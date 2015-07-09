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Яндекс.Такси: работа над качеством

Несколько лет назад найти в Москве машину было не так просто. Все, наверное, помнят, как обзванивали таксопарки и голосовали на обочине. Когда в 2011 году мы запустили Яндекс.Такси, ситуация быстро изменилась. Мы объединили службы такси и стали отдавать заказы тем водителям, которые находятся ближе к клиенту. Среднее время подачи машин сразу сократилось до 15 минут. Мы продолжали подключать новые таксопарки, и сейчас машина приезжает уже за 4-5 минут.

В погоне за скоростью важно было сохранить качество услуг. Быстро подать такси недостаточно. Люди ещё хотят, чтобы к ним приехала чистая красивая машина с дружелюбным водителем. В какой-то момент мы стали получать жалобы на качество обслуживания — например, грязные машины или незнание водителем Москвы. Конечно, таксопарки, с которыми мы работаем, сами следят за качеством услуг, но стандарты у всех разные. Поэтому мы создали свою систему контроля качества. Она включает оценку работы водителей и проверку состояния машин.

Оценка работы водителя
Впечатление от поездки во многом зависит от водителя. Надо сказать, что с Яндекс.Такси в принципе не работают люди с улицы: мы сотрудничаем только с таксистами, которые получили в Департаменте транспорта разрешение на работу. Однако работают все по-разному. Поэтому в первую очередь мы отдаём заказы водителям, у которых высокий рейтинг в нашей системе. Сейчас львиную долю заказов (86%) получают лучшие водители — с рейтингом 4,9 и 5 баллов. Рейтинг определяется на основе трёх составляющих: оценок пользователей, статистики опозданий и результатов экзамена.

Экзамены мы ввели летом прошлого года и за это время успели проверить 15 тысяч водителей. Мы не сразу нашли формат, который бы устраивал и нас, и водителей. Сначала экзамены проходили в устной форме: водители должны были отвечать на вопросы консультантов, которые сами никогда не работали в такси. Многих водителей это возмущало, поэтому мы отказались от устного экзамена: сейчас он проходит в электронном виде. Испытание состоит из теста на знание города, проверки владения русским языком и психологического тестирования.

Тест по русскому языку можно пройти прямо в машине — с помощью Яндекс.Таксометра (это специальная программа для водителей). В частности, человеку предлагается прочитать вслух небольшое стихотворение и описать картинку, после чего запись речи автоматически проверяется с помощью технологии SpeechKit и вручную. Чтобы пройти психологическое тестирование и ответить на вопросы на знание Москвы, водители приезжают в экзаменационный центр. Мы используем два классических психологических теста: методику Т. Лири и тест на уровень субъективного контроля. Они помогают понять, как человек общается с людьми и готов ли он брать на себя ответственность за происходящее. Водителям могут встретиться, например, такие вопросы:


По итогам всех разделов экзамена водитель получает общую оценку. «Отлично» и «Хорошо» повышают рейтинг, оценка «Нормально» никак на него не влияет, а «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно» — понижают рейтинг. Из тех водителей, которые сдали экзамен, половина получили оценку «Нормально», 32% — «Отлично» и «Хорошо». Более тысячи водителей пришли на пересдачу, чтобы улучшить свой результат. Записаться на экзамен они могут прямо в своём таксопарке.

Проверка машин
Состояние машин мы проверяем и при подключении к сервису, и в процессе работы. С осени прошлого года на улицах Москвы круглосуточно работает служба контроля. Задача контролёра — сделать заказ через Яндекс.Такси и проверить прибывшую на место машину. Он проверяет наличие у водителя необходимых документов и состояние автомобиля. Машина должна быть не битая, чистая, иметь ремни безопасности. Вот как выглядит наша служба контроля:
За месяц проверку на дорогах проходит более 8 тысяч машин. Конечно, это далеко не все. Поэтому у нас есть также фотоконтроль. Каждый водитель раз в три дня перед выходом на линию фотографирует машину снаружи и внутри и через Яндекс.Таксометр отправляет снимки нашей службе контроля качества. Если проверка показывает, что с машиной что-то не то, мы отключаем её от сервиса до устранения проблем. В мае этого года по результатам контроля на дорогах и по фотографиям пришлось отключить около 750 автомобилей.

Также мы столкнулись с тем, что не все службы такси одинаково определяют класс машины. Например, один таксопарк мог использовать в бизнес-классе новые мерседесы, а другой — шестилетние ауди. Поэтому мы ввели общие требования к классу машин — с указанием марок автомобилей, их возраста и рыночной цены (её автоматически определяет Яндекс.Авто). На тот момент нашим требованиям не отвечали около 15% машин.

