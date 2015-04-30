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Яндекс.Таксист

В середине апреля команда сервиса Яндекс.Такси села за руль московских такси, чтобы на своём опыте узнать, каково это — оказаться с другой стороны системы, над которой работаешь каждый день. В акции участвовали менеджеры, дизайнеры, разработчики — все те, кто пишет программный код, рисует интерфейсы и проектирует поведение системы.



Тигран Худавердян, руководитель сервиса Яндекс.Такси:

Я совершенно убежден, что единственный способ сделать новый хороший сервис для людей — делать его для себя. Нужно постоянно пользоваться им и обязательно пользоваться сервисами конкурентов, притом не меньше, чем своим. И в сервисах конкурентов важно искать не недостатки, а наоборот — то, чем они лучше, чтобы и самим сделать лучше. В тот день, когда вы со спокойной совестью порекомендуете свой сервис близким людям — мамам, друзьям или просто знакомым, — можно считать, что получилось сделать что-то стоящее.

Мы, команда Яндекс.Такси, часто пользуемся такси — это часть жизни любого жителя большого города. Недавно заглянул в «админку» нашего сервиса и выяснил, что за два с половиной года совершил 810 поездок на Яндекс.Такси. Когда много ездишь, чувствуешь на собственной шкуре каждый недочёт, каждый «баг» или недоработку сервиса. И начинаешь относиться к ним не как к строчке вроде «13409 minor bug» в списке задач, а как к событию, которое произошло с тобой самим.

Однако Яндекс.Такси — сервис не только для пассажиров, но и для таксистов. Например, Яндекс.Таксометр — приложение для смартфонов и планшетов, которое помимо обычных функций таксометра — рассчитать стоимость поездки — умеет предлагать водителям заказы, строить маршрут в Навигаторе, показывать время в пути и так далее. Мы решили выяснить, как водитель взаимодействует с этим приложением, какие трудности возникают у него до, во время и после выполнения заказа, что удобно, а что — нет. Очевидно, что для того, чтобы полностью понять все трудности, нужно стать водителем такси «по-настоящему», но мы были уверены, что даже временное погружение покажет нам общую картину. Вот и решили — погрузиться.

Итак, мы арендовали 15 настоящих такси, заключили необходимые договора с таксопарком, который предоставил нам машины, прошли инструктаж и медосмотр. Все машины перед рейсом проверил специальный проверяющий. И мы поехали.

Сидя за рулём обращаешь внимание на всё: как распределяются заказы, на каком расстоянии от адреса подачи их получает водитель, как приходят уведомления, как ведут себя пассажиры, что им удобно и неудобно. Нескольких заказов хватило, чтобы заметить, где и что нужно изменить. Например, мы обнаружили, что робот иногда выдаёт заказ водителю, который только что проехал нужный поворот. Географически-то он рядом, но в реальности, чтобы доехать до клиента, ему нужно где-то развернуться, и не всегда этот разворот близко. Вернувшись из поездки, мы обменялись впечатлениями и обсудили, как можно это починить и какие ещё недочёты затрудняют работу водителей.

Дарья Золотухина, руководитель группы маркетинга Яндекс.Такси:

Когда в первый раз садишься за руль такси, это, конечно, адреналин. Ты не знаешь, кто сядет к тебе в машину, в каком настроении он будет и как себя поведёт. Я сама часто разбираю отзывы и жалобы на Такси и знаю, как реагируют люди, которым что-то не понравилось в сервисе. Поэтому я опасалась, что мне попадутся такие пассажиры, и они будут вести себя агрессивно. Оказалось — зря.

Я думала, что люди будут удивляться — всё-таки девушка за рулём. Но моим первым клиентом тоже была девушка, иностранка, и её это вообще не удивило. Она давно не была в России, а такси ей заказали на ресепшене в гостинице. Хотя следующий пассажир сразу насторожился — его явно что-то смущало. В машине он немного стеснялся и как будто наблюдал за мной. И только когда узнал, что я работаю в Яндекс.Такси, — расслабился. Наверное, для него всё встало на свои места.

Мне показалось, что люди часто не замечают водителя или относятся к нему как-то предвзято. Например, могут разговаривать при нём о своих интимных делах или изливать на него какой-то негатив, которым бы ни за что не стали делиться с друзьями. Было и такое, но интересно, что отношение людей очень сильно менялось, как только они узнавали, что я на самом деле не таксист. Отчасти из-за того, что водителя так воспринимают, это эмоционально очень тяжёлая работа. Но мне этот опыт помог посмотреть и на пассажира, и на водителя с другой стороны.

Запомнилась ещё одна деталь. Приезжая на заказ, я всегда старалась заранее развернуться так, чтобы выезжать было удобно. Когда я сама вызываю Яндекс.Такси, часто мы разворачиваемся вместе с водителем, когда я уже села в машину. Это одна из таких мелочей, которые вроде бы кажутся очевидными, но осознаёшь их ты только в процессе, когда сам за рулём. И, возможно, это стоит включить в рекомендации для водителя, сделать стандартом качества. В целом поездка очень понравилась, и я бы вызвалась добровольцем, если мы ещё раз устроим такую акцию.

Григорий Дергачёв, руководитель проектов в Яндекс.Такси:

Наверное, мне повезло: заказы доставались в основном в центре или в районе, где я живу. Поэтому Навигатор включать почти не приходилось, и в целом никакого стресса не было. Возил я в основном почему-то бабушек и детей. Все остались довольны, и было приятно, что клиенты часто ставили пятёрки. Хотя, конечно, поездки были бесплатные, поэтому результаты могли быть немного смазаны.

Был один интересный заказ, с детским креслом. Многие пассажиры часто просят именно кресло, а не бустер, и отсутствие в машине детского кресла — одна из частых жалоб. Вот и мне попался такой заказ — в комментарии клиент просил именно кресло. Как назло, у меня в багажнике оказался только бустер. Я решил отменить заказ, но клиент позвонил мне и спросил, почему я проехал мимо. Я объяснил ситуацию, и вдруг оказалось, что его устроит и бустер. На заказ я в итоге приехал и довёз бабушку с внуком до детского сада.

В основном все поездки были очень короткие, и я отчасти почувствовал на себе, каково это — приезжать за 25 минут до заказа, а потом довезти пассажира до места за три-четыре минуты. Если говорить о каком-то практическом результате, то при работе с софтом для водителей периодически возникали трудности — так что теперь понятно, что можно изменить. И команда Яндекс.Таксометра уже работает над этим.

290 комментариев
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aleynikov-ae
26 ноября 2015, 14:44
Отличная статья. Ждём Ваше приложение в Самаре!
m.mol4anov2010
13 октября 2017, 14:12
aleynikov-ae,
Статья может и отличная, программа и условия работы-ГОВНО!!!
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
Однажды захотел попробовать ваш сервис, чисто для эксперимента, но откровенно испугался. Ибо мне было точно известно, что наши местные таксисты(дело было в Подмосковье), за проезд по городу берут ровно 150 рублей. Но как только я попытался заказать такси с помощью приложения, заметил, что совершенно не отображается компания, из которой будет таксист. А так как контора мне неизвестна, мне неизвестны её расценки(может, они даже дороже будут брать, например, 250 рублей).

Потому предпочёл отменить заказ, и позвонить местным напрямую, как всегда.

Было бы лучше, если расценки на поездки, а еще лучше и компания, из которой таксист, где-то отображались.
yndx-voftik
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
примерная стоимость поездки отображается.
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
Может это потому, что я пока не успел задать пункт назначения...
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
ой как страшно лишние сто руб доплатить. батон хлеба.
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
ted8889,
ой как нужно было тебе это сказать. моск хлебушка.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
а у тя что хлебушек дешевле. для себяж машину вызываете. чо для себя жадничать то
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
ted8889,
хлебушек стоит 10 рублей. это так, к слову.
>для себяж машину вызываете. чо для себя жадничать то
С такой логикой, можно и 500 рублей отдать за одну поездку, которая у местных таксистов стоит 150. А чо, яж для себя машину вызвал! и пофиг, что это почти восьмая часть степухи.
Не все у нас в стране банкнотами заднее место вытирают, после сами знаете чего. И зря вы вообще тут от писались.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
если степуха маленькая чо понты колотить езжай на маршрутке или на метро. вот и все
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
ted8889,
если тебе неизвестна причина вызова такси, фигли ты тут выёживаешься, сам то?
oldbadboy696
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
это какой-то жесткий троллинг по ходу
Egor Zaharov (nexfwall)
26 ноября 2015, 14:44
oldbadboy696,
похоже.
Netrat-msk
26 ноября 2015, 14:44
Egor Zaharov (nexfwall),
в текущей версии Яндекс.Такси "компания, из которой будет таксист" отображается сразу после того, как водитель берёт Ваш заказ. То есть сразу, как это становится известно.
lexabear-147
29 ноября 2017, 20:43
Egor Zaharov (nexfwall),
Пришел к выводу,что область вобще возить не стоит. Подачи дальние,пробки ужасные,а цены затрат не оправдывают.
norlin
26 ноября 2015, 14:44
Привет Яндексу от ex staff:norlin!

Сервис клёвые, но заточен, пока что, под крупные города.

Попробовал воспользоваться в Туле – во-первых, нельзя выбрать оплату картой.
Во-вторых, сделал заказ – и тишина. Подождал минут 15, отменил, позвонил напрямую в одно местное такси (не буду писать тут, чтоб не посчитали рекламой, но могу сообщить в личку).
приехали меньше, чем через 5 минут (всегда время приезда у них ОЧЕНЬ маленькое).

