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Яндекс.Транспорт доехал до Москвы

В марте 2014 года мы запустили приложение Яндекс.Транспорт. Это справочник по наземному транспорту: он подсказывает, где находится ближайшая остановка, какой транспорт от неё отходит, куда он следует и с каким интервалом. Кроме того, в некоторых городах приложение позволяет наблюдать за транспортом «вживую» — вы можете посмотреть на карте, где сейчас едет нужный маршрут, и узнать, как скоро он будет на остановке. С сегодняшнего дня это работает и в Москве.

Теперь в Яндекс.Транспорте можно следить за московскими автобусами, троллейбусами и трамваями. Запустив приложение и нажав на значок нужной остановки, вы увидите, какой транспорт к ней подойдёт и через сколько минут. А метки на карте покажут, где он находится в данный момент. В общей сложности Яндекс.Транспорту доступна информация о 758 автобусных, 80 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутах столицы.

Прогноз времени прибытия в Яндекс.Транспорте поможет найти ответы на множество повседневных вопросов. Пора ли выходить из дома или повременить, чтобы не стоять на морозе? Можно ли успеть забежать в магазин до приезда трамвая? Ждать ли автобуса до метро — или он надолго застрял в пробке и быстрее будет дойти пешком?


Чтобы научить Яндекс.Транспорт отображать реальное положение дел, нужны данные о текущем местоположении транспорта. Данные поступают от спутникового оборудования, установленного в транспортных средствах, а собирают их компании-перевозчики. Перевозчики, в свою очередь, передают данные в Яндекс — но только после того, как мы заключим с ними соответствующий договор.

В разных городах перевозками занимаются разные компании. Например, об автобусах и маршрутках Воронежа может рассказать ООО «ВИСТАР», а о транспорте Красноярска — МКУ «Красноярскгортранс». Договориться бывает непросто, поэтому мы подключаем новые города постепенно. Москва стала 14-м по счёту российским городом, где заработал прогноз. Данные о движении транспорта по столице нам предоставил «Мосгортранс».

Помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, Яндекс.Транспорт позволяет следить за маршрутками компании «Автолайн», а также за подмосковными автобусами «Мострансавто».

Яндекс.Транспорт можно использовать и в поездках по стране. Приложение знает о перемещениях транспорта в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Челябинске и Череповце. Ещё в тридцати городах Яндекс.Транспорт работает в режиме справочника.

Яндекс.Транспорт можно загрузить в Яндекс.StoreApp Store и Google Play. Новые города на очереди — следите за обновлениями.

236 комментариев
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Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Сейчас проверю!!!
bougakov
26 ноября 2015, 14:48
А версия для WP где же?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
В мобильных Я.Картах для WP есть слой ползающих автобусов.
kotaridi@dancesport.ru
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
и с сегодняшнего дня (29.01.15) - перестало работать.
Vadus13
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
тоже самое, неделю назад работало, и показывало автобусы, теперь не показывает ничего...(
pashka46
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
в Казани уже третий день как не работает, в чем причина?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Разбираемся.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
pashka46,
напишем партнёру, проверим. автобусы должны точно работать, у вас какие-то метки отображаются?
pashka46
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
о каких метках идет речь? еще 4 дня назад на карте были автобусы и один маршрут троллейбусов, сейчас ничего нет. настройки не менял
Якушин Роман
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
на карте нет вообще меток общественного транспорта. И такого слоя тоже нет. Где можно включить, как посмотреть положение транспорта? Спасибо.
parademsk
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
приложение просто супер, пользуюсь каждый день, а на компьютер можно загрузить такое приложение?
niju
26 ноября 2015, 14:48
bougakov,
+1, тоже хочу версию под платформу, которая уже давно обогнала ios по популярности
Виктор Кириллов
16 декабря 2015, 19:08
Лиза,
да это полная фигня, я хочу отдельное приложение для windows 10 Mobile
Balanar0011
26 ноября 2015, 14:48
Ну это то, что нужно, это нужная вещь. Я раньше пользовался бумажным справочником, чтоб узнать как доехать с одного места в другое, а теперь это все доступно на экране монитора.  
astronomy-now
26 ноября 2015, 14:48
Balanar0011,
чтобы узнать, как доехать из одного места в другое, есть справочник 2GIS. Он выдает несколько вариантов поездки тремя способами: на общественном транспорте, на машине и пешком. А Яндекс.Транспорт судя по всему - это помощник для тех, кто знает, какой маршрут ему нужен, и кому надо узнать, когда его автобус/троллейбус/трамвай подойдет. Или я ошибаюсь?
romanaverin
26 ноября 2015, 14:48
А трамваи?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Трамваи тоже есть, проверьте настройки приложения.
pontiy-makarius
26 ноября 2015, 14:48
Новость великолепная! Но какой автобус/трамвай/троллейбус не выбери - вместо времени приезда на следующую остановку знак бесконечности. Это троллинг такой от Яндекса?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
К сожалению, это баг взаимодействия приложения и платформы, который мы не можем починить. Нужно, чтобы часовой пояс на устройстве был выставлен в настройках автоматически а не вручную. Если он выставлен вручную, то к каждому значению прогноза прибавляется 60 минут.
goncharova.nataly.a
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
неужели так трудно в пакете с информацией о координатах транспорта передавать еще и текущее время с сервера яндекса? И вообще не привязываться к абсолютному значению локального времени телефона.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
goncharova.nataly.a,
это работает немного по-другому. :)
makstv.95
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
Почему бы не сделать чтобы транспорт показывался на конечный остановках, как на многих приложениях? И Хотелось бы ещё добавился поиск не только остановок ,но и маршрут ,так что бы он показывал в обоих направлениях.
Arturka
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
я не хочу ставить автоматически - время становится не правильным, и вообще, оставшееся время прибытия на остановку никак не должно быть связано с временем на моем телефоне...
pannik.el
26 ноября 2015, 14:48
если поставить пояс Калининград - то все ок показывает. не знаю на что это влияет - но приложение начинает нормальное время до приезда показывать, а не бесконечность
pontiy-makarius
26 ноября 2015, 14:48
pannik.el,
Да, спасибо, уже разобрался. У меня просто старый айфон, который не обновляется до 8ки, а соответственно и время автоматическое не работает. Поэтому нужно ставить другой часовой пояс
pannik.el
26 ноября 2015, 14:48
pontiy-makarius,
такая же ситуация )
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
А карты он по новой качает или пользуется Яндекс.Картами если они есть? Не очень понятно как работает поиск - "данных по маршруту не найдено". Только находит когда я вижу сам транспорт на экране, но зачем мне его искать если вот он у меня перед носом? Ищут обычно неизвестные маршруты.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Качает по-новой, к сожалению, мы в будущих релизах это исправим.
Поиск ищет только по подгрузившимся меткам в зоне видимости карты.
d.punet
26 ноября 2015, 14:48
Зачем отключили на WP отображение транспорта на картах?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Должно работать, напишите нам в службу поддержки, предварительно проверив в настройках, что слой включён.
Bratuhin-M
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
в смысле слой включен?Я в прошлом году в декабре еще на Люмии 730 смотрел транспорт и там все автобусы и троллейбусы показывались (Москва, Ясенево/Каховка). А недавно перестало отображаться. Что изменилось? Я карты не менял. Настройки не трогал. Там стоит галочка на пункте "Показывать общественный транспорт". Так что это у вас какой-то косяк, а не у пользователей WP.

