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Ключ от Яндекса

Защита личных данных — одна из самых важных проблем в интернете. Потерять доступ к своему аккаунту, будь то почта или социальная сеть, сродни катастрофе — как прийти домой и обнаружить, что ключ не подходит к замку. Неслучайно в интернете множество советов, как защитить свой аккаунт от взлома, и, пожалуй, самый популярный из них — использовать сложные пароли и регулярно их менять. Это, конечно, неплохо, но постоянно запоминать новые сложные пароли бывает довольно утомительно.

Специально для тех, кто беспокоится о безопасности своего аккаунта, Яндекс запустил бета-версию двухфакторной аутентификации. С ней ключ от вашего аккаунта будет только в ваших руках. Точнее, в вашем смартфоне.

При авторизации на Яндексе — или на любом другом сайте — вы вводите свои логин и пароль. Система проверяет, соответствует ли пароль логину и впускает вас, если всё в порядке. Но пароль — это только один фактор проверки. Существуют системы, которым одного фактора недостаточно. Помимо пароля они требуют, например, специальный код, присылаемый в смс, или USB-ключ, который надо вставить в компьютер. Эти системы используют двухфакторную или многофакторную аутентификацию.

Для своей схемы двухфакторной аутентификации мы создали Яндекс.Ключ — мобильное приложение для iOS и Android. Достаточно считать приложением QR-код на главной странице Яндекса, в Паспорте или в поле авторизации Почты — и вы окажетесь в своём аккаунте.


Чтобы воспользоваться Ключом, вам нужно включить двухфакторную аутентификацию, установить приложение и привязать его к вашей учётной записи. Потом вы задаёте в приложении четырёхзначный пин-код. Этот код станет одним из факторов, частью «секрета», на основе которого алгоритм будет создавать одноразовые пароли. Второй фактор хранится в смартфоне. Когда вы будете в дальнейшем считывать в форме авторизации QR-код, приложение отправит на сервера Яндекса ваш логин и одноразовый пароль. Сервер проверит их и даст странице команду пустить или не пустить вас внутрь.

Когда считать QR-код не получается, например не работает камера смартфона или нет доступа к интернету, вы можете ввести одноразовый пароль вручную. Ввод пароля в этом случае заменяет считывание QR-кода — разница только в том, что пароль не отправляется на сервера автоматически, вместо этого вы вводите его в форме авторизации вместе с логином. Одноразовый пароль действует всего 30 секунд. Это сделано для того, чтобы его нельзя было украсть с вашего компьютера (например, с помощью программы, запоминающей введённые в браузер пароли).

Никто кроме вас не сможет воспользоваться Ключом для входа в ваш аккаунт, ведь при генерации паролей Ключ использует пин-код, который придумали вы. Без правильного пин-кода приложение будет создавать неверные пароли, которые не подойдут к вашей учётной записи. Если у вас смартфон или планшет от Apple с Touch ID, то вместо пин-кода можно использовать отпечаток пальца.

Механизм двухфакторной аутентификации — это ещё один инструмент, который поможет сделать работу пользователей Яндекса в интернете более безопасной. Если вам нужна дополнительная защита вашего аккаунта — самое время включить двухфакторную аутентификацию и закрыть его на Яндекс.Ключ.
330 комментариев
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Vadus13
26 ноября 2015, 14:47
А приложения для Windows Phone есть?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Пока что эта платформа не поддерживается, но в будущем постаремся это исправить.

derSpinner
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
каком будущем? Какие ориентировочные сроки?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Пока что о сроках говорить рано. Скорее всего, это произойдёт, когда система выйдет из беты. Нам очень жаль, но количество интернет-пользователей с платформы Windows Phone критически низко по сравнению с iOS и Android, поэтому на старте было принято решение не делать приложение под эту систему.

123581321
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
поддерживаю сторонников Windows Phone.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Мы тоже о них думаем и постараемся удовлетворить все запросы :)
afai
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
сколько можно игнорировать пользователей с WP? Или будет как с SPB Wallet?
damned-vampire
26 ноября 2015, 14:48
Vadus13,
выбрасывайте жалкую Нокию и покупайте андроидофон. Функционал просто огромен.
Вячеслав
26 ноября 2015, 14:48
damned-vampire,
самое время что-нибудь импортное покупать, да.
Артем
26 ноября 2015, 14:48
damned-vampire,
На андроид не вернусь уже. Пытался с покупкой ноут4, не вышло.
Яндекс конечно разочаровывает отсутствием приложения для WP :(
neatek
26 ноября 2015, 14:48
tema@ctron.cc, полностью согласен. Ушел с Android на Windows Phone, и просто счастлив, нет ничего мусорного от Google, и батарея главное, самое главное батарея не исчезает, держится очень крепко и экономно, советую всем Windows Phone!
mongoostic
26 ноября 2015, 14:48
Vadus13,
солидарен с пользователями WP!
Крайс
26 ноября 2015, 14:48
Могли бы хотя бы для пользователей WP сделать подтверждение по SMS. Это лучше, чем ничего, если уж так уперлись в свое приложение. Всякие яндекс-музыки, карты и прочее не поленились для WP сделать - и небольшое количество пользователей не остановило. А как нужное - так скоро год пройдет, как обещалками балуете.
blloger
14 марта 2016, 22:49
Тимофей, служба поддержки,
а воз и ныне там )) ваш дроид игрушка для малолетокк и гламурных девочек.
takoj-cto
7 сентября 2016, 15:06
Ахах, полтора года прошло и где!?
Сергей
8 августа 2017, 09:54
takoj-cto,
2.5 лет приложухи  нет, дайте доступ с гугл авторизации уже. Замучали
Webliberty
26 ноября 2015, 14:48
Планируется ли подтверждение по смс?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Пока что нет. SMS — не такой надёжный канал связи, нежели работа через защищённое приложение.

Webliberty
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
может хотя бы в будущем планируется? (: Старый классический телефон, какие тут приложения)
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Пока что не планируем, но реальность может изменить наши планы :)

n.mitra
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
поддерживаю Дениса
Dimitry Morock
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
смс нужно обязательно, я считаю. А как быть, если срочно нужен доступ к почте с ПК, но в районе нет (или оно чудовищно плохое) покрытия мобильного интернета. Да, блин, банально деньги на телефоне закончились.
Тимофей Журавлёв
26 ноября 2015, 14:48

На случай непредвиденной ситуации в процессе настройки двухфакторной авторизации Яндекс требует привязать к аккаунту номер телефона, чтобы восстановить через него доступ.

 

SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей Журавлёв,
Вот вот, так на какого нужна эта верификация чтобы каждый раз восстанавливать пароль, вы себя слышете??? ЦИРК!
SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
Извините конечно, но СМС куда надежнее чем ваши хромые приложения, особенно бесит когда в самый не подходящий момент приходиться "костыли" этой хромой лошади держать.
Yuriy
26 ноября 2015, 14:48
SergeyMinchenko25041985,
когда у тебя к почте будет привязан электронный кошелек где лежат шестизначные суммы тогда поймешь, что надежнее sms или приложение.
SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 14:48
Yuriy,
Если приложение корявое и не работает о какой надежности может идти речь? Я пользуюсь подобными приложениями по защите, но это карявое и не работает как должно.
Yuriy
26 ноября 2015, 14:48
SergeyMinchenko25041985,
смс не может быть более надежным способом. Видно вы не в теме, зайдите на банки.ру и почитайте как симки переоформляют без ведома хозяина.
romul0
26 ноября 2015, 14:48
Почему не создали Яндекс.Ключ для Windows Phone?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Аудитория интернет-пользователей с этой платформы, к большому сожалению, очень мала, поэтому на старте она не поддерживается. В будущем мы надеемся это исправить и сделать Ключ и для WP.

derSpinner
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
так может имеет смысл сделать тогда через sms?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Как я уже писал выше, отправка паролей через SMS не так надёжна: sms можно перехватить, а данные там не шифруются; а кроме того, sms часто задерживаются либо операторами, либо компаниями-шлюзами, предлагающими услуги по отправке SMS.

То ли дело пароль, который вообще даже без наличия интернета можно сгенерировать прямо на телефоне. Главное успеть ввести его в течение 30 секунд.

neatek
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
как там дела с Windows Phone?
idlelars
26 ноября 2015, 14:48
Столкнулся с такой ситуацией. Подключил ДФА для учетной записи Teamviewer. Она реализована только через генерацию краткосрочного пароля через приложение на телефоне (например Google Authentificator). Но у них есть еще одна недоделка - нельзя создать новый ключ для приложения наже на авторизованном компьютере (Google и Microsots такое позволяют). Получить его можно лишь отключив ДФА и включив снова.
И вот у меня ломается телефон. Отключить ДФА не могу - требует сгенерированный пароль. Сгенерировать пароль не могу в видуполомки телефона. Оговорюсь - моя ошибка что я не сохранил ключ отключения ДФА. в реультате я потерял весь список своих контактов. У Google и Microsoft на такой случай есть возможность авторизоваться с помощью альтернативного способа которым является отправка кода через СМС. Для авторизации на незнакомых устройствах я использую приложение на телефоне, но знаю что есть запасной вариант.
jsport
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,

к вам, как к представителю Яндекса, пользователи обращаются с февраля с просьбой сделать Ключ для Windows Phone. Действительно это очень странная политика "для большинства мы сделаем, а остальным не надо". Надо, очень даже надо. Будь я новым пользователем, из-за такого подхода к пользователя я бы не начал пользоваться почтой и прочими сервисами.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Для WP мы планируем сделать Ключ, однако по срокам, увы, пока ничего не могу Вам сказать.
anton-nsk83
10 февраля 2016, 21:18
Тимофей, служба поддержки,
, пол года прошло, а решение для пользователей WP вами так и не представлено!
takoj-cto
7 сентября 2016, 15:08
anton-nsk83,
Да что уж там, полтора года прошло =)
Дмитрий
2 марта 2017, 22:15
takoj-cto,
похоже, что уже 2 года прошло
Oyashiro
26 ноября 2015, 14:48
За то, что наконец осилили двухфакторную авторизацию - плюс. За то, что она реализована через свое приложение - большой и жирный минус.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

О причинах отказа от стандартного пути реализации двухфакторной аутентификации мы рассказываем в техноблоге Яндекса на Хабрахабре.

Oyashiro
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
http://xkcd.ru/927/
inkelyad
26 ноября 2015, 14:48
На хабре меня нет, поэтому предложение по поводу вот этого: http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/249547/#comment_8261197 сделаю тут. Хотя оно довольно экзотичное.

У подавляющего большинства планшетов и многих компьютеров есть еще один канал ввода - звуковой. Длинный ответ на challenge в виде QR кода смартофон может просвистеть.
Kevin
26 ноября 2015, 14:48
inkelyad,
интересная идея. Мы подумаем.
nikiti
26 ноября 2015, 14:48
Подскажит для версии Android 2.3.4 будет доступно приложение?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Приложение поддерживает только Android версии 4.0 и выше. Более ранние версии платформы поддерживать не планируется.

