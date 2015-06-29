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Все работы хороши

Сегодня мы запустили новую версию Яндекс.Работы — сервиса для поиска вакансий. При проектировании интерфейса мы преследовали одну главную цель: сделать процесс поиска работы удобнее и проще. Для этого сначала нужно было узнать, какие проблемы возникают у людей, пользующихся сервисом, и шаг за шагом решить их. Результатом этих решений стал совершенно новый сервис, внешне не похожий на тот, что был раньше, но сохранивший все привычные функции.

Главная страница новой Яндекс.Работы
Первая версия Яндекс.Работы, запущенная в 2010 году, была ориентирована на модель классических порталов для поиска работы: множество фильтров и параметров поиска, подробные описания вакансий, длинные перечни отраслей, профессий и компаний. Всё это полезно, когда ищешь офисную работу, но больше половины посетителей нашего сервиса интересуются вакансиями, на которые можно претендовать без резюме, — водители, грузчики, продавцы, курьеры. При поиске такой работы на первый план выходят другие критерии, и это должно отражаться в интерфейсе. Кроме того, за пять лет дизайн сервиса, откровенно говоря, устарел. Мы хотели, чтобы новая Работа соответствовала и современным требованиям к интерфейсам, и пожеланиям людей к функциям сервиса.

Конечно, у нас были определённые гипотезы о том, что можно улучшить. Перед тем как начать работу, мы провели несколько юзабилити-исследований и глубинных интервью, чтобы проверить эти предположения. Многие гипотезы полностью подтвердились, но мы узнали и кое-что новое. Например, оказалось, что люди воспринимают логотипы компаний на главной странице как рекламу и относятся к этому негативно. При этом те же логотипы в описаниях вакансий, наоборот, помогают сориентироваться и очень полезны.

Логотипы компаний на главной странице предыдущей версии Работы
Главное, что мы вынесли из исследований — людям нужна простота. И, в общем-то, все те изменения, которые произошли на сервисе, направлены на достижение этой простоты. По отдельности они могут показаться незначительными: здесь немного добавили, оттуда немного убрали. Однако из этих мелочей сложилась новая Яндекс.Работа.

Во-первых, мы пересмотрели логику показа фильтров в поиске, оставив на виду только самые важные — это профессия, регион, станция метро (или район) и зарплата. Исследования показали, что большое количество фильтров только путает людей и усложняет им задачу. Те фильтры, которые используются реже, мы расположили справа от списка вакансий, чтобы не отвлекать человека, но дать ему возможность их использовать. Во-вторых, упростили сортировку вакансий: вместо сортировки по релевантности, которую многие не понимали, вакансии теперь можно сортировать по размеру зарплаты или по дате появления.

При поиске многих вакансий близость места работы к дому может стать решающим фактором, поэтому мы сделали больший акцент на геолокации. Теперь в каждой вакансии, где указан адрес места работы, мы показываем расстояние до него от ближайшего метро, а если в городе нет метро — район, в котором доступна вакансия.

Другое важное изменение касается описания вакансий. В ходе исследований выяснилось, что никто не читает длинные описания — людей интересует самое важное:  место, где предлагается работать, и размер зарплаты, а также дата размещения вакансии и график работы. Теперь всё это видно сразу, а лишнее мы убрали. Конечно, убрали не полностью — описания вакансий для специалистов остались, как и дополнительные фильтры. Наша цель была в том, чтобы вся информация, которую вы видите сразу, была важной.

Результаты поиска по вакансиям
На главной странице Яндекс.Работы мы показываем наиболее востребованные фильтры и категории. Задача главной страницы — как можно быстрее перевести человека, который ищет работу, к результатам поиска. Это помогают сделать фильтры по типам работы — например, работа без опыта или на дому, — а также список наиболее популярных отраслей.

Помимо интерфейса, Яндекс.Работа обновилась и технологически. Например, мы сделали умные подсказки зарплат. Если вы ищете работу официанта с определённой зарплатой, а на сервисе доступно больше вакансий с зарплатой ненамного ниже, Работа покажет это.

