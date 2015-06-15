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Забвение права на поиск

В четверг думский комитет по информационной политике обсуждал законопроект, который обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконную или недостоверную информацию, или даже на достоверную, если она касается событий трёхлетней давности. Поиск в интернете — наш основной сервис. Более чем за 15 лет существования в него было вложено колоссальное количество сил и средств. В первую очередь мы старались сделать поиск полным, полезным и независимым. Законопроект в текущей редакции существенно затруднит развитие поиска, построенного на таких принципах, или даже сделает его существование вовсе невозможным. Поэтому мы считаем необходимым прокомментировать законопроект — в том числе, публично.

По словам авторов законопроекта, предложенный механизм позволит любому человеку ограничить распространение в интернете недостоверной или неактуальной информации о себе. Само по себе это неплохо, принцип, предоставляющий людям такое право, основан на одном из важнейших прав человека — на тайну частной жизни, включая право контролировать распространение информации о себе. К сожалению, механизм, предложенный в законопроекте, не прекращает распространение информации в интернете и при этом противоречит базовым правовым принципам и действующему законодательству.

Вопросы вызывает, прежде всего, допустимость ограничения прав человека на поиск достоверной информации. Действующее законодательство не предполагает такой возможности. В Конституции РФ закреплено право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29). Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и информатизации» также предусматривает право на поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников (статья 8). Этим, собственно, и занимается поисковая система: ищет по всем общедоступным источникам информации. Законопроект игнорирует право на поиск. Безусловно, существует возможность ограничения конституционных прав человека для достижения определенных целей, однако явно не тех, которые указаны в законопроекте.

В ограничениях, которые вводит законопроект, присутствует явный дисбаланс между частными и общественными интересами. Необходимость поиска и получения информации во многих случаях обоснована общественным интересом к деятельности лиц, которые играют важную роль в жизни человека или общества. Законопроект затруднит или сделает поиск важной и достоверной информации невозможным. Скажем, невозможным может оказаться найти информацию и отзывы о враче, к которому вы собираетесь пойти на приём, или о воспитательнице детского сада, в который вы собираетесь отдать своего ребёнка.

Кроме того, предлагаемый механизм открывает возможности для многочисленных злоупотреблений. От авторов жалобы не требуется никакого обоснования или подтверждения: достаточно одной жалобы. В результате из поисковой системы должны исчезнуть ссылки на неопределённый круг ресурсов, любых. Это очень удобно для достижения самых разных целей, например, чтобы скрыть информацию о мошеннических схемах или затруднить работу конкурентам.

Но даже если представить себе, что можно ограничить людей в поиске достоверной информации наравне с незаконной или недостоверной, возникает второй вопрос: кто должен исследовать информацию, выяснять, насколько она законна, достоверна или актуальна, относится ли к конкретному лицу, и принимать итоговое решение? Законопроект предлагает закрепить эту функцию за поисковиками, передав функции судов или правоприменительных органов отдельно взятым коммерческим организациям. Если поисковая система откажется от этой роли, ей грозят постоянные штрафы или судебные разбирательства.

Помимо этого, законопроект не учитывает технические особенности распространения информации в интернете и принципы работы поисковых систем. Он позволяет любому гражданину потребовать от поисковой системы прекратить выдавать ссылки на ресурсы с определённой информацией. При этом указывать сами ссылки вовсе необязательно. В требовании человеку достаточно просто привести информацию, ссылки на которую нужно убрать из выдачи. То есть речь идёт даже не о том, чтобы убрать тот или иной ресурс из поисковой выдачи, а о том, чтобы поисковая система вообще перестала находить некую информацию, размещённую в любом месте интернета, по любому поисковому запросу. Для этого надо сначала найти все страницы, которые могут появиться в поисковой выдаче на любом месте по всем запросам, какие только могут прийти в голову человеку. Это уже требует бесконечного времени. Потом нужно проверить, насколько найденные документы соответствуют тому, что написано в требовании — та там информация или какая-нибудь другая, и провести расследование, чтобы установить, действительно ли она недостоверна или старше трёх лет. Очевидно, что поисковая система всего этого сделать не может.

У законопроекта ещё множество недостатков, однако вряд ли имеет смысл говорить о них в ситуации, когда сам предлагаемый механизм противоречит закону и технически нереализуем.

Законопроект обычно связывают с решением Суда Европейского союза в деле Google Spain против AEPD, González (C-131/12 ). Это решение много критикуют, и при этом обсуждаемый российской думой законопроект проработан гораздо хуже.

Европейский суд обязал поисковые системы удалять конкретные ссылки на определенную информацию по узкому классу запросов. При этом к каждому случаю удаления ссылки из результатов поиска поисковые сервисы обязаны подходить внимательно, чтобы не ограничить возможность поиска важной информации и не нарушить баланс частного и публичного интересов.

Заключение Яндекса на предлагаемый законопроект можно прочесть здесь.

178 комментариев
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admin@bk0010.spb.ru
26 ноября 2015, 14:42
Смешная позиция Яндекса,  при том, что в нем заблокирован просмотр картинок при залогиненной почте для домена.
gleb.dilman
26 ноября 2015, 14:42
admin@bk0010.spb.ru, смешной жир, который стекает с твоей попытки потроллить
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
отличная новости. Ограничения же во всем есть. И здесь пора наводить.
Самоцензуры если нет )))) 
pomarki
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
хорошо, что все остальные вопросы уже решены, да? Осталось только цензуру ввести и заживём!
Beslan Kmuzoff
26 ноября 2015, 14:42
pomarki,