Сейчас система контроля качества работает в Москве, постепенно мы внедряем её в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Это нужно, чтобы пассажирам было приятно пользоваться нашим сервисом. Конечно, нам ещё есть над чем работать. Например, сейчас мы думаем о создании собственного контакт-центра, чтобы пользователи могли звонить нам напрямую, если во время поездки что-то пошло не так.
 

Команда Яндекс.Такси

79 комментариев
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Николай Дмитриев
26 ноября 2015, 14:41
Такси Максим все равно лучшее, вам до него расти и расти
design@flyart.pro
26 ноября 2015, 14:41
Николай Дмитриев,
продвижение, бессмысленное и беспощадное? )
Николай Дмитриев
26 ноября 2015, 14:41
уточни мысль, аноним.
Драугмот
26 ноября 2015, 14:41
Николай Дмитриев,
пардон, с рабочего ящика залогинен был.
Первый раз слышу о такси Максим, пошел на сайт — там страшно, неудобно и дорого. До чего тут нужно расти Яндексу, если не секрет? )
Николай Дмитриев
26 ноября 2015, 14:41
вам страшно, потому что вы дизайнер.
Alexander
26 ноября 2015, 14:41
Николай Дмитриев,
т.е. дизайнеры не входят в ЦА? Т_Т придётся на недоросшем яндексе с убером ездить
nonpafos
26 ноября 2015, 14:41
Николай Дмитриев,
продвинул так продвинул!
Максим
24 января 2018, 10:41
Драугмот,
не знаю как в ДС/ДС2, но в остальных городах максим довольно дешёвое такси и даже есть бот в телеграмме для заказа.
Sergey
26 ноября 2015, 14:41
всё круто, только есть 2 момента на которые я сам напоролся при поездке в аэропорт и обратно:
-водители вообще не умеют ездить на механике, в ходе чего езда получается рваная. Меня никогда не при каких обстоятельствах не тошнит в любом транспорте, но в обоих случаях хотелось выйти из машины, т.к. ехать дальше было невозможно
-игра в шашечки
-вторая машина имела настолько убитое колесо, что казалось до дома поеду вперёд ногами, наврятли служба сервиса проверят дисбаланс и ровность диска
serdit.man
26 ноября 2015, 14:41
Яндекс тужится, кряхтит, плохо получается,
Пусть Тигран Худавердян на Максим катается !
Eugene.Y.Ivanov
26 ноября 2015, 14:41
Угу, заказывал недавно я-такси в НН.

Водитель взял заказ, но машина даже не думала двигаться с места, так и не приехала за 15 минут, отменили и вызвали Сатурн, приехало мгновенно

Возможно, это единичный случай, но больше заказывать не хочется.
d-ulitin
26 ноября 2015, 14:41
Мне вот что интересно. Приложение установлено, но я им не пользуюсь. Однако оно постоянно что-то отправляет по интернету. Какие данные оно передает, если оно даже не активно?
schurup87
26 ноября 2015, 14:41
d-ulitin,
Это в АНБ...
WildVano
26 ноября 2015, 14:41
Я просто  оставлю здесь это https://roem.ru/10-07-2015/199965/yandex-taxi-users-exp/
Открытка компании: Почему софт Яндекс.Такси помогает водителям работать плохо?
daftix
26 ноября 2015, 14:41
Сервис очень хороший, но есть один важный недостаток.
Я живу в коттеджном поселке в ближайшем Подмосковье и к нам просто невозможно вызвать машину через ваше приложение, потому что машину нужно заказать только на конкретный адрес с четким указанием номера дома, а номеров домов Яндекс не знает в нашем поселке ни одного.

