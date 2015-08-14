Горячие клавиши для навигации по результатам поиска
14 августа 2015, 12:50
Активный элемент мы целиком выделяем акцентным цветом — таким же, который используется в поисковых подсказках и левой колонке. Так нам показалось удобнее всего — если менять только цвет заголовка, то это почти незаметно, и глазам тяжело следить за переключением. Рамки шумят визуально и скорее раздражают, чем говорят о выделении. Поэтому — цвет.
Клавиатурное управление пригодится, например, владельцам ноутбуков, так как работать с поисковой выдачей с помощью тачпада не всегда бывает удобно. Включить клавиатурное управление можно в настройках поиска. Чтобы посмотреть список команд, нажмите на клавишу с вопросительным знаком, находясь на странице результатов поиска.