Браузер будущего

Яндекс выпускает альфа-версию нового Яндекс.Браузера. Это не совсем обычный продукт — с его помощью мы хотим показать, каким Яндекс видит браузер ближайшего будущего, и выслушать ваши соображения на этот счёт в ответ.



Прежде чем говорить о будущем, заглянем в прошлое. Те, кто застал эпоху интернета по карточкам, помнят, что когда-то каждая минута в сети была на счету. Сейчас же само понятие «выйти в интернет» устарело: по большому счёту люди из интернета и не выходят. Интернет везде: на компьютере, в мобильном телефоне, планшете, а иногда даже в телевизоре и холодильнике.



Поэтому для многих главной программой на компьютере стал браузер. Люди запускают его, чтобы почитать новости, пообщаться с друзьями, посмотреть кино, послушать музыку или поиграть в игру. Из программы для просмотра сайтов браузер превратился в нечто большее — в место, где сосредоточены общение, работа, развлечения.



Изменились и сами сайты. В начале 1990-х годов это были простые странички с текстом, гиперссылками и картинками. Сейчас сайты — это полноценные приложения: социальные сети, офисные редакторы, музыкальные и видеоплееры, игры. Они не похожи друг на друга: у каждого свои особенности и свой собственный — иногда довольно сложный — интерфейс.



На изображении — браузер NCSA Mosaic, который вышел в 1993 году. Несмотря на то, что этому веб-обозревателю двадцать с лишним лет, у него много общего с современными браузерами: меню, кнопки, панели, адресная строка. Сайты за два десятилетия преобразились сильно, а вот браузеры — по крайней мере внешне — не очень. Поэтому сайтам в браузерах часто бывает тесно.





Здесь уместна параллель с мобильными телефонами. Когда-то клавиатура была неотъемлемым атрибутом любого мобильника. Затем телефоны превратились в смартфоны и обзавелись куда более функциональными и сложными приложениями, чем змейка и калькулятор. Тогда стало ясно, что клавиатура занимает лишнее место — и лучше бы уступить его экрану, а клавиатуру сделать виртуальной и показывать только тогда, когда она нужна.



Вернёмся к браузерам. Это новый Яндекс.Браузер, и так в нём выглядит страница поисковой выдачи Яндекса:





Одна из главных особенностей браузера — прозрачный интерфейс. Новый Яндекс.Браузер принимает цвета веб-страницы, которая в нём открыта, поэтому граница между программой и интернетом исчезает: они сливаются в единое целое.



Вкладки в новом Яндекс.Браузере находятся в нижней части экрана. Мы решили разместить их там, потому что браузер, по сути, стал для пользователей вторым рабочим столом. Вместо программ-плееров люди открывают музыкальные сайты, а вместо мессенджеров общаются в социальных сетях. Раз сайты стали самодостаточными, то почему бы не разместить вкладки там, где пользователи Windows и OS X привыкли видеть список запущенных программ?





Каждая вкладка выделена основным цветом сайта, который в ней открыт. Например, вкладка Twitter будет голубой, а вкладка Facebook — тёмно-синей. Вкладки со страницами с одного и того же ресурса новый Яндекс.Браузер объединяет в группы. Это упростит работу пользователям, которые привыкли открывать много сайтов одновременно.



У каждой веб-страницы в новом Яндекс.Браузере есть Изнанка — так называется экран с дополнительной информацией. Он откроется, если нажать на заголовок страницы. Изнанка содержит список действий со страницей (например, «распечатать» или «поделиться»), Умную строку и Табло, а также отображает сведения, связанные с содержанием сайта. Так, если вы зашли на сайт интернет-магазина, на Изнанке вы увидите ссылки на другие магазины с похожим ассортиментом товаров.





Если в интернет-магазине вы читаете описание смартфона, то с помощью Изнанки вы узнаете диапазон цен на эту модель, а если находитесь на сайте кафе или музея — увидите их местоположение на карте.



Умная строка уже известна пользователям Яндекс.Браузера. В неё можно вводить адреса сайтов и поисковые запросы, причём ответ она умеет давать прямо в поисковых подсказках — например, называет температуру воздуха в Москве или высоту Эвереста. Новый Яндекс.Браузер способен быстро отвечать и на более сложные вопросы. Например, можно узнать, что такое фотосинтез или кто такой Кип Торн, не переходя на страницу с результатами поиска.





А в будущих версиях браузера можно будет уточнить подробности о том или ином объекте, не покидая страницу, на которой он вам встретился. Здесь, например, браузер подсказывает, где находится ближайший кинотеатр:





Новый Яндекс.Браузер легко настроить под себя. На Табло можно добавить любимые сайты, а на странице новой вкладки — выбрать анимированный фон: дрожащую на ветру еловую ветку, огибающую камни горную реку или стекающие по стеклу капли дождя.





Попробовать новый Яндекс.Браузер можно начиная с сегодняшнего дня. Для загрузки доступна альфа-версия браузера для Windows и OS X. Мы подготовили её, чтобы показать вам идеи, которые легли в основу проекта. Вы можете рассказать нам о своих впечатлениях в комментариях, а если что-то не работает или работает не так — написать сюда. Привычная версия Яндекс.Браузера по-прежнему остаётся с вами — загрузить её можно здесь.



P. S. Презентация альфа-версии нового Яндекс.Браузера:

