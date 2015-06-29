Все работы хороши

Сегодня мы запустили новую версию Яндекс.Работы — сервиса для поиска вакансий. При проектировании интерфейса мы преследовали одну главную цель: сделать процесс поиска работы удобнее и проще. Для этого сначала нужно было узнать, какие проблемы возникают у людей, пользующихся сервисом, и шаг за шагом решить их. Результатом этих решений стал совершенно новый сервис, внешне не похожий на тот, что был раньше, но сохранивший все привычные функции.





Первая версия Яндекс.Работы, запущенная в 2010 году, была ориентирована на модель классических порталов для поиска работы: множество фильтров и параметров поиска, подробные описания вакансий, длинные перечни отраслей, профессий и компаний. Всё это полезно, когда ищешь офисную работу, но больше половины посетителей нашего сервиса интересуются вакансиями, на которые можно претендовать без резюме, — водители, грузчики, продавцы, курьеры. При поиске такой работы на первый план выходят другие критерии, и это должно отражаться в интерфейсе. Кроме того, за пять лет дизайн сервиса, откровенно говоря, устарел. Мы хотели, чтобы новая Работа соответствовала и современным требованиям к интерфейсам, и пожеланиям людей к функциям сервиса.



Конечно, у нас были определённые гипотезы о том, что можно улучшить. Перед тем как начать работу, мы провели несколько юзабилити-исследований и глубинных интервью, чтобы проверить эти предположения. Многие гипотезы полностью подтвердились, но мы узнали и кое-что новое. Например, оказалось, что люди воспринимают логотипы компаний на главной странице как рекламу и относятся к этому негативно. При этом те же логотипы в описаниях вакансий, наоборот, помогают сориентироваться и очень полезны.





Главное, что мы вынесли из исследований — людям нужна простота. И, в общем-то, все те изменения, которые произошли на сервисе, направлены на достижение этой простоты. По отдельности они могут показаться незначительными: здесь немного добавили, оттуда немного убрали. Однако из этих мелочей сложилась новая Яндекс.Работа.



Во-первых, мы пересмотрели логику показа фильтров в поиске, оставив на виду только самые важные — это профессия, регион, станция метро (или район) и зарплата. Исследования показали, что большое количество фильтров только путает людей и усложняет им задачу. Те фильтры, которые используются реже, мы расположили справа от списка вакансий, чтобы не отвлекать человека, но дать ему возможность их использовать. Во-вторых, упростили сортировку вакансий: вместо сортировки по релевантности, которую многие не понимали, вакансии теперь можно сортировать по размеру зарплаты или по дате появления.



При поиске многих вакансий близость места работы к дому может стать решающим фактором, поэтому мы сделали больший акцент на геолокации. Теперь в каждой вакансии, где указан адрес места работы, мы показываем расстояние до него от ближайшего метро, а если в городе нет метро — район, в котором доступна вакансия.



Другое важное изменение касается описания вакансий. В ходе исследований выяснилось, что никто не читает длинные описания — людей интересует самое важное: место, где предлагается работать, и размер зарплаты, а также дата размещения вакансии и график работы. Теперь всё это видно сразу, а лишнее мы убрали. Конечно, убрали не полностью — описания вакансий для специалистов остались, как и дополнительные фильтры. Наша цель была в том, чтобы вся информация, которую вы видите сразу, была важной.





На главной странице Яндекс.Работы мы показываем наиболее востребованные фильтры и категории. Задача главной страницы — как можно быстрее перевести человека, который ищет работу, к результатам поиска. Это помогают сделать фильтры по типам работы — например, работа без опыта или на дому, — а также список наиболее популярных отраслей.



Помимо интерфейса, Яндекс.Работа обновилась и технологически. Например, мы сделали умные подсказки зарплат. Если вы ищете работу официанта с определённой зарплатой, а на сервисе доступно больше вакансий с зарплатой ненамного ниже, Работа покажет это.





Ещё одно важное, но не такое заметное технологическое обновление, — значительное улучшение алгоритма поиска дублей вакансий. Яндекс.Работа получает данные о вакансиях от разных партнёров, и часто бывает так, что одна и та же вакансия приходит к нам несколько раз. Чтобы они не дублировались на сервисе, их нужно правильно кластеризовать, что мы и постарались сделать.



Подобных небольших изменений на сервисе очень много, мы перечислили лишь самые важные. Пользуйтесь новой Яндекс.Работой на rabota.yandex.ru или с помощью мобильных приложений для iOS и Android, о запуске которых мы рассказывали совсем недавно, и оставляйте ваши отзывы. Надеемся, что вам понравится.