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Вы обратились в службу поддержки. Часть первая

Если вы когда-нибудь пользовались формой обратной связи на сервисах Яндекса или оставляли комментарии в наших блогах, вы наверняка общались с сотрудниками службы поддержки. Работа этих людей, может, и не связана напрямую с разработкой сервисов, но их вклад в улучшение этих сервисов и в создание образа Яндекса сложно переоценить. Именно они представляют Яндекс перед пользователями, именно их голосами Яндекс чаще всего общается с людьми.

Служба поддержки отвечает на любые вопросы о сервисах Яндекса. А иногда и вообще на любые вопросы. Сейчас в поддержке около 200 сотрудников, которые примерно поровну разделены по двум независимым отделам: поддержки пользователей и поддержки коммерческих сервисов. Они работают в специальной системе, разработанной в Яндексе на основе OTRS и автоматически сортирующей все входящие сообщения. Это позволяет отвечать быстро. Очень быстро. В обычный день сотрудник поддержки, например, Яндекс.Почты отвечает примерно на 100 писем, а в нештатных ситуациях, когда что-то ломается или запускается, на 300 и больше. Но это сейчас. А начиналось всё с нескольких человек, у которых не было никакой суперсистемы, а был лишь один ящик электронной почты.

Первым сотрудником поддержки (когда никакой службы поддержки ещё не существовало) была сооснователь и бывший главный редактор Яндекса Елена Колмановская.

Елена Колмановская

«Когда в 1997 году запустился сайт yandex.ru, мы разместили на нём адрес электронной почты, по которому с нами можно было связаться. В то время интернет был маленький, и, если ты делал сайт, нужно было дать людям возможность поговорить с тобой — это считалось базовой нормой вежливости. Мы стали получать письма, в которых нам задавали всевозможные вопросы. В 97 году люди не различали доступ в интернет, контент в интернете и интернет-сервисы. Они знали, что есть интернет, и есть Яндекс, и Яндекс — это про интернет. Поэтому спрашивали нас обо всём.

Конечно, сначала писем было мало, потому что и пользователей было не очень много. Спрашивали о разном: как подключиться к интернету из дома, если он есть на работе, как отправить почту, почему что-то не получается найти или почему на компьютере что-то работает не так. Мы подумали: пока интернет такой, какой есть, мы будем отвечать за всё и на всё. Сначала этим занималась я, потому что писем приходило не так много. Но потом, когда поток писем стал увеличиваться и появились первые вопросы про то, почему сайты индексируются так, а не иначе — примерно тогда стала зарождаться индустрия SEO, — одного человека, то есть меня, уже не хватало. И мы взяли первого сотрудника службы поддержки, который специализировался на SEO.

В поиске тогда было два направления поддержки: поисковая оптимизация и собственно использование поиска. Люди не очень понимали, как искать в интернете, и часто писали, что не могут чего-то найти. Случалось так, что я сама искала то, что им не удавалось, и в ответном письме присылала результаты. Довольно скоро мы поняли, что искать в интернете — это некоторое умение, и завели специальный форум, чтобы научить людей правильно пользоваться поиском. Со временем там появились активные участники, которые давали советы другим людям.

В 2000 году мы устроили «неделю Яндекса» и запустили семь сервисов подряд, в том числе Почту, Фотки и Новости. Так Яндекс стал порталом. Тогда у людей уже начал массово появляться доступ в интернет, и компания стала бурно расти. Возникла необходимость помогать людям работать со всеми новыми сервисами, а не только с поиском. Например, в почту приходил спам, и люди не понимали, что это за письма и что с ними делать. Сама возможность переписки по электронной почте была новой концепцией, и к ней, как и ко многому другому, нужно было привыкнуть. Конечно, у людей возникало множество вопросов — не только о Почте, но и о других новых сервисах. Значит, службу поддержки нужно было расширять.

