КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Ваше личное Радио

Иногда хочется что-нибудь послушать, например по дороге на работу или во время уборки дома. Тут важно, чтобы музыка подошла к настроению и ситуации — если правильно подобрать саундтрек, то можно приехать на работу в хорошем настроении, а убраться в два раза быстрее, чем обычно. Специально для таких случаев мы запускаем Яндекс.Радио — сервис, с помощью которого можно за пару секунд подобрать саундтрек, соответствующий моменту.

Чтобы заиграла музыка, достаточно нажать одну кнопку — это похоже на обычное радио. А разница в том, что на Яндекс.Радио более ста станций с музыкой под разное настроение и для разных занятий, в разных жанрах и из разных эпох. Мелодии, которые хорошо слушать под шум дождя, или треки для тренировки, композиции, чтобы проснуться и чтобы заснуть, индастриал или записи 1950-х годов — остаётся только выбрать нужную.

Мобильное приложение Яндекс.Радио


В музыке нет универсальных рецептов. В одной и той же ситуации люди слушают разные треки: например, в пробке кто-то выпускает пар под метал, а кто-то расслабляется под нью-эйдж. Поэтому любая станция Радио умеет подстраиваться под ваши вкусы. Просто слушайте музыку, которая нравится, и пропускайте треки, которые не по душе, — и очень скоро система поймёт, что вы любите.

В основе Яндекс.Радио лежит рекомендательная технология, разработанная в Яндексе. Мы назвали её Диско, отчасти в честь музыкального жанра (впервые Диско применили в Яндекс.Музыке), а отчасти по созвучию с английским discovery — «открытие чего-то нового», словом, которое очень точно отражает суть технологии. Диско учитывает ваши действия (факты прослушивания и пропуска треков и оценки «нравится» и «не нравится»), составляет картину музыкальных предпочтений и, сверяясь с ней, определяет, какую музыку пускать в эфир станции.

Яндекс.Радио можно слушать на мобильных устройствах на iOS и Android и на компьютерах — по адресу radio.yandex.ru. Сервис полностью бесплатен, но, как и на любом радио, в нём есть аудиореклама — она звучит несколько раз в час. Если у вас оплачена подписка на Яндекс.Музыку, рекламы не будет. Музыка и Радио дополняют друг друга: Музыка позволит ещё раз послушать любимое или открыть для себя новое, а Радио — быстро и без усилий подобрать саундтрек «в тему».

