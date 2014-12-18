КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Если вас преследуют пылесосы

Сегодня посетители сайтов, входящих в Рекламную сеть Яндекса, получили возможность отключить показ рекламных объявлений, которые им в данный момент неинтересны.


Рекламная сеть Яндекса показывает контекстную рекламу — она соответствует вашим текущим интересам или тематике страницы, на которой вы находитесь. Допустим, вы хотите купить пылесос и перед этим ищете информацию в интернете: сравниваете характеристики, читаете отзывы, узнаёте цены. Когда пылесос выбран, куплен и даже опробован в действии, вы думаете, что теперь-то о пылесосах точно можно забыть — по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Однако в интернете никто не знает, что пылесосы вас больше не интересуют. И вы видите их рекламу ещё какое-то время после покупки.

Лучший способ узнать, нужен ли вам ещё пылесос, — спросить напрямую. Теперь на любом сайте, входящем в Рекламную сеть Яндекса, вы можете закрыть ненужное объявление. Чтобы убрать рекламу, достаточно нажать на «крестик» и выбрать причину, по которой вы не хотите её видеть.


Наряду с тематикой страниц при подборе объявлений в РСЯ учитывается множество других параметров — от пола и возраста пользователя до времени суток. Все факторы имеют разный вес: какие-то более важны для принятия решения, а какие-то менее. Получается длинная и сложная формула показа объявлений. Для её настройки в Рекламной сети Яндекса с 2011 года используется метод машинного обучения Матрикснет. Он значительно упрощает процесс, а заодно позволяет быстро вводить новые факторы — то есть делает технологию подбора объявлений более совершенной. От этого выигрывают и пользователи, которые видят действительно полезные для них объявления, и рекламодатели, которые находят нужную аудиторию.

Нажатие на «крестик» сообщает алгоритму, что такую рекламу вам больше показывать не надо. Знать причину нам важно для того, чтобы лучше настроить алгоритм — и в будущем показывать вам объявления, которые действительно будут информативны и полезны. А вам больше не придётся раздражённо восклицать «Да я это уже купил!» или переживать, что родные догадаются, какой подарок для них вы искали.
74 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
okoneko
26 ноября 2015, 14:49
алилуйя!
r.romanchuk
26 ноября 2015, 14:49
А если я вообще не хочу видеть рекламные объявления? То есть только поиск, без рекламы) Как это сделать?
Александр
26 ноября 2015, 14:49
r.romanchuk,
В настройках разве нельзя отключить рекламу?
r.romanchuk
26 ноября 2015, 14:49
Александр,
нет к сожалению.
Владимир
26 ноября 2015, 14:49