Очень удачно нашёлся первый сотрудник поддержки общего профиля (со временем он вырос в руководителя отдела поддержки пользователей), по специальности, вообще-то, океанолог. Встал вопрос: каких людей набирать. Естественно, мы понимали основные требования: кандидат должен быть адекватным, проявлять участие, уметь грамотно писать по-русски, хорошо относиться к людям и… соответствовать стилю Яндекса. Как проверить профессиональные качества — было понятно, а для того, чтобы узнать, наш человек или нет, я придумала простой тест: мы показывали кандидатам изображение слона в удаве из «Маленького принца». Если человек не знал, что это, значит, проще было его не взять, чем научить. Так мы набрали первых сотрудников.

Конечно, в то время вопросы были штучные, и отвечали мы в основном индивидуально. Но, когда случался какой-то сбой, мы готовили шаблоны ответов, потому что одинаковых вопросов приходило много, и отвечать нужно было тоже одинаково. Мы учились мобилизации в чрезвычайных ситуациях, когда что-то ломается, а также регулярно проводили встречи, на которых разбирали примеры удачных и неудачных ответов. Так начали складываться основы нашей сегодняшней службы поддержки. Тогда же мы сформулировали важный принцип работы, верный и сейчас: чем более нагло и агрессивно к тебе обращаются, тем более рафинированно и вежливо нужно отвечать. Это отлично работало и работает до сих пор.

Сначала все сотрудники службы поддержки подписывались своими именами, но со временем интернет стал более коммерческим, и от позиции сайтов в поисковой выдаче стали зависеть доходы многих людей. Были случаи, когда сотрудникам поддержки угрожали или писали личные письма с необоснованными претензиями и даже обвинениями. Тогда мы решили, что подписываться настоящими именами не стоит, чтобы не ставить людей под удар. Вообще не подписываться — тоже плохо. И ребята придумали для себя ролевые имена, самым известным из которых, наверное, было имя Платона Щукина — он отвечал за поиск. Довольно быстро он стал легендой. Раскрыть его личность пытались очень многие. Однажды нам даже позвонили «из военкомата» и заявили, что им срочно нужен Платон Щукин. На все вопросы о нём мы отвечали просто и честно: «Платон Щукин, конечно, человек. Причём не один».

Интернет быстро рос и очень скоро перестал быть «междусобойчиком» учёных и IT-шников. Чем больше и шире становилась аудитория пользователей интернета, тем более абстрактным для них был Яндекс — уже не конкретные люди, а большая машина. Если раньше мы могли позволить себе где-то пошутить и пообщаться с человеком не слишком формально, то в какой-то момент стало ясно, что шутить больше нельзя — слишком велик шанс промахнуться или создать впечатление, что ты шутишь не для человека, а над человеком. А этого, конечно, мы никогда себе не позволяли. Кроме того, поток писем очень сильно вырос, их стало проще типизировать, и на многие вопросы мы заготовили шаблонные ответы. Конечно, всё это привело к усыханию стиля, и нам от этого было немного обидно. Но в такой ситуации большая нейтральность и формальность, увы, были необходимы».

Постепенно интернет становился всё больше и разнообразнее, а с ним росло и количество сервисов Яндекса. Когда сервисов стало много, мы разделили их по направлениям, и в отделе поддержки пользователей сформировались разные группы, отвечающие за каждое из них. С развитием Яндекс.Директа и Рекламной сети Яндекса в компании вырос новый самостоятельный отдел поддержки коммерческих сервисов, со своей спецификой работы. В общем виде эта структура службы поддержки сохранилась до сегодняшнего дня. Как поддержка Яндекса работает сейчас — читайте во второй части рассказа, которую мы опубликуем на следующей неделе.

