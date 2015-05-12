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Проблемы с отображением результатов поиска Яндекса

Днём 12 мая мы начали получать жалобы на некорректную работу поиска. Что результаты поиска выглядят странно, а иногда по самым обычным запросам Яндекс вообще ничего не находит. К примеру, у одного из наших пользователей ответ на заданный запрос выглядел так:


Как выяснилось, эти проблемы были вызваны работой расширения для браузера AdBlock Plus, которое блокирует рекламу на сайтах. Поздно вечером 11 мая правила блокировки в этом расширении изменились так, что оно начало блокировать элементы, не относящиеся к рекламе. Это и привело к искажению результатов поиска Яндекса.

Исправления в правила AdBlock Plus уже внесены, однако они вступают в силу медленно — поэтому проблемы могут сохраняться ещё некоторое время. Это уже не первый случай, когда работа расширения, которое должно блокировать рекламу, приводит к некорректному отображению результатов поиска Яндекса. Поэтому, если вы хотите избежать искажений вёрстки результатов поиска, добавьте в настройках AdBlock Plus исключение для yandex.ru. Мы составили инструкцию для некоторых браузеров, в которых часто используется это расширение, — Chrome и Яндекс.Браузер:



И Firefox:

101 комментарий
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oldboar
26 ноября 2015, 14:44
Но будет ли в этом случае блокироваться реклама на странице поиска Яндекса?
Yuri
26 ноября 2015, 14:44
Сомнительная какая-то история.
Больше похоже на попытку расширить аудиторию "Директа".
Алексей
26 ноября 2015, 14:44
Почему-то я тоже об этом подумал.
Виктор Александрович
26 ноября 2015, 14:44
Согласен, рекламу надо продавать
mostmarkov
26 ноября 2015, 14:44
Yuri,
это естественно!
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
Яндекс регулярно старается менять верстку так, чтобы правила Adblock не могли отфильтровать рекламу. Однако из-за этого появляются проблемы у пользователей Adblock.
Естественно, что Яндекс рекомендует отключить Adblock, так как это и является пкрвоначальной целью компании, однако я сомневаюсь, что пользователи в конечном итоге выберут именно такое решение проблемы.
Налицо явное нежелание следовать интересам пользователей (видеть меньше рекламы), и это печально, так как пользователи установкой Adblock ясно выразили свое недовольство количеством и качеством рекламы, и дальнейшее её навязывание - только ухудшение отношений с пользователями, а не решение проблемы.
Дмитрий Кузнецов
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
+
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
dprzrv, Если adblock установлен, судя по вашим словам, у не более чем 0,1% пользователей Яндекса, то зачем тогда менять разметку для противодействия adblock на таком малом объеме показа объявлений?

Суд в Германии недавно признал законным право пользователей использовать adblock.  И конечно же пользователи готовы к изменению веб-сайтов и некоторым проблемам отображения сайтов, получая взамен меньшее количество рекламы.

Здесь никто не требует от Яндекса корректной работы с adblock - могут даже вообще запретить показ поисковика, если обнаруживается работа adblock (некоторые сайты уже так и делают).

Однако тут возникает вопрос: какую цель преследует Яндекс? Готовы ли они отказаться от этих, по вашим словам, 0,1% пользователей? Раз не закрывают показ сайта - видимо нет, не готовы.

Всегда и везде компании удовлетворяют потребности пользователей, балансируя при этом собственными интересами. В настоящее время у пользователей появился adblock как инструмент преследования собственных интересов, и он вряд ли куда-то в ближайшее время уйдет.

Поэтому нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам, а не обвинять пользователей и не требовать отказа от adblock. Иначе пользователи просто уйдут к конкурентам, которые не столь категоричны в этом вопросе.
Владимир
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
+1
Наташа Крупенина
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
мы внесли изменения в вёрстку ещё вчера — как только стали получать десятки жалоб от пользователей. Эти жалобы не вполне соотносятся с тем, что пользователи готовы к проблемам отображения сайтов, но выбирают, в любом случае, пользователи.
Однако нам кажется правильным предупредить, тем более эта ситуация время от времени повторяется.
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
Наташа Крупенина,
вы не просто предупреждаете, а пишете "если вы хотите избежать искажений вёрстки результатов поиска, добавьте в настройках AdBlock Plus исключение для yandex.ru". У меня тогда к вам встречный вопрос: а почему бы тогда Яндексу просто не менять верстку?