В этом случае Бродский рекомендовал открывать словарь Брокгауза и Евфрона на слове "астроумие".
Я бы рекомендовал также раздел "замоырония"
shaman007
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
говорят, на кремлеботов бюджеты выделать перестали. Свободная касса ждет тебя!
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
shaman007,
кстати вы не лучше кремлеботов - тот же способ - просто вешаем ярлыки. Так что вы без работы не останетесь
nick80.k
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
Рано радуетесь, придут и за Вами.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
nick80.k,
КОГДА приходили за нами - все молчали )))
Это уже было. Все пройдет
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
так ставка на самоцензуру и делается. Эти показательные блокировки сайтов про биткоин, Роскомсвободы, Гитхаба и др. по решениям мухосранских судов нужны чтобы показать (запугать), что заблокировать могут практически любой сайт и основание найдется. А власти тут как бы и ни при чем - это суд  решил, хотите - оспаривайте. А если вам не нужен гемморой с судами, просто послушно пляшите под нашу дудку.
megashurik
26 ноября 2015, 14:42
Ребят, предлагаю вам рассмотреть громкий, но серьезный вариант: поставить нашим сумасшедшим  самодурам ультиматум: или они включают мозги и не лезут своими клешнями в НАШ интернет, или вы уходите с российского рынка. Была крупнейшая российская интернет-компания, а стала зарубежная. Представляю какой кусок налоговых отчислений исчезнет с вашим уходом в цивилизованный мир 21-го века из нашего 19-го. Продолжайте работать с русскоязычным контентом, но дайте понять этим чиновникам, что на их законотворческую рвоту вы не станете реагировать ограничением прав миллионов ваших пользователей.
pomarki
26 ноября 2015, 14:42
megashurik,
наши чиновники режут курочек, несущих золотые яйца. Они режут их с радостным хрюканьем.
megashurik
26 ноября 2015, 14:42
pomarki,
согласен. Поэтому и предлагаю курочкам послать куда подальше этих резальщиков.
pomarki
26 ноября 2015, 14:42
megashurik,
вы предлагаете им горло под нож поставить, чтобы их ощипывали уже в мёртвом виде. Чиновникам глубоко начхать на угрозы типа: "А мы на вас обидимся и перестанем тут работать".
megashurik
26 ноября 2015, 14:42
pomarki,
Яндекс вполне может обратиться в Европейский суд персонально против тех чиновников, которые умышляют этим законопроектом вынудить Яндекс нарушать конституционные права граждан РФ. И удобнее всего будет судиться, если они перестанут быть зависимы от РФ. Дата-центр в Голландии у Яндекса есть. Думаю, самое время строить и в других странах, постепенно перемещая туда оборудование из РФ. Но все связанные с этим риски, конечно, пусть просчитывают экономический и юридический отдел Яндекса.
stereo.denis
26 ноября 2015, 14:42
megashurik,
Яндекс вроде как не российская компания
rexei
26 ноября 2015, 14:42
stereo.denis,
не совсем правильно.
«Я́ндекс» — основанная в России европейская ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом.
Наверно вроде того : рынок европейский, а сделано в России.
webmaster.popov
26 ноября 2015, 14:42
rexei,
*еврейская :)
paulas
26 ноября 2015, 14:42
demid-ostrouhov, "...Головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V.[6], акции которого обращаются в основном на NASDAQ[6][14][15] с более 50 % free float на 2014 год...." чисто европейская компания, публичная, т.е. если суд какого-нибудь Мухосранска Нидерландов заподозрит компанию в "заменить_на_что_угодно", то напрмер, алгоритмы выдачи новостей могут очень гибко меняться. А яндекс предложил свою версию закона? Или как в меме "это не возможно технически"?
Script kiddie
26 ноября 2015, 14:42
paulas,
Из Википедии:

Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100 % уставного капитала которого владеет зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V. По словам Аркадия Воложа, решение о создании зарубежной материнской компании было обусловлено нерегулярностями в законодательстве России в части акционерных обществ

Факт участия иностранного капитала в Яндексе стал объектом критики президента России Владимира Путина 24 апреля 2014 года на медиафоруме «Общероссийского народного фронта». Согласно официальному заявлению самой компании Яндекс, «финансовые интересы инвесторов и управление компанией в „Яндексе“ всегда были разделены»


pomarki
26 ноября 2015, 14:42
Власть купировала свою работу до куцего обрубка: "Запретить!" и "Не пущать!". Что до этого законопроекта, то принцип его действия прекрасно описан в 1984: "Правда это ложь".
Beslan Kmuzoff
26 ноября 2015, 14:42
pomarki,

А солчание - это слово. Умеют думцы улучшить жизнь.
sterh-t
26 ноября 2015, 14:42
pomarki,
Я бы добавил, что современное положение дел прекрасно описано и в другом произведении Оруелла - "Скотный двор".
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
Мы уже 15 лет скатываемся в дерьмо и в запреты благодаря "заботе Партии и Правительства". Задолбали!
nick80.k
26 ноября 2015, 14:42
Милоновшина и Мизуливщина forever. Кто нами управляет? Мы их сами избрали? Я вот позиция Яндекса совсем не смешная. Смешно, что это все происходит в реальности.
sl@twofingers.ru
26 ноября 2015, 14:42
Полностью поддерживаю позицию megashurik. Ощущение, что другого пути просто нет. А за вами наверняка и другие потянутся. Не думаю, что последуют какие-то серьёзные санкции в отношении Яндекс: запретить ресурс на территории РФ они попросту не посмеют, а суды вы явно будете выигрывать.
sergey-kachalov
26 ноября 2015, 14:42
Яндекс итак фильтрует и сортирует информацию направо и налево в неограниченных количествах по одному ему ведомым алгоритмам. Только не в цензурных (хотя кто знает), а в своих коммерческих интересах. Вот на этот механизм он действительно потратил уйму сил и средств. А сейчас защищает свое право тратить свои средство только на то, что приносит ему доход. И все эти рассуждения про Конституцию и "права человека" - лицемерный трёп.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,
+++
gleb.dilman
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,
так че, закон-то нормальный или яндекс прав в том, что закон отстойный?
sergey-kachalov
26 ноября 2015, 14:42
gleb.dilman,
закон сначала читать надо квалифицированным юристам. Не берусь судить о нем только по принципу "не читал, но против". Хотя от бешеного принтера  вряд ли приходится чего хорошего ждать. Я комментировал не закон, а отношение к закону Яндекса и коротко мой комментарий сводится к "чья бы корова мычала".
antsmarket
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,
полностью согласен. Формулировки в выдаче новостей Яндекса достаточно давно потеряли нейтральную окраску, поиск некоммерческой информации превратился в ад  - 30-40 первых результатов в выдаче страниц с предложениями от коммерческих организаций, и только потом действительно то что требуется найти.  Короче говоря Яндекс парится не за конституцию, а за вложенные средства и за потери от затрат на обработку жалоб.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
antsmarket,
+++
tbog
26 ноября 2015, 14:42
antsmarket,
откройте глаза общественности, как происходит индексация сайтов, в том числе новостных, будьте так добры)
czerni
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,


Вы действительно полагаете, что яндекс не должен тратить свои деньги по своему усмотрению?









очень
czerni
26 ноября 2015, 14:42
czerni,
Слово "очень" появилось случайно
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:42
К сожалению, я согласен с чуваком.
Яндекс как дополнительные сервисы - очень удобен, Яндекс Браузер - очень удобен, Яндекс поисковик - с каждым днем все хуже. Причем прав Сергей, что вперед вылазят, видимо, всякие коммерческие аганжированные запросы. Поэтому предположение о том, что это просто лоббизм своего механизма для зарабатывания денег выглядит правдоподобным.