95 комментариев
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galka-galkina1
26 ноября 2015, 14:41
Яндексу в вопросе техподдержки есть ещё над чем поработать. Это даже хорошо, когда есть к чему стремиться.
К вопросу сервисов - "Когда сервисов стало много, мы..." - вы от них начали избавляться )))
Алексей
26 ноября 2015, 14:41
galka-galkina1,
Ну это ведь естественный процесс. Какие-то сервисы закрываются, появляются новые.
galka-galkina1
26 ноября 2015, 14:41
Алексей, например вызов такси)))
lists
26 ноября 2015, 14:41
Алексей,
но кинуть людей с видео — это было за гранью допустимого.
Алексей Донченко
26 ноября 2015, 14:41
Код ошибки: ERR_CONNECTION_CLOSED: Потеряно соединение с сервером.Здравствуйте!У меня такая проблемма.не работают яндекс ,опера ,гугл .РАБОТАЕТ ОДИН Еdge.Как избавиться от напасти?
Kevin
26 ноября 2015, 14:41
Алексей Донченко,
вам стоит оставить сообщение вот тут: http://feedback2.yandex.ru/default/main/load/ тогда служба техподдержки сможет попробовать разобраться в проблеме
AvengerMST
26 ноября 2015, 14:41
да вообще просто мгновенно отвечают мля, что уж там.. особенно по платежам , так по несколько недель ответа ждешь..
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:41
Как устроиться оператором в вашу службу поддержки?
Алексей
26 ноября 2015, 14:41
Посмотрите вакансии https://yandex.ru/jobs/vacancies/support/
Константин Клинчук
26 ноября 2015, 14:41
Спасибо, очень интересно.
Оксана
26 ноября 2015, 14:41
Интересно было почитать:). Спасибо:).
ak29091988
26 ноября 2015, 14:41
как вернуть ошибочно купленный билет в кино?
Алексей
26 ноября 2015, 14:41
ak29091988,
Если вы покупали билет на Яндекс.Афише — обратитесь в службу поддержки) https://feedback2.yandex.ru/tickets/
Антон Д.
26 ноября 2015, 14:41
А не приятно общаться с поддержкой когда приходят формальные ответы. Хочется понимать и знать что я общаюсь с человеком, а не с машиной. Человеку проще объяснить проблему, уточнить какие-то детали, узнать подробности. А формальное "Спасибо за Ваше предложение, мы передадим его в необходимые службы. Ваш Яндекс" - вот это просто убивает желание писать в дальнейшем.
Демид Остроухов
26 ноября 2015, 14:41
Антон Д.,
Да, да, полностью согласен!
lipatovso
26 ноября 2015, 14:41
Антон Д.,
тоже поддерживаю, последнее время просто отвечают шаблонами или информация "передана специалистам" и всё)
Весёлый котик
26 ноября 2015, 14:41
Но если предложение или проблема вполне понятно описаны, какой реакции Вы ожидаете? И добавлением новых возможностей, и починкой существующих проблем будет заниматься специалист-разработчик. Ему и передадут.
ShakirovViner
26 ноября 2015, 14:41
Спасибо, интересно.
Но, могу абсолютно уверенно сказать, что сейчас поддержка неважно справляется с ответам. Видимо, в силу их огромного количества.
Также, присутствует момент неопределённости - например, неделю назад я задал вопрос в поддержку Яндекс.Карт, мне ответили - "спасибо, будем разбираться". А как понять - забыли/забили на мой вопрос - неясно, решат ли - тоже неясно.
Аналогично с поиском - ответили, что будут разбираться, а что это означает на самом деле - да кто его знает.
К сожалению, в последнее время подобных ответов большинство.
Александр
26 ноября 2015, 14:41
Что натворили с почтой? Зачем мне все эти настройки? Верните кнопку-удалить отмеченные
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:41
Добрый день! Уточните, пожалуйста, проблема возникла с Почтой на мобильном устройстве или на компьютере? О каких именно настройках идет речь? Я с радостью помогу Вам разобраться.
info@shohruh.uz
26 ноября 2015, 14:41
Сотрудники службы поддержки Яндекс.Деньги оставляет проблемы без ответа. Хорошо что есть услуга "Письмо генеральному директору". После обращение к генеральному директора проблему решили.
abrosoff2010
26 ноября 2015, 14:41
Никак не могу понять, куда обратиться. Когда Яндекс научится указывать платные дороги? Другие сервисы это давно делают!
neotmirasego2012
26 ноября 2015, 14:41
Скоро научится. В Народной Яндекс Карте функция указания платных дорог появилась.  Соответственно, постепенно они появятся и на Яндекс.Картах.
aserdyuchenko
26 ноября 2015, 14:41
Хорошее было время :)
igorbor4562
26 ноября 2015, 14:41
не работает ваша служба поддержки для водителей такси сколько не обращайся ни ответа ни привета тишина  как то все для проформы а может с барского плеча вдруг ответят
truhov.valtr
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте! С августа не могу посмотреть содержимое почтового ящика. Пробовал с двух компов и с сотика, с Оутлока и с браузера Яндекс. За пять лет такого не было ни разу.
С уважением, Валентин.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте! Пожалуйста, не могли бы Вы поподробней рассказать о проблеме? Получаете ли Вы какие-либо сообщения об ошибках? Что именно происходит при попытке войти в ящик?
truhov.valtr
26 ноября 2015, 14:41
Благодарю за сообщение! Проблема пропала, почта работает. Почему не знаю. Забудь!
lych101
26 ноября 2015, 14:41
Где карта 2-го Суэцкого канала?
lists
26 ноября 2015, 14:41
В «Яндекс-почте» перестали отвечать на запросы. Совсем.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, номер обращения! Мы обязательно проверим, почему не поступил ответ на Ваш вопрос.
lists
26 ноября 2015, 14:41
Отличная шутка, Тимофей! Интересно, как я могу узнать номер обращения, если мне не отвечают?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:41
Уточните, пожалуйста, в какой форме и где именно был оставлен вопрос по работе Почты?
sams
26 ноября 2015, 14:41
Максим, привет! Если не ответили, то, скорее всего, письмо нами не было получено. Можешь отправить его еще раз или кинуть на мой рабочий адрес, я перешлю. 
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:41
Я тож не в восторге.
hizhniak.mila
26 ноября 2015, 14:41
Пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Почему сегодня я не могу войти в свою почту ? Пишет, что веб страница недоступна.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, очистить куки и кэш Вашего браузера, проверьте настройки даты и времени на компьютере и уточните, используете ли Вы антивирус? Обязательно будем разбираться!
arkmale
26 ноября 2015, 14:41
Познавательно. Спасибо! :)
yc
26 ноября 2015, 14:41
Техподдержка Яндекса хороша уже тем, что она ЕСТЬ и иногда даже помогает решить проблему, в отличии от сами знаете какого конкурента.
Обращаюсь время от времени в тп Директа, Музыки, Метрики, Вебмастера.
Музыка и Метрика реагируют быстро и, если говорить о метрике, проблемы зачастую решаются. Директ- сложно судить, тк общение затрагивает в основном вопросы модерации.
Вебмастер или Поиск - тут какая-то вакханалия, никакого понимания к какому результату приведет письмо, то стандартные отписки, которые ничего не решают, то отписки из разряда "Яндекс Д'Артаньян, а вы-нет", то какой-то адекватный ответ, который может проблему и не решит, но хотя бы дает понимание причины.
К сожалению, наблюдаю в последние годы сильное снижение числа адекватных ответов, что огорчает. гугл-вей какой-то
serdeles
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте. Ваша служба поддержки очень крутая. Я обращался туда несколько раз (с 2002 года), и всякий раз мне отвечали довольно оперативно и по делу. Спасибо вам.