r.romanchuk,
это такой риторический вопрос про несовершенство вселенной?
Если нет - есть AdBlock, он вам поможет.
Влад З.
26 ноября 2015, 14:49
r.romanchuk,
Да да нужно просто  AdBlock,
или же не пользоваться яндекс поиском
Евгений
26 ноября 2015, 14:49
r.romanchuk,
+1 за адблок
littlerich
26 ноября 2015, 14:49
норот советует зайти пару раз на сайт магазина женского нижнего белья и потом реклама не напрягает
2bj
26 ноября 2015, 14:49
littlerich,
+1
ff69.jj
26 ноября 2015, 14:49
уже захожу
root@riddi.ru
26 ноября 2015, 14:49
littlerich,
++
vir2alex
26 ноября 2015, 14:49
littlerich,
)))
Магомед Адаев
19 февраля 2018, 11:40
2bj,
Как зайти в этот раз дел
Ярослав
26 ноября 2015, 14:49
Полезное нововведение. Давно мечтал о нечто подобном. Жалко, что пока нельзя автоматизировать процесс, чтобы робот сам это предугадывал. P.S. Пылесос - это ещё ерунда. Не так давно YouTube неоднократно показывал пре-роллы с женскими прокладками, хотя никогда их не искал :-D
Юля Бархатуля
26 ноября 2015, 14:49
Ярослав,
почему нельзя автоматизировать? Очень можно. AdBlock Вам в помощь.
Ярослав
26 ноября 2015, 14:49
Юля Бархатуля,
На планшете AdBlock работает плохо, зачастую блокирует весь трафик или отдельные приложения.
Юля Бархатуля
26 ноября 2015, 14:49
Ярослав,
действительно, проблема. Я этого не знала.
gayane.gayana11
26 ноября 2015, 14:49
я так понимаю тут собрались ненавистники рекламы)) Правда, что вам мешает не обращать внимание на блоки, читайте себе инфу. кот. вас интересует, далась вам реклама, если неактуальная? Или проще нажимать везде на крестики и оставлять причину, по кот. вы решили закрыть блок? Хм...
krypt-lynx
26 ноября 2015, 14:49
Не тогда, когда тебе на работе начинает рекламировать женское белья в картинках после поискового запроса "C# strings" :)
sir.vo
18 марта, 20:01
gayane.gayana11,
жми на крестики,а они тупо денежки на кликах получают.
только вдумайтесь,сколько людей сидит на яндексе и кликают на крестики!
Илья
26 ноября 2015, 14:49
Где-то я уже это видел... В ФБ кажется...
seoforfood
26 ноября 2015, 14:49
О, наконец!
А мы и не ждали!
seoforfood
26 ноября 2015, 14:49
Я так понимаю, ремаркетинга/ретаргетинга это тоже коснётся?
Ян Бернацки
26 ноября 2015, 14:49
Сделайте подписку заменяющую директ на котиков :)
ModernseoMD
26 ноября 2015, 14:49
А в Метрике количество отключений и причины будут как-то отображаться?
adv
26 ноября 2015, 14:49
ModernseoMD,
нет, эта статистика будет передаваться только автоматическим алгоритмам сети — чтобы система могла корректировать индивидуальные подборки рекламы для каждого пользователя.
root@riddi.ru
26 ноября 2015, 14:49
и самый популярный ответ "мне не нужна реклама на эту тему" специально в середине, что бы никто не нашел..

