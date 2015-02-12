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Блог Яндекса

Подскажите, пожалуйста

Здорово, когда человек понимает вас с полуслова. Ещё лучше, когда это делает компьютер, ведь от него такого совсем не ждёшь. С 2008 года мы учим поиск Яндекса схватывать на лету и подсказывать ответ ещё до того, как вы написали вопрос полностью. В этом помогают поисковые подсказки — они ускоряют ввод поискового запроса, предлагая наиболее вероятные, популярные и актуальные варианты его продолжения. А иногда и немного больше.

В мае 2012 года поиск Яндекса впервые стал не просто угадывать продолжение поисковых запросов, но мгновенно давать ответ на простые и однозначные вопросы вроде [расстояние от земли до солнца]. Сначала это были только сухие факты, но со временем подсказки стали гораздо разнообразнее. Благодаря им поисковая строка умеет переводить слова, сообщать результаты футбольных матчей, курсы валют и текущий балл пробок, подсказывать ударения в словах и даже производить простые математические вычисления. За последние месяцы мы добавили ещё несколько видов подсказок. Например, государственные флаги. Теперь достаточно набрать в поиске Яндекса [флаг тувалу] — и вы узнаете, как выглядит флаг одной из самых маленьких стран мира.


Кроме того, в подсказках появилось более 500 специальных символов: от знаков зодиака до букв греческого алфавита, от шахматных фигур до геометрических, от математических символов до символов мировых валют — словом, всевозможные значки и пиктограммы. Любой символ можно скопировать прямо со страницы результатов поиска. Это пригодится, если вам понадобилось использовать где-то знак копирайта или, например, символ параграфа. Хотя чаще всего, как показывают данные поиска, ищут сердечко.


Поисковая строка также научилась подсказывать годы правления первых лиц России и даты многих важных исторических событий. Просто спросите, когда был основан Санкт-Петербург или открыта Америка, и подсказки помогут освежить в памяти школьный курс истории.


