Подскажите, пожалуйста
12 февраля 2015, 14:59
В мае 2012 года поиск Яндекса впервые стал не просто угадывать продолжение поисковых запросов, но мгновенно давать ответ на простые и однозначные вопросы вроде [расстояние от земли до солнца]. Сначала это были только сухие факты, но со временем подсказки стали гораздо разнообразнее. Благодаря им поисковая строка умеет переводить слова, сообщать результаты футбольных матчей, курсы валют и текущий балл пробок, подсказывать ударения в словах и даже производить простые математические вычисления. За последние месяцы мы добавили ещё несколько видов подсказок. Например, государственные флаги. Теперь достаточно набрать в поиске Яндекса [флаг тувалу] — и вы узнаете, как выглядит флаг одной из самых маленьких стран мира.
Кроме того, в подсказках появилось более 500 специальных символов: от знаков зодиака до букв греческого алфавита, от шахматных фигур до геометрических, от математических символов до символов мировых валют — словом, всевозможные значки и пиктограммы. Любой символ можно скопировать прямо со страницы результатов поиска. Это пригодится, если вам понадобилось использовать где-то знак копирайта или, например, символ параграфа. Хотя чаще всего, как показывают данные поиска, ищут сердечко.
Поисковая строка также научилась подсказывать годы правления первых лиц России и даты многих важных исторических событий. Просто спросите, когда был основан Санкт-Петербург или открыта Америка, и подсказки помогут освежить в памяти школьный курс истории.
Поисковые подсказки одинаково хорошо работают и в большом, и в мобильном поиске Яндекса. Постепенно они становятся настолько самостоятельными, что заменяют поиск в тех случаях, когда искать ничего и не надо. Вернее, когда ответ уже найден — и его нужно всего лишь подсказать.