Aлекс
26 ноября 2015, 14:48
Молодцы. Спасибо!!!
rstepand
26 ноября 2015, 14:48
В очередной раз команда Яндекс - МОЛОДЦЫ! Спасибо.
Главное, чтобы работало все корректно :)
kroops
26 ноября 2015, 14:48
Не работает в приложении Диска на Mac OS X. Пробовал с одноразовым паролем и (на всякий случай) с обычным.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Уточните, пожалуйста, Вы пытаетесь ввести именно тот пароль, который генерируется приложением или пароли для приложений со страницы https://oauth.yandex.ru/access? Успеваете ли Вы ввести его за 30 секунд? Нужно вводить именно тот, который генерируется приложением Яндекс.Ключ

kroops
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
вводил пароль со страницы. Вы бы где-нибудь рассказали про то, что для программ Яндекса надо использовать пароль из мобильного приложения, а то это как-то неочевидно (не совпадает с моделью того же Гугла, например). Большое спасибо за помощь :)
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Каемся, не совсем понятно разделили разные приложения. Исправим!

kuma
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
не вводятся пароли, которые генерируются в приложении.
На странице настройки под полем Одноразовый пароль пишет: "Неверный пароль. Получите новый в Яндекс.Ключе".

Подумал что вдруг я неправильно ввожу, но ни ввод с Caps Lock'ом и без него, ни слитное, ни раздельное написание не помогают.
kuma
26 ноября 2015, 14:48
kuma,
разобрался в чём дело. Оказывается, когда нужно ввести пароль для окончания настройки двухфакторной авторизации, нужно быть подключённым к сети. Вводил коды, не подключив планшет к Wi-Fi. Думаю что об этом тоже стоит написать где-то.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Если речь о введении данных на сайте https://oauth.yandex.ru/access, то, конечно, нужно интернет-соединение — иначе сайт не будет работать.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Само по себе приложение Яндекс.Ключ может генерировать пароли, даже будучи не подключённым к сети Интернет.

 

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
аналогично, не работает авторизация по сгенерированному ключу со страницы https://oauth.yandex.ru/access для приложения Яндекс.Диск для Windows 7, работает только подключение по WebDaw непосредственно с компьютера. Как добавить само приложение Яндекс.Диск для Windows в список разрешённых и получить для него ключ?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Вам нужно сгенерировать пароль через приложение Яндекс.Ключа и использовать именно его для приложения Яндекс.Диска. В будущем мы подумаем над тем, как сделать эту процедуру более ясной. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите мне о результатах.
Алексей Шалов
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
Да, спасибо, сейчас именно этот метод этот работает.
Владимир
сегодня, 11:43
Тимофей, служба поддержки,
 установил 2FA для аккаунта, долго возился с доступами по ссылке https://oauth.yandex.ru/access, чтобы хоть как-то попасть в свой диск. Только ваш комментарий и помог!
Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:48
Клиент Яндекс.Диска для Уиндоуз отказывается принимать сгенерированный пароль для Cloud Service для Windows.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Программа Яндекс.Диск, как и любое приложение, выпущенное самим Яндексом, принимает пароль, который генерируется мобильным приложением Яндекс.Ключ. На странице https://oauth.yandex.ru/access генерируются пароли для внешних приложений, например, работающих по WebDAV.

Raivo Ristinen
26 ноября 2015, 14:48
С этим разобрался уже. Такой вопрос: при генерации паролей для внешних приложений имеет значение какой тип и ОС для них выбирается? А то делал пароль для CardDAV адаптера как почтовая программа, а он не работал, а потом сделал как для Календаря и он подошел.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Под каждый тип доступа нужно формировать отдельный пароль. Про доступ к списку контактов забыли, извините :( Исправим в ближайшее время! Повезло, что серверы с CalDAV смежны :)

Денис Маркелов
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
одноразовый пароль для яндекс диска подошел, но после выхода из приложения и повторного запуска требует аутентифицироваться заново. Одноразовый пароль надо вводить заново после каждого запуска?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Денис, одноразовый пароль работает так же, как обычный - если не выходить из приложения, то повторный ввод пароля не потребуется.
А вот если Вы вышли из приложения, то придется для следующего входа сгенерировать новый пароль, потому что повторно использовать одноразовый нельзя.
53r93y.ryzhkov
26 ноября 2015, 14:48
Не совсем понял какие пароли перестанут синхронизироваться (яндекса или других сайтов) и почему надо именно отказываться от синхронизации.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Речь о синхронизации закладок и паролей, сохранённых в Яндекс.Браузере — он позволяет иметь доступ к одним и тем же данным с настольного компьютера, планшета, мобильного телефона, если везде Вы работаете через Яндекс.Браузер. К сожалению, не успели доработать Браузер, но исправим это в ближайших версиях программы.

53r93y.ryzhkov
26 ноября 2015, 14:48
Да с ГуглАутентификатор как раз похожий гемморой, когда синхронизация времени где то на доли секунды сбита(
vlad-sub
26 ноября 2015, 14:48
А как быть с почтовыми программами?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Если речь идёт о доступе через IMAP или POP, то для этого нужно сгенерировать отдельный пароль в настройках доступа к аккаунту.

 

vekk
26 ноября 2015, 14:48
Не по теме, но новости об изменениях в блоге Яндекса еще нет (
--
как нибудь можно ленту новостей в старом виде читать (в почте)?
ее сегодня из подписок в почте в новости переместили (
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Старый формат Подписок, к сожалению, не нашёл достаточной популярности среди пользователей, поэтому мы предлагаем переехать с RSS потоками либо в Мои Новости, где к RSS можно добавить ещё и Twitter, Вконтакте, Facebook, либо забрать все потоки в виде opml-файла, который можно «скормить» любому другому агрегатору RSS, не Яндексу.

Богданов Сергей
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
как он найдет популярность, если он спрятан на 4-й вкладке внутри почты?
Dimitry Morock
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
это печаль. Очень удобная вещь была. Не сравниться с "Мои Новости".

Сделайте тогда, что б эти "Новости" можно было просматривать не плитками, а как раньше было - статьями одну под другой. Ну в глазах рябит же!
mersoid
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
что значит "не нашёл достаточной популярности среди пользователей"? После свинства c google reader, удобней альтернативы не нашлось, а для меня лично это стало поводом переехать с сервиса google вообще.
И ещё, новый формат "Новости" кому-нибудь нужен (кроме тех кто принял решить убрать старый и удобный)? Были ли исследования?.
Нельзя ли сохранить в двух видах?
ivan-milaev
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
вы думаете, если вы лишите пользователей всех предыдущих "плюшек" (нормальный вид ленты, удобный выбор потоков и счетчик непрочитанных), то популярность возрастет?
Veniamin
26 ноября 2015, 14:48
Полностю согласен, подписки были верно организованы с точки зрения - прочитал и больше не мелькает перед глазами, прочитал заголовок, не понравился - открыл пролистал неглядя - забыл. В этих новостях "плиточных" одни и те же новости наверху, то что прочитал не исчезает...тьфу. Верните как было.
zubsi
26 ноября 2015, 14:48
Мне все равно, что там напридумывал Яндекс, так как я от него откажусь из-за того, что пропали внезапно Подписки со ссылками, которые я собирал довольно долго и теперь он предлагает мне снова собрать ленту. Которая, кстати, не работает, так как я ввожу свой адрес ЖЖ, а этот Яндекс говорит, что ссылка неправильная.
Этот яндекс что-то там сказал про какой-то архив, но теперь эту новость найти не могу.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Добрый день! Все потоки, которые Вы собирали в Яндекс.Подписках, можно теперь читать через Мои Новости (тоже сервис Яндекса) или же забрать в виде специального OPML-файла, который потом импортировать в любой сервис чтения RSS. В любой момент через настройки Яндекс.Почты можно перейти на страницу, с которой можно забрать архив — достаточно нажать на «Подписки».

zubsi
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
спасибо за помощь!
Когда я первый зашел в подписки, то там было что-то про архив и эту страницу я пропустил.
Сейчас же когда я нажимаю на "Подписки", то перехожу на страницу с большой кнопкой "Хочу", которая ведет меня в Мои новости. Где скачать OPML-файл я не нашел ни до, ни после Вашей подсказки. Но, в любом случае, спасибо! Что-то тут Яндекс не додумал.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Нужно зайти в настройки Яндекс.Почты и там нажать «подписки» в списке настроек. Таким образом Вы попадёте на страницу https://mail.yandex.ru/lenta-block/?nr

zubsi
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
то что нужно! Спасибо!
Но все-таки не очень user-friendly получилось у Яндекса.
Я подобрел малость и решил пока что остаться у Яндекса. :-)
abolox
26 ноября 2015, 14:48
Да, предупредить насчёт подписок можно было. Как-то все эти изменения и с видео, и с фото, и с подписками - только к худшему. Пользоваться сервисом становится жутко неудобно. А главное, непонятно, зачем из того, что удобно и хорошо работает, делать неудобное и неработаюшее.
vekk
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
там кроме списка еще были прочинанные / непрочитанные сообщения.
---
Понятно: хозяин - барин, но предупредить то, можно было заранее.
Вячеслав
26 ноября 2015, 14:48
zubsi,
к сожалению, я тоже буду постепенно отказываться от сервисов яндекса. После гадости, которую они внезапно устроили с подписками, доверие к яндексу подорвано.
abolox
26 ноября 2015, 14:48
И ещё, в подписках не работает практически ни одна лента из жж. Попытка выйти на любую из них выдает ошибку 404.
Весь день убит на переноску контактов в закладки.
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
И не только сам список сломали, но и оторвали тегирование и вернуться к помеченным записям уже никак :(
редиски
f-0
26 ноября 2015, 14:48
Дмитрий,
если вам нужно вытащить закладки и тегированные записи - пока не обрубили все концы, я написал на коленке скрипт, можете воспользоваться - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896.
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
f-0,
спасибо огромное!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Коллеги из «Моих новостей» активно работают над тем, чтобы сделать возможность просматривать потоки в «строчном» режиме, как было в Подписках, а также чтобы отобразить метки.

Данные никуда не пропали — их можно забрать в виде OPML, а при некоторых навыках программирования, ещё и при помощи API Подписок в том виде, который требуется. API Подписок в ближайшее время будет работать и поддерживаться.

Lakoros
26 ноября 2015, 14:48
А как мне сделать так, чтобы авторизоваться можно было с двух телефонов?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Приложение Яндекс.Ключ можно поставить на любой телефон. Расскажите, пожалуйста, что у Вас не получается.

