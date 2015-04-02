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Новая Почта для iPhone

Мы обновили Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности.


Теперь Яндекс.Почта позволяет работать с несколькими аккаунтами параллельно, читать письма и отвечать на них без интернета, легко и быстро разбирать корреспонденцию. Больше о том, что нового появилось в приложении, читайте в блоге Яндекс.Почты.

36 комментариев
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Арсений
26 ноября 2015, 14:45
Ну наконец-то! Ура! )
maxariant
26 ноября 2015, 14:45
Остается ждать редизайн ПК-версии
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
А что бы Вы в ПК-версии изменили?
maxariant
26 ноября 2015, 14:45
Тимофей, служба поддержки,
Помню на презентации браузера можно было увидеть  Почту другую. Может, это была просто небольшая заготовочка, но уж больно сильно она мне понравилась. Тем более, если учесть, что Яндекс сейчас многие сервисы переделывают, то можно предположить, что Почта "не за горами".
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Спасибо, понял Вас. В презентации был макет возможной Почты будущего, но не анонс.
Конечно, интерфейс мы будем совершенствовать!
Денис
26 ноября 2015, 14:45
Тимофей, служба поддержки,
я с удивлением переключился на neo2 и подумал, что это Яндексе в Бете. А оказалось - что старая версия. Но как так, она такая современная и удобная. Но, пришлось отказаться из-за того, что не все функции туда перенесены. Могу сказать, что у Gmail сейчас достаточно удобный, хоть и "холодный" интерфейс. Может и Яндекс разживется мало-мальским обновлением Почты. 2 года ждали для iOS. Дождались. Но лучше не тянуть ;-)
maxariant
26 ноября 2015, 14:45
Тимофей, служба поддержки,
Все-таки добавили этот концепт.) Спасибо, очень обрадовался)
elevell
26 ноября 2015, 14:45
Не прошло и двух лет!)
mobendik
26 ноября 2015, 14:45
спасибо команде яндекса. когда изуяим все ньюансы  трщогда будет очем коментироватьь
    привет моисей.
katydnep
26 ноября 2015, 14:45
Как изменить звук уведомлений? А еще лучше расскажите, как вернуть старую версию?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45

Добрый день! Настройки уведомлений появятся в ближайшем обновлении приложения. Вернуть старую версию невозможно, так как она устарела морально, визуально, технологически и имела много проблем и ошибок при работе.

unpin
26 ноября 2015, 14:45
Наконец-то сделали по-современному, как у других. Интерфейс приятный, шрифты читаемые, добавили swipe, анимацию, а также я сразу нашел, где отключить эту дурацкую группировку сообщений. Хотелось бы еще аватары убрать (на мобильном экране место занимают, на планшете было бы нормально). Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45

Добрый день! Для отключения группировки писем нужно зайти в настройки приложения, выбрать почтовый ящик в списке и там снять галочку с пункта «группировать по теме».

