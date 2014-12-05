Новый поиск похожих картинок
5 декабря 2014, 12:46
Такой подход позволял искать копии картинки или её варианты: например, ту же картинку другого размера или, скажем, без подписей. Однако уже тогда поиск показывал первые способности к обобщению — и в некоторых случаях находил не просто копии загруженной картинки, а другие изображения, содержащие такой же объект.
Недавно мы дополнили «Сибирь» технологией, основанной на глубоких нейронных сетях. Благодаря этому в Яндекс.Картинках теперь можно искать не только копии данного изображения, но и похожие на него картинки. Другими словами, вы можете найти не разные варианты самой картинки, но разные варианты того, что на ней изображено. Например:
Такой поиск особенно хорош, когда точных копий загруженного изображения в интернете нет, но похожие на него картинки отлично решают вашу задачу. Например, если вы сфотографировали аллею с уходящими вдаль деревьями, то с помощью Яндекс.Картинок легко можете найти разные варианты таких аллей и выбрать из них подходящую по размеру и качеству картинку, чтобы поставить её на рабочий стол.
Даже если в интернете есть копии загруженной картинки, похожие расширят и дополнят ответ поиска. Скажем, по фотографии кроссовок, загруженной в Яндекс.Картинки, вы найдёте изображения этих кроссовок в разных ракурсах, и, возможно, другие модели, похожие на них.
В интерфейсе сервиса похожие изображения отделены от точных копий. А если копий не нашлось, то Картинки покажут только похожие результаты.
Компьютер «видит» изображения совсем иначе, чем человек, поэтому среди найденных картинок могут оказаться и не совсем, на наш взгляд, похожие. Например, среди фотографий машин, похожих на загруженную, не обязательно будут машины той же марки и модели. В будущем мы надеемся сделать поиск по картинке ещё точнее и научить его давать развёрнутый ответ на ваш запрос, а именно — распознавать и описывать то, что изображено на загруженной картинке.