и зачем вы делаете в ТРИ клика то, что можно сделать за один?

вот все хорошо и идеи и потенциал, но вот некоторая убогость в реализации за что бы не взялись)))
lists
26 ноября 2015, 14:49
О, наконец-то можно просто пожаловаться на объявление.
orrangerealty
26 ноября 2015, 14:49
Вот только доход упал в два раза из-за этого нововведения
jb-inv
26 ноября 2015, 14:49
orrangerealty,
откуда такая инфа?
adv
26 ноября 2015, 14:49
orrangerealty,
это нововведение доходы не роняет. наоборот, позволяет учесть мнение пользователя, чтобы подобрать для него более интересную рекламу. Возможные причины снижения дохода можно и нужно обсудить вот здесь со специалистами:http://clubs.ya.ru/partner/
jb-inv
26 ноября 2015, 14:49
!!!
Всеволд Былина
26 ноября 2015, 14:49
АМИНЬ!
mile888
26 ноября 2015, 14:49
Реклама-двигатель прогресса! Откатимся теперь в каменный век:)
warflamer
26 ноября 2015, 14:49
Да это мой любимый поисковик . Так держать!!!
krypt-lynx
26 ноября 2015, 14:49
Если бы там были галочки - было бы вообще супер. Потому как 3, 4 и 5й пункты вместе могут появляться довольно часто.
mobendik
26 ноября 2015, 14:49
полагаю что недаром люди (компетентные) знают что реклама нужна тем кто продает брак.
mobendik
26 ноября 2015, 14:49
Покажите товар лицом и не слушайте что одна бабка (за деньги) сказала.....
Юля Бархатуля
26 ноября 2015, 14:49
Куча ненужных прибамбасов, а SMS-оповещение в телепрограмме убрали зачем? Мешало оно кому-то? Лучше бы наладили, чтобы работало корректно, а то либо телефон слетит, либо все передачи обнулятся в "Хочу посмотреть". Я в новогоднем Яндех-трауре((
Комментарий удалён
cept73
26 ноября 2015, 14:49
dobor33, спамить не хорошо
gleb.tokarev2015
26 ноября 2015, 14:49
Спасибо за нововведения.Ребята желаю удачи и дальше радовать нас чем нибудь ещё.
ludmila-eruzina
26 ноября 2015, 14:49
Это здорово,что есть такой умный Яндекс .Спасибо !Здоровья,мира успехов,удачи,
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:49
Интересное внедрение, но не нужное.
i.schin2015
26 ноября 2015, 14:49
Внедрение, как всегда в России недодуманное. А, если случайно ткнул в крестик, как вернуть "взад"?
rijkov.valera
26 ноября 2015, 14:49
меня радражает реклама любого рода,вместо получения какой либо информации,которая на треть прикрыта рек. окнами,только и знай,что отмахивайся как от надоедливых мух,в последнее время кол.-во рек. увеличилось,придёться менять браузер к которому так привык...всё хорошо в меру
MariMedica
26 ноября 2015, 14:49
К сожалению нажатие на крестик не гарантирует, что ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ реклама не появится при следующем входе на страницу. Уже проверено.
slavik.dawidov
21 декабря 2015, 14:42
Я не хочу ни каких объявлений.
Островский Сергей
12 февраля 2016, 14:43
Некоторое время такое действительно было.
Но, возможно, люди, слишком часто стали "скрывать" "НЕправильную тематику рекламы"
И Яндекс отыграл назад --- отменил функцию "Сокрытия" отдельных рекламных объявлений.
Сейчас можно отключит всю рекламу.
Или смотреть на выбор тупого робота, который зачастую воспринимает запросы пользователя наоборот.

Да и мало кто из программистов сейчас знает что "дать" и "взять" --- это противоположные понятия.