Версия WP 8.1Demin. Карты 1.90 от 23 июня 2014 Сборка 5287.745
d.punet
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
не работает, посмотрите в отзывах на маркете, все пишут! куда писать в поддержку ?       
pashka46
26 ноября 2015, 14:48
d.punet,
в картах надо зайти в "о программе", потом "сообщить об ошибке", надеюсь что там
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Совершенно верно, но считайте, что уже написали, мы пошли разбираться.
Якушин Роман
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
Добрый вечер. 29 января пошли разбираться, сейчас июль, что-нибудь удалось выяснить насчёт слоёв в Windows Phone?
Vadus13
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
не работает хотя работало, настройки включены.
michaelfilippov
26 ноября 2015, 14:48
Обрадовался! Поставил программу - поискал автобусы 88 и 96 и трамвай 6 - НИЧЕГО НЕТ по этим  маршрутам. Расстроился и удалил программу :(
ufian
26 ноября 2015, 14:48
michaelfilippov,
а вы тыкните в интересующую вас остановку.
makstv.95
26 ноября 2015, 14:48
michaelfilippov,
сейчас отображается !
vmp
26 ноября 2015, 14:48
А Зеленоград будет? Все-таки округ Москвы и автобусы от Мосгортранса.
nikita
26 ноября 2015, 14:48
vmp,
интересно еще, что с химкинским троллейбусом.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Химки — это Московская Область, там мы сейчас знаем только об автобусах Мострансавто и маршрутках Автолайн.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Будет, но не сразу.
AC-TRASH
26 ноября 2015, 14:48
vmp,
тоже интересно(
niju
26 ноября 2015, 14:48
vmp,
присоединяюсь к пожеланию
Patrikeev1972
26 ноября 2015, 14:48
Работает! Клево!
nikita
26 ноября 2015, 14:48
В Калининграде маршрутов Калининградгортранса нет?
matraa
26 ноября 2015, 14:48
тыкаю в остановку, в ижу список автобусов, но время оставшееся до прибытия показывает не на все. На карте не вижу меток ни каких.... Как увидеть на карте, где именно автобус в данный момент?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Если автобус не выдвинулся ещё с конечной в вашу сторону, или только в начале пути, то прогноза его движения мы не знаем.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Чтобы увидеть автобус, нажмите на строчку с этим автобусом в карточке остановки — если прямо сейчас нам приходят сигналы от автобусов по маршруту, то вы их увидите.
Mary Cristmas
26 ноября 2015, 14:48
По Зеленограду только 400-е маршруты....печалька. Добавьте основные автобусные маршруты!
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Mary Cristmas,
скоро добавим!
elephantus.s
26 ноября 2015, 14:48
Ползают, как тараканчики! Не хватает кнопки "довить". Спасибо разработчикам, будем тестировать. Добавить бы опцию "пора выбегать" - чтобы при выборе маршрута например сигналило за N минут до подъезда транспорта к указанной точке.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
elephantus.s,
спасибо за идею, записали. :)
voci.di.ricci
26 ноября 2015, 14:48
Ура-ура! Поздравляю!
nochnoy
26 ноября 2015, 14:48
Вот за это, ребята, огромное спасибо!
Пичулин Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
Может быть полезно со временем, но пока мусорно и малоинформативно, так как:
1) Нет возможности оставить только нужные маршруты, мне например нужны 4 номера, а остальные не нужны;
2) Приезжая на конечную номерок исчезает, что взрывает мозг, мне например критично знать, что номерок ждет меня на конечной остановке и отправляется через N минут.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Пичулин Дмитрий,
следите за обновлениями. :)
kroops
26 ноября 2015, 14:48
iPhone 6, yota — видны только маршрутки.
iPhone 5, yota — видны маршрутки и пригородные автобусы.

:(
kroops
26 ноября 2015, 14:48
kroops,
с вай-фаем то же самое, так что баг приложения(
kroops
26 ноября 2015, 14:48
А вот если нажать на остановку и выбрать маршрут, то метки видны.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
kroops,
попробуйте удалить приложение и установить заново.
kroops
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
спасибо, помогло
Peter Guskov
26 ноября 2015, 14:48
Посмотрел из окна. Запоздания и опережения на 30 секунд, минуту.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Что ж доехал я до дома. Как было в одной рекламе забавно, но не научно. Заметил что Яндекс чаще всего забегает вперед, то есть я вижу подъезжающий к остановке автобус, а Яндекс показывает что "поезд ушел" :) Время до прибытия транспорта тоже по большей части "с потолка". Но самое забавное это сесть в автобус, включить GPS и смотреть как ты играешь в догони\перегони автобус, на котором ты едешь. Так что большое порицание - это точно и "псевдореальное время".
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
Владимир,
если вы соберёте свои наблюдения пачкой и пришлёте нам в службу поддержки, то будет очень здорово. Нужно точное время, номер маршрута, вид транспорта и суть проблемы — запаздывает метка/реальный автобус или какое-то другое несоответствие.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
о-у... Ну точное время не назову, не засекал, маршрут 153. Метка убегала вперед реального автобуса. Хотя был момент когда она оказалась сзади. Есть подозрение что Яндекс получает не конкретно GPS положение в реальном времени, а некие точки с определенным периодом и на основе этих данных пытается строить прогноз. Более не знаю как объяснить лаги. :)
Алекс3
26 ноября 2015, 14:48
Владимир,
я так понимаю, я-т получает данные от мосгортанса. а они хвастались что у них везде глонасс стоит. но что и как они передают и с какой задержкой знает только мгт.
karelalex
26 ноября 2015, 14:48
А мне повезло, все фишки работали ещё в предыдущей версии, правда, только на мобиле. На планшете только "официальные" МТА и Автолайн.
А так Яндекс молодец, даже если в ближайшем и среднесрочном будущем останется только текущая функциональность, мне будет норм.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
karelalex,
удалите с планшета приложение и установите заново из стора, должно заработать.
anton.el89
26 ноября 2015, 14:48
Интересно,конечно,но пока сама непроверю,что все работает как описано,но думаю в подземке ничего работать не будет.....
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
anton.el89,
мы же знаем только про наземный транспорт, а не про подземный. :) А если вы из метро хотите смотреть на транспорт на поверхности, то достаточно интернета в телефоне (на некоторых станциях и перегонах он работает) или нашего московского вай-фая в метро.
Алекс3
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
добавьте сюда лайки, плз)) а то рука тянется, а некуда\
alex-tutubalin
26 ноября 2015, 14:48
Дорогой Яндекс!