unpin
26 ноября 2015, 14:45
Тимофей, служба поддержки,
так я это сразу же и сделал.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
И письма по-прежнему отображаются в группировке? Если да, то уточните модель устройства, пожалуйста, и версию iOS.
unpin
26 ноября 2015, 14:45
Да все нормально)). Просто перечитайте внимательно мой коммент.
valechka-s
26 ноября 2015, 14:45
Я бы тоже хотела изменить звук сообщений - трезвучие совпадает с другими программи, но менять в них звук из-за почты не хочется
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день! Настройки уведомлений появятся в ближайшем обновлении приложения.
one2one
26 ноября 2015, 14:45
Я вот смотрю и думаю почему яндекс до сих пор не группирует сообщения в ленту, (я имею в виду не приложения а обычный аккаунт). особенно которые подряд идут от одного абонента. Подумал дописал и оно новое сообщение и уже ничего не добавишь.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день! Если в настройках приложения активировать группировку по теме, то письма будут показываться именно так, как Вы пишете: в виде ленты.
alt-fox
26 ноября 2015, 14:45
лучше поздно, чем никогда) чб картинки, которые по дефолту, выглядят очень уныло. цветные привязанные к аккаунтам почтовым решили не тянуть?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
В приложении работает тот же принцип, что и в веб-интерфейсе: цветные «живые» портреты показываются только возле адресов отправителей-людей; если отправитель — робот, автоматическая система рассылок, то и иконка рядом чёрно-белая, показывающая тип рассылки или аббревиатуру названия сайта-отправителя.
Игорь
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день!
Наконец-то долгожданное обновление, спал и видел))) Но есть баг (минус-недочёт как нравиться) – нет расширения для программ, т.е. допустим я нахожусь в приложении Яндекс Диска, Adobe Reader, Pages (iWork) или любой другой сторонней программе хочу отправить файл (текстовый, шпег, etc.) тапаю поделиться (квадратик со стрелочкой вверх) и выбираю программу - но Яндекс Почты в перечне нет, ДО обновления эта функция работала, было удобно. Планируется ли добавить такое расширение в функционал приложения?! заранее спасибо!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день! В будущем обязательно добавим Яндекс.Почту в список приложений для поделения.
solovjeva.trikotage
26 ноября 2015, 14:45
Когда будет нормально доработанная версия?Заранее спасибо!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, что Вас не устраивает в текущей версии приложения.
arsen-glabets
26 ноября 2015, 14:45
Ура! дождались!
Надежда
26 ноября 2015, 14:45
Мне одной не понравилось??? Очень не удобно читать, когда ты ответил на это письмо , то ответ висит сверху в папке входящих. А если ты ответил на несколько писем одного адресата то приходится прокручивать всю ленту, чтобы найти нужное письмо.   Очень неудобно, что теперь корзина внизу письма. если хочу удалить, или переслать, приходится прокручивать все письмо вниз.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:45
Возможно, Вам просто нужно отключить группировку писем по теме, чтобы отправленные не показывались в группе писем с одинаковой темой. Сделать это можно в настройках, выбрав ящик и сняв в открывшемся окне галочку с пункта «группировать по теме».
Иван Долинов
26 ноября 2015, 14:45
У меня почему-то после обновления не отрывается(((
accessRestore
22 мая 2016, 15:33
Здравствуйте. В течение получаса я не смог найти другого способа связаться с техподдержкой, поэтому зарегистрировал данный аккаунт. Мой почтовый ящик, которым я пользовался лет 15, заблокирован по "подозрению на взлом". Будьте любезны, свяжитесь со мной по почте данного аккаунта для решения проблемы, а этот комментарий в блоге, разумеется, не нуждается в дальнейшей публикации. Спасибо.
Света Чистякова
23 мая 2016, 01:35
accessRestore,
здравствуйте. А вы пробовали действовать через страницу восстановления доступа? Здесь есть подробная инструкция: https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml.
accessRestore
23 мая 2016, 13:17
Света Чистякова,
спасибо за ответ, конечно пробовал. А детали готов обсуждать только приватно с техподдержкой.
dion
7 декабря 2018, 10:47
Света Чистякова,
Здравствуйте! Вы — сотрудник техподдержки? Тогда позвольте адресовать Вам моё сообщение от 18 ноября 2018 года, опубликованное ниже. Заранее благодарен. Привожу копию:

Не знаю, куда еще писать, чтобы услышали.
Заблокировали ящик на Яндекс Почте для доменов по причине исходящего спама (спам был, но не с моего сервера, подмена адреса, а мне приходили отчеты о недоставке примерно по сотне в день).
Я изменил пароль, потом настроил двухфакторную аутентификацию — ничего не изменилось за обещанные сутки, ни я, ни мне не можем написать письмо. Написал в поддержку через форму — 2 недели тишина, позвонил на общий телефон 8-800, предложили написать на domains@support.yandex.ru. Написал — опять неделя тишины. Снова звоню на 8-800 — нашли номер заявки 18102307112746168, сказали, что предпримут меры как можно скорее, через 2-3 дня мне напишут из техподдержки. Прошло 2 недели, мне не пришел даже автоматический ответ.
Какая-то странная поддержка, думаю, что каждый может попасть в такую ситуацию, а выход — поднимать свой почтовый сервер и отказываться от вашего бесплатного сервиса? Сто раз пожалел о том, что повелся на это.
dion
18 ноября 2018, 12:44
Не знаю, куда еще писать, чтобы услышали. 


Заблокировали ящик на Яндекс Почте для доменов по причине исходящего спама (спам был, но не с моего сервера, подмена адреса, а мне приходили отчеты о недоставке примерно по сотне в день). 


Я изменил пароль, потом настроил двухфакторную аутентификацию — ничего не изменилось за обещанные сутки, ни я, ни мне не можем написать письмо. Написал в поддержку через форму — 2 недели тишина, позвонил на общий телефон 8-800, предложили написать на domains@support.yandex.ru. Написал — опять неделя тишины. Снова звоню на 8-800 — нашли номер заявки 18102307112746168, сказали, что предпримут меры как можно скорее, через 2-3 дня мне напишут из техподдержки. Прошло 2 недели, мне не пришел даже автоматический ответ. 


Какая-то странная поддержка, думаю, что каждый может попасть в такую ситуацию, а выход — поднимать свой почтовый сервер и отказываться от вашего бесплатного сервиса? Сто раз пожалел о том, что повелся на это.
Владимир Сычев
сегодня, 09:02
Ну наконец-то! Ура!