Lakoros
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
Прикрепил 1 телефон. всё работает. Установил приложение на второй,жмём добавить аккаунт qr код не считывается (какой qr кему нужно показывать? на вход в почту?) Жму добавить вручную, нужен секретный ключ. Это что?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Да, извините, не совсем правильно понял Вас. Для того чтобы можно было работать с одним аккаунтом на разных телефонах, сканировать нужно один и тот же QR-код разными устройствами. То есть настройку всех устройств нужно производить параллельно.

Lakoros
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
Отключил 2-ух этапную,опять начал настраивать. На этапе настройки где нужно  просканировать qr код. достал 2 телефона,но привязался к аккаунту только первый. Коды от второго неверные и qr код он пишет что данные отправлены,а яндекс их не принимает.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Не совсем понял Вас, какие коды не принимает Яндекс? Нужно действовать по следующим шагам:

  • включить двухфакторную аутентификацию
  • нажать «показать QR-код»
  • просканировать QR двумя устройствами и нажать «создать пин-код»
  • на открывшейся странице ввести пин-код до того, как начали вводить его на стороне устройств, а затем ввести его там же ещё раз для подтверждения
  • после этого введите на одном из устройств пин-код, чтобы потом на сайте ввести одноразовый пароль

После этого оба устройства должны будут генерировать одноразовые пароли для одного аккаунта.

support@nasf.ru
1 августа 2017, 17:57
Тимофей, служба поддержки,

У нас почтой на яндексе пользуются сотрудники компании + начальник, на которого заведен аккаунт (и забит номер телефона)
Правильно ли я понимаю, что если включать 2FA, на этапе подключения аккаунта через яндекс.ключ - нужно сделать скриншот страницы c QR-кодом и разослать всем сотрудникам, чтобы они активировали свои яндекс.ключи через этот QR?
А как быть далее, когда нужно поключить еще одного сотрудника на доступ к почте?
Тимофей, служба поддержки
3 августа 2017, 16:04
Не могли бы Вы с данным вопросом обратиться к службе поддержки Паспорта через форму на странице https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa.html ? Специалист подробно Вам расскажет, как использовать 2fa в данном случае.
mad13mans
26 ноября 2015, 14:48
Я так понял Логин и пинкод создают определённый перечень потенциальных паролей, один из которых живёт лишь 30 секунд. Вопрос такой, сгенерированный и использованный пароль, он одноразовый? Просто интересно знать, сколько переменных в уравнении, уж точно не два))
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Пароли одноразовые. Если Вы успешно использовали пароль единожды, второй раз он уже будет нерабочим.

Игорь Жигунов
26 ноября 2015, 14:48
А можно ли сделать так, чтобы приложение Яндекс.Ключ на айпэде, и на айфоне было привязано к одному аккаунту? Сначала я привязал свой аккаунт к приложению на айфоне, потом попытался проделать то же самое на планшете. Мне предложили ввести логин и секретный ключ. Авторизоваться получилось, но когда считываю QR-код с помощью приложения, которое установлено на айпэде, чтобы зайти, например, в почту, выдаёт ошибку.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Это возможно: когда Вы включаете в одном аккаунте двухфакторныю аутентификацию, то специальный QR-код на странице управления доступом можно сканировать несколькими устройствами.

Алексей
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
вы сказали, что специальный QR-код на странице включение 2FA можно сканировать несколькими устройствами, а что если однажды я просканировал лишь айфоном, я больше не смогу найти этот QR-код, чтобы добавить айпэд?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

В этом случае нужно отключить двухфакторную аутентификацию и включить её заново, чтобы провести настройки заново.

 

Александр
26 ноября 2015, 14:48
Когда уже сделаете Яндекс.Пароли? Нормальный кросплатформенный менеджер хранения личной информации и паролей от сайтов! Ну очень не хватает! На вас только вся надежда! Приходится пользоваться Lastpass, которые нифига не удобный, но хоть что-то!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Такие мысли есть, но пока не будем загадывать и что-либо обещать :) Сперва доработаем имеющиеся приложения, в том числе Яндекс.Ключ, чтобы он поддерживал больше возможностей, и чтобы по этой схеме могли работать больше внешних аутентифицирующих приложений.

Александр
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
ну хоть какая-то надежда. Теперь буду ждать Яндекс.Пароли:)
Сергей Дилонг
27 ноября 2015, 11:18
Тимофей, служба поддержки,
а теперь, после большого обновления, сделаете Яндекс.Пароли? :)
Виталий
26 ноября 2015, 14:48
Не поддерживает ios 6.1 ((
maxariant
26 ноября 2015, 14:48
Очень неплохо было бы на Windows Phone, конечно.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Постараемся в будущем поддержать и эту платформу.

alex.bayt
26 ноября 2015, 14:48
Смотрите сколько людей вы обделили сразу: старые айфоны не поддерживаются, старые андроиды не поддерживаются, на виндоусы вообще не собираетесь выпускать, на обычные звонилки тоже не поставить. Насколько я понял, если интернета на телефоне нет, то тоже мимо. Далее, что говорят ваши usability-исследования о том, что теперь пользователю надо разблокировать свой телефон, найти это приложение в сотне других и навести ещё камеру на монитор?
Так чем ваша реализация, лучше чем обычная смска?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

На самом деле, Вы не совсем правы. В дальнейшем мы постараемся масштабировать приложение на большее количество платформ. На старте решили не поддерживать те варианты, с которых критически малое количество интернет-пользователей по сравнению с общей массой.

Наводить камеру на монитор не обязательно (хотя это упрощает аутентификацию: не нужно вводить пароль руками — этим и лучше). Можно сгенерировать в приложении Яндекс.Ключ одноразовый пароль и вбить его в авторизационную форму вручную. Всего 8 символов, на использование которых отводится 30 секунд.

Для прочтения SMS сообщения тоже нужно разблокировать телефон и тоже нужно открыть приложение для чтения SMS :)

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Кроме того, доставка пароля по SMS менее надёжна: 1) SMS часто задерживаются либо операторами связи, либо компаниями-шлюзами, предоставляющими услуги по отправке SMS; 2) SMS можно перехватить, а в нём в незашифрованном виде сообщается пароль.

То ли дело приложение на телефоне, которое генерирует пароли даже без подключения к интернету и никуда их не передаёт, а если работает через QR-код, делает это по шифрованному каналу.

alex.bayt
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
ну вы убедили в безопасности. Но я не настолько параноик. СМС всё равно удобнее. И я не знаю как на андроиде и вп, но на айфоне всё прекрасно читается на заблокированном экране.
У меня есть похожее приложение для входа в battle.net. Там отводиться по-моему 15 секунд на ввод символов. И 15 и 30 секунд не удобно. Что за гонка на время? Оно меня раздражает, но другого выхода нет. Причем на сайте есть выбор между смс и ключом, а в клиенте почему-то нет.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Об этом я тоже написал: к нашему огромному сожалению SMS нередко задерживаются при доставке. Прямо сейчас, например, мы испытываем проблемы с доставкой SMS абонентам МТС. И время доставки иногда может быть 5 минут. Если бы мы закладывали в 2FA пароли в SMS, сейчас бы абоненты МТС не смогли войти в свои ящики.

Пономарёв Анатолий
26 ноября 2015, 14:48
А у меня одного пароль из приложения на айфоне не принимается в конце настройки?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Убедитесь, пожалуйста, что устройство, на котором вы на сайте вводите этот пароль, подключено в этот момент к интернету. Кроме того, пин-код, который вы вводили на сайте в процессе настройки двухфакторной аутентификации, должен точно соответствовать пин-коду, который Вы указали в приложении Яндекс.Ключ. Приложение сгенерирует одноразовый пароль даже в том случае, если пин-код Вы ввели неправильно.

Пономарёв Анатолий
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
оба устройства подключены к одной и той же сети.
Пин-кол верный, он у меня один. Времени на ввод хватает. Но ошибка каждый раз.
Сначала думал, что разница во времени на устройствах, т.к. На телефоне время идет на 5 минут быстрее. Поставил точное время на обоих и всё ровно ошибка. Может быть в часовом поясе проблема. Попробую сегодня по часам Мск настроить))
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Да, проблема может быть и во времени, потому что оно тоже учитывается при генерировании паролей. Попробуйте произвести настройку двухфакторной аутентификации заново с правильно синхронизированным временем, а также обратите внимание, что пин-код нужно сперва указать в веб-интерфейсе и подтвердить его там, введя повторно, а уже только после этого вводить его в приложении для генерирования пароля.

S19011978
26 ноября 2015, 14:48
Почему без предупреждения убрали Яндекс.Подписки? Как теперь вытащить старые сообщения?
f-0
26 ноября 2015, 14:48
S19011978,
если вам нужно вытащить закладки и тегированные записи - пока не обрубили все концы, я написал на коленке скрипт, можете воспользоваться - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

К сожалению, это не про закладки, а про старые посты из архивов. Они тоже доступны через API, но только если строить на нём полноценный интерфейс.

krazhimelka
26 ноября 2015, 14:48
Пожалуйста, сделайте приложение для android 2.3.4. Не у всех же есть 4 версия.Whatsapp же сделал в последнем обновлении, так Вы чем хуже.
Александр BespredeL Киреев
26 ноября 2015, 14:48
Как же я долго этого ждал =))) Спасибо большое за столь удобную, и надеюсь безопасную реализацию двухфакторной авторизации.
Успехов вам =))
n.mitra
26 ноября 2015, 14:48
Очень расстроили Яндекс.Подписки. Так удобно было! И так неудобно стало :( Табличный вид не подходит  для вывода списка RSS лент, бегаешь глазами, соображаешь читал эту статью или нет. Ранее запись можно было видеть полностью, а теперь только анонсы. Ранее было понятно какие записи уже прочитаны, а какие нет, теперь всё в куче.

Пусть подписки будут в Новостях, если вам уж так этого хочется, но верните, пожалуйста, прежний функционал и внешний вид.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:48
Прежде всего, спасибо за эту возможность, её давно ждали! Но как обычно для бета-версий, кое-что сделано сыровато и требует улучшений.

1. При авторизации на данной странице http://blog.yandex.ru/ в поле пароля QR-кнопка отсутствует, ещё не успели добавить. Пользователь, только что установивший двухфакторную авторизацию, может не понять, что здесь тоже нужно ввести пароль из приложения, а не тот, что был раньше. Необходимость использования пароля из приложения в службах Яндекса, где ссылка на QR-код отсутствует, должна быть прописана более чётко.

2. При создании pin объяснение, что это такое, как его придумать и где ввести, недостаточно понятное. Люди могут решить, что от них требуется pin для sim, но это не так (нужно подчеркнуть: вы _можете_ использовать sim pin, но лучше если придумаете другой). Объяснение должно быть идентичным на странице ввода (экране браузера) и на экране приложения, чтобы не было разночтений по смыслу.

3. В настоящее время не продуман вопрос с fallback (если нет доступа к приложению). Телефон сломался, зарядка не работает, телефон остался на работе. Вы знаете, как это решается у Google. Не обязательно делать так же, придумайте свой способ, который во многих случаях позволил бы избежать обращение в службу поддержки.