P.S. Очень (!) меня стало огорчать качество поиска.
rexei
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,
это даже лучше.Когда компании встают на защиту своих денег(правильно - если делать такую систему, как надо по этом закону, бабок уйдет туча), то они грызутся с тем, кто деньги отнимает, до получения еще больших денег, чем потребуется затратить.Надеюсь авторы забвения не настолько богатые, чтобы удовлетворить запросы всех поисковых систем, включая Яндекс.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
sergey-kachalov,
а вы о своих правах не задумывались в этой ситуации? вы в поисковиках информацию не ищете?
sergey-kachalov
26 ноября 2015, 14:42
tbog,

"а вы о своих правах не задумывались в этой ситуации? вы в поисковиках информацию не ищете?"
Я только о своих правах и думаю. О том и речь, что о "правах пользователей"  Яндекс вспоминает только в контексте своих прав на прибыль. В остальное время ему на мои права ... с высокой башни.
Дмитрий
26 ноября 2015, 14:42
А на мой взгляд, всё куда проще: граждане, похожие на руководителей госкомпаний, смогут совершенно законно потребовать от поисковиков НЕ ВЫДАВАТЬ гражданам, похожим на Алексея Навального, всякие документы о госзаказах, зарплатах и прочих шубохранилищах.
И действительно, если 10 лет назад я читал "1.9.8.4." как фантаститку, сейчас перечитываю как пророчество...
Sad but true, как говорится.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
Дмитрий,
+++
meltbanana
26 ноября 2015, 14:42
Дмитрий,
Интересно, следующим шагом будет блокировка google.com?
paulas
26 ноября 2015, 14:42
meltbanana,
а что в этом проблема?
Александр
26 ноября 2015, 14:42
Дмитрий,
Они заодно попросят убрать ссылки на всех кто что-то может написать о них плохого.
yafros
26 ноября 2015, 14:42
Сэр Гей, а почему ВЫ не желаете тратить СВОИ средства на то ,что не принесёт Вам доход? Почему считаете ,что кто-то это делать ДОЛЖЕН?  С какой радости, простите? И какого хера твоя немытая харя должна получить право решать, что МОЖНО, а чего НЕЛЬЗЯ знать 150 миллионам россиян? Отдельный привет - запрету на  правду об исторических событиях. Горизонт исторической информированности в 3 года - это круто! Отныне власть сможет как угодно переписывать историю - уличить её во вранье будет НЕКОМУ! Внутри России, естественно. А что происходит за её пределами - россияне никогда не узнают! Ищите бабушкин Грюндиг, будете слушать "голоса"!
Вот только - у совка всё это БЫЛО. И совок это всё - НЕ СПАСЛО!
paulas
26 ноября 2015, 14:42
yafros,
а почему вы считаете что писать нашу правильную историю могут только иностранные специалисты?
Иван Авдонин
26 ноября 2015, 14:42
Недостоверная информация? Но для человека - это будет любая плохая информация о себе. Человек всегда сам о себе думает лучше, чем остальные. Это особенность психологии. То есть пусть в интернете будет только хорошее обо мне? Но так это розовые очки.

Неактуальная информация? В чем проблема постоянно обновлять дату статьи.

Удивительно другое, как это можно обсуждать? КАК? Что у них в голове?
paulas
26 ноября 2015, 14:42
Иван Авдонин,
"...Человек всегда сам о себе думает лучше, чем остальные..." это точно?
Иван Авдонин
26 ноября 2015, 14:42
paulas,
нет, не точно
igor-ovcharenko
26 ноября 2015, 14:42
Огорчает ситуация с Яндексом очень хорошая поисковая система Ну а от взбесившегося принтера чего ещё ждать
schurup87
26 ноября 2015, 14:42
Может это рейдерство такое?

Я не сторонник тайны частной жизни, в наш-то век...
Не желаешь - не "светись"
Любишь хвастать - терпи и критику!
Жить нужно так, чтоб не было мучительно больно, чтоб не жёг позор пред всезнающим АНБ!