Хочу виджет "конкретная остановка", чтобы можно было прямо на главный экран положить. То есть видеть прогноз прибытия автобусов не заходя в приложение.

Идеально - чтобы он качал данные только если до остановки (по данным геолокации) не больше NN метров (задается в настройке виджета), а остальное время экономил бы мне деньги и ничего не качал бы (или как-то обновлялся по нажатию)
alex-tutubalin
26 ноября 2015, 14:48
, Ну и конечно то, что карты еще раз качаются - очень обидно!
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
alex-tutubalin,
мы традиционно не рассказываем о планах, но ваши хотелки записали в общий список, так что следите за обновлениями. :)
anton.el89
26 ноября 2015, 14:48
Но,некоторые станции закрываются на ремонт,нужно срочно пересесть....и т.д.Не всегда в моем городе можно добраться без перекладных.
По поводу интернета в телефоне...не всегда принимает там где мне нужно...Кстати и не всякий телефончик все покажет☺
Алекс3
26 ноября 2015, 14:48
anton.el89,
на сайте мгт есть расписания автобусов. даже тех кто вроде без них ходят
Altaridey
26 ноября 2015, 14:48
701 автобус не отображается, печалька( я так понимаю, он пока не на ГЛОНАСС/\GPS?
Сергей Седов
26 ноября 2015, 14:48
молодцы
Юрий
26 ноября 2015, 14:48
А где находятся настройки для Виндоус-приложения?  Я вижу только в левом верхнем углу вкл-выкл пробки, и на нижней панели вкл. панорамы и выбор между схема-спутник-народная карта. Где вкл. слой "общ. транспорт"???
Tume
26 ноября 2015, 14:48
Насколько понял я - в народной карте тыкаете на любую остановку - там список автобусов,маршруток выпадает.Пишет "Каждые N минут", "Через N,N+N минут". Движение автобусов в прямом эфире - теперь не работает - ждем пока починят.Как-то так)
Vadus13
26 ноября 2015, 14:48
Юрий,
три точки внизу справа -> настройки -> пролистать вниз -> поставить галку "показывать общественный транспорт".
Но пока разработчики чинят)
adv1gb
26 ноября 2015, 14:48
А было бы хорошо как-то это в Веб все это вывести, ну например, чтобы на PC можно было смотреть, это же не должно быть сложно, или есть какие-то проблемы принципиальные?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
adv1gb,
пока что мы фокусируемся на мобильном приложении.
u4200393
26 ноября 2015, 14:48
А онлайн на сайте Яндекса с обычного ПК нельзя посмотреть?
Tume
26 ноября 2015, 14:48
u4200393,
видимо нет.
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
u4200393,
нет, нельзя, мы фокусируемся на мобильном приложении сейчас.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Лиза,
Вот это вот ОЧЕНЬ печально!
qusergey
26 ноября 2015, 14:48
u4200393,

Можно посмотреть в BlueStacks (Android App Player)
proglot2010
26 ноября 2015, 14:48
Классная игрушка, а где бонусы спрятаны, сколько жизней можно купить?
Dandi007
26 ноября 2015, 14:48
Точность около минуты. То смотрю ночью, как автобус уже приехал на остановку, а по схеме он метрах в 100. То сегодня утром стабильно автобусы на схеме обгоняли реальные прототипы на половину остановки. Ну и да, забавно ехать в автобусе и отображаться от него в 100 метрах позади.
kontorki
26 ноября 2015, 14:48
сейчас проверю
kozochka2
26 ноября 2015, 14:48
Когда будет версия, работающая в Window7?
Лиза
26 ноября 2015, 14:48
kozochka2,
для WP доступен слой двигающихся автобусов в мобильных Я.Картах. Сейчас он сломан, но мы чиним. :)
kozochka2
26 ноября 2015, 14:48
Я спрашивал о настольном Windows7
rstepand
26 ноября 2015, 14:48
ЗдОрово! Наконец-то дождался :) Спасибо!
Vlad R.
26 ноября 2015, 14:48
Здорово!! Спасибо огроменное! Молодцы! Еще бы с энергопотреблением приложения поработать, а то заряд из телефона уходит прямо на глазах, нужного транспорта можно и "не дождаться".
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Присоединяюсь к выше сказанному
sstep
26 ноября 2015, 14:48
Предлагаю добавить слой автобусов и в андройд и иос версии, кстати по его статус включен/выключен можно добавить в логику определения машина-пешеход :)
dustyroads
26 ноября 2015, 14:48
Глючит. Выбираю остановку возле своего дома ("Рынок "Северный"), вижу на карте, что к ней едет автобус, но при этом программа пишет, что ехать ему и всем остальным автобусам, которые там останавливаются, почти час. Что явный бред, там каждые 2 минуты что-то останавливается.
Юрий Федотов
26 ноября 2015, 14:48
В Реутове есть 2 автобуса ( 15 и 17 ) которые не отмечаются на карте (( скажите , они будут добавлены ?
Даниил
26 ноября 2015, 14:48
Windows Phone :(
farusan
26 ноября 2015, 14:48
Даниил,
Windows Phone работает в яндекс картах, если увеличить, на народной карте так точно...  навигацию ток включить надо... а вот отдельного приложения нет, а жаль...
Надежда Р.
26 ноября 2015, 14:48
Не видны "Форды" МГТ маршрута 850Ф. Совсем не видны. Замечу, они не на всех табло отображаются - может, в этом проблема? Обслуживает маршрут 5-й парк
lunnaja-lena2014
26 ноября 2015, 14:48
Ну пос мотрим.
rolf08
26 ноября 2015, 14:48
Молодцы! Сейчас поглядим! :)
coth
26 ноября 2015, 14:48
Нет планшетного интерфейса для iOS.