Ну и оффтопиком предложение вашим коллегам, которые занимаются темами/скинами Яндекса на главной. Вот у вас есть и новогодняя тема, и весенняя, и даже про «Звездные войны». А почему не сделать тему «Ретро-Яндекс»? Скажем, образца 2005 года. Было бы забавно «перенестись» в прошлое, хоть и не такое далекое :-)
sams
26 ноября 2015, 14:41
Андрей, спасибо за добрые слова. Но мы будем еще лучше! :)
Что касается темы для главной страницы. Возможно, прошлое нужно оставлять в прошлом, не забывая о нем! А если совсем станет тяжко, то зайти на https://company.yandex.ru/about/pages/ и вспомнить! ;)
vikt.mironoff2014
26 ноября 2015, 14:41
интересно!)) спасибо за блог.
nadezhda.yaragina
26 ноября 2015, 14:41
мне не нравиться оформление  яндекса
Ranger999
26 ноября 2015, 14:41
Как написать в службу поддержки Маркета, так  и не нашёл.
Очень не хватает возможности оставлять заявки на неправильные характеристики товаров.
В большинстве магазинов есть функция, когда выделяешь неправильный текст и нажимаешь Ctr+Enter, после этого открывается окно для комментария. На маркете полно неверных описаний товаров, которые не дают найти их через поиск по параметрам или наоборот вводят в заблуждение. Добавьте пожалуйста возможность пользователей сообщать об ошибках.
taras.zhitnikov
26 ноября 2015, 14:41
Очень интересная история, ждем продолжения. А вообще техподдержку нужно развивать, особенно развивать шаблонные ответы - для них можно создать больше условий и категорий, а то получается, что спрашиваешь одно, а приходит шаблонный ответ на другое.
Кстати, очень не приятно получать шаблонные ответы - ты делишься с человеком проблемой, а в ответ получаешь "хладнокровный" шаблонное письмо в виде автоответчика - это же не решает проблему.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:41
Жаль, что не писал вам. Начинал с нуля. Спросить неукого.Перегорел, трудности откладываю в сторону.
dg0099
26 ноября 2015, 14:41
Кто ты Мвмутов?? Я почти 15 лет в адресе dg0099@yandex ru  Позвони пож 94/6051806
ted8889
26 ноября 2015, 14:41
вся ваша яндекс поддержка чушь!!!!!!
Я работаю в яндекс такси!!!! Я отправил вам кучу писем, ни на одно не получил ответа, за то понял как вы к нам водителям относитесь. Вам глубоко на нас нас....ть!!!!! За то как отключить на 12 часов это пожалуйста и делаете это постоянно, особенно с пятницы по воскресенье, что бы ваши привелегированные таксопарки могли брать спокойно заказы, что б мы им не мешали. Все уже знают о ваших ,,любимчиках,, да и они этого не скрывают, что все лучшие заказы ухотят в такие таксопарки как 2412, формула, смс@, новое желтое, и.т.д. а уж о дальних поездках я вообще мочу, вы их сразу отправляете кому надо вам...
За то по выходным когда много машин вы их сокращаете интересным способом, как стемнеет шлете запрос на кк фото. А у меня планшет для навигации, а не для фотографирования и фото даже при фонарях и вкюченном салоне получаются темные и вы блокируете сразу на 12 часов, а потом когда до вас пытается дозвониться дистетчер тупо не берете трубки. Это ни только моя проблемма, и вы это знаете и пользуетесь этим, чо ж вы своим любимчикам ночью не шлете запросы на фото????
Деньги так и не вернули за безнал, сначало разобрались, вам все подтвердил диспетчер деньги отдали мне, а потом аж 2 РАЗА ПОДРЯД их же сняли с меня, это получается я человека отвез за свой счет и еще раз вам 603 рубля заплатил , совесть есть у вас вам пишут, вы игнорите все письма, о какой службе поддержки вы говорите здесь!!!!!!!!!!
Вы набрали там 200 человек, чем они там занимаюся? Блокировной и так не богатых водителей? Нет сил возмущению, только проклятия слышно как в вашу сторону летят, вы водителей за людей не считаете. Вот вам мои соображения, хотя я знаю , что ничего толкового вы не предложите и кюуж конечно не решите моих проблем.