К слову, в списке таксопарков Яндекс.Такси их не было.
Daria Zolotukhina
26 ноября 2015, 14:44
norlin,
добрый день. Спасибо за фидбэк. В ближайшее время планируем приехать в Тулу, потестируем там сервис сами и будем работать над скоростью подачи и качеством.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
НЕВЕРЮ ВАМ!!!!!!!!!!
дорогие ребята! я вам не верю, что все у вас было прекрасно!. Вы сели не на те машины и работали с людьми бизнес класса. а еще есть такие машины как Солярис и Логан и пассажиры в основном которые хотят ехать бесплатно. которые за 200 рублей удавятся и устроят вам истерику за то, что вы разворачиваетесь, когда "мадам" выходит из подъезда и хочет скорей кинуть свой зад на сидение, а ты тут видители хочешь встать правильно. а еще " эта пьяная мадам" хочет ехать через весь город Москва бесплатно и ей плевать на твой бензин и время. Сколько таких случаев. и не платят и оскорбляют и в драку кидаются и торгуются как на рынке под угрозой поставить плохую оценку. и отмена заказа после приезда на адрес 5 раз подряд . А когда после 3-х часов работы в Солярисе у вас заболит спина, поясница, и задница и вы будете выть, вот тогда я вам поверю,   а то выехали на улыбочках на классных тачках. и с воспитанными пассажирами. даже в "комфорте" пассажиры другого статуса. практически всегда воспитанные люди. я б с такими хоть 10 лет ездила.  я работаю 6 лет в такси и такого насмотрелась.
Если вы хоть 3 дня на "Солярисе" или "Рио" отработаете , особенно в пятницу вечером или рано утром во вторник часов с 7-8 утра, с пассажирами "Эконом класса" и скажите, что они не отличаются от пассажиров "Комфорт и Бизнес" класса и, что на Солярисе так же хорошо ездить как и на Ауди 6, я на весь интерет скажу, что была не права, и вообще за руль такси больше не сяду.
А ТО ЧТО ВЫ КАТАЛИСЬ НА ОТЛИЧНЫХ ТАЧКАХ И ОБЩАЛИСЬ С БИЗНЕС ПАССАЖИРАМИ - ЭТО ВЫ НЕ РАБОТАЛИ, А ФИГНЁЙ ЗАНИМАЛИСЬ!!!!!!!!. ЮЛИЯ
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
julia.k771,
Полностью поддерживаю). Отличие в экономе и комфорте просто нереальное. В экономе яндекса ездят большей частью те, кто в поисках вечной халявы. От логанов носы свои воротят. Комфорт им подавай или бизнес по ценнику эконома. 25% вообще к такси подпускать нельзя. Тигран наймите лучше в штат ТАКСИСТА, он вам все разложит по полочкам. И даже ваш новый тариф, который вы вводите с 5-го мая. Типа доплата за км при поездке свыше 5км ночью(открою вам страшную тайну, водители как тошнили ваших пассажиров так и будут дальше их тошнить. А порты ваши за 900р нормальным водителям на хороших машинах не нужны. Вот как поездка 4-х человек на хорошей машине от подъезда до аэропорта может стоить дешевле, чем на электричке? Как поездка в аэропорт днем, может стоить ДЕШЕВЛЕ, чем аналогичная поездка, но по городскому тарифу? БРЕЕЕЕД!!!!
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
Я работаю Яндекс такси Росинфотех. и еще за 6 лет работы водителем,  я со своей стороны, ни одного пассажира не встретила без приятной и приветливой улыбки. Поверьте иногда все зависит не от водителя и диспетчера, а от пассажира и его настроения. А вообще если пассажир хочет общаться и посмеяться я не против. А некоторые наоборот любят помолчать и опять я не против. Так что у меня с этим все тфу- тфу тфу в порядке. И работаю я на Мондео, просто приходиться все заказы и эконом и комфорт исполнять.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
За настроением это в цирк. А работаю я в Москве.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Читай блог дальше Это мое мнение и все тут.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
А я смотрю вы и расценки знаете уже там работаете? Меня Яндекс устраивает пока. а вам успехов.... хотя каждый труд в почете. Таксисты с Яндекса и у ашанов везде работают. а вы страдаете потроллить кого нибудь! 
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Детский сад. Заметьте я ни одного слова оскорбительного не написала и на "Вы" к вам обращаюсь. хотя понимаю, что вы ребёнок. Я с детьми не общаюсь, а то еще родители ващи ругаться будут. на этом хоп. можете не строчить ответа не будет. я даже читать не буду.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a,  ТЫ САМ РАБОТАЕШЬ С НАЧАЛА МАРТА ЭТОГО ГОДА  Я ТЕБЯ ЗНАЮ - ТЫ СЕРДЦЕВ АЛЕКСАНДР " БУКЕТ ТАКСИ" ЭТО ЧО КРУПНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ФИНАНСИСТАМ ОН ПОЗВОНИТ, ПОШЛЮТ ТЕБЯ ЭТИ ФИНАНСИСТЫ. РАБОТАЕШЬ 2 МЕСЯЦА. ТАК ЧЕГО ЖЕ ТЫ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ПО 6 ЛЕТ СВОЙ 2-Х МЕСЯЧНЫЙ ОПЫТ НАВЯЗЫВАЕШЬ. РЕБЯТА ЗА ЭТИ ГОДА ТАКОГО НАСМОТРЕЛИСЬ, ТАК ЧТО У ТЕБЯ ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ. А МНЕНИЕ ТВОЕ НИКОГО БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. ТЫ В ЭТОМ БИЗНЕСЕ 1,5 МЕСЯЦА ЧОТЫ ЗНАТЬ МОЖЕШЬ. ЕЩЕ СПОРИТ С ЛЮДЬМИ. РОТ ВСЕМ ЗАТЫКАЕТ И СОВЕТУЕТ ВСЕМ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЕНИТЬ. ТЫ СКОРО ХАПНЕШЬ ОТ ПАССАЖИРОВ ПОВЕРЬ. ВСПОМНИШЬ ТОГДА ВСЕ, ЧТО НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Знаем знаем тебя новенький вБукет такси с 2015 года марта месяца работаешь. на Супербе 2010 года. Скоро в сентябре твой суперб2010 вылетит. такие машины Яше не подходят даже эконом катать не получится. ты читай чо те люди пишут. спорщик фигов
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a,  Да ты это. Не работаешь ты 8 ле . с 27.02.2015 года в Букете. Знаем мы тебя. Видели. И как ты сюда строчишь, не выходя из машины. И по твоим высказывания. круто отличающимся от других. и не однофамилец это а ты. по высказываниям твоим знаем тебя. " пузырек" он очень любит когда ему покупают пассажиры. и споришишь со всеми. да ты это. знаем знаем тебя лично. Спорщик фигов. начинающий водила.  всем лыбишься. ну ну давай поработаешь как раз до сентября. Сам убежишь. такие кау ты любители "пузырьков" долго не работают.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Вот ведь, выж сударь меня не знаете. ПОЗИТИВ - моё второе имя!!!!
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, ты любишь своих клиентов потому, что 1,5 месяца работаешь в Букет такси. Скоро ты из Яши на Супербе 2010 года в сентябре вылетишь. вот тогда и поговорим. Твоя Машина для Яши больше некотируется.
Daria Zolotukhina
26 ноября 2015, 14:44
julia.k771,
Юлия, добрый день. Мы брали заказы только по "Эконому", у нас были отключены заказы по "Комфорту" и "Бизнесу", то есть пассажиры были те, кто заказывал именно "Эконом". Конечно, в нашем случае был позитивный фактор в том, что поездка была бесплатной, это минимизировало плохое настроение пассажира, если оно было. Про ситуации с хамящими и пьяными пассажирами, конечно, понимаем, они могут быть. Возможно, только первый наш опыт был приятным, будем больше ездить - столкнемся с такими случаями. А спина болела, это правда, даже после Audi :)
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
Daria Zolotukhina,
Спасибо за коментарий. Представьте как мы по 16 ЧАСОВ работаем. Да ладно каждому своё. Только 99 процентов таксистов со мной согласны, что нововведения с сентября месяца действительно БРЕДОВЫЕ! Кто их придумал решил Яндекс без хороших машин оставить. ведь 5-тилетние мерседесы, тайоты камри, даже порш кайен по новым законам Яндекса даже эконом возить не может. Вот здесь писали и я присоединяюсь, что за такими машинами ухаживают и 8 лет для мерседеса не стаж.  Кто такой у вас умный решил только до 4-х лет т.е. свежие совсем оставить и только мерседес бмв и ауди8. бред тоже. это отвас все уйдут и создадут что нибудь подобное.т.к. машины эти даже до 7-8 лет хорошие за ними ухаживают они дорогие. Получается паркам надо избавиться от 5-тилеток в отличном состоянии и купить новые. а сейчас кризис.и заказов Бизнес не так много. останетесь без хороших машин, с одними погремушками- Солярисами. Вы бы там у себ проверили этого Саботажника, может к вам шпиён забрался и такие глупые предложения вносит. Вот я с вами до Нового года т.к. моя машины 2012 года, но куплена из салона в2014 году - новая и чегож нам таким делать? а таких много очень много 80 процентов.
Валентина
26 ноября 2015, 14:44
Крутой какой эксперимент! Молодцы!
ibeholderb
26 ноября 2015, 14:44
julia.k771 - страстный и искренний комментарий, спасибо ) Только вы на кого злитесь - на сотрудников сервиса или на неприятных пассажиров? По-моему, в эксперименте речь шла о том, чтобы проверить, как работается таксисту с сервисом, а не с конкретными пассажирами.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
ibeholderb,
Я ни накого не злюсь. Я пишу эмоционально. Просто то ,  что вы покатались на классных тачках и пообщались не с быдлом, а с порядочными людьми, я не считаю что это работа таксиста. мы вам пишем, а вы нас игнорите. и вот еще нонсенс позвонить с притензией на Яндекс сервис НЕКУДА! нет телефонов для жалоб таксистов. а то что мы пишем о наших проблемах, получаем дежурные описки. Как буд-то вы нас за людей не считаете. через месяц, а то и два получаешь тупую отписку. вот весь ваш сервис. а так все Ок. я вообще не злой человек. накипело. За поддержку всем Мерси.
staviskaya
26 ноября 2015, 14:44
julia.k771,
здравствуйте. Телефон службы поддержки по срочным вопросам указан на сайте - +7(499)705-88-88 (https://feedback2.yandex.ru/taxi/?from=taxi). Если вопрос несрочный, можно писать сюда: https://feedback2.yandex.ru/taxi/drivers/?from=taxi
motoken
26 ноября 2015, 14:44
Коллеги, а когда мы пишем и звоним вам в техподдержку , сообщаем о тех же багах вы как-то не реагируете......
Святослав
26 ноября 2015, 14:44
Не буду пользоваться сервисом, пока не будет точной стоимости поездки.  Я хочу указать конечный адрес и получить точную сумму поездки. Хочу построить маршрут с промежуточными точками и так же получить стоимость поездки.
Андрей Велес
31 декабря 2016, 10:05
Святослав,
вот и я о том же
Комментарий удалён
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
СОГЛАСНА!  про команду ни слова, а то все будут милыми, и на эконом заказы. я думаю за новые тарифы водители скоро вам все выскажут. было 249, а чо 49 руб зажали? жалко, что ли? ну и все в таком духе...
staviskaya
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, большое спасибо за рекомендации. А про то, что за рулем менеджер Яндекс.Такси, мы и не говорили, только уже в конце поездки, когда отказывались от оплаты.
Daria Zolotukhina
26 ноября 2015, 14:44
Да, мы пассажирам не говорили сначала, что мы из команды Такси. Я об этом и рассказала в посте, что люди как с обычным водителем начинали негатив лить свой и только когда узнавали, что я - не настоящий водитель, менялись в лице. В принципе в сфере обслуживания в России принято не воспринимать персонал - будь то водитель, будь то официант, будь то парикмахер.  Люди не думают о том, как себя вести в присутствии незнакомого человека, на которого им производить впечатление не нужно: плохое настроение - будут ругаться, расстался с любимым - будут рыдать и тд. 
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Daria Zolotukhina,
а можно как то повлиять на человека кот. Решает вопрос с онлайн заказами. Что бы можно было накопившуюся сумму переводить на карту или кошелек. А то по 5 заказов примешь он лайн, а бензин, а аренда машины,а кушать купить на что. Уже такие суммы у всех. Цифры же кушать не будешь. И еще 2 недели у вас решается вопос с водителем, 1072 руб. яндекс не возвращает. Водитель исполнил заказ, деньги верните пожалуйста. На модерации 2 недели это круто.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Daria Zolotukhina,
только вот тут можно хоть как то связаться с представителями Яндекса, поэтому обращаюсь к Вам.
Вопиющий случай. Да нет это жалоба, на Ваш МКК, хотя мобильный его назвать трудно. Посылают ночью в 2.30 на выключенный планшет водителям угрозы, что. отключат, если водитель не приедет в 8.00 утра на Варшавку на КК. Вопрос:
Как водитель это может увидеть и понять,если он спит или другими делами занят? И вообще почему в 2.30 ночи приходят эти письма ?и почему водитель из области должен ехать сломя голову бросив всё? Это нарушение? Или у Вас это нормально.? При чём водителю до этого ни разу не предлагали пройти МКК.
Такие письма пришли многим водителям. Они БЫЛИ бы моментально занесены в чёрный список, если б хоть раз отказались от МКК
. Ни одному водителю ни разу не предлагали пройти МКК!!!!! Причём сообщения пришли водителям, которые выключены - отдыхают от работы, или просто в данное время временно не работают, и все это случилось как всегда в пятницу, такое ощущение,что вы специально на выходные отключаете водителей, что б не составляли конкуренцию для ваших "любимчиков" это типа 2412, 2@смс такси, Формыла и.т.д.
Причём заметьте, что "умный" МКК , что б самим не ездить за водителями - далеко ведь, собирают их в одном укромном месте и по очереди просматривают, а как же то ,что они все таки Мобильный это значит на машине передвигается, а зачем им умным таким ездить, они соберут в одном месте всех водил, а потом отчёт Вам что мол вот сколько объездили, аж устали, проверяли!!! А то ,что они нарушают конституционное право людей на труд и на отдых это ни чего? Почему водитель должен подрываться и по их указанию ехать почему то на Варшавку? Да еще к 8.00 утра по всем пробкам. Если водитель живет в Юбилейном или Ивантеевке? Почему в 2.30 ночи сообщение на выключенный планшет приходит? и почему к 8.00утра, а если не приедет мы Вас внесём в чёрный список и отключим. А потом из этого чёрного списка ,в который вы так легко заносите отца 5х детей, который забыл как выспаться, не возможно вернуться в работу. И в конце концов людей надо заранее предупреждать не за день, а за два или на выбор, а не пугать отключением. У водителя может быть положенный отдых, если он собирётся и поедет не выспавшись, это чревато аварией, и мало ли какие у человека дела. Что это за работники у вас такие? Решили не кататься по городу,  по-быстрому всех просмотреть ,и на дачу? Гнать в шею таких проверяющих. Какой они МКК? За что они деньги получают.
Прошу Вас передать это письмо Г. Дергачёву. Т.к было сообщение на адрес почты кот. Вы тут давали, ответа нет. 22.05.2015
aepot
26 ноября 2015, 14:44
Спасибо ребятам! Стараются изо всех сил, успешного роста вам. Впереди еще очень много работы.
Пассажиропоток, мне кажется, надо чистить от неадекватных пассажиров, я думаю. Пусть водители тоже ставят пассажирам оценки (или пишут комментарии к заказчику), а при входящем заказе можно уже заранее узнать,  нормальный человек поедет, или не очень. К тому же есть водители, которые "30 лет за баранкой", которым совершенно без разницы, кого возить, а есть и такие, как Юлия, оставившая выше множество комментариев, для нее это было бы полезно.
Отталкиваться надо надо от взаимной любви клиента и исполнителя. Односторонняя связь дает односторонние плоды.
p.liha4eff2017
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, 30 лет стажа это ок 5о лет отроду:-) до пенсии далеко:-) еще в полном расцвете лет:-)Я знавал профи и постарше!:-)
schabalinvlad
26 ноября 2015, 14:44
Новый тариф,это тот же что и был только вид с боку.К примеру 10км это целых 70р.,обоже я богат).А насчет пассов,я не нанимался им настроение поднимать.За настроением в другие места ходить нужно!Если он адекват,то все в порядке,но к сожалению таких крайне мало.
serdtsev.a
На счет чая,мне тоже дают часто,но 1-2т.это уж крайне единичные случаи,которые пересказывают как "легенду таксиста"))).
Александр А
26 ноября 2015, 14:44
schabalinvlad,
Владислав, тебя никто не просит и не заставляет никому настроение поднимать )))
Что Вы все воспринимаете мои слова, как приказ делать три раза "ку" перед чатланином и жонглировать киндер-сюрпризами? ))
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
15.12.2014 убили девушку таксистку,  ни за что. А она сама вежливость была.Просто зарезали и все. и мне ремень безопасности на шею накидывали люди из высшего общества, золотая молодежь. хотя я никогда не хамлю и не грублю пассажирам. И с этими мы всю дорогу мило беседовали, а потом заехали в танхаусы и петля на шею. так, что даже после этого я с пассажирами сама любезность. не пойму чего вы ко мне докапались. это мое мнение. вот и все. и его поддерживают 95% таксистов.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Мне жаль вас. вы жалкий
Александр А
26 ноября 2015, 14:44
julia.k771,
)))
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
Да уж. То что сфера обслуживания это понятно. Ребят и полную смену они не отработали всего то 5 часов(с 8утра до часу дня). Это разве полная смена водителя такси с тарифами ЯНДЕКСА. А то что народ работает по 16-18 часов в сутки это нормально? Тигран, даешь пролетариям 8 часов рабочий день с 2-мя выходными, перерывом на обед 1 час и полный соц.пакет. Слабо? Срочно нужно ограничение по нахождению в системе и тогда  посмотрим на сколько рентабельны ваши 199р!!! А так Яндексу совершенно до звезды сколько спал водитель и спал ли вообще. А потом все удивляются почему столько аварий с желтками. Может они просто засыпают за рулем и гробят ваших "безценных" клиентов? Научитесь уважать не только свой труд, но и труд других людей, которые развивали ваш сервис, но в пору якобы не клиентоориентированности по мнению тестилок из келли, вы от них отвернулись. Тогда не обижайтесь, если все таки я буду соответствовать своей оценки за экзамен.
julia.k771
26 ноября 2015, 14:44
У меня давно свой таксопарк. и чтобы знать работу своих водителей и диспетчеров работаю как они. а на счет доктора это скорей вам. никак успокоиться бедненький неможете, что вас так задело то? Скорей это у вас сто то личное. У меня муж добрый и порядочный человек и вообще интеллигентная мы семья.
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, дружище вот 2200 видимо придел твоих мечтаний. Ну у нас с вами подход разный у меня своя новая, еще даже запах автосалона не выветрился. И вы думаете я в ней готов терпеть мерзоту, который или которая будет иметь мне мозг за 199р? Таких клоунов нужно высаживать, а вы им задницы готовы лизать ради оценки 5. Я за оценки НЕ работаю и никогда не работал и скидку за 5 никогда не делал!! Научитесь уважать, то чем вы занимаетесь и тогда вас начнут уважать окружающие. Я не спорю, что как сама система ЯКОВА очень нужна, но подход и реализация на твердую "ДВОЙКУ".  И я в курсе, что в яндексе есть люди, которые очень даже вменяемые. Но таких становится все меньше и меньше. И только с такими я готов работать, все остальные пусть идут лесом. И кстати вы в курсе, как яндекс "прокатил" сейчас владельцев не совсем новых, но в отличном состоянии автомобилей? Что видите ли S221 в идеале даже эконом катать не может или КАМРИ 2008г.в . Вы видимо очень далеки от раельности или не очень хотите все это замечать.
Комментарий удалён
schabalinvlad
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, А Вы случаем не алкоголик? Пузырек предел мечтаний))) А Вы не переживаете за свое Я и авто или пофигу на все.Вытри об меня ноги за 900р в час и загадь машину,о мой господин-пакс).
С чего Вы решили что Вас уважают или за столом с "пузырьком" ты меня уважаешь? Я тебя тоже))))) И Вы прям человек добрых дел,всем вокруг придержал,поднес,полизал-на чай получил! И всем похвалился. Не человек,а золото! Пионер,галстука краснаго не хватает.
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
schabalinvlad,
Зачет)
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Ну раз вы такой благотворитель, тогда давайте вместе с 8 по 10 катать ветеранов абсолютно БЕСПЛАТНО. Я готов потратить свои ресурсы на это благое дело.  А вы будучи на аренде с ценником в 2000р в сутки, готовы сделать ветеранам такой подарок на их юбилей? Большинство водителей вполне вменяемые люди. Я не пишу тут про то, что и для кого я сделал просто так по доброте душевной, т.к скромность иногда украшает людей)).
motoken
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, скажите а сколько крупных корпоративных компаний Вы сменили за 2 последних года?
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, Раз вы такой весь белый и пушистый, тогда давайте вместе с 8-го по 10-е мая вместе со мной катать ветеранов  абсолютно бесплатно и тем самым по мере своих сил отблаготворить их за наше мирное небо над головой. Без всякого пиара и прочей лабуды. И мне все равно на то, кто и что потом скажет по телевизору (Типа это их заслуги, что таксисты катали бесплатно). Они умеют только языками молоть и сотрясать воздух вокруг себя. Почему даже тому же ТЫНДЕКСЫ  не взять к примеру на себя расходы и оплачивать поездки всем водителям, которые в эти дни будут возить в качестве пассажиров всех участников ВОВ, а так же тех кто имеет звание герой труда, герой СССР и РФ именно по заказам через их приложение. Спросите у яндекса не хотят ли они поучавствовать в этом? Думаю, что они будут не готовы к этому. Что им мешает запустить рекламу в эти праздники? Все это на практике вполне можно реализовать было бы желание). У них этого желания НЕТ!!! Вот теперь и задумайтесь над их отношением к вам и к другим.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Поддерживаю да и мой мерседес 5-летка и идеальном состоянии стоянии в гараже 3 года простоял для Яндекса не машина. хотя пассажиры лучше в Мерсе поедут чем в Солярисе. НО к сожалению Для Яндекса лучше годовалый Солярис. А вот товарищ Serdtsev вообще может только девушек тролить, вместо того что бы ответил и все. нет он спорит, привязался к девушке. а она между прочим все правильно написала. читайте когда общаетесь с людьми. Это вы мужчина злой и недовольный, а девушке 5 баллов 100 вперед, хотя бы за то что надо вообще иметь смелость работать женщине в такси. когда в машину по 4 здоровых мужика заваливаются, тут не все ребята поедут, а девушка это очень смело.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
ted8889,
Поддерживаю yury7744 конечно.
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
