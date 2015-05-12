Проблемы с отображением результатов поиска Яндекса
12 мая 2015, 19:48
Как выяснилось, эти проблемы были вызваны работой расширения для браузера AdBlock Plus, которое блокирует рекламу на сайтах. Поздно вечером 11 мая правила блокировки в этом расширении изменились так, что оно начало блокировать элементы, не относящиеся к рекламе. Это и привело к искажению результатов поиска Яндекса.
Исправления в правила AdBlock Plus уже внесены, однако они вступают в силу медленно — поэтому проблемы могут сохраняться ещё некоторое время. Это уже не первый случай, когда работа расширения, которое должно блокировать рекламу, приводит к некорректному отображению результатов поиска Яндекса. Поэтому, если вы хотите избежать искажений вёрстки результатов поиска, добавьте в настройках AdBlock Plus исключение для yandex.ru. Мы составили инструкцию для некоторых браузеров, в которых часто используется это расширение, — Chrome и Яндекс.Браузер:
И Firefox: