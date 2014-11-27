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Браузер будущего

Яндекс выпускает альфа-версию нового Яндекс.Браузера. Это не совсем обычный продукт — с его помощью мы хотим показать, каким Яндекс видит браузер ближайшего будущего, и выслушать ваши соображения на этот счёт в ответ.

Прежде чем говорить о будущем, заглянем в прошлое. Те, кто застал эпоху интернета по карточкам, помнят, что когда-то каждая минута в сети была на счету. Сейчас же само понятие «выйти в интернет» устарело: по большому счёту люди из интернета и не выходят. Интернет везде: на компьютере, в мобильном телефоне, планшете, а иногда даже в телевизоре и холодильнике.

Поэтому для многих главной программой на компьютере стал браузер. Люди запускают его, чтобы почитать новости, пообщаться с друзьями, посмотреть кино, послушать музыку или поиграть в игру. Из программы для просмотра сайтов браузер превратился в нечто большее — в место, где сосредоточены общение, работа, развлечения.

Изменились и сами сайты. В начале 1990-х годов это были простые странички с текстом, гиперссылками и картинками. Сейчас сайты — это полноценные приложения: социальные сети, офисные редакторы, музыкальные и видеоплееры, игры. Они не похожи друг на друга: у каждого свои особенности и свой собственный — иногда довольно сложный — интерфейс.

На изображении — браузер NCSA Mosaic, который вышел в 1993 году. Несмотря на то, что этому веб-обозревателю двадцать с лишним лет, у него много общего с современными браузерами: меню, кнопки, панели, адресная строка. Сайты за два десятилетия преобразились сильно, а вот браузеры — по крайней мере внешне — не очень. Поэтому сайтам в браузерах часто бывает тесно.


Здесь уместна параллель с мобильными телефонами. Когда-то клавиатура была неотъемлемым атрибутом любого мобильника. Затем телефоны превратились в смартфоны и обзавелись куда более функциональными и сложными приложениями, чем змейка и калькулятор. Тогда стало ясно, что клавиатура занимает лишнее место — и лучше бы уступить его экрану, а клавиатуру сделать виртуальной и показывать только тогда, когда она нужна.

Вернёмся к браузерам. Это новый Яндекс.Браузер, и так в нём выглядит страница поисковой выдачи Яндекса:


Одна из главных особенностей браузера — прозрачный интерфейс. Новый Яндекс.Браузер принимает цвета веб-страницы, которая в нём открыта, поэтому граница между программой и интернетом исчезает: они сливаются в единое целое.

Вкладки в новом Яндекс.Браузере находятся в нижней части экрана. Мы решили разместить их там, потому что браузер, по сути, стал для пользователей вторым рабочим столом. Вместо программ-плееров люди открывают музыкальные сайты, а вместо мессенджеров общаются в социальных сетях. Раз сайты стали самодостаточными, то почему бы не разместить вкладки там, где пользователи Windows и OS X привыкли видеть список запущенных программ?


Каждая вкладка выделена основным цветом сайта, который в ней открыт. Например, вкладка Twitter будет голубой, а вкладка Facebook — тёмно-синей. Вкладки со страницами с одного и того же ресурса новый Яндекс.Браузер объединяет в группы. Это упростит работу пользователям, которые привыкли открывать много сайтов одновременно.

У каждой веб-страницы в новом Яндекс.Браузере есть Изнанка — так называется экран с дополнительной информацией. Он откроется, если нажать на заголовок страницы. Изнанка содержит список действий со страницей (например, «распечатать» или «поделиться»), Умную строку и Табло, а также отображает сведения, связанные с содержанием сайта. Так, если вы зашли на сайт интернет-магазина, на Изнанке вы увидите ссылки на другие магазины с похожим ассортиментом товаров.


Если в интернет-магазине вы читаете описание смартфона, то с помощью Изнанки вы узнаете диапазон цен на эту модель, а если находитесь на сайте кафе или музея — увидите их местоположение на карте.

Умная строка уже известна пользователям Яндекс.Браузера. В неё можно вводить адреса сайтов и поисковые запросы, причём ответ она умеет давать прямо в поисковых подсказках — например, называет температуру воздуха в Москве или высоту Эвереста. Новый Яндекс.Браузер способен быстро отвечать и на более сложные вопросы. Например, можно узнать, что такое фотосинтез или кто такой Кип Торн, не переходя на страницу с результатами поиска.


А в будущих версиях браузера можно будет уточнить подробности о том или ином объекте, не покидая страницу, на которой он вам встретился. Здесь, например, браузер подсказывает, где находится ближайший кинотеатр:


Новый Яндекс.Браузер легко настроить под себя. На Табло можно добавить любимые сайты, а на странице новой вкладки — выбрать анимированный фон: дрожащую на ветру еловую ветку, огибающую камни горную реку или стекающие по стеклу капли дождя.


Попробовать новый Яндекс.Браузер можно начиная с сегодняшнего дня. Для загрузки доступна альфа-версия браузера для Windows и OS X. Мы подготовили её, чтобы показать вам идеи, которые легли в основу проекта. Вы можете рассказать нам о своих впечатлениях в комментариях, а если что-то не работает или работает не так — написать сюда. Привычная версия Яндекс.Браузера по-прежнему остаётся с вами — загрузить её можно здесь.

P. S. Презентация альфа-версии нового Яндекс.Браузера:

474 комментария
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m77y
26 ноября 2015, 14:50
В целом не плохо, но постоянно вылезает док или меню, когда курсор опускаешь вниз или вверх. А так классно:)
ivantoropov
26 ноября 2015, 14:50
m77y,
Вот да
mihail@bitrix24.ru
26 ноября 2015, 14:50
m77y,
та же история. Сделайте вариант выбора вкладок сверху. Далеко не у всех панель задач Винды снизу, у меня лет 7 уже сверху.
NsgHapes
26 ноября 2015, 14:50
Вполне юзабельно)
NsgHapes
26 ноября 2015, 14:50
Почему нельзя менять вкладки местами?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
NsgHapes,
не успели это в альфе.
etradesupply
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
сделайте, плиз, поскорее. ЯБ давно уже пользуюсь, а сейчас без передвижения вкладок раздражает как-то. )
WiFi Cukurino
26 ноября 2015, 14:50
И закиньте вкладки на верх, так привычно удобней.
alex.winsant
26 ноября 2015, 14:50
WiFi Cukurino,

вот я тоже считаю что уже давно выработалась многолетняя привычка искать вкладки в браузере вверху.
Нужно помнить что переодически мы используем разные браузеры. дома свой любимый, на работе тот который разрешили админы, в гостях тот который стоит у хозяина компа и.т.д.
И подобный диссонанс крайне раздражает.
goldmix33
26 ноября 2015, 14:50
alex.winsant,
мне же наоборот вкладки внизу,но да , о вкусах не спорят.
mr.petrstepanov
26 ноября 2015, 14:50
alex.winsant,
поддерживаю
AvengerMST
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
какой-то детский ответ.. "не успели в альфе".. куда спешить то? сделали - потом показывайте. А это сырое кому надо..
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
AvengerMST,
показали самое главное - новые идеи. Для всего остального есть бета и stable каналы.
Андрей Гамаюнов
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
так вроде у меня в свойствах браузера бета написано, хотя я альфу скачал)
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Андрей Гамаюнов,
альфа настолько альфа, что этот пункт просто не переименовали.
bot.botovin
26 ноября 2015, 14:50
AvengerMST,
альфа по определению сырьё
nkvd-omsk
1 апреля 2016, 15:28
alex.winsant,
согласен
levsha128
26 ноября 2015, 14:50
Действительно что-то новое, круто.
Фич реквесты :)
1. Разворачивание/сворачивание окна при двойном клике на заголовке окна
2. Рамки в оконном режиме
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
levsha128,
рамки окон в win 10 убрали, так что видимо так и было задумано командой я.браузера.
aminopyrodin
26 ноября 2015, 14:50
Не хватает всех классных фич яндекс.браузера - закрепление вкладок, переход в корень сайта...
Не хватает обучения: абсолютно непонятно, что вообще происходит и куда тыкать.
И очень расстраивает, что для корректирования урла приходится по нескольку раз тыкать в строчку тайтла, потом открытая страничка закрывается недружелюбным непонятным фоном (сначала возникает клаустрафобия и осознание: "Мама, я что-то закрыла! Но я же ничего не делала!") и только потом можно дописать урл...
Но красивый...
aminopyrodin
26 ноября 2015, 14:50
Плохо очень, что разделили urlы и сами страницы. мне, как фронтендеру, жизненно необходимо видеть на каком сайте я нахожусь: у меня часто по три одинаковые страницы (локальная, девелоперская и продакшен) и без видения собственно корня сайта, на который я смотрю - очень тяжело. Каждый раз не накликаешься, чтобы проверить.
Я понимаю, что простым пользователям это, наверняка, не нужно, но разрабатываться придется пока в старом яндекс.браузере. А жаль.
bukahka-ilya
26 ноября 2015, 14:50
Только что установил и был крайне удивлён как всё красиво. Понятный интерфейс, анимация, вкладки внизу, действительно отображается больше информации на экране, всё сливается в одном стиле) Скорее всего добавят больше функционала со временем, но и действующего вполне хватает) Отличный браузер!
Иванов Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
Интересно, такого еще не бывало.
Пробуем)
hitaisin
26 ноября 2015, 14:50
Интересно буду пользоваться. Отзывы писать сюда, в клуб или в божью коровку?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
hitaisin,
куда приятнее - везде можно.
Иванов Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
а куда закладки исчезли?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Иванов Дмитрий,
нет, просто не успели к альфе.
kindermann
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
Без закладок никуда!! Очень ждем. Закладки в первую очередь.

nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
яростно реквестирую закладки! Попытался сейчас переехать с хрома на яузер, даже плюнул на свой любимый 1password и поставил lastpass - но упёрся в проблему закладок. Их у меня море, без них яузер совершенно не юзабелен.
extremesarova
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
так работает же 1password
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
extremesarova,
Нет, 1password не работает. Пробовал на двух разных компах.
extremesarova
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
https://yadi.sk/i/K_tHM0qEd4LEp
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
extremesarova,
это здОрово, и у меня тоже появляются эти пункты меню и иконки, но по клику они не работают. Браузеру не удаётся подцепиться к хелперу ванпассворда. Возможно, проблема чисто виндовая.
extremesarova
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
видимо, да. Все дело в винде.
extremesarova
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
они будут? Ждать? Просто с хрома практически пересел на новый легкий альфа яндекс.браузер.
антон елисеев
26 ноября 2015, 14:50
все хорошо, я скачал, понравился, удобный, но будет ли альфа версия и под iOS, android и Linux?
Если будет, то буду ждать.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
антон елисеев,
под Linux да. Для мобильных платформ идеи нового браузера надо еще органично портировать, над чем мы и думаем сейчас.
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
Какой классный значок стал у браузера! Какой шикарный рекламный ролик! Какой убийственной прекрасный интерфейс! Яндекс, я вас люблю!
jackson0048
26 ноября 2015, 14:50
Поддерживаю, очень классный, только сделать, чтобы вкладки местами менялись и панель закладок выезжала автоматически. А все остальные все похожие друг на дружку, только названия разные. МОЛОДЦЫ.
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
Ну что за опера?..
1) Вкладки непонятно где, они просто теряются внизу страницы.
2) Активная вкладка помечена странной полоской, которая теряется ещё сильнее. А вот кнопка "+" -- наоборот, сияет и сразу бросается в глаза.
3) Умную строку ещё попробуй найди (а это главная фишка Яндекс.Браузера!).
4) Прозрачное оформление -- это ново, модно, молодёжно, но выглядит не как новаторство, а как программа, которая, уж извините, потеряла свой фирменный тёплый домашний интерфейс. Раньше я всегда видел, где заканчивается браузер и начинается реальность (зачёркнуто) другая программа. Теперь же это мешанина из плохо оформленных сайтов-приложений и нормальных приложений. Похоже на встроенные мини-браузеры в мобильных приложениях -- ужасно.
5) Обои. Не все они динамические (анимированные). Стоит пометить в списке обоев либо анимированные, либо статичные, чтобы сразу было видно при выборе.
6) Список вкладок выровнян по середине. Нет! Только не это! Это же список... Ну выровняйте его по левому краю, выглядит как игрушка.

Как лучше:
1) Вернуть всё как было и сделать прозрачное оформление со старой компоновкой элементов, с теми же кнопками и умной строкой.
2) Добавить, наконец, нормальную работу с клавиатуры, исправить сброс фокуса из умной строки.
3) Сделать анимированные обои в табло, если очень хочется.
4) Убрать кучу вечно неотвечающих и вечно работающих Yandex Helper'ов из процессов, это ест кучу ресурсов процессора.
5) Можно и при старой компоновке делать всякие Yosemite-style убогие шапки окна.
6) Умная строка должна быть постоянно видна. И имя сайта там надо показывать во всю ширину умной строки. И когда пользователь кликнул по ней и увидел выделенный адрес и кнопки "Копировать" и "Поделиться", не надо сдвигать их влево, к адресу. Они должны быть припаркованы справа.
7) Улучшить обработку ссылок в домене ".рф".
8) Улучшить выбор поисковой системы сайта -- пусть сначала предлагается поиск по cplusplus.com, а уже потом -- страницы из истории и прочее.

Пока, похоже, будущее человечества туманно. Со старым интерфейсом я чувствовал себя дома. Теперь -- в заброшенном здании, без стёкол, зимой в метель.
Servitola
26 ноября 2015, 14:50
Дмитрий,
про выравнивание списка вкладок, пожалуй, соглашусь. А вот то, что он теряется. Ну не знаю. Вот то, что они стали цветными — это шикардос. Мне точно стало горяздо виднее что где, даже не приходится читать тайтл.