Когда еду к себе проблема решается просто: говорю водителю, что едим в другое место. Но как быть с вызовом?
glazynua
26 ноября 2015, 14:41
daftix,
напишите мне пожалуйста на почту: egorjevsk.ru@yandex.ru. Я кажется знаю как решить проблему.
aleynikov-ae
26 ноября 2015, 14:41
когда планируется подключать новые города? качество на высоком уровне но не все города его могут оценить.
nick80.k
26 ноября 2015, 14:41
+
crm2046
26 ноября 2015, 14:41
4 июля пользовался сервисом: В 04:25 приедет желтый Skoda Octavia УН05477 +79055592999/+74957969796
Оплатил наличными, но с карты тоже списали деньги. 2 раза обращался в службу поддержки-вопрос не могут решить уже больше недели!!
naz-rail
26 ноября 2015, 14:41
из водителей рабов сделали а ведь рабство было отменено не по закону яндекс рабатет!!!
daftix
26 ноября 2015, 14:41
naz-rail,
вас никто не заставляет работать с Яндексом
nick80.k
26 ноября 2015, 14:41
Сервис, действительно хорош. Мне как гостю Столицы, был очень полезен. Но удивило в приложении, когда я добавил карту для оплаты, то по умолчанию стоит 10% чаевые водителю. При поездке за 1500 руб. с меня еще 150 спишут. У нас в Ставрополе средний чек поездки 150 руб. Причем это установлено в настройках и сразу этого не видно. Считаю так делать нельзя. Это похоже на sms-сервисы, которые делают ссылку на условия где в тексте указано, что вы подписаны на прогноз погоды за 150 руб. в день.
vkisaev
26 ноября 2015, 14:41
Я  хочу и могу возглавить Яндек-такси в Петергофе СПб. Для вас хороший бренд,Петергоф, для нас хорошая дополнительная услуга. А качество мы сделаем!
vkisaev
26 ноября 2015, 14:41
vkisaev,
мою почту вы знаете, ещё раз повторю vkisaev@yandex.ru
ka.vip-ka
26 ноября 2015, 14:41
Тюмень нуждается в данном сервисе Яндекс.Такси. Готовы обсудить варианты сотрудничества!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:41
психолог на почве личной неприязни вкатила уд. сдавал экзамен 15 мая. Хочу пересдать основываясь на вашем заявлении ,что возможно улучшить оценку через месяц. Но мне отказали и сказали что надо ждать пол года для пересдачи как так то? и что мне простите кушать эти пол года? Мои многочисленные вопросы и обращения остались без ответа.  Может тут скажут что то вразумительное и не будут молчать как это у вас принято.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:41
психолог на почве личной неприязни вкатила уд. сдавал экзамен 15 мая. Хочу пересдать основываясь на вашем заявлении ,что возможно улучшить оценку через месяц. Но мне отказали и сказали что надо ждать пол года для пересдачи как так то? и что мне простите кушать эти пол года? Мои многочисленные вопросы и обращения остались без ответа.  Может тут скажут что то вразумительное и не будут молчать как это у вас принято.
pablomedok
26 ноября 2015, 14:41
"Более тысячи водителей пришли на пересдачу, чтобы улучшить свой результат."

т.е. теперь агрессивные, безответственные водители хорошенько подготовились и наконец-то смогут начать работу.
S909678
26 ноября 2015, 14:41
Почему нельзя посмотреть ошибки своего личного экзамена, кто выставляет оценки прога или человек?
tada.din
26 ноября 2015, 14:41
Уже много лет пользуюсь услугами этого сервиса http://sunrise-taxi.ru/. Ни разу не обманули, все на высшем уровне.
azarik09
20 января 2016, 20:05
Нигде нет телефонов службы контроля качества! На водителя не могу пожаловаться!
Света Чистякова
20 января 2016, 20:15
azarik09,
здравствуйте. Отзыв можно оставить в приложении Яндекс.Такси по завершении поездки или прислать через веб-форму: https://yandex.ru/support/taxi/troubleshooting/review.xml.
Evgeniya Sluk
21 марта 2016, 19:28
Я давно стала замечать, что Яндекс счетчик считает быстрее. но тут решила проверить и не ошиблась.
я села в машину в 21:19, в 21:42 приехала на место. итого 23 мин (я молчу о том, что таксист собирал все светофоры... не суть). И по км - навигатор таксисту показал 12 км. По приезду приложение сказало, что с меня 452 р.
И тут я задумалась и заглянула в тарифы:
Если считать по тарифам, то должно быть - 199 р (первые 10 мин) + 13 мин*15 р/мин = итого 394 р.
Во время пути я спросила таксиста: А как считается поездка? (вдруг я что неправильно посчитала), он мне ответил, что по км.
хорошо, считаем по км - в тарифах написано: 199 р. - первые 5 км, далее 22 р. км (таксист сказал, что 22 р/км).
считаем - у меня было 12 км: 199 р. (первые 5 км) + 7*22 р. = 353 р. итого.
Каков итог: по км я должна была заплатить 353 р., по минутам - 394 р, а по факту 452 р.!!!!!!
Я позвонила в службу поддержки Яндекс и выразила свое недовольство, мне пришло письмо с уточняющими вопросами, я на них полностью ответила и всё расписала, в ответ приходит: ВЫ НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! :)
Господа, а как не так, если есть оферта - Вы опубликовали тарифы, мы по ним считаем. Есть закон, которому надо следовать.
Опубликуйте тогда корректные тарифы, чтоб мы так считали.....
РАЗВОД ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ! НЕ пользуйтесь этим сервисом, сейчас полно такси, где диспетчер заранее говорит сумму поездки, и какие бы не были пробки, или какими бы закаулками не возил Вас таксист, вы платите столько, сколько сказал диспетчер!
Memp
6 июня 2016, 11:21
Evgeniya Sluk,
 Евгения, во-первых, минуты Вы высчитали неверно: не 23 минуты, а 24. Мелочь, согласен. Но сам факт. Далее: с 21:00 до 7:59 действует ночной тариф. Это 199р минимальной (туда включены 10 минут и 5км) и по 8р за каждыйпоследующий километр и 15р за каждуюпоследущую минуту. Вы проехали, кроме "минимальных", ещё 7км и(!!!) 14 минут. Это добавляет ещё 7км*8р=56р и 14мин*15р=210р. Итого выходит 199+56+210=465р. 


