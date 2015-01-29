Яндекс.Транспорт доехал до Москвы

В марте 2014 года мы запустили приложение Яндекс.Транспорт. Это справочник по наземному транспорту: он подсказывает, где находится ближайшая остановка, какой транспорт от неё отходит, куда он следует и с каким интервалом. Кроме того, в некоторых городах приложение позволяет наблюдать за транспортом «вживую» — вы можете посмотреть на карте, где сейчас едет нужный маршрут, и узнать, как скоро он будет на остановке. С сегодняшнего дня это работает и в Москве.



Теперь в Яндекс.Транспорте можно следить за московскими автобусами, троллейбусами и трамваями. Запустив приложение и нажав на значок нужной остановки, вы увидите, какой транспорт к ней подойдёт и через сколько минут. А метки на карте покажут, где он находится в данный момент. В общей сложности Яндекс.Транспорту доступна информация о 758 автобусных, 80 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутах столицы.

Прогноз времени прибытия в Яндекс.Транспорте поможет найти ответы на множество повседневных вопросов. Пора ли выходить из дома или повременить, чтобы не стоять на морозе? Можно ли успеть забежать в магазин до приезда трамвая? Ждать ли автобуса до метро — или он надолго застрял в пробке и быстрее будет дойти пешком?





Чтобы научить Яндекс.Транспорт отображать реальное положение дел, нужны данные о текущем местоположении транспорта. Данные поступают от спутникового оборудования, установленного в транспортных средствах, а собирают их компании-перевозчики. Перевозчики, в свою очередь, передают данные в Яндекс — но только после того, как мы заключим с ними соответствующий договор.



В разных городах перевозками занимаются разные компании. Например, об автобусах и маршрутках Воронежа может рассказать ООО «ВИСТАР», а о транспорте Красноярска — МКУ «Красноярскгортранс». Договориться бывает непросто, поэтому мы подключаем новые города постепенно. Москва стала 14-м по счёту российским городом, где заработал прогноз. Данные о движении транспорта по столице нам предоставил «Мосгортранс».



Помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, Яндекс.Транспорт позволяет следить за маршрутками компании «Автолайн», а также за подмосковными автобусами «Мострансавто».



Яндекс.Транспорт можно использовать и в поездках по стране. Приложение знает о перемещениях транспорта в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Челябинске и Череповце. Ещё в тридцати городах Яндекс.Транспорт работает в режиме справочника.



Яндекс.Транспорт можно загрузить в Яндекс.Store, App Store и Google Play. Новые города на очереди — следите за обновлениями.