Хорошо, Вам приносит деньги клиент, вы их приносите в яндекс и свой парк. Ради вашего комфорта в работе, Яндекс еще и пальцем не шевельнул, хотя именно вы выполняя их зз и катая их пассажиров приносите им деньги. Вот и попробуйте за свои деньги, которые вы платите ЯКОВУ выбить из него что-то полезное для себя и других ВЕДЬ вы же их КЛИЕНТ))) и вы им платите деньги. Ответ вам будет следующий: обращайтесь в свой парк, мы обязательно передадим эту информацию(это все отписки). Так что же вы будите делать? Вы же вроде как их клиент и они ради вас должны разбиться в лепешку!! Т.е сам ЯНДЕКС НЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАН))).  Но нет, Якову лично на ВАС и МЕНЯ и др. водителей до звезды (здесь должно было быть более грубое слово). Их стандартный ответ: не нравится не работайте!! И это по ВАШЕМУ хорошее отношении к постоянному КЛИЕНТУ, который приносит им деньги. Тогда Я сам как исполнитель их зз говорю ИХ паксу: у меня сегодня двойной тариф ввиду праздника 1-го Мая, Не нравится ищите другую машину. Так что давайте все таки исходить из реальности. Итог написанного выше: если в яндексе не волнуют мои проблемы, как их клиента, то с чего бы меня должны волновать проблемы тех людей, кто воспользовался их приложением???
Вот когда что либо изменится у них в голове, тогда я прогуляюсь еще раз на их экзамен и попробую исправить свою оценку (1). И рейтинг у меня "1". На вопрос почему не отключил, отвечу: иногда он помогает выбраться мне из Балашихи, и  да яндекс даже самым "плохим" все равно дает зз, т.к других там просто нет))).
p.liha4eff2017
26 ноября 2015, 14:44
Для чего,этот фейк и фарс?Самореклама?Возьмите сотрудника,пусть он сделает ИП,устроится в  таксопарк возьмет авто в аренду и с нуля,хотя бы месяц поработает в такси(без превилегий ,звезд и не афишируя себя)Через месяц,но думаю раньше ему придет осознание всех радостей жизни таксиста,а там глядишь и как работает программа,косяки,недоработки.
yury7744
26 ноября 2015, 14:44
Вот у нас народ какой, думает что яндекс их будет кормить вечно, а вдруг он завтра повернется к вам задом и скажет, что мол вы не достойны получать их заказы по 200р. Что тогда то делать будите? Сейчас оооочень многие нормальные водители с рейтингом в 5 увидели Яшин зад. А вот если у Якова случится общий приступ и сервера упадут на денек другой!! Что же вы будите делать в данном случае? Нужно думать на перед и желательно своей головой!!
Алексей Лапин
26 ноября 2015, 14:44
В данном эксперименте я не увидел того, что команда яндекс такси вдруг решила как-то там побывать в "шкуре" водителя такси. Нет. Поэтому обсуждать здесь именно это просто нет никакого смысла. Каждый остается на своем месте и со своими взглядами.
А вот для чего сотрудники яндекса сели в тачки, можно просто догадаться.
Пиар , который был устроен - это попутное направление. И поэтому , коллеги, нет необходимости высказывать свои мысли относительно этого. Они катались не для понимания жизни тех, для кого это есть прямая работа. Так что зря вы все тут напрягаете свои языки, вас никто не слышал и слушать не намеревался.
Чистота всех этих поездок, которые продолжались некоторое время, осуществлялись в разных районах, по разным тарифам и т.п. - простой тест нового тарифа, который вскоре был опубликован и вступает в силу 5-го числа.
Понимаете, отдать все в руки чужаку не было необходимости, а так как это надо сделать, то сели....и поехали. Потому и возили бесплатно, тарифы то не соответствовали действующим. Ну и пиар конечно же, как без него. От части и выявление некоторых ошибок самой программы, о которых выше все уже изложено.
И для этого нет необходимости ездить на Логане , подойдет просто любой транспорт. Так что.....как-то так все выглядит в реалиях. По крайней мере моими глазами. И не более того.
А вот об ошибках, багах, о предложениях и пр....лично я мог бы целый трактат написать, совместно со всеми . Но кому это надо ? Кто будет прислушиваться к тому, почему водитель не смог развернуться через пару сплошных и опоздал на заказ. Почему у него там какие-то треки упали ( хоть дошло наконец что это не может корректно работать) , что заказ может плюхнуться совершенно минуя настроек робота по причине имеющегося доп.требования в нем и у водителя и будет крайне затруднительно подать автомобиль на него. Много, много и еще раз много всего есть того, к чему одни водители приспособились и могут " играть пальцами по клаве проги" , а остальные получают от нее сплошной негатив.
Водитель же не программист, он водитель.  И ему не ведомы все программные требования, какими его начинают нагружать. А вот у программистов, похоже, немного пути реального мира разошлись с виртуальными. И усложняя программу в работе, вводя все новые и новые вводные, они попросту имеют то, что начинает умножаться ежедневно- тот самый негативный фактор от работы с рабочим приложением, который своими требованиями понижает способность водителя позитивно выполнять собственные должностные обязанности. Т.е. порою создается момент, когда то, что необходимо водителю, удобно ему, не выполняется. А то что удобно программисту - не совсем входит в рамки действий по управлению  движению и восприятию того, кто этим вынужден пользоваться. Только и всего.
Одним только кажется что они создают благо, а другие эти блага ругают просто из-за того, что они никак ничего не решают и только мешают.
Невозможно переложить на компьютер большинство функций, в транспортной сфере, которые выполняются исключительно человеческим ресурсом. В противном случае необходимо либо людей обеспечить нужными инструментами, либо их тупо поменять на сам инструмент с целом. Но так как эпоха роботов придет к нам еще не скоро, то учитывать пожелания просто необходимо.
Примеры тоже могу привести, непосредственно из практики. И как бы " гайки не заворачивали" в програмном виде - человеческий фактор , пока еще, живее всех живых.
Нельзя овладеть в совершенстве несколькими профессиями. Это дано единицам на планете. Поэтому нужно понимать и разделять, либо ты хороший програмист, либо хороший водитель. Также как и в отрасли, либо такси, либо програмонаписание. Совместно - это тот самый продукт, который всегда "плесневеет" с какого-нибудь бока. И люди одной структуры никогда не поймут тех нужд, которые имеют место в структуре иной. А раз не желают этого понимать, то отсюда простой вывод.....все это создается для чего - то одного, того, что необходимо самому создателю. А что это ? Остается только догадываться.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Да, все эти нововведения кот. Яков для нас таксистов придумывает иногда возмущает до глубины души. Новые тарифы, и с сентября введение о машинах 5-илетках. Камри, S221, даже х5 в самом лучшем состоянии для Якова это не машины. Эконом класс не получиться даже возить. И уж конечно не Комфорт и  не  Бизнес класс (Могли бы хотябы оставит для Комфорта и Эконома).. Чо за БРЕД! Неужели не понятно, что такие машины начинают ушатываться намного позже, чем через 5 лет. С этим кризисом таксопарки новые машины покупать не торопятся. Кризис в стране.
В СЕНТЯБРЕ У ЯНДЕКСА ОСТАНУТЬСЯ ТОЛЬКО 2-3-хлетние Солярисы, Рио, Логаны, в лучшем случае Фокусы и Октавии. Кто придумал это положение- нововведение Саботажник, Яндекс такси перестанут существовать. Пассы уже привыкли ездить на хороших машинах, а их теперь просто не будет. таксопарки уйдут из Яндекса и создадут что нибудь подобное. с нормальными машинами хотябы до 7-8 лет .за дорогими тачками ухаживают и содержат их как дорогие.
Яндекс такси советую вам пересмотреть свои требования к авто. а то точно без машин останетесь. не каждый от 1миллиона за машину готов выложить  и в " бизнес класс" только Мерседесы, и БМВ до 4 лет машины предоставить. Не будет у Яндекса Бизне класса!!!!!!! И машин нормальных не останется.
v-markt
26 ноября 2015, 14:44
Почитайте те помои, которые пишут о вашем сервисе настоящие таксисты, а не припудренные ваши менеджеры....и сразу поймете, какой "отличный" сервис вы сделали))))
larisabukina
26 ноября 2015, 14:44
Яндекс последнее время еле шевелится. Что случилось?
andrei.lushilin
26 ноября 2015, 14:44
У меня не плохой рейтинг, но заказы я жду по долгу. Почему?
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a,  ты чо не читаешь. человек пишет , что у него хороший рейтинг. чо ты тут с советами своими лезешь.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, во во недавно сдавал да знаешь наверно. в марте 2015 когда на работу в букет устраивался
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
serdtsev.a, да что ты я тебя знаю знаю.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
и еще. на счет он лайн заказов. Появилось много умников которые поняли что можно ездить на халяву и по пустой левой карте катаются. а водитель ждет потом пока диспетчер у Яши выпросит деньги по поездке. а Яша пишет ваш запос на модерации. прикол. Яндекс с этими он лайн заказами скоро в трубу вылетит. или водители от них просто будут отказываться. водитель работает и деньги за аренду авто ему нужны сейчас, а ни когдато там, когда Яндекс с он лайн  поездками разберется. понятно что когдато компенсируется, но надо ждать. а если не  делать запросы и завки из диспетчерской, то Яндекс даже не чешется вернуть денежки. Опять недоработки. Сырые нововведения. Надо тестировать сначало, а потом вводить.
p.liha4eff2017
26 ноября 2015, 14:44
Наверно совпадение?Но после написания сюда робот замолчал!:-)
Мёртвый аккаунт Яндекс
26 ноября 2015, 14:44
15042113100585697, заявка от 22 апреля никакого ответа от поддержки. Ужасный сервис.
Stopcrim1976
26 ноября 2015, 14:44
Показуха чистой воды.Чтобы хоть что-то понять в работе водителя такси,надо хотя бы месяц отпахать.За бесплатно они возили.ХА-ХА-ХА.А мы не можем за бесплатно возить.Хотим работать честно,да вы сами и не даете.Цены на все растут,все дорожает.Только такси все дешевле и дешевле.Маршрутки и те подорожали.Вам абсолютно наплевать,что ни один из нас,через 3-5 лет,не сможет поменять машину,потому что откладывать нечего.Вам абсолютно наплевать,что чтобы хоть что-то заработать,мы сутками на линии.Вы вообще кто такие,с юридической точки.Кто дал вам право нарушать 69 ф.з.о пассажирских перевозках.На каком основании и какими расчетами вы руководствовались,выставляя такие цены за км?На сегодня реальная стоимость км должна быть не ниже 35 р за км.Это предел.Причем для меня нет разницы,город или загород.Почему загородные заказы считают в одну сторону?Меня обратно что,на эвакуаторе повезут или на шариках воздушных?Ваш рейтинг в программе,это вообще чушь,никому не нужная.Никак не влияющая на раздачу заказов.Ваши 2412 всегда в приоритете.Для вашего сведения,фиксированная стоимость поездки(согласно закона)может быть назначена только при договоре публичной офферты,то есть между водителем и пассажиром.Все остальное только по таксометру.Конкурировать надо качеством услуги,а не демпингом цены.Но на это нужны мозги.Поищите,может найдете.
ted8889
26 ноября 2015, 14:44
Stopcrim1976,
Зачет!!!
Вот почитайте дорогие сервисовцы о чем умные и понимающие люди вам пишут.  не даете нам заработать. И еще по поводу ваших отключений за фотографии. Такое ощущение, что у вас там сидит человек с больной  головой на фото ДКК. У меня например планшет с хорошим приемом, но плохой камерой. Я не профессиональный фотограф и камера мне не нужна. Фото иногда получаются не очень четкие, так за это меня отключают то на 3 часа, то на 6 часов. А за что? Ну не получается по другому и все тут. У многих водил эта проблема. И заметьте, в основном отключения поисходят в "хлебные" дни: вечер пятницы, суббота, праздники и.т.д. я работаю водителем, а такое ощущение, что еще и фотографом, как обезьян скачешь вокруг машины, люди поезжают, как на идиота смотрят. Может тогда за фото надо доплачивать, кто эту чушь придумал? Я этого человека самого бы приколол фоткать каждый день свою тачку, бред , если такое недоверие к водителям, как можно так вообще работать? Нечеловеческие выкрутасы. Может вы нам адрес почты скинете этого нововведенца, что б мы ему все наши притензии отправляли!!!
theelephant88
26 ноября 2015, 14:44
Исправьте баг! Когда переключаешь класс такси в любом направлении, тип оплаты - картой сбрасывается на наличные. Ну елы палы! Это выясняется уже по приезду, надо отдельно заворачивать в банкомат...
kudryashov.beseda-78
26 ноября 2015, 14:44
Я таксист со стажем.Так вот ребята посыл в статье правильный,а вот с практикой как-то не очень.Всего два месяца назад получить заказ от Яндекс-такси было дело хорошим,доходным.Даже минимальные заказы радовали.А сейчас Ваш в целом отличный сервис превратился в подобие помойки.Многие таксисты попросту игнорируют некоторые заказы.Я не исключение.Проще штраф получить ни за что,чем участвовать в театре абсурда.Не буду голословным и приведу пример из свеженького.Город СПб,день и пробки в разгаре,стою на Наставников.Робот только что выключил.Но мой рабочий диапазон 5 км Вижу заказ Невский,101.Расстояние 8 км по прямой,время в пути 45 минут.Заказ короткий,до 2 км,цена 50 рублей+абстрактные 200 рэ от Яндекса.Но о них отдельно.Я звоню своим диспетчерам для отказа.Итого штраф 500 рэ.За. что?Вы назначили мне заказ вне моего диапазона и меня штрафуете за отказ.Очень удобно.Для Вас.Чуть ранее аналогичная ситуация.Заказ вероятно попал в диапазон робота,но мосты разведены.Был только один вариант длиной 22 км Абсурд!Кто виноват?!По Вашей логике я.Очень удобно.Теперь по компенсациям.Вы якобы компенсируете часть стоимости.Больше похоже это дело на банальное мошенничество.Речь ведь идет о деньгах виртуальных,которые можно потратить,например,на штрафы.А больше не на что.Колбасу я на них купить не могу,бензин заправить тоже.А вот на штрафы запросто.И повод всегда найдется.Ведь Вы хорошо спрятались от всех,обратной связи нет.Клиент вызовет такси и уснет,потому как пьян в .опу.Кто в этом виноват?Конечно,водитель.Штраф ему,нечистивцу.Захотят у Вас в машине бухать,курить,колоться...да что угодно.Клиент всегда прав.А иначе оценку поставит низкую.И ведь всегда можно сказать:Не нравится?Вали!Крайне непрофессионально работаете.А ведь всего-навсего нужна обратная связь.Ситуации разные случаются,тем более на дороге.Просто накипело.
archi2982
26 ноября 2015, 14:44
Здравствуй, Яндекс такси! Несколько моментов для Вас. Сервис неплохой и что бы не говорили лучше европейского. Если некоторые через приложение примерную стоимость поездки принимают за настоящее, тогда пусть поездиют по миру или другие города России. Но! Минималка в 200 рублей это действительно минимально, либо - за так. Вы проводите проверки автомобиля за наш счет, установили понятие "рейтинг", придумали "экзамен". Это все хорошо и способствует развитию уровня сервиса. Тогда просто обратите внимание на следующее: проезд от 200 р., но время работы не более 12ч. с момента открытия смены - не хватит на: подготовку авто к выезду(мойка, чистка салона примерно от450р.), аренда авто от 1900р., бензин от 1000р. от 15% от заказа...при этом без подачи заказа я стою от 2-х до 7-ми часов. Чтобы быть в "топе" нужно "заплатить" за "отличную" оценку экзамена 15000р., и при этом рейтинг вы сами искуственно понижаете иногда- зачем?? Почему нет рейтинга в отношении пассажиров??   Как правильно многие таксисты поясняют...с менталитетом пока у нас проблема!) Последнее время слышу много от коллег об отказе работы с яндексом такси. Как гласит восточная мудрость: Делай работу хорошо, либо не делай ее вообще. Всем удачи!
katerina7699.ekaterina
26 ноября 2015, 14:44
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. У меня в яндекс такси работает муж и у него стало мало заказов он говорит у него плахой планшет дешевый за 5 тыс правда что планшет может не ловить заказы????
svetkins8
26 ноября 2015, 14:44
Здравствуйте, Екатерина! Я сотрудник службы поддержки Яндекс.Такси. Для работы с программным обеспечением важен доступ в интернет. Вы можете обратиться за подробностями по этому вопросу в таксопарк.
feejees111
6 декабря 2015, 20:43
Здравствуйте, ситуация такая. Под моими данными и используя мой рейтинг ездит в другой диспетчерской, другой человек. Как так?при этом мобильные контроль качества человек просто объезжает, потому что они находиться на одних и тех же местах. Три точки мкк. Почему нельзя сделать чтобы водители работали только в одной диспетчерской. Этим самым хитрые диспетчерской не смогут воспользоваться данными водителей с хорошем рейтингом. И представляете каково мне когда кто то может получить плохую оценку используя мои данные и этим испортить все мои старания и труд. Срочно мне напишите на feejees111@yandex.ru и решительно это проблему.очень не приятно и страшно. Что человек испортит мою карьеру.
beerrat
11 декабря 2015, 17:27
Заказали такси (доехать до соседней улицы, но надо было побыстрее...), когда сели в машину, оказало, что через 1-2 мин. надо будет возвращаться назад... Водитель сказал, что за поезду в один конец с нас 199 руб., а туда-обратно будет стоить 500 рублей... Отказаться - нельзя, изменить маршрут - тоже нельзя...
Правда отличный сервис?
StupidMeow
14 декабря 2015, 15:42
Ну а я наоборот уже больше года работаю в 2412. Вначале конечно было суетновато, не привычно, неудобно. Но какой специалист без практики, даже в такси. Я не скажу, что и сейчас легко. Но если вы поработали месяц и сразу нашли минусы в работе, значит вы перспективный критик, но не как не работник. Миллионы людей пользуются сервисом, вопрос зачем? Разве нет альтенатив? Альтернативы есть и они еще хуже? Тогда из разряда плохому танцору... А самое главное клиенты, таковых всегда хватает. Вам не придется ждать пол дня или ехать за 30 км дабы хоть кого-то урвать.
lawrunov.andrei
15 декабря 2015, 12:08
StupidMeow,
Хоть кто-то умную мысль написал. Работать никто не хочет. Все хотят сидеть и деньги просто получать..
oxotnik1995
23 декабря 2015, 23:07
Новрузов Джамил Джаваншир оглы,имею лицензию на перевозку людей с рейтингом 5 в Яндекс такси,только очень плохой работой последней программы,не делаю вообще никаких заказов каждый день просто включаешь таксометр Яндекс,падает ложный статус местонахождения.13 декабря 2015 года я написал в службу поддержки этот текст.Отправил даже скрины.Заказ не липнет,0.1км Цветной бульвар д.15стр.1, С 02:00 по 02:20.По этому адресу было море заказов ни один мне не дал.Давал тем машинам,которые были далеко и ниже рейтингом,некоторые экзамен не сдали.На арендном авто.Почему им заказ давал?а мне не дает,когда я стою у этого здания.Потому что я этих водителей спрашивал,которые подъезжали на заказы,у них ниже рейтинг,максимум 4.8,а я с 5.0 стою.Я же у вас с первых дней яндекс такси работаю.Почему такая несправедливость?Отправил к вам в службу поддержке файлы,где написано,что от меня идет запрос,а заказ мне не липнет.У вас работает или инвалид,или вообще непонимающие в программе человек.Дмитрий Волков отвечает 14 декабря,уточните название вашего таксопарка,позывной,ФИО.Я же ему все написал,отправил скрины,где на синем фоне мой позывной-это понимает даже тупой.Я ему еще раз написал.Он мне отвечает,попробуйте другой парк.Я каждый день выхожу на линии.0 заказов.Надо скрины?Могу отправить,а сейчас у меня вообще робот не пашет и показывает только предварительные заказы.Сейчас работаю в фирме Алгоритм,позывной 0222,заказов 0.Начальство мне говорит, что бесполезно вам писать.Большая просьба помочь.
vavan11111974
11 января 2016, 20:53
Господа таксисты и таксистки, подскажите пожалуйста в каком таксопарке лучше всего работать на своём авто(шкода2013). В нашем берут за лицензию 2500 в месяц если 120 заказов не сделал, проценты по 15, 20, 30.
sergeyligaj
23 января 2016, 16:12
Здравствуйте! А почему не переводят обещанные бонусы? Жду с октября месяца какие то 7000.
Артак Давтян
18 февраля 2016, 00:53
sergeyligaj,
Забудь мне безнал уже месяц переводят)))
marinachirkova1988
4 февраля 2016, 16:47
Ребята, это ужасно. Заказала такси, сайт посчитал 659 рублей, по окончании поездки оказалось 1000, так как водитель поехал какими-то дебрями. Ехали долго, муторно, он еще и разговаривал постоянно, но сумма в конце просто шокировала. В два раза дороже. Больше не пользуюсь и никому не советую.
prostoyurich
15 февраля 2016, 16:58
Не сервис а не пойми что, заблокировали водителя, кстати москвич не гость столицы, якобы за прокуренный салон и якобы машина оклеена рекламой сити мобил. ПОЛНЕЙШАЯчушь водитель вообще не курит, машина ни когда не работала в службе СитиМобил. Ежедневный контроль на яндексе с отправкой фото выполнялся. ПОЛНЫЙ БОДАК ребята. СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ РАБОТНИКАМИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!! Руководитель службы такси.
Света Чистякова
16 февраля 2016, 18:18
prostoyurich,
здравствуйте. А напишите, пожалуйста, письмо со всеми подробностями случившегося в службу поддержки. Адрес taxi-driver@support.yandex.ru.
Артак Давтян
18 февраля 2016, 00:48
У меня безнал на сумму около 5000р уже почти месяц не приходит!!!!!
alkiyanov
20 февраля 2016, 15:49
У меня постоянно изменяется рейтинг уже месяц в парк обращался не знают как помочь вдень фотоосмотра рейт.мой 4.9 а в остальное время 3.3 как у новичка и он не изменяется всегда 3.3 как устранить этот второй рейт
Edos9020
25 февраля 2016, 16:28
такой вопрос таксометр однажды предложил пройти тест по русскому языку, я закрыл окно. как мне сделать так что бы заново пройти тест?
Катя k.
3 марта 2016, 07:07
Яндекс такси БОЛЬШЕ НИКОГДА!!! С площади Соловецких юнг на ул. Амурская пришлось заплатить 589 рублей.
kristina.sacheva
20 марта 2016, 12:35
Сегодня пользовалась услугами вашего такси .Водитель уснул за рулём ,мы врезались в отбойник .И после этого он еще и деньги с меня взял ...Сервис на 5 звезд и не поспоришь ..
Дарья Гусева
2 апреля 2016, 01:12
kristina.sacheva,
Это ужас!!!
sergey461
25 марта 2016, 18:04
Прикольно!