Может кто со мной и не согласен, особенно из публичных и креативных, которым рейтинги важны, может действительно назревает беспредел?
Ну так создайте общественный комитет, человек 500, по принципу суда присяжных или третейского суда.
Человек подал челобитную, собрался кворум в сети, 100 человек кто свободен и отмодерировали. 70% проголосовали убрать - в корзину.
Но нужно оставить возможность обжаловать решение комитета в общегражданском суде.
Но если врач-частник, подавший жалобу, будет опознан в процессе рассмотрения как мошенник или кто распознан как борец с конкурентом - материалы автоматом должны пойти к прокурору, чтоб не рисковали.
schurup87
26 ноября 2015, 14:42
schurup87,
Я сам много терпел, ругательств и необоснованной критики, граничащей с клеветой, на многих ресурсах. Никогда не жаловался на ананимистов модераторам. Старался обратить это в свою пользу, использовал как шанс ответить и прояснить позицию. А иногда и просто, призывал "открыть личико..."
Интернет не закрыть и не отцензурить, надо учится жить с ним и по-новому подходить к своей репутации.
Во дворе уже морду не бьют за распространение слухов!
the-pisikak
26 ноября 2015, 14:42
schurup87,
держи нас в курсе, мужик.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
schurup87,
рейдерство государственного масщтаба, да.
маски шоу на высшем уровне.
schurup87
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
негатив распространяют про тех, кого много в интернете, про них всего много и пипл разберётся кому верить. Но есть исключения, про которых только негатив, причём не анонимный, это они и лоббируют этот закон. Только, даже если уничтожить интернет совсем, их "слава" всё-равно будет бежать впереди их!
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
И уже привычно, что большинство принятых/обсуждаемых в последнее время законов направлены на ущемление прав 99,9% граждан России в пользу 0,1% - ворам и жуликам, которые будут требовать удаления информации о себе. Чем занимались в 90-е (к примеру в администрации у Собчака), чем в начале 2000-х... Подонки, одним словом!
MasterPaleva
26 ноября 2015, 14:42
Я считаю, что чем больше запретов, тем лучше. Свободы развращают, особенно развращает свобода информация. Когда люди перестают верить в непогрешимость своего царя, своего государства, то они хотят перемен и расшатывают лодку. Запреты помогут сохранить текущий порядок: когда 15% населения паразитируют на остальных 85%.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
MasterPaleva,
++++
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
MasterPaleva,
да, только не 15%, а 1% на 99%
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
aleksandry2012,
население Питера+население Москвы+окружение Рамзана Кадырова это уже больше 1% )) Что характерно, именно москвичи больше всех митингуют, не смотря на то, что жируют за счет остальной России.
paulas
26 ноября 2015, 14:42
MasterPaleva,
свобода это иллюзия, пруф: http://www.youtube.com/watch?v=36HTi9ZhsTY
staiki
26 ноября 2015, 14:42
staiki.net готов помочь Яндексу!
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
Не понимаю, почему все думают, что этот закон направлен на защиту коррумпированных чиновников и высокопоставленных жуликов. Когда 3 года назад принимался закон о цензуре Интернета все тоже думали, что депутаты так подготавливают почву для политической цензуры в сети. А в итоге политической цензуры в Интернете практически нет (заблокировали несколько оппозиционных сайтов и все, даже блог Навального не трогают). Да, теперь сложнее устраивать несанкционированные митинги, но тут власть тоже можно понять: много ресурсов уходит на освободительную операцию на юго-востоке Украины, не хватало еще митингов под окнами Кремля.
Поэтому, мне кажется, опасения ваши напрасны и компроматы на проворовавшихся чиновников никто не будет удалять. Зато из поиска исчезнут сайты с базами данных жителей и т.п.
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
Господи, какая "закон о блокировках" принимался когда на Украине была тишь да гладь. И как обычно, НИКТО не говорил про оппозиционные сайты, кричали про террористов и детское порно. Прошло немного времени и на тебе: блокируют даже сайты с музыкой, словно в порядке вещей. Когда принимали закон о таком даже и подумать никто не мог.
А блог Навального на ЖЖ заблокирован уже год...
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
aleksandry2012,
до митингов оппозиции все нормально жили, а точнее 15-20% населения, остальные находились в добровольном рабстве и всех все устраивало. Вот когда пошли митинги, тогда и стали закручивать гайки. ЖЖ Навального не обновляется.
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
aleksandry2012,
а блокировка музыки нам только на пользу: как музыканты начнут зарабатывать больше денег так и станут более качественную музыку делать.
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
вам может и на пользу, а мне нет. Пару месяцев назад Github заблокировали! Я чуть не упал со стула. Сейчас вот Лурк. Сайтов с проститутками, порносайтов заблокировано уже десятки и сколько еще на подходе. И все это ради меня? Так меня никто не спрашивает хочу я этого или нет. Все решают какие-то не известные мне люди. Я так не хочу, увольте.
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
aleksandry2012,
Власть просто уже сама устала от непроходимой тупости народа и пытается нам мозги хоть как то расшевелить. ЭТо поначалу интересно воровать деньги, строить дворцы и т.д. а потом чиновникам уже самим становится стыдно за свою страну. Сайты проституток будут переделаны под досуговые сайты или  знакомства для секса, оппозиционные сайты станут более ироничны и т.д. Нужно шевелиться организовываться, а то завтра если не сама власть, то граждане ближнего зарубежья нас сожрут.
Abbaris
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
"музыканты начнут лучше зарабатывать и более качественную музыку делать" - ох, насмешили-то как :)
tbog
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
действительно! чего там, дворцы построены, народ тупой! давайте интернет закроем, а то даже стыдно за страну , интернеты открыты, а тут дворцы стоят. мало ли что, вдруг кто умный дворец увидит. выколоть  глаза от греха
madzhugin
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
зачем делать более качественную музыку если ты и так зарабатывать стал больше? Это какая-то у вас совсем вывихнутая экономика.
Лев
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
лол, что?
Новостные политические сайты, вроде упомянутых выше каспарова.ру, на практике блокируются в 74% случаев.
При этом по-настоящему опасные сайты по продаже наркотиков и экстремизму, которые также внесены в список запрещенных ресурсов, блокируются в полтора, два, а у кого-то и в три раза хуже. А даже те, которые и заблокированы, чаще всего вносились в список один раз и уже давно работают на чуть измененном домене.
айты, которые не внесены в список, но представляющие опасность для детей, выглядящие на первый взгляд противозаконными и которые можно было бы заблокировать до выяснения деталей в суде (финансовые пирамиды, порнография, ряд онлайн-казино) вообще блокируются лишь в 17% случаев.
См. http://checkblock.ru/
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
Лев,
я уверен что до блокировок вы о блоге Каспарова даже не знали. Блокируются незначительные сайты, а крупные пока работают. Мы все хотим стабильности и цензура в сети поможет продержаться нашей стабильности еще некоторое время.
Лев
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
слышал очень давно. Суть в том что закон о блокировках создан именно для политических блокировок. Статистика это убедительно доказывает. А про крупные ресурсы вы скажите Гитхабу и ЖЖ.
roscenzura.com
26 ноября 2015, 14:42
Лев,
я бы вообще запретил все айтишные ресурсы. Сложно найти айтишника который любил бы власть: сайты вроде Серча и Хабрахабр это рассадники путинофобии.
madzhugin
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
ну да, тупого айтишника найти действительно сложно...
tbog
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
блокировка электричества надолго поможет вам продержаться ночью со светом? много купили свечек?
paulas
26 ноября 2015, 14:42
roscenzura.com,
видать пришла команда негодовать по поводу блокировок сайтов 5-й колонны
milizdat
26 ноября 2015, 14:42
Цитирую: "обязывает поисковые системы..."
Вопрос решается достаточно просто. Обязывать удалять данные надо не поисковики, а сайты-источники!
Никто не пишет клевету, не вносит личные данные или оскорбляет кого-либо, непосредственно в поисковиках. Всё информация хранится на сайтах.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
не-не-не этот способ очень сложный. Надо простое решение 
milizdat
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
за каждый сайт в интернете отвечает его владелец. Есть администраторы, модераторы, редакторы и т.д.
Нашли в поисковике на себя порочащую информацию, или нечто, что хотелось бы удалить - связывайтесь с руководством сайта. Сайт удаляет информацию - поисковик её уже не выдаст т.к. информации просто нет. Сложность в том, как доказать, что право требовать удалить информацию у тебя есть! Это нужно продумывать. Ведь не станешь же ты на каждый сайт высылать скан паспорта. Это слишком личная информация и лакомый кусок для мошенников. В целом, вообще не понятно, как и кому доказывать, что ты тот человек, который может требовать удалить информацию того, или иного рода.
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
не заморачивайтесь о проблемах. Все решат. Вы как дети - совсем не отдупляете, как власть устроена )))
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
лучше бы конечно  собрать и сжечь все в печи )))
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
setdol.ru,
грибоедов таки умница был
aleksandry2012
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
речь-то не о клевете а вообще о любой информации старше 3 лет.
milizdat
26 ноября 2015, 14:42
aleksandry2012,
ссылка на точный текст законопроекта бы. Тут как-то всё размыто описано. По каналу Россия1 в утреннем эфире на прошлой неделе обсуждалась эта тема, но, насколько я помню - речь шла о личной информации, а не о любой.
Алексей М.
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
Ничего тут не размыто. Вот ссылка на точный текст http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627884/
kshur2006
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
> Обязывать удалять данные надо не поисковики, а сайты-источники!