А что о «нормальной работе с клавиатуры»? Ну как минимум, вроде, все горячие работают как прежде. И по этому же поводу: те, кто знает что нажать, умную строку не потерял точно. Ведь всё так же ctrl + t и ctrl + l
aleks.strigin
26 ноября 2015, 14:50
Servitola,
+1
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
Servitola,
горячие работают плохо. Вы когда-нибудь работали на маке (а ещё лучше -- на linux/bsd)? В двух словах: клавиатура -- всё. Вы можете сделать с помощью клавиатуры реально всё, что нужно. Но вы открываете Яндекс.Браузер, листаете страничку с помощью стрелок, fn+стрелок, space/shift+space (пока всё прекрасно), потом cmd+l, делаете, что хотели в умной строке, и просто не можете вернуться к управлению страницей. Потому что вам нужно кликнуть на неё мышью, и никакие escape'ы не срабатывают до конца: фокус с умной строки снимается, но не переходит к странице, а возвращается в умную строку при нажатии клавиш.

Цветные вкладки могут быть удобнее кому-то, но это не вопрос масштабов браузера, нужен просто плагин. Плагин для выделения вкладок цветом и плагин для группировки. Кому-то вообще удобнее вертикальная группировка. Можно добавить пару галочек в настройках, но гробить внешний вид программы -- чистый win8.

Насчёт спрятанной умной строки (на "изнанке"): сегодня это главная фишка браузера, она на виду, её рекламируют, а завтра прячут так, что пользователь её не видит. Это бред. Вот именно это -- путь Оперы, отказавшейся от всего, и в первую очередь -- от привычного интерфейса с кучей любимых плюшек. Пример: Сегодня Яндекс.Браузер может использовать ALSA, а завтра -- перейти на PulseAudio (для вывода звука) или использовать std::unordered_map вместо std::map, но вы об этом даже не узнаете -- оно вам в глаза не бросается. Но когда возникают такие изменения в интерфейсе, к которому все привыкли (не зря же рекламировали), это очень легко могут быть изменения в худшую сторону. Ставка -- революция в мире браузеров, но стоит ли проводить её именно так? Я уже писал в поддержку: уважаемые разработчики Яндекса, сделайте сайт-книгу отзывов-багтрекер, на котором каждый сможет внести предложение/сообщить об ошибке, а другие -- проголосовать.
dimkatet
26 ноября 2015, 14:50
Дмитрий,
Не объективно. Половина или более твоих пунктов - придирки или абсолютно субъективное мнение
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
dimkatet,
я понимаю, что каждому своё, и кому-то даже такое буйство красок по душе, вот тебе, например.

Но можно делать эти вещи навязчиво, как сделали Опера с новым браузером, Майкрософт с кучей версий винды, с плитками и прочими эксплорерами, Яблоко со своим Yosemite, Гугл со своим материальным дизайном.
А ещё можно сделать опционально: плагины, темы, настройки и прочее. Эта система доказала свою работоспособность на примере Firefox, Gnome2, KDE всех версий, консольного мира всех *nix-систем, Android, jailbreak для iOS и прочего. Если бы разработчики (а главное -- дизайнеры/рекламщики) немного уважали мнение пользователей, в мире было бы куда меньше разных твикеров, модов и прочего.

Кстати, субъективность -- это особенность любого [чужого] мнения.
uppahubbl
26 ноября 2015, 14:50
Дмитрий,
Мне тоже докучают эти Yandex Helper'ы. Мой идеально тихо работающий макбук эир начинает греться и вследствии этого шуметь вентилятором. И все это потому что какой-то не понятный для меня Yandex Helper нагрузил мой процессор на 74%.
Может быть в настройках что-то отключить нужно? Я не нашел.
Роман Цыбулин
26 ноября 2015, 14:50
Ребята, очень здорово! Спасибо)
Вопросик только, панель "вкладки" внизу - её как-то убрать можно? У меня она постоянно висит как футер приклеенный в боттоме.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Роман Цыбулин,
Сейчас убрать ее может только владелец сайта через api.
Роман Цыбулин
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
занятно будет глянуть какая еще магия доступна при этом конечным разработчикам. Добро!
Dmitriy
26 ноября 2015, 14:50
На первый взгляд все отлично. По сравнению со стандартным Сафари, ваш браузер просто летает. Я черт его знает чего вы там натворили, но работает шустро. Буду пользоваться, пусть накопится кэш и прочий мусор и тогда глянем как будет работать. А пока что 10 из 10. Дизайн и прочее очень нравится.
Андрей Храпов
26 ноября 2015, 14:50
это же материал! круто все выглядит)
maxariant
26 ноября 2015, 14:50
Пока все очень хорошо. Есть, правда, некоторые детали, которые кажутся немного непривычными по сравнению с "нормальным" Яндекс.Браузером.
Арсений
26 ноября 2015, 14:50
Это настолько мегаофигенно, что у меня даже слов нет.

Во первых: это по настоящему что-то новое!
Во вторых: всё доведено до ума. Вот что мне нужно от браузера, то это выведено на первый план. И ничто не бросается в глаза.

Вы молодцы! Так держать!))
der.goodwin
26 ноября 2015, 14:50
Очень понравился! Красивый и приятный!

Есть некоторые замечания и пожелания.
Не очень понятно как попасть в закладки. Только через кнопку "бутерброда". Постоянно пользуясь Яндекс браузером я уже отвык от такого. Было бы замечательно если бы Вы вернули кнопку закладки в табло, и кнопки с загрузками и историей тоже, они там находятся на месте сейчас, в обычной версии браузера.
Кнопку "в закладки" хотелось бы переместить поближе к сайту, что бы не щелкать два раза - сначала на заголовок, а потом "в закладки". Можно было бы ее поместить внутрь кнопки заголовка, так же, как кнопку обновления страницы, чтоб она появлялась при наведении. Так же согласен с замечаниями по url. Можно было бы вообще заменять заголовок не кнопкой при наведении, а поисковой строчкой, содержащей url и кнопки обновления и добавления в закладки, т.е. той строчкой, которая имеется в обычном яндекс браузере.
Снова о закладках. Хотелось бы пересмотреть их дизайн. Можно их оформить так же как и табло. Я хотел бы видеть сайты и папки в форме плиточек.
Заметил, что если открыта только новая вкладка, то есть возможность ее закрыть и появляется пустое белое окно. Вероятно надо лишить пользователя возможности закрывать новую вкладку, если это единственная вкладка, или же закрывать браузер при нажатии закрытия этой вкладки.
Так же присоединяюсь к желанию вернуть возможность менять вкладки местами.

В целом остались положительные эмоции от нового браузера. Увидел то, о чем и не мечтал! Спасибо Вам за проделанную работу!!!
der.goodwin
26 ноября 2015, 14:50
Я бы рискнул объединить табло и закладки. Т.е. добавить в него папки, иерархию..
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
der.goodwin,
закладки еще не доделали.
Лу
26 ноября 2015, 14:50
Куда дели панель закладок кулибины хреновы???!!! Не исправите - уйду в хром!!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:50
Лу,
в альфа версии их не успели сделать
Лу
26 ноября 2015, 14:50
Очень жду след версию, без закладок никак.
Вкладки внизу или вверху это как спор, что лучше Mac или PC, по мне все инструменты лучше сверху, Adobe и остальные приучили, да и движение рукой и мышью сверху вниз более привычно. Пишем же именно так.
А за работу вам всем большое спасибо, хоть этот браузер может и не прижиться, но новое слово он сказал.
maxariant
26 ноября 2015, 14:50
Верните букву "Я" в левый верхний угол! Так ведь гораздо удобнее попасть на главную страницу, чем каждый раз заходить в закладки.
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
maxariant,
не возвращайте! это было навязчивое брендирование, без ней гораздо лучше!
maxariant
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
Ну, тогда хотя бы любую кнопочку возвращения на главную страницу, не обязательно "Я". Главное, чтобы такая кнопка была в принципе.
chai
26 ноября 2015, 14:50
согласен с интерфейсом - так более правильно
Агуленко Александр
26 ноября 2015, 14:50
В целом, ок. Не понравилось несколько пунктов (многие из них уже описывались выше).

1) Нельзя перетаскивать вкладки.
2) Нельзя закреплять вкладки.
3) Не видно закладки.
4) При большом количестве вкладок браузер начинает фантастически тупить.
Роман Зайцев
26 ноября 2015, 14:50
версии под Linux нет - огромный минус этого браузера.
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
Роман Зайцев,
скорее уж линукса))
Mikhail S
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
удивлен что Вы знаете что такое linux. Для виндусятников это не свойственно.
nochnoy
26 ноября 2015, 14:50
Mikhail S,
а меня, кстати, совсем не удивляет, когда фанатики при первой возможности начинают хамить и переходить на личности))
Dimoon91
26 ноября 2015, 14:50
nochnoy,
всё таки это минус браузера...
DeinDarne
26 ноября 2015, 14:50
Удобный интерфейс, быстро привыкаешь к новым расстановкам. Работает без затруднений.Сочетается с общим стилем W 8.1.
Было бы неплохо поставить инструкцию/обучалку для "первооткрывателей" альфы. Немного мозолит глаза "дополнения" в верхнем правом углу. В целом потрясающий браузер, посмотрим, как он будет проявлять себя в будущем.
Алексей Трудов
26 ноября 2015, 14:50
Стильно, современно. Классное видео на заставке. Но ряд новых тенденций выглядит спорным. Написал подробный обзор у себя: http://alexeytrudov.com/web-marketing/brauzer-kusto.html
openingtime
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки снизу, не очень удобно.
schurup87
26 ноября 2015, 14:50
Да, к вкладкам снизу придется привыкать, а я многое уже делаю на автомате.
Алексей Харченко
26 ноября 2015, 14:50
Выглядит супер, но вкладки внизу съехали вправо и хотелось бы их видеть сбоку.
dmitry.tabakerov
26 ноября 2015, 14:50
Почему-то не могу скачать. Клик на кнопке "скачать" сверху справа открывает страницу про основную версию :(.
Был бы какой вариант "Сохранить на Я.Диск" или что такое, а так даже не посотреть :(
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
dmitry.tabakerov,
попробуйте скачать английскую http://browser.yandex.com/future/. Есть такой баг.
i@azazeo.name
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
спасибо, сработало
Алексей Харченко
26 ноября 2015, 14:50
А да еще не хватает понимания о том, какая вкладка активна.
Алексей Харченко
26 ноября 2015, 14:50
Хотя увидел сейчас эту черту, но она как то практически не видна.
Dimas Frolov
26 ноября 2015, 14:50
Согласен. А вот объединение вкладок - это круто, но опять таки три маленьки точечки - это слишком мало для объединения целой группы вкладок...
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:50
Классно пока всё выглядит.

Пока что:
- Да, хотелось бы двигать вкладки самому по собственному усмотению
- Хотелось бы превью страницы, при наводе курсора мышки на вкладку.

Поработаю побольше и подольше, отпишусь о впечатлениях.
ozx
26 ноября 2015, 14:50
Табы внизу - неоднозначное решение. Абсолютно не удобно для людей которые часто переключают вкладки. Особенно на большом мониторе. Хотя если подолгу читать страницы, то "легкий" верх браузера - это плюс.
Максим
26 ноября 2015, 14:50
Круто! Молодцы!
Поправьте рендеринг. При ресайзе окна нереальное слайдшоу.
Алексей Харченко
26 ноября 2015, 14:50
То что по второму клику на вкладку страница прокручивается к началу - ужасно(и второй клик, который возвращает на прежнее место не спасает).
dem.kindness
26 ноября 2015, 14:50
Интересная задумка,но вкладки хотелось бы видеть несколько другого дизайна.выглядит очень просто и похоже на плитки из вин 8.нет панели закладок.на белом фоне прозрачность смотрится интересно,а на друом как-то некрасиво и очень просто.было бы красивее,если бы при наводке на строку адреса,не было бы рамки,а просто сам адрес и кнопка перезазрузки страницы. не хватает тем оформления,как и раньше.но эффект "большой страницы" присутствует)интересно выглядит)еще красиво выглядит начальная(новая)страница.в общем интересный эксперимент, который нужно доработать в пплане удобства и красоты
Павел Горский
26 ноября 2015, 14:50
Пока все нравится. Спасибо!
Есть и непонятки.
Получается, что теперь понятие "Яндекс-браузер" включает 2 продукта: "старый" и "новый". Как предполагается их различать? Будет ли развиваться и поддерживаться "старый"?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Павел Горский,
"новый" еще только альфа. Поэтому старый пока будет жить своей полноценной жизнью.
a.o.rogachev
26 ноября 2015, 14:50
Единственный замеченный с первого взгляда минус - нельзя менять местами вкладки. Иногда неудобно, но привыкнуть можно.
Есть предложение: пока курсор не наведён на вкладки, они могут быть прозрачными, и при наведении становиться полностью видимыми.
Алексей Харченко
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки кстати как выяснилось после получаса поиска - режут глаз, хотелось бы что-то вроде градиента от отражения страницы(как сверху) до цвета, который есть сейчас.
Asidorovnin
26 ноября 2015, 14:50
Отсутствие панели закладок очень неудобно. Каждый раз лезть кликать, чтобы открыть панель настроек, из неё переходить в панель закладок, далее в отдельную папку и только потом доберешься до закладок - это очень долго.
Для сравнения при  панели закладок - клик на папку, выбор закладки. а если она не в папке, а просто на панели. то вообще в один клик мыши и ты там, куда шёл.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Asidorovnin,
закладки просто еще не успели доделать для альфы.
Алексей Шеломицкий
26 ноября 2015, 14:50
Я не могу скачать, устанавливается обычная версия
Asidorovnin
26 ноября 2015, 14:50
Алексей Шеломицкий,
просто жмите скачать белый квадратик, и всё, поскольку чуть ниже ссылка на обычную версию. Посмотрите внимательно.
Алексей Шеломицкий
26 ноября 2015, 14:50
Asidorovnin,
нажимаю именно на "белый квадрат". Меня кидает на страницу обычной загрузки яндекса
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Алексей Шеломицкий,
попробуйте отсюда http://browser.yandex.com/future/
nvok2001
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
Русская версия неустанавливается!  только английская!
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
nvok2001,
русскую версию теперь можно скачать с https://browser.yandex.ru/beta/.
Khokhlov Andrey
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки и верхнюю панель разделять нельзя (все нужно оставить в верху).
Массовый клиент не одобрит.
Для принятия стратегических решений не слушайте ГИКов - они совсем не та аудитория (ГИКи хороши только в поиске ошибок).