Ночные маршруты не работают. Сейчас выбрал 3 трамвай - пусто, ни одного на карте. Вообще, сделайте, чтоб можно было переходить к ближайшему трамваю выбранного маршрута от выбранной остановки в правильном направлении. Да и возможность обновлять чаще позицию выбранного трамвая. Каждые 5-10 секунд. Чтобы чётче был прогноз.

Поиск строкой нужен удобнее, чтобы в приоритете не адреса, а номера трамваев/автобусов итп. Набираешь 3 и сразу подстановка трамвай, автобус, троллейбус, маршрутка, в последовательности зависящей от нахождения этих маршрутов в открытом местоположении. Дальше, следующие номера. 30, 31 итд.

Маршрутизация нужна общественным транспортом. А так же чтение карт, включая тройку.
metroworld
26 ноября 2015, 14:48
Я не понял, а версии для ПК нет?
coth
26 ноября 2015, 14:48
metroworld,
Для Хрома есть dalvik - Archon Runtime. Он портирован на Винду, Линукс и Мак ОС. Приложение можно перенести с Андройд устройства используя Archon Packager. Оно работает без проблем. Только при использовании колеса мышки вместо зума двигается карта вверх/вниз.

coth
26 ноября 2015, 14:48
mysir,
https://yadi.sk/i/9P7NHfRneRK4T
ryvasy
26 ноября 2015, 14:48
Ох, неужели дождался? :))
Спасибо, Яндекс.
eroshkin7673
26 ноября 2015, 14:48
Разработчики яндекса, Надо чтобы это приложение шире справлялось с задачей, а именно для пассажира могло прокладывать оптимальный по времени или расстоянию маршрут с номерами и видами транспорта, а для механиков автопарка фиксировала ошибки работы систем транспорта из бортового компъютера транспортного средства и накапливались с возможностью отмечать задание водителю и отметкой о пооведенных техработах
Аноним Анонимусович
26 ноября 2015, 14:48
Пользуюсь приложением еще с начала января (данные шли уже тогда, видимо в режиме бета-теста)
Удобно, уже много раз помогало.

Вопрос к разработчикам.
Почему нет информации о транспорте, находящемся на конечных станциях? Мосгортранс не передает или это особенности алгоритма Яндекса?

Плюс пожелания:

1. Добавить возможность скрывать метку движения. Дело в том, что если находиться около остановки эта метка зарывает значок остановки и на него невозможно нажать. Это очень неудобно!
Приходится отходить от остановки, чтобы метка отодвинулась.

2. Выводить не только кол-во минут, оставшееся до прибытия,  но и время прибытия.
Т.е. например :  5 мин. (11:25)

3. Сделать опцией "поиск по точному совпадению".
Иначе сейчас вводишь например 1й автобус, а показывает 1й, 113,й 153й и т.д.
mnv23152
26 ноября 2015, 14:48
Гордость берет за наших ребят.Молодцы!!!! Т.В. 65 лет.
san39b
26 ноября 2015, 14:48
Предлагаю в версии для WP немного уменьшить масштаб карты при котором "проявляется" слой с общественным транспортом. Иначе в смартфоне при крупном масштабе дальше чем за 1 остановку автобусов не видно.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Лиза Семяновская, добрый день!
Предлагаю реализовать поиск всех маршрутов по району, указанному в "Город".
Для этого надо реализовать запрос на сервер, в котором передается строка поиска. В ответ приходит xml со всеми маршрутами, соответствующими запросу.
Поиск по той части карты, которая сейчас демонстрируется - текущая версия поиска, непрактичен.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Лиза Семяновская, добрый день!
Предлагаю реализовать поиск всех маршрутов по району, указанному в "Город".
Для этого надо реализовать запрос на сервер, в котором передается строка поиска. В ответ приходит xml со всеми маршрутами, соответствующими запросу.
Поиск по той части карты, которая сейчас демонстрируется - текущая версия поиска, непрактичен.
Якушин Роман
26 ноября 2015, 14:48
На windows phone приложения Яндекс.транспорт пока что нет, но на Яндекс. Картах отображался общественный транспорт. И вот 2 недели назад - пропал. Пожалуйста, либо верните общественный транспорт на Яндекс.карты либо выпустите приложение Яндекс. Транспорт для Windows phone. В противном случае... В общем...
В общем - пожалуюсь в Гугль и Майкрофост если не выпустите или н вернете  :)

С уважением, поклонник Яндекс.карт :)
ifarbak
26 ноября 2015, 14:48
Ну про фильтрацию на определенные маршруты уже написали (чтобы не забивать канал) Ждемс когда сделают.
Второй проблемой является прогнозная модель: по крайней мере в Перми встречаются "фантомные" трамваи - по карте он уже пришел а на деле застрял 4-мя перекрестками ранее. Нельзя ли все-таки передавать в пакете время с сервера и когда последний раз обновлялись координаты.
po-stat
26 ноября 2015, 14:48
Очень круто! Спасибо, Яндекс!!! Вы делаете жизнь удобней, а значит и лучше!!! Я.Транспорт - это просто супер! Есть идея - пишите, во сколько у маршрута самый первый (утром, самый ранний) старт и когда будет самый последний (вечерний / ночной) старт из парка! Спасибо!
zhv7
26 ноября 2015, 14:48
А отдельным приложением для WP будет? Или останется только на картах?
rstepand
26 ноября 2015, 14:48
На днях воспользовался приложением и заметил, что данные идут с запаздыванием. Т.е. автобус уже подъехал к остановке и остановился, а приложение показывает, что он еще едет.
И еще хотел уточнить - есть возможность просматривать данные по транспорту в браузере?
Кирилл
26 ноября 2015, 14:48
Еще бы показывал на каких автобусах доехать до пункта назначения, цены бы не было!
Василий
26 ноября 2015, 14:48
Так будет работать на WP?
Андрей
26 ноября 2015, 14:48
Прошу вас почините уже кеш который не сохраняется в Android. OnePlus 4.4.4 Cyanogen 44S. Всё работает практически идеально. Вчера у друга отнял iP6Plus так у него кроме маршруток ничего не прогружалось, я с мобильного интернета смог посмотреть на весь транспорт.
makstv.95
26 ноября 2015, 14:48
Лиза Семяновская, Почему бы не сделать чтобы транспорт показывался на конечный остановках, как на многих приложениях? И Хотелось бы ещё добавился поиск не только остановок ,но и маршрут ,так что бы он показывал в обоих направлениях. И ещё, не отображаются ночные маршруты, к примеру Н1
Лёха Панкин
26 ноября 2015, 14:48
Поддерживаю желающих по поводу фильтрации.
Вопрос. Не планируется ли в будущем сотрудничество с ржд и отображение электричек? Знать заранее о задерживающихся электричках было бы удобно.
maxx-msk
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте!