Очевидно, что любые изменения приводят только ко временному эффекту - до следующего обновления фильтров в adblock. Почему бы Яндексу не подумать над другими решениями этого конфликта интересов?

В любом случае будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация баланса интересов пользователей, владельцев веб-сайтов и рекламодателей.
Наташа Крупенина
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
не всегда получается отреагировать на изменение до того, как оно случилось и ты о нём узнал. Хотя мы, конечно, стремимся.
inotlive
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
а Вы разработчик? Судя по Вашим комментариям - нет.
Может Яндексу следовало остаться вообще в первозданном виде, каким он был лет 10 назад? За то Адблоком не блокировался бы )))
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
inotlive,
нет, сейчас уже не разработчик, вы правы, но я не совсем понимаю какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу. Яндекс всегда продавал рекламу и жил этим, даже 10 лет назад.

Проблема с adblock - это вечный конфликт интересов потребителя и производителя. Раньше у пользователей не было возможности выразить своё мнение и защитить свои интересы, теперь она появилась. С этим нужно учиться жить, а не игнорировать проблему.

Либо веб-сайты придумают другие модели ведения бизнеса, либо сумеют защитить существующие, либо умрут. Сейчас Яндекс идет по пути защиты, так как модель поменять очень сложно, если вообще возможно. Посмотрим что из этого выйдет.
gladiator2010G
26 ноября 2015, 14:44
inotlive,
а не плохая идея)
Грузился бы молниеносно :D
Alex
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
Нет блин! Давайте мы все будем БЕСПЛАТНО работать на Яндекс! Семь Мазератти "Мистраль Купе", Господину Яндексу мало, давайте ещё семь сделаем, за свой карман? Ну и пару-тройку дач на Канарах?
Я вообще-то не против... Хай жiве. Но для чего я должен платить всяческим Олвейс и Центрам увеличения Члена? Вот этого я никак не пойму...
Илья Казаков
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
ох уж эти любители халявы :) Дай им бесплатный поиск без рекламы - пусть яндекс работает себе в убыток...
oldboar
26 ноября 2015, 14:44
(oss@ck ;), У Гугла почему-то нет проблем с AdBlock
Андрей
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
Конечно, достаточно красиво выглядит противопоставление "Пользователи не хотят ужасной назойливой рекламы - Жадные рекламодатели пытаются всячески его обмануть и подсунуть свои низкокачественные шокирующие баннеры".

Но есть и другая сторона: AdBlock монетизируется, получая деньги от крупных рекламодателей ) В результате их рекламу пользователи успешно видят, и ничью верстку AdBlock не портит.

Так что это в итоге, борьба бессеребренников за идеалы интернета без рекламы (в котором, видимо, нет бесплатных качественных сервисов) или шантаж? )
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
Андрей,
как только adblock перестанет блокировать достаточное количество рекламы беря за это деньги - пользователи перестанут им пользоваться. Опять баланс интересов.
Андрей
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
Речь же не о балансе интересов, а о подходе. AdBlock - шантаж, Яндекс - монетизация бесплатного сервиса.

А уж если вспомнить о балансе, то его тут и подавно нет. Баланс в том, что пользователи хотят бесплатный поиск, а разработка поиска стоит денег, и нужно откуда-то их получить. Сервис, напомню, бесплатный для пользователей - значит, реклама.
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
Андрей,
все де считаю это вопрос баланса и вот почему.

Вначале была реклама и не было возможности её не видеть: рекламщики зарабатывали много денег, а пользователи были недовольны излишками рекламы.

Потом появился Adblock и не брал ни с кого денег: пользователи стали очень довольны отсутствием рекламы, а у рекламщиков начала падать показатели.

Adblock начали атаковать рекламщики и вебсайты, плюс они сами решили заработать денег на своей популярности, начали договариваться с некоторыми рекламными площадками: пользователи начинают быть недовольными этим.

Сейчас мы здесь, и как дальше сложится баланс интересов сторон пока неясно.