Реальный случай. На руках есть решение суда о необходимости удаления недостоверной информации, а сайт хостится в Германии, айпишник на острове Мэн --- и класть болт он хотел на все ваши  "простые решения". А удалить его из Яндекса = удалить его из жизни.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
kshur2006,
с остальными поисковиками как поступите, имея решение суда или новый закон?
kshur2006
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
если будет закон, то ни с какими поисковиками проблем не будет. А вы, по-моему, вообще слабо представляете, о чем конкретно идет речь. В дискуссию ввязались так, за компанию, голактего опасносте.
madzhugin
26 ноября 2015, 14:42
kshur2006,
а если поисковик хостится в Германии, айпишник на острове Мэн и класть болт он хотел на все ваши "простые решения"?
tbog
26 ноября 2015, 14:42
kshur2006,
нет поисковика - нет проблемы. по вашему я слабо представляю, а чем идет речь. разъясните тогда таким как я, как надо представлять не слабо.
paulas
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
Не так, в юрисдикции какого государства поисковик, тот его и танцует.
komarshm
26 ноября 2015, 14:42
kshur2006,
так решение суда должны осуществлять приставы . . .
Им за это деньги платят.
: -)))
tbog
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
О, Зевс, наконец-то! ты явился и показал нам правду) иди в Думу, там собираются лже-боги, устрой им.
paulas
26 ноября 2015, 14:42
milizdat,
не вся информация хранится на сайтах источниках, есть еще кэш, и сайты типа вебархива, на которых при помощи поиска легко найти удаленную информацию. Реально поисковики источник информации, а теперь и место хранения.
Slutau
26 ноября 2015, 14:42
Начните с того чтобы вв выдаче не было информации трехлетней давности о проведенных выставках, мероприятиях. Владельцы сайтов специально! не удаляют страницы с информацией, которая уже не актуальна для сбора трафика на свои сайты.
Александр
26 ноября 2015, 14:42
Интересно, кто-нибудь из этого многоголосого хора нытиков читал законопроект?

И вообще, чего ныть по законопроекту? Мало ли сумасшедших депутатов какие законопроекты вносит - им и Кремль в белый цвет надо покрасить и еще что. А нытики задолбали на кажды
czerni
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
Вы заметили, что Дума принимает только запрещающие (ограничивающие) законы? К чему это ведёт, догадываетесь?
А Яндекс...
В нынешней России мало чем можно гордиться. Яндексом - можно. И я за него, даже не вникая в суть. А не за Думу.
Александр
26 ноября 2015, 14:42
czerni,
в нынешней России гордиться много чем есть, учите матчасть. А яндекс имеет к России такое же отношение, как и Гугл, например.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
матчать - это матрешка, балалайка и медведь? ПОБЕДА в 1945 и победа 1812? почему бы не погордиться Яндексом - он здесь и сейчас.
Александр
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
ну, если голландская фирма Яндекс для вас предмет гордости, тогда с таким же успехом можете гордиться Пепси-колой или Ниссаном. Хотя, кто знает, может, вы из Нидерландов?