4. При завершении процедуры установки двухфакторной авторизации было бы очень полезно просмотреть данные пользователя, чтобы определить, насколько они полны для возможного восстановления доступа. Если данных недостаточно, предложить пользователю сейчас же дописать незаполненные пункты (указать, какие). Например: для надёжного определения Вас как пользователя учётной записи нужно заполнить 10 строк (к примеру), Вы заполнили только 7. Пожалуйста, дополните.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Если телефон сломался, но жива SIM-карта, восстановить доступ к аккаунту можно на странице https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore , получив по SMS уникальный код. Именно на такой случай в процессе подключения 2FA от Вас потребовали привязать к логину номер телефона.

Первые два пункта мы обязательно доработаем :)

vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
greatperson
26 ноября 2015, 14:48
На BlackBerry Q10 приложение успешно запускается, QR-код видим, но из-за квадратности экрана (720x720) на самом интересном месте выясняется, что некоторые кнопки не нажать, некоторые поля не активировать. Что-то одно, привязанное к верхнему краю, перекрывается чем-то другим, привязанным к нижнему — в общем, в чистом виде ситуация, когда приложению фатально мешает собственный дизайн. Сделайте прокрутку, что ли, для случая когда вся форма не умещается.

Понимаю, что это даже более экзотика, чем Windows Phone, но, подозреваю, починить эту проблему гораздо проще: приложение-то уже практически работает, осталось только поумнее расположить кнопочки! :-)
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Спасибо за сообщение о проблеме — постараемся учесть в дальнейшем.

vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
greatperson,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
Богданов Сергей
26 ноября 2015, 14:48
Your device isn't compatible with this version.

Очень жаль. Android 2.3.5.
nikiti
26 ноября 2015, 14:48
Пожайлуста, сделайте приложение для Android 2.3.4
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
nikiti,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
mail@testnk.ru
26 ноября 2015, 14:48
Верните, пожалуйста, старый вид подписок!!! В новом виде совершенно невозможно воспринимать RSS. Ведь RSS - это не всегда новости в чистом виде!!! Есть каналы, которые не воспринимаются в новостном формате. Кроме того ваш формат не позволяет читать RSS-каналы полноформатных новостей, приходится переходить на сайт источника, а это не всегда удобно.
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
mail@testnk.ru, http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
Артем
26 ноября 2015, 14:48
Жду добавление в приложение Ключ поддержки других сервисов, двухфакторки гугла/вк/евернота/фейсбука и т.п. Отдельная приложуха не есть гуд
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
Артем,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
ErBlack
26 ноября 2015, 14:48
На кой черт вообще было пилить свой велосипед а не сделать как у google, microsoft, github, evernote… Мне продолжать?

Но нет же, пользователи Windows Phone нам на@#ать на вашу безопасность.
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
ErBlack,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
Скорин Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
все конечно круто, но т.к. вхожу в круг "не интересной аудитории" с WP попробовать в действии не могу. Так же не понятно, как восстановить доступ к аккаунту если смарт помер/утоплен/утерян/разряжен?
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
Скорин Дмитрий,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Не знаю куда писать. Не работает генерация одноразового пароля для Диска на Андроид и Windows. просто не подходит пара логин и пароль.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Уточню.
1. генерирую в "Доступ для приложений" пароль для нужно версии Диска
2. Указывают логин и одноразовый пароль из шага 1 в соответствующей версии Диска
Пишет неправильный пароль. Пробовал через буфер обмена чтобы не ошибиться с вводом.
тоже самое для Почты на Андроид.
Владимир
26 ноября 2015, 14:48
Друзья
будьте осторожны. Я после включения 2FA осталься без яндекса. Пин код перестал подходить. Восстановить только через анкету с фотографией себя на фоне паспорта.
ночь плохо спал. Благо к утру ответ на анкету пришел как восстановить доступ. Но я больше не включу ее никогда.
Почему нельзя было сделать просто как в  Гугл
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
Владимир,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
vzg1975
26 ноября 2015, 14:48
Не могу попасть в почту, контрольный вопрос непомогает!!!!!!!!!!! что делать?
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
vzg1975,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
p4veltr
26 ноября 2015, 14:48
Как быть с авторизацией для я.метрики? https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.metrikawidget&hl=ru
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Попробуйте скопировать из Яндекс.Ключа пароль долгим нажатием на него, а затем вставить скопированное в приложение. Если с первого раза не сработает, скопируйте новый пароль, а после вставки удалите 5 и 6 символы — это пробелы, которое приложение может не принимать, если его разработчик не внёс необходимые изменения.

vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
sorras
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей. Вы не правы  когда говорите что смартфонов на WinFon критически мало. Это как посмотреть. За последний период времени  сильно подрасли продажи Люмий разного типа. Я сам в бывшем фонат Андроидов стал ярым защитником WindowsFone. А с приходом WF10 (которую ждём весной) поклонников только увеличится. Застолбитесь, а то застолбятся другие.
Ivan
26 ноября 2015, 14:48
sorras,
+ тоже собираюсь переходить с андроида на WP
tish3
26 ноября 2015, 14:48
Разделите пароль приложения по группам знаков и крупнее его сделайте. А на странице управления доступом хотелось бы возможность добавить свой комментарий к записи, иначе одно устройство от другого не всегда возможно отличить.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Спасибо, подумаем над этим.

vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
tish3,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
Annakonda1
26 ноября 2015, 14:48
Я отключила двухфакторную авторизацию (ужасно не удобная оказалась), но теперь я не могу подключить сторонние приложения, которым нужен логин/пароль моего ящика (в частности Any Balance для отображения баланса, эта программа меня полностью устраивает, (пользуюсь ей несколько лет) в отличие от виджетов яндекс денег), как отключить вообще доступ для приложений мне эта опция абсолютно не нужна! и в списке "тип приложения" естественно нет пункта подключения сторонних приложений, я очень сильно пожалела (думала будет как у гугл аутентификатор), что вообще подключила этот (кошмар) метод авторизации! Как мне все вернуть обратно, чтобы было как до подключения этого.... метода?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Мы, к сожалению, не знаем, каким образом работает приложение Any Balance. Вам стоит обратиться к его разработчику, чтобы он внёс изменения в приложение.

vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
Annakonda1,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
vodalechit
26 ноября 2015, 14:48
Странно.. даже сбербанк доверяет СМС. А тут он оказывается не надежным каналом.
Орлов Евгений
26 ноября 2015, 14:48
vodalechit,
Со сбербанком похоже долго придется бороться, измучился с извечной проблемой своевременной доставкой SMS, невозможно создавать шаблоны и корректной производить оплату. Звонил в тех.поддержку перекидывают данную проблему на сотового оператора, а сотовый оператор на банк, измучился тратить личное время на их недоработки и решил систематически отписывать в Жалобах и Предложений Сбербанка о внедрении двухфакторной опции TOTP самостоятельной генерации по мировому стандарту, видимо большой карабль оказался "неповоротлив" решений так и не выдвигают! ((
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
vodalechit,
http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
igorwall
26 ноября 2015, 14:48
Техподдержку у почты нормальную сделайте а то ни телефонов ни адресов только можно написать "предложение" на деревню дедушке. На которое даже не пришло подтверждение. Это дикость какая-то первый раз сталкиваюсь с компанией у которой даже нет формы "задать вопрос" Не подозревал что все так запущено :facepalm:
f-0
26 ноября 2015, 14:48
igorwall,
экий вы непуганый. Счастливого вам знакомства с компаниями "Гугл" и "Фейсбук". (Не говорю, что у "Яндекса" с этим все в порядке.)
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Когда Вы находитесь в почтовом ящике, внизу страницы есть ссылка «служба поддержки», которая открывает простую и понятную форму для связи.

vick.lebedev2016
26 ноября 2015, 14:48
Замечательная идея! А в какую сумму установка обойдётся лично мне?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Приложение бесплатное. Если Вы скачиваете его через мобильный интернет, а не по WiFi, оператор сотовой связи может взымать деньги согласно тарифам за скачиваемую информацию.

sk308
26 ноября 2015, 14:48
Подключил 2FA, залогинился с помощью QR кода, создал пароль для приложения яндекс почта на iOS, но с этим паролем авторизоваться не получилось. Вышел из аккаунта яндекс, но снова зайти уже не получилось, при сканировании qr кода пишет, что данные успешно отправлены, а на компе пишет, что  неверный логин или пароль, с помощью одноразового пароля то же самое. Пришлось восстанавливать пароль от аккаунта.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Добрый день! Убедитесь, пожалуйста, что вводите верный пин-код в приложение. Яндекс.Ключ сгенерирует пароль даже для неправильного пин-кода, но такой пароль будет неправильным, и, соответственно, аутентификация по QR коду тоже не сработает.

Одноразовые пароли нужно использовать на сайте Яндекса и в приложениях, написанных самим Яндексом (как мобильных, так и настольных). Пароли для приложений нужны для сторонних программ, работающих по протоколам IMAP, POP, SMTP, WebDAV и т.п.

R9UCQ
26 ноября 2015, 14:48
Увы, но работает не корректно. Все сделал по инструкции. Решил проверить и не смог войти используя временный ключ или QR-код. Телефон считывает нормально, а браузер на ПК выдает примерно такое: "Неправильная пара логин/пароль или зажат Caps look". Перед тем как наводить айфоном 4s на монитор естественно водил ключ.
Жду следующую версию, т.к. задумка интересная и полезная!!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Добрый день! Убедитесь, пожалуйста, что вводите верный пин-код в приложение. Яндекс.Ключ сгенерирует пароль даже для неправильного пин-кода, но такой пароль будет неправильным, и, соответственно, аутентификация по QR коду тоже не сработает.
Роман
26 ноября 2015, 14:48
Самый важный для меня вопрос - что будет, если я потеряю свой телефон с "ключом"?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Тогда Вы восстановите доступ по ссылке https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport — в процессе подключения двухфакторной аутентификации требуется обязательно указать номер телефона.
ukrainskaja.leopard
26 ноября 2015, 14:48
если все что было предоставленно сейчас-устраивает и даже очень. не сглазить только?!
modder-eas
26 ноября 2015, 14:48
Прошу всё же сделать двухфакторную аутентификацию через SMS. Нету у меня ни андроида ни iOS, а двухфакторная аутентификация по SMS была бы надёжнее полюбому, чем просто пароль. Сервисы конкурентов, предоставляющие двухфакторную аутентификацию по SMS - стали для меня надёжнее, чем Яндекс.
Роман
26 ноября 2015, 14:48
modder-eas,
поддерживаю, хоть у меня и есть android. А пока нет нормальной SMS-аутентификации, я лучше помучаюсь с труднозапоминаемыми паролями.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Если есть Android, то предлагаемый способ не только не сложнее, но даже легче любых SMS, ведь можно аутентифицироваться, всего-лишь наведя камеру на QR-код. Но если не хочется сканировать, то можно и вручную пароль набрать — в этом случае придётся произвести ровно те же действия, что и при получении SMS.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

В дальнейшем мы планируем расширять платформы, поддерживаемые нашим приложениям, а также внедрять эту технологию в сторонние аутентификационные приложения, например Google Authentifacator. Но SMS в ближайшее время точно не будем делать в силу очень ненадёжности такого способа доставки паролей (задерживаются, можно перехватить, а иногда вообще не доставляются)

pdary
26 ноября 2015, 14:48
там-дадам
askar3532008
26 ноября 2015, 14:48
Здравствуйте,Тимофей Журавлёв, разработчик мобильных приложений Яндекс! Когда будет приложение Яндекс Ключи,Яндекс Деньги,Яндекс Почта для мобильного телефона Nokia C5-00 Symbian и для компьютера Windows7 Очень мало времени 30секунд ввести одноразовый пароль для двухтактной аунтификации Яндекс,пока откроеш приложение Яндекс ключи,пока найдёш одноразовый пароль,пока переключишся на английский язык.Надо 7минут как в Яндекс.Деньги двойной аунтификации!!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Сроков по созданию приложений под другие платформы пока назвать не могу, но они будут тем или иным образом созданы.