SNOTTI
17 февраля 2016, 18:15
Нажимать на крестики,бесполезная задача.Реклама снова полезет,только другая,а их туча немеренная,то-есть тебе жизни не хватит от всех открестись.Ад-блок классная штука,только яндексдирект проходит спокойненько,эта зараза не прошибаема.
SNOTTI
19 февраля 2016, 10:16
Не надо меня водить как маленького ребёнка.Так хочется послать вас с вашей рекламой покруче и на!яндекс нормального языка не понимает.Алгоритм,это дерьмо,похож на услуги зайца-уставшему лосю,из известного мультика.Не уважаемый яндекс,здесь взрослые люди и если кому-чего надо,забить в поиск не требует ума,а ваши предложения наредкость,вообще побочны и вредны.Как правило,самые непотребные предложения из самых поганых фирм или сайтов.По принципу:что нам негоже-то вам и предложим.Своей назойливостью,хуже болотного-лесного гнуса!
savinov7
2 марта 2016, 14:36
Мне вообще не нужна эта реклама
Leal
13 апреля 2016, 21:50
Я не желаю видеть никакой рекламы, даже по своей тематике.
z380kl
19 апреля 2016, 15:09
Я вообще решил эту проблему по другому. Перестал использовать яндекс и установил adaway на смартфон. Все же гугл по интереснее как поисковик!
skalin26
3 мая 2016, 16:29
вот вот я нажимаю на крестик на сайте РИА и потом не могу поделится ссылкой на фесбук пропадает синенькая кнопочка поделится..а так не должно быть у меня должен быть доступ и к в фейсбуку и твиттеру и в контакте..
colya.zhmakin
12 июня 2017, 01:32
Ну во-первых начнем с того, что не смотря на ежедневное нажатие крестиков одна и та же реклама появляется например в телепрограмме постоянно. НО ЭТО НЕ МЕНЯЕТ СУТИ ВОПРОСА, так как вы мягко говоря "кривите душой", оправдывая наличие рекламы моими ранее произведенными поисками в интернете! Одна удаленная реклама заменяется другой более пошлой типа рекламы татуировок и метода похудания за два дня! И потом кто ДАЛ ПРАВО вашему филиалу яндекс.директ навязывать мне вообще какую-либо рекламу! Если мне необходимо Я САМ ЗАЙДУ НА ЭТОТ ВАШ САЙТ! Имейте ввиду, что в Российской Федерации уже МНОГО ЛЕТ существует закон, запрещающий "навязанные услуги"! Я этот вопрос буду понимать вплоть до Правительства РФ и Государственной Думы. С таким безобразием  я встречаюсь второй раз за последние 5 лет. В первый раз на мой запрос вы дали простой ответ-ссылку и в таблице "о желании получать от вас рекламу" в квадратиках я просто убрал галочки и она перестала мне надоедать. Сейчас эта таблица не функционирует(я нашел ее в архиве своей переписки с вами) и вы ее удалили из справочног раздела яндекс.директ - сейчас там НЕТ РАЗДЕЛА КАК УДАЛИТЬ РЕКЛАМУ, ЕСЛИ ОНА ВАМ НЕ НУЖНА, а только как вам ее направить и оплатить! Это прямое нарушение прав ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! Яркий пример этого является то, что в вашем разделе "ПОГОДА" рекламу ВВООБЩЕ ОТЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ И ВЫРАЗИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ПОВОДУ НЕЕ - ТАМ ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ "КРЕСТИКОВ" В правом верхнем углу и прирасширенном варинте просмотра погоды она налезает на САМУ ИНФОРМАЦИЮ О ПОГОДЕ! ! ! Я инвалид ПЕРВОЙ

ГРУППЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС - ДВА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ВРУЧЕННЫХ ЛИЧНО ПУТИНЫМ И СОБЯНИНЫМ! ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ и мне важно видеть прогноз погоды и телпрограмму  И АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЬ(ИЗВИНИТЕ УЖ!) НА ВАШУ РЕКЛАМУ женских халатов, унитазов, бассейнов, элитных телефонов Вирту,
ломбардов по скупке элитных часов И БРИЛЛЛИАНТОВ! Два дня до сегодняшнего НЕ БЫЛО вашей дурацкой рекламы - заработали фильтры и настройки программы "адблок",вы сумели
наверное снова ее отключить!  Требую ВОССТАВИТЬ В НАСТРОЙКАХ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ РАЗДЕЛА "КАК ОТЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ"!!!









 




v1961an
18 июля 2017, 20:17
Мне надоело жать "скрыть объявление", потом выбирать выбирать из выпавшего списка причину, причём хоть обвыбирайся - это никого не интересует,  мне от яндекса нужен только поиск, но, в связи с тем, что этот самый яндекс превратился в рой назойливых мух - прекращаю им пользоваться вообще,
romnik16041972
4 января 2018, 06:15
ЭТО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
iljiny.family
19 января 2018, 17:27
чё тут все про слона:( ?
Антон Крымский
22 января 2018, 09:04
AdBlock прошлый век !!! А вот Adguard - работает просто супер. Есть как отдельное приложение с установкой на ПК, а есть дополнение в браузер - советую всем !!! 
А реклама реально зае..ла. Причём вся: и нужная, и ненужная.
Alex S
24 января 2018, 20:46
Ваша реклама настолько разнообразна, что устанешь "щёлкать". Не проще ли не навязывать рекламу (что в других средствах массовой информации называется СПАМОМ - или вы этого не знаете?!), а дать возможность пользователям сервисов Яндекса ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ отключить рекламу сервиса Яндекс.Директ ? Ведь вы анонсируете такую возможность для мобильной версии! Учтите - из-за обильной рекламы вы начнёте терять подписчиков на сервисы Яндекса.
i.kozulin2016
3 июня 2018, 08:10
мне рекламма не нужна .
Ilmary-grey
8 июля 2018, 18:15
Расскажите всё это макдаку в моей почте. Меня тошнит от их еды, а сами мигающие картинки - раздражают. Нажимаю крестик. Пишу "мешает просмотру" - показывает тот же баннер опять после обновления страницы. Благо что подсказали, где отключить
Ю А
21 июля 2018, 12:51
Не помогает. отключила все возможные настройки рекламы, и всё равно ее много :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Как она уже задолбала!!!!!! Я всё равно ничего не покупаю из того, что рекламируют, а сама анализирую, что мне действительно нужно
boris@adept.ru
25 июля 2018, 09:33
Все равно через некоторое время объявление  опять появляется. Это так раздражает.  И если их начать скрывать они все равно появляются при следующем обновлении страницы. 
Boris
22 августа 2018, 19:44
А если я вообще не хочу видеть рекламные объявления?если ее нельзя отключить значит нужно менять браузер?
worktowork
26 октября 2018, 15:00
Яндекс спасибо за статью! А мне нужно наоборот , чтобы показывало только, то что я хочу увидеть. Яндекс.Маркет не справляется. Чтобы сайт(сайты) был в сайте и можно было сравнивать и цену , и качество. Независимо, какой это сайт и где находиться. С возможностью сохранить данный вид.
Обновлено 26 октября 2018, 15:01
drdmal
17 февраля, 19:41
Пример обращения:
 Настоящим уведомляю вас, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О рекламе", в котором сказано, что "1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, ... допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.", не даю своего согласия на получение любой рекламной информации (в том числе Яндекс.Директ)от компании ООО "Яндекс", дочерних ООО "Яндекс" структур и контрагентов ООО "Яндекс".
 Я не даю своего согласия на получения рекламы посредством сети интернет ни на каких веб-страницах компании ООО "Яндекс", дочерних ООО "Яндекс" структур и контрагентов ООО "Яндекс"., включая все домены yandex.ru, как то https://yandex.ru, https://yandex.ru/images/, https://mail.yandex.ru, но не ограничиваясь ими или веб-страницах партнеров ООО "Яндекс", дочерних ООО "Яндекс" структур и контрагентов ООО "Яндекс".
mi.1919
15 марта, 13:11
У меня данный метод с одним товаром(IQOS) не работал...
sir.vo
18 марта, 19:58
Толку 0,что я жму крестик и закрываю.При открытии новой страницы,сообщение появляется вновь!
Я не хочу кликать по навязанной рекламе,для того даже,что бы просто закрыть её.
Объясните действенный способ,как раз и навсегда отказаться от контекстной рекламы?
Не нужно отслеживать мои интересы и подсовывать что то.
Как отключить ЧЁРТОВУ рекламу?
Где и когда я дал согласие на её просмотр?Хочу отказаться от этого навсегда!
altimerev
16 июня, 23:45
sir.vo,
)))) наивный))) как это- отказаться раз и навсегда??? быдлокодеры из говнодиректа удавятся если подарят (или даже продадут) тебе такую возможность- не лицезреть их блевотную рекламу)))))))))))))))) показы=деньги. а деньги в говнояндексе стригут со всего, наебывая и потребителей рекламы и рекламодателей
vladimir.yar.2011
23 марта, 13:34
Скрыл рекламу а белая рамка осталась и закрывает текст сайта . Зачем это нужно???????????????????????????????????????????????????????????????????????7
Gribkoff-i.ru
16 апреля, 00:31
ннн
Gribkoff-i.ru
16 апреля, 00:35
Нажал на крестик реклама пропала  НО остался большой черный  квадрат в центре спасибо объявление скрыто ! Так и висит закрывая пол экрана !
serggor163
сегодня, 13:49
это гамнище не  убирается так же.как и обновление винды..если только скриптами какими..задолбали...