Я занимаюсь исследованиями потребителей и точно вам скажу, что слушать опытных пользователей - дорога в никуда.
Проведите простое тестирование на обычных пользователях, изучите их мнение и принимайте правильное стратегическое решение (наймите агентство и проведите тестирование).
Винду 8ую почему отвергали? потому что нарушились привычные массовые практики (пуск пропал). Тут тоже самое --> закладки вниз ушли. Сразу БОЛЬШОЙ-ПЕРЕБОЛЬШОЙ барьер к дальнейшему пользованию.
Khokhlov Andrey
26 ноября 2015, 14:50
А так в целом потенциал у такого браузера большой.
xcv@citydom.ru
26 ноября 2015, 14:50
Khokhlov Andrey,
Если слушать "обычных пользователей", прогресс с места не сдвинется. Так и будем сидеть на клонах хрома всю жизнь.
Khokhlov Andrey
26 ноября 2015, 14:50
xcv@citydom.ru, есть прогрессивные фичи, за которыми массы потянутся с большим удовольствием, и есть прогрессивные фичи, которые не для масс (интересны 1% пользователей) и которые яндексу прибыли не принесут.
muskatone
26 ноября 2015, 14:50
Khokhlov Andrey,
ну на счет восьмой винды, это, конечно, забавно :)
Сразу вспоминается как ругали ХР, за то что "мой компьютер" в пуск уехал.... как ругали Висту за новый интерфейс... как недоверчиво пялились на семерку.....)))
А толку ?... прогресс неотвратим ! ;)
ProkopenkoIV
26 ноября 2015, 14:50
Гениальная идея и воплощение! Уверен, что конкуренты сейчас локти кусают  и не понимают  как им это в голову не пришло первым.
ivanovpeterko
26 ноября 2015, 14:50
ProkopenkoIV,
именно!
pro100grisha.2001
26 ноября 2015, 14:50
ProkopenkoIV,
Да, но всем все равно до этого браузера, все продолжают пользоватся гугл хромом.
horn.main
26 ноября 2015, 14:50
Супер, ребята! Так держать!
Вообще, последнее время от вашей работы в восторге!
mikhail.ds
26 ноября 2015, 14:50
horn.main,
Согласен.
fAra0N25
26 ноября 2015, 14:50
Не буду говорит по поводу дизайн и полезный штук, вроде претензий нету.
Но поводу вкладок скажу: то что они снизу, это жутко не удобно, и когда вкладок много, то тоже очень не удобно работать с ними!! Потому что рабочая область у меня сверху (отмечена на скрине http://prntscr.com/5aswxg) и когда нужно каждый раз тянуться вниз, это боль.

И скажу сразу про мобильный, т.к. не могу писать отзывы на маркете, потому что не зарегистрирован на G+.
На днях третий раз ставил его на свой Galaxy S4 и снова удалил, т.к. интерфейс глючит и дергается, не плавный совсем, это очень бесит, начинает казать что у меня телефон 3 летней давности! Хотя у меня 4 ядерный Qallcom'ский проц и прочий фарш. А так мне нравиться подход в интерфейсе и на десткопе юзаю яндекс браузер, при этому хром просто летает. И еще одно ВАЖНОЕ замечание сделайте в настройка возможность увеличивать шрифты на сайтах, как в хром, много читаю с мобильного, без увеличения не реал читать на 441ppi.
mrbitey
26 ноября 2015, 14:50
Нужна возможность перетаскивания вкладок, чтобы можно было их упорядочить.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
mrbitey,
будет.
ilya.goncharov96
26 ноября 2015, 14:50
Такое чувство,что дизайн браузера разрабатывался сугубо под os x.Даже значок в нынешней концепции Yosemite.И это мне решительно не нравится.
Роман
26 ноября 2015, 14:50
Очень красивый браузер, но вкладки внизу режут глаз, когда читаешь. как мне кажется их целесообразней перенести наверх или сделать так, чтобы они автоматически скрывались. Больше анимированных заставок. url адреса мы должны видеть без них никак. а так все отлично спасибо за труд!
Elvis0493
26 ноября 2015, 14:50
Роман,
абсолютно согласен
xcv@citydom.ru
26 ноября 2015, 14:50
Роман,
Не согласен. Мне нравятся новые ощущения от использования привычных вещей.
Pavel38irk
26 ноября 2015, 14:50
Роман,
я за 2 дня привык и теперь в других браузерах вкладки наверху мне кажутся неудобными
Vsevolod Kaloshin
26 ноября 2015, 14:50
Очень красиво! Спасибо )
Paraandr
26 ноября 2015, 14:50
Красиво, спору нет, но:
1) Нельзя менять вкладки местами
2) Они реально больше места занимают, чем раньше. На большом экране это не критично, но на макбуке 11" отнятое пространство значительно.
В моем представлении, для этого дизайна не нужны вкладки внизу - вкладки должны выплывать при поднесении курсора к адресной строке.
yurapekov
26 ноября 2015, 14:50
1. Группировка вкладок по сайтам а) не нужна б) бесит постоянной анимацией. "Это упростит работу пользователям, которые привыкли открывать много сайтов одновременно" — если вы видели количество вкладок у этих пользователей, то должны знать, что им ничто не поможет.

2. Красить табы плохо. Во-первых, радуга отвлекает. Во-вторых, цветов мало, а сайтов много — пять случайных сайтов у меня уже дали два одинаковых цвета. А иконки сливаются с фоном.
horn.main
26 ноября 2015, 14:50
yurapekov,
вот по поводу группировки не соглашусь, так как действительно может быть очень полезно.
А что касается цветов, то скорее всего этот вопрос можно было бы снять использованием цветовой схемы фавикона сайта сайта, сделав его при этом менее насыщенным. Так и глаза резать не будет и идентификация в восприятии будет проходить быстрее.
yunogtfo
26 ноября 2015, 14:50
Думал, будет не очень. Но оказалось очень здорово!
Mikhail S
26 ноября 2015, 14:50
А где версия для linux в частности Ubuntu?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Mikhail S,
не успели.
vlobachev
26 ноября 2015, 14:50
Удобно, что вкладки с одного сайта подсвечиваются и группируются, но вот зачем их вниз засунули совсем не понятно. Пока вкладки Круто все кроме переезда управления вниз. Не целостно - закрытие браузера вверху - вкладки внизу, назад опять вверху.. разрыв шаблонов.
vlobachev
26 ноября 2015, 14:50
Еще современно - квадратненько-чистинько - в тренде вроде как. Концептуально - перегнули.
vlobachev
26 ноября 2015, 14:50
Целиком, бы что-ли тогда перенесли управление вниз, что бы вверху вообще ничего не было,  а то к чему эти полумеры.
Алферов Владимир
26 ноября 2015, 14:50
Очень красиво и оригинально!
Мне очень нравится новый браузер от Яндекс'а

1) Нельзя ли сделать на выбор значки\логотипы сайтов?
а) С прозрачностью (только логотип и текст)
б) как сейчас непрозрачные - логотип + текст + цвет
2) Больше анимационных тем =) очень круто
3) Можно ли добавить панель чата(ов)?(плагин)
Например ok + vk + fc и тд  в одной панеле разделенные между собой с функцией скрытия и открытия. Расположение справа или слева

Недочеты
1) В финале новым пользователям 100% потребуется обучение =)
2) Нужно сделать выделение: на какой вкладке я сейчас
Например: У меня 5 вкладок, 1 вкладка белого цвета, остальные 4 затемненные или другого цвета
astkol.com
26 ноября 2015, 14:50
1. нет закрепленных вкладок (а они оч спасают когда есть 5-6 постоянных сайтов которые всегда открыты, чтобы не засорять все)
2. не оч понятно какая вкладка открыта - бледная белая полосочка теряется на общем фоне
3. разноцветность вкладок круто, но еще больше меняет понять на какой я сейча нахожусь странице
4. яндекс карат оч хорошо смотрится
5. эта вся крутота во внешнем виде с движущимися картинками - на нее вообще внимание не обращается. но хотя да, красиво))
xorosru
26 ноября 2015, 14:50
Это очень круто!

Самое интересное, что мы за день до этого с товарищем обсуждали «тяжесть» интерфейса хромоподобных браузеров и то насколько «воздушный» последний Safari. Потом я увидел новость, сразу же поставил и понял, что так оно и должно быть!

Если добавите нативную кнопочку «Reader» как в Safari. то он станет моим единственным браузером.
akorenskoy84
26 ноября 2015, 14:50
Скопирую с хабра свой камент:

У меня только один вопрос: в яндексе никто не пользуется инструментами разработчика (они же devtools), расположенными справа?

monosnap.com/image/NbZX6hBfBEU0zu5g30g3yrWQixazOY.png

Весь ваш оверлей новомодный прямо поверх вкладок инструментов.

А еще попробуйте переключить вкладку с открытыми инструментами, расположенными справа. Остается пустое место, хотя не должно.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
akorenskoy84,
в альфа-версии на это пока закрыли глаза. Потом, конечно же, devtools и их положение будут учтены.
admin@gbviktor.de
26 ноября 2015, 14:50
Увольте того кто логотип придумал, гавностиль 2014 года, сколько можно, неужели это так "круто" ?
illyn2005
26 ноября 2015, 14:50
Хорошо, что именно Яндекс занялся браузерами. Яндекс это не только просмотр страниц, это ещё и кинотеатр, и музыка и фотки — значит они точно поймут.

Проблема следующая. «Все» существующие браузеры не предназначены для просмотра другого вида контента. Лучше всего (хуже) это ощущается при просмотре видео. Чтобы посмотреть видео в современном браузере с табами и сохранить многозадачность компьютера — это цирк!

Надо вытащить таб с роликом в отдельное окно, отладить его размер, расположить на десктопе, отладить размер окна с оставшимися невидеотабами – и только в этот момент можно начинать смотреть видео и комп останется многозадачным. Тоже самое происходит с музыкой, средств как-то управлять плейлистами на разных сайтах и сервисах нету, поэтому гладкое бесшовное прослушивание невозможно. И начинается чехарда.

Интерфейсы — конечно не нужны, нужно гладкое потребление контента в многозадачном режиме. Контент — это вовсе не веб-страницы, а, теперь, что угодно. Любая мультимедия в том числе.
Гексли
26 ноября 2015, 14:50
"Остров", редизайн сервиса Яндекс.Музыка впечатлили, браузер будущего  — Нет
Добавлю лишь несколько замечаний. Если вы... браузер будущего использующий эффект pace, то переставьте как это будет выглядеть на стр. http//, где используется такой же эффект  http://goo.gl/fp5qgm в остальной полностью поддерживаю novoselov http://goo.gl/fGbeFF
К всему прочему, браузер работает не более 20 мин., после чего намертво виснет,  в стабильной версии антологичная проблема
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Гексли,

>в стабильной версии антологичная проблема

Странно. Напишите, пожалуйста, на http://browser.yandex.ru/feedback/.
Стас
26 ноября 2015, 14:50
Красивый и легкий браузер. Есть некоторые предложения:
1. Открываю фейсбук. Панель сверху окрашивается в темно-синий цвет и тут же на нем выскакивает какое-то сообщение тоже синего цвета. Получается так, что надпись вообще практически не видно.
2. Карты в этой версии браузера какие-то размытые.
3. Хотелось бы фоновое видео (на табло) в более высоком разрешении.
4. В статье видно новое оформление почты. Когда будет :)?
Спасибо за вашу работу!
Александр Штейников
26 ноября 2015, 14:50
есть f11 для любителей минимализма, вы просто все элементы управления разбросали по всему окну , не очень имхо
Никита Давидюк
26 ноября 2015, 14:50
Установил! Все отлично, красиво
zxcvbnm99929
26 ноября 2015, 14:50
Классный интерфейс но лагает
dvkochnev
26 ноября 2015, 14:50
Понравился, идея очень прикольная. Не хватает мелочей таких как иконка загрузки файла в упрощенном виде и смена вкладок местами, ну я так понимаю это только начало ))
анатолий
26 ноября 2015, 14:50
супер!!!!!!!!!!!
Nazarov.n.e
26 ноября 2015, 14:50
В целом концепт мне понравился.

По косякам:
1) нет возможности перетащить вкладку из окна браузера на другой монитор(в стейбл версии такая возможность присутствует);
2) посетил страницу гугла с умыслом сменить "поиск по умолчанию" и сразу обратил внимание на то, что элемент с предложением о смене "поиска по умолчанию" недоступен, из-за позиционирования под "умной строкой"(заголовок страницы). После неких манипуляций с DOM удалось таки нажать на "Согласиться", в последствии чего "поиск по умолчанию не сменился".

