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Почему браузеры нужно обновлять

Почта и другие сервисы Яндекса, имеющие дело с персональными данными пользователей, работают только по протоколу HTTPS, который обеспечивает шифрование данных в интернете. Благодаря этому никто не может прочитать ваши письма или перехватить пароль, когда они передаются от вашего компьютера на серверы Яндекса — даже в том случае, если вы пользуетесь незащищённым соединением, например открытыми сетями Wi-Fi.

Однако прогресс не стоит на месте, и вместе с новыми технологиями защиты появляются и новые уязвимости безопасности, и новые атаки.

Недавно исследователи из Мичиганского университета и их коллеги сообщили о новой уязвимости под названием Logjam. Она связана с тем, что с 70-х до 2000-х годов в США действовал запрет на экспорт стойких криптографических алгоритмов. В результате программы, которые распространялись за пределами США, несли в себе ослабленную криптографию, уязвимую к различным атакам. Эти алгоритмы обозначались суффиксом EXPORT. Среди них был алгоритм Диффи-Хеллмана, который применяется для выработки ключей шифрования при установке защищённого соединения. Уязвимость касается экспортного варианта алгоритма, который использует достаточно слабые параметры и может быть взломан злоумышленниками.

Яндекс никогда не использовал экспортный вариант алгоритма Диффи-Хеллмана, поэтому данные на наших серверах защищены. Пользователям Яндекс.Браузера также не о чем беспокоиться: в нём применяются современные криптографические алгоритмы, в том числе для хранения и синхронизации пользовательских данных.

Тем не менее, существует много браузеров, которые по историческим причинам всё ещё используют старые алгоритмы:

  • Firefox до 27 версии,
  • Opera до 14 версии,
  • Google Chrome до 22 версии,
  • Internet Explorer 6, 7 и 8 на Windows XP.

При использовании этих браузеров ваши данные могут оказаться под угрозой, если вы подключитесь к уязвимым сайтам даже по безопасному протоколу HTTPS. Помимо ослабленной криптографии, браузеры устаревших версий могут содержать и другие уязвимости. Если вы нашли свой браузер в этом списке, обновите его. Это можно сделать через встроенную систему обновлений или здесь. Узнать версию браузера можно в настройках.

Мы регулярно обновляем системы безопасности на серверах Яндекса — скажем, уже перешли на более современный, стойкий и быстрый вариант алгоритма Диффи-Хеллмана с использованием так называемых эллиптических кривых. Но, чтобы быть защищёнными от современных угроз, пользователям необходимо обновлять и браузер — ведь новые методы защиты не могут работать на старом софте.

