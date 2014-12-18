Если вас преследуют пылесосы
18 декабря 2014, 14:43
Рекламная сеть Яндекса показывает контекстную рекламу — она соответствует вашим текущим интересам или тематике страницы, на которой вы находитесь. Допустим, вы хотите купить пылесос и перед этим ищете информацию в интернете: сравниваете характеристики, читаете отзывы, узнаёте цены. Когда пылесос выбран, куплен и даже опробован в действии, вы думаете, что теперь-то о пылесосах точно можно забыть — по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Однако в интернете никто не знает, что пылесосы вас больше не интересуют. И вы видите их рекламу ещё какое-то время после покупки.
Лучший способ узнать, нужен ли вам ещё пылесос, — спросить напрямую. Теперь на любом сайте, входящем в Рекламную сеть Яндекса, вы можете закрыть ненужное объявление. Чтобы убрать рекламу, достаточно нажать на «крестик» и выбрать причину, по которой вы не хотите её видеть.
Наряду с тематикой страниц при подборе объявлений в РСЯ учитывается множество других параметров — от пола и возраста пользователя до времени суток. Все факторы имеют разный вес: какие-то более важны для принятия решения, а какие-то менее. Получается длинная и сложная формула показа объявлений. Для её настройки в Рекламной сети Яндекса с 2011 года используется метод машинного обучения Матрикснет. Он значительно упрощает процесс, а заодно позволяет быстро вводить новые факторы — то есть делает технологию подбора объявлений более совершенной. От этого выигрывают и пользователи, которые видят действительно полезные для них объявления, и рекламодатели, которые находят нужную аудиторию.
Нажатие на «крестик» сообщает алгоритму, что такую рекламу вам больше показывать не надо. Знать причину нам важно для того, чтобы лучше настроить алгоритм — и в будущем показывать вам объявления, которые действительно будут информативны и полезны. А вам больше не придётся раздражённо восклицать «Да я это уже купил!» или переживать, что родные догадаются, какой подарок для них вы искали.