160 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
vlnez
26 ноября 2015, 14:42
То есть на базе Яндекс.Музыки радио нормально сделать не получилось, хотя бы по типу Pandora или того же Spotify?
KKruglov
26 ноября 2015, 14:42
vlnez,
мне кажется что раз треки сохраняются в отдельный плейлист (как у спотифая) то у яндекс радио используется библиотека из музыки своей-же, просто музыку и радио отделили в разные приложения для разделения аудитории.
vlnez
26 ноября 2015, 14:42
KKruglov,
вот смысла этого поступка я и не могу постичь
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:42
А классические радиостанции добавить?
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Сергей Петухов,
в разделе "Жанры" есть радиопотоки по классике.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
"Не как на радио Маяк",а именно Маяк...или музыкальные передачи с них.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Сергей Петухов,
такого действительно сейчас нет, и мы рассчитываем, что радиопоток "в стиле" любимой FM-радиостанции даёт более широкое представление о проигрываемой на ней музыке.
Антонiй Стовпѣцъ
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
правда что ли ?  мне сейчас на NRJ чуть ли не трафим попался  а на Русском радио несколько подряд иностранных песен)   лучше живого радио ничего нет, по  этому оно и радио,  а яндекс.музыка . Поставьте  реальные радио потоки и  к вам перейдут многие!!!!
marksq
26 ноября 2015, 14:42
Антонiй Стовпѣцъ,
это где угодно можно послушать, не надо превращать прекрасный сервис в то, что может школьник сделать.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
marksq,
Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио – два отдельных, хотя и взаимосвязанных, сервиса.
ufo
26 ноября 2015, 14:42
С предвкушением потираю руки. Ща потестим 8)
freak.sick
26 ноября 2015, 14:42
Будет ли приложение для Windows Phone?
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
freak.sick,
обязательно.
Алексей Шабанов
5 июня 2016, 12:12
euphonize,
Просто обращаю внимание что прошёл ровно год, а приложения всё нет
dmial
24 июня 2016, 05:57
Алексей Шабанов,
Ещё через пару лет точно появится.
const-fl0at
1 января, 21:02
dmial,
(Нет) :D
dmial
1 января, 22:53
const-fl0at,
да я как в воду глядел! :-)
maxariant
26 ноября 2015, 14:42
Зачем запускать отдельный сервис нужно было?
Можно же было интегрировать в Музыку это просто.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
maxariant,
Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио уже интегрированы друг с другом – каталогом, жанровой разметкой, лайками треков и т.д. При этом, в целом, речь о двух разных моделях прослушивания музыки, и мы хотели бы максимально упростить доступ приверженцев каждой из них к соответствующему сервису.
Антонiй Стовпѣцъ
26 ноября 2015, 14:42
Раздел как на радио  рандомный что ли ?     На радио NRJ  трафим?   а на Русском радио ни одной русской песни?  ну вы чего там ?
Yuri
26 ноября 2015, 14:42
Какой кодек и битрейт у треков?
Загружаются буквально за пару секунд.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Yuri,
mp3, 192kbps
Slutau
26 ноября 2015, 14:42
Жаль что пока только для России. Ждем в Беларуси!
mshakhmatov
26 ноября 2015, 14:42
в Казахстане тоже ждем
ilyaph
26 ноября 2015, 14:42
Включите и для Новороссии.
Илья
26 ноября 2015, 14:42
вот почему нельзя просто встроить рекламу в яндекс.музыку когда она в режиме радио? и не надо новый веб-сервис, не надо новых приложений,не надо будет пользователю прыгать из одного в другое..
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Илья,
самый простой и быстрый способ включить тематическое радио, например, для тренировки, – это в пару кликов запустить его через соответсвующее приложение. В любом случае, оба сервиса уже взаимосвязаны, и их интеграция будет усиливаться, чтобы "прыгать" вам либо не пришлось вообще, либо с удобством :)
Илья
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
ну,т.е. вместо того, чтобы сделать продуманным и удобным интерфейс, вы решаете выпускать лишние сервисы и приложения. ок.только и неудобно, и предложение "музыка от яндекса" размывается что ли..
посмотрите на тот же spotify (или в меньшей степени на deezer) - все есть (и радио,и миксы,и по требованию), все удобно и быстро.