Если Вы не успели переключить раскладку на клавиатуре и боитесь не успеть ввести пароль, не волнуйтесь, приложение тут же сгенерирует следующий пароль — введите его. Нужно ввести всего 8 символов, то есть более чем 3 секунды на каждый символ. По нашим экспериментам этого более чем хватает. Но если будем замечать много проблем, подумаем над увеличением срока жизни пароля.

isyberian
26 ноября 2015, 14:48
На WP завезите
isyberian
26 ноября 2015, 14:48
Телефон сломался, как теперь отключить двухфакторку для входа в аккаунт?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Нужно восстановить доступ по ссылке https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore

gritsajenko
26 ноября 2015, 14:48
Включил 2FA, далее сделал всё по инструкции и всё прошло на ура: получилось создать пин и войти на почту через браузер с помощью одноразового пароля из яндекс.ключа. Далее хотел подключить приложение яндекс.почта (андроид), меня приложение конечно попросило заного ввести пароль, в яндекс.паспорте я создал пароль [почтовая программа]->[android]->[создать пароль]. Ввожу этот пароль в приложении, но оно его не принимает. Пытался создать пароли и по другим категориям, ничего не помогло. старый многоразовый пароль тоже не принимает.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

В приложения, написанные самим Яндексом, нужно вводить одноразовые пароли из Яндекс.Ключа — достаточно долго жать на сгенерированный пароль, чтобы скопировать его, а потом вставить в нужное приложение.

gritsajenko
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, служба поддержки,
запускаю приложение яндекс.ключ, ввожу пин, выбираю "или получите одноразовый пароль", мне показывают пароль с таймером, как вы и сказали на сгенерированный пароль долго жму, появляется сообщение, что пароль скопирован, сиюсекундно перехожу в приложение яндекс.почта, написанное предположительно самим яндексом, вставляю скопированный пароль, нажимаю "войти" и под полем "пароль" появляется красным цветом строчка "неверный логин или пароль" (логин точно верный).
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48
Скорее всего, Вы вводите неправильный пин-код (Яндекс.Ключ не проверяет правильность пин-кода и не сообщает,
если он введен неверно). Попробуйте
еще раз запустить приложение, ввести
пин-код и авторизоваться.
Если проблема сохранится – напишите
в службу поддержки https://feedback2.yandex.ru/passport/problems/2fa/ , постараемся помочь.
Toshchak Pёs
25 февраля 2018, 14:31
Тимофей, служба поддержки,
спасибо большое! Я уже всё проклял...
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:48
Добрый день
У меня на телефоне стоит почтовое приложение myMail.
После того, как я включил двойную авторизацию - из почты меня выкинуло.

1. Я запускаю Яндекс.Ключ
Копирую одноразовый пароль - вставляю в поле авторизации myMail - не логинит
2. Заметил что оно удаляет пробел, между двумя словами
3. Беру новый пароль, вставляю, включаю видимость, добавляю пробел - логинюсь и снова ошибка
Попробовал 10-ть раз подряд - так и не смог залогиниться.

Помогите мне как-то решить эту проблему, пожалуйста!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

myMail — приложение не от Яндекса, которое работает по протоколу IMAP. Для него нужно сформировать отдельный пароль в разделе «управление доступом» в Яндекс.Паспорте.

margo.bystryanchina
26 ноября 2015, 14:48
Я всегда путаюсь в своих пароля.Что в этом случае можно предпринять?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Уточните, пожалуйста, какие пароли Вы путаете?

radameta
26 ноября 2015, 14:48
Необходимо сделать возможность добавления новых устройств. Я понял что это можно сделать только на самом первом этапе сканирования QR кода, но неужели нельзя добавить возможность добавления нового устройства позже? Каждый раз что-ли устраивать процедуру включения выключения авторизации?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:48

Мы обязательно подумаем над этой доработкой.

info@sfk-dok.ru
26 ноября 2015, 14:48
Добрый день я установил двухфакторную аутентификацию на компе работает нормально все.
А вот на iPhone зайти в приложение яндекс почта не могу, не просто пароль, не код из яндекс ключа ее не активирует. Почему? И что нужно сделать?   
ksonline
26 ноября 2015, 14:48
поддерживаю всех кто высказался за аутентификацию по СМС!Я тоже за такой метод. Тимофей,  Вы пытаетесь убедить пользователей в том что внедренная Яндекс система аутентификации лучше и надежнее , но ведь пользоваться нам. И многие хотят такой способ авторизации. Своим решением Яндекс не дает возможности многим пользователям воспользоваться более надежной защитой , ведь не у всех есть андроид телефоны ,кто то использует  3Джи модем указывая его номер телефона для авторизации и т.д. Я прочел все Ваши коментарии и ответы на вопросы и все равно не пойму логики Яндекс ввести защиту которой не смогут /не будут пользоваться многие,если не большинство. Для меня например  почта Google или mail.ru стала более безопасной  и надежной ,а стало быть привлекательной ,благодаря  такому решению Яндекс. Мое предложение предоставьте пользователям возможность выбора метода аутентификации по СМС или как есть сейчас через андроид приложение.
vadik.lomaev
26 ноября 2015, 14:48
igorwall, http://pibt.trosnab.ru/604158140/2710677/
lesyapesin
26 ноября 2015, 14:48
я пользуюсь Windows Phone
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
У меня не работает Touch ID, включаю его в настройках программы и ничего... как был пин, так и остается... в чем проблема?
p.k.v
26 ноября 2015, 14:48
Когда почту отключите?
dmitry.108
26 ноября 2015, 14:48
Очень огорчило отсутствие поддержки WP,
не серьезный подход для такой компании.
l.murashov
26 ноября 2015, 14:48
Тимофей, а что делать если включил аутентификацию, а через день забыл телефон на работе? Как быть если обычный пароль он перестал принимать за правильный?
Руслан
26 ноября 2015, 14:48
Потрясающая вещь! Подключил вчера + установил Я.Ключ, проблем никаких, разве что кроме синхронизации в Яндекс.Браузере - аккаунт не принимает одноразовый пароль :C
Ждём новой версии браузера :-)
Gigses
26 ноября 2015, 14:48
Настроил двухфакторную авторизацию. В веб-приложение Яндекс.Почта заходил с помощью приложения Яндекс.Ключ на android-устройстве.

На этом устройстве пришлось обновить прошивку. Снова поставил Яндекс.Ключ. Пытаюсь добавить аккаунт в приложение. Какой QR-код ему показывать? Или какой секретный код вводить?

Сеанс работы на компьютере не завершал. Могу заходить в настройки профиля.
Роман
26 ноября 2015, 14:48
супер штыка)) пользуюсь сам и вам рекомендую. пишите на admin@trotuarnaya-plitka777.ru скину инструкцию по использованию
Скорин Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
WP планируется вообще поддерживаться или нет?
vlad49101
26 ноября 2015, 14:48
Яндекс меня обидил. ясно кто они.
alexsolja
26 ноября 2015, 14:48
НЕТУ НЕ  СМАРТФОНА НЕ ПЛАНШЕТА . ТЕЛЕФОН ОТСТОЙ ТОКА СМС И СПАСЁТ .
Иван Матюха
26 ноября 2015, 14:48
А будет ли версия для андроида версии 2.3
SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 14:48
Полная лажа эта ваша двойная верификация, описываю что вышло у меня. По началу был рад сделать свой аккаунт и вход на него более защищенным теперь делаю вывод что это просто геморой а не защита, и срочно выключаю эту галиматью. При попытке войти в свой аккаунт, набрал как всегда пару логин пароль, меня перебросило на страницу верификации где написано что мой пароль якобы не верный, ага с чего бы, подумал я, но дальше прикол начался еще больше, вроде бы ничего сложного быть не должно навел приложение ключ на код и вуаля вошел на сайт, так было несколько раз, но не в этот, устанавливая что то в свой смартфон мне необходимо было его перезагрузить, я это сделал, и подумать не мог что с этм ключом будет тот же геморой что и с "Яндекс деньги" приложением, а именно оно постоянно слетает и при перезагрузке смарта требуется по новой вводить логин и пароль, вот тут и подобрались к сути, мой аккаунт на компе требует приложение "Ключ" а приложение ключ требует входа в аккаунт который в свою очередь требует ключ или пароль то есть все требуют а дать никто ничего не может, в итоге пришлось восстанавливать пароль к аккаунту, думал все теперь норма, но не тут то было, это г**но приложение "Ключ" периодически отказывается показывать пороли, цифры идут а пароля нет, ну цирк одним словом, постоянно слетает аккаунт, в итоге вход в аккаунт превращаеться в нервное восстановление пароля от аккаунта. Подобной верификацией я пользуюсь уже давно и на нескольких приложениях, и ни с одним из них не было гемора ни разу, одно из них WebMoney, никаких проблем ни разу повторяю, именно из-за постоянного гемора удалил и этот ключ и Яндекс деньги, и браузер этот Яндекс с зафигачеными туда совершенно не нужными расширениями, которые вроде отключены а все равно работают, и никак их не удалить, тоже снес из за постоянного гемора, то там то сям. Вобщем эта двойная верификация просто двойной геморрой для пользователей и ничего более, вообще последнее время стал замечать что Яндекс по геморрою начинает бежать впереди планеты всей. Прошу не обижаться никого на мой коммент но это реальность и от неё никуда не денешься, как говориться не можете по человечески сделать так не делайте вообще, лучше бы поставили подтверждение входа в аккаунт паролем по СМС одноразовым, куда проще было бы чем выкладывать сырые полухрамые "технологии" при том что старых хромых не вылечили до сих пор а уже новых наплодили, ЖЕСТЬ РЕБЯТА!!!
SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 14:48
Блин, это просто невообразимо облегчение после отключения двойной верификации, вход просто радует и нервы в поряде ))))) ура нет геморою )))))))))
StevenCarson
26 ноября 2015, 14:48
Уважаемые разработчики. Когда выйдет версия для Windows Phone?
plannit
26 ноября 2015, 14:48
Я потратил прошлые 40 минут на попытки выполнить вход на смартфоне. Спасибо Яндекс за самый хитровы..ый сервис.
vadim@vaskov.pro
26 ноября 2015, 14:48
А если у меня нет телефона ни на андройде ни на iosе ни на виндоусе. Я просто не нуждаюсь в них и мне они совершенно ни к чему. У меня обычная 8800. как мне быть? у меня не будет возможности подключить почтовый клиент или мне надо будет купить телефон для того, чтобы запучскать там яндекс ключ???
alexander.borisov.de
26 ноября 2015, 14:48
Очень интересное решение. Есть три вопроса:

1. Как я понимаю, между приложением на телефоне и сервером Яндекса соединение происходит через SSL. Правильно?