Поисковые подсказки одинаково хорошо работают и в большом, и в мобильном поиске Яндекса. Постепенно они становятся настолько самостоятельными, что заменяют поиск в тех случаях, когда искать ничего и не надо. Вернее, когда ответ уже найден — и его нужно всего лишь подсказать.
39 комментариев
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schurup87
26 ноября 2015, 14:47
Заменяют поиск - это да, удобно когда нужно узнать правописание слова!
Меня волнуют подсказки по информационным запросам типа "стоимость ремонта однокомнатной квартиры в калуге в 2014 году". Как такие подсказки формируются? Очевидно по популярности у пользователей, но некоторые, настолько не типичны  какому либо менталитету, что с трудом верится, что люди сами до такого догадываются. Возникает предположение, что некто, как-то это накручивает. А это уже не только пресловутая манипуляция поисковыми алгоритмами, это ещё и манипуляция поведением пользователя. Мне религия не позволит вставлять фразы из неадекватных подсказок в тексты или в заголовки, но кто-то это сделает не поморщившись. Как же тогда: "развивайте сайт, наполняйте...!" С этой ситуацией надо что-то делать!
smogarev.kirill
26 ноября 2015, 14:47
schurup87,
Конечно накручивают и это не новость. За популярными конкурентными запросами еще следят и обнуляют накрутки, а с низкочастотными или среднечастотными беда. При чем вычислить конкретное необходимое число для выхода искусственной подсказки очень просто, погрешность +- 10 просмотров.
schurup87
26 ноября 2015, 14:47
smogarev.kirill,
Надо делать что-то! Яндекс, со своими апаратными возможностями и технологией анализа больших баз данных, помоему, мог бы с этим справится легко. Это уже не только, или не столько бизнес, но социальная ответственность! Ну как такое не справоцирует моральные потери: "Ремонт квартиры двушки 50 кв в новостройке в мухосранске евро по цене обычного"? А ведь юзверьг кликнет стопудово!!!
schurup87
26 ноября 2015, 14:47
schurup87,
Блин, забыл добавить в 2014 году
smogarev.kirill
26 ноября 2015, 14:47
schurup87,
Полностью исключить такие манипуляции невозможно. Причины расписывать не буду, займет время. Только скажу, что Google вообще не борется с этим.
schurup87
26 ноября 2015, 14:47
smogarev.kirill,
Гуглу пофигу, он иностранец, потому и не сможет, если даже захочет. Он себя иначе позиционирует на рынке. От того в народе и популярен Яндекс, со всеми своими глюками и багами - живой как бы! Я опрашиваю клиентов, как и где они ищут: 95% коммерческих запросов - Яндекс. И, Увы не топ-10, там по мнению юзверьга, дороговато. Половина опрошенных, наивно полагает, что ранжирование платное и мы покупаем место. Может у меня специфичная выборка, типа так сложилось. Однако на всех сайтах из топ 50 региона по 14-30 посетителей из калуги.(данные из эпохи не закрытых счётчиков) Похоже это одни и те же, с некоторой ротацией. Потому важно не само ранжирование а убедительность (траст)!
aropan@tut.by
26 ноября 2015, 14:47
Крутая шутка. Но я видимо на неё буду попадать очень редко - обычно на поиск перехожу по горячей клавиши или из поиска браузера (ctrl+k и запрос).
okoneko
26 ноября 2015, 14:47
в я.браузере такие подсказки прямо в адресной строке.
Так что для этого есть багор.
aropan@tut.by
26 ноября 2015, 14:47
okoneko,
о, неплохо, теперь осталось перейти на я.браузер )
okoneko
26 ноября 2015, 14:47
осталось, чтоб эти фишечки портировали на элементы для фаерфокса, которым я пользуюсь.
sultanovkosty
сегодня, 10:16
aropan@tut.by,
X x x 
Андрей О.
26 ноября 2015, 14:47
Яндекс, команда, вы вообще работаете? http://set-seo.ru/флаги-в-поисковом-запросе-яндекса/ пост от 23 сентября. Как я понимаю, ошибка с флагами была известна ещё полгода назад. Вы её до сих пор не исправили. Ну хоть бы не пиарились...
vova vova
26 ноября 2015, 14:47
Андрей О.,
Черногорию исправили
Андрей О.
26 ноября 2015, 14:47
vova vova,
а Босния не страна?
vova vova
26 ноября 2015, 14:47
Андрей О.,
страна
harnasvet
26 ноября 2015, 14:47
Яндекс СУПЕР!!!
vovadeduwka
26 ноября 2015, 14:47
несомненно-яндекс молодца
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:47
Угадывания поисковых запросов как мне кажется зависит от страниц веб сайтов. Не будет страниц сайтов, поисковых запросов тоже не будет.
Сергей
26 ноября 2015, 14:47
А сделайте такие же подсказки про родственников (типа, брат жены, муж сестры)
alex.bayt
26 ноября 2015, 14:47
Помню пару лет назад были автомобильные коды регионов, потом пропали, так и не вернулись.
И ещё, при запросе "телефонный код москвы" показывает +7 495 499, это очень странный код, вам не кажется?
Ещё не показывает код США и ЮАР. А вот коды городов в США пишутся нормально: через запятую, в отличие от Москвы, но почему-то без кода страны.
Код Египта неправильный (+40), должен быть +20. Код Каира уже написан верно, но почему-то слитно (+202 -> +20 2).
К флагам можно добавить флаги ныне не существующих стран, например, империй или флаги ФРГ и ГДР.
ТАКО
26 ноября 2015, 14:47
Хорошо что яндекс нуучился определять флаг гондураса, плохо что у меня спарсили целиком сайт, яндекс его проиндексировал, и ранжирует выше моего, 100% копипаст. особенно понравилось, что на все мои обращения яндекс вкл. игнор. Молодцы че, главное флаги.
Хельга Лат
26 ноября 2015, 14:47
Невозможно зайти на почту на яндексе. В чем проблема???
vlshish
26 ноября 2015, 14:47
С Яндекс брузера не могу войти в Яндекс почту, смешно! Нужно что то удалять, потом снова включать. Зачем мне это? Должно сразу работать. Другие почты открываются, а эта нет. У меня 4 браузера. Придется другим воспользоваться. Разоочарован! Еще и отзыв фиг где найдешь отправить.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:47
то же самое.в паспорт без проблем.в почту не могу войти.вчера еле зашел а сегодня фиг.
veranikolaevna.otmena
26 ноября 2015, 14:47
Яндекс самый  лучший сайт из всех  в нем есть Все о чем можно мечтать
galina230578
26 ноября 2015, 14:47
полезно для новичков
Геннадий Валерьевич
26 ноября 2015, 14:47
Вы пишите, что подсказки обновляются раз в день, но не упоминаете про скорость, с которой они появляются. А это 1-2-3 недели, что очень долго.
Алгоритм проверки скорости появления подсказки разобран тут - http://vpodskazke.ru/blog/podskazkikogda  (кстати, тут же я читал про новостные подсказки, хотя статья от 22 декабря прошлого года)

