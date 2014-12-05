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Новый поиск похожих картинок

Осенью прошлого года в Яндекс.Картинках появился поиск по загруженному изображению. Это была первая реализация нашей технологии компьютерного зрения «Сибирь». Специальный алгоритм разбивает загруженную картинку на визуальные слова и с их помощью сопоставляет её с миллиардами известных ему изображений, отбирая дубликаты.

Такой подход позволял искать копии картинки или её варианты: например, ту же картинку другого размера или, скажем, без подписей. Однако уже тогда поиск показывал первые способности к обобщению — и в некоторых случаях находил не просто копии загруженной картинки, а другие изображения, содержащие такой же объект.

Недавно мы дополнили «Сибирь» технологией, основанной на глубоких нейронных сетях. Благодаря этому в Яндекс.Картинках теперь можно искать не только копии данного изображения, но и похожие на него картинки. Другими словами, вы можете найти не разные варианты самой картинки, но разные варианты того, что на ней изображено. Например:


Такой поиск особенно хорош, когда точных копий загруженного изображения в интернете нет, но похожие на него картинки отлично решают вашу задачу. Например, если вы сфотографировали аллею с уходящими вдаль деревьями, то с помощью Яндекс.Картинок легко можете найти разные варианты таких аллей и выбрать из них подходящую по размеру и качеству картинку, чтобы поставить её на рабочий стол.

Даже если в интернете есть копии загруженной картинки, похожие расширят и дополнят ответ поиска. Скажем, по фотографии кроссовок, загруженной в Яндекс.Картинки, вы найдёте изображения этих кроссовок в разных ракурсах, и, возможно, другие модели, похожие на них.


В интерфейсе сервиса похожие изображения отделены от точных копий. А если копий не нашлось, то Картинки покажут только похожие результаты.

Компьютер «видит» изображения совсем иначе, чем человек, поэтому среди найденных картинок могут оказаться и не совсем, на наш взгляд, похожие. Например, среди фотографий машин, похожих на загруженную, не обязательно будут машины той же марки и модели. В будущем мы надеемся сделать поиск по картинке ещё точнее и научить его давать развёрнутый ответ на ваш запрос, а именно — распознавать и описывать то, что изображено на загруженной картинке.
37 комментариев
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the-pisikak
26 ноября 2015, 14:49
Класс, давно хотелось проапгрейдить яндексовский поиск по картинкам. :-)
Ирина N
26 ноября 2015, 14:49
спасибо, действительно очень удобно!
Irensexvaif
21 августа 2018, 23:45
Ирина N,

Привет
Медиа Лаб
26 ноября 2015, 14:49
Вы крутые:)
schurup87
26 ноября 2015, 14:49
Ничего от Вас не спрячешь. Давно пользуюсь при поиске людей. Конечно ждём когда не известную Яндексу фотку можно загрузить и найти всё про человека. Кто-то скажет, что это нарушает его права, но было время и определитель номера считали посягательством на демократию, а сейчас не отвечают на звонки с неизвестного номера. Ещё недавно (2007г) люди в ужас приходили от того, что кто-то "выложит" их, а теперь селфи в моде. А у любителей тайн есть свобода прятаться за никами и аватарами, не "следить"..., пока, пока общественные настроения не поменялись. Набрал в поиске по картинкам свои ФИО - не слабо. Загрузил свою фотку, которую как аватар использую (с сигаретой) - вааще, столько про себя узнал (вспомнил)!
schurup87
26 ноября 2015, 14:49
Написал коммент, посмотрел, до боли знакомый интерфейс, вспомнил Я.ру - ностальгия. Кусочек жизни как-никак. Всё течёт, всё меняется, ничто не вечно..., а всё-таки...
Приглашаю всех кто помнит меня и друзей по клубу дружим сайтами, на новый клуб дружимсайтами.рф
Сергей
26 ноября 2015, 14:49
Что стало со скринсейверм яндекс-фотки ?
elrond-elf
26 ноября 2015, 14:49
как то уже совсем одинаковые а не похожие находит)
http://dl2.joxi.net/drive/0007/0719/500431/141208/fe50e1cf38.jpg
bcinform
26 ноября 2015, 14:49
elrond-elf,
у вас или скриншот не доделан или вниз побоялись промотать, где выдача с похожими фото
bcinform
26 ноября 2015, 14:49
Ура! Свершилось, спасибо Яше за прекрасную новость! Действительно, давно ожидаемый сервис, взамен гуглопоиску по картинкам
con.konstantin2015
26 ноября 2015, 14:49
Немного криво :-(
ponomar.olg
26 ноября 2015, 14:49
Спасибо,здорово,мне нравится.
Alex
26 ноября 2015, 14:49
Но все равно почему то  от "другой" компании поиск по картинкам ищет намного лучше
tagon09
26 ноября 2015, 14:49
Почему в Яндекс директории ,проходит  реклама  старых новостей ? Очень раздражает ....
new-podushka
26 ноября 2015, 14:49
класс
молодцы
давно пора
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:49
Классный поиск, но меня старый устраивал.
Balanar0011
26 ноября 2015, 14:49
Спасибо, нужная вещь.
Расул Исаев
4 ноября 2016, 12:37
Почему то у меня перестали они работать и вместо картинок приходит код
uid-q6ax3mgb
7 июня, 01:49
Расул Исаев,
ИИи
Vladimr Gryazev
2 ноября 2017, 19:02
Где Алиса

n.zhukovskaya2018
14 ноября 2017, 22:52
ППрикольно💖 👍
avals2748
19 декабря 2017, 13:33
Кот
fenogin.skala
29 апреля 2018, 06:43
Ну неплохо 
Сергей
5 мая 2018, 20:36
OGOOD'OK
alexander.girchuk
18 июня 2018, 10:52
...попробую, и узнаю....
Алексей Тихонов
11 сентября 2018, 12:21
ММне нравится Яндекс все больше и больше 
tashkatch
20 сентября 2018, 00:50
Это было очень удобно. Почему яндекс перестал показывать похожие картинки при поиске по изображению? Обнаружила это сегодня и очень расстроилась... Еще неделю назад Яндекс был лучшим!!! поисковиком по картинкам.
Наталья Боталова
16 декабря 2018, 11:56
Очень умная и полезная программа.

mariasisyuta
1 февраля, 00:10
Спасибо действительно удобно!
Max Maximoff
21 февраля, 17:05
Впечатляет
a8ibikov
3 марта, 10:13
ЛЮБИМАЯ 
Сергей Орлов
1 мая, 14:14
спасибо
aliluikinaalena
30 июня, 19:30
Я не могу найти как мне получить деньги при получении письма с ключем 
Александра Ефременко
11 июля, 16:23
Мне очень понравилось.Спасибо.
Сергей Р.
15 июля, 02:59
Robionov2978@mail.ru 
Олег
22 августа, 00:19
Работа в Керчи
Олег
22 августа, 00:19
Что такое модели с моего телефона