160 комментариев
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Демид Остроухов
26 ноября 2015, 14:43
Наконец то обновили Яндекс. Новости. СПАСИБО
anuaegro
26 ноября 2015, 14:43
Какая функция у кнопки - В рубрике? (в новостях)
handakar
26 ноября 2015, 14:43
Пока всем доволен,спасибо!
olgasemenova.132-49
26 ноября 2015, 14:43
Я пока всем довольна, т.к.прекрасно отправляются письма сестре в подмосковье и от неё мне :)) Выбрала и читаю книгу, подключила поисковик на Яндексе, проверила - работает! Загружаются фотки.. Во всем остальном пока не разбираюсь, но мне ничего не мешает; надеюсь и дальше все будет так же замечательно!
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:43
В 12-ой Опере TLS 1.0, в современных - TLS 1.2. Однако длина ключа в "старой" Опере 256 бит, а у конкурентов - 128. TLS 1.2 более чем в два раза сложнее что ли?
rus7122
26 ноября 2015, 14:43
после обновления постоянно вылетает браузер!
cdtnkzxjr56
26 ноября 2015, 14:43
Сегодня пытаюсь подключить обновление,  но  ничего  не  получается,  пишет,  что  Abobe Flash.  заблокирован,  выполняю  обновление, но  ни одна  игра  не  работает,  помогите!!!
Dirda Anton
26 ноября 2015, 14:43
Затеял я.Пока сам не пока сам не пойму!
santan66
26 ноября 2015, 14:43
После обновления много лагов. Не работают кнопки назад, вперёд, обновить... Раздражает.
astrellas
26 ноября 2015, 14:43
Сегодня у меня обновился Яндекс браузер - пол дня исправляла все что перестало работать и удаляла то что мне навязывают + теперь ярлыки в панели закладок отображают полное название страницы)) Без имени ярлык теперь не сохраняется!!!  Пришлось все адреса заменить точкой -- бесит))
kos110245n
26 ноября 2015, 14:43
Не уверена, что справлюсь с изменениями после обновления
saipudinoff.i
26 ноября 2015, 14:43
Обновите IE  у себя в меню ещё/программы.
откуда там вирус? Вы-ж яндекс, типа?
Анатолий Родников
26 ноября 2015, 14:43
Возможно, вопрос задавался уже, но как установить (а впоследствии обновлять) Яндекс.браузер для всех пользователей компьютера? По-умолчанию браузер ставится в папку текущего пользователя, даже при запуске инсталлятора от имени Администратора. Остальные пользователи должны процедуру повторять самостоятельно, но у них в целях безопасности нет администраторских прав, то есть администратор должен обновить браузер себе, потом зайти под каждым пользователем и от своего имени обновить им? Есть возможность поставить браузер в %Program Files%, чтобы решить эту проблему?
m.harin2011
26 ноября 2015, 14:43
пока нечего сказать
jenalik
26 ноября 2015, 14:43
1пжноока пропущу подумаю возможно скажу  что то умное но ты не обижайся,
g.vlasowa2016
26 ноября 2015, 14:43
Если речь идет о почте -претензий нет.Ваша почта работает,как часы.Поэтому Яндекс-поиск у меня на первом месте.С уважением Галина.
s.vishniakov2016
26 ноября 2015, 14:43
Много лет пользуюсь Яндексом. Очень доволен.
shaickin.tixi55
26 ноября 2015, 14:43
Очень благодари за информацию.
Tomakosa
26 ноября 2015, 14:43
в приложении,где мои игры-пишет,что опасно..а что же делать?урожай сгниет,если я его не уберу в игре?
Свистова Любава
26 ноября 2015, 14:43
яндекс - это здорово. эта отечественная компания не уступает по качеству зарубежным и уж тем более какому-то гуглу)
tankt345190
26 ноября 2015, 14:43
Свистова Любава,
.Откуда она к чертям "отечественная". Американская.
Свистова Любава
26 ноября 2015, 14:43
tankt345190,
яндекс - российская компания, а гугл - американская! мы по информатике проходили
sedabagdasarian
26 ноября 2015, 14:43
постоянно вылетает браузер
vadim.pozolotin2015
26 ноября 2015, 14:43
Большое спасибо, за данную информацию.
vadim.pozolotin2015
26 ноября 2015, 14:43
Большое спасибо, за данную информацию.
narlyapova
26 ноября 2015, 14:43
klass
volgar74
2 декабря 2015, 12:52
когда вы наконец сделаете браузер для W10 mobile???????????
Григорий
5 декабря 2015, 15:00
Я доверяю новому браузеру и рассчитываю на плодотворную, вместе с ним, работу
pogalov.mikhail2016
5 декабря 2015, 23:48
Я нашелся
misterivalera
7 декабря 2015, 18:48
всем доволен, всему рад, спасибо
pershin.a2016
10 декабря 2015, 22:01
давно необходимо проводить работу только поясните виндовс 10 -защитник у меня браузер поиск почта яндекс защита что делать с антивирусом
lewosve
19 декабря 2015, 21:53
ok
konst.alekseevich
5 января 2016, 17:28
Проблемы с входом на ютюб,постоянно вылетает !!!
М31А
16 января 2016, 05:41
Извиняюсь за грубость, ЗАДОЛБАЛИ вы со своими нововведениями.
Теперь ни на один сайт нельзя попасть без дурацких предупреждений.
Я УСТАЛ НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ "ИГНОРИРОВАТЬ".
Соображайте, прежде, чем придумать новую глупость!!!
М31А
17 января 2016, 07:35
Вот, отлично. Кажется, убрали. СПАСИБО!!! :))
Больше не озорничайте. :))
Floman
18 июня, 21:42
М31А,
zritelew
17 января 2016, 07:35
Вот, отлично. Кажется, убрали. СПАСИБО!!! :))
Больше не озорничайте. :))
rijov.tolia
5 февраля 2016, 23:04
перевариваю информацию.
dolenkogalina
8 февраля 2016, 17:49
Как хорошо уметь читать!!!
А ещё лучше, когда понимаешь, что написано...
СПАСИБО !
lrostokina2015
13 февраля 2016, 07:50
мне приятно,подскажите мне пожалуста, как скочать видто концерт Анатолия Полотно и ФЕДЯ.
Анатолий
14 февраля 2016, 13:54
lrostokina2015,
добрый день,установи в браузер,расширение ￼,SaveFrom.net и качай что,хочешь.
Андрей Лобанов
13 февраля 2016, 21:03
ПОКА ЕШЕ НЕ СОВСЕМ ВСЕ ПОНЯЛ
dolenkogalina
22 марта 2016, 10:48
Приобрела McAfee накануне - и сразу отключился "Защитник Windows" !!! ???
Кто на практике почувствовал, что лучше и нужно ли было покупать McAfee. В чём её преимущество?
Привет всем!
Владимир Ветров
23 марта 2016, 17:00
обновить браузер
g.gutov
24 марта 2016, 17:31
Все интересно Мне трудно комментировать низка скорость печати
iurij.osovsky
25 марта 2016, 13:45
Обновился пока работает
yu.nazaroff2017
13 апреля 2016, 12:11
Спасибо за советы и помощь!
yu.nazaroff2017
13 апреля 2016, 12:14
Самый удобный,надежный и доступный для меня Яндекс!
Udeniche2
18 апреля 2016, 21:38
Надо испытать,прежде,чем комментировать.
ya-super.smirnova2017
30 апреля 2016, 00:04
Хорошо бы если б ещё стартовую страницу сделали цветной или прозрачный фон
an-bell.1058
21 мая 2016, 14:01
скачал Яндекс Браузер .последнюю версию. ПОКА не пользовался, но, думаю, что все будет ОК. Алекс Белл.
Вячеслав
4 июня 2016, 22:16
Спасибо.

an-bell.1058
16 июня 2016, 08:21
ан-белл 16июня 2016г. : комментирую по применению браузеров. Согласно сугубо моей статистике по пользователям и-нета популярностью не пользуются "огненная лисица" и "опера". Про гугл-Хром слышал положительные отзывы.
an-bell.1058
16 июня 2016, 08:26
vyacheslaw.ned !!!
Вячеслав, вы мне прислали = СПАСИБО. Пожалуйста, Вячеслав. Не знаю за что?
Алекс Белл.
Пишите, Вячеслав, на блог яндекса мне . Буду рад.
Базар Хемраев
24 июня 2016, 14:32
Спасибо вам всем
Сергей Зюзелев
3 июля 2016, 04:16
я не могу войти через яндекс в соц. сеть одноклассники, что делать
domactvich
30 августа 2016, 15:31
спасибо за ликбез
shamil60
12 октября 2016, 19:48
яндексом пользуюсь уже лет 6 с другими браузерами работать ненравится да и неудобно как мне кажется (это сугубо мое мнение)
st97053
19 октября 2016, 13:15
не могу принять   ни отправить гифки в чем дело,почему?
alya.pravova
19 октября 2016, 13:52
я ещё пока недавно в интернете да и мой возраст очень преклонный всё таки хочется жить ещё поэтому и пытаюсь делать установки но пока плохо получается Вот и сейчас пытаюсь установить новый браузер Яндекса
Levakov-89168765070
29 декабря 2016, 18:20
alya.pravova,
НА ПРИХОДЕ ПОД СОЛЬЮ&&&777???
madam.galinaivanovna
22 октября 2016, 08:46
Благодарю Вас о постоянной защите от современных угроз моего компьютера! Обновляйте 
по умолчанию автоматически. Вам виднее. Спасибо. Успехов Вам и Удачи!
 С Уважением Галина Ивановна.