в общем,пользовался бы,но пока deezer и mix radio

и,кстати,сделайте что-нибудь с приложением на windows phone - жрет батарею несусветно. (интрефейс тоже неудобный,по-моему).
Илья
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
а для того, чтобы "самый простой и быстрый способ включить тематическое радио, например, для тренировки" попробуйте вообще вместо станций отдельные приложения и сервисы делать-так будет вообще максимально быстро включать,ну же
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Илья,
пока, пожалуй, нет )
Илья
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
кнопку "вперед" для пропуска,но не минусования добавьте. в вебе нет
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Илья,
кнопка "вперёд без дислайка" уже есть – в виде обложки следующего трека, которая видна справа.
Илья
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
и неплохо бы,раз вот так оно у вас пошло, возможность отключить синхронизацию между Музыка и Радио. по радио могу любить слушать джаз, а в музыке другое
Тимур
26 ноября 2015, 14:42
А если мне понравилась аудиозапись на Радио это будет как-то учитываться в Яндекс.Музыке?
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Тимур,
да, понравившиеся вам в Радио треки собираются в плейлисте "Понравилось на Радио" в Яндекс.Музыке.
Владимир
26 ноября 2015, 14:42
Простите, а зачем вам два одинаковых приложения, точнее нормальное приложение (Яндекс Музыка) и отдельная его функция. Что за дурацкая манера дробить сервис на 100500 мелких?
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Владимир,
это всё же два полноценных разных, но взаимосвязанных, сервиса для пользователей с разными привычками. При этом тем, кто совмещает в себе все эти привычки, не составит труда быстро найти нужные возможности каждого из сервиса, благодаря их интеграции.
a89031557935
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
не согласен. Если раньше я нажимал жанр "РОК"-радио жанра. То сразу шла музыка жанра. Не захотел ее сейчас слушать, нажал далее. Теперь в открывающемся приложении нет пропуска песни, а первое просто напросто не запускает радио.
chrit
26 ноября 2015, 14:42
Будет как то делиться: я люблю на-на и ненавижу киркорова и ветлицкую? Направление то одно-поп музыка. Или на это будет использоваться как раз система лайков? Предлагаю еще Дислайк-никогда не включать мне эту композицию
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
chrit,
дислайки уже есть :) и они, как и лайки, действительно учитываются при построении радиопотоков для вас в дальнейшем.
maxariant
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
Пожалуйста, добавьте дислайки в Музыке.
Арсений
26 ноября 2015, 14:42
Приложение для iOS не поддерживает двухфакторную аутентификацию
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Арсений,
по нашим данным, поддержка двухфакторной аутентификации в iOS сейчас работает. Если не сложно, напишите, пожалуйста, подробности, на https://feedback2.yandex.ru/radio/
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:42
Норм
KKruglov
26 ноября 2015, 14:42
удобно получилось, но сделайте а) оффлайн радио (как mix-radio от ex-nokia) для хотя-бы подписчиков ямузыки, и оффлайн режим нормальный для ямузыки.
Anasteziolog2006
26 ноября 2015, 14:42
Как можно скроблить прослушаную музыку на Last.fm?
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Anasteziolog2006,
включите скробблинг в настройках на Яндекс.Музыке – тогда и треки с Радио тоже будут скробблиться.
Anasteziolog2006
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
спасибо
Никита
26 ноября 2015, 14:42
Ну делайте вы уже и для Windows Phone приложения.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Никита,
ок, сделаем.
Владимир Миронов
26 ноября 2015, 14:42
Офигенно! Спасибо, Яндекс :-)
sasha.30000
26 ноября 2015, 14:42
Не смог поставить на китайский минипк, не поддерживается на вашем устройстве, хотел на телевизоре фоном поставить.
Артём Петров
26 ноября 2015, 14:42
Было бы ещё неплохо иметь возможность создать радио на основе исполнителя.
euphonize
26 ноября 2015, 14:42
Артём Петров,
радио по исполнителю есть на страницах исполнителей на Яндекс.Музыке.
AvengerMST
26 ноября 2015, 14:42
euphonize,
ну так если радио по исполнителю на музыке, то нахренали еще кучу сервисов открывать?! давайте откройте тогда лучше радио по поп музыке, радио по року и т.д. ваще огонь будет.
Котик
26 ноября 2015, 14:42
Зачем вы делаете приложения для телефонов? Это нисколько не удобнее за веб-интерфейс. И плюс к этому не у всех есть смартфоны
d506n
6 июля 2018, 13:56
Котик,
Зачем вы пользуетесь сотовой связью, голубиная почта до всех может долететь, а вот GSM покрытие есть не везде.
anastasiamirkus
26 ноября 2015, 14:42
Я в восторге! Спасибо!
domovoy001
26 ноября 2015, 14:42
попробовал в браузере,очень понравилось ,ждем что со временем искусственный интеллект откалибрует под мой вкус музыку))
yokayoka
26 ноября 2015, 14:42
Было бы круто информацию об аудиорекламе и способах её отключения разместить в каком-то явном месте на странице сервиса. Кстати, реклама кошмарная.
yokayoka
26 ноября 2015, 14:42
А ещё не хватает возможности оценить уже прослушанную композицию, если я не успела это сделать пока она играла.
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:42
yokayoka,
есть, зайдите в Яндекс.Музыка в раздел Моя музыка и там в Историю прослушивания
yokayoka
26 ноября 2015, 14:42
Дмитрий,
это пара лишних кликов, а также плохое интерфейсное решение, идущее немного вразрез с идеей персонализированного радио.
uzezukov
26 ноября 2015, 14:42
В первых версиях Яндекс.Музыки для мобильных ОС была возможность сохранять тематическое радио для прослушивания в офлайне. Было бы логично вернуть эту функцию в новое приложение. Качество мобильного интернета местами и временами оставляет желать лучшего, и поездка на работу под хорошую музыку рискует обернуться мучительным ожиданием.