А матчасть для неосведомленных - это не только то, что вы перечислили, но и победа в олимпиаде, заводы, космодромы, уникальные не имеющие аналогов в мире мосты, ракетные двигатели, которые даже западные партнеры у нас покупают. В общем, интересоваться надо современной Россией, хотя кому я это говорю.
madzhugin
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
я так понимаю заводы в Канаде, космодромы в Казахстане, мосты и ракетные двигатели спроектированные как бы в другой и даже уже не существующей стране - этим гордится можно? А Яндексом нельзя? Чем Канада или Казахстан лучше Голландии?
Александр
26 ноября 2015, 14:42
madzhugin,
простите, я человек далеко не праздный, у меня нет времени на бред. Вот чтиво для Вас и других "гордящихся" http://www.sdelanounas.ru/. Наслаждайтесь. Засим откланиваюсь.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
да гордитесь чем хотите))) я не знаю почему вы дарите российский поисковик Голландии, создан и поддерживается российскими мозгами, работает в России на русскоязычную аудиторию. а российские ракетные двигатели, которыми вы так гордитесь, увы последнее время зарекомендовали себя не с лучшей стороны. у вас отбирают право искать информацию в любом поисковике, хоть в голландском, хоть в бразильском.
czerni
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
Ваше высокомерие говорит о том, что ничего иного у Вас не имеется.
Мой Вам поклон.
Александр
26 ноября 2015, 14:42
czerni,
даже не знаю, что ответить на столь нелепую идиосинкразию. До свидания, далекий виртуальный собеседник.
paulas
26 ноября 2015, 14:42
Александр,
пришла команда ныть, ничего не поделаешь :(, надо ныть
Артём Острецов
26 ноября 2015, 14:42
Похож на очередной законопрект для того чтобы погудели СМИ и отвлекли от более серьезных проблем. Что-то их много таких "законопроектов" в последнее время.
yrnikov44
26 ноября 2015, 14:42
Не оскудела земля Русская идиотами.У них одна извилина и она говорит-ЗАПРЕТИТЬ.
Boris Korolev
26 ноября 2015, 14:42
yrnikov44,
это ты по "Минусинску" сейчас прошелся?
kshur2006
26 ноября 2015, 14:42
Давно пора было расчистить эту помойку. Сейчас работы по вытеснению негатива из Яндекса сводится к тому, что на федеральных новостных ресурсах по решению суда спокойно удаляют откровенную клевету. После чего идет многомесячная работа (с непредсказуемым результатом) по выдавливанию из выдачи Яндекса анонимных сплогов, блогов, агрегаторов, псевдо-новостных сайтов с натыренным "компроматом". А жалобы в Яндекс заканчиваются распальцовкой - мы ищем дерьмо по всем помойкам, не мешайте людям получать объективную информацию.
Ksech
26 ноября 2015, 14:42
Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Удачи, Яндекс!
Алексей М.
26 ноября 2015, 14:42
Присоединяюсь к комментарию Ksech, надеюсь всё образуется. Удачи, Яндекс!
jek_recluse
26 ноября 2015, 14:42
Каких только ограничительных изысков не придумывается, в потакающем своей слабости порыве...
schurup87
26 ноября 2015, 14:42
Когда появились первые телефоны с определителем номера (АОН) - либералы взвыли, мол тайна личной жизни, свобода.... Свобода ананимизьма?
Теперь сами не берут трубку если номер не определился. Я тогда писал в традиционное СМИ, мол раз Вам АОНы не свобода, то давайте и дверные глазки запретим...
Пусть врут обо мне ники с аватарами, сколько угодно, народ разберётся кто есть ху а я отвечу, под реальным именем и фото!
Есть вещи, которые даже Ельцин не трогал, это свобода говорить не хорошо о ком угодно, в том числе и о нём!
tbog
26 ноября 2015, 14:42
schurup87,
+1 я тоже не беру с не определившихся номеров, но знаете, скоро разучат. да, курсы "разучим читать" очень востребованы в наше время. ибо незачем.
Юрий Оразмурадов
26 ноября 2015, 14:42
Впрочем ничего нового! Эх,наши законо-творцы.Дурной пример не всегда достоин подражанию. (Ps закон дублирующий из Евроопы с Google)
tunetelling
26 ноября 2015, 14:42
Яндекс цензурирует поиск так как ему хочется. Так что бы как можно больше отжать на директе. Поделом ему! А люди достойны того правительства, которое они имеют. И нехрен тут верещать, вы 5 колонна, 84% поддерживает все решения солцеликого и его прихлебателей.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
tunetelling,
поясните, что вы имеете в виду. в части, как можно цензурировать поиск, чтобы отжать на директе? насколько я знаю, есть выдача поиска и есть рекламная выдача. как цензура одного (если она есть) влияет на второе?
sotdel.yana
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
- -  -  - -
paulas
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
как-как?, призма вообще все собирает в интернете, вот как. и эти строчки в том числе, напишите плохое про гегемона, приедете к ним, вас обяжут написать плохое, иначе не выпустят и атата
URHWPSIKTwXgjEZFCTyu
31 марта 2016, 01:57
tbog,
если поисковая строка проплачена то её зацензурировать гавнопроектами невохзможно , к тому же она попадёт в ответ на много поисковых фраз
ПАСПЕР
26 ноября 2015, 14:42
Всегда считал, что депутаты, кроме вреда ни чего не приносят. Собрание наследников Джержинского и Берия. Ни одного закона за 25 лет новой России, который бы был полезен обществу! Добились того, что ни один закон из десятков тысяч писанных, не выполняется и не соблюдается, в том числе и ими самими. Внутри России все развалили, захламив СМИ только положительной статистикой. Теперь взялись за Интернет. Дождутся народного бунта, только вот бунт будет без лидеров, их сейчас просто нет в России и это самое ужасное.
sir.rums2010
26 ноября 2015, 14:42
Гос Дума не трогай Яндекс!
los-banditos
26 ноября 2015, 14:42
Есть статья за клевету. Персональные данные и личная инфа защищены законом. Так что, это очередной "баян" от госдумы, причём очень деструктивный. Принижается понятие закона и законности. Внушается недоверие к логике и здравому смыслу. Результат действия подобных приёмов налицо: кучи дебилов от кремля до подворотни. Граждане, будьте бдительны!
Jason-dinAlt
26 ноября 2015, 14:42
Когда пришли за коммунистами, я промолчал (не протестовал), потому что не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что не был евреем. Когда пришли за католиками, я промолчал, потому что был
протестантом. А когда пришли за мной, к этому времени не осталось никого, кто мог бы вступиться за меня.

Яндекс, ты долго потакал безумству власти. Что ты теперь хочешь от нас?
setdol.ru
26 ноября 2015, 14:42
Jason-dinAlt,
+++++++++++++
tbog
26 ноября 2015, 14:42
Jason-dinAlt,
Яндекс - всего лишь поисковая система .Поиск всего, что вы ищете, и что есть в интернете.
Цитату Нимёллера пока находит, не смотря на более чем 3-лений срок.
Каким способом Яндекс потакал безумству? опишите подробности, пожалуйста
Boris Korolev
26 ноября 2015, 14:42
Jason-dinAlt,
яндекс потакал? Да яндекс всю дорогу пиарил оппозицию!
Иван Лобин
26 ноября 2015, 14:42
Боюсь представить что будет, в случае принятия закона. Начнется валовая, неконтролируемая блокировка в поисковой выдаче разных ресурсов. Эта выдача сразу оскудеет, останется по большей части одна реклама. Люди которых интересует достоверная информация пойдут пользоваться какими то неизвестными ресурсами, теневыми ресурсами.
Я думаю, со временем подобный закон может существенно подорвать позиции поисковиков в России, они перестанут являться центрами через которые распространяется информация.
Поэтому или пользователи найдут другие способы ее распространения, или свободный интернет в России умрет (чего думаю и добиваются авторы законопроекта)
tbog
26 ноября 2015, 14:42
Иван Лобин,
именно. смерть поисковикам. нашему поисковику - смерть, не нашим - бан. пользователи - почти без интернета. вернее, без результатов выдачи поисковиков. а это равнозначно "без интернета"
kondratieph
26 ноября 2015, 14:42
Это цензура и грубейшее нарушение Конституции нашей страны.
Соловьев Александр
26 ноября 2015, 14:42
Работаю в Государственной Думе помощником депутата Гудкова Дмитрия Геннадьевича. Благодарю руководство компании за профессионально подготовленный отзыв. Очень приятно работать с подобными отзывами, представляющими большую редкость сегодня.
Указанная позиция будет учтена депутатом и изложена в ходе обсуждения законопроекта.
Boris Korolev
26 ноября 2015, 14:42
Соловьев Александр,
Да, передайте вашему патрону, что он полностью и окончательно охренел. Он будет выпилен рано или поздно за все свои дурно пахнущие делишки. Не забудьте "учесть депутатом и изложить в ходе" этот отзыв.
v153ek
26 ноября 2015, 14:42
Я не вижу ничего страшного в том что происходит - вы сами в этом виноваты:
Принцип вашей компании "мы вне политики" именно к этому и приводит. Политики вас со всех сторон кромсают, вам что-то урезают, а вы ни слова и политике, только безрезультатно ноете в блоге и цикл повторяется. Так уже было про персональные данные, про блокировки и теперь вот забвение.

