликами. ЛЮДИ! НЕ ЗАХОДИТЕ НА ССЫЛКИ КОТОРЫЕ ТУТ ПИШУТ! ИНАЧЕ ПОПАДЕТЕСЬ!
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
В директе крутится реклама сайта fly-corp.ru. Это мошенники.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
Реклама fly-corp.ru по сей день крутится. Очевидно, что в РСЯ плевать хотели на рядовых пользователей. В этом плане до AdWords и Google как до Китая.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
http://www.fun-avia.com/ - мошенники
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
http://biletonlinepro.ru/ - мошенники
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
И снова крутится fly-corp.ru...
lansckayavalera
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте.  Подскажите, пожалуйста. Здесь можно приобрести билеты?  http://aviatravelonline.ru/contact.php
masman2003
26 ноября 2015, 14:51
очень много подозрительного, кроме цены , все реквизиты компании - набор случайных цифр
lansckayavalera
26 ноября 2015, 14:51
Спасибо.
nz9658312444
26 ноября 2015, 14:51
SirenaAviashop e-mail: info@sirena-aviashop.com. В отношении их  заведено уголовное дело. Обманули меня на 18000 руб. Не поддавайтесь на дешевые билеты. Наталья (пенсионерка. пенсия небольшая. работала преподавателем физики и математики) вот так я окаралась
felix.utkin
26 ноября 2015, 14:51
nz9658312444,
подскажите, а какие нужно собрать документы, чтобы на мошенников завели уг.дело?
info@vitma.ru
26 ноября 2015, 14:51
http://www.avia-bilet-online.ru -жульё! Оплата по карте со всеми банковскими  процедурами ( банк присылает на телефон SMS с паролем). Проходит оплата и все.Звонок ,по  указанному на сайте телефону приводит к пониманию того ,что тебя надули и разговору с порядочной дамой,которой уже наскучили звонки от обиженных людей.Номер телефона взят с потолка и реквизиты лучаелиповые.Обращение в банк ,об отмене операции ,положительного эффекта не дает.Ответ звучит примерно так: Вы же сами ,добровольно ,производили оплату.А на вопрос: А не работаете ли Вы с ними вместе? Ответили отрицательно и предложили оформить страховку от таких св.
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
info@vitma.ru, а рекламу видели от Яндекса. Я для себя сделал вывод: если кто-то крутит рекламу в Яндексе - надо сто раз проверить. Как пример сейчас крутится реклама http://discountaviasale.ru/ он же avialainerbilet.ru. Это кидалово. Яндекс плевать хотел на пользователей и крутит рекламу всякого жулья (хотя прекрасно знают кто и что из себя представляет). Яндекс - помойка. Не ведитесь на их рекламу. Уж лучше пользуйтесь гуглом - там такого мусора нет.
kovalev.andrew2015
26 ноября 2015, 14:51
Мошенники продолжают продавать авиабилеты http://rutripavia.ru/
kovalev.andrew2015
26 ноября 2015, 14:51
http://aviakassa-sales.ru/ - мошенники! Полное кидалово.
terek.dmitry
26 ноября 2015, 14:51
Про rutripavia.ru
А Яндекс.Директ совершенно спокойно монетизирует с этого лохотрона, держа его на первой позиции всего спектра фраз Авиабилеты.
kanopusx
26 ноября 2015, 14:51
http://aviakassa-sales.ru/ будь те осторожны и передайте всем что это мошенники Вопрос : какие правохранительные органы занимаются такого рода преступлениями ?
rybin.aleksander
26 ноября 2015, 14:51
По мнению Яндекса деньги не пахнут. Органы заниматься не будут до тех пор, пока не появятся заявления от потерпевших.
kovalev.andrew2015
26 ноября 2015, 14:51
http://www.xdavia.ru/ - те же авиамошенники. Все их сайты выше уже указаны.
terek.dmitry
26 ноября 2015, 14:51
получил ответ от Яндекса по рекламе в Яндекс.Директ. Ответ таков: Мы проверим ещё раз рекл компанию, но не сообщим вам результаты ибо бабло клиента превыше всего
Елена Суслова
26 ноября 2015, 14:51
А как проверить сайт http://lowcost-aviatickets.com/?
kovalev.andrew2015
26 ноября 2015, 14:51
Cайт www.fiorino-travel.ru мошеннический. Те же самые Aviamiles.ru и Avia-router.com . Просто меняют дизайны, но вы никогда никуда не полетите. Еще одни авиамошенники: www.aviaticketer.ru
Анатолий Саядян
26 ноября 2015, 14:51
Неужеле нет управы над жульем,ведь иногда люди отдают свои последние гроши?!
Анатолий Саядян
26 ноября 2015, 14:51
LA-TRAVEL biz  мошенники,не поподайтесь!
drtechno
26 ноября 2015, 14:51
Здравствуйте

Сделайт ну хоть что нибудь, ваше бездействие плодит мошеников.

