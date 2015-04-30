Яндекс.Таксист

В середине апреля команда сервиса Яндекс.Такси села за руль московских такси, чтобы на своём опыте узнать, каково это — оказаться с другой стороны системы, над которой работаешь каждый день. В акции участвовали менеджеры, дизайнеры, разработчики — все те, кто пишет программный код, рисует интерфейсы и проектирует поведение системы.







Тигран Худавердян, руководитель сервиса Яндекс.Такси:



Я совершенно убежден, что единственный способ сделать новый хороший сервис для людей — делать его для себя. Нужно постоянно пользоваться им и обязательно пользоваться сервисами конкурентов, притом не меньше, чем своим. И в сервисах конкурентов важно искать не недостатки, а наоборот — то, чем они лучше, чтобы и самим сделать лучше. В тот день, когда вы со спокойной совестью порекомендуете свой сервис близким людям — мамам, друзьям или просто знакомым, — можно считать, что получилось сделать что-то стоящее.



Мы, команда Яндекс.Такси, часто пользуемся такси — это часть жизни любого жителя большого города. Недавно заглянул в «админку» нашего сервиса и выяснил, что за два с половиной года совершил 810 поездок на Яндекс.Такси. Когда много ездишь, чувствуешь на собственной шкуре каждый недочёт, каждый «баг» или недоработку сервиса. И начинаешь относиться к ним не как к строчке вроде «13409 minor bug» в списке задач, а как к событию, которое произошло с тобой самим.



Однако Яндекс.Такси — сервис не только для пассажиров, но и для таксистов. Например, Яндекс.Таксометр — приложение для смартфонов и планшетов, которое помимо обычных функций таксометра — рассчитать стоимость поездки — умеет предлагать водителям заказы, строить маршрут в Навигаторе, показывать время в пути и так далее. Мы решили выяснить, как водитель взаимодействует с этим приложением, какие трудности возникают у него до, во время и после выполнения заказа, что удобно, а что — нет. Очевидно, что для того, чтобы полностью понять все трудности, нужно стать водителем такси «по-настоящему», но мы были уверены, что даже временное погружение покажет нам общую картину. Вот и решили — погрузиться.



Итак, мы арендовали 15 настоящих такси, заключили необходимые договора с таксопарком, который предоставил нам машины, прошли инструктаж и медосмотр. Все машины перед рейсом проверил специальный проверяющий. И мы поехали.



Сидя за рулём обращаешь внимание на всё: как распределяются заказы, на каком расстоянии от адреса подачи их получает водитель, как приходят уведомления, как ведут себя пассажиры, что им удобно и неудобно. Нескольких заказов хватило, чтобы заметить, где и что нужно изменить. Например, мы обнаружили, что робот иногда выдаёт заказ водителю, который только что проехал нужный поворот. Географически-то он рядом, но в реальности, чтобы доехать до клиента, ему нужно где-то развернуться, и не всегда этот разворот близко. Вернувшись из поездки, мы обменялись впечатлениями и обсудили, как можно это починить и какие ещё недочёты затрудняют работу водителей.



Дарья Золотухина, руководитель группы маркетинга Яндекс.Такси:



Когда в первый раз садишься за руль такси, это, конечно, адреналин. Ты не знаешь, кто сядет к тебе в машину, в каком настроении он будет и как себя поведёт. Я сама часто разбираю отзывы и жалобы на Такси и знаю, как реагируют люди, которым что-то не понравилось в сервисе. Поэтому я опасалась, что мне попадутся такие пассажиры, и они будут вести себя агрессивно. Оказалось — зря.



Я думала, что люди будут удивляться — всё-таки девушка за рулём. Но моим первым клиентом тоже была девушка, иностранка, и её это вообще не удивило. Она давно не была в России, а такси ей заказали на ресепшене в гостинице. Хотя следующий пассажир сразу насторожился — его явно что-то смущало. В машине он немного стеснялся и как будто наблюдал за мной. И только когда узнал, что я работаю в Яндекс.Такси, — расслабился. Наверное, для него всё встало на свои места.



Мне показалось, что люди часто не замечают водителя или относятся к нему как-то предвзято. Например, могут разговаривать при нём о своих интимных делах или изливать на него какой-то негатив, которым бы ни за что не стали делиться с друзьями. Было и такое, но интересно, что отношение людей очень сильно менялось, как только они узнавали, что я на самом деле не таксист. Отчасти из-за того, что водителя так воспринимают, это эмоционально очень тяжёлая работа. Но мне этот опыт помог посмотреть и на пассажира, и на водителя с другой стороны.



Запомнилась ещё одна деталь. Приезжая на заказ, я всегда старалась заранее развернуться так, чтобы выезжать было удобно. Когда я сама вызываю Яндекс.Такси, часто мы разворачиваемся вместе с водителем, когда я уже села в машину. Это одна из таких мелочей, которые вроде бы кажутся очевидными, но осознаёшь их ты только в процессе, когда сам за рулём. И, возможно, это стоит включить в рекомендации для водителя, сделать стандартом качества. В целом поездка очень понравилась, и я бы вызвалась добровольцем, если мы ещё раз устроим такую акцию.



Григорий Дергачёв, руководитель проектов в Яндекс.Такси:



Наверное, мне повезло: заказы доставались в основном в центре или в районе, где я живу. Поэтому Навигатор включать почти не приходилось, и в целом никакого стресса не было. Возил я в основном почему-то бабушек и детей. Все остались довольны, и было приятно, что клиенты часто ставили пятёрки. Хотя, конечно, поездки были бесплатные, поэтому результаты могли быть немного смазаны.



Был один интересный заказ, с детским креслом. Многие пассажиры часто просят именно кресло, а не бустер, и отсутствие в машине детского кресла — одна из частых жалоб. Вот и мне попался такой заказ — в комментарии клиент просил именно кресло. Как назло, у меня в багажнике оказался только бустер. Я решил отменить заказ, но клиент позвонил мне и спросил, почему я проехал мимо. Я объяснил ситуацию, и вдруг оказалось, что его устроит и бустер. На заказ я в итоге приехал и довёз бабушку с внуком до детского сада.



В основном все поездки были очень короткие, и я отчасти почувствовал на себе, каково это — приезжать за 25 минут до заказа, а потом довезти пассажира до места за три-четыре минуты. Если говорить о каком-то практическом результате, то при работе с софтом для водителей периодически возникали трудности — так что теперь понятно, что можно изменить. И команда Яндекс.Таксометра уже работает над этим.