За приложение огромное спасибо!
AvengerMST
26 ноября 2015, 14:42
а на ubuntu дак и вообще не переключаются автоматом треки, вручную только.. отстой..
ikashira
26 ноября 2015, 14:42
AvengerMST,
у меня Убунта и всё работает.
Сергей
26 ноября 2015, 14:42
Скажите, а список песен которые я отметил как понравившиеся, где можно посмотреть?
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:42
В моей музыке-Понравилось на радио
Фёдор
26 ноября 2015, 14:42
Сегодня полчаса посвятил изучению сервиса. Музыка по-душе так и не стала звучать, как бы не менял настройки/каналы/настроение. И это при том, что являюсь пользователем Яндекс-Музыки и просто в восторге от рекомендательной платформы там. Я так понимаю проблема в том, что сервис неверно на начальном этапе распознал предпочтения по каким-то неправильным алгоритмам или неполной информации стал в Радио предлагать всякую ерунду послушать. Потому как в Яндекс музыке - мне очень нравится что предлагаются новые и новые песни и все почти по душе. Технология у вас есть - но что-то работает не так. Мажете посмотреть мой профиль потребления музыки в Яндекс.Музыке и в Яндекс Радиол сегодня - совсем другое предлагалось. Или вы наладите или предполагаю многие получат как и я негативный пользовательский опыт от Радио.
Михаил
26 ноября 2015, 14:42
Нет приложения в Яндекс Сторе
Странно
Хорошо что зашёл
26 ноября 2015, 14:42
Да какое это Радио...Маркетинговый ход.Хорошая попытка Яндекс,но нет.У Вас используется одна и та же фонотека,что в Яндекс Музыке,что в этом,так называемом Яндекс Радио.
Да к тому же слышал,что  радиостанции "Европа+" и "Серебрянный дождь" мягко скажем,не в восторге,что Вы используете названия их радиостанций у себя в сервисе.
Причём они утверждают,что Вы это сделали без их согласия,и сам музыкальный контент не совпадает с тем,что предоставляют они своим слушателям на радиоволнах.Нехорошо так делать,ох как нехорошо.
yureyko
26 ноября 2015, 14:42
Работает только в России. Печаль-беда!
diliganigan
26 ноября 2015, 14:42
Интерфейс примитивнейший, но при этом тормозит адски. Это просто...вау.
ikashira
26 ноября 2015, 14:42
Сервис перспективный (на мой взгляд). Как у пользователя Яндекс музыки, у меня иногда возникает желание прослушивания треков из доступной фонотеки  в случайном порядке с целью неожиданных музыкальных находок. Деление же этих потоков только по стилям было бы ограниченным. Здорово, что есть деление по временным периодам, настроениям, видам деятельности. Вот уже 6 треков ушли в плейлист "Понравилось на радио". Хотя вкладка "Как на радио" должна была бы формироваться на основе разрешений радиостанций. Наверное немногие из них на это пойдут (боятся оттока аудитории и , значит рекламных бюджетов). Ну и не будет "Как на радио"-невелика беда.
Alexey Volkov
26 ноября 2015, 14:42
Ой, а раздел радио "Занятие > Учёба" появится когда-то? :)
Или "Занятие > Работа"? Или "Занятие > Ремонт"? Люди часто этим занимаются.
Владимир
26 ноября 2015, 14:42
О, я даже знаю что должно играть в разделе "Ремонт". Музычка из ТВ-передач про ремонт. :D
vlad.alistarxow
26 ноября 2015, 14:42
мне нравится спасибо
Saygon123
26 ноября 2015, 14:42
Как-то странно не обнаружить приложения от Яндекса в магазине Яндекса.
gchubarich
26 ноября 2015, 14:42
Планируется ли добавление остальных музыкальных жанров, например трип-хоп или эмбиент?
gchubarich
26 ноября 2015, 14:42
И добавьте, пожалуйста, возможность переключения на предыдущий трек
Илья Смирнов
26 ноября 2015, 14:42
поправьте меня, про вопросы об объединении сервисов - Я.М как и Я.Р всё таки для аудитории, которая интересуется новой музыкой и слушает радио по дороге на работу.
фонотека скудная по состоянию на сейчас и яндекс.радио выглядит первоочередным сервисом, потому его правильнее запускать отдельно, имхо.

