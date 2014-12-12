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Яндекс.Браузер с возможностями для слабовидящих

Совсем недавно мы выпустили альфа-версию нового Яндекс.Браузера, чтобы показать, каким представляем себе браузер ближайшего будущего. Мы верим, что это будущее не за горами, а пока продолжаем работу над тем, чтобы улучшить настоящее — и обновляем привычную версию браузера.

В этом обновлении мы добавили поддержку средств экранного доступа для слабовидящих. Теперь Яндекс.Браузер поддерживают программы NVDA и JAWS, которые помогают слабовидящим работать за компьютером. Кроме того, в браузере появилась возможность открывать безопасные копии страниц, содержащих вредоносный код, а режим Турбо научился включаться заранее.

Подробнее о новых возможностях читайте в блоге Яндекс.Браузера.

23 комментария
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vova vova
26 ноября 2015, 14:49
Наконец
Иван Фролов
26 ноября 2015, 14:49
vova vova,
А ты если не ошибаюсь Vova lu ?
vova vova
26 ноября 2015, 14:49
Иван Фролов,
Откуда узнал?
Иван Фролов
26 ноября 2015, 14:49
vova vova,
По фото и имени
vova vova
26 ноября 2015, 14:49
Иван Фролов,
а ты кто?
Иван Фролов
26 ноября 2015, 14:49
vova vova,
Что то по типу твоего подписчика
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:49
И вместе с тем пропала вообще вся статистика сэкономленного трафика?
Тимур
26 ноября 2015, 14:49
SRG985, подозреваю, что это баг.
ger.cordyukow2015
26 ноября 2015, 14:49
А что тут много говорить?! Давно пора! Браво!Молодцы!А можно такую же штуку придумать для аут истов,даунов и шизиков?Я серьёзно.Никакого юмора и сарказма. Крест на том целую.
chip-norman
26 ноября 2015, 14:49
Интересно, а где можно высказать своё фи новому дизайну яндекс телепрограмм? Нигде не нашёл темы про смену дизайна, такое чувство, что переделали под шумок. Более убогого нового управления в телепрограммах я не видел ни на одном сайте в интернете. За такую "оптимизацию управления" вешать надо.
Алексей
26 ноября 2015, 14:49
chip-norman,
Здравствуйте. Напишите сюда, это специальная форма для отзывов о новом интерфейсе — https://feedback2.yandex.ru/tv/new/
GAlesya74
26 ноября 2015, 14:49
chip-norman,
просьба выражения типа "вешать надо" не публиковать!
mad.jerry2014
26 ноября 2015, 14:49
Очень понравился новый вид Яндекса браузера, а так есть и бета, но ещё есть и альфа, но альфа круче всех я вам скажу, пользоваться начал с этого дня, удобно, компактно, прикольно, роскошно, шикарно, превосходно, правда нельзя передвигать вкладки и менять их местами, но это даже и минусом не назовёшь, один словом всё супер, молодцы ребят, крутое изобретение ;)
afanasjew.leva2015
26 ноября 2015, 14:49
С НОВЫМ ГОДОМ . МОЛОДЦА ВСЕМ.ТАК ДЕРЖАТЬ
ellektro74
26 ноября 2015, 14:49
Доброй ночи. В Дагестане больше нет новостей кроме     СК нашёл. СК возбудил. Надоело. Мы не Россия...?
ismail.abubyackirow7549
26 ноября 2015, 14:49
ismail.abubyackirow7549
a.kaw5421
26 ноября 2015, 14:49
Надоела реклама с постановками крестиков !!!!!
l123vn
26 ноября 2015, 14:49
как-тоне понятно установить яндекс этот
l123vn
26 ноября 2015, 14:49
я думаю чтоэтот браузер должен быть отличным помошником заслужтвает большого внимания
l34062
26 ноября 2015, 14:49
я вас люблю
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:49
А кто в курсе по чему в Opera, и Яндекс браузере изменилось отображение сайтов, сайты стали не красиво выглядеть.
tschelena
25 января, 11:10
у меня на ноутбуке очень светлый шрифт на яндексе, а почту вооьще невозможно читать
sirotkina-olga-ale
24 августа, 00:19
Как отключить этот ужас?  Не могу найти ((( очень неудобно