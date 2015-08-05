Вы обратились в службу поддержки. Часть первая

Если вы когда-нибудь пользовались формой обратной связи на сервисах Яндекса или оставляли комментарии в наших блогах, вы наверняка общались с сотрудниками службы поддержки. Работа этих людей, может, и не связана напрямую с разработкой сервисов, но их вклад в улучшение этих сервисов и в создание образа Яндекса сложно переоценить. Именно они представляют Яндекс перед пользователями, именно их голосами Яндекс чаще всего общается с людьми.



Служба поддержки отвечает на любые вопросы о сервисах Яндекса. А иногда и вообще на любые вопросы. Сейчас в поддержке около 200 сотрудников, которые примерно поровну разделены по двум независимым отделам: поддержки пользователей и поддержки коммерческих сервисов. Они работают в специальной системе, разработанной в Яндексе на основе OTRS и автоматически сортирующей все входящие сообщения. Это позволяет отвечать быстро. Очень быстро. В обычный день сотрудник поддержки, например, Яндекс.Почты отвечает примерно на 100 писем, а в нештатных ситуациях, когда что-то ломается или запускается, на 300 и больше. Но это сейчас. А начиналось всё с нескольких человек, у которых не было никакой суперсистемы, а был лишь один ящик электронной почты.



Первым сотрудником поддержки (когда никакой службы поддержки ещё не существовало) была сооснователь и бывший главный редактор Яндекса Елена Колмановская.

«Когда в 1997 году запустился сайт yandex.ru, мы разместили на нём адрес электронной почты, по которому с нами можно было связаться. В то время интернет был маленький, и, если ты делал сайт, нужно было дать людям возможность поговорить с тобой — это считалось базовой нормой вежливости. Мы стали получать письма, в которых нам задавали всевозможные вопросы. В 97 году люди не различали доступ в интернет, контент в интернете и интернет-сервисы. Они знали, что есть интернет, и есть Яндекс, и Яндекс — это про интернет. Поэтому спрашивали нас обо всём.



Конечно, сначала писем было мало, потому что и пользователей было не очень много. Спрашивали о разном: как подключиться к интернету из дома, если он есть на работе, как отправить почту, почему что-то не получается найти или почему на компьютере что-то работает не так. Мы подумали: пока интернет такой, какой есть, мы будем отвечать за всё и на всё. Сначала этим занималась я, потому что писем приходило не так много. Но потом, когда поток писем стал увеличиваться и появились первые вопросы про то, почему сайты индексируются так, а не иначе — примерно тогда стала зарождаться индустрия SEO, — одного человека, то есть меня, уже не хватало. И мы взяли первого сотрудника службы поддержки, который специализировался на SEO.



В поиске тогда было два направления поддержки: поисковая оптимизация и собственно использование поиска. Люди не очень понимали, как искать в интернете, и часто писали, что не могут чего-то найти. Случалось так, что я сама искала то, что им не удавалось, и в ответном письме присылала результаты. Довольно скоро мы поняли, что искать в интернете — это некоторое умение, и завели специальный форум, чтобы научить людей правильно пользоваться поиском. Со временем там появились активные участники, которые давали советы другим людям.



В 2000 году мы устроили «неделю Яндекса» и запустили семь сервисов подряд, в том числе Почту, Фотки и Новости. Так Яндекс стал порталом. Тогда у людей уже начал массово появляться доступ в интернет, и компания стала бурно расти. Возникла необходимость помогать людям работать со всеми новыми сервисами, а не только с поиском. Например, в почту приходил спам, и люди не понимали, что это за письма и что с ними делать. Сама возможность переписки по электронной почте была новой концепцией, и к ней, как и ко многому другому, нужно было привыкнуть. Конечно, у людей возникало множество вопросов — не только о Почте, но и о других новых сервисах. Значит, службу поддержки нужно было расширять.



Очень удачно нашёлся первый сотрудник поддержки общего профиля (со временем он вырос в руководителя отдела поддержки пользователей), по специальности, вообще-то, океанолог. Встал вопрос: каких людей набирать. Естественно, мы понимали основные требования: кандидат должен быть адекватным, проявлять участие, уметь грамотно писать по-русски, хорошо относиться к людям и… соответствовать стилю Яндекса. Как проверить профессиональные качества — было понятно, а для того, чтобы узнать, наш человек или нет, я придумала простой тест: мы показывали кандидатам изображение слона в удаве из «Маленького принца». Если человек не знал, что это, значит, проще было его не взять, чем научить. Так мы набрали первых сотрудников.



Конечно, в то время вопросы были штучные, и отвечали мы в основном индивидуально. Но, когда случался какой-то сбой, мы готовили шаблоны ответов, потому что одинаковых вопросов приходило много, и отвечать нужно было тоже одинаково. Мы учились мобилизации в чрезвычайных ситуациях, когда что-то ломается, а также регулярно проводили встречи, на которых разбирали примеры удачных и неудачных ответов. Так начали складываться основы нашей сегодняшней службы поддержки. Тогда же мы сформулировали важный принцип работы, верный и сейчас: чем более нагло и агрессивно к тебе обращаются, тем более рафинированно и вежливо нужно отвечать. Это отлично работало и работает до сих пор.



Сначала все сотрудники службы поддержки подписывались своими именами, но со временем интернет стал более коммерческим, и от позиции сайтов в поисковой выдаче стали зависеть доходы многих людей. Были случаи, когда сотрудникам поддержки угрожали или писали личные письма с необоснованными претензиями и даже обвинениями. Тогда мы решили, что подписываться настоящими именами не стоит, чтобы не ставить людей под удар. Вообще не подписываться — тоже плохо. И ребята придумали для себя ролевые имена, самым известным из которых, наверное, было имя Платона Щукина — он отвечал за поиск. Довольно быстро он стал легендой. Раскрыть его личность пытались очень многие. Однажды нам даже позвонили «из военкомата» и заявили, что им срочно нужен Платон Щукин. На все вопросы о нём мы отвечали просто и честно: «Платон Щукин, конечно, человек. Причём не один».



Интернет быстро рос и очень скоро перестал быть «междусобойчиком» учёных и IT-шников. Чем больше и шире становилась аудитория пользователей интернета, тем более абстрактным для них был Яндекс — уже не конкретные люди, а большая машина. Если раньше мы могли позволить себе где-то пошутить и пообщаться с человеком не слишком формально, то в какой-то момент стало ясно, что шутить больше нельзя — слишком велик шанс промахнуться или создать впечатление, что ты шутишь не для человека, а над человеком. А этого, конечно, мы никогда себе не позволяли. Кроме того, поток писем очень сильно вырос, их стало проще типизировать, и на многие вопросы мы заготовили шаблонные ответы. Конечно, всё это привело к усыханию стиля, и нам от этого было немного обидно. Но в такой ситуации большая нейтральность и формальность, увы, были необходимы».