Хорошее тестирование :-)

Сам на такси езжу редко. Один раз воспользовался Яндекс.Такси. Общее впечатление: молодцы! Наведение порядка в такси - вы на правильном пути!

Удачи!
Дарья Гусева
2 апреля 2016, 01:11
Только что проехал автомобиль Яндекс Такси и выбросил мусор из окна прямо в моем дворе на тротуар! И поехал дальше по своим делам! ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА СВИНСТВО?
Мариничева Виктория
4 апреля 2016, 10:33
Ужасное такси,сотрудничаете с водителями, которые не знают и не понимают русский язык,не знают совсем Москвы и в любой непонятной ситуации ссылаются на навигатор.Часто везут не туда и делают вид ,что не понимаю,что им говорят. А сегодня когда заказала такси, мне позвонили и нахамили. Это я еще не пишу про машины,на которых приезжают водители... Это вообще отдельная тема. Состояние оставляет желать лучшего.
bulgakov6868.bulgakov
12 апреля 2016, 09:29
У меня запрещён робот, ручные заказы взять не удаётся. Помогите с этим вопросом, нет денег платить аренду.
Alex19730721
13 апреля 2016, 10:17
Добрый день ! Работаю в таки 4ре года.Прочитал как Ваши сотрудники в роле таксистов поработали и выводы сделали.... но по факту это мягко говоря не так. Вот Вам примеры реальные : 1. Сменил права по утере... прошол линейный контроль мес.как 3и меня не уведомили и отключили от работы 31декабря, спасибо поработал в новогоднюю ночь.
2. Ваши запросы на фото приходят в т.ч ночью Вы попробуйте сами найдите такой фанарь в москве который не только кузов освещает... 3.У меня просрочилась лицензия не по моей вине, деньги заранее оплатил, опять без предупреждения отрубили, а когда вопрос решился подключили и вместо рейтинга 4.9 , 4.5 поставили, с какой стати??? Еще и ввели какие то баллы, у меня какой то клиет отказался хотя я за 3и мин.подъехал на заказ и робот работать перестал. А у друга с рейтингом 5 неделю заказов не было. Многие водители в гетт уходят там и заказов в 3и раза больше и персонал видимо грамотнее и думают не только о своей прибыли т.к минималки доплачивают до 400р водиьелю. А ни чего, что бензин ростет в цене... а тарифы на месте ? Т.е плати таксист из своего кармана ЯНДЕКС конкурирует. Я после той отмены заказа ни одного заказа ни сделал.... сегодня попросил диспетчеров от Вашей программы отключить!!! Т.к с меня ежедневно деньги списывают за пользование ей а заказов ноль. У меня вообще такое ощущение, что Вы от переизбытка ума видимо начали вредительством сами себе заниматься... Лучше зашлите человечка в Гетт и пусть он по их программе недельку поработает, хоть она и не такая крутая как у Вас и по вашей параллельно... тогда сами убедитесь в моих словах. На собственном примере знаю. Надеюсь прислушаетесь, для своей же пользы. Удачи
zumbr81
22 апреля 2016, 02:52
Охренели в конец, % бешеный уже 24 берут
vysotzckaya.cristina
1 мая 2016, 22:55
Уже второй раз не можем уехать, рядом много машин и никто не берет! Разочарованы в яндекс такси ( 
hildagardenn
10 мая 2016, 10:50
случайно сюда зашел . врете вы красиво  не попишешь . яндекс сервис большой привет пассажиры будут всю жизнь помнить поездки со мной .  
viola.smirnova2016
12 мая 2016, 15:09
Ищу - где можно пожаловаться на службу яндекс-такси !!!  Как-то надо бы кадровую политику нормализовать - подбирать таксистов из числа людей не вороватых! Нужен " рычаг " воздействия на таксистов. Долго и дорого вез - значит такой таксист не должен работать в нормальной. уважающей себя фирме!   12 мая 2016 - водитель  Ford Focus  УВ 28577  с ул.Мосфильмовской до Зоопарка на Красной Пресне   около 12 часов дня  умудрился изыскать интересный маршрут -  собрал все ремонты и пробки  - вместо 20 мин за 370 р. -  ехал 40 мин за  600 р !!!!!!!  Пробки в городе были 2 балла. Но водитель нашел все возможные препятствия в пустом городе . чтобы получить с клиента больше денег !!  Хамство неискоренимо !  Призываю  всех уважающих себя горожан - не платить таксистам лишних денег - сверх заявленной  при заказе такси  суммы!!   
Julie
23 мая 2016, 13:48
Заказала машину через сервис Яндекс.Такси, 21 мая 2016 года в 11.55. Ехала от метро Щелковская до Мещанского загса, т.к. опаздывала на свадьбу к подруге. Такси приехало быстро, желтый Hyundai Solaris KB 06477 , водитель немолодой и нерусской национальности довез меня тоже быстро и без проблем, однако, когда я спросила о цене поездки, он взял с меня 550 рублей, и на прощание поцеловал меня в щеку зачем-то. Я не понимаю, что за вольности? Это тоже услуга сервиса?
Но на этом проблемы не закончились, когда я выскочила из машины от этого охочего до ласки мужика, мне пришла смс о том, что моя поездка составила 524 рубля. Получается, я за эти приставания еще и доплатила…
Еще говорит такой: «Ты мне там на сайте оценочку поставь?». Угу. Поставила. Позвонила и нажаловалась. К слову, номер телефона техподдержки получилось достать с трудом. Он нигде открыто не висит, обратная связь только через Интернет. Пришлось установить приложение, и только там он нашелся, номер этот.
Девушки, пользующиеся такси, призываю, будьте бдительны и осторожны! Это средь бела дня произошло, страшно подумать, что было бы, если б мне пришлось ехать под вечер…
alexgoncharovstorage
2 июня 2016, 01:06
Сегодня заказали такси, приехало вовремя, все хорошо.
Отъехали на сто метров от дома, как наш таксист проехал на красный сигнал светофора. В итоге попали в аварию. Водитель пытался объехать грузовую машину и в итоге удар пришелся на левую заднюю дверь. Сработали подушки безопасности. Пострадал мой друг. Появилось рассечение на губе и разбит нос. Из-за подушки безопасности на переднем пассажирском сиденье произошел сильный удар в голову нашего друга. Мы подозреваем, что у него легкое сотрясение... Если утром будет плохо, вызовем скорую. Все это произошло на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе. Впечатления от "Яндекс.Такси" остались только отрицательные... По возможности, просим уволить таксиста... 
В следующий раз, в любом случае, будем заказывать какой-нибудь "Gett" или "Uber". На этом все, обстановка резко испортилась...  И да, безопасность прежде всего! Всегда пристегивайте ремни безопасности! Спасибо! 
Света Чистякова
2 июня 2016, 12:46
Здравствуйте. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за этот инцидент. Мы очень надеемся, что ваш друг поправится как можно скорее. За нарушение правил дорожного движения водителя ждёт очень строгая ответственность. Пожалуйста, сообщите нам данные заказа — мы заблокируем водителя навсегда.


Данные можно прислать в личном сообщении во ВКонтакте (https://vk.com/yandex.taxi) или Фейсбуке (https://www.facebook.com/yandex.taxi) или в письме на адрес support@taxi.yandex.ru. Если вам потребуется какая-либо помощь со стороны Яндекс.Такси, тоже обязательно пишите.
iandeksu
7 июня 2016, 04:36
Света Чистякова,
Зачем удалять сообщения и  блокировать человека который пишет вам правду . Вот 1 скажите правду что вам без разницы и вы не отвечаете за клиента вы это перевели на таксопарки которые не контролируют работу водителей и большая масса водителей работают сутками и ездить сонными
Света Чистякова
7 июня 2016, 14:13
iandeksu,
ваш предыдущий аккаунт заблокировали не «за правду», а за оскорбления других пользователей.
andreew.ad2017
20 июня 2016, 11:48
Света Чистякова,
Если хотите заблокировать водителей просто просмотрите статистику аварий где 80% аварий по вашей вине и блокируйте. Да поймете вы наконец что человеческий ресурс потихоньку заканчивается и водитель не замечает как засыпает а они у вас работают по 12-16 часов. В России как всегда пока простые смертных гибнут становиться инвалидами все молчат но гоняет гром и тогда посмотрите
Haiko091
12 декабря 2017, 16:17
Света Чистякова,
Сначала надо ставит разумение цены что не кто не гонял чтоб успевать за аренду платит и заработать при этом а после этого только заблокировать,сами устроили гонка за выживание  
anton646
3 июня 2016, 14:25
Я пишу со стороны водителя и напишу всю правду,а если вы удалите этот комментарий,как вы чаще и делаете,я напишу его с другой почты!!!Все что вы здесь пишете,это сказки,вы никогда не прислушиваетесь к водителям и одно из доказательств,то что вы даже не делаете горячей линии,где вам могут все сказать,а если бы знали,где вы сидите,вас разорвали бы в клочья от злости!!!Я вынужден работать в Яндекс.Такси и каждый раз убеждаюсь,как вы,загоняете людей в долги,заставляете нарушать ПДД и провоцируете конфликты клиентов с водителями!!!Если вы укажете здесь номер телефона,по которому можно связаться с вами,ваш телефон сгорит,а не голословлю и могу аргументировать свои слова и когда я увижу,что мой комментарий могут прочесть все,я начну описывать одну за другой ситуации,в которых вы обманываете и обираете людей,а также заставляете идти против ПДД!!!У вас есть моя почта,у меня есть масса сторонников,хотите улучшить-делайте,а не катайтесь на новых машинах в развлечение и заявляя,якобы были в шкуре таксиста!!!Anton646@yandex.ru
Света Чистякова
3 июня 2016, 16:41
Антон, здравствуйте. У Яндекс.Такси есть как служба поддержки пассажиров, так и служба поддержки водителей: https://driver.yandex/служба-поддержки/. Туда можно писать с любыми вопросами и проблемами — мы всегда стараемся помочь.


Мы просмотрели последние обращения от водителей и не нашли писем с вашего адреса. Уточните, пожалуйста, обращались ли вы уже к нам и если да, то с какого адреса? Мы также попробуем связаться с вами по почте, которую вы указали в комментарии.
iandeksu
7 июня 2016, 04:52
Света Чистякова,
Напишу как и в прошлый раз где удалили мои сообщения и заблокировали меня за правду . Зачем прикидываться белой овечкой не в чем неповинной ведь это все что шас творится это ваша вина вы своими тарифами вынуждаете работать сутками где за последние 9 месяцев вы подняли  свои проценты 2 раза снизили тариф 1 раз неужели таксисты так много зарабатывают . Итог за 9 месяцев вы 2 раза подняли проценты скинули тарифы аренду таксопарки подняли бензин поднялся со всех сторон душите таксистов . Хоть понимаю гонитесь за конкурентами но у них нет таких процентов если есть то у них тарифы другие у вас же самый хитрый тариф . Итог водители работают сутками хоть что то принести домой ездить полусонные и будьте добры огласите статистику на сколько процентов увеличилось аварий с участием таксистов за год и сколько аварий в день я знаю у вас есть такая статистика . Ненадо удалять и блокировать зарегистрироваться не так долго
para-dox75
7 июня 2016, 22:32
Света Чистякова,
только ваша служба поддержки для водителей пишет стандартные отписки и ничего более. простой свыше 2 часов без заказа это нормально???
Вы просматривайте чат водителей в приложении Таксометр, много нового узнаете.
andreew.ad2017
29 июня 2016, 11:53
Света Чистякова,
Ау Светик вы куда пропали там куча вопросов будьте добры ответить 
vania.fyl2017
30 июня 2016, 03:30
Света Чистякова,
чтоб\блокировать ум не нужен ответь на вопросы сколько таксистов вы погубили сколько калеками сделали сколько пасажиров пострадало и хоть кому то вы помогли и на другие вопросы что задали вот тогда я скажи умница молодец все по делу 
para-dox75
7 июня 2016, 22:28
Плохой у вас сервис для водителей!!! Вы почитайте чат водителей в таксометре. Был бы хороший сервис, не было бы такой текучки водителей
yandeck.jopa
8 июня 2016, 12:27
para-dox75,
Да бессмысленно им что то писать они сами знают они водителей так загнали в яму своими проценты что люди не спят работают. Но самое главное что порождает в их жадности они за приложение для таксистов стали деньги брать ежемесячно . Дорогая Светлана Чистякова как выше вам писали будьте добры напишите ответ человеку как за 9 месяцев вы 2 раза подняли тарифы снизили тариф неужели они так много зарабатывают и еще 1 вопрос который он не задал тама зачем за программу для водителей брать деньги неужели вы их и так мало обдираете . И будьте добры напишите статистику аварий с участием водителей такси хоть за пол года я тоже уверен она есть у вас  и скол.ко смертей ответьте пожалуйста
para-dox75
8 июня 2016, 14:25
yandeck.jopa,
они говорят, что это парк берет аренду программы 30-33 рубля ежедневно. Во многих случаях они друг на друга "стрелки переводят" и правды не добиться. Им так удобно. Им удобно чтоб водители "мычали", как безмолвные мулы/рабы. Их вполне удовлетворяют "гости из Средней Азии", которые ничего не требуют и не задают "неудобных" вопросов.
Уважаемые представители Яндекс.Такси - вы бы хоть опрос водителей провели, что нравится, что не нравится, что плохо в программе и в работе, а что хорошо.
Понятно что клиенты платят, и они для вас ГЛАВНОЕ, но эти деньги вам зарабатывают ВОДИТЕЛИ!!!!
Иначе однажды, кто то из водителей, ОРГАНИЗУЕТ ЗАБАСТОВКУ, и все ваши клиенты будут вынуждены воспользоваться вашими конкурентами (коих полно), ибо машин не хватит, и возможно им там, у конкурентов, понравится!

