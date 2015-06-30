КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Всё по полочкам

В современной жизни мы чаще всего храним фото в цифровом виде. Обычно просто переносим их в облако или на компьютер — и на этом всё. Иногда появляется мысль разобрать фотографии, да руки не доходят. А потом уж и не вспомнить, когда и где фотографировал. На Яндекс.Диске такой проблемы больше нет. Сервис теперь сам раскладывает всё по полочкам и помогает составлять фотоальбомы.

В Диске появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы не просто по датам, а по отдельным событиям — часто с названием места съёмки. Так, снимки рассвета в Шарм-эль-Шейхе будут лежать отдельно от фотографий вечеринки, куда вы отправились в тот же день. Быстро переместиться к снимкам за нужный месяц и год помогает панель навигации. Хотите найти фотографии пятилетней давности — пожалуйста. Нужны снимки из Амстердама, но вы не помните, когда там были, — тоже не проблема. Вы отыщете фотографии по названию города.


Время и место съёмки мы берём из данных снимков. Все фотоаппараты и смартфоны фиксируют время съёмки, а некоторые — также долготу и широту. Пользователю географические координаты ни о чем не говорят, а Диск (не без помощи Яндекс.Карт) определяет по ним место съемки. В итоге вы будете точно знать, где у вас на фотографиях Прага, а где — Ческе-Будеёвице. И сможете вспомнить все детали отпуска, пересматривая снимки даже через много лет.

Напомним, что у Диска есть много возможностей для удобного сбора фотоархива в одном месте. Это и автоматическая загрузка фото с помощью приложений для компьютера и мобильного, и выборочная ручная загрузка, а также импорт фотографий из социальных сетей. Из соцсетей вы можете забрать на Диск и те снимки, на которых вас отметили друзья.

Одно дело — организация фотоархива, другое — составленный со вкусом альбом. Это почти произведение искусства. Поэтому для альбомов мы сделали отдельный раздел. Создать альбом очень просто: достаточно отметить нужные фото и видео, нажать на кнопку — и альбом готов. В отличие от папки, у него будет красивая обложка с названием.
 


Одну и ту же фотографию можно включать в разные альбомы, не дублируя её на сервисе. А сделать снимки более эффектными поможет редактор фотографий. Вы можете скрыть свой альбом от чужих глаз или сделать его публичным, делиться им в соцсетях и наблюдать, сколько же будет просмотров. Мы сами уже составили кучу альбомов — вот, например, с европейским стрит-артом, венецианскими дверями и закатами в Яндексе.

И напоследок о ценах. Для тех, кому нужно очень много места на Диске, Яндекс существенно снизил тарифы на 100 ГБ и 1 ТБ дополнительного пространства. Теперь целый терабайт в облаке обойдется всего в 2000 рублей в год или 200 в месяц, а 100 ГБ — в 800 рублей в год или 80 в месяц. Занимайте столько места, сколько вам нужно, составляйте альбомы и делитесь снимками.