интересно, поюзал, иногда путает жанры, причём, там, где почти нереально - например в жанр дабстеп попадает драм-н-бэсс.
parfen1993
26 ноября 2015, 14:42
регулирование громкости добавьте. иногда очень нужно
Накосика Сукасена
26 ноября 2015, 14:42
Не знаю как в другиих "станциях", но раздел "Рок" — это просто позорище.
miha1239
26 ноября 2015, 14:42
Уж кому как, а по мне так Яндекс Музыка и Яндекс Радио хорошо дополняют друг друга.
Андрей
26 ноября 2015, 14:42
Еще бы качество можно было выбирать, например 320 kbps или 192 kbps, и цены бы не было сервису :)
Artqq33
26 ноября 2015, 14:42
После того как вы удалили стиль "как на радио" Я УДАЛИЛ ВАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
freetrust
26 ноября 2015, 14:42
андроид. При медленном интернете при зависании трека нет возможности поставить трек на паузу. Пауза работает только после отвисания трека. В случае если мелодия зависает каждую секунду, нет вообще возможности прекратить воспроизведение кроме как закрыв приложение.
gigutsa
26 ноября 2015, 14:42
Здравствуйте. Это как понимать? Почему с меня в взяли деньги за это?
vladg2008
26 ноября 2015, 14:42
Отличный сервис, я это приложения ждал давно) Станцию рок ненаслушаюсь) Сделайте, пожалуйста, еще станцию, где будут мантры различные ведические, нехватает для полного перехода с вк)
Саксельцев Дмитрий
26 ноября 2015, 14:42
Ребята, просто прекрасно! Можете, когда захотите ;-) Желаю дальнейшего развития вопреки злобным и убогим дрочерам здесь и на 2 говнорадиях, из-за которых пришлось убрать интересный раздел.. Немного напрягает отсутствие возможности просмотра проигранного трека: не всегда успеваешь поставить лайк особенно во время тренировки. Ещё раз спасибо, в июле отменяю подписку на гугло музыку! :-)
Волег
26 ноября 2015, 14:42
спасибо! замечательная штука получилась ) Скажите а есть ли у "Я.Радио" api ?
почему-то сразу глядя на всю эту красоту хочется сделать небольшое приложение где "Палец вверх" \ "Палец вниз" можно привязать к клавиатурному шорткату ...
elcat
26 ноября 2015, 14:42
Волег,
а мне захотелось к нему прикрутить побудку и засыпание.
alexeyseredyuk
26 ноября 2015, 14:42
Хорошее приложение, активно пользуюсь... Но, такой вопрос: можно ли как-то объяснить сервису что я не люблю записи с живых выступлений? То есть - бывает, радио мне выдаёт песню, которая мне нравится, и исполнителя, который мне нравится - но концертную запись (которые лично я не люблю слушать). По этому вопрос: в случае, если я исключу трек из эфира - не приведёт ли это к тому что сервис решит что данный исполнитель/композиция мне неинтересны (что является неверным)? Спасибо.
j1228
26 ноября 2015, 14:42
alexeyseredyuk,
are you pensionier? Goodnights
j1228
26 ноября 2015, 14:42
Up, please. And inleft. Go ... down. Hello, The Sun of Day
gmoskalev
26 ноября 2015, 14:42
Новости
Новостив Ростове-на-Дону22июня,понедельник2008
1.В Ростове водитель автобуса год возил пассажиров без водительских прав
2.Пятилетний мальчик погиб в Ростове, выпав из окна на шестом этаже
3.В Ростове неизвестными ограблено отделение «Бинбанка»
4.В Ростове сгорел пассажирский автобус №70
5.В Ростовской области ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер


А ни чего, что сегодня 22.06.15.? Посмотрите (5) последнюю новость.
gmoskalev
26 ноября 2015, 14:42
Эта запись гласит о непогоде с 19.06 на 20.06.
stoxx2011
26 ноября 2015, 14:42
http://cs622530.vk.me/v622530353/45437/3AI0D-mqpyY.jpg
Странно)
butsat
26 ноября 2015, 14:42
Большое спасибо разработчикам этого сервиса. Давно хотелось иметь возможность формирования плейлиста в автоматическом режиме, задавая всего лиш свои предпочтения (настроение), а не слушать сотни раз одни и те же заезженные треки на "классических радиостанциях" вперемешку с никому ненужной рекламой и не тратить время на составление собственных плейлистов.