Посоветовали написать тут для получения официального ответа :)

Ситуация такая: на основании личного наблюдения за картой и происходящим перед моими глазами в офлайне я предполагаю, что на картах изображается какая-то модель передвижения транспорта, а не онлайн. Почему возникло такое предположение?
В прошлый четверг на Загородном шоссе случился обрыв трамвайной контактной подвески. с 19:03 (начало наблюдения) до 21:08 (движение восстановлено) на карте аварийного участка проносились трамвайчики, хотя фактически линия была обесточена для ремонта.

Поскольку большинство комментов в инете утверждает, что отображение на карте «всё-таки онлайн», очень хочу получить от представителей яндекса комментарий по описанной ситуации.

Спасибо за внимание
Андрей Иванов
26 ноября 2015, 14:48
Выбираю остановку, а пишет что любой транспорт будет примерно через 60 минут. В чем может быть проблема?
hello@art-bozhko.ru
26 ноября 2015, 14:48
Почеему не отображается 22 автобус маршрут НАМИ- Динамо?
san39b
26 ноября 2015, 14:48
Общественный транспорт скоро уже как месяц не работает на платформе WP. Хотелось бы в связи с этим увидеть здесь официальное разъяснение от Яндекс! В Windowsstore стон и ругань от владельцев телефонов по этому поводу, а реакции от разработчиков никакой!
Bratuhin-M
26 ноября 2015, 14:48
san39b,
там на почту отписка пришла, что "бла-бла-бла спасибо за информацию, мы в курсе и работаем над исправлением". Непонятно чего там собственно нужно так долго исправлять. Видимо Яндекс "лучше" знает свою аудиторию и я со своей люмией не в их числе. Вон и двух-факторную авториацию делали только с приложениями для iOS и Андроид.
qusergey
26 ноября 2015, 14:48
san39b,
думаю, вы знали, на что шли, покупая WP
dkolotov
26 ноября 2015, 14:48
qusergey,
а что именно Андрей должен был знать? Поделитесь, пожалуйста, своими сакральными знаниями с остальными владельцами WP, если они действительно у Вас есть!
google.to
26 ноября 2015, 14:48
Нужна функция избранное или любимые. Чтоб при включении приложения информация об транспорте из избранного автоматически показывалась.
юрий Казаков
26 ноября 2015, 14:48
я предлогал для яндекс карт прекрасную идею ,но из яндекса разработчиков никто не отвечает ,связатся с дирекцией не удается ! идия на миллион доларов. или же 100.000.000 подписчиков и 10 миллионов ежедневных пользоателей .
Alturist
26 ноября 2015, 14:48
Шикарно, красиво, даже полезно!
1. Вопрос с энергопотреблением очень актуален, приложение категорически нельзя оставлять включенным в фоновом режиме.
2. Функция с будильником для конкретной остановки конкретного маршрута - была бы очень полезна.
3. Почините WP, пожалуйста!
Ment4999
26 ноября 2015, 14:48
пользуюсь с удовольствием,приложение то что надо
iw.nemoff
26 ноября 2015, 14:48
как установить на мобилу
margaritazolina
26 ноября 2015, 14:48
пенролд
nonamed001
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте! Не работает на windows phone в картах.
Лиза Семяновская 29 января написала "пошли разбираться"..
Лиза, скажите, есть информация, в чем причина? Когда починят или выпустят Транспорт для windows phone? За месяц же должны были выяснить..
san39b
26 ноября 2015, 14:48
nonamed001,
было бы желание, давно бы починили. А тут что-то другое!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:48
san39b,
так вот знать бы что.. Так бы и сказали, что не будет.. А то неопределенность хуже всего..
Ogurchik A
26 ноября 2015, 14:48
1. Месяц на починку версии для WP? Это, извините, не "что-то сломалось", а "что-то мы подзабили".
1.5 Показ времени до следующего автобуса по клику на остановке работает через раз и крайне криво.