atv1313
26 ноября 2015, 14:41
ted8889,
здравствуйте. Мы проверили обращения, которые поступили в службу поддержки с Вашего адреса. По нашей информации, на все обращения ответ был предоставлен. Возможно, Вы указывали иной адрес? Просим Вас сообщить нам его или продублировать письмо на адрес taxi@support.yandex.ru Ускорим процесс рассмотрения.
Максим
26 ноября 2015, 14:41
А жалобу не подскажите куда можно оформить на "Специалистов технической поддержки" с большой буквы...
Софья Генсон
26 ноября 2015, 14:41
Очень душевная статья!
Я у себя на сайте обнаружила чужую рекламную ссылку. Поговорила с хозяевами ссылки - убрали на 2 дня. Теперь снова висит. Стоит ли на них пожаловаться? К тематике моего сайта их тематика отношения не имеет.
Мои дружественные программисты постараются в ближайшее время залатать дырку, но как быть с нарушителем?
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26 ноября 2015, 14:41
Nice article
nibuhs1962
26 ноября 2015, 14:41
Понятно, лаконично. Спасибо.
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26 ноября 2015, 14:41
Awesome article...
obelay
26 ноября 2015, 14:41
Тест с "Маленьким принцем" — изящно. Наверное,  нужно обладать каким-то врожденным сверх-гуманизмом или быть адептом дзен-буддизма на худой конец, чтобы терпеливо и спокойно отвечать на  далеко не всегда умные вопросы. Сотрудники любой техподдержки, на мой взгляд, это героические люди. Приходится иногда обращаться в различные группы поддержки Яндекса — отвечают оперативно, вопрос действительно стараются решить. 
kari.fralova2010
26 ноября 2015, 14:41
Мне кажется утро надо начинать с позитивных новостей. Ведь для кого-то это заряд на целый день
iaaaa
26 ноября 2015, 14:41
Было бы замечательно - убрать с экрана новости, оставив всё по-прежнему.
Сегодня открыла Яндекс и из 5-ти сообщений - пять о смерти! Зачем это делаете?
Других новостей нет?
Ещё раз - пожалуйста, дайте возможность работать с Яндекс совсем без новостей.
rodshkola
26 ноября 2015, 14:41
Регистрировал свою организацию в яндекс картах 4 года назад никаких действий не делал... на днях вместо многоканального телефона организации яндекс в результатах поиска стал выдавать в контактной информации мой сотовый ?!?!?! удаление этого недоразумения произойдёт через месяц я так понимаю ... спасите!!! detskoeselo.ru
Алексей Леснов
26 ноября 2015, 14:41
привет! восстанавливал пароль нажал на кнопку войти через vk. теперь просят зарегиться по новой. как вернуть старую почту? заранее спасибо
bondarev@daigama.ru
26 ноября 2015, 14:41
Самая медленная служба поддержки с самыми мерзкими ответами (все по шаблону). О какой быстроте ответа идет речь? Хватит людей дурить, шаблонный ответ может неделю или две идти в итоге будешь проблему пол года решать, если повезет.
Dionel-Kat
26 ноября 2015, 14:41
Не знаю,  как и кто  отвечает у вас за разработку и кто должен передавать пожелания пользователей, но что-то мои пожелания либо не передают, либо на мои слова просто кладут то самое, что обычно при безразличии. Не понимаю, я одна такой ретроград и мне нравился старый дизайн сервисов или просто вы относитесь к пользователям по принципу "жрите, что дают"?  Неужели это такая проблема - сделать кнопку "вернуть старый дизайн" при введении всех новинок? Как посмотреть, какие фильмы ожидаются, на афише - я больше не понимаю.  Новости читать стало неудобно. На карте,с лава богу, не убрали еще эту кнопку, потому что половину инструментов на новой карте я тоже найти не могу. Вы слышали, что лучшее - враг хорошего? Так вот это ваш случай. Верните как было! И ответов от тп, особенно в стиле "я передам, до свиданья" мне не надо.