В качестве пожелания. Очень хотелось бы еще соответствующий плагин для Я.браузера.
a89031557935
26 ноября 2015, 14:42
Единственное не вижу кнопки "следующий трек"
Frugal Consumer
26 ноября 2015, 14:42
Как вернуть альбом, который случайно отметил дислайком?
Loversflowers.ru
26 ноября 2015, 14:42
Еще бы приложение для Mac OS. А так да, после закрытия grooveshark'а Яндекс сделал очень приятную штуку. Спасибо.
alla-levchenko
26 ноября 2015, 14:42
Пытаюсь включать Яндекс радио у себя в магазине в качестве фоновой музыки. Но звучит с постоянным заиканием так, что вообще не возможно слушать. Почему?
lidiya140746
26 ноября 2015, 14:42
Спасибо,Мне нравится.Хотелось бы ещё популярные оперные партии.
stanuf
26 ноября 2015, 14:42
Случайно увидел ссылку внизу браузера, супер сервис. Даешь рекламу в массы.
MarkGS
26 ноября 2015, 14:42
Можно ли слушать Яндекс.Радио на ОС Windows 8.1 НЕчерез браузер, а с помощью приложения от яндекса или в Windows Media Player-е ?
MarkGS
26 ноября 2015, 14:42
и еще один вопрос. все треки, которые были лайкнуты в приложении в iOS почему-то не попадают в плейлист Понравилось на Радио в Яндекс Музыке. Как можно решить этот вопрос?
Александра Гулевская
26 ноября 2015, 14:42
а не подскажете сколько мб жрет?
Валерий Вотяков
26 ноября 2015, 14:42
Хочется слушать яндекс.радио не в браузере или через официальные приложения, а в плеере vlc. Возможно ли это? Дело в том, что мне в жизни помогает Majordomo (это некоммерческая система умного дома с возможностью голосового управления) и хочется подружить её с вашим сервисом.
- Алиса, включи радио яндекс
- Какое направление?
- Рок
И начинает играть музыка...
Денис Меринов
26 ноября 2015, 14:42
Будет ли приложение на платформе Windows Phone до конца 2015 года?
IvanSmyatkin
26 ноября 2015, 14:42
Приложение отдушенское! (от души!). Всю музыку получаю теперь только отсюда. Очень удобные разделы - "Занятия" и  "Настроение". Разделом "Жанр" не пользуюсь, потому что хочется разнообразной музыки под определенный настрой.

Очень жду приложения под WindowsPhone, т.к. в разделе "радио" приложения "яндекс музыка" нет пунктов "Занятия" и  "Настроение".

За такой продукт я готов платить ежемесячно. Жаль только, что иногда не найти определенные треки. Спасибо!
onmyouji777
4 апреля 2017, 09:43
Да, личной станции очень не хватает в приложении для Windows 10.
Приходится браузер открывать, что лишние ресурсы кушает.
Михаил Гаврилов
26 ноября 2015, 14:42
Как отменить "не нравится" на радио. Нажимал d для переключения треков, а потом обратил внимание, что это горячая клавиша "Не нравится" (как мне казалось - это вправо на wasd). Теперь некоторые хорошие песни на радио не отображаются.
spice0xff
10 февраля 2018, 20:04
Михаил Гаврилов,
решение нашлось?
seva773
26 ноября 2015, 14:42
Понравилось!Слушаю через док станцию Wadia с iPod,далее на ЦАП  и на стереосистему,весьма прилично звучит!Вот ,только интересует-какой битрей?320или 192?Подскажите пожалуйста кто знает!
Никита Мотовилов
27 ноября 2015, 11:14
Ставлю лайк трекам будучи авторезированным, но ни как не могу найти где это запоминается?
kurs@corp.66.ru
28 ноября 2015, 10:31
яндекс
Tolpinski
30 ноября 2015, 14:55
Почему то именно радио тормозит, несколько трэков послушал, и все, картинки пропали, не ткнуть ни куда, хоть музыка и идет.
А сама идея нравится, вот только громкости спрятали далеко
Вадим
20 декабря 2015, 22:12
Жалко, что для Windows Phone так приложения и нет, хотя еще 4 июня здесь писали, что будет обязательно. Очень не хватает. Приложение Яндекс.Музыка классное, но радио там не так подбирается качественно, как на десктопной версии.
В общем. Когда на WP-то будет и будет ли?)
LashWind
26 декабря 2015, 23:17
Классный сервис, особенно учитывая время которое он существует) API бы еще) пока буду искать на Last.fm благо интеграция есть, а вообще надо бы плюнуть на этот Last.fm и уйти сюда =D
nikita.cornilov2013
19 января 2016, 21:19
Жду для windows phone
denzubov
20 января 2016, 13:20
Привет! Зависает после проирыша 5-10 песен, исправьте.
Света Чистякова
20 января 2016, 20:17
denzubov,
здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, подробности. Вы слушаете Радио в браузере? В мобильном приложении? Если в приложении, то на iOS или Android?
guardian909
13 июня 2016, 14:15
Вот периодически тормозит Яндекс Радио. Стоит Яндекс браузер. Одна песня проигрывается и всё, стоит на месте.
H0-H0
13 июня 2016, 19:53
Аналогичная проблема: Вот периодически зависает Яндекс Радио. Стоит Яндекс браузер, Опера, Хром, ИЕ, везде одна и та-же проблема:
Одна песня проигрывается и всё, стоит на месте.
MaxxArts
11 октября 2016, 11:17
H0-H0,
Это из-за адблока. 
H0-H0
11 октября 2016, 12:46
MaxxArts,
Стоит uBlock на  Яндекс браузер и Crome, остальные браузеры девственно чистые. 
Удаление плагинов не помогло. 