ol.baburov
24 октября 2016, 21:14
Олег Бабуров радчто яндекс востановиться сам
vbmiroshikop
4 ноября 2016, 23:31
стары плоховат и преедаеца

alek-suz
9 ноября 2016, 17:12
Кто вам сказал, что браузеры нужно обновлять? Сами придумали такую чушь? Все это бред маркетологов. Ни дна бы им ни покрышки. Маркетологи для простых людей еще ничего хорошего не сделали. Ваш браузер самый обычный, а вы людей разводите под предлогом "безопасного" интернета.
vas.cutuzow2017
13 ноября 2016, 22:30
только подключился.пока незнаю.
cotov1936iura.kotoff2017
22 ноября 2016, 06:54
спасибо что обновили!!!
lady.elena1702
23 ноября 2016, 08:27
Доверяю РФ военному интернету.
sash.chernouxow
29 ноября 2016, 17:53
не запускается игра восьмерка в бильярд нужно обновить страницу в браузере
sash.chernouxow
29 ноября 2016, 17:58
как запустить игру в бильярд требуют перезагрузку сваей странице в браузере помогите
alex.trebin
1 декабря 2016, 22:52
Требин Александр     1 декабря 2016  22.: 00
alya.pravova
2 декабря 2016, 11:18
alex.trebin,
Спасибо Александр за ваши разъяснения буду стараться выполнять все обновления
Михаил Савельев
3 декабря 2016, 19:22
Очень замысловатое объяснение -и не всем понятно-особенно пенсионерам..попроще-бы..
ахмед касумов
8 декабря 2016, 22:38
вопрос злободневный и актуальный
Александр Голев
9 декабря 2016, 10:26
Буду рад воспользоваться услугами
alla.tyulenyowa@ya.ru
12 декабря 2016, 01:06
ой че то он у меня не обновляется
elena.prokopeva108
23 декабря 2016, 04:53
Я люблю Яндекс. Обновляться пока не буду.
Василий
25 декабря 2016, 10:04
спасибо за информацию. Яндекс мой любимый браузер и этим все сказано.
Руслан Николаев
25 декабря 2016, 09:43
привет
Людмила Поспелова
28 декабря 2016, 02:33
Не могу обновить Яндекс , как это сделать проще ?
mashaevaalla
13 января 2017, 23:38
Алла. Машаева 
L-Daudova
15 января 2017, 01:22
L-Daudova@yandex.ru
Владимир Шунько
20 января 2017, 15:15
Я согласен с Вашими правиломи
sptehnik.ivp
4 февраля 2017, 13:44
Я очень люблю ПК особенно Яндекс а Браузер особенно, но не получается четко наладить у себя на нетбуке.Хочу сам засунуть в любимую"семерку" прекрасный Браузер но че-то не получается.Наверное старикашка но этот W7стандарт мне нравится почемуто. Подскажите как-то люди добрые вы мне нравитесь!  
Света Чистякова
6 февраля 2017, 13:59
Здравствуйте. Яндекс.Браузер поддерживает Windows 7 (это не настолько старая система :). Что именно у вас идёт не так?
Василий
7 февраля 2017, 18:12
спасибо за инфо.
Дима Романов
25 февраля 2017, 05:18
Некоторые 
tat.kutareva2016
3 марта 2017, 03:55
прошу вашей помощи изменить шрифт сделать по крупнее в ленте
Токарь Алексей
9 марта 2017, 05:30
яндекс по умолчанию
dmit.marchenko2018
20 марта 2017, 02:03
Кошки заблокировали компьютер.Я оставил его включенным на столе,а кошки лапами потоптались по клавиатуре и задали какие то невыполнимые программы.Кошек у меня пять:Рыжий,Масюня,Мальчик,Моня и Маня.Что сделать с кошками я знаю,а вот что теперь делать с компьютером?!!Вопрос?..
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 марта 2017, 16:53
Здравствуйте. Кошек помилуйте, а компьютер блокируйте, когда отходите.
volebed
28 марта 2017, 23:22
после обновления очень часто зависает сверху пишет браузер не отвечает секунды и опять начинает работать что это может быть ?