Задумайтесь!
para-dox75
8 июня 2016, 14:30
yandeck.jopa,
мне кажется нужно писать непосредственно Ген.Директору Яндекс Такси
https://www.facebook.com/tigrankh Тигран Худавердян
yandeck.jopa
8 июня 2016, 19:12
para-dox75,
Поверь ему точно без разницы кто работает ему главное деньги идут. Шас уже нет разницы между Яндексом и Убер хоть все говорят что убер самое дешевое такси но водители из-за процентов получают такую же сумму . Светлана то молчит сейчас тупо заблокирует и придумывает что то  
yandeck.jopa
9 июня 2016, 11:48
Светлана вы где люди ждут ответьте на их вопросы или вам сказать ничего . Если бы написал клиент то вы сразу спрашиваете кто когда откуда чтоб найти водителя и оштрафовать это же легче всего сделать . Не стесняйтесь ответьте мы ждем 
yandeck.jopa
10 июня 2016, 13:57
Вы не уснули Светлана ответьте и кстати напишите зачем ожидание убрали таксист пусть ждет их у нас много девиз такой у вас
yandeck.jopa
13 июня 2016, 05:08
Света Чистякова вы зачем провацируете своим молчанием ведь я захожу и жду ответа и поверьте я не один кто ждет ответы на вопросы которые вам задали . 
yandeck.jopa
14 июня 2016, 12:40
Светлана из всей ситуации вывод только один . Яндекс такси да и сам Яндекс это ракавая  опухоль которую на да вырезать . Люди заказывайте УБЕР он дешевле для вас а для водителей такой же как  яндекс все переплаты  и разницу они берут себе у них средний процент почти 20% так как у УБЕРА всего 3% и они еще умудряются каждую неделю подарки делать в то время как яндекс наоборот обдирает водителей и нет  тама такого  количества аварий подумайте о своей жизни
hiroko
15 ноября 2016, 16:42
yandeck.jopa,
Убер еще то говнецо. Хорошее такси не демпенгует. Да и с чего  вдруг я должен получать на 30% меньше? У нас в спб рука всегда с 200-300 начиналась. А тут пришли дяди с зп 500 кусксов и решили что таксисты много чет зарабатывают....
ver5368
15 июня 2016, 19:57
Ужасный сервис, из 7 попыток удалось заказать такси только 3 раза, в определённое время и место, в остальные разы я не могла дождаться пока мой заказ примут. Ещё был случай когда мой заказ брали двое таксистов и почти в этот же момент сбрасывали заказ, звонила этим таксистам, они сказали что это какая то ошибка...
yandeck.jopa
17 июня 2016, 18:11
Зачем плакаться машин много стоит рядом закаазать не могу привыкли заказали отменили опять заказали ожидания нет пусть стоит если что занаво закажем . Если стоит много машин зачем заказывать идите по старинке договоритесь или привыкли ездить за 200 рублей то тогда подойдите и он вас за эти 200 без Яндекса отвезет просто Яндекс 20% берет  вот  и  крупных мероприятий все  отключают  Яндекс. Люди заказывайте Яндекс а потом  договаривайтесь с водителем я так и делаю и водитель рад и быстрее едит им шас тяжело делайте так
andreew.ad2017
20 июня 2016, 09:32
yandeck.jopa,
Что есть то есть полностью согласен с вами. Они не то что 20% а уже 25% берут за некоторые заказы  совсем уже обнаглели. И еще один вопрос ответьте пожалуйста как может быть так что чем длиннее поездки тем дешевле а процент больше это как понять 
andreew.ad2017
22 июня 2016, 06:17
И как это понять. Зачем создавать блог и молчать на задаваемые вопросы. Правильно вас везде оскорбляют и ненавидят за вашу трусость отвечать на вопросы а делать все тихо и пропадать 
hiroko
15 ноября 2016, 16:36
andreew.ad2017,
Дела индейцев шерифа не волнуют, через букву е
igor.nikolaeaw
23 июня 2016, 08:59
Я тут почитал и понял что Яндекс это что то где не хочу писать чтобы не оскорблять. Как можно брать такие % за что и за программу тоже смотрю берёте. Я тут посчитал и пришел к выводу чтоб что то зарабатывать таксисты должны работать по 12 часов минимум и становится ясно почему я каждый день и не раз вижу разбитые машины таксистов . В таком городе как Москва должен ездить не более 7-8 часов . И так он зарабатывает если убрать ваши проценты в час 650 рублей ( чем больше поездка тем дешевле а % больше если поездка длиться больше 2 часов то он работает в убыток так как последующий час стоит около 450 руб без ваших процентов) 2000 аренда авто 1200 бензин минус ваши % поесть 500 руб (кофе чай вода в течении дня) итог 5000 на ветер 
igor.nikolaeaw
23 июня 2016, 09:24
В основном все поездки были очень короткие, и я отчасти почувствовал на себе, каково это — приезжать за 25 минут до заказа, а потом довезти пассажира до места за три-четыре минуты. Если говорить о каком-то практическом результате, то при работе с софтом для водителей периодически возникали трудности — так что теперь понятно, что можно изменить. И команда Яндекс.Таксометра уже работает над этим. Это что вы писали и итог ничего не сделали так как когда общался с водителем говорит приезжает на заказ за 25 минут а поездка длится  5 минут итог 30 минут 200 рублей у вас правило пусть ждут их у нас много главное % свой взять не думая о водителях вы даже умудрились не показывать водителям окончание поездки да самое смешное что сделали берёте деньги ежемесячно за программу с водителей . С этого дня я буду до последнего писать во все инстанции о вашем беспределе и нарушений конструкции о правил перевозки где должны договариваться водитель и клиент где вам выше уже писали. И с этого дня никакого Яндекса и ждите исков за ваш Яндекс директ который мешает мне в планшете 
yandeck.jopa
23 июня 2016, 11:08
igor.nikolaeaw,
29.03 15:09
С начала 2016 г. произошло 55 ДТП с участием такси в Москве. Об этом на заседании Комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом сообщил начальник центра отделения регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД в главном управлении МВД России по Москве Дмитрий Ланцов.
«С начала 2016 г. в Москве произошло 55 ДТП с участием такси. Два человека погибли, 66 получили ранения, среди них трое детей», - рассказал Д.Ланцов.
Он отметил, что рост аварийности допустили такие компании, как ОАО «Такси Сол», АО «Такси 2412» и АО «Бэтта». «Эта информация взята на контроль, я думаю, что мы инициирует проведение внеплановых проверок», - заключил Д.Ланцов. И это за первые 3 месяца этого года только жёлтые такси а сколько не жёлтых таксистов пострадало и уверен там не полная информация Подмосковья нет . Яндекс это все на вашей совести интересно хоть 1 помогли пострадавшему 
Антон Орлов
24 июня 2016, 11:24
вы за руль сели,а рейтинг себе какой приписали? Я ездил по яндексу у меня пятый рейтинг был три  пять заказов в день и тишина,вообще робот не даёт заказы
andreew.ad2017
24 июня 2016, 13:34
Антон Орлов,
Смысла нет им писать они могут только отвечать когда кто то жалуется на водителя чтобы сразу найти и штрафы наложить так легче всего . Им ................ сколько вопросов задали а они молчат 
vania.fyl2017
29 июня 2016, 21:44
Пиявки я долго не решался туть писать и когда на эмоциях написал и довольно много написал взяли и удалили все что написал если вы тут бываете и видите то могли сначала ответить на вопросы которые вам задали а потом только удалить мой коммент. Хоть для этого ум нужен чтоб отвечать на вопросы а удалять и банить много ума не нада.

andreew.ad2017
2 июля 2016, 10:14
vania.fyl2017,
Да тут всегда так что им не нравится то сразу удаляют и даже блокируют . Цель одна мы все такие хорошие а если что у вас у пассажира случилось то это водитель такой попался таксопарк неусмотрел мы их накажем
vania.fyl2017
2 июля 2016, 23:32
 Света Чистякова 1 июля 2016 16:45
vania.fyl2017, здравствуйте. Мы удаляем комментарии, в которых есть ссылки на подозрительные ресурсы или оскорбления.       Хахахаххаха я писал до этого и покажите где есть оскорбление или ссылки . Просто наберитесь смелости и ответьте на вопросы которые вам задали и не я 1 такое чуство что вы знаете что натворили и сколько водителей и пассажиров пострадало от вас ведь в этом вы виноваты вы понизили цены поднимаете свои % стабильно что водители спят в машинах заедьте как нибудь в любой аэропорт они за 900 ваших рублей а сам водитель получает 700 в лучшем случае довозит клиента что нет смысла ехать обратно и по 100-150 машин тама спят тама проедьтесь по ленинградке там пол ленинградки в желтых машинах где спят они . устал писать просто у меня есть фотографии и не мало с разбитыми машинами где жалко их и пассажиров надеюсь у вас есть совесть и она вас грызет ( знаю много пофторов и нет последовательности мысли просто вы бесите своим спокойствием ради своих% вы на все готовы и это вам вернется поверьте боком выйдит)
vania.fyl2017
2 июля 2016, 23:34
vania.fyl2017,
не судите строго что каламбур это к людям но не яндексу у вас нет людей
andreew.ad2017
3 июля 2016, 14:51
vania.fyl2017,
Хаха тут столько вопросов задали которые нада ответить а она на почту пишет что ли. Светлана столько просим ответьте на наши вопросы а за что баните и удаляете сообщения знаем 
igor.nikolaeaw
3 июля 2016, 14:54
vania.fyl2017,
Не беспокойтесь вы все по делу написали только до них не достучаться им наплевать на всех клиент водитель разницы нет доедут они или нет главное % свой 
yandeck.jopa
4 июля 2016, 08:05
Яндекс у вас там хоть 1 человек есть сначала убрали конечный пункт водитель не человек ему не нада знать куда он поедет а сейчас убрали тариф и называется водитель чмо пусть едит не обязательно знать за сколько поездка по другому это не объяснить 
vania.fyl2017
5 июля 2016, 22:14
yandeck.jopa,
это их суть не работайте тама УБЕР такой же тариф для водителя ведь все что сверху этого тарифа забирает яндекс у УБЕРА 3% у яндекса 20 порой и 25% . 
yandeck.jopa
6 июля 2016, 11:56
Так охота послать оскорбить может тогда ответят на вопросы 
vania.fyl2017
8 июля 2016, 20:55
yandeck.jopa,
нет смысла опускаться до их уровня я и мои знакомые делаем так заказываем такси машина приезжает делаем отмену и договариваемся надеюсь почитав про их жадность все так начнут делать
Nikson18
14 июля 2016, 07:38
Второй раз подряд не могу уехать с Пятницкой в Одинцово. Приложение показывало, что рядом есть 9 машин, но скорее всего им не хотелось ехать в Одинцово. Крайне не приятно оказаться в центре Москвы в полпервого ночи на улице. Причём когда пошли к метро машины Яндекс.Такси были и они реально видели мой заказ. В итоге уехал на частнике. 
Просьба прокомментировать эту ситуацию.
Спасибо.
yandeck.jopa
16 июля 2016, 12:08
Nikson18,
У Яндекса нет машин а если не брали заказ то наверное экспресс заказывали . Можно было подойти и договориться а так таксистов понимаю за коктейль отдают по 1000 руб а на такси хотят за 300 доехать смешно и только 
Absit Omen
17 июля 2016, 06:02
Пользуюсь этим приложением..к ребятам-водителям никаких претензий-всегда вежливые,и цены,сравнительно не высокие.благодаря отслеживанию машины в приложении следила за передвижением машины,когда отправляла ребенка одного..НО!!! бонусные карты,которые раздавались  при покупке в гипермаркете  ОК..сегодня решила использовать одну поездку на 200..в итоге!?! -мой код,указанный на карте был использован..и также 2 остальные..интересно, кто устроил эту подставу -сервис яндекс такси,чтобы люди качали приложение..или сами работники гипермаркета?!?
. ..
Света Чистякова
19 июля 2016, 10:05
Здравствуйте! Спасибо, что сообщили. Давайте проверим, что случилось с промокодом — пожалуйста, пришлите нам на адрес blogs@taxi.yandex.ru информацию о коде и номер телефона, привязанный к приложению. Обязательно во всём разберёмся.
yandeck.jopa
20 июля 2016, 03:54
Света Чистякова,
Ау Светик как вам не стыдно вам столько вопросов задали а вы молчите отвечаете на те вопросы на которые много ума не надо 
vania.fyl2017
20 июля 2016, 13:07
Света Чистякова,
Светлана если вам не трудно ответьте на вопросы что задали. Заранее спасибо и пожалуйста не пишите на почту
andy79y
20 июля 2016, 13:57
Статья понравилась. Прочитал. Намотал на ус и при первой же надобности решил воспользоваться услугой такси в Сочи. Заказал такси до аэропорта за сутки, правда с применением промокода. Когда осталось пол часа до приезда машины, пришёл статус, что машина будет через 2 минуты. Но ни через 2 минуты, ни через пол часа никто так и не приехал. Пришлось ловить попутное такси. Благо-мы выезжали заранее и никуда не торопились. Мы рассудили так, что из-за промокода поездка получилась дешевой и местные таксисты не нашли крайнего,кто повезёт за меньшую оплату. Так что ребята, имейте ввиду, что в Сочи под Вашим именем Яндекс такси пока работают плоховато. Посему Яндекс такси буду пробовать во второй раз только если не буду торопиться, а то вдруг опять не приедут(
Света Чистякова
20 июля 2016, 17:30
Здравствуйте. Извините нас, так быть не должно. В Такси все заказы назначаются автоматически на ближайший свободный автомобиль — такой, который удовлетворяет всем требованиям. Так было и в вашем случае, но по какой-то причине водитель не приехал — и мы хотим разобраться, почему. Для этого понадобятся данные вашего заказа — не могли бы вы прислать их нам на blogs@taxi.yandex.ru? Очень ждём, спасибо!
yandeck.jopa
21 июля 2016, 11:18
Света Чистякова,
Конченный народ я рад что убежал от вас. Убер всегда платит хоть клиент не вышел хоть этого небыло. А таким как вы пожелаю чтоб вас поимели так как вы имеете таксистов с 20-25% надбавкой . 
yandeck.jopa
21 июля 2016, 11:18
Света Чистякова,
Конченный народ я рад что убежал от вас. Убер всегда платит хоть клиент не вышел хоть этого небыло. А таким как вы пожелаю чтоб вас поимели так как вы имеете таксистов с 20-25% надбавкой . 
andy79y
22 июля 2016, 23:21
Света Чистякова,
 Света, здравствуйте, направил вам данные и вопросы на Вашу почту.
hiroko
15 ноября 2016, 16:35
Света Чистякова,
Скажите пожалуйста а как так получается что клиент с нулевым балансом на карте заказывает такси по безналу и потом по приездке выясняется что денег у него нет вообще никаких? Подскажите мне ему теперь морду бить балончиком на негопрыскать или заявление в прокуратуру писать? Указывая ваш номер заказа?
Света Чистякова
16 ноября 2016, 10:55
Здравствуйте. Нет, есть более цивилизованные методы воздействия. Вам наверняка известно, что в таких ситуациях на карте клиента образуется долг, который будет списан сразу после пополнения карты. Можно не ждать и написать в службу поддержки водителей — мы компенсируем полную стоимость поездки.
radik-kogan2016
8 августа 2016, 07:35
Здрввствуйте!  Работаю  в Омском Яндекс такси недавно, все очень нравилось до недавнего времени: удобная программа, выгодные условия. Но вдруг работы стало ощутимо меньше. Причина видится в нелогичном применении повышающих коэффициентов для клиентов и неоправданном их завышении. 
Обидно, что клиенты Яндекса, напуганные огромными коэффициентами, уходят в другие такси, а мы простаиваем в ожидании заказов
larrynihua
5 сентября 2016, 14:27
Интересно, маркетолог Дарья реально не понимает почему водители разворачиваются с пассажиром, а не во время ожидания? 
slimcarella
9 сентября 2016, 20:11
Люди пишут о том чего не знают, не знают как спать в машине, не знают что у тебя ни чего нет кроме арендованного говна, противно читать примитивные коменнтаоии извнн те с двумя мм коммментарии
slimcarella
9 сентября 2016, 20:16
Ребята сервис ваш говно, безнал ваш говно , и хлеб вы едите зря
shushkov.konstantin
21 сентября 2016, 23:37
Вот честно - вскипело. Вроде как зашел Yandex-Taxi в наш город (Чебоксары), и машины появились с надписями, и, вроде, даже не одна и не две по городу ездят. Но вот, когда  тебе нужно ехать, и ты пытаешься вызвать это такси - то тут то и наступает облом, причем, в первый раз машину мне подали через 3-4 минуты... Я обрадовался, снес приложение TapTaxi и решил, что теперь Yandex-Taxi мой выбор. Но не тут то было... Сегодня ехал к двоюродному брату на ДР. Ехать 5 минут - по району. Вызываю такси - поиск крутится... крутится... крутится... крутится... крутится... Нет машин. Ок, вызываю голосом *ДРУГОЕ* такси - через 5 минут машина у подъезда, поехали. Собрались обратно - та же картина... Машин нет. Вопрос: зачем мне такое приложение в телефоне? Конечно в морг... Может через годик попробую снова... а так - фэйл у компании случился - ибо, нефиг рекламировать сервис, который не работает. Сначала наберите парк машин, а потом город в приложение вставляйте...
Света Чистякова
22 сентября 2016, 16:45
Константин, здравствуйте. Простите, что так получилось, это действительно неприятно. Вы абсолютно правы — чтобы не возникали подобные ситуации, нужно увеличивать количество машин и привлекать к работе новых водителей. Сейчас мы этим активно занимаемся. Очень надеемся, что в ближайшее время Яндекс.Такси сможет вызвать любой желающий в любое время.
bobyr@emis-kip.ru
23 сентября 2016, 14:11
Почему в г. Челябинске не отображается весь список пожеланий. А только купон. Мне важно, чтоб можно было выбрать, кресло для ребенка. 
Ivan Tyrlin
27 сентября 2016, 11:15
Здравствуйте я в преложение pley маркете оставил сообщение меня направили сюда так как водитель ошибся поворотом после чего он с нас содрал считай двойную суму
Света Чистякова
27 сентября 2016, 12:48
Иван, здравствуйте. Оставьте, пожалуйста, отзыв о поездке вот здесь (https://yandex.ru/support/taxi/troubleshooting/review.xml) и укажите, как с вами связаться. Мы обязательно разберёмся.
vasin-aleksei68
1 октября 2016, 00:42
Ездил с Яндексом долго но последние время все изменилось,ездил и эконом и безнос но стали водители ездить по дальнему пути не смотря Яндекс карту поворачивать случайно не туда и все подомное причем в ответ слышишь ответ один ответ я откажусь от заказа ! Яндекс у вас не конкурентов ?Я сам руководитель но это закономерность уволить директора по работе с клиентом !        
Андрей
2 октября 2016, 01:08
Вы бы месяц поработали, тогда бы поняли, что это за работа. 1 день не о чем не скажет.
Markova Elena
2 октября 2016, 07:41
Здравствуйте! Несколько лет пользуемся услугами Яндекс.Такси и до вчерашнего дня были оченнь довольны. Вчера поездка в такси высветилось в приложении за 3 минуты, за 2 км 110 руб. Таксист объявил 220. Сказав, что приложение показывает неправильную сумму. Не дать лишних денег побоялась. Таксист не русский. "Горячих кровей". Вот теперь думаем. Продолжать ли пользоваться услугами этого такси?
makedonskaya.maria
9 октября 2016, 02:02
В последнее время от Яндек-такси очень негативные эмоции. Вызывали такси в район Курского вокзала и в район метро Новые Черемушки, в течение 30 минут ожидали только чтобы нам нашли такси, так и не дождались, поймали так.
ya.stoyn-s3t
11 октября 2016, 20:20
Здравствуйте можете ли вы посоветовать какой фирмы и модели нужен телефон для комфортной работы с Яндекс.Такси?
Света Чистякова
11 октября 2016, 22:17
Здравствуйте. А вы пассажир или водитель?
Vikki-Kitten
11 октября 2016, 21:25
Я сама не слышашая и невозможно писать их смс тк они требуют звонка а лень писят смс. Прошу чтобы водители надо пользоваться смс. Я заказала такси но у него выключен смс а я сама не говорящая. И ловила другого такси обычные
Света Чистякова
12 октября 2016, 14:20
Здравствуйте. Понимаем вашу ситуацию. На самом деле, чтобы совершать поездки, звонить водителю совсем необязательно. Оформить заказ можно на сайте или в приложении, указав все пожелания и конечный адрес. Вся информация о ходе выполнения заказа будет приходить в смс-уведомлениях и меняться на экране телефона.
yarpojkzn
24 октября 2016, 16:11
Я заказывал такси по приложению и нажал оплата наличными средствами, так помимо наличной оплаты у меня списали деньги и с карты, причем два раза (за два разных заказа). Звоню по телефону,кормят завтраками что со мной свяжутся!!! НО ОТВЕТА ТАК и НЕТ!!! ПОЙДУ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ, по статье МОШЕННИЧЕСТВО или ВОРОВСТВО!!!
Света Чистякова
27 октября 2016, 16:21
Здравствуйте. Простите за задержку с ответом. Мы обязательно разберёмся, что пошло не так. Пожалуйста, продублируйте сообщение на адрес blogs@taxi.yandex.ru и укажите номер телефона, который привязан к приложению, а также дату поездки. Всё проверим.
sanaullah2010
29 октября 2016, 00:28
Заказывал "яндекс такси" 13.10.2016 утром 8-30 из улицы павла карчагина д.10 до аэропорт шеремьетуево терминал Д. Водитель показал счетчик и заплатил 1620 руб.В обратном пути заказал "везет такси "то же ростояние и заплатил 800 рублей.Почему такая большая разница , может кто нибудь из компании объяснит.заказ была оформлена на номер 8-909-940-08-54
Света Чистякова
29 октября 2016, 12:59
Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Мы проверили и выяснили, что во время оформления заказа действовал повышающий коэффициент 1.8. Он возникает в моменты, когда не хватает машин (и мы честно об этом предупреждаем). Есть выбор — поехать прямо сейчас или дождаться, пока машин станет больше. Чтобы такие ситуации возникали реже, мы стараемся привлечь как можно больше водителей.
hiroko
15 ноября 2016, 16:27
Ога а теперь  верните 2000 рублей повисшие по безналу. 
Салават А.
20 ноября 2016, 20:50
 Прошу руководство пересмотреть раздачу роботом заявки с детскими креслами. У некоторых машин нет детского кресла. Это функция была отмечена в системе. когда по ступали на роботу.  Но почему-то робот выдает заявки с детскими креслами.  а отказаться нельзя снижает рейтинг. Прошу принять меры по этому вопросу. Спасибо.
ol.soloviov2013
21 ноября 2016, 18:18
Слышал хорошие отзывы.но это в Мурманске.желаю удачи и процветания.
big-bim
23 ноября 2016, 20:03
Москва. Фёдоровский глазной, после операции. Заказал на сайте такси. Маршрут оценён был в "примерно 970 рублей".
Водитель обозначился как какой-то Махмуд Заде-аглы с тугим русским. Кружил хрен знает сколько, мол пробки объезжаю. В итоге 1741 рубль выкатил!!!
Пошли вон из России и Москвы с таким сервисом, твари!
Света Чистякова
24 ноября 2016, 15:47
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите о ситуации на blogs@taxi.yandex.ru. Мы обязательно разберёмся, в чём дело.
big-bim
25 ноября 2016, 12:41
Света Чистякова,
Спасибо за быстрый ответ и рекомендацию. Вроде утряслось.
Извините за резкость, был в ярости от качества и цены оказанной услуги.
Dove-Coloured
30 ноября 2016, 18:29
Опыт заказа Яндекс.Такси в СВАО очень печальный: то денег возьмут больше, чем на таксометре (+50-100 рублей), то водители  очень грубо требуют по телефону объяснить им, как подъехать к отелю (заказываю для иностранных коллег); водители в 95% случаев очень плохо говорят по-русски. Один раз из Ситилинка я выходила с большой тяжелой коробкой, ожидая такси. Таксист по телефону просил найти его на парковке. Парк я всюду обыскала, но его так и не нашла (да и парковка крохотная, не найти невозможно). Водитель даже не попытался мне позвонить, как ни странно... Заказов в Яндекс. Такси избегаю. 
Обновлено 30 ноября 2016, 18:30
Шлапак Вадим
5 декабря 2016, 18:39
Здравствуйте,а когда переводят бонусы на карту?
Света Чистякова
5 декабря 2016, 23:06
Вадим, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, службе поддержки водителей: https://driver.yandex/служба-поддержки/.
nick.halikyan
7 декабря 2016, 20:13
Добавьте пожалуйста аэропорт Жуковский (ZIA) в список аэропортов Москвы. 
sandro1970
14 декабря 2016, 11:00
Я заказал вчера в 11 утра машину на конкретное время, на 20:30, мне написали, что ближе к времени заказа пришлют контакты водителя - а за 10 минут до запланированного отправления пришла смс "Не удалось найти такси на 20:30" - и все. Смс не содержала контактного телефона, то есть вы просто отменили мой заказ - бл, а почему вообще вы его брали, если такие необязательные? 