MaxxArts
11 октября 2016, 16:12
H0-H0,
У меня было ровно то же самое. Именно отключение uBlock помогло. Это вроде как их защита от адблокеров.
H0-H0
13 октября 2016, 12:14
MaxxArts,
Пробовал - удаление и отключение uBlock. Удаление и установка чистых браузеров. Ничего не помогает.
MaxxArts
14 октября 2016, 10:32
H0-H0,
Тогда да, похоже, ваша проблема где-то глубже. 
Lizon
24 июня 2016, 23:02
Что сделать, чтобы друзья слушали мою станцию? Очень хочется, чтобы они тоже слушали. И сделайте, пожалуйста, поиск по радио станциям. Чтоб можно было слушать станции других пользователей.
Давид
3 ноября 2016, 10:14
а есть у яндекс.радио открытое API?
turbo232
24 ноября 2016, 19:36
Уважаемая команда Яндекс.Радио! Спасибо вам за качественный продукт!


Когда появится приложение для Windows Phone?
Свободный
5 января 2017, 07:26
Здравствуйте. Подскажите пож., есть ли способ удаления личной станции?
napalm86
9 февраля 2017, 15:16
Здравствуйте. Можно ли как-то удалить личную станцию?
mrEDitor
23 марта 2017, 22:58
Ребята, а как насчёт API в Яндекс.Радио? Например, чтобы встроить виджет в профиль пользователя на стороннем сайте. А то я что-то не вижу такого, а привык уже, что у Яндекса  есть API для всего.
orankl
28 мая 2017, 10:14
Здравствуйте. Прошу Вас сделать рекомендации по следующему типу рекомендации в музыке (т. к. существующий сейчас не работает).
Находить пользователей, у которых со мной наибольшее совпадение в предпочтениях. Далее - в рекомендациях показывать мне треки, которые у меня отсутствуют, но присутствуют у вышеуказанных пользователей. Заранее благодарен.
aynurmotigulov
2 декабря 2017, 21:57
Если я случайно поставил дизлайк на песне, которая мне очень понравилась, где я могу найти ее?
D1181142
19 февраля 2018, 11:23
aynurmotigulov,
Присоединяюсь к этому вопросу Как можно исправить ошибочно поставленный дизлайк при прослушивании Яндекс радио
Святослав
24 февраля 2018, 16:51
D1181142,
 Такой же вопрос!
spice0xff
9 марта 2018, 19:29
aynurmotigulov,
палец вверх!
tsimfer.daniil
23 мая 2018, 11:11
aynurmotigulov,
Жаждем ответа!
icat88
27 июня 2018, 07:08
aynurmotigulov,
+1
abutakov@script-master.net
18 июля 2018, 19:36
aynurmotigulov,
 UP!
ADxMxIN
30 июля 2018, 20:29
aynurmotigulov,
поддерживаю!!!
Igor Butakov
7 августа 2018, 14:00
aynurmotigulov,
Плюсую, непонятно как вернуть трек. а с телефона такое случается частенько
veselyirojer33
12 сентября 2018, 08:32
aynurmotigulov,
присоединяюсь к вопросу, нужен доступ к списку песен с дизлайком
g.gadiyev
1 декабря 2018, 16:51
тоже интересен данный вопрос, в интерфейсе не не нашел.
gabrushan
23 июля, 21:06
aynurmotigulov,
мне пришлось зайти в аккаунт music.yandex.ru, и вручную ввести название случайно дизлайкнутой песни. Там стоял мой диз, который я исправил на сердечко :) В истории прослушивания радио этой песни увы не было, так что исправлять можно пока только вручную.
Роман Сорокин
25 декабря 2017, 12:11
почему в приложении может не быть станции "на вашей волне"?
Harv3009
16 марта 2018, 12:57
Превосходный сервис! Спасибо вам.

Есть у меня только маленькое пожелание: Было бы просто здорово иметь возможность ставить в очередь выбранный трек следующим. Пусть всегда будет на этом треке реклама.

Поясню зачем это надо. Слушаешь ты личную станцию, и вдруг ты вспомнил песню, которая тебе очень нравится. Коротенькое поле, в которое бы можно было вписать название так бы помогло... Да, я понимаю, можно зайти на Я.Музыка и там отметить трек как понравившийся, но это же не удобно...

В любом случае, сервис классный! Еще раз спасибо.
veteROCK81
20 апреля 2018, 22:40
Почему на мобильном радио есть функция "Редкое" а на пк ее нет?А если ставишь чтобы музыка играла только "новое" то играет все равно старье.На мобильном такого нету.
alexiskhb
24 июня 2018, 04:04
Интересно, что произошло 26 ноября 2015 в 14:42
sanecassasin99
24 июня 2018, 05:42
Здравствуйте уважаемые разработчики Яндекс.Радио и Я.Музыки! Короче говоря: как прослушать друга трек? ( тем не менее - у меня добавлена хоть и его аудиостанция, но есть одно НО) Во общем я не успел вчера прослушать один трек : и он ну если я и даже прослушал, то не сохранился у меня. Почему так? Даже в инете рыл, чтобы  прослушать допустим моего друга какие - то композиции нужно.. 
sanecassasin99
24 июня 2018, 05:55
Вот ваш ответ. Чтобы увидеть последние прослушанные треки или отметить понравившийся ранее трек, откройте историю воспроизведения одним из способов:
на странице Моя музыка перейдите на вкладку История;
в строке плеера нажмите значок .


Только прикол в том, что не помогло это: отмечу, что сама моя музыка есть, а вот как просмотреть историю просмотров или прослушиваний - неизвестно! Решите пожалуйста эту проблему!! Мне этот трек нужен - он для монтажа видео и т д - заранее спасибо!😊любому, кто действительно поможет )
elfe87
27 июля 2018, 06:29
ребята как вы это делаете, я в восторге) каждая песня моя любимая)))
MJ12-Corporation
8 сентября 2018, 16:34
elfe87,
Значит просто вы не сильно придирчивы. Я, например, меломан и слушаю любые жанры, но из 1000 песен мне понравится одна. Рекомендации "плейлиста дня" ни о чем, однако на Радио алгоритм подбора более совершенен и из 1000 мне бывает нравится 50. (все числа формальны)
Не знаю как работает алгоритм на радио, может нейросеть какая-нибудь, однако лучше бы чтобы он работал по спектральному(частотному) анализу, потому что, давно заметил, что музыка нравится не за слова или мелодию, а за сочетания определенных частот.
хм..  если представить, что такт темпа это контейнер для частот, получается, что нужно найти среднее содержимое каждого такта среди любимых композиций.. что-то меня понесло)..
vergil67
28 декабря 2018, 08:34
В кармане случайно поставил пару дизлайков на любимые треки в приложении радио. Есть возможность их убрать?
sharkich491716
6 апреля, 10:59
Как посмотреть прослушанные треки на яндекс радио
IDonbassDNRI
15 августа, 23:44
создал своё радио, пропала станция "на вашей волне"!!! найти не могу а там такая музыка классная, чё делать теперь? в приложении не найду.... печалька