Уже второй сайт мошеников появился, который использует чужую информацию - отзывы на Яндекс-маркет

http://www.doctor-techno.ru/

http://imperia-telefonov.ru/

Добавте пожалуйста ссылку на официальный сайт на странице отзывов.

...

С уважением, Александр
arina.polyakova2015
26 ноября 2015, 14:51
Яндекс активно рекламируют мошенников http://www.avia-jet.ru . Владельцы сайта находятся в розыске, а яндекс помогает им заработать http://newsbabr.com/msk/?IDE=137468
arina.polyakova2015
26 ноября 2015, 14:51
www.villiv.ru мошенники!!! Продают несуществующие авиабилеты и рекламятся на яндексе.
ya-mirage
26 ноября 2015, 14:51
arina.polyakova2015,
а как вы отличить мошенников от обычных партнерских сайтов ?
arina.polyakova2015
26 ноября 2015, 14:51
ya-mirage,
по цене и поисковики обычно перекидывают на другие поисковые базы. К примеру, если находишь на авиасейлc, при бронировании перекидывает на onetwotrip или к примеру на tickets.ru... А у мошенников прям на сайте бронируешь и тут же оплата) А проверить бронирование никак не сможешь) Его нет)
margaritasho
26 ноября 2015, 14:51
Помогите, http://avia-run.ru/ мошенники?
Jannice Cat
30 мая 2016, 08:28
margaritasho,
Да
Jannice Cat
30 мая 2016, 08:29
Не отвечать мне на мой ответ на вопрос.
uarnet.org
26 ноября 2015, 14:51
Спасибо за информацию. В наше время любой сайт можно проверить на отзывы перед тем как начать с ним работать. Просто заходите на сервис отзывов (например http://whois.uanic.name/) и ищете отзывы в базе!
ruzila.zagidullina
25 февраля 2016, 04:11
Здравствуйте! Я купила билет на самолет на сайте www.biletoff.sity из Казани до Санкт-Петербурга. А моего билета не существует. Я должна была поехать в командировке, но увы!!! Деньги взяли, а как вернуть и не знаю. И таких людей наверняка много!!!!!!!
ruzila.zagidullina
25 февраля 2016, 04:13
ruzila.zagidullina,
ПОМОГИТЕ!!!! МОШЕННИКИ!!!!
arina.polyakova2015
27 февраля 2016, 00:31
Мошенники продают авиабилеты! Группа мошенников с поддельными отзывами: https://vk.com/club.travels_dreams_ticket_sale .
https://vk.com/julia_ticket.thai / Юлия Лапшина - владелица группы. Она же и есть Гарик Вармахов и Кирилл Васильев. Вот ссылка на страницу http://vk.com/nuzhenbilet . Так же работает под этим аккаунтом https://vk.com/id339877798 . Очень красиво и грамотно разводят народ честной! Не ведитесь на этих тварей! Имеют много аккаунтов Вконтакте!
Сайты мошенников:
http://travelsdreams.ru
avia-kassa.ru.com
biletoff.site
aviatit.ru
aviadreamway.ru - выполнены на скорую руку, офиса по указанным адресам нет!
По факту: нет никакого бронирования и нет авиабилетов. Просто кидает на деньги.
Пострадавших очень много!
Elen-Malisheva
2 апреля 2016, 15:43
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! Сайт AVIAADVIZOR http://www.aviabro.ru/ - нет ни билетов, ни денег . Телефоны не отвечают, почта недоступна.
roma.mokhammad
22 июня 2016, 17:24
Я незнаю что сказать
roma.mokhammad
22 июня 2016, 17:29
можно свами поиграть
larisa.svetlaya2015
10 августа 2016, 22:04
Сайт www.fly-alfa.ru мошеннический. Ни билетов, ни денег. 
larisa.svetlaya2015
13 сентября 2016, 05:38
Сайт www.aviapromo.eu мошеннический. Ни денег, ни билетов. 
Людмила Поцелуева
7 января 2017, 07:23
я попалась, соблазненная низкой ценой и очень симпатичной картинкой сайта с изображением пизансой башни и других достопримечательностей архитектуры. картинка напоминала мультик в сине-голубых тонах. Попыталась заплатить картой сбербанка. Упорно высвесивалась "ошибка". У меня так ничего и не получилось. Потом оказалось, что деньги все-таки сняты, а билета нет. Расследование показало, что как бы я сама перевела деньги на чужую карточку. Мне упорно не дают координаты того челоаека, кому я перевела деньги. Название сайта регулярно менялось, но я их узнавала по картинке  и другим признакам. Кстати руку художника узнать несложно. Я встречала его иллюстрации к продаже  в том числе и чемоданов.
romankoretsky
20 мая 2017, 15:48
Людмила Поцелуева,
заявление в полицию не писали?
direct.stom
19 января 2017, 22:32
Сегодня покупала билет на самолёт на сайте http://mixer-avia.com через Личный кабинет, оплата со сбербанка через робокассу за 12,807 руб. но ни билета ни денег. Справочная служба сайта 8 (800) 333-50-13 не ответила ни разу. Факт мошенничества выясняется. Все кто пострадал просим сообщить по т 89255338230
romankoretsky
20 мая 2017, 15:50
direct.stom,
заявление в полицию не писали?
Михаил Черкасов
25 февраля 2017, 22:23
Всем привет. подскажите это мошенники?   http://avia-kassa.xyz   
alex-dyuk
28 февраля 2017, 22:43
http://vse-bilety.com мошенники, по телефону 88003335013 не дозвониться информации о компании совсем никакой
Обновлено 28 февраля 2017, 22:44
de-ja-v-u
8 марта 2017, 15:33
Сервис, который разводит клиентов kupibilet.ru