Как видите, Приложение вам насчитало даже меньше, так как я округлял в бОльшую сторону, в то время как Приложение считает без округления (то есть, например, не раз в минуту +8 руб, а по 13копеек каждую секунду. С километрами - аналогично.
valya.kotelia
5 июня 2016, 13:35
У меня установлена программ Яндекс таксометр ,я работал по ней где то полтора года ,и все ОК 
А сейчас мне выдает функцую ошибку roout prava ,никак не могу удалить этот roout ,и за этого не приходят заказы .Подскажите как действовать .Уже все перепробал .
Света Чистякова
7 июня 2016, 02:03
Здравствуйте. Похоже, что устройство рутованно. Вообще, вопросы о Таксометре лучше задавать здесь: https://taximeter.yandex.ru. Внизу страницы есть веб-форма.
aposter89
8 июня 2016, 01:34
Добрый день !как можно устроится работать в контроль качество !?
Света Чистякова
8 июня 2016, 17:55
aposter89,
здравствуйте. Когда мы ищем сотрудников, размещаем объявление вот тут: https://yandex.ru/jobs/.
aposter89
10 июня 2016, 23:53
Света Чистякова,
Спасибо за ответ 
vania.fyl2017
1 июля 2016, 10:57
ДОБРЫЙ ДЕНЬ МОЖЕТ ХВАТИТЬ УДАЛЯТЬ КОММЕНТАРИИ ТЕХ КТО НЕДОВОЛЕН ВАМИ А ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ЛИЦО И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ А НЕ БЛОКИРОВАТЬ ЗА ВОПРОС КОТОРЫЙ ВАМ НЕ НРАВИТЬСЯ

Света Чистякова
1 июля 2016, 16:45
vania.fyl2017,
здравствуйте. Мы удаляем комментарии, в которых есть ссылки на подозрительные ресурсы или оскорбления.
dimon.vls
15 июля 2016, 10:17
Добрый день!


Есть пара вопросов:
1) Планируется ли в Windows mobile 10 сделать оплату по карте?
2) Можно ли как то заказать две машины с одного приложения? Сейчас приложение пишет "Вы не можете вызвать еще одно такси. Перейти к текущему заказу?"
alex.petrianin2017
16 августа 2016, 14:48
причем тут максим и кто такой этот максим







Unionhfl
24 августа 2016, 08:00
Добрый день! 


24 августа В 6:49 вызвал таксиста: маршрут: Сокольники - аэропорт Домодедово. Пришло сообщение: "Через 8 мин. приедет желтый Kia Cee'd ТС07777 +79660257322". После чего в 7:05-7:10 я вышел из дома. Позвонил таксисту, в грубой форме был ответ, что из за низкой цены, он не повезёт. Он сказал что он подъехал к дому, вылезло у него "системная ошибка" и заказ "якобы" был отменён. У меня же горело, что таксист ожидает меня, хотя место расположение таксиста уже было в другом месте. Мне пришлось самому отменить заказ. Итог - опоздал на самолёт. Просьба отреагировать на поведение наглого таксиста. Моё мнение: никакой системной ошибки не было, таксист просто не захотел брать заказ, а отменять сам не хотел в связи с штрафными санкциями.



Света Чистякова
24 августа 2016, 14:59
Unionhfl,
здравствуйте. Да, системная ошибка действительно возникала в приложении — был у нас такой сбой :(. Сейчас уже всё починили, заказы принимаются и выполняются в штатном режиме. Простите нас, пожалуйста, за неудобства.



Теперь про поведение водителя — оно совершенно недопустимо, и мы обязательно привлечём его к ответственности. Водителя направят на переаттестацию, и только после неё мы примем решение — имеет смысл сотрудничать с ним дальше или нет.


Спасибо большое, что сообщили.
ekmakarek.2012
6 декабря 2016, 23:01
Служба поддержки поражает.
Составил жалобу на хамло водителя, в открытую плюющего на последствия, операторы неправильно почту записали. 
С 3 звонка исправили, но ответ на почту я так и не дождался, просил по телефону сообщить ответ,  по телефону тоже пока не звонили.
В целом прошло 20 дней.
Для начала неплохо своих бы сотрудников научиться контролировать, стыдоба.
Света Чистякова
6 декабря 2016, 23:17
Здравствуйте. Вы сейчас пишете с того же адреса, который оставили службе поддержки?
ekmakarek.2012
8 декабря 2016, 01:23
Света Чистякова,

Здравствуйте.