2. Если это так, то зачем вообще генерировать одноразовый пароль, а не отсылать аутентификацию прямо по этому каналу (ПИН, хранимый секрет) и не генерировать короткий пароль вообще. Можно же отсылать по этому каналу что угодно в том числе и длинные хеши или цифровые подписи. Или это сделано для того, чтобы в случае отсутствия связи на телефоне ввести короткий одноразовый пароль с экрана?

3. Если ли принципиальное отличие вашей модели от этого концепта: https://tiqr.org/technical/

Буду благодарен вашему ответу. Заранее спасибо.
valer.pavlovitch2016
26 ноября 2015, 14:48
Я войти Новый аккаунт Яндекс ключ не могу. Надо пин-код и одноразовый пароль я не знаю где взять. Помогите мне мой электронная почта: komrad.palowitch2015@yandex.ru я думаю вы мне поможет.
xsnakes
26 ноября 2015, 14:48
"Ключ" этот не может нормально сканировать при разном освещении, при разных особенностях монитора, камер и т.п. Например, я ни разу не смог с помощью этого приложения распознать QR с монитора... На экране телефона картинка с монитора выглядит как немного красноватый градиент и возможно потому оно и сканирует криво, но любое другое подобное приложение для сканирования QR-кода, нормально всё сканирует. Поправить бы немного работу приложения...
Скорин Дмитрий
26 ноября 2015, 14:48
"супер штука" получилась, которой может пользоваться очень ограниченное количество людей :) Да, я тоже пользователь WP
malyavay
26 ноября 2015, 14:48
Сделайте для WP пожалуйста! Очень нужно, так как виндофон гораздо лучше андроида. Его единственный большой минус - мало приложений. Но используем его в основном для работы, а тут, такая штука - приложения яндекс ключ не сделано для WP. Печалька однако((
Jax-007
26 ноября 2015, 14:48
Тоже считаю что надо и SMS сделать.
У меня так и осталась простая звонилка, все эти смарты, сколько не покупал, всегда бесили.
В Google и Mail проблем с этим нет.
zrish
26 ноября 2015, 14:48
уже столько времени прошло, где WINDOWS PHONE 7.8 and > !?!?!?!?
dkorostilev78
26 ноября 2015, 14:48
что за ограничения и обделенность!?! нет также Ключа не  под Simbian не под Java
Алиса Малова
26 ноября 2015, 14:48

з
marazmus
26 ноября 2015, 14:48
Как сделать новый Яндекс.Ключ, если телефон утерян, но симка сохранилась и поставлена на новый телефон? 2FA на аккаунт уже включена.
ilya31322
26 ноября 2015, 14:48
Крутая штука, пользуясь с удовольствием. Было бы супер если бы сделали плагин на wordpress что бы я мог такой защитой пользоваться на своём сайте, я бы с радостью по был бы поворотным кроликом
Станислав
2 декабря 2015, 11:31
а как мне на новом телефоне пройти аутентификацию на яндекс ключ или на почту???где мне взять этот QR код???
info@teampoint.su
6 декабря 2015, 16:06
Скажите пожалуйста, мне нужно пользоваться яндекс ключом и на iphone и на ipad под одной учеткой. как сделать?
Султан
12 декабря 2015, 23:27
Видимо для Windows Phone 8.1 не будет данной программы )) жалко а я надеялся
Чернышев Сергей
13 декабря 2015, 23:01
Добрый день Тимофей, служба поддержки, ещё ничего не известно с пользователями WP и вашим клиентом ? Уж очень ждем :(
arsenyratner
14 декабря 2015, 09:31
Одноразовые пароли буквами, ну очень не удобно.
wider2014
16 декабря 2015, 18:24
Я не помню пинкод как восстановить доступ?
Света Чистякова
16 декабря 2015, 20:30
wider2014,
здравствуйте. Пин-код знаете только вы, и если вы его забыли, Яндекс.Ключ не сможет сгенерировать одноразовый пароль.

Вот тут есть инструкция, как восстановить доступ к аккаунту со включённой двухфакторной аутентификацией: https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa-restore.xml.
wider2014
16 декабря 2015, 21:13
wider2014,
Света это не поможет! поможет только отказ от двухфакторной аутентификации с помощью службы поддержки и восстановление доступа через SMS
wider2014
16 декабря 2015, 21:18
Света Чистякова,
Это идиотизм, но имея телефон и не помня пинкод нельзя попасть в аккаунт.
nistratov.dmitry
19 декабря 2015, 13:21
Здравствуйте, что там с WP?

Неужели в Яндексе нет ресурсов (человеческих и финансовых), чтобы разработать и поддерживать приложение для WP? Такое ощущение, что это такая политика компании. Чем Вам не угодил Microsoft? Доля пользователей мала, согласен, но тем не менее их достаточно много. Особенно в России, особенно, потому что телефоны на WP более шустрые, надежные, дешевые, дольше держат батарею, нет ничего лишнего и список можно продолжать.

Сужу только по своим знакомым (более 200 человек). У 20 процентов есть телефоны на WP. Однако из них у большинства есть вторые телефоны на iOS или Android. И по заверениям подавляющего большинства - единственное, что останавливает полностью перейти на телефоны с WP - это отсутствие некоторых приложений и политика некоторых компаний, которые не спешат разрабатывать приложения под данную OS.