Я не спорю о том, как сейчас финансируются бесплатные сервисы. Вопрос в том, останется ли все в таком же виде или это начало новых условий работы на данном рынке предоставления услуг пользователям.
Андрей
26 ноября 2015, 14:44
alex-khokhlov,
Финансирование - главный вопрос здесь. Нужно понимать, что желание показать пользователю рекламу - это желание оставить сервис бесплатным. Нет рекламы - нет бесплатных сервисов. А скорее, вообще нет качественных массовых сервисов.
f0xyl0xy
26 ноября 2015, 14:44
Сыендук? это твои проделки :D
f0xyl0xy
26 ноября 2015, 14:44
-_-
Павел Новиков
26 ноября 2015, 14:44
Хорошая попытка, Яндекс, но нет.
anatolykrykov
26 ноября 2015, 14:44
Если Яндекс не будет показывать результаты- будет другой поисковик значит.
exarhsolo
26 ноября 2015, 14:44
Сноуден VS Минусинска!
Tony
26 ноября 2015, 14:44
Понял, переходим дружно на Google. Да  и если честно я уже просто и не знаю, чего я забыл на этом яндексе... Видимо сказывается то, что когда-то давно здесь завел себе почту, которая и стала основной.
Oyla Oyla
26 ноября 2015, 14:44
Tony,
использую яндекс только потому что он дает ссылки для запроса в других поисковиках. впрочем, с плагинами это уже не так актуально, так что да, привычка
сергей михаилов
26 ноября 2015, 14:44
Проблемы были, подтверждаю в данный момент - всё OK, надеюсь, будет и впредь. Нравится мне яндекс, жаль, если придется сменить поисковик
Наташа Крупенина
26 ноября 2015, 14:44
сергей михаилов,
спасибо. Сейчас изменения в вёрстку внесены, проблем с некорректным отображением результатов поиска больше быть не должно.
Покупатель
26 ноября 2015, 14:44
Если поиск Яндекса по-прежнему будет некорректно работать с AdBlock, то пользователи просто перейдут на поисковик Google.
Anastasia
26 ноября 2015, 14:44
ага. сейчас прям и отключу, чтобы смотреть рекламу яндекса
Jegres Hydes
26 ноября 2015, 14:44
к сожалению, искусственные интеллекты яндекс-директа и гугл-адвордс показывают мне неинтересную рекламу, в связи с этим, ничего не остается, кроме того, чтобы ее блокировать
Алексей
26 ноября 2015, 14:44
Jegres Hydes,
Неинтересную рекламу в Директе можно скрыть и без ковровой бомбардировки, если дело только в ней — https://blog.yandex.ru/post/90408/
Alex
26 ноября 2015, 14:44
Хм... Отключить AdBlock? А ещё чего желаете? Может быть вам ещё банковский счёт с паролем и ключ от квартиры, где деньги лежат? Увы, господа. Если вы не желаете, что-бы люди пользовались блокировкой бесполезнейшей рекламы (жутко перегружающей траффик, кстати) , то пожалуй действительно пора вернуться к Rambler-у, потому как всяческая хрень, вроде Гугла и Mail.ru - та ещё клоака.
Наташа Крупенина
26 ноября 2015, 14:44
Alex,
нет, спасибо, мы постараемся как-нибудь обойтись )
Сергей Белов
26 ноября 2015, 14:44
Alex,
влючение AdBlock практически никак не «разгружает» ваш трафик, потому что AdBlock работает в браузере с уже загруженной рекламой.
Alex
26 ноября 2015, 14:44
Сергей Белов,
Даже в ЭТОМ случае, я не вижу рекламу женских прокладок, "Центра американского английского", и конечно-же не наблюдаю всю прочую хренотень... Кайф! Пусть даже качаются эти педрильные рекламы, НО Я ИХ НЕ ВИЖУ!!! Ну вы меня поняли?! Оки?
Alex
26 ноября 2015, 14:44
">
Галина
26 ноября 2015, 14:44
Мне еще не нравится, что выпадающий список найденного перестали нумеровать. С номерами было легче ориентироваться в просмотренном. Также исчезла рамочка, выделявшая только что просмотренный сайт. Писала. Ответили, что пользователям больше нравится нынешний вариант! Кто-нибудь участвовал в опросе?
Кристина Китика
26 ноября 2015, 14:44
"Денис Гариповвчера, в 2:41
Если поиск Яндекса по-прежнему будет некорректно работать с AdBlock, то пользователи просто перейдут на поисковик Google."