Сегодня (07-12-16), наконец, пришел ответ(не уведомление) в смс.

В сумме мне пришлось совершить 7 звонков (!),
чтобы узнать, что водителя , который не боится никаких наказаний (почти цитата)
просто отстранили от вызовов  в яндекс такси. Получается, правильно, что не боится.
(+промокод на 500р)


Прослушал запись первого разговора с оператором.


1.
По заверениям оператора, проблемы с таксистами единичные, что является чушью, так как в последующих звонках операторы сообщали ,что жалоб много , поэтому у людей нет времени позвонить и сообщить мне по телефону результат.


2. При рассмотрении обращения таксиста могут даже уволить. Опять цитата.
Причем оператор согласился,что при такой жалобе возможно только увольнение.
Я понял под увольнением - увольнение человека из его таксопарка

с испорченной историей. Практикуется ли такое вообще в природе ? Сомневаюсь, видимо отстранение - это максимум, которое тоже не понятно, как работает.


.....
Нет, адрес другой. 
С этой почты могу написать данные в ответном письме, если это имеет смысл.

Вашей почты не вижу, поэтому, если будете писать письмо, просьба написать первую и последнюю буквы почты до собачки здесь.
Я не была в этом кафе
14 декабря 2016, 19:02
Г. Тула. Очень быстро упал сервис. Самое обидное - это водитель умудрился забрать не нас, а следующий провез по всем пробкам, тч цена получилось выше любого такси в городе
dr.devastater
18 декабря 2016, 12:37
А почему таксисты не соблюдают ПДД? Сегодня в СПб сфоткал парковку на пешеходном переходе. Правда номеров не видно. Так же тонировка почти в круг. Могу скинуть фотки. 
sg9549
20 декабря 2016, 13:13
Добрый день! Хочу довести до вашего сведения, надеюсь контроль качества Яндексом всё таки ведётся и отбирается лицензия у не адекватных и наглых водителей!
Супруга заказала такси сегодня примерно в 10.00. По близости оказалось такси от кампании Qtaxi; Skoda Rapid А531АЕ750 белого цвета тел; +7 962 905 01 11.
Как обычно приложение определило наше место-назначения по геолокации и я вызвал такси на определённое время с комментариями (не курящий водитель).
Водитель приехал в другой конец города (две одинаковые улицы в разных концах города), включил таймер (водитель вас ожидает) и начал мне звонить, типа я на месте.
Я ему говорю, вы находитесь в другом конце города, хотя приложение вам не двусмысленно указывает где по геолокации находится клиент (как и клиенту, где находитесь вы).
Заказ не сбрасываю, он приезжает счетчик работает около 15 минут.
Я ему говорю, что ошибка ваша (приехали на другой адрес и там включили счетчик, а прошло уже 15 минут), я сейчас этот заказ сбрасываю и тут же заказываю вас, так как вы ближайшая машина.
Он начал шуметь кричать, ошибка не моя это во всём евреи виноваты (бред какой-то:)
Супруга говорит, вы почему себя так неадекватно ведёте, я вам сейчас поставлю плохую оценку у вас понизится рейтинг и ещё ваш таксопарк в чёрный список. А он в ответ; ставьте  хоть двойку и вообще выходите из машины. 
Я оставил этому не адеквату из-за которых страдают; клиенты, таксопарки, яндекс и даже они сами., те деньги, которые были по счётчику и сказал всего хорошего.
Прошу человека, из службы клиентской поддержки Яндекса, взять на личный контроль данную ситуацию. Что бы водитель Skoda Rapid А531АЕ750 получил выговор, был взыскан штраф или любое другое административное наказание предусмотренное в данной ситуации.
Друзья давайте поднимем сервис обслуживания в НАШЕЙ СТРАНЕ НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. Что бы самим же и вкушать его сладкие и комфортные плоды :)
Жду от службы клиентской поддержки ответ по данному происшествию на почту: sg9549@yandex.ru
ХОРОШЕГО ВСЕМ ДНЯ!
Света Чистякова
20 декабря 2016, 17:44
Здравствуйте. Меня зовут Света, я редактор блога Яндекса. Я переслала ваш комментарий ребятам из службы поддержки Яндекс.Такси, они ответят вам на почту, которую вы указали. Спасибо!
sg9549
20 декабря 2016, 18:39
sg9549,
Спасибо Светлана!
sankr-tor
4 января 2017, 00:31
Здравствуйте!

Был сделан заказ через приложение Яндекс.Такси.


