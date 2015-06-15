Забвение права на поиск

В четверг думский комитет по информационной политике обсуждал законопроект, который обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконную или недостоверную информацию, или даже на достоверную, если она касается событий трёхлетней давности. Поиск в интернете — наш основной сервис. Более чем за 15 лет существования в него было вложено колоссальное количество сил и средств. В первую очередь мы старались сделать поиск полным, полезным и независимым. Законопроект в текущей редакции существенно затруднит развитие поиска, построенного на таких принципах, или даже сделает его существование вовсе невозможным. Поэтому мы считаем необходимым прокомментировать законопроект — в том числе, публично.

По словам авторов законопроекта, предложенный механизм позволит любому человеку ограничить распространение в интернете недостоверной или неактуальной информации о себе. Само по себе это неплохо, принцип, предоставляющий людям такое право, основан на одном из важнейших прав человека — на тайну частной жизни, включая право контролировать распространение информации о себе. К сожалению, механизм, предложенный в законопроекте, не прекращает распространение информации в интернете и при этом противоречит базовым правовым принципам и действующему законодательству.

Вопросы вызывает, прежде всего, допустимость ограничения прав человека на поиск достоверной информации. Действующее законодательство не предполагает такой возможности. В Конституции РФ закреплено право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29). Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и информатизации» также предусматривает право на поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников (статья 8). Этим, собственно, и занимается поисковая система: ищет по всем общедоступным источникам информации. Законопроект игнорирует право на поиск. Безусловно, существует возможность ограничения конституционных прав человека для достижения определенных целей, однако явно не тех, которые указаны в законопроекте.

В ограничениях, которые вводит законопроект, присутствует явный дисбаланс между частными и общественными интересами. Необходимость поиска и получения информации во многих случаях обоснована общественным интересом к деятельности лиц, которые играют важную роль в жизни человека или общества. Законопроект затруднит или сделает поиск важной и достоверной информации невозможным. Скажем, невозможным может оказаться найти информацию и отзывы о враче, к которому вы собираетесь пойти на приём, или о воспитательнице детского сада, в который вы собираетесь отдать своего ребёнка.

Кроме того, предлагаемый механизм открывает возможности для многочисленных злоупотреблений. От авторов жалобы не требуется никакого обоснования или подтверждения: достаточно одной жалобы. В результате из поисковой системы должны исчезнуть ссылки на неопределённый круг ресурсов, любых. Это очень удобно для достижения самых разных целей, например, чтобы скрыть информацию о мошеннических схемах или затруднить работу конкурентам.

Но даже если представить себе, что можно ограничить людей в поиске достоверной информации наравне с незаконной или недостоверной, возникает второй вопрос: кто должен исследовать информацию, выяснять, насколько она законна, достоверна или актуальна, относится ли к конкретному лицу, и принимать итоговое решение? Законопроект предлагает закрепить эту функцию за поисковиками, передав функции судов или правоприменительных органов отдельно взятым коммерческим организациям. Если поисковая система откажется от этой роли, ей грозят постоянные штрафы или судебные разбирательства.

Помимо этого, законопроект не учитывает технические особенности распространения информации в интернете и принципы работы поисковых систем. Он позволяет любому гражданину потребовать от поисковой системы прекратить выдавать ссылки на ресурсы с определённой информацией. При этом указывать сами ссылки вовсе необязательно. В требовании человеку достаточно просто привести информацию, ссылки на которую нужно убрать из выдачи. То есть речь идёт даже не о том, чтобы убрать тот или иной ресурс из поисковой выдачи, а о том, чтобы поисковая система вообще перестала находить некую информацию, размещённую в любом месте интернета, по любому поисковому запросу. Для этого надо сначала найти все страницы, которые могут появиться в поисковой выдаче на любом месте по всем запросам, какие только могут прийти в голову человеку. Это уже требует бесконечного времени. Потом нужно проверить, насколько найденные документы соответствуют тому, что написано в требовании — та там информация или какая-нибудь другая, и провести расследование, чтобы установить, действительно ли она недостоверна или старше трёх лет. Очевидно, что поисковая система всего этого сделать не может.

У законопроекта ещё множество недостатков, однако вряд ли имеет смысл говорить о них в ситуации, когда сам предлагаемый механизм противоречит закону и технически нереализуем.

Законопроект обычно связывают с решением Суда Европейского союза в деле Google Spain против AEPD, González (C-131/12 ). Это решение много критикуют, и при этом обсуждаемый российской думой законопроект проработан гораздо хуже.

Европейский суд обязал поисковые системы удалять конкретные ссылки на определенную информацию по узкому классу запросов. При этом к каждому случаю удаления ссылки из результатов поиска поисковые сервисы обязаны подходить внимательно, чтобы не ограничить возможность поиска важной информации и не нарушить баланс частного и публичного интересов.

Заключение Яндекса на предлагаемый законопроект можно прочесть здесь.