Что я уже и делаю последние пару дней :).
ishimov-as
26 ноября 2015, 14:44
Как до дешево это всё выглядит :(
Вообще пост напомнил сайт-прокладку на какой нибудь продажник фигни типа прибора для уменьшения квартплаты)))
Alex
26 ноября 2015, 14:44
ishimov-as,
Или на рекламу таблеток с прибором, для увеличения члена...
frees03
26 ноября 2015, 14:44
Весь яндекс походу реклама
Женечка Г.
26 ноября 2015, 14:44
Вопрос: это расширение даже не установлено (по крайней мере я его не вижу в списке расширений), а глюк то есть
iforexample
26 ноября 2015, 14:44
Хитрый ход, Яндекс... Но нет!  )
Комментарий удалён
Иван
26 ноября 2015, 14:44
Яндекс сделал рекламу для ADBlock :)
Alex
26 ноября 2015, 14:44
Иван,
+100500
Oleg Gromov
26 ноября 2015, 14:44
Adblock здесь не при чем. И те, кто им не пользуются - как, впрочем, и сам Яндекс - об этом прекрасно знают.

Предлагаю заменить первый скрин в блоге на фотку "настало время офигительных историй"
Антон
26 ноября 2015, 14:44
в топку ADBlock, понаставили себе расширений что бы рекламу не видеть, а потом жалуются что у них что-то на сайтах не работает. Вобще не понимаю людей кто всякие такие расширения ставят, ходите по адекватным сайтам и будет у вас счастье несчастные юзверы, которые пытаются защитаться жалкими расширениями...
Alex
26 ноября 2015, 14:44
Антон,
Во-о-от! Наконец-то ответ от пролоджи-масс!
Андрей О.
26 ноября 2015, 14:44
Спасибо, перешёл на Google
tvkalinina2009
26 ноября 2015, 14:44
А у меня не установлен AdBlock Plus. А отображение поиска тоже было подобным.
MD1000
26 ноября 2015, 14:44
Мне реклама на Яндексе никогда не мешала и она поадекватнее будет чем на других сайтах, а гугл иногда не находит то, что находит Яндекс.
Вы еще на плейграунде не были, там реальная борьба с рекламой, которая вылетает каждую минуту, мешая при этом работать с сайтом.
Люди какие-то жлобистые пошли, прям жалко им лицезреть на несчастную рекламу. Надо же как-то зарабатывать ресурсу, имея при этом кучу бесплатных сервисов.
bog.itsli
26 ноября 2015, 14:44
MD1000,
а я в корне не согласна, мой ребенок часто пользуется поисковиком в учебных целях, так куда не зайди везде голые части тела... так что идите и вы и яндекс наслаждаться жизнью)
vitaly@harisov.name
26 ноября 2015, 14:44
bog.itsli,
используйте семейный поиск: https://family.yandex.ru
Иван Кулаков
26 ноября 2015, 14:44
Яндексу не стоит забывать о своей основной задаче - поиск. Такое навязывание рекламы вызывает подозрение, что поисковая система превращается в сплошную рекламную площадку, где основной принцип не развитие поисковых алгоритмов, а выдача рекламы.
Руслан
26 ноября 2015, 14:44
Неплохая попытка
inotlive
26 ноября 2015, 14:44
Вопрос к владельцам АдБлок - а что он Вам лично дает? Ну блочит он директ с адвордсом, и что? Я сижу без АдБлока, и ни Директ, ни Адвордс меня никак не напрягают. Это чисто принципиальная позиция не дать на себе заработать, не кликнув по ссылке? Или Вы завсегдатаи "желтых" сайтов, где реклама щимится из каждого угла? )))
vityha
26 ноября 2015, 14:44
inotlive,
Вы или работник "Я" или связаны с продвижением рекламы, или может не юзаете торренты и не видите всей картины, очевидной как мне кажется обычному юзверю, попробуйте зайти на русторку.. Если покопаться можно и на не желтых сайтах найти всякое всплывающее и открывающее новые страницы. На счёт не дать заработать:  думаю многие пользователи которые посещают некоторые ресурсы которые живут за счёт рекламы и которые информируют об этом посетителей, отключают эдблок и переходят по ссылкам
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 14:44
inotlive,
лично мне adblock дает чистые сайты без информационного шума и мусора.

У меня встречный вопрос: а что вам дает спам-фильтр в Яндекс.Почте?
Alex
26 ноября 2015, 14:44
inotlive,
"Вопрос к владельцам АдБлок - а что он Вам лично дает?" (с) Ну лично мне он даёт снижение траффика. У меня реально скорость 256 Кб/с.... У вас, судя по всему, порядка "метра"-пяти/сек.... То бишь мои проблемы вам - монопенисуальны.
Вот только таких как я - на порядок больше чем таких как Вы... Вкуриваешь?
Yuriy-8
26 ноября 2015, 14:44
Купил как-то через интернет наручные часы. Не без помощи Яндекса искал подходящий магазин.
И вот уже почти год при каждой попытке войти в ЯндексПоиск, Новости и пр. у меня реклама наручный часов.
Блин, я что оптовик? Или сумасшедший? Неужели эта интеллектуальная система думает, что человек покупает часы ежедневно...
Вчера вот поискал кое-что из банковских продуктов. Сегодня сплошь реклама банков, кредитов, вкладов и пр. Наверное, тоже на год?
Интересно, а если поискать через Яндекс марихуану, например, - ее тоже будут каждый день для меня рекламировать? ;-)
Наташа Крупенина
26 ноября 2015, 14:44
Yuriy-8,
вы можете отключить надоевшую рекламу: https://blog.yandex.ru/post/90408/.
vityha
26 ноября 2015, 14:44
Yuriy-8,
будут показываться магазины семян))
Светлана
26 ноября 2015, 14:44
у меня он не сразу срабатывает на сайтах приходится несколько раз перезагружать страницу
ukraintseff.dmitry
26 ноября 2015, 14:44
Просто Яндекс хочет показывать рекламу
Лэйн Инварс
26 ноября 2015, 14:44
Приветствую.

Так уж сложилось, что ту пару правил в список фильтров добавил я. На момент их добавления было замечено, что блоки для рекламы попадают в результаты поиска независимо от того есть в них содержимое или нет и это даже работало короткий промежуток времени, но потом началось вот это, когда пустой блок в начале и конце результатов поиска перестал появляться. Естественно, что в такой ситуации правила для скрытия этих блоков стали скрывать органические результаты поиска вместо рекламы.

Что интересно, иногда блоки с рекламой таки получают класс serp-adv и успешно скрываются, но в большинстве случаев этого не происходит. Если бы они его получали всегда, то этой проблемы никогда бы не возникло вовсе.
vityha
26 ноября 2015, 14:44
Зачем стёрли комментарии? Не успел все прочесть
Леонид Петрович Ушаков
26 ноября 2015, 14:44
Не использую данное расширение
toxido
26 ноября 2015, 14:44
Да в чем проблема-то? Каждый выбирает то, что хочет! нравится реклама - смотрит рекламу. не нравится реклама - идет на другой браузер, где ее нет. если не находит такого браузера - ищет программу, которая поможет ему в такой ситуации, когда он не хочет видеть рекламу.
Так что либо Яндекс косякнул, выпустив такого рода объявление (а значит логисты у них как-то совсем перестали головой думать о последствиях тех или иных публичных высказываниях), либо это от чистого сердца и братской доброты, переполнившей их после майских праздников заметка для пользователей.
Единственное, неужели никто из "рекламодавателей" не понимает, что сегодня то, что агресивно рекламируют, навязывая зрителю в лоб, наоборот отвлекает потенциального покупателя от этого товара?)) Понятие "вирусная реклама" - это совсем не спам, как думают многие недалекие))
Alex
26 ноября 2015, 14:44
Спасибо Яндекс! Ты лапочка! Ухожу на Рамблер!
fotinar
26 ноября 2015, 14:44
Простой пользователь даже не услышит призывы яндекса к отключению блока, они же даже не знают, что у яндекса есть какой то свой блог))) и что в итоге? да ничё - сайты потеряют своих посетителей((

**
В том году показала ребенку поиск по картинкам, в итоге было разочарование и дитя и страх у меня... Нашли нужную картинку с собачкой из листиков, когда мы нажали и перешли по ссылке у фото с собачкой, чтоб узнать как её сделать, ТО яндекс нам открыл не собачку из поиска а льва (( Ребенок был ошарашен (Спасибо хоть только льва ,а не еще что хуже.

