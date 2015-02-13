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Красный день календаря

День всех влюблённых — один из немногих праздников, когда можно дарить и получать подарки одновременно. И хотя подарок — штука приятная, его же нужно сначала выбрать, а это целое дело. Если вы до сих пор ломаете над этим голову, спросите совета у Яндекса. Специально к 14 февраля мы запустили интерактивный колдунщик, который поможет вам и с подарками, и с программой на вечер.


Колдунщик срабатывает в поиске по запросам [день святого валентина], [подарки на 14 февраля], [куда сходить на день святого валентина] или, например, [песни о любви]. Яндекс.Маркет подскажет идеи для подарков, Яндекс.Город поможет найти магазин цветов и ресторан для романтического ужина, а тематические плейлисты Яндекс.Музыки создадут нужную атмосферу в любой ситуации.

Если праздничного настроения нет и не спасают даже подарки, то, как писал классик, кино — это всегда выход из положения. Выбрать фильм тем, кто не следит за новинками проката, поможет наша инфографика. Мы проанализировали интересы пользователей КиноПоиска и выяснили, какие фильмы из тех, что идут в кино 14 февраля, больше интересовали мужчин, а какие — женщин.


Какой фильм выбрать, решать вам. А где его можно посмотреть в вашем городе, подскажет Яндекс.Афиша.
8 комментариев
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vova vova
26 ноября 2015, 14:47
Пятница 13
harnasvet
26 ноября 2015, 14:47
СПАСИБО!!!  Мы ВАС тоже ЛЮБИМ !!! Муз.подборки супер !!!
Катя
26 ноября 2015, 14:47
Яндекс сила, мощь!
rsd-cool
26 ноября 2015, 14:47
Удобно, спасибо, всех с днем влюбленных и подарков конечно побольше.
smogarev.kirill
26 ноября 2015, 14:47
Я бы не убирал колдунщика после праздника, а просто изменял бы его содержание.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:47
Совет разработчикам яндекса. Доведите систему до совершенства, тормозит страшно, особенно на планшете. Иначе все пользователи, понимающие и думающие, уйдут на гугл.
harnasvet
26 ноября 2015, 14:47
не пугайте за всех ! Мы не уйдём !!!
Евгений Гризли
вчера, 12:17
Это не Наш Праздник. 

На Руси, начиная с шестнадцатого века, существует cвой День влюбленных, который отмечается 8 июля. Покровителями любви и верности Русская Православная Церковь считает святых Петра и Февронию. 
А Вы с этим постом выдаете свою принадлежность в Западным либералам с их лживыми историями и праздниками.