k1853
26 ноября 2015, 14:41
Ну где же вторая часть рассказа?
awo59
26 ноября 2015, 14:41
Здравствуйте. Яндекс приучил пользователей, что он как бы всегда на вершине прогресса. К сожалению, не во всем. Например, второй выход из метро "Марьина Роща" открылся более 2-х лет назад. Но Яндекс на своем сервисе про недвижимость его в упор не видит. И, например, в моем объявлении об аренде квартиры упорно рисует мифических 6 мин. пешком, хотя на самом деле там два плевка через дорогу. Неприятно и обидно за такую "оперативность"
statievsky
2 декабря 2015, 17:10
А продолжение передумали публиковать? Очень интересно.
Gpak1
8 декабря 2015, 19:37
Перестали открываться письма в почте. Дайте, пожалуйста, совет как исправить положение, но так чтобы не испортить - сохранить всю переписку.
mira.sharlova
21 декабря 2015, 18:38
Я не пдписывалась на яндекс музыку.Возможно когда-то что то нажала. Поэтому я хотела бы видеть документ подтверждающий это. И соответственно,как отписаться,если это произошло.
libkin.mikk40
3 января 2016, 14:45
Здравствуйте! С появлением новой почты Яндекса внезапно пропала вся входящая корреспонденция, а главное, деловая. Высвечивается исходящая почта, но без адресов получателя. Пожалуйста, помогите, срочно! С уважением, Михаил Яковлевич. mikk40@yandex.ru, mic40@mail.ru
Михаил Левин
26 января 2016, 14:41
Около недели назад из-за оплошности потерял почту с адресом misha.levin2016@yandex.ru Номер моего мобильного телефона в Израиле 054-805-09-22.Телефонный код Израиля для России 972.Этот телефон был указан при регистрации утраченного почтового ящика.Пароль и контрольное слово утеряныЗарегистрировал на Яндексе новый адрес с логином mix.lewin2017.....Пытаясь восстановить почту через другие сайты, сломал мозг.Давно с Вами сотрудничаю и столько же времени плачу.Убедительно прошу помочь и всё полученное с потерянного адреса вместе с ним привязать к моей странице в Фейсбук.В любом случае ответ прошу послать на новый адрес. С Уважением.
beketov1965
29 января 2016, 16:45
Дома почта работает исправно и ОЧЕНЬ давно. Хотел продублировать на рабочем компьютере, но выяснилось, что напрочь забыл пароль и ответ на вопрос. Как быть?
zelenina.raia
27 февраля 2016, 14:38
Помогите! Я не могу связаться с продавцом c AliExpress : хочу узнать,отправит ли он мой оплаченный 24.01.2016г заказ №1000750575494 или нет? по статусу он до сих пор в обработке и ожидается отправка.Что мне делать?
mihail.ach
28 марта 2016, 06:44
ДВА РАЗА УПЛАТИЛ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАРОБОТКАСОЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА,ОТВЕТА НЕТ
Александр Сергеевич
21 февраля 2017, 14:36
Техподдержка не отвечает на мои обращения.
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:43
Здравствуйте. Когда службе поддержки приходит очень много вопросов сразу, они могут отвечать с задержкой. Подождите немного, пожалуйста.
neutomim30
10 марта 2017, 05:58
Света Чистякова,
 можете ответить? Мой сайт наказали за продажу сео-ссылок... разбираться что есть сео-ссылка, а что нет, очень не хотелось, потому что за годы существования сайта он имеет 15 тыс.статей...превратил все ссылки в не ссылки путем автоматического запроса на удаление параметра href=...пример такой статьи http://vanilla.su/kak-sdelat-odezhdu-vashih-detey-unikalnoy-pri-pomoschi-termotransfernyh-nakleek.html...ссылка внешне  как бы есть (она подсвечена), она с тегами <a>, но без href...однако алгоритмы Яндекса не признают что ссылок нет, я отправил сайт на проверку месяц назад и никаких результатов...даже тех поддержка отвечает - ссылки есть ))...а как так?
tril71
21 марта 2017, 22:45
Александр Сергеевич,