Умные подсказки зарплат
Ещё одно важное, но не такое заметное технологическое обновление, — значительное улучшение алгоритма поиска дублей вакансий. Яндекс.Работа получает данные о вакансиях от разных партнёров, и часто бывает так, что одна и та же вакансия приходит к нам несколько раз. Чтобы они не дублировались на сервисе, их нужно правильно кластеризовать, что мы и постарались сделать.

Подобных небольших изменений на сервисе очень много, мы перечислили лишь самые важные. Пользуйтесь новой Яндекс.Работой на rabota.yandex.ru или с помощью мобильных приложений для iOS и Android, о запуске которых мы рассказывали совсем недавно, и оставляйте ваши отзывы. Надеемся, что вам понравится.

54 комментария
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Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:41
Молодцы! Спасибо!
Игорь Л.
26 ноября 2015, 14:41
Раньше можно было получать нужные вакансии через RSS. Куда теперь подевалась эта возможность — не нашёл :(
Ilya Krekhov
26 ноября 2015, 14:41
Я пользовался вашим сервисом для поиска работы и любил его за то, что информация в результатах поиска была хорошо организована, было удобнее, проще и быстрее просматривать результаты поиска.

Сейчас все ухудшилось. Теперь у вас информация разбросана по разным частям экрана и приходится перемещать взгляд туда-сюда слева направо. К тому же эта информация неясно организована. Теперь трудно быстро увидеть дату или зарплату в вакансии. И логотипы компаний еще больше этому препятствуют, отвлекая внимание от информации. Раньше взгляд скользил по одной линии сверху вниз и можно было прочитать все важное налету. При поиске работы главное - это удобство и быстрота восприятия информации, возможность быстро "просканировать" результаты. Особенно я это ощущаю при просмотре большого количества вакансий. Плюс выпадающие меню, которые вы поставили справа, тоже замедляют поиск - галочки были намного быстрее.

Я очень расстроен, что теперь нет удобного сервиса для поиска работы, которым вы были для меня. Я хочу, чтобы вы изменили ситуацию и переработали интерфейс.
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
дурацкий, глючный интерфейс. зависает на какой-то одной странице, не работает переход по истории "назад". пропала подписка по rss.
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
Magadum-Ekb,
подскажите, пожалуйста, браузер и версию систему на которых "зависает" интерфейс.
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
отписался в support. Там уже ответили и даже вроде поправили. Вроде заработало нормально.
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
НИХРЕНАСЕБЕ! это что за бред?
зашел в "Избранное", вижу уведомление - "44 вакансии устарели, поэтому они были удалены из вашего списка." Хотя у меня там было-то пара записей. Но зато появились два (ДВА!) десятка записей, причем с вакансиями городов со всей страны, от Москвы до Новосибирска, и даже ни одной из моего города!
ЯНДЕКС, что с тобой? Как можно так безалаберно и неуважительно относиться к своим пользователям?
УВольнять надо таких работников, которые позволяют себе выкладывать на прилавок не прожаренную продукцию, от которой может случиться несварение!.. (((((((((((
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
и вообще функционал сильно ухудшили. Куда убрали возможность вычеркнуть объявление из списка?
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
Почему при переходе в вашу предустановленную выборку ("Без опыта", "Временная" и др.) я не вижу её заголовка? Я через некоторое просто забываю в каком разделе я нахожусь. Очень неудобно!

Почему станции метро обозначены какими-то точками? Очень трудно буковку М поставить?

А разделить объявления более контрастными линиями тоже у дизайнеров соображалки не хватило? Или хотя бы оставить, как это было в предыдущей версии интерфейса - выделением объявления при наведении курсора?
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
Magadum-Ekb,
заголовки страниц вернем в ближайшее время.
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
а выделение и вычеркивание просматриваемого объявления вернёте?
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
УЖААААС! ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС!!!

