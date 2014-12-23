Виртуальное метро

|У Яндекса есть несколько сервисов, которые позволяют составить представление о том или ином городе, даже если вы в нём никогда не бывали. Карты расскажут, где что находится, Панорамы покажут, как выглядят улицы и здания, Транспорт и Расписания объяснят, как и на чём добраться из центра в пригород, а Пробки дадут понять, есть ли на дорогах заторы.
Скажем сразу: строительству метро всегда предшествует долгая и сложная подготовка. В ней можно выделить два направления: изучение геологии местности и анализ пассажиропотоков и застройки. О первом — особенностях рельефа, подземных речках, плывунах — мы знаем очень мало, а вот о втором — движении транспорта, дорожной обстановке, новых районах — достаточно много.
Поэтому наши схемы не следует считать руководством к действию. Это скорее рекомендация — пример того, как сведения, накопленные интернет-сервисами, могут использовать градостроители и транспортники.
Краснодар
(Кликните на изображение, чтобы открыть полную версию схемы на Яндекс.Картах.)
Особенности Краснодара — обилие частной застройки и развитая сеть трамваев. Мы постарались проложить метро так, чтобы оно не дублировало, а дополняло трамвайные линии. Краснодарский метрополитен в нашем представлении включает две ветки. Красная ветка пересекает город с востока на запад, соединяя аэропорт с популярным местом отдыха краснодарцев — Рождественским парком на реке Кубань. Зелёная ветка связывает Прикубанский район и торговый центр «Мега-Адыгея», куда многие жители города ездят за покупками. Метро расположено на территории сразу двух регионов: Краснодарского края и Республики Адыгея.
Ярославль
Ярославль расположен на обоих берегах Волги. В проект метрополитена для города мы решили включить три ветки. Красная ветка связывает левобережную и правобережную части Ярославля, позволяя разгрузить мосты через Волгу. Оранжевая ветка тянется с северо-запада на юго-восток города вдоль реки, соединяя новостройки и индустриальные районы. Сиреневая ветка идёт вдоль центральной магистрали Ярославля — Московского проспекта. На её пути находятся ледовый комплекс «Арена 2000», автовокзал и Московский вокзал. Она же связывает все основные площади центра города.
Архангельск
Архангельск вытянут вдоль Северной Двины более чем на сорок километров, из-за чего дорога из одного конца города в другой может занять у жителей до полутора часов. Красная ветка нашего метро решает задачу скоростного перемещения: она проходит через центр города, соединяя южные и северные районы. Вторая ветка — жёлтая — совсем небольшая и включает только четыре станции. Она рассчитана скорее на туристов, так как позволяет удобно добраться до достопримечательностей в центре города. В дополнение к метро мы предлагаем пустить в Архангельске городскую электричку (на схеме она отмечена голубым цветом) — по уже существующей железнодорожной ветке, но с ответвлением к аэропорту Талаги.
Великий Устюг
В Великом Устюге — небольшом городе, который в сознании россиян связан с Дедом Морозом, — метрополитен может использоваться для перевозки туристов. Здесь мы проложили лёгкое метро. Линия лёгкого метро пересекает город с юго-востока на северо-запад, раздваиваясь в районе городского парка: одно ответвление ведёт к автовокзалу, а второе, минуя железнодорожную станцию и аэропорт, — к одной из главных местных достопримечательностей, вотчине Деда Мороза.
Дмитрий Крюков, от имени команды транспортных сервисов Яндекса