Пожелания:
1) видеть URL страницы в заголовке;
2) иметь возможность быстро(не лазя в настройки) менять поисковую систему.
Nazarov.n.e
26 ноября 2015, 14:50
Nazarov.n.e,
сборщик мусора в работе с JS работает хуже, чем на стейбл версии
gpclub
26 ноября 2015, 14:50
Дико круто! Правильной дорогой идете!
noisywiz
26 ноября 2015, 14:50
Миленько, конечно, но не очень интуитивно с вкладками получилось, надо привыкать) может ну их, эти вкладки? ))
Даня Фоминов
26 ноября 2015, 14:50
Ребят,кажется вы нащупали новый курс в браузерах.Минимализм сейчас собрат продуктивности.Работай так,чтобы ничего не мешало.Молодцы!
Но как пользователю отличить ту вкладку на которой он сейчас находится?Предлагаю все остальные вкладки(которые открыты,но пока находятся в фоне) сделать чуть-чуть темными,не яркими. А ту вкладку на которую смотрит пользователь соотвественно не затенять.
И ещё.При старте браузера открывается его главная страница с строкой поиска.Сделайте в конце этой строки надпись "Яндекс" серым цветом. Брендинг какбы))
etradesupply
26 ноября 2015, 14:50
Даня Фоминов,
плашкой сверху вкладки активная сейчас помечается.
Алекс Кучеров
26 ноября 2015, 14:50
Не вижу оснований пока уйти с Хрома
Владимир П.
26 ноября 2015, 14:50
А можно сделать так, чтобы при наведении на любую ссылку на странице - было бы видно, какой у нее реальный адрес, как это реализовано в предыдущих версиях и других браузерах. Очень непривычно не видеть url того, куда хочешь перейти.
osintseff
26 ноября 2015, 14:50
Хороший браузер, одно только раздражает что центрирование вкладок происходит с замедлением.
Григорий
26 ноября 2015, 14:50
Выглядит мега-круто!
Но пара нюансов есть:
- сразу же после установки вылез Adguard
- Откуда яндекс взял все мои данные из хрома? Я согласия не давал

P.S. Ну и конечно, кнопка в настройках "Настроить Табло" - доставила ))
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
greg@sudaev.com, импорт профиля из текущего браузера. Можно удалить профиль в настройках, при желании.
yukikori
26 ноября 2015, 14:50
очень не хватает панели закладок =(((  а все остальное очень даже красиво шустро и аккуратно) жду выхода из альфы)))
coocos@coocos.ru
26 ноября 2015, 14:50
Где же версия для Линукс? =(
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
coocos@coocos.ru, не успели.
Андрей О.
26 ноября 2015, 14:50
Очень не хватает функции "поверх всех окон", чтобы если на странице был открыт фильм, он не перекрывался другими приложениями в обычном состоянии. Что-то вроде небольшого экранчика сбоку. Я бы тогда и плееры все свои грохнул...
kindermann
26 ноября 2015, 14:50
И сюда еще раз напишу. Где закладки? Для альфы конечно не критично. Но.
Ждем, надеемся, верим.

И кстати не посмотрел, как он к ресурсам на Мас относится? Так и жрет много? Или в этом плане вы двигаетесь?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
kindermann,
закладки просто не успели в альфу.
Артём
26 ноября 2015, 14:50
при открытии новой вкладки нет панели с закладками и в настройках также нет, для меня очень удобно когда панель с закладками появляется
kvv@kopak.ru
26 ноября 2015, 14:50
Это прорыв, спасибо Яндекс!
Пожелания:
Хорошо было бы иметь возможность:
1. закрепить вкладку.
2. менять местами вкладки.
3. перелистывать (прокручивать) большой список открытых вкладок колёсиком мыши. 
Это пожелания которые возникают при работе с браузером первые 20 мин. ...
ivantoropov
26 ноября 2015, 14:50
Мне нравится как это выглядит в целом, как идея отсутствия интерфейса.

А не нравится следующее: 1) Обломное выделение просмотриваемой страницы дурацким прямоугольничком. Он отвратителен.
2) Не нравится невозможность просто набрать адрес, без перехода на адресную страницу (не знаю, может Яндекс так себе поднимает количество обращений?)) 3) Если вы ставите перед собой задачу экономить вертикальное расстояние для HD мониторчиков, то вкладки снизу сильно мешают пользователям мака, у которых, ради этих же целей скрыт Док.

А так, вы молодцы, так держать!
aga10
26 ноября 2015, 14:50
Отлично работает с ""Yota"" нет подвисонов. Спасибо, очень выручили. Теперь без тормозов!
aga10
26 ноября 2015, 14:50
Премию тому кто убрал этот вечно раздражающий глюк. Так держать !
Дорохин Илья
26 ноября 2015, 14:50
1. Слишком большой файл установщика, но устанавливается довольно шустро, что радует. Удаляется тоже за секунды, хотя это возможно из за того что еще в нем нет мусора, но все равно это хорошо, жутко раздражает когда браузер 3 часа удаляется.
2. Где галочки о создании ярлыков? Возможно их нет только в альфа версии.
3. Первый запуск программы происходит долго (не критично) но не видно процесса запуска, я первый раз запустил 3 копии программы.
4. При первом запуске сам импортировал все закладки из другого браузера, хотя я его об этом не просил. Да и импорт мне нужен был не из того браузера.
5. Ярлык выглядит печально. Старый ярлык мне напоминал женские трусики новый репликацию днк, имхо.
6. Во время скролинга страницы сайта 3dnews.ru в правом и левом верхнем углу (на умной панели) в один момент происходит непонятная смена фона с белого на черный и снова на белый - раздражает.
7. Не понял, но не особо сильно искал если честно, но как мне посмотреть урл страницы? Не нажимать каждый раз же на заголовок чтобы увидеть урл.
8. Зачем в конце подставляется "- Yandex"?
9. Закладки местами не меняются - это я понял временно.
10. Панели закладок не нашел, она там есть? По работе часто приходится открывать одни и те же сайты по многу раз за день, по этому всегда вывожу панель закладок, чтобы она была видна во всех вкладках, не смотря на то что она отнимает место. Было бы шикарно если бы данная панелька была с боку.
11. Меню Настройки-Закладки сделано для планшетов, слишком большие названия пунктов и отступы между ними. Для ноута или стационарного пк они такие не нужны. Возможно при установке обращать на это внимание или предлагать пользователю выбор.
serufim97
26 ноября 2015, 14:50
Браузер отличный, но вкладки внизу это как-то слишком инновационно, на столько инновационно что пользоваться не могу в принципе
petrpavlenko2008
26 ноября 2015, 14:50
Давно пора!!! Господи, почему все так медленно развивается?! Мне уже 27 и смерть все ближе! Быстрее прогресс!!! Быстрее!!!
impulsez
26 ноября 2015, 14:50
Очень классный с точки зрения пользователя!
Мне понравилось:
экономит еще одну строку (спрятана адресная строка)
интересный подход к вкладкам (необычность и экономия)
все лишнее убрано и появляется если нужно (кнопки наза-двперед, место под вкладки)
уверен, там еще много фич.

Вообще, молодцы ребята  я Yandex'a- много интересного внедряют, даже при сравнительно меньшем бюджете!

Большое спасибо!
Nazarov.n.e
26 ноября 2015, 14:50
impulsez,
это только иллюзия того что места больше, просто одну строку сверху переместили вниз
CSReDRaT
26 ноября 2015, 14:50
1-й вопрос: зачем вы назвали исполняемый установочный файл Yandex.exe? Немного вводит в заблуждение (у меня как минимум появился этот вопрос) и потом сложно вспомнить - что это? Так бы и писали YandexBrowserFuture.exe или YandexBrowserAlpha.exe
Остальные позже или никогда!
alena.ramashko
26 ноября 2015, 14:50
В восторге от идеи! Для полного счастья еще бы добавить автоскрытие верхней панели и панели вкладок. Чтобы остался только сайт полностью. А если нужно - навел мышкой - и панель появилась
design@sigma-systems.ru
26 ноября 2015, 14:50
Супер! 10 баллов! Теперь это мой основной браузер.
Korotaev-AV
26 ноября 2015, 14:50
Вот бы добавить строку с закладками как в обычном Ябраузере. тогда было б суперцки!!
Белюга Евгений
26 ноября 2015, 14:50
мне вообще вкладки не нра((( какие топорные и тяжелые для восприятия - особенно он весь прозрачный и минималистский а тут такое((
Странник
26 ноября 2015, 14:50
1) Очень не хватает кнопки выпадающего списка закладок рядом с Табло, как на Панели закладок в основной версии.
2) Не хватает возможности "Открыть последнюю закрытую страницу" по сочетанию клавиш Ctrl+Shift+T или соответствующей кнопке.
3) Плохо, что вкладки, не уместившиеся на экране, не уменьшаются, а прячутся под другие.
4) Не хватает возможности перетаскивать вкладки/выносить их в отдельное окно.

Все эти функции присутствуют в основной версии браузера.
veknog
26 ноября 2015, 14:50
Все замечательно, но огромное НО вкладки перенесите вверх ИЛИ сделаете возможность выбора: вкладки внизу и вкладки вверху. Если честно это очень не удобно когда они внизу. Человек сначала ищет вверху потом опускает глаза вниз. Мы же книгу снизу не читаем. Атак все замечательно проблема с закладками решиться, перетаскивание вкладок будет. Еще вкладки начинаются от середины экрана в России все привыкли смотреть, читать слева на право, но не справа налево и не с середины.
xpxalik
26 ноября 2015, 14:50
на 27 дюймах смотрится супер! молодцы
BorodaNSK
26 ноября 2015, 14:50
очень красиво,но сделайте чтоб вкладки можно было менять местами)
Степан
26 ноября 2015, 14:50
Добавьте пожалуйста плавный скрол как в макбуке, или посоветуйте расширение какое нибудь, как в хроме
alexpetrov.rb
26 ноября 2015, 14:50
Идеи - супер! Вкладки внизу и прозрачность это очень круто! С нетерпением жду версии для Linux. Видел в комментариях, что она будет и это радует!
А ещё радует, что Яндекс практикует идеи Lean Startup и старается получить раннюю обратную связь от пользователей и корректировать курс. Молодцы! Успеха! Вы покажете всем браузеростроителям что такое революция в UX! Меня распирает гордость за соотечественников!
BorodaNSK
26 ноября 2015, 14:50
http://prntscr.com/5aykzt
хотелось бы чтоб добавили вот такую штуку,как на сайте)под инструменты или еще что-то)
lgowaleks68
26 ноября 2015, 14:50
Мне это вполне приемлемо. В общем хорошо.
lgowaleks68
26 ноября 2015, 14:50
Мне это вполне приемлемо. В общем хорошо.
simplydesigner
26 ноября 2015, 14:50
Идея просто супер :) Есть маленькие косяки (закладки, нехватка фич)... Надеюсь что все исправите и выпустите уже готовый продукт )
rvtis
26 ноября 2015, 14:50
Красиво, это  бесспорно. Непривычно. Необычно. Но еще много технических недоработок. И пожеланий...
- Конечно, не достает Панели закладок.
- Хорошо бы дать какой-нибудь эргономичный интерфейс Загрузкам.
- Не помешало бы сделать более футуристичный дизайн у Истории, у Менеджера закладок. А то все осталось по-старому, в стиле Windows 3.1
- Не помешало бы дать опциональную возможность устанавливать Вкладки не только внизу, но и вверху. Мои ученики жалуются, что теперь две параллельные линии "в два этажа" с кнопками-вкладками — от Windows и от браузера. тем более, что некоторые устанавливают панель задач Windows вверху... Идеально было бы вообще дать возможность, как в Windows — настраивать положение панели вкладок (внизу, вверху, слева, справа, прячется). Мониторы сейчас широкие, вполне возможно расположение вкладок сбоку. Непривычный вариант, но вариант.
- Сворачивать группу вкладок при, так сказать, "выходе" из группы не обязательно. Это можно сделать опционально. Иногда нужно видеть ВСЕ вкладки группы, находясь вне её.
- Немного непривычна избыточная анимация при сворачивании/разворачивании/закрытии/открытии вкладок.
- Хотелось бы дать опциональную возможность ВСЕГДА наблюдать Умную строку.
- Постоянное изменение ширины панели вкладок немного напрягает. Конкретная вкладка-сайт постоянно меняет свое место.
- И конечно же нужно вернуть возможность закрепления вкладок, возможность менять их местами, добавить команду "Вставить и перейти".

Напишу еще пару "хотелок", как бывший пользователь Opera:
- хорошо бы сделать горячую клавишу на действие "Вставить и перейти";
- очень не помешала бы возможность переключаться между вкладками с помощью Ctrl+Tab, как в Windows между двумя последними использованными.

Это не "навороты" для гиков, как, например, настройка прокси. Это просто эргономика, которую оценят самые простые пользователи.

В общем, нововведения красивые, интересные. Браузером, как основным, пользоваться, конечно пока нельзя. Поставил его себе параллельно с обычной работоспособной бетой. Будем смотреть, наблюдать, ждать и надеяться. Спасибо!
dimkatet
26 ноября 2015, 14:50
Понравилось. Дизайн очень приятный, дающий действительно много места для просмотра страниц. На удивление качественно и быстро работает, для альфа-версии то. конечно он уступает в возможностях оригинального ЯБраузера, но стоит только подождать и всё появиться.И не большая просьба, касающаяся интерфейса. Обидно что со страницы сайта доступа к умной строке нет. Может рядом с вкладками разместить кнопки, которая будет как бы выдвигать строку с низу, получится красивая анимация, к слову.
Rafiz
26 ноября 2015, 14:50
1. Лично мне не хватает возможности, при наведении курсора на ссылку, узнать, на какой сайт меня отправит. Может быть на какой-то нехороший. (подробнее на скрине)
1.1. Если сайт действительно нехороший, то браузер мог бы сразу же (при наведении или клике на нехорошую ссылку) выводить уведомление о том, что данный сайт вредоносный. А то немного обидно, когда ты уже нажал на ссылку, открыл новую вкладку, сайт начал загружаться и потом браузер говорит что сайт нехороший и предлагает тебе закрыть страницу.
2. Вы могли бы сделать прозрачными даже некоторые неиспользуемые части сайта. (пример на скрине)
3. У меня почему-то не работают эти крутые подсказки с определениями и картинками в умной строке (Байкал/Глубина Байкала/Фотосинтез).
4. Полосы прокрутки, на мой взгляд, удобней реализованы на новых OS X (либо в расширении modern scroll - https://addons.opera.com/ru/extensions/details/modern-scroll/ ), где они скрыты до тех пор, пока пользователь не наведет на них мышку или не начнет прокручивать страничку.
А в Альфе/Кусте сейчас полоса прокрутки просто сжирает часть страницы, а не накладывается поверх её.

