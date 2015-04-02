Мы обновили Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности.
Теперь Яндекс.Почта позволяет работать с несколькими аккаунтами параллельно, читать письма и отвечать на них без интернета, легко и быстро разбирать корреспонденцию. Больше о том, что нового появилось в приложении, читайте в блоге Яндекс.Почты.
Новая Почта для iPhone
2 апреля 2015, 15:23
Мы обновили Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности.