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Яндекс.Транспорт. Избранное

С момента выхода первой версии приложения Яндекс.Транспорт прошло уже больше года. За это время география Транспорта выросла с пяти до нескольких десятков городов и продолжает расширяться. Сегодня мы добавили в Яндекс.Транспорт возможность, о которой просили многие пользователи, — избранные остановки и маршруты. Теперь вы можете отметить свою остановку и те маршруты, которыми регулярно пользуетесь, чтобы видеть на карте только нужный вам транспорт.


Для управления избранным необходимо авторизоваться под своей учётной записью на Яндексе, а чтобы следить за движением нужных маршрутов на карте, просто включите в настройках приложения слой «Мои маршруты».

Избранное работает только в тех городах, где приложение показывает движение транспорта на карте в реальном времени. Это Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Липецк, Москва и область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск, Череповец, а также Астана и Киев, который мы добавили в этом обновлении. Ещё в 68 городах России, Беларуси, Украины и Казахстана приложение Яндекс.Транспорт позволяет посмотреть информацию об остановках и маршрутах общественного транспорта.

Скачать обновлённое приложение Яндекс.Транспорт можно в Яндекс.Store, Google Play и App Store.

59 комментариев
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Artur Golitsyn
26 ноября 2015, 14:43
А есть какая-то информация о сроках запуска полного функционала в Ростове-на-Дону?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
Artur Golitsyn,
наличие данных о транспорте Ростова-на-Дону в приложении зависит не только от нас, но и от владельцев данных. Мы очень хотим расширять покрытие и постоянно работаем над этим, но про точные даты ничего рассказать, к сожалению, не можем.
Artur Golitsyn
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
владельцы данных - это АТП? Обратил внимание, что в автобусах и МТ установлено Глонасс оборудование. Проблема в их желании предоставлять эти данные вам?
Artur Golitsyn
16 декабря 2016, 16:51
Лиза,
Полтора года прошло а воз и ныне там :) Уже даже появились сервисы для отслеживания перемещений ростовского транспорта, но жутко неудобные
Игнатова Олеся
16 июля 2017, 07:21
Лиза,
Здравствуйте. А сейчас что-нибудь известно по поводу наличия данных о транспорте для Ростова-на-Дону? Ситуация хоть как-то меняется или всё так же? Очень бы хотелось положительных изменений. 
Галреахим
26 ноября 2015, 14:43
верните старую карту на Яндекс... новая АБСОЛЮТНО неудобная
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
Галреахим,
расскажите, пожалуйста, что именно вам неудобно?
Инъ Антоний
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
но он же написал - потому что новая)
Инъ Антоний
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
а вообще да, есть проблемки https://yadi.sk/i/2fsU53qZgcEbr
sergets
26 ноября 2015, 14:43
Галреахим,
http://old.maps.yandex.ru/
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:43
Установил, увидел, что для Ростова-на-Дону пока нет ничего. И удалил за ненужностью. Но в результате обнаружил, что слетела авторизация Яндекс.Почты. Видимо что-то не так в приложении...
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
jek_recluse,
спасибо за репорт, посмотрим на проблему. Про Ростов-на-Дону пока что обещать ничего не можем, но обязательно расскажем, когда данные у нас появятся.
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
спасибо за оперативный ответ. Если поеду в места для которых данные в Яндекс.Транспорте уже есть, обязательно установлю - полезное приложение.  Кстати, может это поможет, заметил, что и в приложении AliExpress слетел пароль тоже, и в Яндекс.Диске. Подобное случалось раньше после установки/удаления новой Яндекс.Почты. Устройство: S7562.
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
jek_recluse,
спасибо огромное за детали, разберёмся.
yegorovdp
26 ноября 2015, 14:43
jek_recluse,
ороргрпррпгрпомр регер рппи
Скороварка
26 ноября 2015, 14:43
yegorovdp,
СПАМ!
yegorovdp
26 ноября 2015, 14:43
jek_recluse,
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Ларионова Анастасия