И наберите нормальных дизайнеров и веб-разработчиков!
alexmkin
26 ноября 2015, 14:41
Magadum-Ekb,
"нормальность" дизайнеров и разработчиков будете определять вы?
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
alexmkin,
Естественно, я как пользователь, для которого и делается этот сервис! Ведь я не в чью-то приватную песочницу залез, а делаю пользовательские замечания по новой версии сервиса, которым мне предлагают пользоваться.
schurup87
26 ноября 2015, 14:41
Алгоритм Минусинск я называю "Назаводск" ибо теперь зарабатывать в интернете становится сложней а вскоре будет вообще невозможно, без таланта и трудолюбия! Наверно это правильно. Яндекс дал - Яндекс взял! Вот Вам и сервис в помощь! Назавод любит Вас!
overdrivex
26 ноября 2015, 14:41
schurup87,
:)
vespex
26 ноября 2015, 14:41
Ребята, у вас во многих сервисах разные карты метро почему то. Нельзя с другими командами пообщаться и выбрать одну? На "работе" нет Тропарёво, например. Стыдоба)
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
vespex,
спасибо за сигнал.
Постараемся оперативно поправить.
nickskye
26 ноября 2015, 14:41
Уважаемая Яндекс.Работа, убедительная просьба к Вам: верните пожалуйста RSS-ленты для всех разделов с возможность подписаться на любой раздел в произвольном RSS-ридере (как раньше).

Читать 120 писем с вакансиями пришедшими за день (если подписаться на e-mail рассылку) невероятно неудобно, а если не заходить в почту несколько дней - придется разбирать 1000 писем... Пожалуйста, верните.
Ал Мел
26 июня 2016, 19:52
nickskye,
поддерживаю. Почему HeadHunter лучше Superjob? Хотя бы потому что у HH отдает RSS-ленту по интересующей вакансии. Но Яндекс же флагман и от него тоже ждешь RSS.
Михаил Романов
26 ноября 2015, 14:41
Как писали выше, наберите нормальных дизайнеров коих полно талантливых на  дрибббл.ком, не позорьтесь!
brat-line
26 ноября 2015, 14:41
Другое важное изменение касается описания вакансий. В ходе исследований выяснилось, что никто не читает длинные описания — людей интересует самое важное:  место, где предлагается работать, и размер зарплаты, а также дата размещения вакансии и график работы.
-----------------
зря, по описанию сразу видно адекватная компания или нет, жаль что решили порезать
allezz
26 ноября 2015, 14:41
> Результатом этих решений стал совершенно новый сервис

Утверждение ложное.


> внешне не похожий на тот, что был раньше,

А это утверждение - истинное, но ни малейшей радости данный факт не вызывает.


> но сохранивший все привычные функции.

Опять ложное утверждение. Для меня были весьма привычны следующие функции:
- "Вычеркнуть вакансию" в списке поиска. На кой ляд мне будут мозолить глаза вакансии, которые мне не подходят?
- "Пожаловаться на вакансию". Это означает, что я вынужден буду тратить свое время на отсев мусора в виде обманных вакансий или вакансий, размещенных не в своем разделе.
- Сортировка в списке избранных вакансий. Зачем ее убрали?

В общем, на мой сугубо личный взгляд, сервис не стал ни удобнее, ни проще. Для пользователя, разумеется. В отличие от серверов "Яндекса", на них нагрузка должна несколько уменьшиться.
sharov-wizard
26 ноября 2015, 14:41
очередная бредятина. я разочарован.
omote68
26 ноября 2015, 14:41
почему Яндекс распространяет свои программы вирусным способом? Это присуще только мерзким компаниям. Репутация подорвана. про какие вы новые проги тут рассказываете?
lil.ismailowa
26 ноября 2015, 14:41
Отлично ! Мне понравилось!
tchelovek.oleg
26 ноября 2015, 14:41
А как в новом ЯР осуществлять поиск по конкретному слову в теле (описании) вакансии, а не только в заголовке? Раньше была такая возможность.
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
tchelovek.oleg,
сейчас эта возможность срабатывает автоматически, если найдено мало вакансий.
tchelovek.oleg
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
спасибо.
Но если какое-то число вакансий все-таки находится по первому запросу, в блоке "По вашему запросу найдено мало вакансий" нет ссылки или чекбокса "искать в тексте вакансии" как раньше.
То есть, например, если я ищу работу по слову 'javascript' в Нижнем Новгороде, мне выдается всего 6 результатов, хотя реально вакансий, где он упоминается - 150, и у меня нет возможности эти 150 найти, дальше тупик.
Александр
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
верните rss
Камиль
26 ноября 2015, 14:41
(((( мммммда......
Stepan R.
26 ноября 2015, 14:41
Присоединяюсь ко множественным просьбам о возвращении рассылки вакансий по RSS. Верните пожалуйста эту опцию.
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
На счет дизайна интерфейса - все в мире относительно, кому-то нравиться кому-то нет
А вот функцию фильтра по профессиям данной отрасли зачем убрали? сидеть тупо листать весь большой список неприятно и нудно
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
prutsakov,
вы можете выбрать отрасль в фильтрах, либо ссылкой на главной, а название профессии указать в поисковой строке над выдачей. Или я не верно Вас понял?
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
неправильно
выбор отрасли и ввод должности в строке поиска был и есть сейчас
В прошлой версии после выбора отрасли было (не знаю как объяснить) что-то вроде хэш тегов должностей которые есть в отображенном списке вакансий.
Например, в 200 страницах списка вакансий отрасли ИТ за месяц есть какое-то количество администраторов, web-дизайнеров и 1с-программистов. Так вот под строкой поиска были перечислены именно должности которые есть в этих 200 страницах. Это было удобно именно как фильтр сужения круга поиска
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 14:41
prutsakov,
понял Вас. Этот функционал мы планируем вернуть в ближайшее время.
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
спасибо,
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
vasilyev.evgeny,
Вы, извините, нафига выпускаете откровенно недоработанную версию интерфейса? У вас что, нет тестовой группы пользователей?