jubolaevj2016
29 марта 2017, 23:15
ВСЕ    Прекрасно!получаю   от   ЯНДЕКСА   БЛАГАДАРЮ
shulginalexsandr
1 апреля 2017, 08:56
thanks!
L-Daudova
1 апреля 2017, 15:43
L-Daudova@yandex.ru
Evgeniy Romaniy
12 апреля 2017, 18:26
хочу скачать моды,но вы запугали так что и не знаю что мне делать
videnin.vitaly2017
19 апреля 2017, 23:00
нужная функция одобряю  \\вита
bo4arowa.tatiana2017
6 мая 2017, 14:09
Шведова
Ольга
16 мая 2017, 21:06
Яндекс - лучший поисковик !
1. У меня проблема : Ошибочно (ребёнком) удалён мой старый login.
Как его восстановить ? Я -  пользователь на "троечку"
2. Надёжно ли  Яндекс  защитит нас от вируса "вымогателя"
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 14:43
Здравствуйте.


1. Из вашего комментария не очень понятно, что именно произошло. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, попробуйте воспользоваться этой страницей. Если не получится, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки.


2. Вирус WannaCrypt (кажется, вы имеете в виду его) распространяется по множеству каналов. Лучший способ защититься — своевременно устанавливать все обновления от Microsoft, если вы пользователь Windows.
buteninalarisa1959
20 мая 2017, 21:40
 Я всё равно ничего не поняла! Сделайте так, чтобы я могла войти в игры! Уберите этот флеш плеер!
Наталья Банько
24 мая 2017, 02:49
обновить яндекс
Наталья Банько
24 мая 2017, 02:54
Наталья Банько,
сделайте так чтоб я  могла войти в игры
ser.galcki2012
25 мая 2017, 08:20
Пока всем доволен,спасибо!
Александр Жиганов
2 июня 2017, 10:23
Да действительно всё это полезно и браузер на ура
gal.evdokimova2017
3 июня 2017, 08:34
   Спасибо.   Рада.
shuraeff2018
23 июня 2017, 12:16
браузер глюкает , как переустановить

Тамара
12 июля 2017, 00:21
Сборщик почты не работает:не отвечает сервер! Почему? Пароль верный!
acim2013
13 июля 2017, 19:36
z gjrf dctv ljdjkty
malchenko.shura2018@yandex.ru
13 июля 2017, 22:03
у меня неполучается обновить браузер Яндекс если такая возможность помочь зарание благодарю 
matvei.balint
15 июля 2017, 15:58
я немогу смотреть яндекс оперо блокуется
volodya.so-vladimir-alexandrov
18 июля 2017, 22:00
Спасибо за установку браузера - ЭТО ДА !!!
sptehnik.ivp
23 июля 2017, 10:00
все правильно!
l.solomaha
5 августа 2017, 09:56
Оновіть Яндекс
Удалённый пользователь
6 августа 2017, 22:21
извините но на моём  компьютере яндекс браузер что-то плоховато работает
hakimovmuradulla
8 августа 2017, 23:34
muradulla
hakimovmuradulla
8 августа 2017, 23:31
muradullahakimov
Удалённый пользователь
9 августа 2017, 14:10
Знаете    знаю только ЯНДЕКС   пробовалGOGULне нравится сейчас операционка не стала глючить вот уже елых 2 дня но письма начинаеш открывать ине сразу откроешь но Яндекс мне больше нравится ибез обмана спросите скажу
Marsel Farkhetdinov
11 августа 2017, 13:51
  Приветик!,знакомлюсь что ещё не знаю, самостоятельно,руководствуюсь вашими подсказками!Спасибо!
parfyonovazharckova54
11 августа 2017, 20:27
Яндекс брараузер обновили а он работает плохо и притом от интерфейса устают глаза
старый былхороший
parfyonovazharckova54
11 августа 2017, 20:41
Яндекс брараузер обновили а он работает плохо и притом от интерфейса устают глаза
старый был лучше и игра не загружается
марина чудакова
28 августа 2017, 07:31
обновить браузер
Светлана Романовская
9 сентября 2017, 14:05
Обновить браузер
Александр
10 сентября 2017, 15:40
И как отключить, убрать,  эту фигню:Этот браузер устарел и больше не безопасен...
Не хочу обновлять
И как вырезать Protect?
За своей безопасностью я сам позабочусь...
sedoikinatanya
24 сентября 2017, 22:19
помогите обновить браузер.пожалусто.