Водитель подъехал по неверному адресу (в приложении четко указан номер дома, и до этого ни один из водителей ни разу не путал адрес). Водитель утверждал, что у него указан 101 дом, хотя заказывали к 122 (и это уже забито в приложении, ошибки быть не может!).


После "уточнения" водителем адреса наступила тишина. На телефон не пришло смс, водитель даже не удосужился перезвонить (!), как это всегда делается, чтобы лишний раз поставить в известность клиента о факте подачи машины. Более того, я пролистал "Энциклопедию для таксистов" на Яндексе, где четко указано, КАК поставить клиента в известность при подаче машины. Все эти действия были проигнорированы, и либо водитель вообще не проходил аттестацию, либо контора, которой он принадлежит, работает нечисто.


В итоге, когда водителю был сделан звонок с целью уточнить, где он находится, последний ответил, что машина подана 20 минут назад и у вас уже начисляются деньги за ожидание.
Впоследствии пришло смс, что заказ начат от 23:20, хотя фактическая посадка была совершена примерно 20 минут спустя от указанного времени.


Водитель предоставил телефон диспетчера, который после звонка заявил, что их сервис не имеет отношение к Яндекс.Такси! Машина была заказана, повторюсь, через официальное приложение от Яндекса.


Машина: коричневый Солярис, номер: Е044СМ 777.
Имя водителя, к сожалению, точно назвать не могу, поскольку оно высвечивалось в качестве уведомления, и в приложении не сохранилось. На память: Дукин Сергей.
Стоимость поездки: 749р, естественно, выше ориентировочной, что была указана выше. Но это мелочи.
viky.ermakowa2017
19 января 2017, 18:59
У меня вопрос ..почему с моей карты "Яндекс такси" снимает деньги второе утро подряд ?! Разную сумму.такси не вызывала и не планировала ,вообще спала 😡😡😡😡
Света Чистякова
19 января 2017, 19:41
Ой. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Такси: blogs@taxi.yandex.ru. Если вы когда-нибудь пользовались услугами Яндекс.Такси, укажите в письме номер телефона, с которого вы вызывали машину. Спасибо!
Muzalevskaja Sophie
11 марта 2017, 01:43
Здравствуйте. Пару минут назад закончилась моя поездка на автомобиле белый Volkswagen Polo У015КВ178 +79119482009. В автомобиле было свеже накуренно, поэтому первую минуту Водитель решил ехать с полностью открытым окном. Приехав по адресу, у водителя не оказалось сдачи с тысячи рублей при сумме заказа 165 руб. Пришлось мне идти в магазин для размена. Сдачу в 45 рублей он даже не пытался найти, сказав "я с мелочью вообще не работаю". Речь идёт о Санкт-Петербурге, где в начале марта с открытыми окнами ездить не хочется. 
Прошу довести до ведома руководства об этом инциденте. 
chamomillia
27 июня 2017, 11:07
Здравствуйте! Не смогла найти правил перевозки, спрошу тут. 
Если нет сдачи у водителя, кто виноват? Мне было сказано в не очень доброжелательном тоне, что сейчас поедем менять деньги в магазин (я была с спящим грудным ребёнком).
Выгребла всю мелочь , часть перевела на карту из дома, но водитель был очень недоволен

