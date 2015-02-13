Красный день календаря
13 февраля 2015, 14:01
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Если праздничного настроения нет и не спасают даже подарки, то, как писал классик, кино — это всегда выход из положения. Выбрать фильм тем, кто не следит за новинками проката, поможет наша инфографика. Мы проанализировали интересы пользователей КиноПоиска и выяснили, какие фильмы из тех, что идут в кино 14 февраля, больше интересовали мужчин, а какие — женщин.
Какой фильм выбрать, решать вам. А где его можно посмотреть в вашем городе, подскажет Яндекс.Афиша.