26 ноября 2015, 14:43
Пользуюсь редко, есть некоторые неточности, но всё равно очень удобно!
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
Ларионова Анастасия,
спасибо :) мы рады, что помогаем вам.
Илья
26 ноября 2015, 14:43
Спасибо за обновление. Но на первый взгляд не очень удобный список любимых остановок. Непонятно, по какому принципу они сортируются (по алфавиту?). Не лучше ли в списочек по расстоянию от пользователя? Чтобы с одного взгляда было понятно на какую ближайшую идти/бежать, чтобы успеть на транспорт.
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
Илья,
остановки хранятся в том порядке, в каком вы их сохраняли. Спасибо за ваши предложения, мы подумаем об этом, чтобы сделать приложение удобнее.
ozhoginvp
26 ноября 2015, 14:43
Почему не переворачивает экран при повороте устройства в альбомную ориентацию  (Android) ?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
ozhoginvp,
к сожалению, сейчас у приложения нет горизонтального режима.
Nikolai
26 ноября 2015, 14:43
При подключении к сети через WiFi не отображаются пробки. Через 3G сеть все отображается. Так и задумано?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
Nikolai,
нет, это баг :( спасибо, посмотрим.
rumviktor
26 ноября 2015, 14:43
Подскажите пожалуйста. Для Windows Phone приложение будет ?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
rumviktor,
для WP есть слой двигающего транспорта в Мобильных Яндекс.Картах.
kukudu
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
а отдельного приложения для WP не планируется выпускать?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
kukudu,
а о планах, как я уже сказала чуть ниже, мы, к сожалению, не можем рассказывать :)
Антон Л
26 ноября 2015, 14:43
Лиза,
не подскажете как этот слой включить?
kukudu
26 ноября 2015, 14:43
А версия для iPad планируется выпустить?
Лиза
26 ноября 2015, 14:43
kukudu,
мы не рассказываем о планах :)
m1kle
26 ноября 2015, 14:43
Все замечательно, вещь очень удобная. Но нельзя ли сделать возможным там двухфакторную аутентификацию, а то пароль уже не помню, да и привычка.
ikatrenko
26 ноября 2015, 14:43
когда релиз для WP?
bykvazzzi
26 ноября 2015, 14:43
Спасибо за приложение. Единственное хотелось бы, чтобы автобусы разных компаний как-то визуально отличались. Конкретно по Московской обл., принадлежащие Мострансавто и ООО Автолайн.
ramon18
26 ноября 2015, 14:43
Не отображаются номера маршрутов, с которыми раньше проблем не было. Просто пропали. Москва.
debsaw
26 ноября 2015, 14:43
Почему для управления избранным обязательно авторизоваться под своей учетной записью? Почему эта информация не может храниться локально на устройстве? После поста на хабреhttp://habrahabr.ru/post/249747/ о приложении яндекс.метро, которое собирает много разной конфиденциальной информации о пользователе я стал с недоверием относиться к приложениям от Яндекса. Да, я параноик, спасибо за ответ
lil700700700
15 декабря 2015, 13:30
debsaw,
:D повеселил с параноиком :D
belenckova.v40965383
26 ноября 2015, 14:43
не могу войти:в одноклассники,в контакте
Галреахим
26 ноября 2015, 14:43
1. Неудобно что значки находятся на карте, их совсем не видно.(если у кого зрение плохое или яркое освещение - их совсем не видно)
2. Когда смотришь панорамы улиц- открывается во весь экран панорама и в углу маленькая карта, просматривать маршрут  неудобно, он еще часто "соскакивает" (лучше было и удобнее старая версия)
3. При прокладке маршрута - при его увеличении и изменении -он автоматом возвращается в исходное положение..
4. Во весь экран карту плохо смотреть и читать, хотя она и вроде больше старого варианта.
5. Плюс нашла один- это прокладка "многоместного" маршрута....
Stas D.
26 ноября 2015, 14:43
Нельзя ли виджет какой-то для избранных остановок? Или нотификацию о прибытии избранного маршрута на избранную остановку.
Юзкейс: сидишь себе, а когда надо выходить — динь-динь.
Роман
26 ноября 2015, 14:43
приложения помогло мне не опоздать на работу не один раз))) даже видеоисторию по этому записывал)) пишите на admin@trotuarnaya-plitka777.ru скину посмеётесь ))
Игорь Железняк
26 ноября 2015, 14:43
Почему я немогу установить приложение Яндекс.Транспорт на устройстве без GPS?