Считаю мне просто повезло, что время было не критично - а если бы на самолет или поезд?
Заказывал заранее потому что ехал из области, и раньше там Убер редко ловился, хотелось заказать машину на определенное время, чтобы она точно была. Ну и получилось все наоборот - яндекс-такси мой заказ проигнорировало, и я воспользовался в итоге Убером - машина приехала через 11 минут, а по деньгам вышло дешевле, чем ориентировочно хотело яндекс-такси (а все же знают, что в итоге у них всегда оказывается больше).


Яндекс-такси, поработайте над этим:
- вместо "примерной" стоимости поездки сделайте вилку "от" и "до"
- сделайте возможность обратной связи при заказе на сайте, чтобы человек мог по ходу проверять состояние своего заказа и участвовать в его судьбе - например, если не находится машина на 20:30, могли бы предложить на 20:15 или 20:45, и спросить у заказчика, это его устроит или нет? А то мой предварительный заказ вы якобы приняли, а потом, когда пришло время его выполнять, оказалось, что вы меня обманули.  


Я не буду пользоваться яндекс-такси, и другим посоветую выбирать более надежные и дешевые варианты.
yurik.piterscky
16 декабря 2016, 17:51
Демократичные мои!!!!Лично я на яндекс такси от пахал три года,с отличным рейтингом и активностью,может обьясните,как можно за работать с вашими новыми тарифами??? У меня шкода октавия 2014 года,обьясните с какой стати я должен катать бомжатский эконом в своем кожаном салоне,который я всегда отключал???
saragos911
27 декабря 2016, 13:13
Привет всем. Решил написать в блог с надеждой,что прочитают представители Яндекс такси. Работаем в Тбилиси. В принципе,заказов немало и тарифы нормальные. Пассажиры довольны. НО! Сколько раз обращались в техподдержку с просьбой внести небольшие изменения в таксометр,чтоб и водители были довольны. Первое - активировать кнопку "Хочу домой",чтоб каждый водитель мог взять попутного клиента. Второе - убрать обязательный приём заказов. Вкратце опишу причину. Едет такси по одной полосе и тут "заказ в спину". Отказываешься от заказа - потихоньку начинает падать рейтинг,а взял заказ - приходится или нарушать правила,чтоб развернуться,или проехать в поисках разворота. В итоге водитель накатывает лишние километры,клиент недоволен,видя на мониторе,что такси отдаляется и отменяет заказ,когда уже почти на месте машина. Объясните,зачем нужна эта "обязаловка " с принятием заказа. Ну не взял заказ один таксист,через 10 секунд возьмёт его другой,который доберётся раньше первого до клиента. Вы просто усложнили всю эту систему рейтингами и прочей ненужной системой.  
seboot
2 февраля 2017, 21:33
Появилось  такси в оренбурге, радовался до безобразия. Но когда начал пользоваться очень разочаровался. Машины трахомы из утиля, водители быдла из мест лишения свободы. Короче ужас. У очень разочарован. Хуже некуда.

Света Чистякова
3 февраля 2017, 15:11
Здравствуйте. Вы оставили отзыв о поездке в приложении Яндекс.Такси?
kontrol86
7 февраля 2017, 15:07
Ужасное такси, с одной поездки пытаются снять 2 раза деньги, а тут вообще таксист приехал увидел что я с 4 х месячным ребёнком на улице ( прождала его 5 минут, при -20) отказался везти, а деньги за поездку сняли. Ужас просто!!! Лохотрон!!!
Света Чистякова
7 февраля 2017, 18:27
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите в службу поддержки Яндекс.Такси: blogs@taxi.yandex.ru. В письме укажите номер телефона, с которого вы вызывали машину. Ребята постараются помочь как можно быстрее.
Денис Гребёнкин
19 февраля 2017, 10:06
Здравствуйте, я 18.02.17, сделал не правильно заказ, хотел отказаться, но телефон выключился, через пару часов когда смог включить с меня сняли 89 рублей, 40 рублей за ожидание но 49 рублей за что, я же не сел в машину, и  можно было хотя бы созваниваться с пассажирами, чтобы в следующий раз не было таких случаев
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:53
Здравствуйте. Вы связывались со службой поддержки Яндекс.Такси? Если ещё нет, напишите, пожалуйста, на blogs@taxi.yandex.ru.
lurdes.petrova
27 февраля 2017, 22:01
Опасный водитель, обзывал, хамил,еще и на мобильный мне оскорбление присылал!!!!! прошу принять меры!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nissan Maxima
BH 8375 CX
+380631945708
esidorenko@joelbene.com
3 марта 2017, 23:24
В последнее время сервис работает не корректно. При заказе машины после сообщения, что заказ принят, выкидывает снова в окно заказа. Нет возможности загрузить карту и посмотреть найдена машина или нет... Смс о статусе заказа начали приходить через несколько часов с момента заказа. Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.
Kas Vlad
4 марта 2017, 10:54
Уважаемые разработчики и их эффективные менеджеры, скажите для простого водителя, как вы рассчитали свой тариф, и следующее скажите точный алгоритм расчёта фиксированных поездок, и когда до начала поездки водитель будет знать его стоимость, и очень убедительная просьба увеличить на десять секунд время принятия решения взять или нет заказ, а также сделать не авто распределение заказов на онлайн водителей, а всеже банк заказов, с возможностью выбора, куда ехать.
Могу обосновать любое пожелание с развернутыми комментариями, и да можете и здесь забанить как вк
vania.fyl2017
15 марта 2017, 13:18
Одним словом вас обидеть нельзя у вас водители спять в машинах а некоторые и живут вы своими тарифами загнали их в машины.  Гонитесь вы за убером а они вас сделали благодаря вашим менеджерам которым там не место поверьте мне я отказался от вас но получилось так что пришлось заказать такси и вы не поверите опять авария они у вас спят вы хитро сняли с себя ответственнось за водителелей за которых отвечаеть таксопарки .   и отвечаете на вопросы только те что вам выгодно а не на все 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 марта 2017, 20:31
Здравствуйте. Вы водитель? Если да и у вас есть конкретный вопрос, напишите, пожалуйста, сюда: https://driver.yandex/faq/. Если вы пассажир и хотите оставить отзыв о поездке, можно писать сюда: blogs@taxi.yandex.ru.
vania.fyl2017
18 марта 2017, 03:18
Света Чистякова,
зачем писать вопросы в личку ответьте так чтоб все могли увидеть а вопросы посмотрите все на верху просто наберитесь смелости и ответьте
vania.fyl2017
15 марта 2017, 13:23
Уважаемые господа ваша жизнь важнее подумайте о ней если машина приехала с сонным водителем посылайте его подальше или же воняет в машине уважайте себя выбирая дешевое такси подумайте о себе выбор за вами а то что здесь пишет эта клара из офиса не слушуйте ее они уверен никому деньги не вернули а если вернули то сняли с этого бедного таксиста в 3 раза больше
terren
18 марта 2017, 02:19
Уважаемые руководители маркетинговой службы Яндекс такси, объясните мне пожалуйста логику работу чёрного списка. А то мне постоянно первой машиной в 60% случаев выбирает  такси и таксопарка из черного списка. Зачем делать чёрный список если мне продолжают ставить машины оттуда?
Killer Dealler
24 апреля 2017, 01:49
У меня не слово , а целая грустная история ... Я буду подавать на эту организацию в Суд 
tatyana.fyodorovna2016
29 апреля 2017, 14:00
Вы дебилы совсем не знаете что такое такси    
pufik2808
11 мая 2017, 14:35
Вопрос Худавердяну Как можно работать когда это «БОМЖ ТАКСИ» стало похоже на маршрутку. Зароботок водителя сейчас составляет в среднем 3500 из них аренда 2000 бензин 1000 осталось 500 (еще нужно помыть авто и много чего еще) водители от Вас бегут как черт от ладона, как Вам не понять что от того что Вы контингент метро пересадили в такси денег не добавит ни Вам ни Водителям. Верните таксометр Рос инфотеха. Ваши программисты мягко говоря РУКОЖОПЫ. Поймите же наконец что Такси это элитный вид транспорта, а не бомжевозка, нет денег в метро спускайся. Всем хорошим не будеш. Работа должна заключаться в качестве, а не в количестве не можно возить хорошо пассажиров когда злой, уставший и без денег. Вы сами присмотритесь Водители работают по 18 часов это как? Спят в машинах от этого в такси стоит ВОНЬ кошмарная - глаза режет! Во всем мире такси это дорого и престижно. Почему же мы стали Совком поганым. Машины и водители грязные жмаканые и едет по звуку как будто сейчас взлетит, а в реалии почти пешком. Увольте своего менеджера по развитию и верните старую работу. Вы прочтите коменты 3-летней давности и сравните что не так. За сим прощаюсь как в общем и еще 17 человек которые работали с Вашим сервисом водителями. До тех пор пока Вы не исправитесь.
KiriGa
13 мая 2017, 17:48
два дня работал в вашем такси на своем авто. таксометр не позвляет менять класс авто и радиус работы робота. в итоге возил людей на ауди за 100 рублей через весь город. чистый заработок за два дня составил 600 рублей, а так как деньги не могу вывести из безнала, то еще и минус 400 рублей,т.е. чистый убыток. а расчет еще не включил транспортный налог и амортизацию. согласитесь, отрицательная величина. никогда больше не буду работать в вашей системе. Никогда не буду ездить яндекс-такси, убер, и прочими агрегаторами - потому что ни о какой безопасности не может идти речи когда на линии водитель по сути занимается благотворительностью в пользу яндекса за свой счет
regutskaya.galinka
15 мая 2017, 16:19
13.05 через мобильное приложение вызвала такси,стоимость поездки должна была составить 91руб.Но когда приехало такси оказалось,что нужно было уточнять,что я с ребёнком и собачкой буду совершать поездку.Я первый раз заказывала такси,через мобильное приложение и почему такие вопросы Вы не задаёте,когда принемаете заказ.?Я впервые  столкнулась с такой ситуацией...Поездка мне обошлась не 91 руб.,а 230 руб.В другой службе Такси такая поездка обошлась бы 130-150 руб.Больше нет желание пользоваться услугами Яндекс такси .
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса15 мая 2017, 17:47
Здравствуйте. Чтобы разобраться, нам хотелось бы проверить детали заказа. Пожалуйста, перешлите это сообщение на адрес blogs@taxi.yandex.ru.
vania.fyl2017
15 мая 2017, 22:53
Света Чистякова,
Хахахахха рабы пашут сутками а тут с видом не знала что сабак не каждый возит что ребенка нада возить в детском кресле а таксист не обязан возить деское кресло его  но сейчас яндекс попал случай наказать водилу или раба сами смотрите  и снять еше денег ну что сказать браво вы в своем стиле
marina2017marinina
21 мая 2017, 11:33
Постоянный негатив от Яндекса. Сколько раз ни заказывала, всегда пытаются обмануть, накрутить стоимость, притормаживает, едет на низкой скорости, выбирает маршруты в объезд. Стоимость поездки ( по одному и тому же маршруту и в одно и то же время) часто зависит только от совести водилы.Последняя фишка-ожидание бесплатное 3 минуты, которые начинаются ещё до того, как таксист приедет на место, очень удобно разводить клиента.
Обновлено 21 мая 2017, 11:24
vania.fyl2017
26 мая 2017, 22:07
marina2017marinina,
Самая умная у яндекса фиксированный тариф смысл ему  кружить и своё время убивать
olga-a13
4 июня 2017, 07:58
Аферист,а проще мошенник.
navigatoru
20 июня 2017, 08:36
Жаль, что эта акция не стала традицией.

Плохо, когда разрыв между тем, кто делает и для кого это делают усиливается.



Любой сервис должен иметь прежде всего продуктовый подход, а не быть набором мыслей, которые, как некоторым кажется, должны быть воплощены.
Навруз Толибов
8 июля 2017, 19:14
здравствуйте. вчера зарегистрировал кату в приложение такси и вызвал такси. приехала машина и отказался ребенку посадить без дет сидение. и типа за это надо еще доплатить или вызвать другой я отменил заказ и вызвать другой такси. но за отмену снимали деньги. я водительу спросил за что он говорит за то что я приехал сюда ты должен заплатит.  в приложение несохраняется истории поездки и заказов такси это очень плохо теперь я не помню номер машины это примерно был в 17 часов на черепановых проезд 46б до генерала гычагова 13
Дмитрий Волков
Сотрудник Яндекса11 июля 2017, 20:08
Навруз Толибов,
здравствуйте! Не переживайте, сейчас разберёмся в ситуации. Напишите, пожалуйста, на почту blogs@taxi.yandex.ru. По вашему номеру телефона из приложения я быстро найду заказ и восстановлю справедливость ;)
Дмитрий Воронин
11 июля 2017, 19:48
Здравствуйте, возникла серьёзная проблема с приложением. 
Как-то в очередной раз заказывал я такси, мне лень было ждать пока приложение отыщет меня на карте, и я вбил все адреса в ручную. Убедился в правильности, ознакомился с ценой, нажал "вызвать". Такси не приехало, в деталях поездки обнаруживаю, что в место конкретного адреса. который я вводил собственно ручно, указан, не то что другой адрес, а просто название района. Естественно мне пришлось отменять заказ, за что с меня пытались снять 99 руб. (благо я успел перевести быстренько все денежки на другую карту). Я много писал в тех поддержку, по этому поводу, требовал отмены транзакции, но поддержка ЕСТЕСТВЕННО молчит, в итоге дали скидку на 300 руб. Хорошо, а почему транзакцию не отменили? более того,на  моём аккаунте заблокировали возможность оплатить поездку картой. 
Кстати говоря это не в первый раз, у меня было еще пара подобных случаев с этим такси, в первый раз отменили транзакцию и дали скидку в 100 руб., во второй раз я плюнул и оплатил (так как очень спешил), написал в тех поддержку, чтобы денежки вернули, но на все мои в тот раз три письма, никто так и не ответил, ну время шло и вот подошёл третий такой случай, что меня крайне разозлило, мало того, что деньги не возвращают, так еще и наказывают, за свои же ошибки!
вот мои контакты если что:
тел. +7-917-562-41-22
mail: falos43@gmail.com
Обновлено 11 июля 2017, 19:50
Дмитрий Воронин
11 июля 2017, 20:07
P.S.: Пожалуйста доработайте приложение как следует. Даже если убрать этот сложный вопрос с геолокацией, остаётся еще куча непроработанных деталей. Например очень узкие темы для связи с поддержкой (нету номера горячей линии). Слишком строгое время ожидание подачи такси, всего 1 минута, после чего тикает счётчик, да, всего по 8 руб. за минуту, но неприятно, особенно не приятно , когда непорядочные таксисты этим пользуются (некоторые за минуту до того, как подъехать включают счётчик, некоторые не отключают его пока едут, а некоторые самые хитрые, принимают поездку в самом начале, и стоят, а когда их спрашиваешь, зачем они так подло поступают, они отвечают с детской искренностью и наивностью: "планшет заглючил =)"). Очень много видов мошенничества придумывают таксисты, вот только лояльность "ЯндексТакси"склонна к водителям, а не к пассажирам (водитель, может опоздать, попасть в пробку, забыть дорогу, не уметь обращаться с техникой, курить в салоне, не мыться, да и просто напросто не приехать или отменить поездку, и ему ничего за это не будет, когда к клиенту всё очень жёстко и строго)

Прошу вас доработать приложение и уделить побольше внимание на работу с клиентами (тех поддержка и спорные случаи).
Обновлено 11 июля 2017, 20:09
Дмитрий Волков
Сотрудник Яндекса11 июля 2017, 20:14
Дмитрий Воронин,
здравствуйте! Да уж, нехорошо получилось. Спасибо, что сразу указали ваши контактные данные. Сейчас я всё проверю и напишу вам на почту. Будем исправляться!
Комментарий удалён
Дмитрий Мазуров
14 июля 2017, 20:04
Ездила каждый день на Яндекс такси. Теперь не буду.
Сегодня я расстроилась. В машине водитель окно не открывал. Было душно. Сама хотела открыть окна были заблокированы. Водитель ехал долго. Нагрубил. Кидал деньги. Ввел себя неадекватно. Больше Я яндекс такси использовать не буду. Ребята и ВАМ Не советую ездить а то также попадется неадекватный водитель. Я разочаровалась вашем сервесе. Прошу уволить неадекватного водителя. Номер водителя +9774098114.
sima0508
25 июля 2017, 10:54
Почаще садитесь за руль! Такой ужасной смены, как сегодня, у меня ещё не было! Программа постоянно зависает, заказы дают на другом конце города и за копейки! Амортизация + бензин... И то не факт, что окупится. 
artur2494
11 августа 2017, 10:32
Добрый день недавно работал в бизнес классе у меня тойота Камри 2009 года кожаный бежевый салон не хуже новых и ухожена сам из Екатеринбурга перестали приходить заказы стали разбираться оказывается у меня попался клиент кто-то из детекторов и ему что-то не понравилось по его команде был отключён  от бизнеса неужели в Екатеринбурге так много машин в бизнес классе что вы не цените водителей
Mik1902
14 августа 2017, 19:20
11августа ездил к друзьям,поездка составила 98 рублей,хотя при посадке написано 84 рубля.возвращаясь домой при посадке сумма была 98,когда доехали стала 198.поддержка не отвечает,кто даст ответ?
vitaly.salenkoff
15 августа 2017, 23:02
Полное г...о этот яндекс такси!!! Техподдержка не платит деньги за безнал!! Водители ни когда не работайте в этом такси!!!!!! Руководству писал побоку!!! 89513675993 если проснется совесть у вас заплатите за заказ 321501!!!!
атонина антонова
25 августа 2017, 15:14
Надо Вам было поработать месяц,заплатить аренду машины,бензин,а на то,что осталось от заработанного прожить месяц,содержать семью,проплатить жкх,еду и т.д. А за два дня и з.п. руководителя департамента в яндекс такси,что можно узнать?Поработали бы ночью,повозили бы не бабушек,а пьянь ,наркоманов и большихДиректоров маленького земного шара.Вот это называется опыт.А ВЫ всей командой онанировали
Aleksandr
29 августа 2017, 05:46
Да, неплохая статья, по МСК наверняка все так и есть:) а теперь приедте к нам в гости, во Владивосток, и покатайте у нас смену.....хотябы часов 18, арендуйте у нас машины, заправте, и поездийте по нашим дворам, и по вашим маршрутам навигатора, попробуйте проехать 4 километра за 4 минуты, когда из двора где ты высадил пассажира выезжать только минут 15, а потом упрешся в пробку, которой в яндекс навигаторе нет.....попробуйте обьяснить людям почему вы не приехали через 4 минуты а стоите посреди дороги, сделайте по 100-150 км холостого пробега, получите по 5-10 отмен за смену, причем когда уже почти подьезжаете......короче, нифига у вас не для водителей сервис, и даже не для людей.
akystyk
29 августа 2017, 10:37
Зачем делается повышение тарифа в утренние и вечерние часы? Я все понимаю, но платить 700-900 рублей за 6 км дороги при пробках в 4 балла это перебор, во время этого повышения вы и водителей без заказов оставляете и клиенты уходят в другие службы, не однократно замечено уже, когда у Вас повышение тарифа на том же Гетт такси цены остаются нормальные. Ах да, еще особенно радуют водители которые ставят статус Такси прибыло а сами еще в пути, ну и конечно же дежурные отписки по поводу проблем связанных с поездками, кинут промокод на 300р и все ок! Я более чем уверен, что и это сообщение Вы как и большинство ниже написанных проигнорируете, создали блог для видимости работы и все! 
По личному рейтингу, ставлю Яндекс такси 2 из 5 Желтые шашки!!! Честь имею господа!
kankamt
12 сентября 2017, 02:53
По порядку. Оказывается с апреля Яндекс такси ввело фиксированную оплату. Но видимо не всем! Все все(!) это время я ездила по таксометру и указанная сумма при заказа всегда увеличивалась минимум вдвое. Прошу учесть без смены пункта назначения и остановок. На мой вопрос почему таксисты всегда пожимали плечами. И вот в последнюю поездку когда как обычно указанная при заказе такси цифра 800 превратилась по окончанию поездки в 1500 (причём тысячу списали когда мы ещё и пол пути не проехали, а оставшиеся 500 по окончанию поездки) я в очередной раз спросила у таксиста в чем дело. Он ответил что видимо я выбрала тарификацию по таксометру при заказе. На мои возражения что у приложения даже функции такой нет как выбор тарификациио он как и его коллеги развёл руками. На следующий день я позвонила в тех поддержу с просьбой помочь мне разобраться. Мое обращение приняли, подтвердили что списание превышает сумму указанную за поездку в два раза, зарегистрировали претензию и буквально через час мне на почту пришёл ответ, мол так и так вы наверно изменили место назначения или посадки и не дождались пока сумма поездки покажется на экране. На что я ответила что ничего не меняла и если бы я не дождалась цифры откуда бы я знала сумму поездки которое выдало приложение. Так же указала что данный ответ меня не удовлетворил и попросила детального рассмотрения вопроса. Но ответа не последовало. Я прождала ещё два дня и позвонила в службу поддержки вновь. Там милая девушка весело щебеча пообещала что повторно передаст запрос в службу поддержки и в этот раз в течении трёх суток мне обязательно ответят, разобравшись в этой неприятности! Я же в свою очередь уточнила что не собираюсь требовать с Яндекс такси пересчета всех моих поездок с апреля месяца, что мне вполне достаточно корректной работы приложения в будущем. Но Яндекс такси забила огромный болт на своего постоянного клиента, который к тому же оплачивал все поездки по двух-трёх кратному тарифу и не соизволила больше ничего ответить. Пользуюсь несколько дней конкурентами и впервые плачу столько сколько заявлено. Даже не знала что такси сейчас такое дешевое стало
vsolonin2
12 сентября 2017, 15:22
Пользовался сервисом раз 10, преимущественно в Москве и в Рязани. Повышающий коэффициент делает сервис неконкурентоспособным. Традиционные таксопарки (по крайней мере, в Рязани) берут на 30-50% ниже. Последний случай в Рязани заставляет задуматься о том, стоит ли пользоваться этом сервисом далее. Заказал такси (время в пути 11-13 мин) по тарифу эконом (94 руб.). Таксист отказался ехать - говорит, что у него класс "Комфорт", а почему ему посчитали "Эконом" - он не знает. Пришлось перезаказывать, очень неудобно (поезд, время впритык и пр.). На этот раз заранее тариф не был указан в приложении, но времени уже не было. В итоге заплатил 178 руб., хотя этот маршрут у "традиционных" таксопарков не дороже 120 р. Жирный минус Яндексу, буду выступать в прямом эфире на федедальном телеканале - обязательно скажу об этом! По факту это мошенничество!
Катерина Зорина
12 сентября 2017, 19:48
Здравствуйте.у меня произошла такая ситуация,в которой я категорически не согласна!!с моей карты были списанны денежные средства в размере 1869 р.без моего ведома.списание было произведенно именно вашем такси.самое что интересное,я не пользуюсь вашими услугами!прошу произвести проверку и возврат денежных средств.в случае отказа,буду вынуждена обратиться в банк для проведения претензионной работы по факту мошенничества в рамках правил международной платежной системы.
константин демин
12 сентября 2017, 20:25
гавно такси !  вызвать нереально тк машин нет, да и кто поедет за сотку в час( да имннно стольколько наши барыги платят водителям.) дибилы возят задарма бичей, которые все равно уйдут когда кончатся промоакции. нормальный человек не будет час -полтора дрочить кнопки чтобы поймать тхаляву
Анатолий Б
13 сентября 2017, 17:24
Как в Санкт-Петербурге тарифы устанавливаются, знают только "изобретатели" ПО. На васильевском острове с 8:00 до 9:00 повышающий коэффициент 3! Это в самый разгар разъезда по работам!!! Все водители с васьки стараются свалить до семи утра. Работа с водителями и планирование охвата не производится. Все отдано на откуп самих водителей. Создается впечатление, что приоритетом такси стали проценты с водителей, а не перевозка пассажиров.  Пример: моя поездка в промежутке с 8:10 до 8:40 с васильевского острова до Литейного моста (6 км) по тарифу "эконом" оценивается в 540-600 руб. КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Даже в выходные!!! И не надо говорить, что просто все по заказам разъехались! Все СВАЛИЛИ с острова!! Знаю, потому, что знакомых-таксистов из яндекса, у меня, человек 10 наберется!

В последнее время участились случаи, когда водитель доезжает на расстояние 1 минуты до места посадки и останавливается. Стоит так до тех пор, пока вы сами заказ не отмените. Отмена заказа - 49 рублей. Если позвонить водителю, то получаешь в ответ: "У мэня нэт никаких заказав. Ви где? Адрэс?". А по карте - стоит родимый на соседнем перекрестке и 1 минута ему ехать. Смс-оповещение о том, что он будет через... минут (Иначе как бы я ему напрямую позвонил?) пришло при заказе. И ваше нововведение о том, что нельзя заказать машину на конкретное время - ОГРООООМНЫЙ минус. Очень не удобно. Вы ведь все равно автоматически машину искать начинаете, так какого хрена? Что вы, что Uber. Даже у "топоров" и то лучше и удобнее.

А плачь Ярославны про то, что "...приезжать за 25 минут до заказа, а потом довезти пассажира до места за три-четыре минуты..." - это форменное свинство и отсутствие уважения к работе. Голимое наживательство! О качестве сервиса надо думать и о людях.
anna.gadzhi
16 сентября 2017, 18:16
16.09.2017г. в г. Волгоград, водитель такси "КИА 898, серебристого цвета", не правильно вернул мне сдачу.. поездка стоила 84, а он с 1000 руб. вернул мне 800 руб!  Взял с меня больше чем двойную сумму! Таких машейников прошу не брать на работу и не снизить свой рейтинг! А самое жудшее, я раз 20 написала в службу поддержки, со мной так и никто не связался!  Водителя естественно я не смогла найти!  Я больше пользоваться яндекс такси, НЕ БУДУ! Ни я, ни моя семья, ни мои друзья и их семьи! Благодаря такому наглому водителю! Я осталась очень недовольна вами!
Tumblr
20 сентября 2017, 13:49
Назначила таксти за 182 рубля, пока ехала смотрела детали поездки, так и было написано - 182 рубля. Приехали - 206 рублей. На карте только 200, а наличных нет. Круто.
Litvinov-pa
22 сентября 2017, 10:47
Ticket 6721784. 
Ситуация с оплатой по карте, которая не проходит, не решается уже более 3х недель. Тех поддержка перестала отвечать.
Уровень поддержки клиентов низкий!
Domitori Lispir
27 сентября 2017, 13:42
дождаться свободную машину, это подвиг, быстрее пешком дойти
Ольга Ковалева
10 октября 2017, 10:06
можно вопрос- почему женщины пассажирки ставят плохие оценки девушке за рулем? ведь ты же видишь что на заказ едет девушка - отмени. Мужчины всегда ставят отлично.
m.mol4anov2010
13 октября 2017, 14:17
Что же вы творите, твари (это самое ласковое для вас)??? сегодня 13.10.2017. Итак,что мы имеем на данный момент:
1) Цены снижены, теперь поездка в тридцать мин стоит 350 (была в среднем 450-500), сколько получится за час посчитать нетрудно. Наверно нужно просто бесплатно начать возить. Бензин дорожает, ТО дорожает, страховка дорожает, продукты дорожают, а мы блять все делаем дешевле! Коммунизм))
2) Сколько вы будете лизать зад пассажирам??? 
3)Когда появятся (вернутся) кнопки автокресел и всяческой остальной надбавочной стоимости???
4) Ваша статья нихера не отображает действительности, пусть ваши писаки пару месяцев в режиме такси с арендой поработают, я посмотрю что они напишут... имбицилы. хоть бы не позорились, все водилы твердят одно и то же, только вам насрать, ну и срите дальше, вместо развития, просто топите идею на корню... Как говорится, приложений много, одним яндексом сыт не будешь. Удачи Вам, дебилы бля (Лавров)
lexabear-147
29 ноября 2017, 01:33
m.mol4anov2010,
Согласен! Цены ниже некуда! По таким ценам я в 2000году у метро бомбил на своей машине,когда бензин по 15рублей был,а не по 40. И пробок таких не было в Москве! 
sahcapupok
21 октября 2017, 21:10
17.10.2017 вызвала утром такси примерно в 7.30 оставила телефон  в такси через 5 минут как уехал водитель телефон  уже был  выключен. все данные о водителе остались в телефоне
Aries-Light
4 ноября 2017, 06:27
Отвратительный сервис (г.Оренбург ) и колоссально  неоправданно  завышенный тариф! 
Imperator-Era
31 января 2018, 15:31
Aries-Light,
Где и кого завышен мыием за копейки у нас цена за 7км 90 р. Бензин 38р. Комиссия 20% помыть машину 350р. Сполоснуть самим 100р.. летом если не сильно грязная 20-30р. Цены должны быть адекватными и оправдынами  для всех для водителей, пассажира,и Яндекс такси.
nastena3678
25 ноября 2017, 07:33
Ехала и переписывалась в такси, вышла БЕЗ телефона и таксист говорит, что у него ничего нет в машине и как я вышла не согласился ехать обратно вообще! Водитель не русский, отличный сервис у вас, браво....я иду в полицию 
nastena3678
25 ноября 2017, 07:33
Ехала и переписывалась в такси, вышла БЕЗ телефона и таксист говорит, что у него ничего нет в машине и как я вышла не согласился ехать обратно вообще! Водитель не русский, отличный сервис у вас, браво....я иду в полицию 
lexabear-147
29 ноября 2017, 01:27
Здраствуйте. Я работаю водителем с Яндекс.Такси. И иногда случается,что место подачи машины указано не корректно из-за ошибочного определения места по геолокации. Точка подачи может быть и на другой стороне дороги и вообще за километр от адреса подачи. Надо,чтоб клиент сам,в ручном режиме,ставил точку подачи или полностью приписывал адрес,указывая номер дома,а не надеялся на геолокацию. 
lexabear-147
29 ноября 2017, 20:38
Хотелось бы узнать по какой цене арендовали машины? Какой срок проработали? ( за день—два не узнаешь всех "прелестей" работы в такси,надо как минимум месяц отработать). Заметили,что подача машин по области слишком долгая,а цены за поездки явно не покрывают затраченного времени? Да и по Москве ситуация не на много лучше. Заметили что много отказов прямо у подъезда?(Это когда до адреса остается метров 200,а заказ отменен). Заметили,что в случае порчи пассажиром салона(стошнило например,или испачкал сильно сиденья) все расходы ложатся на водителя. Заметили,что бензин и проезд в автобусе дорожают,а услуги такси дешевеют? Такси никогда не было дешевым видом передвижения и всегда поездки оплачивались по счетчику,исходя из расстояния и затраченного времени. 
lexabear-147
1 декабря 2017, 20:59
Сделайте,чтоб в клиентском приложении точка подачи машины указывалась только в ручном режиме,на карте. Без привязки к конкретным адресам!
Андрей Балюк
4 декабря 2017, 00:32
как написать жалобу