А Техподдержка есть у Яндекса ???мне кажется что нет кому-нибудь ответ был ???
tril71
22 марта 2017, 20:50
tril71,
Вчера был ответ от техподдержки ответ не очем извините не чем помочь не можем стандарт от мазка
tril71
22 марта 2017, 23:18
tril71,
И так история была такая хакеры взломали три почты удалили мой телефон для восстановления пароля и все поменяли     Ну что продолжения следует
Одну почту потерял не помогут помочь на просьбу вернуть мой телефон для восстановление молчат
Одну почту сам спас хакеры не успели пароль поменять
Интересно чем все закончиться
Как Яндекс поможет ???

Тоня СизоваДавыдов
14 мая 2017, 16:22
вот так всегда все на следуюшей недели
mnmenn
17 мая 2017, 03:18
Искал где пожаловаться на службу поддержки из-за долгого ответа, просто реально нужно попасть  в почту, пароль не подходит и у меня в почте важное письмо)) но попал на эту страницу, очень интересно если честно) Вспомнил себя когда у меня появился интернет и компьютер в те времена эххх какая же была это роскошь​ ) У меня был интернет 4 часа в день, и стоило это 100$ в месяц) включали по домашнему телефону , с 8 вечера до 12 ночи) как же я ждал 8 вечера:)) и не дай бог если из домашних кто то захотел  в это время позвонить)) 😂
annavbakanova
15 декабря 2017, 09:19
Добрый день!
Меня игнорируют ужа неделю. Я написала 5 безответных писем, потом создала ещё один запрос через форму на сайте, и снова полный игнор. Проблема заключается в том, что с меня списали на 1500 р.больше (за поездку, которой не было в итоге). Неужели трудно ответить, что вы работаете над проблемой и вернётесь с ответом в такой-то день и затем уложиться к дедлайну?
detali3
29 января 2018, 12:28
Что делать если техподдержка не помогает, а уже два месяца отписывается типа "мы не знаем как это исправить, поэтому пользуйтесь как есть"
система яндекса не  опознает вложение в письме как вложение, исправить не могут.
refiro
5 марта 2018, 12:55
Две недели нет ответа от поддержки сервиса Яндекс.Дзен. Ограничили канал в показах по абсолютно непонятной причине, ответа с пояснением проблемы и причинами блокировки так и нет. Материалы стабильно пользовались спросом у пользователей, у канала более 500 подписчиков, по сути вся работа про развитию вылетает в трубу.
super.us49marinitch
29 августа 2018, 15:31
вы что- умом тронулись.. у меня не было никогда такого номера..
super.us49marinitch
29 августа 2018, 15:33
я мариничева любовь павловна и заверяю-- у меня никогда не было такого номера телефона который вы мне показываете
super.us49marinitch
29 августа 2018, 15:39
super.us49marinitch@yandex.ru   вот мой эл. адрес...но он не закреплен на моей страничке.. как его закрепить. что бы он висел --всегда! при открытии этой странички?
oao.kadvi
31 августа 2018, 16:05
Службы техподдержки больше нет?
Полчаса ищу форму обратной связи, хожу по кругу. Есть вопрос по зеркалам сайта, в Яндекс помощи такого вопроса, как у нас, нет.
Вообще реально с живыми людьми, техспециалистами пообщаться?
tbaltway
13 сентября 2018, 13:55
Вот уже неделю пытаюсь получить ответ на тикет [Ticket#18082810554758459], продублировал проблему на несколько адресов поддержки, но ответа нет. 
После попытки воспользоваться яндекс почтой в яндекс коннекте и отката на старый почтовый сервер обратно, пользователи ящиков @ya и @yandex не могут отправить нам письмо, для них наших ящиков не существует. В то время, остальная почта ходит нормально.