Молодцы, вы в первых рядах тех кто активно роет могилу российскому IT-бизнесу.
Ya.VitaliyMironov
26 ноября 2015, 14:42
Да, возможно, законопроект имеет свои недостатки, что со временем его практического применения сойдет на нет.
Однако, я думаю, что он больше на пользу, чем во вред. Так как определенно «почистит» интернет.
Конечно, это очень весело и задорно написать чепуху про кого-нибудь, а потом к ней при надобности аппелировать. И если уж говорить о соблюдении прав человека, то мне как отдельному индивидууму важнее право на тайну личной жизни, а не желание (право) общества о ней побольше знать (вне зависимости от её достоверности). Думаю, каждый член того же общества имеет схожую позицию.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
ya.vitaliymironov зачем вы, индивидуум, совались со своей личной жизнью в интернет? кто про нее узнает, если вы сами про себя любимого не напишите, что вы - это вы? а если напишут, то вы не индивидуум, вы Сергей Зверев, извините, если обидела
admin@fishlabs.su
26 ноября 2015, 14:42
"Европейский суд обязал поисковые системы удалять конкретные ссылки на определенную информацию по узкому классу запросов. При этом к каждому случаю удаления ссылки из результатов поиска поисковые сервисы обязаны подходить внимательно, чтобы не ограничить возможность поиска важной информации и не нарушить баланс частного и публичного интересов."

А у нас, если это прямо в законопроекте не сказано,  поисковики такой роскоши (ответственно работать) не могут позволить?
chernisheva
26 ноября 2015, 14:42
"Поиск в интернете — наш основной сервис. Более чем за 15 лет существования в него было вложено колоссальное количество сил и средств".

Наивно как... Нельзя вкладывать силы и средства там, где тебе ничего не гарантируют, где нет ни судов, ни выборов, никакой защиты прав собственности. Сначала надо было озаботиться судами и выборами. Сейчас Дума никому не подконтрольна, а в суд сходить - как на 3 буквы. "Если ты не занимаешься политикой, политика однажды обязательно займется тобой". Увы, это так.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
chernisheva,
вы занимаетесь? :)
chernisheva
26 ноября 2015, 14:42
tbog,
не прямо политикой, а развитием гражданского общества на местном уровне. Без самоорганизации людей на местах мы никуда не сдвинемся в смысле политики.
us-a81
26 ноября 2015, 14:42
Уже несколько лет идет атака на интернет, на свободу информации, а вы только сейчас проснулись? Не поздно ли как говорится "пить боржоми"? Был Яндекс станет Спутник... Завтра всех наручники обяжут покупать, а может и мыло с веревкой, чтобы государство не тратило на это деньги.
aksakal@tut.by
26 ноября 2015, 14:42
Кто-то ещё что-то ищет через Янлекс?
SashaMochalin
26 ноября 2015, 14:42
aksakal@tut.by, какой-то глуповатый вопрос)
Почему бы самому не посмотреть статистику?
webmaster.popov
26 ноября 2015, 14:42
SashaMochalin,
+1
bigMate
26 ноября 2015, 14:42
Яндекс высказывает свою позицию в говнобложике, который никто не читает. Лучше бы сбор подписей  на главной странице провели,пользы было бы больше.
NaivenorDa
26 ноября 2015, 14:42
Это было бы единственно верным решением. Я уверен, если бы они не боялись пойти против течения, то давно уже организовали. Только если это сделают со стороны.
tbog
26 ноября 2015, 14:42
bigMate,
вы читаете) а главную надо использовать, пока не разучили читать вас и нас, согласна
NaivenorDa
26 ноября 2015, 14:42
Вас не беспокоит сама абсурдность данного законопроекта?
Petr-reg
26 ноября 2015, 14:42
Далее будет " крепостной закон "О прописке"", за ним закон "Молчание в тряпочку"
Petr-reg
26 ноября 2015, 14:42
А слабо яндексу уйти с рынка?
Beslan Kmuzoff
26 ноября 2015, 14:42
Европейский суд и Госдума - неправы.
Нельзя удалять ссылку. Дргое дело  можно потребовать чтобы в поисковике по требованию гражданина отображалось бы опровержение на данную ссылку. Да, в таком случае - это только лучше. И для гражданина, кстати, тоже.
А вот удалять информацию о гражданине - это, пардон, дурдом какой-то. Забыть Герострата 2015.
firereg
26 ноября 2015, 14:42
Правильное решение правительства! Надо Яндекс подрихтовать. А то у вас поиск интересный - для русских крым русский а для украинской версии Яндекса - ихний... Если русский поисковик- значит русский, если нет- значит нет... А то ищут - своим свое, чужим чужое
Contego
26 ноября 2015, 14:42
А какие механизмы удаления информации существуют у Яндекса? Как мне, например, удалить из выдачи мою частную переписку, которую слили в сеть после взлома моего собеседника? Поисковые системы сами не смогли (или не захотели) создать механизм удаления ссылок на частную или недостоверную информацию, хотя в обществе потребность в нем существовала, поэтому появление подобного законопроекта стоило ожидать. Его первопричина -- гражданская безответственность поисковых систем.
schurup87
26 ноября 2015, 14:42
Нас имеют те депутаты, каких мы заслуживаем.....
Klesk666
26 ноября 2015, 14:42
Ох уж эта Дума... всё придумывает и придумывает, а исправить уже придуманные законы не хочет.
Boris Korolev
26 ноября 2015, 14:42
Вспоминается мистер Петренко, вспоминается игнор Яндексом российских праздников (даже гугл отмечал) и масса всякой другой ерунды.

Яндексу бы задуматься, нужен он кому-то, кроме России или нет... А пока Яндекс будет херней заниматься, будут у Яндекса проблемы.
Роман
26 ноября 2015, 14:42
А ничего, что болтающаяся в интернете (дез)информация может нанести вред (в том числе и непоправимый) тем людям, о которых она написана? Лично я обеими руками за этот законопроект!
pavel.bandaletov
26 ноября 2015, 14:42
Яндексу не следовало прогибаться раньше, когда требовали персональные данные жертвователей Навального, думали, что бабло победит зло? Теперь поздно пить баржом! Ура не зря запускали Спутник! (Хоть че-нить да найдется) А Яндексу будет урок, нефига ложиться под госорганы.
kotsuba
26 ноября 2015, 14:42
Держитесь! Если проект плохо проработан, то "человек с интеллектом" всегда найдёт выход.

Можно, например, затребовать соразмерные дотации на разработку и разрабатывать 10 лет этот механизм спокойно - тогда налогоплатильщики иначе будут смотреть на авторов закона.