2. Пожалуйста, показывайте остановки общественного транспорта в десктопных картах. Часто бывает нужно перед выходом узнать, где остановка автобуса ххх, особенно актуально на загруженных узлах, где может быть десяток остановок
Ogurchik A
26 ноября 2015, 14:48
3. А еще на мобильных картах у м. Дубровка остановок наземного транспорта нет совсем. Исправьте, пожалуйста
Александр Шерстобоев
26 ноября 2015, 14:48
Отлично работает!
Круто!
Здорово!
Спасибо Яндексу))
loginov.s.s
26 ноября 2015, 14:48
Народ, планируется что эта функция заработает на WP ?
Олле
26 ноября 2015, 14:48
Из-за этой очень некрасивой истории с WP доверие к Яндексу вообще подорвано у многих пользователей.
Я лично снес все сервисы яндекса на телефоне, по умолчанию у меня теперь другой поиск.
ок гугл!
j-raw
26 ноября 2015, 14:48
Почему приложение после использования в течение  нескольких дней имеет кэш 1.3 гб? Для чего столько?
hesoy
26 ноября 2015, 14:48
Очень хочется видеть версию для iPad. И знать бы еще об автобусах, прибывших на конечную и находящихся в отстое, ибо для живущих на первых остановках маршрута программа становится практически бесполезной. Ну и почему-то нет никакой реакции на обращения об ошибках. Как проезжал маршрут мимо остановки (хотя фактически он там останавливается), так до сих пор и проезжает, а прошло уже около месяца.
Adil
26 ноября 2015, 14:48
СУПЕР ШТУКА.РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.
lubabab
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте, уважаемая команда Яндекс! Спасибо за приложение Транспорт, уже не раз выручало. В пресс-релизе сказано, что должны отображаться автобусы Мострансавто, однако в Митино не отображаются машины маршрутов 372 и 32. Если бы появились, было бы просто отлично!!
kilmatar
26 ноября 2015, 14:48
Да, Яндекс - уже не торт. За полтора месяца не починить на WP функционал слоя транспорта на Картах и не выпустить отдельной программой. И при этом полностью устраниться от диалога с пользователями.
dead-in-vermilion
26 ноября 2015, 14:48
Я так понимаю, никто даже не начинал чинить версию для WP? Полтора месяца прошло уже, и ни здрасти, ни ляля. Однако, очень милый посыл доброй части пользователей.
galinasana
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте!
Спасибо, что подключили Москву. Но почему-то на Samsung Galaxy tab 3 программа не показывает прогнозируемое время до прибытия транспортного средства на остановку.
В чем может быть причина?
InParfume - парфюмерия и косметика
26 ноября 2015, 14:48
Не подскажите, когда отображение транспорта вернется на WP Яндекс.Карты? Спасибо.
dkolotov
26 ноября 2015, 14:48
Прошу сообщить конкретные сроки починки транспорта в картах для WP!!! Уже почти два месяца не работает!!!
boggard.k
26 ноября 2015, 14:48
Когда уже заработает транспорт на WP??? Очень не хватает!!!
VASA40
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте, дорогая передача! Спасибо за реализацию очень нужной проги. Но вот на этой неделе случилась незадача-пропали с карты Москвы маршруты автобусов 10 автобусного парка, которые обслуживают маршруты в районе метро Щелковская (NN 3, 34, 52, 68, 97, 171, 223, 230, 257, 716 и другие). Возможно вернуть пропавшие маршруты?!
VASA40
26 ноября 2015, 14:48
Добрый день! 30 марта заработало отображение на карте автобусных маршрутов в районе метро Щелковская. Спасибо! Приятно видеть такую оперативную работу!Надеюсь, что и все остальные недочеты будут исправляться так же оперативно.
shvedov.dmitrij
26 ноября 2015, 14:48
Когда ждать и для Windows Phone?
boggard.k
26 ноября 2015, 14:48
shvedov.dmitrij,

Да кажется уже никогда не сделают. Очень жаль.
san39b
26 ноября 2015, 14:48
Яндекс! Вы бы хоть как то ответили здесь! 3 месяца просят для WP, а от вас никаких официальных разъяснений!
vorona2014
26 ноября 2015, 14:48
Перестал работать Яндекс Транспорт в Красноярске, не показывает никакой транспорт. В чем проблема?
forsignup
26 ноября 2015, 14:48
Когда транспорт вернется на windows phone?! Уже три месяца прошло!
Ogurchik A
26 ноября 2015, 14:48
Дорогой Яндекс, спасибо, что вам настолько плевать на пользователей Window Phone, что вы не можете даже оставить несчастную отписку и просто тупо игнорите. Надеюсь, кофе программистом выпит не зря, а весь вконтакт им прочитан полностью. Зато прозрачную иконку в поиске сделали, тьфу. Заодно выражаю полный восторг и преклонение непрофессионализму сотрудника, отвечающего за блог.
melsiero.gorin
26 ноября 2015, 14:48
Где скачать приложение для ПК, оборудованной Windows 7???
san39b
26 ноября 2015, 14:48
Неужели заработал на WP? Свершилось!
san39b
26 ноября 2015, 14:48
Куда можно обратиться по поводу замеченных ошибок в движении по карте меток автобусов?
LuckyJhon
26 ноября 2015, 14:48
Не работает в Челябинске! Не надо заливать.
SergyKo
26 ноября 2015, 14:48
Аууу! Яндекс! Объясните ситуацию по Вин Фонам. В Картах отображение транспорта работает нестабильно. Когда сделаете отдельное приложение?!
Piflthbt
26 ноября 2015, 14:48
Август уж на дворе, а в WP ноль Я.Т на выходе ни в слоях, ни отдельным приложением
marj-erokhova
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие действия необходимо предпринять, чтобы "включить" свой город в Яндекс.Транспорт?
VASA40
26 ноября 2015, 14:48
И снова здравствуйте, дорогая передача!   Вот снова случилась незадача- теперь пропали с карты Москвы маршруты тролейбусов, которые обслуживают маршруты в Восточном округе (NN 32, 41, 83, 22, 88 и другие). Возможно вернуть пропавшие маршруты?!
Никита Коробенюк
26 ноября 2015, 14:48
Когда выйдет версия для WP?
Emileous
26 ноября 2015, 14:48
Очень хотелось видеть в списке приложения город-миллионник Уфу.

Уже есть не одно конкурирующее приложение 
http://bus.sap-rb.ru/ 
http://glonass-std.ru/ufa/

