В современной жизни мы чаще всего храним фото в цифровом виде. Обычно просто переносим их в облако или на компьютер — и на этом всё. Иногда появляется мысль разобрать фотографии, да руки не доходят. А потом уж и не вспомнить, когда и где фотографировал. На Яндекс.Диске такой проблемы больше нет. Сервис теперь сам раскладывает всё по полочкам и помогает составлять фотоальбомы.



В Диске появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы не просто по датам, а по отдельным событиям — часто с названием места съёмки. Так, снимки рассвета в Шарм-эль-Шейхе будут лежать отдельно от фотографий вечеринки, куда вы отправились в тот же день. Быстро переместиться к снимкам за нужный месяц и год помогает панель навигации. Хотите найти фотографии пятилетней давности — пожалуйста. Нужны снимки из Амстердама, но вы не помните, когда там были, — тоже не проблема. Вы отыщете фотографии по названию города.





Время и место съёмки мы берём из данных снимков. Все фотоаппараты и смартфоны фиксируют время съёмки, а некоторые — также долготу и широту. Пользователю географические координаты ни о чем не говорят, а Диск (не без помощи Яндекс.Карт) определяет по ним место съемки. В итоге вы будете точно знать, где у вас на фотографиях Прага, а где — Ческе-Будеёвице. И сможете вспомнить все детали отпуска, пересматривая снимки даже через много лет.



Напомним, что у Диска есть много возможностей для удобного сбора фотоархива в одном месте. Это и автоматическая загрузка фото с помощью приложений для компьютера и мобильного, и выборочная ручная загрузка, а также импорт фотографий из социальных сетей. Из соцсетей вы можете забрать на Диск и те снимки, на которых вас отметили друзья.



Одно дело — организация фотоархива, другое — составленный со вкусом альбом. Это почти произведение искусства. Поэтому для альбомов мы сделали отдельный раздел. Создать альбом очень просто: достаточно отметить нужные фото и видео, нажать на кнопку — и альбом готов. В отличие от папки, у него будет красивая обложка с названием.





Одну и ту же фотографию можно включать в разные альбомы, не дублируя её на сервисе. А сделать снимки более эффектными поможет редактор фотографий. Вы можете скрыть свой альбом от чужих глаз или сделать его публичным, делиться им в соцсетях и наблюдать, сколько же будет просмотров. Мы сами уже составили кучу альбомов — вот, например, с европейским стрит-артом, венецианскими дверями и закатами в Яндексе.



И напоследок о ценах. Для тех, кому нужно очень много места на Диске, Яндекс существенно снизил тарифы на 100 ГБ и 1 ТБ дополнительного пространства. Теперь целый терабайт в облаке обойдется всего в 2000 рублей в год или 200 в месяц, а 100 ГБ — в 800 рублей в год или 80 в месяц. Занимайте столько места, сколько вам нужно, составляйте альбомы и делитесь снимками.