Можно разрабатывать его собственными силами 50 лет и ссылаться на то, что механизм не разработан.

Можно вообще сделать робота, который в личном кабинете будет удалять тот или иной результат из "кеша выдачи" - если требуется возможность удаления (сказано, что надо удалять - будет удаляться), а то что он заново появляется - такого ограничения в законе нет, так что можно не переживать. А иначе опять же требуется гигантская дотация на системы хранения всех этих исключений.


Более того, никто не запрещал выкладывать статистику о том, кто и какие данные удалил - если это не запрещено законом и пользователь сам согласился с этим регистрируясь в личном кабинете для удаления этих ссылок (дописать пункт в соглашение). Ведь если закон требует без проверки это делать по анкете, то вы не будите проверять достоверность, но авторизацию требовать никто не запрещает и в соглашение для авторизации добавить галочку "согласен на публикацию истории моих действий" - тоже никто не запрещает.

Если хороший и нужный закон - он будет работать, а если нет - то нет. Но конечно без дела юристам не стоит сидеть, надо проверить на сколько законно такое требование (с точки зрения законов). Может даже журналистов подключить, чтобы они взяли интервью у авторов закона и поняли почему эти законодатели тратят время именно на этот закон, а не занимаются другими - может действительно это самая насущная проблема для людей страны и уже начались суициды из-за отсутствия такой возможности!

Законы придумывают люди - покажите этих людей, может они дело говорят.

P.S.: Спасибо, что даёте возможность высказаться. Можно я оформлю заявку, что если этот закон примут - удалить этот комментарий? =о)

Главное помнить, что манипулировать другими - плохо даже из лучших побуждений. Этого главный закон, если его не нарушать - катастрофы не случится.
komarshm
26 ноября 2015, 14:42
А кто либо попробует подать в судик на гослуру? Хотя бы на нарушение конституции рашки . . .
: -(((
Юлия Б
26 ноября 2015, 14:42
Насчет прав граждан на получение информации - довольно смешно. Можно подумать, сейчас в выборке Яндекса граждане получают прямо самую достоверную, самую актуальную информацию))) а не ту, за размещение которой на первых местах заплатили)
На самом деле, выполнение закона ни на что особо не повлияет... Как были на первых местах (точнее даже страницах) проплаченные ссылки, так они там и останутся.
rnd137
26 ноября 2015, 14:42
Ирония судьбы... Год назад яндекс, когда было выгодно, дал себе право на забвение владельца кошелька яндекс-денег через два года. Теперь, когда кто-то в таком же стиле ограничивает яндекс, слышно недовольство с его стороны. Непоследовательно)
m0nitor
26 ноября 2015, 14:42
в стране сначала порядок навести стоит, а потом уже в интернет лезть
Elia
26 ноября 2015, 14:42
http://www.youtube.com/watch?v=c3yOGuY5VBw
Даня Поперечный рассказывает почему этот законопроект глуп.
Крузенштерн
26 ноября 2015, 14:42
пи***асы сидят наверху
такими темпами их скоро уйдут
закрывают по сути бизнес многим
делали делали сайт мы про брокеров с отзывами
и тут на тебе ...
в общем плохо это - в бан можно попасть по заявлению ... без воли поисковика
так же такими темпами появится острая потребность с поисковике анониме
который не должен будет исполнять законодательство
у каждого свой поисковик - вот что нужно

в общем доиграются они в Орвела
Dankratmoney
26 ноября 2015, 14:42
люди не умеющие толком пользоваться интернет,выпускают закон о нем,это пздц господа
Wolpix
26 ноября 2015, 14:42
Представьте себе ситуацию. Не смотрите, что о политике, просто эту информацию удалят одной из первых. Вот захотел русский человек встать на тропу просветления и начал искать различную информацию по истории. Например, когда же впервые упоминается Россия, а когда Украина (попрошу перед критикой сначала таки поискать и почитать на различных ресурсах, желательно не только российских). А найти ничего не может. Или, скажем, хочет найти фотографии российских деревень, чтоб сравнить с теми, которые ему друзья прислали из-за рубежа (так их тоже нельзя будет найти, нечего засматриваться на чужое добро, надо в своём жить). Будет только важная информация: куда платить налоги, как прожить на пенсию и т.п..
m4uxnb1x
11 декабря 2015, 17:17
Wolpix,
в библиотеку ходи искать инфу, нечего глаза за компом ломать
Веселов
26 ноября 2015, 14:42
Скоро пукнуть и паписить по команде будем делать!!:) Где ПРАВА человека??? В этой диктаторской стране их нет:) Толстые жирные коты не хотят чтоб НАРОД ЗНАЛ о их нажитом непосильным трудом капиталов!!
melkorbsd
26 ноября 2015, 14:42
Позиция понятна, а где сам механизм-то?
Адвокат
26 ноября 2015, 14:42
Полностью поддерживаю закон. Так например есть пару сайтов, на которых написан якобы комментарий от клиента обо мне. Но он не соответствует действительности. Я обратился на эти сайты с просьбой удалить бред с их страниц. Как Вы думаете что мне предложили? Заплатить деньги за удаление такой информации! Мол улучшение репутации у них производится на платной основе.. А где гарантии, что не они сами пишут гадости с целью подзаработать? Так что принятый закон нужен!
m4uxnb1x
11 декабря 2015, 17:10
Я не пользуюсь яндексом и поэтому мне пофигу нравится вам закон или нет! Гугл рулит!
Where-You
7 января 2016, 14:16
Ужасный, тупой и не проработанный закон который перекрывается благородным названием "право на забвение". Чтобы тупой народ воспринимал его как что-то великое. Нацелен в основном на ограничение распространения информации и мнений в интернете. Что в свою очередь позволяет манипулировать мнениями и настроениями людей. После подчинения телевидения, кстати не заметно для большинства, осталось подчинить себе интернет. На мой взгляд это начало, дальше должна последовать серия подобных законов, принятых с той же целью ограничить доступ к неугодной правительству информации. По просту рычаги для пропаганды и зомбирования. Что в целом не так страшно, пока это касается исключительно политики, по ведь речь идет о достоверной информации и альтернативных мнениях.
A.AA.111
8 марта 2016, 16:45
Тоже против этого закона. Надеюсь, его не примут
ina.swir
21 апреля 2016, 12:18
Хочу убрать почту из Яндекса, но по-видимому этого не сделает никто. На сайте одни мошенники, хотят чтобы им деньги переводили за любое действие.
Лукаш Фладаров
сегодня, 00:09
круто