vitaly.salenkoff
14 августа 2017, 17:31
Мошеники не ворачивают деньги за безналичные заказы яндекс такси
Обновлено 14 августа 2017, 10:31
kavghilstroy
18 августа 2017, 16:10
В Пятигорске недоработано приложение Яндекс такси, уже не впервый раз сталкиваюсь с той проблемой, когда во-первых не определяется атоматически номер дома или места, откуда вызывается такси, и когда нажимаешь "далее", водителю только видна улица, без номера дома и когда выходишь к такси, не находишь водителя.
Но большим минусом считается, отсутствие возможности самостоятельно выбрать адрес именно с номером дома, так как яндекс приложение в основном выбирает только улицу, и в ручную дописывается номер дома в комментарии к водителю, которые водителями не всегда просматриваются, исходя из вчерашнего моего опыта, где я прождала водителя около 40 минут, так как номер дома вынуждена была указать в комментарии, водитель не прочитал, а в приложении он видел только улицу и так как без навигатора самостоятельно номер дома он не нашёл, мы всей семьёй объясняли раз 5 ему, как доехать до адреса, к тому же заплатили за ожидание, хотя виной были не мы, вина была водителя.
vgerstendorf
22 октября 2017, 11:39
За 5 мин такси на один и тот же адрес поднялась цена в 2 раза с 300₽ на 600₽
Марина Ильченко
2 ноября 2017, 21:03
Недовольна! Сегодня моя мама по ошибке заказала такси и буквально на моих глазах сразу нажала отмену зато с ее карты сразу же списали 126р! Что это такое? Такси даже не успело выехать зато получило прибыль!
realty-79872710100
3 декабря 2017, 11:56
Добрый день. 
1. Оставлял запрос о деталях поездки в службе Яндекс такси, т.к. По непонятным причинам с моей крты было списано 439 рублей (25.10.17) причем службой YANDEX TAXI MOSKVA, а я находился в Санкт-Петербурге. Через 1 неделю Обращался повторно для уточнения статуса. Сообщили, что ответят «в ближайшее время». На вопрос об уточнении сроков ответили, что точнее информацию предоставить не могут, но это произойдет «в ближайшее время». Прошло более месяца. Нет вообще никакой обратной связи. Деньги не вернули.
2. Вчера вновь воспрльзовался услугами. Однако уже поздно ночью снова появился заказ якобы с того же адреса с которого выезжал, хотя заказа я не размещал и вообще находился по другому аресу. Позвонил водитель и спросил: «Вы вызывали такси». Ответ был «Нет». Заказ отменили и списали деньги за  не размещавшийся мною заказ.
Выглядит как мощенничество и кберпреступление. Прошу связаться для уточнения деталей и вернуть незаконно снятые денежные средства.
realty-79872710100
3 декабря 2017, 11:58
Добрый день.
1. Оставлял запрос о деталях поездки в службе Яндекс такси, т.к. По непонятным причинам с моей крты было списано 439 рублей (25.10.17) причем службой YANDEX TAXI MOSKVA, а я находился в Санкт-Петербурге. Через 1 неделю Обращался повторно для уточнения статуса. Сообщили, что ответят «в ближайшее время». На вопрос об уточнении сроков ответили, что точнее информацию предоставить не могут, но это произойдет «в ближайшее время». Прошло более месяца. Нет вообще никакой обратной связи. Деньги не вернули.
2. Вчера вновь воспрльзовался услугами. Однако уже поздно ночью снова появился заказ якобы с того же адреса откуда выезжал, хотя заказа я не размещал и вообще находился по другому аресу. Позвонил водитель и спросил: «Вы вызывали такси». Ответ был «Нет». Заказ отменили и списали деньги за не размещавшийся мною заказ.
Выглядит как мощенничество и кберпреступление. Прошу связаться для уточнения деталей и вернуть незаконно снятые денежные средства.
realty-79872710100
3 декабря 2017, 12:01
Добрый день.
1. Оставлял запрос о деталях поездки в службе Яндекс такси, т.к. По непонятным причинам с моей крты было списано 439 рублей (25.10.17) причем службой YANDEX TAXI MOSKVA, а я находился в Санкт-Петербурге. Через 1 неделю Обращался повторно для уточнения статуса. Сообщили, что ответят «в ближайшее время». На вопрос об уточнении сроков ответили, что точнее информацию предоставить не могут, но это произойдет «в ближайшее время». Прошло более месяца. Нет вообще никакой обратной связи. Деньги не вернули.
2. Вчера вновь воспрльзовался услугами. Однако уже поздно ночью снова появился заказ якобы с того же адреса откуда выезжал, хотя заказа я не размещал и вообще находился по другому аресу. Позвонил водитель и спросил: «Вы вызывали такси». Ответ был «Нет». Заказ отменили и списали деньги за не размещавшийся мною заказ.
Выглядит как мощенничество и кберпреступление. Прошу связаться для уточнения деталей и вернуть незаконно снятые денежные средства.
Стан Цой
29 декабря 2017, 23:41
Здравствуйте Уважаемый Яндекс!
Хотелось бы рассказать вам об одном из ваших недобросовестных партнеров, которые работая с вами обманывают таксистов. У которых расчет поставлен не на качество а на количество (на поток) обманутых таксистов. Проработал в этой конторе несколько месяцев, в итоге был так же обманут...
Так же видел там взломанные программы, левые аккаунты и пр.
Если Вас это заинтересует просьба связаться со мной через фейсбук, расскажу поподробнее.
Оксана Вороненко
25 января 2018, 22:32
Сегодня мой муж воспользовался службой этого такси. Когда вышел из машины обнаружил что нет телефона. Позвонил на телефон а он уже выключен. Позвонил водителю он сказал что у него ничего нет. Машина фольксваген поло номер 441.зовут водителя Владислав. Номер 89996794704. Люди будьте аккуратны. Всё что вы выронили в машине принадлежит уже таксисту. В службе поддержки сказали что они с водителями своими не разбираются. 

pav.shakin
31 января 2018, 11:20
Добрый день, подскажите как можно связаться по телефону со службой контроля качества ЯндексТакси.?
Никита Агафонов
11 марта 2018, 10:57
С водителем рассчитывался наличными, на следующий день программа начала пытаться снять с карты деньги( не достаточно средст на счете было) Теперь каждую ночь приходит смс о попытке снять деньги и пишет, что долг за поездку 215 рублей. С приложения не могу удалить свой банковский счет. Обращался не сколько раз через приложение в служба поддержки, а там просто тишина!!! 
Регина Шакирова
2 июля 2018, 05:15
Вызвали с друзьями такси,  после работы все убитые, долго ждали и замёрзла,  в итоге таксист приехал,  мы сели в машину и он говорит,  что не поедет по нашему адресу,  даже не объяснив причины и нагрубив. Потом он стал угрожать моей подруге и выражаться нецензурной лексикой. Прошу лишить этого водителя лицензии таксиста, такие люди не должны контактировать с клиентами.  Номер авто у447ех 
Евгения Благовест
7 июля 2018, 20:42
Писец! Как так может работать организация? Делаем заказ на авто.  Приходит смс нет машины ранее назвали стоимость поездки 152 р. Делаем тут же заказ,цена растёт 165! Снова смс машины нет! Заказ делаем снова и цена 190! Как так за 2 минуты растёт цена????? Где тарифы??? И контроль за ценами???

salihat.islamalieva
23 июля 2018, 21:20
Удобное приложение но водитель попался просто хам.больше не воспользуюсь 
salihat.islamalieva
23 июля 2018, 21:40
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mobrusmoney
24 июля 2018, 09:46
Здравствуйте!
Звонил в службу поддержки по телефону и мне порекомендовали обратиться к Вам по адресу 'support@taxi.yandex.ru', прошёл день, пока никто не ответил.
У меня есть Яндекс-аккаунт, от которого я отвязал все мобильные телефоны.
Однако, при входе в Такси через моб. приложение, вводится именно телефон и при этом подтягиваются старые данные этого «аккаунта» (карты, история поездок, история поиска).
Поэтому у меня 2 вопроса:
1) Чем, по сути, является аккаунт в Яндекс Такси, если он не коррелирует с обычным аккаунтом, в него нельзя никак войти, кроме приложения, нет доступа к очистке данных, итд.?
2) Можно ли как-то удалить именно историю поиска адресов??
Карты, история поездок – всё это успешно удаляется из настроек приложения, но не поиск и предлагаемые адреса – при нажатии на строку ввода адреса сразу же высвечиваются все искомые ранее адреса + дублируются кнопками внизу на главном экране.
Девушка из службы поддержки сказал, что, скорее всего, «ребята-айтишники» смогут помочь решить мне данную проблему (пункт 2) «в частном порядке», по этому адресу support.
Если нельзя решить именно данный вопрос, то прошу удалить мой номер телефона (куда выслать?) из системы вообще, либо как-то "сбросить" аккаунт, зайду заново.
elcor
19 августа 2018, 22:44
Очень неплохое такси, однако сегодня в 23.30 по нашему времени(я уже спал, разбудили) позвонила служба такси что я что-то там заказывал в Воронеже...(живу я в Саратове!!!!) попросил отменить операторов заказ, говорят звоните с того номера куда смс пришла, номера контроля качества не дали! Все хорошо, но пожалуйста следите за вашими сотрудниками и сделайте хоть какой то способ проверки заказа.
Ксения А.
24 сентября 2018, 21:39
Ужасное качество обслуживания. Мало того, что цены задирают, так ещё и обманывают, и хамят. На деньги один раз кинули попытались промокодом отделаться. Сейчас их таксист мою машину заблокировал и ушёл. Диспетчерская служба сначала посоветовала вызвать гаи, типа у них нет связи с водителями, чему слабо верится, а потом начали хамить и бросать трубки. Таксист нахамил, а я между прочим, из-за него опоздала на важную встречу. Такого «сервиса» нам не надо, спасибо. 
Алиса Емелина
15 октября 2018, 20:38
Зачем мне пишет яндекс такси по 20 смс в час с промокодом. Вы, что с ума посходили? Заблокировать невозможно. Четкого ответа тоже не получаю, нет номера горячей линии такси.


Кто знает, куда обратиться?


Уже неделю донимают, ненавижу яндекс такси
zaxarovakr1s
8 марта, 21:01
8.03.2019
Хочу поблагодарить водителя Маврина Вадима Сергеевича 
Машина очень уютная, все чисто, помог с чемоданом, очень вежливый и дружелюбный мужчина, машина хендай солярис чёрная 
А787ну198 
Спасибо яндекс такси ,за вежлевых  водителей!!!!! 
10 из 10 баллов 





aleksandarjashukov
сегодня, 16:56
Я хочу узнать почему меня заблокировали во всех приложениях