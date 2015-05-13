Яндекс.Транспорт. Избранное

С момента выхода первой версии приложения Яндекс.Транспорт прошло уже больше года. За это время география Транспорта выросла с пяти до нескольких десятков городов и продолжает расширяться. Сегодня мы добавили в Яндекс.Транспорт возможность, о которой просили многие пользователи, — избранные остановки и маршруты. Теперь вы можете отметить свою остановку и те маршруты, которыми регулярно пользуетесь, чтобы видеть на карте только нужный вам транспорт.





Для управления избранным необходимо авторизоваться под своей учётной записью на Яндексе, а чтобы следить за движением нужных маршрутов на карте, просто включите в настройках приложения слой «Мои маршруты».



Избранное работает только в тех городах, где приложение показывает движение транспорта на карте в реальном времени. Это Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Липецк, Москва и область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск, Череповец, а также Астана и Киев, который мы добавили в этом обновлении. Ещё в 68 городах России, Беларуси, Украины и Казахстана приложение Яндекс.Транспорт позволяет посмотреть информацию об остановках и маршрутах общественного транспорта.



Скачать обновлённое приложение Яндекс.Транспорт можно в Яндекс.Store, Google Play и App Store.