Если по другому не умеете делать, тогда большая просьба - поставьте кнопку "Вернуться к старой версии интерфейса Я.Р"!!!
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
В общем, майнер майнунг нах, унификация всех сервисов под один стиль, коей в последнее время явно страдает ув. Яндекс, не всегда может являться хорошим решением. Индивидуальность это тоже хорошо. А то сейчас у них все сервисы выглядят, как одинаково подстриженные и кастрированные коты. И ладно бы только внешний вид, так ведь функционал сервисов явно ухудшают.
Может у них Генеральный Дизайнер "не курит и не пьёт"?.. )))
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
А "Отправить вакансию на почту" где?

А флажок "Избранное" нельзя сделать цветным? К примеру красненьким?
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
А на странице "Информация о компании" рядом с линком "Сайт компании" нельзя написать сам веб-адрес?
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
А почему, к примеру, по запросу "Курьер" сервис мне выдает целую страницу сплошь вакансий "Расклейщик объявлений"? Причем даже в описаниях самих этих объявлений не содержится слова "курьер".
wvvwprv
26 ноября 2015, 14:41
Верните пожалуйста функцию "скрыть вакансию" и добавьте "скрыть компанию"
TILLDO
26 ноября 2015, 14:41
Не слушайте никого! Прекрасный дизайн!
enver.mumdji
26 ноября 2015, 14:41
НОВЫЙ ЯНДЕКС РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ!!!!!
Александр
26 ноября 2015, 14:41
Верните RSS
Татьяна Степанова
26 ноября 2015, 14:41
Отличный сервис, спасибо большое! )))
Владимир
26 ноября 2015, 14:41
Редизайн интересный. Жаль работы нормальной так и не появилось.
red50282
26 ноября 2015, 14:41
Почему в новостях Города Перми только одни убийства , погони и криминал. У нас в городе помимо этого и еще разные позитивные события происходят. Вот сегодня , например , из пяти новостей все пять про криминал. Там админы  сайта  ваааще  в трансе что ли . Готова их  заменить
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
red50282,
потому что тем, кто делает подобные сервисы, на самом деле глубоко насрать на людей, как таковых, они озабочены лишь посещаемостью и привлекаемым трафиком. :/
Magadum-Ekb
26 ноября 2015, 14:41
Эээээ.э.э.э..., уважаемые!
Это что за фокусы? Почему вы позволяете себе без спроса и без ведома управлять МОИМИ Избранными, ым?
http://prntscr.com/7yqllk
http://i.imgur.com/xQpxTnG.png
MadReason
26 ноября 2015, 14:41
rss
dds-tigra
26 ноября 2015, 14:41
Верните RSS
Dmitriys
сегодня, 13:45
в этой стране все хорошее долго не живет! вот и яндекс упразднил свой портал яндекс работа -за ненадобностью по их мнению! этож кто там такой умный то?