Мы уже почти два года (если не ошибаюсь) ждем Транспорт для WP, Яндекс.Ключ столько же ждать?
alex.fedorov1989
23 декабря 2015, 21:30
Хотелось бы вместо пинков доступ к приложению по Touch ID, для iOS. И почему-то доступ к приложению для аккаунта с VK никак не защищён.
alex.fedorov1989
23 декабря 2015, 21:31
alex.fedorov1989,
Пинкода:)
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2016, 21:14
Здравствуйте! Яндекс.Ключ может выдавать Вам одноразовые пароли по отпечатку пальца. Зайдите в настройки приложения, найдите там конкретный аккаунт и активируйте TouchID. Будьте внимательны — при включении TouchID в приложении нужно сохранить правильный пин-код, но приложение не проверяет его правильность и сохранит любое введённое Вами значение. По неправильному пин-коду в будущем будет создаваться неправильный одноразовый пароль.
hrom989
7 января 2016, 17:17
Ничерта не работает. Где в телефоне вводить секретный ключ?!
Allazio1961
12 января 2016, 15:32
Повисла иконка Яндекса ключа на Айпаде (в режиме ожидания ). Пол дня жду, не могу получить пароли! Чего делать то! Помогите.
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2016, 21:12
Добрый день! Такое может произойти, если iOS попытался обновить приложение по проблемной связи, и не смог этого сделать (например, устройство подключилось к wifi-точке, требующей авторизации, но авторизация на момент попытки обновления пройдена не была). Попробуйте зайти в App Store в раздел обновлений, остановить процесс обновления и запустить его при стабильном интернет-соединении.
erkintazh
22 января 2016, 15:22
Яндекс почта (андроид), не работает если включить двухфакторную авторизацию!
Света Чистякова
22 января 2016, 17:03
erkintazh,
здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, подробнее, что именно происходит.
SibgatulinR
3 февраля 2016, 19:51
Не понятно как использовать яндекс.ключ с аккаунтами других сервисов, например Everonte или Вконтакте. В приложении дается возможность создать аккаунт Вконтакте, но надо ввести какой-то "Секретный ключ", где его брать? и зачем это вообще надо?
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2016, 21:03
Добрый день! Во многих крупных сервисах есть возможность использовать одноразовые пароли (или коды) как второй дополнительный фактор при входе. На первом шаге Evernote, Facebook или ВКонтакте спросит у Вас обычный пароль, который Вы используете сейчас, а на втором шаге для надёжности спросит одноразовый код. Добавить аккаунт можно точно так же, просто отсканировав Ключом QR-код из настроек соответствующего сервиса. Чтобы QR-код было легче найти, мы составили инструкции на странице https://yandex.ru/support/passport/key/external-websites.xml .
SibgatulinR
3 февраля 2016, 20:01
Нажимаю "Получить пароль приложения", указываю почту, андройд и ввожу название приложения. Появлется временный пароль. Ввожу его в приложении - пишет не верный логи и пароль.
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2016, 21:05
Для приложений, написанных самим Яндексом (Мобильная Яндекс.Почта, Яндекс.Музыка, приложение для синхронизации Диска как на телефонах, так и на компьютерах), нужно использовать одноразовые пароли из Яндекс.Ключа.
Николай
17 февраля 2017, 20:48
Тимофей, служба поддержки,
на мобильном телефоне не выходит, сколько не пытался...
Тимофей, служба поддержки
20 февраля 2017, 16:56
Напишите, пожалуйста, в нашу службу технической поддержки https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa-on.html (внизу страницы ссылка). Обязательно поможем вов сем разобраться. 
fedor-ch
14 февраля 2016, 15:36
А что если мобильный телефон разрядился и приложение недоступно? Есть возможность например получить доступа в смс или как-либо еще? Иначе получается зависимость от смартфона.
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2016, 18:22
Добрый день! Если разрядился телефон, то и SMS ведь некуда получить. В этой ситуации, к сожалению, осуществить вход в аккаунт никак не получится, только дождаться зарядки телефона или же вставить SIM-карту в другой аппарат, и восстановить доступ к аккаунту через форму https://passport.yandex.ru/restoration
smirupost
24 февраля 2016, 16:02
Здравствуйте! У меня обычный телефон Nokia, не смартфон. Уважаемый Яндекс, пожалуйста обратите внимание, что не все пользуются в нашей стране смартфонами . Невозможно подключить двойную аутенфикацию. Ужасно. Скорее всего придётся отказаться от Яндекс почта и перейти на mail.ru или gmail.com
smirupost
24 февраля 2016, 16:13
Уважаемый Яндекс, возможно ли будет в ближайшее время подключить двойную аутентификация пользователям обычных мобильных телефонов (не смартфонов), возможно ли будет получать одноразовый код по смс, как в mail.ru или gmail.com?
Тимофей, служба поддержки
25 февраля 2016, 16:52
Добрый день! Мы думаем, как решить эту проблему, но в ближайшее время внедрять второй фактор через SMS точно не планируем. Возможно, найдём какие-то другие варианты.
kn@nikilab.ru
3 марта 2016, 09:24
Здравствуйте, а будет ли возможность использовать Яндекс ключ для авторизации в своих web-приложениях?
non7top
10 марта 2016, 05:20
Здравствуй Яндекс, а когда появится двухфакторая авторизация через СМС? Это намного удобнее чем возня с какими-то приложениями. У всех конкурентов уже давно есть такая функция.
Владимир Глебов
23 марта 2016, 11:18
Сделайте авторизацию по СМС, это действительно удобно!
ash
5 апреля 2016, 10:06
а как заходить в почту с телефона в этом случае?
KoscheyScrag
20 апреля 2016, 10:53
Даёшь Яндекс.Ключ на Windows Phone! Ну сколько можно уже в конце концов...
Moskov.Valery
3 мая 2016, 10:02
Это не случится, похоже, никогда.. Год прошел, а движения что-то не наблюдается. Делали бы хоть тогда совместимо в тем же Microsoft Authenticator (на выбор в настройках - у кого есть возможность - пользуемся родным приложением, у кого нет - пользуемся сторонними разработками), раз не хочется костылить собственный продукт для всех платформ (тот же гугл-аккаунт можно привязать к этому аутентификатору).
(Опять же из плюсов: меньше всего ставить на телефон придется)
Дмитрий
8 мая 2016, 23:59
KoscheyScrag,
Поддерживаю, ооочень не хватает ключа на Windows Phone!!!
AgataRomanova
7 мая 2016, 12:12
Здравствуйте! Получается, что пароль можно получить только с яндекс-ключом? Но для ПК этого приложения нет. Если я не буду иметь под рукой телефон, то я не смогу зайти в свою почту с ПК?
Иван Кокшаров
9 мая 2016, 18:31
Будьте так добры и сделайте приложение для платформы Windows Phone. В самом начале вы отказались от разработки под эту платформу под предлогом малого количества пользователей системы "Яндекс деньги". Но их и не станет больше если будут отсутствовать возможности, присутствующие в конкурентных системах электронных денег. Заранее спасибо, но я думаю будет не за что, так как многие ваши приложения отсутствуют до сих пор для платформы Windows Phone, хотя я писал о необходимости в приложении "Яндекс Недвижимость", но абсолютно безуспешно. К примеру первый комментарий здесь датируется февралём 15 года, а значит "Яндекс Ключ" уже как минимум год и 2 месяца существует, но так и не может добраться до "Windows Phone". Проще мне сменить мобильную платформу, скажете вы? Но выбрана она отнюдь не случайно.
medpribory
13 мая 2016, 15:30
Как авторизоваться в приложении яндекс карты в iphone? Выбираю аккаунт для входа, нажимаю продолжить, меня перекидывает в программу ключ, ввожу пин код, программа открывается. И, что дальше?? что мне делать с предложенным паролем? возвращаюсь обратно в яндекс карты и все происходит заново. Разработчики сами то пробовали пользоваться своими приложениями? Такое впечатление, что бросили на полпути. Убил час чтобы разобраться в пустую. "Спасибо"
daemon-ekb
18 мая 2016, 22:19
medpribory,
я тоже не мог понять что делать, когда на телефоне стоит и ключ и программы (почта, диск, карты). Меня перебрасывает на ключ и все, дальше ничего не происходит. Выход нашел такой - удалить аккаунт из приложения, перейти в ключ и скопировать пароль, перейти в приложение и ввести пользователя и пароль. После этого вход выполнится и все работает. 
daemon-ekb
18 мая 2016, 22:22
daemon-ekb,
 дополнительно, offtop конечно, но я только что написал комментарий, а у него уже стоит пометка, что он написан вчера, причем время совпадает.
dev001
19 мая 2016, 13:41
Видимо дополнительный уровень безопасности существует только для определённой группы людей, на Android и iOS. А народ на Windows Phone - это получается "нелюди", которые больше года просят сделать приложение и для их платформы, но на них никто не обращает внимание. Чем провинились, скажите??? Позорище для такого уровня компании!!! Не хотите делать своё приложение для WP, сделайте официальную поддержку Microsoft Authenticator и вопрос будет решён!
Дмитрий
24 мая 2016, 07:26
Уважаемые разработчики когда вы планируете добавить поддержку WP ? Уже идет второй год с вашего обещания и ни какого движения ( или у вас как в стишке "обещанного 3 года ждут" XD
lion1610
29 июня 2016, 21:40
Значит пользователи iOS и Android имеют право защитить свой аккаунт, а пользователи Windows 10 Mobile нет.
Если Вы не хотите пилить приложение для WinPhone, то сделайте ХОТЯ БЫ поддержку приложения Azure Authenticator, чтобы через его коды можно было бы авторизовываться.
mechaniknonetotadrugoj
27 июля 2016, 14:20
Тимофей,добрый день,если Вы еще на связи.
У Меня ситуация следующая:
включил двухфакторную авторизацию,в процессе настройки на сайте на 3 шаге получил QR-код,считал его Яндекс-ключем,все нормально-аккаунт установился,получаю одноразовые текстовые пароли в латинском регистре-авторизуюсь на Яндекс-деньгах и т.д.Но:
при подтверждении любых значимых действий с кошельком или Паспортом система требует одноразовый пароль другого приложения(он не текстовый или смешанный-чисто цифровой).Я правильно понимаю-это приложение Яндекс.Деньги:онлайн-платежи,его оффлайн Генератор паролей?
Тогда проблема:в это приложение никоим образом не загрузить аккаунт(не считывает ни QR-код ни принимает секр ключ).Версия 4.1.1, сборка 212fac72,скачано и установлено из Play Market, Android 4.2.2 Jelly Bean.Я уже написал в Техподд,чтобы откатили назад на пароли из СМС,но хотелось бы все-таки пользоваться двухфакт авторизацией.Не разъясните ситуацию?
info@stroi34.ru
4 августа 2016, 08:53
Сделайте  возможность обычной двухфакторной авторизации как у всех:
просто приходит смс с паролем на подтвержденный номер телефона. 
Пользователи ВиндоусФона 2 года ждут когда ВЫ разработаете данное приложение. При этом майл.ру и все прочие серисы (хостинги, интернет-магазины и т.д.) дают своим пользователям авторизовываться без всякого приложения.
Дмитрий
8 августа 2016, 08:45
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно подключить почту в клиенте the bat, используя одноразовый пароль: я пробовал подключить почту с указанием одноразового пароля, но он почему то не проходит.
yri-vla
11 октября 2016, 07:02
Переставил приложение на новый телефон  с андроид 6.0 и теперь яндекс ключ больше не читает qr коды (фокусируется на них, но ничего не происходит). Другие приложения великолепно считывают как qr коды так и штрих коды. В чем может быть проблема?
Людмила Сечина
21 октября 2016, 18:46
как убедиться что браузер Яндекс  установлен нет табло
rsm444
23 октября 2016, 09:59
Ну почему нельзя наряду с имеющейся аутентификацией сделать обычную, через СМС. Пожалуйста, не надо в очередной раз сообщать, что она менее надёжна. Те, кому это удобно, принимают эти риски.
Ну не нужен мне этот "балалайка"-смартфон с его приложениями, да ещё на дырявом андроиде, если у меня нормальный интернет и нормальный телефон под рукой 24 часа в сутки.
Вы хоть рассматриваете вариант с СМС или упорно выталкиваете пользователей Яндекса в Гугл? 
Kolovatoff
12 ноября 2016, 01:59
А есть ли возможность подключить Яндекс.Ключ к своему сайту?
andmagn
16 ноября 2016, 22:12
Пытался пользоваться, но сделано всё через одно место. Всё очень сложно. 
1) 30 секунд на обновление пароля не хватает.
2) QR код на сайте не всегда открывается
3) Полчаса пытался настроить яндекс-почту на телефоне. Увы, мне это оказалось не под силу. Приложение яндекс-почты просто не принимает одноразовые пароли. Может там надо зайти в какую-то хитровыдуманную менюшку, но я такой не нашел.

Вообщем такое ощущение, что сделали защиту не от злоумышленников, а от пользователей.

Макаров Павел
20 ноября 2016, 04:26
Не могу ввести пароль из приложения Яндекс Ключ в поле на сайте Яндекса. Буквы просто не вводятся. Хотя цифры можно вводить в поле без проблем. Не пойму в чем дело. Компьютер mac.  
Света Чистякова
21 ноября 2016, 17:15
Павел, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Ключа: key@support.yandex.ru. Спасибо.
Макаров Павел
21 ноября 2016, 17:58
Света Чистякова,
Спасибо, Света!
Грант Айрапетян
1 декабря 2016, 18:03
1 декабря 2016 года - Яндекс.Ключа на Windows Phone/Windows 10 Mobile до сих пор нет.

А между тем сегодня обнаружил десятки входов в мой аккаунт с разнообразных регионов нашей необъятной родины (из города я не выезжал, в регионах этих не бывал). Сменил пароль, секретный вопрос. Подумал, надо бы привязать аккаунт к аутентификатору Microsoft (все сервисы с ним дружат так же, как и с Google Authenticator). НО НЕТ, Яндекс требует собственное приложение, которое, естественно, отсутствует на моей операционной системе.

Ну ладно, с приложением, попробую подвязать вход через СМС: 10 минут поисков - а у Яндекса нет такой функции. "Слишком ненадежно". Слишком ненадежно, уважаемый Яндекс, ВООБЩЕ без какой-либо защиты сидеть.

Меня очень огорчает, что на моей платформе нет приложения, но с этим я могу смириться. В уныние и безысходность меня вводит то, что никакой альтернативы для пользователей вы не предоставляете. Какой смысл дальше пользоваться вашими сервисами, если они не могут предоставить мне даже "не самые надежные" средства защиты? 