23 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Taavi
26 ноября 2015, 14:41
Насчет геотэгов: нередко метка ставится ошибочно, т.е. очень неточно -- из-за того, что в момент съемки устройство еще не определило координаты с какой-то разумной точностью. То есть отметка может быть в десятках или сотнях километрах от реального места съемки.
Без инструмента корректировки геопривязки может получится каша когда фото не будут отображаться с привязкой к тем местам где они были реально сделаны, но будут появляться новые места съемок, реально несуществующие.
disk-blog
26 ноября 2015, 14:41
Taavi,
действительно, ошибки в данных такого рода встречаются, но в период бета-тестирования наши пользователи сталкивались с ними очень редко и работать с фотоархивом в целом, они не мешали. Тем не менее, мы думаем над тем, чтобы дать возможность исправлять дату и место съемки, чтобы порядок был полным.
Taavi
26 ноября 2015, 14:41
disk-blog,
если пользователь фотографирует вдали от мобильного интернета, то сервисы позиционирования часто срабатывают значительно медленнее, и нередко срабатывает определение координат не по спутникам, а по базовым станциям, а это как правило десятки километров погрешности там где нет мобильного интернета (то есть вдали от городов и т.п.).
Регулярно приходится править привязку фотографий на Фотках, поэтому знаю о проблеме не по наслышке.
Евгений
25 августа 2017, 15:30
disk-blog,
Уважаемые админы, появилась ли возможность корректировки даты фотографий, загруженных на Диск? Заранее спасибо.
Taavi
26 ноября 2015, 14:41
А вообще, я смотрю функционал, предназначенный вроде бы для Фоток, реализуется в рамках Диска. "Вангую", что не за горами момент когда Фотки закроют, а все фото оттуда скопируют на Диск, как уже было с Видео.
И все бы хорошо, если б не факт крайней ограниченности бесплатного дискового пространства на Диске. Придется менять фотохостинг в принципе тогда на тот где безлимитное пространство для фоток останется, или псевдобезлимитное типа 1 ТБ.
super.ganzuck-tatjana2014
26 ноября 2015, 14:41
если честно я не люблю комментарий мне главное чтоб обновился браузе. спасибо
expl0rer
26 ноября 2015, 14:41
Новые цены - это временная акция? Или можно расcчитывать на то, что цены не увеличатся?
disk-blog
26 ноября 2015, 14:41
expl0rer,
это не временная акция, а новые тарифы Диска, которые мы не планируем менять в ближайшее время.
Сергей Петухов
26 ноября 2015, 14:41
disk-blog,
А на совсем купить?
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
Захожу в диск с браузера. Вкладка Файлы, далее выбираю фотоаппарат. Предлагает установить диск для винды. У меня установлено. Проверяю ее версию - установлена последняя версия.
Итог - поглядеть то что уже есть в папке Фотоаппарат и было синхронизировано с мобильного устройства через Ядиск для него уже нельзя.
Недоработка и будет исправлено?
disk-blog
26 ноября 2015, 14:41
prutsakov,
если речь идет о папке Фотокамера, то вы можете попасть в нее двумя способами: 1) зайти в папку Фотокамера в корне Диска; 2) пройти по ссылке Фотокамера, располагающейся в верхнем меню сервиса за тремя точками. Но еще попробуйте раздел Все фото - там будут фото из папки Фотокамера в том числе.
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
disk-blog,
я описал именно последовательность моих действий.
попасть сейчас в папку фотоаппарат только после принудительного скачивания дистрибутива для Ядиска под винду.
Явная ошибка
После скачивания все работает нормально
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
disk-blog,
Использование "Все фото" затрудняется подключенными папками других пользователей. В разделе "все фото" эти (чужие) фотографии отображаются и сортируются в общей куче
prutsakov
26 ноября 2015, 14:41
Добавлю пожелание.
Альбомы это хорошо. С энтузиазмом начал пробовать сортировать. Но столкнулся с нелогичными неудобствами.
1. Альбомы создаются "виртуальные" и как таковой сортировки по альбомам фотографий не происходит. В моем случае имея две тысячи медиа-файлов в папке фотоаппарат хотелось-бы получить именно физические папки альбомов и в них уже перенесенные из папки фотоаппарат файлы.
2. Медиа-файлы из "подключенных" папкок других пользователей отображаются на вкладке "все фото" и при добавлении в альбом естественно сохраняют только ссылку на файл а не сам файл.
Ну и как итог использования виртуальных альбомов и управлением физических файлов - идея хорошая, но огромное скопление физических файлов тоже хотелось бы сортировать одним кликом
disk-blog
26 ноября 2015, 14:41
prutsakov,
спасибо. Постараемся учесть в будущем ваши пожелания. Прямо сейчас вы можете перемещать и копировать фото по папкам прямо из раздела Все фото - эта возможность есть в меню действий.
Georgiy
26 ноября 2015, 14:41
Я, видимо, буду одним из немногих, кому это нововведение ни к чему. Считаю, что навязывать это было нельзя. Если бы, например, сервис помещал в раздел с фотографиями только фотографии, расположенные в папке фотокамера - это один момент. Но помещать туда вообще все фотографии, хранящиеся на диске - это нонсенс и максимально неудобно. Я не использую диск для просмотра фотографий, я использую его для хранения файлов. Если я закину на диск какие-то картинки - они все зачем-то появятся в разделе все фото.
disk-blog
26 ноября 2015, 14:41
Georgiy,
в раздел Все фото попадают только фотографии в формате jpeg с датой съемки или raw-файлы. Эта логика позволяет избежать попадания в раздел произвольных картинок. Попробуйте.
Georgiy
26 ноября 2015, 14:41
disk-blog,
логику вашей команды я уже выяснил у техподдержки - вам кажется, что вам виднее. Хотите пример? Не вопрос. Я сделал для коллег фотографии на мобильный телефон, не касающиеся моей личной коллекции фотографий. Положил их на Диск, отправил ссылку коллегам. Дата съёмки имеется? Да. Картинки попадают в раздел, который вы сделали для пользователей, но при этом решение о том, что в него будет попадать, приняли за них. Эта довольно странная логика навязывания юзабилити на меня лично влияет исключительно негативно. То есть если ещё какое-нибудь ненужное для меня новшество будет внедрено - я просто перестану пользоваться сервисом. Делайте с умом или не делайте вовсе. Принцип: мы считаем, что так лучше - плохой принцип. Спросите у пользователей, дайте им выбирать. Не навязывайте им ненужные вещи.
red50282
26 ноября 2015, 14:41
Опять сегодня про Пермь всякую  фигню написали . Куда еще надо сообщить , чтобы прекратить это безобразие
Evan Fyor
26 ноября 2015, 14:41
Блог Диска, спасибо за новые тарифы! Уже взял 1Тб за 200 руб. в месяц. Хотелось бы также узнать,а что делать, если понадобится хоть немного, но больше одного терабайта? Планируется ли расширение линейки тарифов? Даже если и без дополнительной выгоды - просто в два раза больше - 400 руб. за 2 Тб, например. Спасибо.
vpikachu
10 июля 2017, 10:12
Я так и не нашел возможность задания сортировки фото в албомах. Сортируется просто по дате вроде бы по дате фото, причем вверху более поздняя. Неудобно смотреть в хронологическом порядке. К примеру путешествие смотришь с конца.
LKS75
14 марта 2019, 07:27
Согласен про сортировку альбомов фотографий и фотографий в альбомах. Хотелось бы видеть такую возможность, иначе "полочки" могут получиться нелогичные. Также было бы неплохо иметь кнопку выхода из альбома - не сразу понятно как вернуться к списку альбомов, особенно для тех, кто с компьютером на "Вы".
TundraSan
сегодня, 18:15
а как вручную упорядочить фотографии в альбоме и выбрать обложку?
Обновлено сегодня, 18:17