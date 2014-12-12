Яндекс.Браузер с возможностями для слабовидящих

Совсем недавно мы выпустили альфа-версию нового Яндекс.Браузера, чтобы показать, каким представляем себе браузер ближайшего будущего. Мы верим, что это будущее не за горами, а пока продолжаем работу над тем, чтобы улучшить настоящее — и обновляем привычную версию браузера.



В этом обновлении мы добавили поддержку средств экранного доступа для слабовидящих. Теперь Яндекс.Браузер поддерживают программы NVDA и JAWS, которые помогают слабовидящим работать за компьютером. Кроме того, в браузере появилась возможность открывать безопасные копии страниц, содержащих вредоносный код, а режим Турбо научился включаться заранее.



Подробнее о новых возможностях читайте в блоге Яндекс.Браузера.