Да, понимаю, что слишком эмоционально, но сил терпеть подобное безразличие со стороны поддержки к пользователям в плане безопасности попросту не хватает.
Сергей Шашин
7 ноября 2017, 16:07
Действительно, никакой альтернативы нет!!!
Павел Алексеевич
5 января 2017, 14:37
Нет приложения для windows 10 mobile. Если не можете сделать приложение для windows 10 mobile , сделайте возможность подтверждения  по SMS.
dmitry.coprenin2014
9 января 2017, 12:05
Дошел до "Введите пароль из Яндекс.Ключа" , когда я его вожу, то мне пишет "Неверный пароль. Получите новый в Яндекс.Ключе." , я уже десть паролей пробовал и ни чего. Вопрос: И что мне делать, как его нужно вводить? Делаю через эмулятор андроида ибо возможности на телефон поставить приложения нет. Думаю разница нет ни какой, что через телефон, что через эмулятор ибо система одна.
Света Чистякова
9 января 2017, 14:42
Дмитрий, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки Ключа: key@support.yandex.ru.
Alex
9 января 2017, 15:24
как быть? Яндекс ключ не принимает ПИН код , Хотя я перебрал все варианты которые мог установить. Удалил с Андроида данные сохраненные Яндекс Ключем - теперь он просит QR код от аккаунта- а где его взять? Тот который появляется при попытке входа в паре логин -пароль Яндекс ключ не принимает.
Света Чистякова
9 января 2017, 15:46
Алексей, напишите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки Ключа: key@support.yandex.ru. Спасибо)
sergey.litovchenko67
17 января 2017, 17:11
Если нет планируете реализацию своего приложения для Windows Phone, почему не разрешить поддержку двухфакторной аутентификации с помощью приложения Microsoft ("Проверка подлинности")?
VK с ней работает без проблем.
Orxangel23
15 февраля 2017, 22:55
похоже не дождемся... 2года прошло...
GPNNN
28 февраля 2017, 13:40
без коментариев
Дмитрий
2 марта 2017, 22:23
Windows 10 mobile, не?
way4day
5 марта 2017, 20:55
Сегодня утром после входа в приложение Yandex Ключ во время добавления нового ключа появилось сообщение об ошибке, приложение закрылось. После перезапуска перестал приниматься мастер пароль, постоянно выводит сообщение о неверном пароле. Что обидно, порядка 20 ключей идентификации остались там. После переустановки приложения попытка восстановить из резервной копии не произошло, просто висит надпись "восстановление", прождал пол часа. Пробовал закрыть. Пробовал переустановить заново, результат тот же. Пришлось все ключи пересоздавать заново...
impexpert
22 марта 2017, 21:14
way4day,
Аналогичная проблема, после попытки добавления очередного ключа приложение вылетело и перестало принимать мастер-пароль.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 марта 2017, 10:52
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки (key@support.yandex.ru), указав, на какой платформе вы используете приложение.
Rusakov Alexander
5 апреля 2017, 12:51
То же выскажусь за  двухфакторную аутентификацию через смс....
Сделайте людям выбор приложение или смс!
hq@beunlimited.ru
18 апреля 2017, 01:27
Господа, уже кафе пилят себе приложения под три платформы сразу. У вас не могут. Это жесть.
djbatyr
8 мая 2017, 19:19
ну сделайте уже через смс, или Майкрософт Authenticator соедините (вк уже сделали и супер)


где можно голосование сделать, чтобы показать что нас много!?!) 
djbatyr
8 мая 2017, 19:35
или как вариант признайтесь, что пока не умеете смски прикрутить, чтоб мы глупых вопросов не задавали))


Гугел может и не считает это не безопасным!
Майки могут и считают смски достаточно надежными!
Яндекс значит намного круче чем Гугел и Майки вместе взятые?))
gabel-vadim
8 июня 2017, 03:13
djbatyr,
Гугел может и не считает это не безопасным!
Майки могут и считают смски достаточно надежными!
Яндекс значит намного круче чем Гугел и Майки вместе взятые?)) А кстати не плоха сказано... поддерживаю...Но есть одно но,не все так гладко бывает,сравнивая с Майки,и Гуглом,уних многа платного контента,им есть на чем зарабатывать...поэтому и прогрессируют,а что Яндекс(молодой) на рекламе растёт...Бабосы решают все.
Yuriy
10 июля 2017, 05:25
djbatyr,
яндекс ключ успешно заменяет другие приложения для генерации одноразовых паролей.
sticki95
27 марта 2018, 14:22
Yuriy,
И успешно слетает со всеми сохраненными аккаунтами :)

gabel-vadim
8 июня 2017, 02:52
Мне конечно очень нравится Яндекс (Поиск,Диск,Почта-все работает отлично),сегодня попытался включить Аутификацию,правда через Майкрасофт Authenicator учетная запись сразу создалась,как только отсканировал табло,но Яндекс требует вести код именно Яндекс Ключа,Пароли не подошли,спрашивается почему?ведь от Яндекса подходит для Майкрасофт,Ну а если честно проста баловался ради проверки(зачем мне лишнее приложение по Аутификации если есть( Keepass Safe Profesional-авто набор паролей,перетаскивание,синхронизация и многое другое да и ктому же меня устраивает  Authenicator от Майкрасофт) ,Одно скажу приложение Майкрасофт Authenicator мне понравилось больше очень удобное быстрое,скажем так для Людей было создана,А унас как всегда как в Танке (Для Победы)-Бабы наражают...Я думаю создавая приложения для безопасности,нужно подходить с двух сторон,Практичность,и Безопасность,в случае с Яндексом только Безопасность,Практичностью не пахнет (нерватрепка и головная боль)...Вообщем это как сравнивать Мозиллку и Яндекс(которая участвовала в месте с Apple в создание Мирового гиганта Google Croome) кто круче все знают.....
Yuriy
10 июля 2017, 05:24
gabel-vadim,
потому, что для яндекс ключа при аутентификации на сервисах яндекса нужен еще и пин код, без него временный пароль не сгенерируется.
Lesort
18 июля 2017, 10:34
Жуть какая!! Кто это придумал??? Ладно бы работало нормально, а то ведь включаешь двухфакторную авторизацию и Яндекс.Навигатор перестает входить, поскольку не умеет ее использовать. И чего делать в этом случае НЕПОНЯТНО!!
андрей милованов
27 июля 2017, 12:14
после перезагрузки яндекс улетел а диск остался-доступа нет к фоткам опять скачивать яндекс надо?
Benj4
7 сентября 2017, 19:15
Ужасно, при обновлении яндекса на телефоне, слетели пароли и я уже третий час не могу войти в яндекс почту, на кой ножны такие сложности? В течение десяти лет пользования яндексом, первый раз сталкиваюсь с таким . Хочу отклюить эту хрень, но и этого не могу, так как этот самый ключ меня не пускает!
Dimazzan
22 ноября 2017, 04:38
Benj4,
Аналогично
sticki95
27 марта 2018, 14:20
Benj4,
Та же проблема.
pilotcarla
3 октября 2017, 07:40
Лучше б вы, ребята, сделали возможность отключить синхронизацию дистанционно на всех других устройствах, чем такой фигнёй страдать
xftest
17 октября 2017, 20:45
Издевательство! По-вашему, пользователи WP не имеют право на защиту? Зачем тогда проходить процедуры получения разных кодов, чтоб в итоге наткнуться на отсутствующее приложение?
Обновлено 17 октября 2017, 20:46
Михаил Панченко
31 декабря 2017, 12:38
не могу войти в приложение, так как яндекс ключ продолжает выдавать одноразовые пороли, а приложение просит пинкод
dimenyov
8 января 2018, 08:18
Моя почта в браузере Яндекс открывается свободно без всякого пароля. Как настроить так, чтоб почта запрашивала пароль? В настройках нет функции запрашивать пароль перед открытием. Если это невозможно, то как её  удалить в месте с аккаунтом на Яндексе?
Свободный доступ к моей почте других пользователей, это большая моя проблема.
grigkulik
6 февраля 2018, 09:20
Здравствуйте! Я пытаюсь включить двухфакторную идентификацию, но при вводе одноразового ключа, который генерируется в прилодении на телефоне, пишет что не правильный ключ. Что делать?
sticki95
27 марта 2018, 14:19
Делайте бэкапы приложения Яндекс.Ключ ребята, а то когда отвалится приложение придется больше восстанавливать доступов) Я включил вход по отпечатку и все было клёво, до того момента пока меня приложение Яндекс.Ключ перестало пускать по МОЕМУ отпечатку. Очень обидный баг и делать с ним видимо ничего не хотят ;)
nikolay.jermakov
31 марта 2018, 14:08
Вообще-то есть не менее эффективное решение по аутентификации, которое вполне может быть абсолютно универсальным - для любой инфосистемы : https://www.youtube.com/watch?v=IzdBhIpsE3A 
piton100500
9 апреля 2018, 13:53
Уважаемые разработчики, прокоментируйте пожалйста тот факт, что приложение Я. Ключ пытается выйти в интернет?  Да оно может работать и без выхода в интнрнет,(пароли подзодят). Аналогичное приложение от Google не создает никаких соединений. Проверял с помощью noroot фаервола на своем смартфоне. 
KpeIvIeHb
15 апреля 2018, 16:00
Они уже забили на это, даже не тратьте время! 3 года прошло) Переходим на другие сервисы почты и все решение проблем.
vla6321
22 июля 2018, 02:25
я не могу зайти в почту,потому что этот чёртов айфон требует какой то пинкод
vladimir.kolodchuk
14 ноября 2018, 20:26
джэбэл
Andrew122
25 декабря 2018, 03:20
Вот вопрос-поменял телефон, на котором стоял яндекс-ключ и он был привязан к моему аккаунту. Теперь возникла огромная проблема-не могу с нового телефона войти к себе в почту. Пишет, что надо через яндекс-ключ войти, а он девственно чист и предлагает привязать к нему аккаунт. А аккаунт не привязывается, т.к. включил долбанную двухфакторную идентификацию. И отключить через комп не получается ее, т.к. пароль не помню, а восстановить его он не дает без яндекс-ключа, который, как мы помним, девственно чист!!! Подскажите, как выйти из этого круга, пожалуйста! Почту заводил на яндексе лет 15 назад, пользуюсь постоянно ей и менять не хотелось бы
Yuriy
21 марта, 06:38
Andrew122,
если в почте реальные имя и фамилия, а так же дата рождения то можно через поддержку восстановить доступ.
nikolay.jermakov
21 марта, 11:39
Yuriy,
 Юрий, есть интересное предложение по данной теме. Как можно с вами связаться? 
Николай
Andrew122
21 марта, 14:38
Yuriy,
Спасибо, попробую написать им
Слава Дремин
27 декабря 2018, 21:16
слава дремин
Janna Khachumyan
13 марта, 14:29
Я новичок.Ваши рекомендации понятны,очень полезны  и  поучительны. Спасибо Вам большое!
Conon Golubzov
21 марта, 19:09
conon golubzov
shevcQnastya
18 июня, 15:34
Извините. Мы заблокировали ваш аккаунт. Подтверждение по электронной почте, которое мы отправили на shevsQnastya@yandex.ru, было возвращено, поэтому мы заблокировали аккаунт для защиты ваших данных Firefox. Если это действительный адрес электронной почты, сообщите нам об этом, и мы поможем разблокировать ваш аккаунт. Больше не владеете этой электронной почтой? Создайте новый аккаунт!!!!! Но почтой то я владею, и туда ничего не приходило!!! Просто взяли и закрыли синхронизацию! Было очень удобно! А теперь новый аккаунт создавать?