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Виртуальное метро

Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания
 
Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания У Яндекса есть несколько сервисов, которые позволяют составить представление о том или ином городе, даже если вы в нём никогда не бывали. Карты расскажут, где что находится, Панорамы покажут, как выглядят улицы и здания, Транспорт и Расписания объяснят, как и на чём добраться из центра в пригород, а Пробки дадут понять, есть ли на дорогах заторы.
Если собрать эти сведения воедино, можно получить довольно полную картину жизни города: где люди живут, где работают и где отдыхают в выходные. Опираясь на эту картину, команда транспортных сервисов Яндекса вместе с одним из авторов схемы московского метро Богданом Кравцовым решила построить «виртуальное метро». Иными словами, представить, как могли бы выглядеть схемы метро в городах, где его пока нет. Мы выбрали четыре города: Краснодар, Ярославль, Архангельск и — чтобы подчеркнуть экспериментальный характер наших схем — совсем небольшой Великий Устюг.

Скажем сразу: строительству метро всегда предшествует долгая и сложная подготовка. В ней можно выделить два направления: изучение геологии местности и анализ пассажиропотоков и застройки. О первом — особенностях рельефа, подземных речках, плывунах — мы знаем очень мало, а вот о втором — движении транспорта, дорожной обстановке, новых районах — достаточно много.

Поэтому наши схемы не следует считать руководством к действию. Это скорее рекомендация — пример того, как сведения, накопленные интернет-сервисами, могут использовать градостроители и транспортники.

Краснодар
(Кликните на изображение, чтобы открыть полную версию схемы на Яндекс.Картах.)


Особенности Краснодара — обилие частной застройки и развитая сеть трамваев. Мы постарались проложить метро так, чтобы оно не дублировало, а дополняло трамвайные линии. Краснодарский метрополитен в нашем представлении включает две ветки. Красная ветка пересекает город с востока на запад, соединяя аэропорт с популярным местом отдыха краснодарцев — Рождественским парком на реке Кубань. Зелёная ветка связывает Прикубанский район и торговый центр «Мега-Адыгея», куда многие жители города ездят за покупками. Метро расположено на территории сразу двух регионов: Краснодарского края и Республики Адыгея.

Ярославль


Ярославль расположен на обоих берегах Волги. В проект метрополитена для города мы решили включить три ветки. Красная ветка связывает левобережную и правобережную части Ярославля, позволяя разгрузить мосты через Волгу. Оранжевая ветка тянется с северо-запада на юго-восток города вдоль реки, соединяя новостройки и индустриальные районы. Сиреневая ветка идёт вдоль центральной магистрали Ярославля — Московского проспекта. На её пути находятся ледовый комплекс «Арена 2000», автовокзал и Московский вокзал. Она же связывает все основные площади центра города.

Архангельск


Архангельск вытянут вдоль Северной Двины более чем на сорок километров, из-за чего дорога из одного конца города в другой может занять у жителей до полутора часов. Красная ветка нашего метро решает задачу скоростного перемещения: она проходит через центр города, соединяя южные и северные районы. Вторая ветка — жёлтая — совсем небольшая и включает только четыре станции. Она рассчитана скорее на туристов, так как позволяет удобно добраться до достопримечательностей в центре города. В дополнение к метро мы предлагаем пустить в Архангельске городскую электричку (на схеме она отмечена голубым цветом) — по уже существующей железнодорожной ветке, но с ответвлением к аэропорту Талаги.

Великий Устюг


В Великом Устюге — небольшом городе, который в сознании россиян связан с Дедом Морозом, — метрополитен может использоваться для перевозки туристов. Здесь мы проложили лёгкое метро. Линия лёгкого метро пересекает город с юго-востока на северо-запад, раздваиваясь в районе городского парка: одно ответвление ведёт к автовокзалу, а второе, минуя железнодорожную станцию и аэропорт, — к одной из главных местных достопримечательностей, вотчине Деда Мороза.
 

Дмитрий Крюков, от имени команды транспортных сервисов Яндекса

37 комментариев
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Комментарий удалён
ikngweb
26 ноября 2015, 14:49
HOLKIDOR, у нас в Петербурге тоже активно идет постройка метро
alexfgsfds
26 ноября 2015, 14:49
Строят метро там, где на нем ездят. В регионах снимают трамвай и пускают вместо него маршрутки, какое уж тут метро?
Михаил Тихонов
26 ноября 2015, 14:49
HOLKIDOR, В Казани тоже строят.
amittere
26 ноября 2015, 14:49
HOLKIDOR, да и в Новосибирске
AntonMMF
26 ноября 2015, 14:49
amittere,
это сейчас шутка такая была?

Золотую ниву никак до конца закончить не могут, из Бердска и Академа метро нужно до центра (а его даже в проекте нет).

Назвать нынешнюю ситуацию стройкой сложно.
Stricx
26 ноября 2015, 14:49
Жёлтая ветка чересчур красная получилась в Великом Устюге
softfan
26 ноября 2015, 14:49
Для Нижнего Новгорода попробуйте такую карту постройте, а лучше всего, с помощью статистики помогите разработать и обновить маршруты наземного транспорта в Москве, они безнадежно устарели. Люди ездят на авто 20 минут, а на автобусе - метро делать кучу пересадок надо. Некоторые маршруты ходят по пути кибиток с 19 века. Яндекс, мы в вас верим!
yasen
26 ноября 2015, 14:49
Здорово!
А примерную загрузку в часы-пик и пассажиропоток можно смоделировать нашими сервисами?
mityan
26 ноября 2015, 14:49
yasen,
вообще сейчас уже много чего можно. Кажется, это пошагово стоит делать - сначала руками попробовали, посмотрели, что вышло не очень хорошо, на какие параметры стоит смотреть. Потом можно какие-то прототипы делать.
yasen
26 ноября 2015, 14:49
mityan,
много чего я и сам могу. Машина может рассчитать пассажиро поток в деловые центры городов?