А Яндекс-транспорта для Уфы нет.
sacredlll
26 ноября 2015, 14:48
Перестал работать в Спб , в чем проблема??
zakaz.lilith
26 ноября 2015, 14:48
Стал показывать "фантомный" транспорт. Забавно стоять на остановке, на которой до горизонта ни одного транспорта, и при этом видеть на экране как к ней регулярно подходят и отходят трамваи))). Как это может быть??
zakaz.lilith
26 ноября 2015, 14:48
И еще, можно показать остановки около метро в Москве?  Например, в районе станций метро Ботанический сад и Отрадное остановки не показаны....
lol
7 декабря 2015, 01:54
Здравствуйте. Когда будуты маршрутки в Рязани?
Ivan.tverdo
22 декабря 2015, 12:45
Систематически прогноз времени превращается в "0 мин" на всех остановках для всех ТАТ. андроид(
Ivan.tverdo
22 декабря 2015, 12:45
Систематически прогноз времени превращается в "0 мин" на всех остановках для всех ТАТ. андроид(
Ivan.tverdo
22 декабря 2015, 12:45
Систематически прогноз времени превращается в "0 мин" на всех остановках для всех ТАТ. андроид(
Вадим Романович
23 января 2016, 09:41
Не дождемся мы наверное приложение ЯТ на WP, хотя я считаю они нам еще должны за свой яндекс поиск или браузер или что это вообще такое было... Неделю пробовал с ним подружиться, но он стабильно выдает информацию не ту что на самом яндексе в компьютере, так и удалил его. И у кого там показывает на картах транспорт? Включаю карты выбираю "Показать общественный транспорт" и тишина (Москва).
sis211
24 января 2016, 16:47
сделайте уже для виндовс фон
lyubimyi
24 января 2016, 22:33
Автобусы начинают движения в программе примерно со второй остановки от конечной, выйти из дома не успеваю!От автопарка радиус метров 200 зона невидимости автобусов! АВТОПАРК № 14 автобусы 707 746 767 812 902
avdeevej
2 февраля 2016, 07:27
Доброго дня.Уже неделю не работает в Солнечногорска,единственное показывает только 437 маршрут.
multirun
5 февраля 2016, 19:14
В Челябинске регулярно не работает!!!
test
7 февраля 2016, 22:40
В статистике батарейки висит в топе всегда. Жрёт GPS даже когда оно выключено
Станислав к.
16 февраля 2016, 18:43
москва. перестал показывать транспорт. на ровном месте. вечера все нормально работало, сегодня не показывает. что делать? мот снести и заново поставить?.
victoria.rylskaya
20 февраля 2016, 20:04
IPhone 4s
Неожиданно появилось два бага - время отображается везде как 0, и у всех видов транспорта не показывается текущая остановка, когда они активны(на них нажали). Что делать?
apavel7
24 февраля 2016, 15:39
Когда сервис заработает в Самаре? По городу работает приложение "Прибывалка", но она не удобна до чёртиков! Пока жил в Москве постоянно пользовался вашим приложением, хотелось бы и в Самаре видеть движение общественного транспорта! Спасибо.
ask@ultrakitchen.ru
12 марта 2016, 13:17
Пора бы уже версию и для windows phone
serg200570
18 марта 2016, 10:57
Пользователи WinPhone 10 когда смогут использовать приложение?
vitjoma
21 марта 2016, 14:42
С 19 марта в Яндекс картах для WP перестала показываться информация об остановках общественного транспорта.
unrealvadim
23 марта 2016, 10:22
vitjoma,
подтверждаю. win10mob lumia 950
pikcenter
21 марта 2016, 14:59
На платформе Windows phone 8.1, при клике на остановку, перестало показывать ориентировочное время прибытия и расписание общественного транспорта. Перемещение самих автобусов и маршруток на карте показывает.
unrealvadim
23 марта 2016, 10:23
pikcenter,
win10mob — аналогично.
zakaz.lilith
23 марта 2016, 15:20
Перестали "открываться" большинство остановок транспорта в Москве. Сам транспорт система пока видит. Win8.1.
HorseWhite
24 марта 2016, 18:22
Уже несколько недель не отображаются автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки. Только остановки видны. Когда вернете?
tatylja2303
10 апреля 2016, 12:59
Очень хорошее приложение!
Но к сожалению, последние несколько дней (видимо, после обновления приложения) перестал показывать движение почти всех автобусов. Хотелось бы исправления
Спасибо!
nkorni
22 апреля 2016, 20:42
Сегодня весь день в приложении не показывается транспорт (движение транспорта). В чём дело?
//imy
23 мая 2016, 09:24
на обычных якартах через обычный браузер на обычной винде
вонтед!
maltseva@adline-adv.ru
15 июня 2016, 20:25
Автобусы, которые редко ходят, для которых как раз и нужно это приложение, перестали отображаться в приложении. ( 24 и 85 например) При выборе такого автобуса Яндекст.Транспорт пишет "каждые 23 минуты", к примеру. Но ни одного автобуса по карте не "ползёт". Несколько раз проверяла, когда они прям мимо меня проезжали, а на карте их нет.
Почему?
Света Чистякова
16 июня 2016, 00:57
Здравствуйте. Чтобы показать любой транспорт на карте, нам нужны точные данные о том, где он сейчас находится. Их нам предоставляют партнёры. Если раньше всё было хорошо, а теперь автобус исчез, скорей всего, в данные закралась ошибка. Я передам ваше сообщение разработчикам Транспорта. Кстати, сообщать об ошибках можно прямо из приложения: Настройки —> О приложении —> Написать разработчикам.
Olmax.mos
25 июля 2016, 17:45
Добрый день! Перестал отображаться трекер маршрута автобуса № 99
Света Чистякова
25 июля 2016, 23:10
Здравствуйте. По слову «mos» в нике я, конечно, могу попробовать предположить, что вы из Москвы. Но все-таки будет лучше, если вы будете сразу называть город :)
avs-2000
29 июля 2016, 23:34
Здравствуйте! Недавно купил смартфон на Android (Xiaomi Redmi 3). Скачал приложение. При выборе любой остановки по части транспорта показывается интервал движения. Например, "каждые 15 минут". По другой части транспорта - надпись "0 минут". То есть реальное время до прибытия автобуса не выводится. Что нужно сделать, чтобы приложение работало корректно?
Света Чистякова
1 августа 2016, 14:15
Здравствуйте. Сначала про «каждые 15 минут». Если вы видите напротив того или иного транспорта такую надпись, это означает, что у Яндекс.Транспорта нет данных о его перемещениях. В таком случае мы показываем интервал движения транспорта. Теперь про «0 минут». Иногда такая ошибка возникает, если на устройстве неправильно выставлено время — например, оно не соответствует часовому поясу. Проверьте, пожалуйста, время в настройках смартфона.
galina.vexelbaum
30 июля 2016, 05:55
Здравствуйте!не отображается транспорт вообще.переустанавливала приложение-не помогло
Света Чистякова
1 августа 2016, 14:13
Галина, здравствуйте. Для начала проверьте, пожалуйста, правильно ли у вас на устройстве установлено время. Если всё верно, но значки транспорта всё равно не видны, напишите в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru. В письме укажите, пожалуйста, ваш город, устройство и версию ОС, опишите суть проблемы и, если возможно, приложите скриншоты.
SuleyMus
31 июля 2016, 14:49
Здравствуйте.
Уже давно не отображается трекинг маршрута автобуса №601 Москва.
Света Чистякова
1 августа 2016, 14:08
Здравствуйте. Посмотрим, спасибо.
Света Чистякова
1 августа 2016, 18:57
О, вот оно что. Не так давно маршрут № 601 стали обслуживать новые — так называемые «синие» — автобусы. Данных об их передвижениях у Яндекса пока нет, поэтому их меток нет в приложении. Но мы уже ведём переговоры с перевозчиком.
SuleyMus
1 августа 2016, 22:42
Светлана, спасибо за оперативный ответ. Подождем, раз так.
P. S. А всё-таки, на PC-версии Я.Карт никак не планируется добавить кнопочку, а-ля "Пробки"? В смысле "Транспорт". В iPhone это классно и мобильно, но в 50% случаев смотришь перед выходом из дома, например. И очень было бы удобно отследить маршрут на десктопе.
Света Чистякова
3 августа 2016, 16:08
Пока могу ответить так — в приоритете мобильные платформы, но пожелание добавить транспорт на десктоп у нас записано.
kirill.voltr
2 августа 2016, 10:42
Решил проверить яндекс.транспорт. Смотрю из окна на Купчинскую ул. в СПб. Показывает фантомные трамваи №25. Трамвая нет за 5 минут до его ожидаемого прибытия и после уже минут 5-10 нет. Уже много трамваев должно пройти, а их нет.