Haiko091
5 декабря 2017, 10:14
Копания гавно конечно даже не понятно цена поездки пока клиент не сел в машину ,интересно где же еще на какой работе цена узнаешь после работы ?хоть один пример  
Haiko091
5 декабря 2017, 10:21
И не кого не интересно когда ты целый  час стоишь на месте с клиентом ты там хоть живой нет,есть кнопка сос который не работает а просто какой то дурак решил его делать не знаю для чего она вообще 
alexfadeev09
9 декабря 2017, 00:31
сколько можно, я находился несколько часов в одном месте и вы при заказе опять определили меня в совершено другом, более дешевом месте. Опять пришлось отказаться от заказа потому, что авто было совершенно в другом месте. 
gfeod
9 декабря 2017, 18:52
Заказал такси, нужно было ждать 2 минуты, за 5 минут не приехал. отказался, уехал на автобусе, и тут получил сообщение, что водитель уже якобы на месте, и без моего согласия списали 49 руб. 3 раза писал, путного ответа не получил от них.
Карту к этим мошенникам привязать никак не стоит.
Haiko091
12 декабря 2017, 15:40
Когда вы наконец  то окажетесь в банкроте или хотя бы переименоваетесь уже не такси а маршрутное такси придирки  
Елена ш.
11 января 2018, 13:17
Добрый день, уже месяца три безуспешно пытаюсь установить приложение Яндекс такси. 
1, скачала и привязала к номеру. . Указываю адреса от и до. Каждый раз запрашивает подтвердить номер телефона. Нажимаю и все возвращается в начальную стадию адреса. У меня телефон Мейзу м 5
haas2000
23 января 2018, 16:12
С этого телефона я делал заказ 89277413119
Дмитрий Николайчук
29 января 2018, 12:02
Водители не умеют ездить!сегодня вообще приехал не русский парень лет 15!он хоть по русски говорить умеет?
Imperator-Era
31 января 2018, 15:19
Здравствуйте.плохо вы про работали сервис для водителей. Мы не верим вам,что вы месяц колесили работали таксистом обычным водителем! Я  многие таксисты пишут вам пол года! Водитель обязан знать цену заказа и способ оплаты!!! Водитель должен звонить пассажиру без ограничения расстояние,это для того если расстояние присылает 2км. И не указан адрес или нет точного адреса подачи! И цена за  город должна быть известна она не должна быть меньше или равной цене за км.в городе!  Должна учитываться  заезды не попали следования за  каждый заезды двадцать рублей!  Принятие заказа от любого нажатия на экран  или от стряски телефона не должно быть!! И всплывающие окно должно занимать весь экран и оно не должно мешать функциям телефона в сплывающем окне должна быть кнопка принятие заказа!!! Или пускай не чего не будит водитель нажмёт и развернет приложение и увидеть информацию о заказе цену, способ оплаты,место подачи,место назначения,если есть заезды и какие по пути или нет,учтены или нет! Рейтинг и благодарность пассатов у меня высокая тех кого я вез! Я вежливый, автомобиль чистый,комфортный. Рейтинг снижается из за того что я заказ не брал так  как они долеко от меня более 4км и 7км. Приехать к пассажиру 7 км потом с пассажирами то же 7км итого 14 км.и всего навсего за 100р.  В итоге я не могу позвонить клиенту за того,что ограничения стоит если адреса нет! Из за того что цена низкая и водитель будет работать в убыток.есои водитель поедите если шанс ,что пассажир до ждется водителя который едет с другого конца города! Я так ездил клиенты не дожидались! И я с тех пор не ездил и многие водители не ездить! Если расстояние от одного конца города в другой 7км. А среднее 4 км. Цена максимальная состовляет 110р.и то не всегда да же если едим 7 и чуть более километра.  Статистика принятых заказов не пропорциональна к не принятыми заказам  1 не принятый равен 10 принятым, выполненные заказы равен  20 выполненых.хотяб заделали 1 не принятым к трем принятым и так же к выполненых заказам 1 не выполненный равен 3 выполненным.  Не довольны водители значит не довольны клиенты,а занято все в убытке! Честность и равенство демократия должна быть все стороны!и вопрос обязан ли водитель принимать заказ если от место стоянки более 4 км,обязан ли принимать заказ если не указан адреса подачи,а водитель не может позвонить клиенту,доверять навигации нет смысла ездил я  и другие водители,часто нахождения от клиента 100 м и 2 км.а бывает клиент 100м,а чтобнему попасть нужно объехать  1000м или 2000м. Обязан ли исполнить заказ если иза вашего сервиса он принялся не от того что я  водитель нажал кнопку принять заказ,а от встряски телефона,от любого нажатия на экран???  И рстояние присылает в этих случаях не допустимое и без уверенности что клиент дождется,и без заработка
Imperator-Era
1 февраля 2018, 10:19
Вы испортили сервис для водителей за чем и почему??? Во первых всплывающие окно не мешало функциям телефона и это правильно так как это не нарушает права  пользователя сотовым телефона: водитель,клиент,просто человек  не должно не кокон приложение мешать работе телефона и функциям! Ранее приложение всплывающие окно Боло максимум на пол экрана и была кнопка принять заказ,а сейчас во весь экран и от любой встречи телефона,от любого нажатия на экран срабатывает принятие заказа!!!! Так не должно быть!!!! Водитель должен и обязан знать цену заказа и способ оплаты!!! Это его конституционые права!!!!  Заказ без адреса и расстояние более 2000м водитель не может позвонить клиенту!!!!! Почему и для чего вы так заделали??? Чтобы понять работу нужно по работать месяц не меньше,за один день вы не чего не познание,не поймёте! Из за ваших косяков без лаберности мы и я более пол года пишу о проблеме сервиса вы игеорите нас за все время только одну проблему устранили это кнопка ожидания Так она вам выгодна и вам не надо водителям доплачивать и вы снимите большой процент!!!  Уважайте всех дамы и господа! Решите проблему!!! Кто возместить мне убыток,за левые заказы без адреса,за дальние расстояния,за падение статистики именно по вашей вине,а не по моей!!!  
olejano84
26 февраля 2018, 22:31
Как обжаловать блокировку за отказ заказа по вине водителя? 
milacherednichenko82
2 марта 2018, 01:40
13.02.2018г. был осуществлен вызов такси примерно в 7:40, с маршрутом поездки с ул.Пушкина 11 до ул.Островского 5, г.Ессентуки, но почему-то маршрут прописали в объезд, тем самым увеличив как сумму, с 50 рублей до 80 рублей, так и расстояние. Ранее все было хорошо по истории моих поездок это видно. Теперь если вызывать такси по выше указанному адресу (а так же и обратно), программа или что там у вас рисует маршрут,  прокладывает не понятный для меня маршрут, так как водитель все равно едите по короткому (правильному) пути. Я писала в вашу службу поддержки  но результата по сей день так и нет. Просьба разобраться в данном вопросе и устранить, я так думаю, эту "техническую неисправность"... 
Мила г.Ессентуки 
Обновлено 2 марта 2018, 01:42
osipowa.rima
12 марта 2018, 12:38
Хочу сказать, что некоторые водители вашего такси мошенники. Во первых скидывают маршрут не доехав  до места,чтоб остановить счётчик, во вторых не дают сдачи мотивируя тем,что нет мелочи. В Башкирии таких проблем не было, а вот в Ульяновске почти каждую поездку такие казусы. Написала в техподдержку за помощью вторую неделю обещают перезвонить(наверно номер забыли)))К чему введу, что удалила ваше приложение если у вас такое отношение к клиентам и всем советую с вами не связываться.

danilazuevzuev
2 апреля 2018, 18:24
Уважаемые разработчики Яндекс такси!Ваше приложение не установленно на телефоне, а звонки от таксистов поступают день и ночь.Хотя такси мы не вызывали.Они утверждают что приложение выдаёт наш номер. Подскажите что нужно сделать, чтоб звонки прекратились? Уже невозможно терпеть!!! 
Гульнара Халилова
9 апреля 2018, 17:50
Что делать если вызвала такси по безналу а денег на балансе нет таксист взял с меня налом а заказ оставил безналом и сейчас программа просит оплатить
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 18:57
Гульнара, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Такси: https://yandex.ru/support/taxi/problem.html.
Ирина Сидоренко
12 апреля 2018, 18:30
Света Чистякова,
Здравствуйте. Пишу вам из Оренбурга. Яндекс такси сегодня вынудило меня пробыть на холоде 40 минут и опоздать на встречу. В приложении было показано, что машина прибыла ко мне на заказ. Бегала искала её вокруг дома. Машины нигде не было. Водитель на звонки не отвечал. Через 10 минут приложение показало, что я в пути. А потом, что маршрут изменен и поездка окончена. Более того, позже я обнаружила в чате странное и пошловатое  сообщение от водителя: "перезакажите такси. У меня сломался пи...юн'.Я сделала новый заказ. Машина была назначена. Приложение показало прибытие, я, как положено, нажала "уже выхожу". Но вновь такси я не дождалась. И вновь водитель не отвечал на мои звонки, а  позже заказ отменился. 
Everlastnervous
18 апреля 2018, 13:08
15.04.18 в 9.50 вызвал по приложению такси. Водитель прибыл к месту вызова. Буквально в течении минуты я вышел и увидел как авто уезжает в 100метрах, Возмутило больше всего что водитель принял заказ и выполнил его. Т.е  если бы у меня была бы привязана карта то с моего счета были бы сняты денежные средства. Вопрос , а если бы он уехал за 100км?! 
Мало того что я опоздал на работу,  так и к тому же в службе поддержки в приложении не ответили на мою жалобу о данном водителе. 
Пользуюсь данным видом услуг в течении 2х лет и такое отношение  службы поддержки меня просто обескуражило.
Мне не нужны бонусы на бесплатные поездки , меня возмутило отношение ко мне как клиенту.
anastasia.usenko
21 апреля 2018, 11:31
Здравствуйте, у меня вопрос. Что делать если я ещё не совершила первую поездку, но когда я ввожу промокод, то он мне пишет что я уже её совершила, и тем самым не могу воспользоваться промокодом?  Спасибо 
sova.fred
29 апреля 2018, 00:05
27.04.18 заказал такси другу. По окончании поездки он расплатился бан.картой, после была попытка снять деньги с моей банковской карты, но денег было не достаточно. Сегодня 28.04.18 когда на карте появились деньги была снята сумма за ту поездку. 
Андрей
5 июня 2018, 15:33
Очень  давно пользуюсь сервисами яндекса.  Но вчерашний инцидент заставил об этом задуматься.. Стоим значит с женой и маленьким ребенком, ждем маршрутку.. решили заказать такси.. яндекс из всех нравился, до вчерашнего дня лучше остальных.. по этому и заказали.. ждали минут 15 приезжает машина и водитель говорит я не поеду.. коляска багажник испачкает, вообще туда не поместится.. кресла для ребенка у меня нет. я не поеду отменяйте заказ.. но такая ситуация у меня уже была.. отменял и с карты все равно снимались деньги за то что я якобы не поехал, но по факту я платил деньги за то что водитель решил не ехать.. отменять я заказ отказался и минут через 10 мне пришло туведомление что заказ отменен компанией и все равно выставили чек за то что водитель решил не ехать.. какого извените х.. я должен платить в яндекс деньги за то что их сотрудники не хотят работать либо уберайте этот чек либо я подаю в суд, это верх наглости..

Love Lovena
21 июня 2018, 03:20
Вы там совсем попутали берега!!! Я сегодня должна была забрать ребёнка из садика,вызвала через ваше приложение такси,так мало того,что водитель не приехал,так он ещё  отправил мне смс,чтобы я вызвала другую машину,ну я естественно уже разозлилась и начала отменять заказ,и знаете,что он мне выдал? Что я ему должна 50 рублей. Это конечно не болльшие деньги,но какого хрена ваши водители себе это позволяют? Это было где-то в 17:34, приора. 
tstiana-64-rus
21 июня 2018, 18:35
Здравствуйте!! 
Попался водитель хам 
С другого телефона мама вызвала такси. Надо было доехать до дачи Ее знакомой,она меня ждала там. Денег у меня с собой не было,оплатила бы матушка. 
По этой дороге я ездила один раз ранее,немного помню. Когда нужно было свернуть на право,я сказала водителю об этом. Он проигнорировал мою просьбу и сказал,мол поедем так,как показывает навигатор. И знаете что?!?! Конечно же мы уехали не туда. Мама контролировала мою поездку через приложение. Когда она увидела,что мы поехали не туда,она сразу же позвонила и объяснила что,да как. 
Водитель проигнорировал. 
Довёз он меня не знаю куда. Дачей и рядом не пахло. 
Когда ему показалось,что мы приехали,он меня высадил. 
Там были ворота,проехать туда было невозможно. (КОНЕЧНО НЕ ВОЗМОЖНО!! Мы же приехали не туда!!) 
Далее я созвонилась с мамой,он не стал даже слушать Ее. 
Когда я вновь сказала,что мы проехали нужный поворот,ответил грубостью. "Я что должен по всем этим кочкам возвращаться туда!!?"
Дороги до дачи я не знала. Шла как крот по указателям и добрым людям встретившимися по пути. 
Спрашивала как дойти,куда свернуть и где я вообще нахожусь. 
Перед этитими самыми воротами водитель сказал "тут осталось дойти 250 метров,дойдёшь" 
Ему было уже далеко не до денег,сказал чтобы я засунула их в жопу. Назвал прошмандовкой и другими иными словами. 
В итоге дорогу до дома я искала больше часа. Мама волновалась. Она сильно разочаровалась в вашем такси. 
8 (986) 993-91-65 (Вот его номер,сказал,что у моей матушки даже нет совести,ЗАТО У НЕГО ОНА КАК БУДТО ЕСТЬ! ВЫСАДИЛ ЧЕЛОВЕКА НЕ ЗНАЮ ГДЕ) 


Ушаков Ильдар
22 июня 2018, 03:16
Начну с того, что работал в убер.драйвер (шикарный агрегатов, равных ему нет) и без моего согласия, меня перевели в таксометр. Ок, нужны деньги, надо работать. И тут началось:
1) едешь на заказ 3 км, и вдруг клиент отменяет заказ, водителю за это пендель (убер платил компенсацию 50р за отмену).
2) прилетает неудобный заказ, далеко ехать 4-5км, либо убитая и забытая властями и богом дорога, по которой только на патриоте надо ехать, в итоге минус рейтинг за пропуск. Ок
3) приехал на заказ, смотришь куда ехать, а там 50 км ехать в противоположную сторону от дома, отменяешь и минус рейтинг.
4) клиент не заплатил (убежал либо денег нет), яндекс такси говорит сорри но идите в жопу, компенсации не будет (убер компенсировал и даже пересчитывал заказы и доплачивал)
5) где в какой компании вы видели чтобы работодатель блокировал своих работников? Сначала на 30мин. Потом на 2 часа, потом на 4 часа и тут на 2 суток. Это настолько выглядит тупо и низко. Присылают смс что вокруг вас высокий спрос и коэффициент но тут же блокируют. Заблокировать того кто приносит деньги и прибыль. Это верх тупизма. (в убере такого не было, там могли заблокировать за низкие оценки от клиентов)
P. S. С таким отношением я столкнулся впервые, надеюсь найдётся тот, кто бросит вам вызов и все водители перейдут на другой агрегатор, а вы и дальше блокируйте своих "кормильцев"
У меня всё. 
Ушаков Ильдар
22 июня 2018, 03:18
Бред какой-то 
hava.igu
23 июня 2018, 15:49
Что бы вам тут написать столько усилий надо сделать, ужас!!!! (((( Республика Ингушетия, вызываю такси мне приходит смс что машина будет через 9 минут Т 112 КУ 06 серый Lada 2112 номер телефона такси 89604334013 остаётся одна минута и водитель сбрасывает мой вызов, а мне приходится извещение что водитель не смог приехать. Такси вызывают когда срочно надо поехать или при опаздывании. Так что за люди у вас работают что так подводят людей??? Где то что вы рекламируете о вашем обслуживание, комфорте и всего подобного????? Это не первый случай что в самую последнюю минуту меня так брасают. 