Ваше личное Радио

Иногда хочется что-нибудь послушать, например по дороге на работу или во время уборки дома. Тут важно, чтобы музыка подошла к настроению и ситуации — если правильно подобрать саундтрек, то можно приехать на работу в хорошем настроении, а убраться в два раза быстрее, чем обычно. Специально для таких случаев мы запускаем Яндекс.Радио — сервис, с помощью которого можно за пару секунд подобрать саундтрек, соответствующий моменту.

Чтобы заиграла музыка, достаточно нажать одну кнопку — это похоже на обычное радио. А разница в том, что на Яндекс.Радио более ста станций с музыкой под разное настроение и для разных занятий, в разных жанрах и из разных эпох. Мелодии, которые хорошо слушать под шум дождя, или треки для тренировки, композиции, чтобы проснуться и чтобы заснуть, индастриал или записи 1950-х годов — остаётся только выбрать нужную.



В музыке нет универсальных рецептов. В одной и той же ситуации люди слушают разные треки: например, в пробке кто-то выпускает пар под метал, а кто-то расслабляется под нью-эйдж. Поэтому любая станция Радио умеет подстраиваться под ваши вкусы. Просто слушайте музыку, которая нравится, и пропускайте треки, которые не по душе, — и очень скоро система поймёт, что вы любите.

В основе Яндекс.Радио лежит рекомендательная технология, разработанная в Яндексе. Мы назвали её Диско, отчасти в честь музыкального жанра (впервые Диско применили в Яндекс.Музыке), а отчасти по созвучию с английским discovery — «открытие чего-то нового», словом, которое очень точно отражает суть технологии. Диско учитывает ваши действия (факты прослушивания и пропуска треков и оценки «нравится» и «не нравится»), составляет картину музыкальных предпочтений и, сверяясь с ней, определяет, какую музыку пускать в эфир станции.

Яндекс.Радио можно слушать на мобильных устройствах на iOS и Android и на компьютерах — по адресу radio.yandex.ru. Сервис полностью бесплатен, но, как и на любом радио, в нём есть аудиореклама — она звучит несколько раз в час. Если у вас оплачена подписка на Яндекс.Музыку, рекламы не будет. Музыка и Радио дополняют друг друга: Музыка позволит ещё раз послушать любимое или открыть для себя новое, а Радио — быстро и без усилий подобрать саундтрек «в тему».