эпилог
Недавно узнала, что малая во всю пользуется планшетом уже без моей помощи. Спрашиваю:- какой поисковик предпочитаешь, через какой поиск ищешь. Она подпрыгивая, кричит -ГУГЛ! Ребенку 6 лет! Кста,я ей даже гугл не показывала))) Они всё узнают в детсаду уже,у своих же друзей!. Вот и думайте, к чему придет яндекс....
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:44
Я сначало не понял что произошло но потом предположил что может из за блокировщика рекламы и вещать был прав.
Иванов Николай
26 ноября 2015, 14:44
Яндекс зарабатывает миллионы на рекламе,и им невыгодно чтобы у пользователей был включен AdBlock....Вот и пытается одурманить всех.....но попытка провальная!...
Гиперборея
26 ноября 2015, 14:44
А я все равно AdBlock. ставить не буду, как не рекламируйте...
doroyurij
26 ноября 2015, 14:44
Сколько нытиков не нравится не пользуйтесь, вам лишь бы найти повод поныть, поколение гуглеров     > . <
Арх
26 ноября 2015, 14:44
Являюсь большим поклонником продукции Яндекс, как мобильной, так и десктопной, пользуюсь очень многими сервисами и, конечно, поисковиком. И, черт возьми, Яндекс, Вам жизненно необходимо что-то с ним делать. Потому что ваш конкурент Google уже в рунете ищет информацию гораздо лучше.

Только что забил в поиск Яндекса "ария точка невозврата клип" и на первых двух страницах было что угодно, но только не клип. Почему? Были концертные выступления и всё такое, но где клип-то? Перешел на Google - наблюдаю в первых позициях.

Ребята, нельзя так! Яндекс под рунет изначально был заточен. Сейчас даже здесь такая жесткая конкуренция, что стоит немного отстать - и все, никогда уже не наверстать упущенного будет. Просто снямкают вместе с содержимым. 
Хз, что там с Минусинском вашим, но качество поиска в Яндексе сильно на сегодняшний момент сильно отстает. Делайте что-нибудь!
Август
26 ноября 2015, 14:44
Всем доброго дня.
Возможно не в тему, извините, но с Яндексом что то не то. Яндекс грузится ну очень долго, поисковик  и  "ящик" висят. Вопросы провайдер не принимает, он посылает на Яндекс... а бывает так что с "ящика" не выйти пока не перегрузишся. Скорость в норме, Касперский лицензионный, процессор "чистый".
Извечный вопрос?
Что делать?
livesantyago
26 ноября 2015, 14:44
Гораздо меньше показов рекламы стало, вот и решили это написать. Я точно так-же написал на своём сайте, что с места для рекламы не уменьшился доход.
yurapupan
26 сентября 2017, 19:51
Да ладно, оставьте так, мы гуглом будем пользоваться!)))
Marcus260882
26 сентября 2017, 22:14
Спасибо!Первый раз такое случилось.

akkmalsuggest
26 сентября 2017, 23:19
Блин, я большой поклонник Яндекса и в основном пользуюсь данным поисковиком - все четко и просто, но сегодня и у меня случилось такая х... кх кх кх, ну вы поняли...))) Настоятельная просьба к технарям и кодерам Яндекса - решите данную проблему, пожалуйста, а то обычные юзеры не будет отключать Адблок и пойдут к западному гиганту - Гугл...!!! Надеюсь, вы скоро решите эту неувязку...)))