Скрин: https://yadi.sk/i/gXHucUO8czNkD
Аскар Русланович
26 ноября 2015, 14:50
он шикарен и было бы замечательно если бы он закрывал полностью весь экран
Rafiz
26 ноября 2015, 14:50
И что за расширение появилось "Instant Yandex"?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Rafiz,
служебное.
Zhenya.Medvedev2010-XXX
26 ноября 2015, 14:50
Да,разочарован в новом браузере,почему тест на стабильность системы не выдерживает???Другие браузеры тянут,в том числе и предшественник,но этот никак.Ему видимо мало 8Gb.Не могу сказать о скорости открывания вкладок (15 Mb/c),но начинает "лагать" при открывании более 30 вкладок(
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Zhenya.Medvedev2010-XXX,
это альфа-сборка. Нет никакого смысла тестировать ее и сравнивать результаты со стабильной.
shatskich
26 ноября 2015, 14:50
Не плохо, но можно бы сделать, чтобы выбирать где будут вкладки внизу или вверху и вверху можно прозрачным сделать.
valentin.sauts
26 ноября 2015, 14:50
Классный браузер вышел :)

Есть несколько вопросов/предложений:

1. Будет ли добавлена возможность перетягивания вкладок между собой? Сейчас без этого очень неудобно.

2. Идея цветных вкладок по началу мне показалась очень удобной и интуитивной.
Но после нескольких часов работы в браузере, я обратил внимание на то, что они сильно отвлекают от работы (самого важного на экране). Особенно красные и синие. Для меня (и как мне кажется для всех остальных) намного важнее комфортное пребывание на странице, чем интуитивный поиск вкладок по цвету.
Как вариант я предложил бы сделать вкладки цветными только при наведении на них курсора мыши. Все остальное время они могли бы быть светлыми или монохромными.

3. На страницах, где меню страницы зафиксировано (к примеру гуглдоки), сверху меню остается полоса браузера с блюром. Сквозь нее просвечивает голубое видео с главной страницы браузера. Это тоже сильно отвлекает от работы.
Светлая полоса отвлекала бы намного меньше.

Надеюсь мои комментарии окажутся вам полезными. Спасибо за классный браузер! :)
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:50
Сутки тестов Я.Браузера вот что позволили мне сформулировать:

1. Я хочу мочь перетаскивать вкладки куда мне вздумается, пусть даже сгруппированные волей Яндекс Брузера.
2. Я хочу чтобы вкладка открытой в данный момент страницы выделялась ЯРЧЕ, чем сейчас. Эта едва заметная полоска над вкладкой открытой страницы теряется.
3. Я хочу панель закладок вынести на Табло, чтобы не так далеко лазить. Как-нибудь элегантно пришпилить куда-нибудь.
4. Я хочу иметь возможность менять фон под Табло и на другие картинки, которые сам загружу, как в старой версии Я.Браузера
5. Когда курсор мыши наводишь на заголовок страницы, чтобы вызвать Изнанку, появляется темная полоса. Иногда одного нажатия на неё НЕ ДОСТАТОЧНО, приходится делать это два раза.
6. Когда успешно скопировал адрес страницы, было бы лучше, если Изнанка исчезала, предоставляя место самой странице. Чтобы не приходилось еще раз щелкать по заголовку страницы. Возможно для других действий не нужно так делать, но для простого "скопировать" лучше сделать именно так.

В целом, по интерфейсу и пользовательским решениям, этот браузер обгоняет конкурентов на несколько лет, как мне думается. Очень нравится, больше того, я теперь в нетерпеливом ожидании отлаженной версии! Спасибо.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
the-pisikak,
спасибо. Часть Ваших пунктов просто не успели попасть в эту альфу.
harumambur
26 ноября 2015, 14:50
Когда можно будет перемещать вкладки, хотелось бы иметь возможность делать свои группы вкладок
Petr Dyakov
26 ноября 2015, 14:50
Пытался по ставить на Surface pro 3 - даже скачиваться не стал. По картинкам похоже на IE в восьмёрке - тоже на полный экран показывает и табы внизу.
coth
26 ноября 2015, 14:50
Слишком большой закос под iOS 7/8. На Windows не смотрится.

Понятное дело, что это альфа, но тем не менее очевидно, что многое так и останется не доделанным.

Вкладки снизу не очень хорошая идея. Требую слишком больших движений мышью. Кто работает с большой чувствительностью это может не проблема, но тем кто работает с маленькой чувствительностью мыши это большая проблема. Да и вообще очевидно, что специалистов по интерфейсам не было среди разработчиков.

В любом случае если уж хотите, то пусть, но пользователь должен иметь выбор где - снизу или сверху.

Большая часть интерфейса не анимирована. Вплывающие панели например, серый фон заголовка окна (можно же сделать хотя бы мягкое появление и скрытие за 0,18-0,2 сек), появление и скрытие меню итд итд. Двойной щелчок по заголовку окна не разворачивает его.
У самого меню слишком жёсткая тень, а иконки не совместимы с обычными мониторами низкой плотности (~100ppi). Они должны быть заливные. При этом ещё и очень плохо сглажены. Все в засечках. Часть ещё сделана в #030303 цвете, другая часть в #262626. Иконка меню имеет 4 палочки, а не общепринятые 3. При наведении на кнопки меню, свернуть, развернуть и закрыть на TN мониторах не заметен эффект наведения. Слишком маленькая разница в цвете. Плюс на Windows должен быть цветной фон сзади как это сделано у приложений Metro на Windows 10.

Элементы табло так же не подсвечиваются при наведении. Можно было бы хотя бы какую-нибудь цветную границу в несколько пикселей шириной в цвет элемента сделать.

Прокрутка не плавная.

Нет возможности открыть несколько вкладок разом. Анимация открытия и закрытия вкладок слишком длинная. Должна быть 0,4 сек максимум. Отскок только заголовка вкладки должен быть только на MacOS.
Группы не очень понятны визуально. Разделитель вкладок в группе не подходит стилистично.
Да и раз уж так пошло было бы хорошо иметь какое-нибудь меню вкладок для группы, что быстрее выбрать нужную при переключении в группе и не только.

Прокрутка на сенсоре рывками. До плавности IE как до луны.
Большая часть интерфейса на сенсоре не реагирует. Вкладки не переключить. Новую не добавить. Кстати быстрое переключение свайпом?

И вообще за 15 работы начинает болеть голова. Я люблю светлые интерфейсы, но у вас постоянно слишком много белого с размытым тёмно-серым. Слишком большая контрастность.

Это так первый взгляд. Понятно, что это альфа, но учитывая бывший опыт Яндекса можно предположить, что многое останется недоделанным и незамеченным.
N
26 ноября 2015, 14:50
1. Теряется ощущение контроля над сайтом. Далеко не все сайты в интернете являются качественными и продуманными разработками. И на таких сайтах возникает ощущение, что твой браузер бросил тебя.Хотелось бы чувствовать, что я тут главный.
2. У окна браузера нет рамки. Если браузер открыт на фоне какого-либо окна, цвет которого совпадает с фоном просматриваемой страницы, то трудно определить где-что. Например, у многих сайтов белый фон и браузер размывается на фоне открытого во весь экран проводника Windows. Тоже самое, если фон страницы и фонового окна не достаточно контрастны.
3. Разнесение интерфейса на верхнюю (кнопки назад-вперед) и нижнюю панели (вкладки) усложняют активную навигацию. Приходиться наяривать мышкой целые километры между верней и нижней частью экрана.
4. Прозрачный интерфейс это стильно, но одновременно усложняет поиск элементов управления. Если элемент управления виден хорошо, то по нему можно попасть, если он просто находится на краю поля зрения и для этого часто не требуется отвлекаться от содержимого страницы. Если элемент скрыт, то чтобы по нему попасть нужно его точно найти глазами, оторвашись от содержимого страницы. В итоге получается сомнительная скрытность. Если элемент виден хорошо, но он расположен на периферии, и ты его не замечаешь. Если виден плохо, то тоже не замечаешь, но вынужден каждый раз его искать перед использованием.
5. Плохое выделение текущей вкладки. Полоска над вкладкой почти не заметна и часто сливается с содержимым страницы. Первое время кажется, что активная вкладка, это вкладка с наиболее ярким цветом или наиболее контрастная. Но нет - потрудись и найди полоску.
6. Сами вкладки тоже часто сливаются со страницей и нужны некоторые усилия для их выделения из контента страницы. Кстати, среди мужчин очень высок процент тех, кто с большой задержкой отличает похожие цвета. Для них это будет просто мучение.
7. Нет возможности изменить размер окна перетаскиванием левой границы окна.
8. После использования кнопки Назад, не работает переключение вкладок через Ctrl+Tab.

В целом выглядит красиво, но первое время работать чуть ли не физически трудно. Кажется, что разгружал вагоны с углем, а не в интернете сидел. Мне кажется, что если есть желание скрыть интерфейс, то нужно реализовать его в одной полоске интерфейса, всегда видимой по умолчанию. И сделать на ней кнопку включения-выключения автоскрытия  после использования. Кому понравится бескнопочный интерфейс, тот ее нажмет.
shatskich
26 ноября 2015, 14:50
Еще можно бы сделать, допустим в браузере не сидишь, а оповещение вк приходит в трее.
Сергей
26 ноября 2015, 14:50
Очень красивый,быстрый.Но не совсем пока что удобный..)например закладки... Уже пол дня пользуюсь им вылетов,глюков,крашей не было,Adblock plus и другие расширения работают отлично.Синхронизация работает, Flash тоже.
IVIVIIXVIIIIV
26 ноября 2015, 14:50
Отличный браузер! продолжайте в том же духе, Удачи!
Senpos
26 ноября 2015, 14:50
Выглядит неплохо, но немного раздражают вкладки снизу. Я бы предпочел их оформление в полупрозрачном виде под поисковой строкой. http://i.imgur.com/Ywl6P5l.jpg
1
26 ноября 2015, 14:50
Любопытно а прочий яндексговнософт идет в комплекте? как то страшно устанавливать программу от данной конторки.
Lead Technologies
26 ноября 2015, 14:50
Мне не нравятся вкладки внизу экрана, их надо сделать как то менее заметными, они захламляют экран.
Anton
26 ноября 2015, 14:50
Шикарный браузер получился!
Серёга Брюханов
26 ноября 2015, 14:50
Отличный браузер, понравится многим пользователям, всегда пользовался яндексом=)
SVmonarch62
26 ноября 2015, 14:50
Если бы в браузере было бы расширение NoScript  - то скачал бы сразу, а собирать куку файлы со всех сайтов, которые посещаете, как то не особо хочется!
SVmonarch62
26 ноября 2015, 14:50
Если бы в браузере было бы расширение NoScript  - то скачал бы сразу, а собирать куку файлы со всех сайтов, которые посещаете, как то не особо хочется!
Руслан Яшин
26 ноября 2015, 14:50
У меня трмозит
Doberm@n
26 ноября 2015, 14:50
Полнейший идиотизм... *_* !!!!! Это уродство скорее пример того как ни в коем случае не стоит делать браузер.
daniil.ershv
26 ноября 2015, 14:50
первый старт что-то медленный. интерфейс непривычный - но это временно
Георгий Данеке
26 ноября 2015, 14:50
Уважаемые, всё очень круто! Но пожалуйста, верните или сделайте возможным закрепить вкладки сверху страницы! Это уже привычка, от которой сложно будет отвыкнуть. Тем более не удобно, когда внизу панель задач и навигации wibdows :( По моему скромному и не самому компетентному мнению вот так: http://i.imgur.com/gGH7NtI.jpg - лучше!)
tobeornottobe2006
26 ноября 2015, 14:50
за новую струю в браузеростроении спасибо... вот только смотрю запущенные процессы и объем занимаемой памяти почти гиг... для чего такие жертвы? чтоб пиз..ка анимированная крутилась?вспоминаю 90ые, когда было не понятно как крутую софтину запихали в несколько килобайт. а сейчас уже гигабайты улетают... и нормальное железо за которое раньше бы убить могли, сейчас выбрасываю в окно - не тянет анимированную хреновинку ,которая нахрен никому не нужна :)
anton-borisow2014
26 ноября 2015, 14:50
Интересно, когда выйдет финальная версия ?
Белюга Евгений
26 ноября 2015, 14:50
такая вот шутка постоянно - не знаю куда написать http://prntscr.com/5b21he
Белюга Евгений
26 ноября 2015, 14:50
Белюга Евгений,
*штука
lady.larapetrovna
26 ноября 2015, 14:50
В целом не плохо. Но для пользователей Windows не идеален. И еще несколько минусов присутствует.
1. Если прозрачный интерфейс, то почему вкладки имеют жесткую, не прозрачную панель? По идеи, вкладки тоже должны быть прозрачными и только с наведением курсора проявлялась. Было бы концептуально. А то раздражает, особенно в W8. Но на мой взгляд, перенос с верхней части, в низ не чего не изменило. Особенно на большинстве Ноутбуков с их разрешением.
2. Не мало важное, надпись по центру верхней панели Yandex. Я понимаю что это идентификатор браузера, но когда я вижу в строке "Новости - Yandex", меня смущает и садит на измену - "Я же вроде бы "ВКонтакте" открывала, а тут Новости яндекса". Возможное решение - сдвинуть надпись "Yandex" к одному из краев.
Но это только для Win8 пользователей с Ноутами. Есть еще некоторые идеи, но да ладно.)
kukaew
26 ноября 2015, 14:50
Удивляюсь с вас. Мозг человека разделяет предметы по удаленности. Рельефные элементы отделяли управление от плоских окон. Вы же сплющили их в одну плоскость, ещё и плашки полупрозрачные. Вы не сделали интернет чище, вы загрязнили сайты своими элементами управления, которые теперь сливаются с дизайном и часто без всякой гармонии. Это явно мимо.