Возможно ли такое, что данная ветка трамвайных линий ремонтируется и трамваи идут по другой улице, а отображаются на этой?
Света Чистякова
3 августа 2016, 16:05
Кирилл, здравствуйте. Да, в Питере сейчас могут быть перебои — мы иногда получаем от поставщиков данные с ошибками. Разбираемся.
alina.bochkova13
14 сентября 2016, 08:46
Последнюю неделю трамвай номер 3 в Москве не отображается на карте. 
Света Чистякова
14 сентября 2016, 17:14
Алина, проверим. Спасибо.
ya.lena.lena.1984
14 сентября 2016, 13:56
Добрый день. Можете уточнить, почему троллейбус в Москве №20 стал серым и не отображается его передвижение? 
Света Чистякова
14 сентября 2016, 17:14
Здравствуйте. Знаем про эту ошибку и уже чиним. Спасибо, что написали.
wtv2
3 октября 2016, 01:56
Почему же пользователи windows phone до сих пор обделены данной программой?
realtorfuture
7 октября 2016, 14:31
wtv2,
 я, реально, из - за отсутствия в магазине конкретно этой программы не могу купить себе winphone, меня всё остальное устраивает!
spacecrafter
8 октября 2016, 22:35
Однако очень, очень противно, что из-за отсутствия yandex ТРАНСПОРТ (наша семья и родня живет в Москве, ездить приходится далеко и долго) или аналога к 2-ум Windows Phone и планшету пришлось купить и таскать с собой тел с "цветасто-игрушечным" пестробестолковым бесконечнолистающим экраны "Андрюшей" и подслеповатым в Москве Google-ом, с мешающей кучищей Google-овых бестолковых, тупых и навязчивых неудаляемых приложений, игр и прочей рекламно-занудной и пошлой порой сексуальноозабоченной рекламы и другой ерундистики.  Возможно не только меня коснулась данная неприятность. 
 Может стоит не только мне стоит обратиться к компания YANDEX, чтобы появилось такое приложение для Windows (пусть с рекламой) это нужное детям, а также - их родителям и бабушкам и дедушкам  Неплохо было бы, чтобы было такое приложение и для компов. Неужели Windows Phone-щиков планшетников и компьютерщиков в Москве и области так мало, что компания YANDEX хочет, чтобы мы "пересели" на Google по всем фронтам: в почту, броузер, ... shop, play  и т.д.?
aikmeister425
29 декабря 2016, 11:31
spacecrafter,
Похоже кого-то обидел гугл, вообще ничего из перечисленного на андроидофонах не видел. И да, Windows Phone используют < 1% от общего числа пользователей.
frau.ryjenkova
15 октября 2016, 11:35
Приложение не позволяет выбрать маршрут только наземным транспортом без метро.
варианты маршрутов транспорт, пешком машина-зачем?
для машины есть яндекс такси, а вариантов общ. трпнспорта нет
drubio
27 октября 2016, 14:12
Установил на WP. Работает!! Урааа!!!
strtofloat
12 ноября 2016, 16:47
Сделайте выбор языка, надоел транслит!!!
il.anashkin
22 ноября 2016, 01:30
Уважаемые сотрудники Яндекса! Выпустите  наконец приложение для Windows 10 mobile !!!!🙂🙂🙂
Weesley
30 ноября 2016, 18:36
Когда же, наконец, команда Яндекса вспомнит о пользователях смартфонов на платформе Windows? Ожидается это приложение в ближайшее время или не ожидается вовсе? Хотелось бы получить внятный ответ вместо слов "К сожалению, владельцы WP и т.д. и т.п...."
Александр Сичкар
12 марта 2017, 10:05
Добрый день! Я уже писал в службу поддержки, по поводу вашей программы, она замечательная, но почему то вы забыли про нас - слепых, которые пользуются iphon и голосовым помощником.В ноябре 2016 установил эту программу и она чётко показывала через сколько подайдёт мой автобус. Тоесть было так, номер автобуса, который я выбрал, и рядом время через которое он должен подойти. И всё было ОК! Но почему-то начиная с января программа начила показывать карту и маршрут автобуса(мне так сказали люди которые видят)а до этого была просто табличка. Может вы сможете вернуть нам таблицу с номерами автобусов и временем прибытия? Нам, слепым больше и нечего ненадо, только узнать когда подайдёт наш автобус.Спасибо за понимание. Или может есть возможность создать для нас альтернативную программу . 
schleswig-holstein
11 апреля 2018, 02:20
Приложение переворачивает экран в нелепое положение набок даже при выключенном автоповороте. Планшет Prestigio WIZE 3131.
sviridoffvital
25 марта 2019, 20:33
Автобус 18Б метки Транспорта.  Рабочие Дзержинского с 19.30 до 00.05. Микрорайон 6 с 20.14 до 00.54
pi4kurov@mail.ru
сегодня, 06:53
Хотел пожаловаться, но тут трамваи появились на карте, снова радуют меня.