sidan4
26 сентября 2017, 16:30
устарел флэш плеер просит обновить ,но обновления есть только для интернет экспоэра,а у меня обозреватель yandex,что делать
s9002135657
29 октября 2017, 05:03
безопасность
schura.malchencko1954@mail.ru
30 октября 2017, 20:16
я Пока невижу обновление в браузере
Nina-Morozova54
5 ноября 2017, 14:03
Пропали игры (сокровища  пиратов , вебка ,долина сладостей ) как вернуть?
vasy.kabelsky
12 ноября 2017, 06:04
Для интернэта Одноклассники     ВК    Мой мир
Обновлено 12 ноября 2017, 06:06
Юра Панфилец
15 ноября 2017, 18:15
желательно  обновить  браузер
L-Daudova
25 декабря 2017, 20:39
Не получается зайти на яндекс ! В чем проблема ?
tatianachus
9 февраля 2018, 17:52
Я-Чайник. Пользуюсь интернетом редко и только в экстренных случаях. Меня вполне устраивает то, что сейчас есть. А предложение  обновить браузер для меня является сложным и не приемлемым. Не все люди (особенно старшего поколения) могут справиться с такими проблемами.
Людмила( Света ) Смирнова
30 марта 2018, 22:34
Почему постоянно выскакивает надпись сайт под угрозой что это значит
eugeny.kulisch
1 апреля 2018, 07:56
Благодарю за информацию.
guzlsafina
7 апреля 2018, 14:21
попробуем обновить новый браузер только что установленый .спосибо.
Вова Стебуков
21 апреля 2018, 11:45
у меня проблема скачал яндекс браузер и он сам через день сбрасывает настройки помогите 
Валерий Чикунов
11 мая 2018, 18:12
 неоднократно писал и обращался в поддержку что бы не обновлялся браузер без моего  разрешения но никто не реагирует...и в  настройках этого пункта нет . раньше браузер был лучше, но видно все меняется....
Валерий Чикунов
11 мая 2018, 18:14
Да, здесь только положительные коменты печатают...
Валерий Чикунов
11 мая 2018, 18:16
сколько можно писать , и все напрасно

Lipok.973
28 мая 2018, 20:32
Не всегда новое лучше старого. Всё новое - это хорошо забытое старое это высказывание очень древнее, тогда люди были намного умнее НАС теперешних. Все ваши обновления может и правильно НО всегда есть и другие способы найти решение. А всё в новейших версиях раздражает навязчивый менеджер паролей (в старых версиях было лучше) , выскакивающие подсказки, принудительная безопасность и кое что другое. Нужно улучшать но вы спортили браузер не нужно так кардинально менять и дайте возможность пользователям самим выбирать и настраивать браузер под себя.
sperelup1967
10 июля 2018, 11:49
"сообщили о новой уязвимости под названием Logjam. Она связана с тем, что с 70-х до 2000-х годов в США действовал запрет на экспорт стойких криптографических алгоритмов. В результате программы, которые распространялись за пределами США, несли в себе ослабленную криптографию, уязвимую к различным атакам."


Понятное дело, тогда к криптографии относились как к оружию, соответственно и поставляли за рубеж ослабленные версии. Иначе не было бы возможности читать чужую переписку, и не только...
Интересно, сколько ещё блы предусмотрено рукотворных уязвимостей в разного рода программном обеспечении? Похоже, это тогда была нормальная практика.
Сергей Борисович
23 июля 2018, 18:02
Спасибо!
Cosmi(FREAK
6 сентября 2018, 12:53
LLOL! Как можно использовать крипту того, кто уже зарекомендовал себя "дырявым"!?
Наверное, чтобы рекомендовать обновлять браузер в следующий раз - профит!))


Для адекватных: ищите на просторах портабл версию! Там ни обновлений, ни тормозов от этих обновлений!!!
Обновлено 6 сентября 2018, 12:56
Роман Жуков
11 октября 2018, 16:26
помогайте
melnikov.volodya2015
28 ноября 2018, 07:53
Не могу обновить Яндекс  и не могу удалить старую версию
erdilin
24 декабря 2018, 20:22
Если смотреть со стороны пользователя который постоянно ловит Баги - НАПИСАННЫЕ дизайнерами Я, то данная статья полный бред - объясняющая, необходимость дополнительного и бесполезного расширения их штата.
 Каждый раз вносятся НЕНУЖНЫЕ фишки (из последнего - вставка и автоматическое воспроизведение видео в новостях - жрёт трафик и отключить нельзя), а более удобные варианты убирают (нафига теперь нужны дополнения, когда их постоянно отключают? ну и др. фишки ранних версий). причём на мнение пользователя кладут болт. 