Отделение адресной строки от вкладок - очень спорное решение. Разделите пульт от телека на две части, удобно? Даже простое уменьшение этого пульта не есть гуд. Некоторые вещи должны быть на виду и под рукой.

Есть F11 для особых обострений жажды пространств. Расширили бы просто этот режим переходом по вкладкам через пункты в контекстном меню, туда же мини-строку адреса и возможностью назначить режим по умолчанию. Сделали бы переходы между режимами без скачков,  проявление при Y(мыши)=0 и т. д.

Если вы хотели воздуха, то это было бы разумным. Ну или вставьте маленькую, но раздвижную при попытки набора адреса строку в панель вкладок.

______

Неприятно, что такие странные ходы у вас не отмирают внутри фирмы.

Попросите меня, я вам нарисую, как нужно.
OVPankratov
26 ноября 2015, 14:50
Занятно!
kv-ik
26 ноября 2015, 14:50
Вот всё это - прозрачность, вкладки внизу, цветные вкладки и т.д. - мне не надо.
Не буду ставить.
Браузер, рассчитанный на кисо.
d.kistauri2014
26 ноября 2015, 14:50
Хороший браузер. Даже очень хороший. Дизайн приятный и функционально.
Khokhlov Andrey
26 ноября 2015, 14:50
А как мне отобразить мою панель закладок?
Как на фотке
http://pixs.ru/showimage/2014112820_6233328_14927618.jpg
Чтобы в один клик раз, и все, что нужно, открылось?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Khokhlov Andrey,
закладки пока не доделали в альфе.
Комментарий удалён
passshift
26 ноября 2015, 14:50
ИМХО: НЕУДОБНО!

Вкладки сверху - это стандарт, зачем отходить от общепринятых стандартов? ДА, это креативно, да красивая анимация, но это не практично. Так уж принято, что Вкладки и закладки предпочтительно располагать сверху, а снизу например сноски или номера страниц (как пример документа)

Из-за переизбытка анимации притормаживает, даже на i5

Полноэкранный режим? Да лааадно, вы просто "урезали" верхний трей, вынесли важные кнопки в "гамбургер" - для чего? Они так мешали?

Согласен, нубам и блондинкам этот браузер будет по душе, хотя и им потребуется желание и время перестроится с другого  "стандартного" браузера. Но главный вопрос - Для чего?

Что пользователь приобретает с переходом на этот браузер?

Я двумя руками ЗА новизну, но только в том случае если за ней скрываются реальные перспективы и полезности.

Арбуз можно назвать "фруктом" и "ягодой" - но он как был арбузом так и останется, вкусный, сладкий и сочный продукт и не важно с какой стороны у него стебелек и какой он формы.

Взять адресную строку - пользователь должен в любой момент иметь к ней доступ, она не должна быть отдельным окном или всплывать как у Вас, она не должна быть в стиле "поисковика"... не нужно перемешивать поисковик с браузером, это разные вещи.

НО, несмотря на критику, что-то есть в этом браузере, правда минусов больше...
passshift
26 ноября 2015, 14:50
passshift,
а как же закладки?? Верните их в видимую часть, хочется постоянного доступа к ним, нет желания лезть в тот же гамбургер и выбирать их из вертикального списка (
passshift
26 ноября 2015, 14:50
ИМХО: НЕУДОБНО!

Вкладки сверху - это стандарт, зачем отходить от общепринятых стандартов? ДА, это креативно, да красивая анимация, но это не практично. Так уж принято, что Вкладки и закладки предпочтительно располагать сверху, а снизу например сноски или номера страниц (как пример документа)

Из-за переизбытка анимации притормаживает, даже на i5

Полноэкранный режим? Да лааадно, вы просто "урезали" верхний трей, вынесли важные кнопки в "гамбургер" - для чего? Они так мешали?

Согласен, нубам и блондинкам этот браузер будет по душе, хотя и им потребуется желание и время перестроится с другого  "стандартного" браузера. Но главный вопрос - Для чего?

Что пользователь приобретает с переходом на этот браузер?

Я двумя руками ЗА новизну, но только в том случае если за ней скрываются реальные перспективы и полезности.

Арбуз можно назвать "фруктом" и "ягодой" - но он как был арбузом так и останется, вкусный, сладкий и сочный продукт и не важно с какой стороны у него стебелек и какой он формы.

Взять адресную строку - пользователь должен в любой момент иметь к ней доступ, она не должна быть отдельным окном или всплывать как у Вас, она не должна быть в стиле "поисковика"... не нужно перемешивать поисковик с браузером, это разные вещи.

НО, несмотря на критику, что-то есть в этом браузере, правда минусов больше...
ExModern
26 ноября 2015, 14:50
Хотелось бы, чтобы присутствовала адресная строка. Кстати, иногда, не загружаются дополнения (например адблок, гвик и т.д.) и приходится перезапускать браузер :c
Комментарий удалён
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
mathcrosp,
1. Ее делали, но не успели доделать. Она будет.
2. Спасибо, подумаем.
Николай
26 ноября 2015, 14:50
Невероятно шикарно! Мне кажется, это правильный путь в будущее.
sergeyprokhorenko9
26 ноября 2015, 14:50
Замечания к браузеру:

1. Взгляд ищет вкладки вверху слева, а они внизу в центре экрана, и при добавлении новых вкладок старые сдвигаются влево с привычного места

2. И верхняя, и нижняя панели визуально сливаются с сайтом, и их трудно найти взглядом, когда они нужны

3. До закладок долго добираться через меню, и нет панели закладок

4. Верхняя панель впустую транжирит место экрана, за исключением шести крохотных кнопок (их можно было бы перенести вниз), ведь лишнее название сайта на верхней панели дублируется названием открытой вкладки и заголовком или логотипом самого сайта. Большинство указанных кнопок - пережиток прошлого, и их следовало бы выкинуть за ненадобностью, поскольку они дублируются средствами операционной системы. Нужно вообще отказаться от верхней панели, а на ее месте должна быть панель самого открытого web-приложения

5. Открытая вкладка визуально трудноотличима от закрытых вкладок (белый/черный прямоугольничек еле виден). Что помешало сделать градиент, анимацию, укрупнение и т.п.?

6. История (и кнопки Назад и Вперед), вкладки, закладки, загрузки и табло раскиданы по разным страницам, сторонам и углам экрана, хотя было бы удобно для пользователя их интегрировать друг с другом в единое целое (у меня нет готового рецепта, как это лучше сделать). В свете этого кнопка "+" добавления вкладки не нужна, и по сути является лишь кнопкой вызова Табло

7. В панели задач операционной системы браузер (все вкладки, закладки и т.п.) отображается одной единственной кнопкой, что не позволяет открыть нужную вкладку, работая в каком-нибудь десктопном приложении. Чтобы сделать браузер еще более невидимым, его можно вообще спрятать в панель задач в виде нескольких кнопок, например, по одной раскрывающейся кнопке на все страницы каждого открытого сайта или web-приложения - с возможностью отображать выбранные страницы отдельными кнопками (окнами), одна кнопка - вызов всплывающей, раскрываемой и закрепляемой (перед открытой web-страницей) панели браузера (как меню "Пуск" в Windows) со всякими меню действий и настроек и локальными, кнопками, закладками (и т.п.), и строкой поиска. Может быть, еще одна кнопка - доступ к web-приложениям Яндекса (количество и функции кнопок в панели задач и элементов интерфейса на всплывающей панели пользователь может настраивать)

8. Углы прямоугольников не скруглены, что затрудняет зрительное разделение кнопок (особенно одного цвета) и создает "колючий", агрессивный и утомляющий стиль интерфейса

9. Чтобы добраться до меню действий (Распечатать, Добавить на табло, В закладки, Скопировать адрес, Поделиться, Найти на странице), приходится переходить на другую страницу, а меню, вызываемое кнопкой, требует много времени на поиск нужного пункта меню

10. Цвет вкладок слишком яркий, отвлекающий. Он не помогает идентифицировать сайт, а вот иконка, по которой это можно сделать, и название вкладки на его фоне теряются

11. Нигде не отражена актуальная идея современного развития браузеров - слияние браузера с операционной системой, позволяющее одинаково удобно управлять десктопными и web-приложениями

Вывод: хорошая базовая идея "минимизации интерфейса" дискредитирована негодной реализацией, поскольку прочие воплощенные идеи шли от творческого порыва разработчиков, а не от потребностей пользователей. Нужно не сдвигать элементы интерфейса туда-сюда и не заниматься отвлекающим украшательством, а идти от, может быть, неосознанных, но объективных и насущных потребностей пользователя. Я имею в виду исходные, базовые потребности по работе с контентом, приложениями, временем, задачами, а не вынужденные действия по "укрощению" расползшегося, переусложненного и морально устаревшего интерфейса нынешних браузеров.
rozmp62
26 ноября 2015, 14:50
динамичный,яркий, отвечающий потребностям  нового времени
rozmp62
26 ноября 2015, 14:50
динамичный,яркий, отвечающий потребностям  нового времени
Elvis0493
26 ноября 2015, 14:50
Ребята, все здорово, но как функцию, добавьте возможность вернуть закладки открываемых страниц наверх. Годами выработанная привычка не так просто уйдёт, позаботьтесь о постоянных клиентах ;) А так задумка хорошая, 5 баллов)
Мишин Андрей
26 ноября 2015, 14:50
Я считаю, что, да, это прикольно, технологично и удобно. Кстати про удобство, мне нравилось и старое оформление яндекс браузера, может вам просто соединить в едино. Стартовое окно, где при выборе вкладок интересная функция есть, если открыта вкладка, можно сверху нажать на неё и панель быстрого доступа, как на прежней версии. Попробуйте это "альфа" произведение и прежнюю версию совместить. Не нравится что отображение вкладок снизу, ну по мне как, нуу оооочень не удобно, хорошо что есть "жесты";) Просто попробуйте это "сунуть" в яндекс браузер, который сейчас имеется. И мне кажется выйдет отлично. Это всё-лично моё мнение. А так, интерфейс больше подойдёт под OS X и новее.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:50
Нельзя менять порядок вкладок привычным свайпом, как вообще его менять? А в целом неплохо вышло, привыкнуть нужно
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
admin@dedco.org, это будет. Просто не успели в альфе.
kraev.ig
26 ноября 2015, 14:50
Очень интересный браузер
но не хватает панели закладок по моему мнению хотя бы тогда,когда выходишь на табло
а так очень красиво и креативно сделано,молодцы,новое всегда хорошо.
Оксана
26 ноября 2015, 14:50
На скриншоте в статье видно новый интерфейс почты. Не подскажете, когда ждать подобное обновление и там?)
anton-rls
26 ноября 2015, 14:50
Скачал, конечно многое не работает. Но! После 10 минут, открывать старый браузер, будь то хром или яндекс... не хочется ))) Карты Яндекс открыл,  вообще супер!!! (пользуюсь ими по работе постоянно) Мне кажется это лучший браузер, даже  не нужно делать скидку на альфу,а после релиза будет вообще огонь!!! Авторам это чуда удачи и успехов, буду тестировать, помогать допилить!
kapasev
26 ноября 2015, 14:50
Мило. Но ни одна алёна суворова не сообщает миру о новых рекордах пожирания оперативы
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:50
В общем и целом, очень понравилось.

На мой взгляд, верхней и нижней панели можно добавить ещё больше прозрачности (разумеется, с размытием), в идеале, как windows aero glass, тогда ощущение отсутствия браузера будет полнее.

Ну и не очень уютно, когда табы по середине, хочется всё же их видеть хоть и снизу, но с края экрана.

Про непонятную полоску, обозначающую активную вкладку уже сказали, присоединяюсь.

В целом, очень классно получилось, это именно то, чего мне не хватало. Я думаю, что это действительно близко к тому, как браузеры будут выглядеть через пару лет.

PS: мобильная версия браузера под андроид до сих пор вся какая-то дёрганная, надеюсь, она когда-нибудь станет плавной, как хром.
red-box2009
26 ноября 2015, 14:50
Крайне красивый браузер. Правда пока только смог насладиться фоновыми картинками и видом сайтов - вкладки не отображались.=(
garry.vx
26 ноября 2015, 14:50
Необычно, но хотелось бы, что бы вкладки начинались с угла экрана, а не с центра, а так вполне нормально.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:50
сделайте возможность автоматически прятать панель вкладок и добавлять свои обои на Табло
Светозар
26 ноября 2015, 14:50
Смотрится интересно, протестируем когда выйдет linux-версия, хотя уже складывается ощущение что на слабых компах будет тормозить.
fotinar
26 ноября 2015, 14:50
ОЙ ЕЁ ЕЙ - вот это напугало как вебмастера: "Так, если вы зашли на сайт интернет-магазина, на Изнанке вы увидите ссылки на другие магазины с похожим ассортиментом товаров."  / Скажите ПОЖАЛУЙСТА, а зачем мне так лихо своих конкурентов показывать? может надо согласовать с интернет предпринимателями , этож что такое будет то?))) мало того что сама еле еле народ привлекла , так еще и прямую дорогу к конкурентам браузер покажет , так да ??
юрий ш.
26 ноября 2015, 14:50
Пользуюсь Яндексом всегда, а с Турбо - вообще стало классно. Жду следующую версию с нетерпением!
юрий ш.
26 ноября 2015, 14:50
А мобильная версия род Андроид будет?
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
юрий ш.,
мы думаем над тем, как новые идеи воплотить на мобильных устройствах.
rodion.t@hc-agency.ru
26 ноября 2015, 14:50
1.Вкладки снизу на самом деле мешают и создают лишнее действие. Периодически приходится перемещаться между тайтлом и "подвалом". Почему, блин, нельзя перенести вкладки в тайтл? По аналогии с Safari for iPad, например? Или при наведении на тайтл, что бы они всплывали. Я уверен, что решение можно найти, причем функциональное.

2. Во-вторых. Хотелось бы больше фонов и расширений для браузера. В т.ч. прокси расширения типа Anonimox или FriGate.