Кстати, у мейл.ру подсказка появляется гораздо быстрее, чем у яндекса. Гугл в этом плане сильно тормозит.

Хотелось бы, что бы подсказки появлялись намного раньше, что бы на запросы вида "открытие олимиады онлайн трансляция" и другие событийные подсказки формировались бы максимвально быстро.
blinmama1
26 ноября 2015, 14:47
Почему ежедневно отключается интернет "Победа" ненадолго, потом восстанавливается?
antonina45a
26 ноября 2015, 14:47
Экономия времени - это да! Но не всегда выдают точные ответы.
kolochkov
26 ноября 2015, 14:47
Отлично! Спасибо!
smallmap
26 ноября 2015, 14:47
Россия, Ростовская область, Волгодонск - нет панорам города? Гугле у "врагов" есть.
smallmap
26 ноября 2015, 14:47
, Нужен спонсор или координатор в городе?
Rafiz
26 ноября 2015, 14:47
Как бы я хотел, чтобы все браузеры обладали такой же умной адресной строкой, как яндекс браузер. И как бы я хотел, чтобы яндекс научился искать так же результативно, как гугл.
seopmr
26 ноября 2015, 14:47
Подсказки очень классный и прогрессивный инструмент работы с поиском для меня как для пользователя. Огромное спасибо за то что они есть и совершенствуются, мне это реально помогает!

Как оптимизатор могу сказать, что они накручиваются, как накручивается все что приносит трафик) Если появиться что-то что приносит трафик, то это обязательно будут накручивать) Это жизнь) Главное не накручивать бред и спам! Лишь то, что реально полезно!
fed.maksimow2017
28 сентября 2016, 18:56
как сбросить адаптер Windows 7
razywaev.razyvai
29 июня 2017, 02:57
ЗдравствуйтеЗдравствуйте. Я немного торможу в компьютерных технологиях , но лучше лишнийраз спросить. Поэтому не судите строго, если не по адресу вопрос задал. Я не могу открыть адрес, который мне прислали. И как быть не понимаю. Может с вами разберёмся? Спасибо. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 июня 2017, 15:37
Здравствуйте. Из вашего описания, к сожалению, не очень понятно, в чём проблема. О каком адресе идёт речь — об адресе электронной почты или адресе сайта? Как вы пытаетесь его открыть? Что при этом происходит?
R84994324977
24 августа 2017, 14:39
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Narine Bagdassarova
1 декабря 2017, 16:34
KTO MOG OTPRAVIT OT MOEGO IMENI TEKST 2. 06. 2017 GODA,PODPISANIY POD POSTOM MARI KURILKO-RIYMINOI.POST RELIGIOZNOGO SODERJANIA.