Я НЕ хочу обновлять браузер каждую неделю! (и месяц и год) - И в случае проблем с безопасностью, то это мои проблемы. Но за то это будет нормальная сборка БЕЗ НОВЫХ багов, которые обязательно всплывут во время использования.

ЗЫ. у меня как работал менеджер паролей через задницу (уже год), так и продолжает криво работать - и править они это совершенно не собираются.
ЗЫ-2 - Создателю данного окна сообщения советую вручить орден сутулого второй степени - Сделано криво и неудобно (хочу перенести слово, а мне предлагают отформатировать текст) Более того!!! При выделении текста -> появляется окно с форматированием, которое ЗАКРЫВАЕТСЯ окном с предложением найти данное слово в поиске О_о...
Итог - раньше (версия 17) был вполне нормальный браузер. Теперь же постоянно клепаются обновления ради обновления циферок в версии
ivañoveⱬ
28 июня, 03:50
erdilin,
Эх...
Эхе-хе-х...
Да... после многомесячных поисков, какие-то приколы, конечно, удалось ... ну, не вернуть, а, хотя бы, не принимать  выдаваемые. Стало даже лучше. Но некоторые - дело швах. Я о закладках, дефендере и где попало появляющихся кнопках распечатать и скопировать...  Работаем дальше.
Sergei Banchenko
23 февраля, 10:08
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ???????????????????????
Sergei Banchenko
23 февраля, 10:09
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ???????????????????
.
24 марта, 18:43
>>Почему браузеры нужно обновлять



Что бы получить лишний и вредоносный функционал.
валентина трындина
31 мая, 05:18
j,yjdbnm ,hfepth
валентина трындина
31 мая, 05:18
обновить браузер
Вячеслав тарасов
16 июня, 09:36
за что ошибка браузер всё 20 минут ,через 2 минута загрузить
vladpurtov2010
18 июня, 08:45
Как ОТКЛЮЧИТЬ обновления? 2G постоянно у меня вешал, приходилось Opera 12 использовать из-за этого. Теперь у 3G внезапно траффик без предупреждений съедает. Мало того что съедает, он по нескольку попыток делает, съедает еще больше. Какого фига я отключал службу BTS? Сказали что поможет в поддержке. Фиг. Через 1,5 месяца САМОСТОЯТЕЛЬНО  скачал обновления, включил все ИНФОРМЕРЫ, может еще что то сделал - внутри не копался больше. Да, установочник содержит ненужную мне алису. Я уже боюсь систему  переустанавливать - этот же браузер попробуй с нуля поставить, пестрит рекламными объявлениями как новогодняя елка. 
viktoriay-smirnova
18 июля, 12:00
КАК ОТКЛЮЧИТЬ АВТООБНОВЛЕНИЕ ? Оно жрет траффик замедляет другие загрузки а то вобще прерывает  . Мне ваши обновления без моего ведома  НЕ нужны ! Я пользуюсь браузером не для того чтоб мне навязавали ненужные сервисы а чтоб Я сама под себя настроила то что мне нужно от браузера !!!
Так же ваш "дзен" нафиг не нужен , все что мне нужно могу и самостоятельно найти без вашей навящевой рекламы ! 
Вдруг ни стого ни с сего Алиса установилась Опять же без моего ведома ! А это уже нарушения прав пользавателей!
Но похоже здесь служба поддержки будет молчать и ответа я не дождусь как и многие . Вот сразу видна забота о пользавателях !  
Обновлено 18 июля, 12:04
Татьяна Ильина
28 июля, 20:09
У меня не работает видео в яндексе
yurenko47
23 августа, 18:08
yurenko47
23 августа, 18:10
Анатолий
Алла Смолонская
23 августа, 23:16
Благодарю! Попробую
Алла Смолонская
23 августа, 23:18
Благодарю!  