3. Если уж делаете браузер, то будьте добры интегрируйте все сервисы одинаково. Карты круто интегрированы, но только яндекс.карты. Можно как-то видоизменить под браузер яндекс.музыку, яндекс.маркет и остальные сервисы? Ну и неплохо было бы оптимизировать google maps.

4. Прозрачность тайтла - надуманная. В большинстве своем это просто серая полупрозрачная плашка. Разочаровало. 
seoearn
26 ноября 2015, 14:50
красиво, приятно им пользоваться, но уже очень скоро понимаешь, что так не хватает функций, которые так нужны
Вадим
26 ноября 2015, 14:50
После разворачивания видео на полный экран появляется рамка. Жутко раздражает.
https://pp.vk.me/c625629/v625629821/b0d0/HVcL3ziDI_Q.jpg
sap45534
26 ноября 2015, 14:50
Одобрил
TrAnEParadise
26 ноября 2015, 14:50
Отлично. 9/10. Но только из-за того, что сейчас альфа. Жду релиза 10/10.
Bautin98
26 ноября 2015, 14:50
Очень интересный браузер. жду финальной версии.
ev-GENIY21
26 ноября 2015, 14:50
А какой аргумент у разработчиков по поводу размещения вкладок внизу? На винде сейчас велик шанс открыть программу, а не вкладку, уж совсем близко две строки.

Не сразу понятно в какой вкладке я нахожусь, все такие цветастые, огромные, кричат на меня.
Андрей Кузнецов
26 ноября 2015, 14:50
Очень свежо! Но с другой стороны - непривычно. Сделайте возможность выбора местоположения панели вкладок - сверху/снизу.

Анимированные фоны конечно классно, но сильно выделяются относительно интерфейса и обоев рабочего стола, было-бы интересно, если окно приложения было прозрачным и размытым, до открытия какой-либо страницы.
Pavel
26 ноября 2015, 14:50
Хороший браузер. Видно что развивается в нужном направлении, но старая версия пока лучше

плюсы:
+ карты стали занимать большую часть экрана
+ эффект прозрачности и легкости

минусы
- вкладки расположены неудобно и занимают много места (было бы разумнее иметь возможность располагать их слева в вертикальном режиме)
- вкладки нельзя менять местами
- ползунок не работает при наведении на край окна
- не работает Adguard антибаннер
- не хватает кнопки "Я" в левом верхнем углу
- поисковую строку было-бы неплохо как-нибудь выделить
Delta0038
26 ноября 2015, 14:50
Хорошо получилось. Первое пришедшее на ум пожелание - переместите или продублируйте навигационные кнопки вниз к вкладкам, а то далеко в случае чего мышкой елозить : )
Или вообще сделайте возможным всю верхнюю панель вниз переносить.
ikngweb
26 ноября 2015, 14:50
Звучит как следующее поколение браузеров (если кто-то станет ровняться на российскую компанию, что бывает редко). Он так и будет на Chromium?
Станислав
26 ноября 2015, 14:50
Господа, зачем делать так?
Сравните эти два скриншота:
1)http://c2n.me/jnr5nA.jpg - мой
1)https://company.yandex.ru/i/blog/interstellar.png - ваш

2)http://c2n.me/jnr7NM.jpg - мой
2)https://company.yandex.ru/i/blog/twitter.png - ваш

Знаете, меня очень огорчает то, что вы вот так в наглую подделали скриншоты?(если это не подделка, а просто следующая версия, недоступная простым смертным, простите меня)
Я такой радостный скачал ваш чудо-браузер, и что я вижу? Те же две полосы, занимающие ценное пространство, только одна из них перенесена вниз. Браво, друзья, будущее наступило, инновации - вот они.
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Станислав,
Вы ошиблись. С твиттером ошиблись явно - после авторизации страница профиля выглядит именно так, как и у нас показано. Про почту: очевидно, что у нас на скриншоте не текущая версия Почты. 
Станислав
26 ноября 2015, 14:50
Вы, Тимур, видимо, не поняли меня совсем. Я говорю о рамке, РАМКЕ В ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ПИКСЕЛЕЙ, НУ НЕУЖЕЛИ ОДИН Я ВИЖУ ЕЁ?? Вот мой скриншот после авторизации в твиттере: http://c2n.me/jnN3bm.jpg
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
Станислав,
рамка убирается средствами API.
Станислав
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
и как это понимать? Недоступно обычным пользователям? На скриншотах можно что угодно изобразить, а новый браузер у вас такой же дерьмовый получился, как и предыдущий. Цвет поменяли, БРАВО
Станислав
26 ноября 2015, 14:50
Тимур,
хотя нет, новый хуже. Кроме бетки Я.Карт ничего лучше не стало, а про многочисленные баги (напр. полноэкранный режим видео, шрифты в полноэкранном режиме) сказано уже много.
Igor-k25
26 ноября 2015, 14:50
Не очень удобно навигация вкладки внизу а стрелка назад наверху и нет быстрого доступа к закладкам. А так супер.
Руслан
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки снизу, говорите? Если раньше для перехода на другую вкладку я тупо двигал курсор в самый верх монитора ДО УПОРА, не заботясь о том, чтобы курсор оказался точно на заголовке вкладки (достаточно, чтобы курсор оказался над нужной вкладкой), то теперь мне нужно будет устанавливать курсор ТОЧНО на заголовке вкладки, на которую я переключаюсь. Это, имхо, - ГЕМОРРОЙ.
Светлана
26 ноября 2015, 14:50
А пароли и закладки переносятся? Кто поделится?
Станислав
26 ноября 2015, 14:50
Светлана,
да, переносится из хрома ВООБЩЕ всё, то есть всё вплоть до куков.
xcv@citydom.ru
26 ноября 2015, 14:50
Блин, я в восторге, перешел с хрома. Буду друзьям советовать. Но, у меня какая-то тёмная рамка на пол-экрана всё время вылезает, когда в полноэкранный режим просмотра перехожу(при просмотре видео с ютьюб).
Бобриков Валентин
26 ноября 2015, 14:50
Выглядит невероятно! Мне понравилось все. Единственное, как-то долго запускается (amd fx-6300 + 8гиг. оперативной).
А еще непривычно очень :)
fotinar
26 ноября 2015, 14:50
хоть мне и не ответили выше)) но установила браузер, но буду сносить. Очень медленный . Для продвинутых интерфейс может и гуд но для простых пользователей слишком замороченный ,все надо  находить на интуиции- адресная привычная строка совсем невменяемая - лишние переходы делаются при том что страницы очень долг о грузятся, но сайты да симпатично смотрятся.
Не знаю тормозит может только у меня так лихо, но и простой яндекс диск не прижился из-за того что еле еле работает даже при хваленом турбо эффекте..
denis2711p
26 ноября 2015, 14:50
Интересное решение.
Но, вкладки снизу заставляют метаться с не привычки по странице.
Может как вариант задействовать для этих целей и настроек программы правую кнопку и нажатие на колесо мыши, это дало бы мне возможность вызвать управление и вкладки в том месте где мне в данный момент удобнее
litvinenko.lolita
26 ноября 2015, 14:50
Мне лично не понравился-им пользоваться крайне неудобно из-за того, что невозможно на центральной панели закладок сайтов устанавливать сайты, которые желаешь и убирать ненужные (во многих браузерах, в частности, насколько мне помнится, и в основной версии Яндекс-браузера такая возможность имеется).
iemmei2
26 ноября 2015, 14:50
Ну, мне нравится, что придумываете что-то новое, необычное, не хватает плавности, часто вылетает, добавьте визуализацию загрузки сайта, а то не понятно: браузер завис или грузит. нестабилен пока, списываю это на альфа-версию. к этому всему добавьте возможности от актуальной версии типа блокировки рекламы
sas24416492
26 ноября 2015, 14:50
Лучший в мире браузер ИМХО
achtung-partizanen
26 ноября 2015, 14:50
Добрый день. Когда я открываю страницу поисковика, то сверху всплывает зелёная панель с предложением скачать яндекс-браузер или какие-то там яндекс-панели для оперы.
Посему вопрос: сколько раз нужно нажать на кнопку "закрыть", чтобы эта панель наконец перестала появляться? Или, может, у вас принят какой-то другой способ сообщать информационной панели, что она меня не интересует?
Максим Приходько
26 ноября 2015, 14:50
С большим бы удовольствием поделился впечатлением о работе нового браузера, но я линуксоид, и нас вечно отправляют на второй план... Тем не менее по статистике именно линуксоиды более активны в тестировании и помощи исправлений багов в программах. обидно...
ClevMind
26 ноября 2015, 14:50
Все замечательно...но вкладки...Я очень люблю именно Яндекс браузер, потому что на работе у меня открыто штук 100 вкладок, и я между ними перехожу и все удобно. Тут, это просто не возможно, они наезжают друг на друга, эта стрелка листания и т д. Продумайте юзабилити вкладок и Вам цены не будет)Пускай они сжимаются, или как то группируются, но чтобы то удобство которое было при работе со вкладками осталось. Делать дизайн в ущерб функционалу - нечем хорошим не заканчивается. Спасибо.
Сергей Девятов
26 ноября 2015, 14:50
Поставил - все супер, намного удобнее чем обычный ЯБ. Пожелания:
1) Смена порядка в открытых вкладках
2) Четкого визуального выделения, какая вкладка открыта - маленькая полоска на пестром цветовом фоне просто теряется
3) Кнопка обновить находится в псевдо юрл строке, мало того, что её хрен найдешь, так в неё ещё и хрен попадешь курсором
4) Глубоко задвинуты кнопки "Добавить в закладки" и непосредственно "закладки", добавление возможности кастомизации браузера непосредственно пользователем очень нужна
5) Очень не удобное решение с показом/редактированием ЮРЛа - тоже вопрос кастомизации, ибо не всем нужно

Вроде пока все) Спасибо за крутую работу)
leach
26 ноября 2015, 14:50
Браузер мне понравился. Прежде всего своим красивым и необычным интерфейсом. Но есть пара неудобных вещей:
1) Долго и не совсем удобно выходить в меню закладок.
2) Маленькое количество вкладок в табло. Если сделать концепцию вкладок как в расширении chrome "Foxtab Speed Dial" было бы гораздо удобнее и вмещалось большее кол-во вкладок.
3) Многие расширения работают некорректно.
Zarogon
26 ноября 2015, 14:50
Честно, все очень понравилось... Но больше всего взбесило то, что браузер поставил на себя ассоциации файлов (js, png, jpeg) на маке. Зачем?? Так же очень жаль, что нельзя прикрутить developers tools от сафари там он мне намного больше нравится. В целом браузер представляет комфортный серфинг по интернету. Кто-то на хабре говорил, что вкладки слишком ядовитого цвета. Как по мне то наоборот сразу видно, что и где. Очень не нравится, что при открытии новой вкладки, а после закрытия, не запоминается с какой было вкладки открыто. Индикатор используемой вкладки можно было сделать менее грубой, как в старых версиях osx (snow leopard).
JanB
26 ноября 2015, 14:50
Офигенный браузер!!!! Удачи и вдохновения разработчикам!)
kuzin_sergey55@xaker.ru
26 ноября 2015, 14:50
Если бы вкладки менять можно было супер было бы!
lists
26 ноября 2015, 14:50
> почему бы не разместить вкладки там, где пользователи Windows и OS X привыкли видеть список запущенных программ

У меня панель задач находятся справа. Это в разы удобнее с точки зрения оптимизации места на экране и управления компьютером.

И проводить аналогию с компьютером можно будет тогда, когда веб-приложения смогут сравниться с настольными. Но пока что это совсем не так. Все видео, сохранённые на моём компьютере за последние 20 лет, до сих пор там. А вот видео, загруженные на Яндекс.Видео, у меня уже практически отняли.

При обновлении Яндекс.Почты у меня пропала папка с десятками тысяч писем. На компьютере я могу делать бэкап и делаю его, а в онлайне приходится полагаться на пряморукость админов и последовательность владельцев сайтов, и это, к сожалению, напрасные надежды. Поэтому я пользуюсь почтовой программой., а браузер использую как инструмент для получения информации здесь и сейчас. И для сохранения её на диск, если она мне важна.