Вообще при моделировании таких систем можно учитывать всего несколько параметров, 1) количество деловых центров- фактически работодателей, и второе - концентрации общепита а так же других данных присуще районам с высокой деловой активностью, затем строить цетровзвешенную точечную модель или тепловую карту с центрами, а дальше логично соединять их линиями, profit.

Без заморочек.

А пассажиропоток можно было бы взять из поисковых запросов по поиску организаций на данный район. Хоть было бы криво, но картинка думаю получилась бы интересной.

Сделали бы прототип на Москву, было бы интересно сопоставить =)

Спасибо! С наступающим!
Альберт
26 ноября 2015, 14:49
Big data в деле!
samuniverbyt
26 ноября 2015, 14:49
мне кажется вам заняться нечем...
qx87
26 ноября 2015, 14:49
Это всё хорошо, а когда в самой Яндекс.Метро появятся схемы станций? Например, в формате pMetro.
Dorfman-Andrew
26 ноября 2015, 14:49
Мега-круто! Магическое превращение информации в знания, понимаш!
Maksim Pushkin
26 ноября 2015, 14:49
Линии накидали на карту просто так, не учитывая градостроительные аспекты и плотность районов, следовательно и кпд ниже затрат.
mityan
26 ноября 2015, 14:49
Maksim Pushkin,
ну, мы отдаём себе отчёт, что сейчас ситуация вообще не очень позволяет где-то метро строить) Нам кажется, что вообще довольно полезно мыслить в эту сторону - где метро, там и скоростной трамвай, какие-то еще современные и полезные решения.
Maksim Pushkin
26 ноября 2015, 14:49
mityan,
да не про ситуацию речь. А помечтать и так можно. Кто как умеет)
itsarkov
26 ноября 2015, 14:49
не настолько нужно метро, как просто грамотно спланированные общественный транспорт
http://gorod55.ru/news/article/vukan-vuchik-byl-v-shoke-proehavshis-v-omskoj-marshrutke/91d9e37c-4642-4065-eeeb-76b6c2636f28
Tazuiy
26 ноября 2015, 14:49
судя по Архангельску , транспортом надо заниматься профессионалам
USSRAlexM
сегодня, 14:54
Tazuiy,
Питерским профессионалам
bestpriceteam
26 ноября 2015, 14:49
Ребята, молодцы. Уверен, из этого вырастет отдельный продукт. "Моделятор строительства :)", назовем его так.
MAX777OTLICHNIK
26 ноября 2015, 14:49
Не знаю к кому здесь обращаться, но я сделал карту метро Ярославля куда более тщательной, проработанной и с учётом пассажиропотока города, обозначив точные прокладки линий метрополитена: http://maps.yandex.ru/?um=7KkuLGEOmYo51-jcif5kXeMAHHTaoNw_&l=sat,skl
MAX777OTLICHNIK
26 ноября 2015, 14:49
«Ярославский метрополитен» на Яндекс.Картах
Sergei Vesely
26 ноября 2015, 14:49
В Краснодаре вообще фигню нарисовали. И вообще, не нужно всем в Краснодар ехать, у нас страна большая, а все в Краснодар прутся.
a.dezhenin
26 ноября 2015, 14:49
Поскольку Архангельск стоит на болоте, а электротранспорта и даже электрифицированной железной дороги там нет в принципе, то идея сделать там метро вызывает широкую улыбку =)
А желтая ветка, соединяющая такие "достопримечательности", как кладбище и автовокзал, просто вне конкуренции =)
USSRAlexM
сегодня, 14:56
a.dezhenin,
А ни чё, что Питер тоже на болоте? А городскую Эл. железную дорогу можно будет построить в приципе. Проблема в населении, в котором виноват Пётр I
a.dezhenin
26 ноября 2015, 14:49
в догонку к Архангельску: а вот красная ветка была бы, безусловно, незаменимым новшеством!
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:49
Молодцы!
antizvyagin
26 ноября 2015, 14:49
Это прекрасно
Gomer08
26 ноября 2015, 14:49
У нас в Архангельске если и проложат метро , то запихают в него пазики , полюбому!  )))
USSRAlexM
сегодня, 14:56
Gomer08,
Тока через мой труп! 
MalikG4_RU
26 ноября 2015, 14:49
В Архе дак надо сначала от пазиков избавиться и от жирных кондукторш, ввести нормальные автобусы и уже только тогда можно лишь подумать о иных способах бюджетного передвижения по городу))
USSRAlexM
сегодня, 14:57
MalikG4_RU,
Полностью согласен 
sbchf
26 ноября 2015, 14:49
Ещё есть Покровка! http://pokrovka-metro.narod.ru
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:49
Я тоже фантазировал на эту тему, только в Николаеве.
Если кому-то интересно:

Полная схема метрополитена:
https://beta.maps.yandex.ua/?um=t8ZIffCFksDdryatlbXj2vjbyaoFHPbx

Схема линий:
https://beta.maps.yandex.ua/?um=EhoSaWtShoudJ_X5YvJ1XxMe0OQuuKrx

Развейте этот проект на другие города, в том числе, в Украине
SoNick_RND
24 декабря 2015, 16:00
А можно так же Воронеж и Ростов оттрейсить под трамвай\скоростной трамвай? ))
USSRAlexM
сегодня, 14:53
А есть ли смысл создать третью линию в Архангельске: 3а и 3б, одна идёт в Серодвинск, вторая в Аэропорт Васьково
Обновлено сегодня, 14:57