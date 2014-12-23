Виртуальное метро

У Яндекса есть несколько сервисов, которые позволяют составить представление о том или ином городе, даже если вы в нём никогда не бывали. Карты расскажут, где что находится, Панорамы покажут, как выглядят улицы и здания, Транспорт и Расписания объяснят, как и на чём добраться из центра в пригород, а Пробки дадут понять, есть ли на дорогах заторы.