Ваша концепция браузера — для тех, кто живёт только сегодняшним днём. Спасибо, но я не из таких.
Crimea72
26 ноября 2015, 14:50
Уважаемый Представитель Яндекс!
В статье cnews.ru о Вашей презентации был приведён также новый логотип "Y".
Позвольте высказать точку зрения жители России:
замена кириллического символа на символ латиницы в условиях информационной агрессии (фактически, войны против России - Русских уже убивают на Донбассе), ведущейся руками западных стран, не будет принята доброжелательно Вашей основной аудиторией Русского мира.
Так же, как и попытка "усидеть на 2 стульях", и отображать для территории "проект украина" Крым, как территорию "проекта украина".
Прошу Вас не разжигать снова компанию неприятия работы Вашей компании.
Мне нравится пользоваться Яндексом, принципиально не хочу пользоваться гуглом.
Но не надо меня и миллионы Русских людей (всех национальностей) ставить перед выбором, пожалуйста.
Спасибо за понимание.
Mads
26 ноября 2015, 14:50
на Win 8.1 установка не запускается.
extremesarova
26 ноября 2015, 14:50
При нажатии на вкладку "поднимаешься" на верх страницы. Круто! Во всех браузерах такое есть?
amzin
26 ноября 2015, 14:50
Пример с "фотосинтезом" у меня не работает - зеленая штука не появляется.
litvinenko.lolita
26 ноября 2015, 14:50
Установила, что в нем мне понравилось -это то, что фон-не статическая, а движущаяся картинка-это действительно о-очень красиво! В целом же-пользоваться им КРАЙНЕ НЕУДОБНО(((, не пойму зачем переносить управление станицами вниз-бегаешь туда-сюда. И адресную строку, которая обычно расположена вверху страницы, найти весьма затруднительно: версия весьма сырая и требует доработки: хотелось бы САМОЙ иметь возможность регулировать размер окон, в которых размещены часто посещаемые сайты, а не только их количество!!! На новую альфа-версию захожу разве только для того, чтобы полюбоваться движущейся картинкой фона)))
alexminus
26 ноября 2015, 14:50
Из нового все очень нравится, но фишечки из "старого" некоторые бы оставить, например: (повторюсь) перетаскивание закладок, "вытаскивание" закладки в отдельное окно, и совсем уж мечта:) - механизм проигрывания видео в отдельно окне как в Макстоне, имхо - там он сделан идеально.
issablis
26 ноября 2015, 14:50
По большому счету, ничего не изменилось. Остался заголовок окна, который не нужен уже. И так ясно, что мы в браузере. Если человек хочет закрыть окно, он полезет вверх вправо (влево) и кнопки управления, висящие постоянно (нажмименя-ятут) не нужны. Можно сделать их всплывающими.
Визуальные вкладки - плохо. И то, что они ползут на экран, когда курсор низко - плохо. Логичнее дать возможность выбирать между автоапом и апом по щелчку, допустим.
a.mironov88
26 ноября 2015, 14:50
Обязательно должна быть возможность импорта закладок! Из хрома, например, как аргумент для пользователей сменить браузер...
Тимур
26 ноября 2015, 14:50
a.mironov88,
импорт закладок и прочих данных есть. В настройках.
Максим
26 ноября 2015, 14:50
Когда для linux-а успеете выложить?
Artemiy Gareev
26 ноября 2015, 14:50
перенесите вкладки в левую сторону экрана и сделайте скрывающимися - при наведении указателя пусть появляются
artsiom
26 ноября 2015, 14:50
удобно было бы подкрашивать табы не целиком а скажем как вон favicon.

также все таки возможность менять расположение табов хотя бы как опцию тоже было бы здорово иметь. причем если уж смотреть в будущее, то и без надписи, а только иконкой favicon (если уж целится в метафору операционных систем, то в линуксе и маке только иконки расположены. причем не только снизу, но и по бокам или сверху).
Виталий
26 ноября 2015, 14:50
С удовольствием перешел на него. Спасибо. Жду новый версий.
opredrat
26 ноября 2015, 14:50
Браузер божественен!
evseev.as
26 ноября 2015, 14:50
Красиво, удобно. Есть один вопрос. Где включить панель закладок? Напрягает искать закладки в меню. И смените логотип, это жесть. Есть же буква Я, зачем эти стринги?
shatunov.oleg2015
26 ноября 2015, 14:50
Звука почему-то нет?
ivanviar
26 ноября 2015, 14:50
1. Как я не играл с настройками языков - перевод страниц предлагает делать "на русский". Нужно, чтобы была возможность перевести страницу "на английский". В хроме такое есть.
2. Расширения ставятся через chrome-магазин и работают. Через яндекс-магазин многих расширений просто нет.
3. Все же стоит оставить настраваемыми наличие панели "избранных", показ адресной строки и кнопку "домой".
4. Умная строка - очень классная.
5. Почему-то через полчаса работы с браузером стали болеть глаза. Сначала подумал, что просто под вечер утомился, но т.к. подобное замечено не только мной - видимо что-то не так со сглаживаниями, цветами итп... Даже не знаю... Вроде внешне все красиво, но глаза устают.
ivanviar
26 ноября 2015, 14:50
Еще:
Изменить размер окна не получается: при нажатии на кнопку "во весь экран/не во весь экран" - просто ничего не происходит. OC - win 8.1
Вадим
26 ноября 2015, 14:50
Скачал, попробовал, удалил, как то непривычно. Позднее снова скачал, еще раз попробовал, и понял, ведь так все таки лучше! Самое непривычное - это вкладки снизу, но через десять минут уже привык! Вообщем крутая штука) оставлю)
osnos
26 ноября 2015, 14:50
Я бы все-таки табы сунул налево - или хотя бы сделал такую возможность. 

Моя мама долго пользовалась старой Оперой с табами слева - и на них были миниатюры сайтов. Не жаловалась. Можно просто большие значки там оставить - не обязательно совать заголовок в таб.

И, конечно, хочется на OSX крестик закрытия таба слева. Опера же смогла так сделать.

А вообще всё обалденно, молодцы. Удачи и кучи идей!
osnos
26 ноября 2015, 14:50
Вы теперь законодатели мод, остальные долго будут у вас в хвосте бежать - но смотрите, могут и нагнать.

А что до закладок - хочется в будущем какого-то легкого доступа к ним.  И, может быть, интеграции одной их папки с Табло. Например, как это делают в расширении Desktop для FF.
osnos
26 ноября 2015, 14:50
...а может, чтобы народ не бегал вверх-вниз от табов к Изнанке - сунуть вообще все хозяйство вниз? Так, вроде, у полноэкранного IE для Windows 8.
Спасибо!
Марк Твен
26 ноября 2015, 14:50
Заветной кнопочки, "закрыть вкладки справа" вместе с передвижением вкладок очень не достает))
KEHT72
26 ноября 2015, 14:50
Внесу свои 5 копеек)
уберите анимацию менеджера загрузок и иконку загруженного файла, сделайте лучше просто иконку загрузчика
табы внизу?!  после "долгого втирания хромами табов выше адресной строки"- это перебор)) понятно что конкурировать с существующими на данный момент браузерами сложно, но имхо полностью настраиваемый омнибокс( справа или слева) и табами будет только плюсом.
строка состояния планируется? очень нужно с подсветкой юрл на странице.
Закладки: жесткая папка "Другие закладки" - что это дань моде? как в остальных браузерах? зачем она?
оставить папку корень "Закладки" и "Панель закладок" если кому то нравится закрывать пол экрана этой панелью, 20 я опера снова оставила всех далеко позади со своим видением работы с закладками, так что нужно думать что то новое продуманное и да лучше сделайте поиск дубликатов в закладках чем отображать иконки сайтов в них
trukhinyuri
26 ноября 2015, 14:50
Нужно что-то делать с табами. В таком виде пользоваться неудобно. Невозможно найти открытый, приходится мышкой далеко вести до них, очень пригодилась бы возможность группировки табов как в Firefox command+shift+e. Сама идея того, что в верхней части окна веб-приложение, выглядящее как обычное приложение - отличная. Надо дальше совершенствовать табы не в ущерб этому
Константин Елисеев
26 ноября 2015, 14:50
Мне очень нравится.
pra@uzpm.ru
26 ноября 2015, 14:50
Очень удобно и симпатично
denisenkovladislaw
26 ноября 2015, 14:50
Очень не хватает гладкой прокрутки страниц, как в Safari.
alexander@bsrgin.ru
26 ноября 2015, 14:50
Решил попробовать, прочитав статью на хабре. Не вполне понятно, почему из изначальной идеи "убрать всё оформление" *НАПРОЧЬ* получилась реализация с двумя панелями, внизу и вверху? Теперь дизайн браузера занимает в два раза больше месте, чем ранее. Как-то нелогично получается.
Patapkvn
26 ноября 2015, 14:50
Ребят посмотрите на прозрачную рамку, у нее границы на разном уровне
Dimoon91
26 ноября 2015, 14:50
на Windows XP не устанавливается.
Михаил
26 ноября 2015, 14:50
Улыбнуло.  Наверное с год назад я писал в отдел кадров Яндекса заявку на менеджера по браузеру. Тогда я получил лишь стандартную отписку.

А улыбнуло то, что многое из предлагаемого  — реализовалось и мелочи, типа закладок внизу и главное — браузер должен удивлять и выходить за рамки привычных представлений.

Ну и еще раз добавлю. Браузер должен быть в двух вариантах, для профи и для чайников.

Не удивлюсь, если и это будет реализовано : )
Антон Стовпец
26 ноября 2015, 14:50
а куда пропал выбор пользователя для синхронизации?     это было очень удобно, когда в семье несколько человек.    а теперь?   
npasechnyuk
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки слишком контрастны, нужно сделать их более спокойными.
+ Возможность менять их местами.
Елена
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки внизу - это действительно интересно. Как задумалась, сколько раз в день я передвигаю курсор мыши наверх, просто для того, чтобы "закрыть-открыть-переместить" и т.п.
А так дочитал до конца страницы, также внизу все и сделал.
Пользуюсь всего 5 минут и пока только одно замечание: хотелось бы, чтобы закрепленные вкладки тоже становились маленькими, как и в старом браузере..

Молодцы!
theandreybest
26 ноября 2015, 14:50
Красивые живые обои, но думаю они нагружают систему. Заявленного освободившегося места нет. Сверху как была строка так и есть, немного прозрачная, но все же она есть. Плюс внизу появилась с вкладками. В итоге место не освободилось - а просто иллюзия возникает, что больше пространства.
Александр Горенюк
26 ноября 2015, 14:50
Очень напрягает то, что фоны все видео. У меня MacBook Air сильно греется от этого!
Vladislav Antonenko
26 ноября 2015, 14:50
Вот про док соглашусь. Курсор ведешь к закладкам - вылезает док. Сделали бы, чтобы закладки были сверху, но когда ведешь курсор в самый верх экрана, выдвигалась адресная строка, аналогично доку снизу.
Anton Barinov
26 ноября 2015, 14:50
Научить бы браузер структурировать информацию при изменении размеров окна. А то когда два окна открываешь по половинке экрана, то браузер упорно показывает только половину содержимого сайта. Не удобно прокручивать скролл, ожидался перенос текста или хотя бы изменение масштаба...
abv@bcagency.ru
26 ноября 2015, 14:50
Добрый день. Браузер понравился по своему замыслу, но многих вещей реально не хватает. К тому же вы делаете акцент на том, что это теперь рабочая, для многих пользователей, область. Где закладки? Лично мне не очень удобно залезать в меню и там выбирать закладки, а потом нужную ссылку. У меня есть привычные папки с тучей сайтов, для разных целей и задач. Придумаете как разместить в видимой части закладки и цены вам и вашему браузеру не будет. Удачи.
usernamecloi
26 ноября 2015, 14:50
First of all, the ui look beautiful. but it lacks a bookmarks bar, creating a new window doesn't exist also the snapping of tabs is also none existent, the lack of new windows is a pain for dual monito users like me
theathe illusion
26 ноября 2015, 14:50
Верхняя панель сверху очень круто и удобно)
в целом всё очень приятно и реально удобно
одно Но: по моему мнению вкладки снизу массивно выглядят, если бы можно было из спрятать, что-нибудь типа всплывалки при наведении курсора в нижнюю часть экрана
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:50
Супер!!! Яндекс молодцы! Сейчас использую эту версию как основную, и пока никаких багов ни нашел!
Dimas Frolov
26 ноября 2015, 14:50
Периодически, особенно когда при клике должно вылезти доп.окно - браузер подвисает так, что помогает только перезапуск. При чем сразу после перезапуска это окно открывается сразу же.
kolian7777777
26 ноября 2015, 14:50
ТОРМОЗИТ,НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ!
polldoc
26 ноября 2015, 14:50
3 вкладки,гектара оперативки при голом браузере как с куста.Ничего нового,ничего экстаравагантного,перевернули с ног на голову,подправили стили и все.Переделать хром и обозвать своим именем-сейчас это у всех в тренде.
qreader
26 ноября 2015, 14:50
Еще надо  сделать режим чтения, как в Safari на продукции Apple. Удобно при чтении многих сайтов.
awesomerazor
26 ноября 2015, 14:50
Вполне хорошо, желательно повысить стабильность, но это все же альфа. Еще хотелось бы увидеть как в настоящем Я.Браузере полоску загрузки потолще.
astupen
26 ноября 2015, 14:50
Нравится направление.
Нравится, что вкладки целиком подсвечиваются в цвет иконки, легче найти нужную.
Интересное решение с объединением вкладок одного сайта в одну вкладку.
Не хватает обратной связи от интерфейса - при наведении на интерактивные элементы ничего не происходит.
На изнанке хотелось бы видеть помимо популярных и последних сайтов ещё и закладки.
the.kiritos
26 ноября 2015, 14:50
Вот если бы наконец реализовали поддержку системы управления цветом (как сейчас в mozilla), то было бы великолепно. А то как-то не серьёзно не учитывать профиль монитора. В браузере на данный момент смотрят большинство изображений.

Освобождение верхней части браузера я считаю хорошей идеей, т. к. она практически постоянно в поле зрения и нужна больше для контента самого сайта.

Сейчас я всё больше становлюсь сторонником направления Яндекса (хотя раньше и близко им не был).
pulimdd@aubi.biz
26 ноября 2015, 14:50
Во многих (если не во всех) приложениях для ОС windows меню и панели инструментов находятся в верхней части экрана. При этом почему-то панель задач и меню ОС windows по-умолчанию находятся в нижней части экрана. Может быть это сделано для того чтобы уморить пользователей постоянным размахиванием мыши вверх вниз? Я не знаю. Но на счастье пользователей в ОС windows есть возможность переместить панель задач в верхнюю часть экрана чтобы сосредоточить большинство элементов управления в одном месте экрана и существенно сократить количество бесполезных движений мышью. К сожалению создатели Яндекс.Браузера вероятно не ищут легких путей и не позволяют своим пользователям ходить такими путями. Наверное поэтому они решили расположить часть элементов управления в верху браузера а другие внизу.
Pavel38irk
26 ноября 2015, 14:50
не удобные кнопки закрывания добавления вкладки, когда быстро открываешь и закрываешь их иногда не попадаешь по крестику или плюсу
Pavel38irk
26 ноября 2015, 14:50
Вкладки снизу в принципе довольно удобно, но всё же я думаю лучше предоставить пользователю возможность делать панель вкладок и сверху и справа и слева.И ещё было бы более удобно просматривать превьюшки  вкладок одного сайта тоесть как в windows с приложениями когда у одного несколько окон
Pavel38irk
26 ноября 20