Это чудовищная несправедливость! Особенно, если эта информация мне нужна в одном и том же месте. Срочно снимите это ограничение в ближайшей версии!
Василий
26 ноября 2015, 14:43
+1 за отдельное приложение под WP, ну или за раскрытие планов хотя бы
vlad.tchickunov
26 ноября 2015, 14:43
Здравствуйте! А как удалить ненужную более остановку из избранного? Спасибо.
nazzartareev
26 ноября 2015, 14:43
Немного не в тему, но в Алматы, что в Казахстане, снова ожил трекинг транспорта. http://www.citybus.kz/
Раньше он работал, но потом надолго перестал.
Подозреваю, что заработало благодаря введению терминалов оплаты в транспорте.
Стоит ли ждать трекинга в приложении Яндекс.Транспорт?
lil700700700
15 декабря 2015, 13:23
Почему я не могу оставлять комментарий в Разговорчиках в ЯндексКартах? Уже и авторизована.......
Пишет, что комментарий не добавлен по неизвестной причине?
Reactivision
26 февраля 2016, 01:25
Верните горизонтальный режим. Ведь удобно, когда свайп больше вверх вниз надо делать. Зря ограничили, раньше лучше было.
Lpix
23 сентября 2016, 08:23
Только что обновил приложение. Пропала возможность смотреть время подхода автобуса к остановке. Зачем вы это убрали???
rabtier25
10 ноября 2016, 17:04
При просмотре на карте только избранных не отображаются маршрутки, хотя они отмечены флажком. При возвращении к просмотру всех маршрутов они появляются.
m1ke.mirkin
30 апреля 2017, 13:07
прошло два года. горизонтального режима так и нет. великолепно )
Левша
19 мая 2017, 10:24
яндекс  транспорт не показывает избранные автобусы,в липецке, авторизация есть,до вчерашнего все было  хорошо 2 день  такие проблемы,исправте  пожа-ста
Игнатова Олеся
6 сентября 2017, 13:12
Сейчас что-нибудь известно по поводу наличия данных о транспорте для Ростова-на-Дону? Ситуация хоть как-то меняется или всё так же? Очень бы хотелось положительных изменений. 
olegmivanov
9 ноября 2017, 17:41
г.Москва. Жутко неудобно, что карта самостоятельно прыгает куда попало, типа, пытается определить мое местоположение. К примеру, еду в метро и хочу посмотреть трамваи, т.е. или идти на остановку, если они подходят или сразу пешком выдвигаться до электрички. В метро и так связь плохая и пока от Марксистской едешь до Новогиреево, то кое как карта только успевает загрузиться, а тут еще упрыгивает куда ей вздумается и  довольно часто даже не удается посмотреть трамваи вообще до выхода из метро. Сделаете настройку, чтобы отключать у нее эту "вольность", ведь при старте программа же первоначально показывает интересующую местность. В избранное остановка добавлена, но тоже не выход, т.к. настолько медленно это работает, что можно и не дождаться.
olegmivanov
26 декабря 2017, 13:20
olegmivanov,
Удивительно, но, похоже, исправили. Карта теперь самостоятельно не скачет куда ей вздумается.  Разработчикам зачет!
janeofficial
16 марта 2018, 13:00
Здравствуйте,почему у меня на карте(схеме)не отображаются ни остановки ни автобусные маршруты?
k5pr
23 мая 2018, 07:53
Очень понравилась данная возможность. Как добавить транспорт своего города (Новокуйбышевск, Самарская обл.) на карту. Есть ли инструкция? Что для этого необходимо сделать?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 16:17
Здравствуйте. Самому добавить транспорт на карту нельзя — всё устроено совсем по-другому. Попробую объяснить.


Яндекс.Транспорт — это приложение, которое в реальном времени показывает на карте перемещения автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. О том, где автобус находится в данный момент, сообщают не пользователи, а GPS-приёмники — ими оснащён весь общественный транспорт. Данные с приёмников поступают в транспортную компанию. (Если автобус сломается, компания сможет быстро выяснить, где он находится, и прислать туда помощь.)


Яндекс заключает с транспортными компаниями договоры: они отдают нам данные с GPS-приёмников, а мы показывает точное местоположение транспорта в Яндекс.Транспорте. Соответственно, приложение работает только в тех городах, для которых у нас есть данные. Новокуйбышевск в их число пока не входит, но мы постоянно расширяемся — так что не исключено, что рано или поздно Яндекс.Транспорт заработает и в вашем городе.
Светлана Мухина
вчера, 23:16
Павловский посад