Попытки писать прямые письма в поддержки и через формы в разделе помощи результата не дают (
codius.ru
23 октября 2018, 12:05
Почему техподдержка игнорирует обращения, ответ на которые, как обещается должен быть получен в течение суток? Тикеты: 18101616263995915, 18101913034622200.
electron01@engpewete.ru
25 октября 2018, 23:12
codius.ru,
да. обращения без ответа....хотя бы тот же робот что-нибудь отвечал через сутки как обещает)
ikforx
27 ноября 2018, 18:25
мне уже 2ой день не отвечает поддержка,все мои объявления отклоняются модерацией,вот вам и сервис
SLSerebrov
9 января, 23:40
Дайте возможность большинству людей, населяющим территорию бывшего Союза...высказывать своё мнение по вопросам проживания на этой территории в настоящее время. Или слабо?   
zh@logist.cloud
16 января, 17:47
"Как поддержка Яндекса работает сейчас — читайте во второй части рассказа, которую мы опубликуем на следующей неделе."
Никак не работает! Вторую неделю пишу им письма, ответа нет.
dar07
31 января, 14:29
Вторую неделю от техподдержки нет ответа на тикет 19012010562004452, а так же на последний тикет 19012510441562347 !!!
Домен был отвязан от почты и сменил владельца, без моего подтверждения на данные действия, лишь письмо которое поставило перед фактом,  а теперь не возможно подтвердить владение доменном и вернуть его обратно, так как нет ответа от техподдержки!
Почта не работает - работа стоит... - всё очень печально.

ivanmiglik
23 мая, 10:16
написал в поддержку яндекс деньги. сказали что мою проблему передали другому специалисту. вот почти 6 часов жду. 
avangardrubez
сегодня, 16:47
Я хочу неограниченное использование Россия, Мария Шарапова, и.т.д  на борту Пинтерест.