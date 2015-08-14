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Горячие клавиши для навигации по результатам поиска

Страница результатов поиска Яндекса стала понимать команды с клавиатуры. Теперь можно ввести запрос, нажать Tab, чтобы перейти к результатам поиска, выбрать нужный с помощью стрелок и открыть страницу в текущей или новой вкладке, нажав Enter или Shift + Enter. По нажатию кнопок Esc или Tab можно вернуться в строку поиска, чтобы переформулировать или написать новый запрос.


Активный элемент мы целиком выделяем акцентным цветом — таким же, который используется в поисковых подсказках и левой колонке. Так нам показалось удобнее всего — если менять только цвет заголовка, то это почти незаметно, и глазам тяжело следить за переключением. Рамки шумят визуально и скорее раздражают, чем говорят о выделении. Поэтому — цвет.



Клавиатурное управление пригодится, например, владельцам ноутбуков, так как работать с поисковой выдачей с помощью тачпада не всегда бывает удобно. Включить клавиатурное управление можно в настройках поиска. Чтобы посмотреть список команд, нажмите на клавишу с вопросительным знаком, находясь на странице результатов поиска.
14 комментариев
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Комментарий удалён
lycblog
26 ноября 2015, 14:40
lex.trufanov, у меня только кнопка подсказки не работает, а в целом все окей.
Алексей
26 ноября 2015, 14:40
lex.trufanov, Что именно не работает?
Комментарий удалён
daftix
26 ноября 2015, 14:40
А почему по дефолту не включили всем? Вообще ничего удобнее листания мышкой в Опере нет.
Дмитрий Д.
26 ноября 2015, 14:40
Как это включить?
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26 ноября 2015, 14:40
Nice article
Venya
26 ноября 2015, 14:40
У ябраузера до сих пор не адаптировали дизайн под 10 винду...Вон Опера за неделю до выхода вин 10 по моему выпустила браузер ...
Кирилл Сигалин
26 ноября 2015, 14:40
Спасибо, стало удобнее.
А планируете в последствии сделать так, чтобы и до других элементов (настройка, профиль, баннер…) можно было бы добраться с помощью клавиатуры?
Виктор Михайлов
26 сентября 2017, 00:10
Кирилл Сигалин,
ууа
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26 ноября 2015, 14:40
Awesome article...
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26 ноября 2015, 14:40
Awesome article...
w.gorodetskaya2015
26 ноября 2015, 14:40
Спасибо, полезная информация.
alehka1982
16 марта 2017, 03:38
У меня вообще трубка
gosha.tchirkov2017
5 апреля 2017, 02:53
я ничего не понял

Sergey C.
сегодня, 16:10
Нет кнопок и горячих клавиш - переслать по почте ссылку на открытую страницу.