С уважением, Акмал - тот который, Suggestive ...!!!
zav
27 сентября 2017, 00:22
Собственно, все всё понимают. Яндекс хочет показывать рекламу. А пользователи - не смотреть на рекламу. Не проще ли сделать рекламу НЕ навязчивой? И тогда не будет вопросов. 
И отмазы "AdBlock" изменил правила - на уровне детского сада. И Ёжику понятно, что Яндекс меняет верстку таким образом СПЕЦИАЛЬНО.
Stannik-Aleks
27 сентября 2017, 02:39
У меня в последние дни такая же ерунда часто была с результатами поиска на Яндексе, но обычно решалось это перезагрузкой страницы, но сегодня все стало совсем плохо - ничем эта ситуация не лечилась, пока на набрел на эту страницу и не внес в настройках Adblock Яндекс в исключения. А уже морально подходил к тому, чтобы снова сделать Гугл основным поиском, т.к. меня уже жутко бесила ситуация когда на долю секунды мелькнут результаты поиска, а потом исчезнут и останется только поиск по картинкам.
p.s. но если это делалось только с целью заставить пользователей внести Яндекс в белый список Adblock, то затея довольно провальная - большая часть пользователей просто откажется от Яндекса в пользу того же ГуглА, решив, что это просто Яндекс серьезно косячит.
Обновлено 27 сентября 2017, 02:42
nihilistka83
27 сентября 2017, 03:13
Тоже случилась такая проблема. Итог: посмотрела настройки портала и настройки браузера, ещё больше закрутила гайки по яндексу. Проблему решила: поиск норм при включенном адблоке. Вопрос: чего хотели этим добиться?
nihilistka83
27 сентября 2017, 03:16
Тут кстати был комментарий, что адблок здесь не причём. Это факт.
Kengo
27 сентября 2017, 09:50
В поиске Гугл таких проблем не появляется, а в вашем поиске первой всегда вылезает реклама, может быть перестанете сувать рекламу всюду, тогда и проблема пропадет? Или жадность людская безмерна? Как только появляются проблемы с Яндекс поиском, просто ухожу на гугл и майл. А Adblock уже несколько лет меня спасает от рекламы и такой МЕГА Рекламный сайт как яндекс я не буду добавлять в исключения, ваша реклама уже простите ЗАЕ... достала. 
Обновлено 27 сентября 2017, 09:52
Александр У.
27 сентября 2017, 11:49
не помогает эта процедура
tweetik
27 сентября 2017, 13:06
Ну и отлично. На гугл перехожу.
Мария
27 сентября 2017, 13:19
Благодарочка, отключение Адблока помогло. 
Яндекс.ру стоял в исключениях, но это почему-то не меняло печальную картину.
Обновлено 27 сентября 2017, 13:21
Тихий
27 сентября 2017, 17:01
Я честно говоря впервые с этим столкнулся, и это крайне доставляет проблемы, решаю тесты ищу в поисковике, вчера особо нервничал по этому поводу, слава яйцам Окей Гугл пришёл на помощь, яндекс пусть аннигилируется  вместе с создателями с такой политикой.
SuntsovSergey
9 апреля 2018, 20:36
https://s.mail.ru/GvBR/U2JDqjgJ8 
Пример некорректного отображения в поиске.  Может кто-нибудь знает куда такое посылать?
kuznetsov-konstantin
17 июля 2018, 19:44
Слишком наивно, Яндекс.  
dmitrievna.mara
17 ноября 2020, 12:20
Почему у меня не показывает то что я забиваю в поиск
Андрей
28 ноября 2020, 18:37
 Добрейшего времени суток! 
 Достопочтенный Яндекс и его глубокоуважаемые пользователи! Яндекс давно сидит на лёгком драге, но некоторое время назад пересел на тяжёлый, употребляет его системно и всё в больших дозах. Я о рекламе, которая сейчас полностью заменяет выдачу в поиске. В том или ином виде, прямо или косвенно. Очевидно или опосредованно. Неужели владельцы не понимают к чему приведут последствия для самого Яндекса? Долгосрочный эффект - потеря пользователей и всё из этого вытекающее. Призываю к самому Яндексу! Люди одумайтесь!!! Не убивайте главное в Яндексе - поиск!!!
 Спасибо за внимание!
s k
14 января 2021, 16:32
почему все бесполезные советы в начале поиска а полезные в конце.
Ирина Селиванова
15 марта 2021, 18:59
Дело в том, что сначало информация выводилась согласно запросу
popov.antony
сегодня, 14:33
полнейшый бред