Отказались выплачивать компенсацию при отмене билета, при том, что в стоимость билета была включена услуга Возврата билета - по факту получился развод. Предложили проблему решать самостоятельно с авиа компанией.
Худший сервис из всех, что доводилось встречать на просторах интернета.
Помимо того, оказалось, что очень большие наценки поверх реальной стоимости билета, плохая служба поддержки.
romankoretsky
20 мая 2017, 15:46
https://evitera.com/
сайт мошенников, которые продают якобы билеты, которые заметно дешевле, потерял приличную сумму денег, хотя позвонил в банк спустя час, а они отказались отменять платеж
art.kurbanov2004
1 июня 2017, 15:42
pro-tur.club здравствуйте.  Подскажите,  это мошенники? 
Chicvoyage
26 декабря 2017, 20:37
ОСТОРОЖНО мошенники!!! https://bilet-nadvoih.online/
При покупке билетов на авиа возникли трудности при оплате, пароль из банка 3 раза оказывался неверным, пыталась вернуться к заказу, ваше время истекло ( давался 1 час на оплату, а прошло 17 мин), сделайте новый заказ …
Деньги с карточки снялись, в банке сказали, что ушли на чью-то карточку, упоминаний об интернет-покупке НИКАКИХ.
Указанный телефон не отвечает, эл.почта ТОЖЕ прислала, что эл.адрес - СПАМ
ОСТОРОЖНО!!!!
https://bilet-nadvoih.online/
printhelps
20 марта, 12:07
https://avia-travel24.ru/   обман или нет
FirstBlackCat
22 марта, 11:58
printhelps,
Меня тоже интересует avia-travel24.ru вчера оплатила,но билетов на почте нет.Они не отвечают.И брони на мою фамилию в авиокомпании нет.
S.lanalarina
23 марта, 09:02
FirstBlackCat,
ОБМАН. и меня обманули
Meruzh Manan
30 июня, 02:01
Здравствуйте. Что скажете насчёт https://avia-tutuall.com этого сайта?
ksenia742001
сегодня, 10:00
Может кому понадобится. Покупали билеты через lucky2go.com, посадочные билеты на электронную почту не пришли, звонили по данному телефону на сайте, не отвечают, писали, бесполезно. Также вместе с билетами были куплены посадочные места и 1 место багажа 20 кг. Но к сожалению в аэропорту, при прохождении chek in, компания которой мы летели заявила, что билеты, купленные через посредническую компанию lucky2go.com - без оплаты мест и багажа. Пришлось оплатить второй раз. По возвращении домой написали в компанию, никакого ответа не пришло. Услугами lucky2go.com больше никогда не воспользуюсь, это явно мошенники.