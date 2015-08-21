Панорамное обновление

С 2009 года на Яндекс.Картах есть панорамы — они показывают, как выглядят улицы разных городов и помогают сориентироваться в незнакомых районах. Найти нужное проще, если знаешь, что дом № 9, за которым надо повернуть направо, — это красная девятиэтажка с рекламным щитом на торце и магазином «Мебель» на первом этаже.

Однако всё меняется: девятиэтажку могут перекрасить, щит — снять, ну а с магазином «Мебель» вообще может произойти всё что угодно. Поэтому время от времени панорамомобили Яндекса возвращаются в уже сфотографированные города и заново снимают улицы, дома и достопримечательности — для того, чтобы на панорамах они были в своём современном виде.



Новые панорамы больших городов публикуются раз в несколько лет, и последнее крупное обновление произошло совсем недавно — весной-летом 2015 года. Обновились сразу десятки городов — от Петрозаводска до Иркутска. Это более полутора миллионов снимков, или около 400 тысяч панорам. На них можно:



Увидеть новое



Теперь на панорамах есть объекты, построенные за последние годы: это новые дома и целые кварталы новостроек, торговые центры и спорткомплексы, библиотеки и вокзалы. В Казани можно прогуляться по Деревне Универсиады, в Омске — осмотреть футуристические стеклянные павильоны, которые появились после реконструкции на главной пешеходной улице города, а в Сочи — пройти по подвесному мосту в Скайпарке, открывшемся в 2014 году.

Подвесной мост над Ахтырским ущельем в Скайпарке AJ Hackett Sochi

Полюбоваться старым



Некоторые достопримечательности, которые существуют уже давно, появились на Яндекс.Картах впервые. Новые панорамы покажут, как выглядят музей «Самара космическая» и памятник ракете-носителю Р-7, и проведут по парку старинной усадьбы «Лошица» в Минске. Можно осмотреть знаменитые минеральные источники в Ессентуках (поверните голову чуть вправо — и увидите на дереве кота) или побывать на «Военной горке» — музее военной техники под открытым небом в Темрюке.

Музей «Военная горка» в Темрюке

Рассмотреть вблизи



На новых панорамах много пешеходной съёмки, поэтому интересные объекты можно изучить с близкого расстояния — кажется, что ещё чуть-чуть и до них можно дотронуться рукой. В списке достопримечательностей, отснятых пешком, — самый большой в мире памятник Ленину у Волго-Донского канала (и самый странный — в Елабуге), мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, башни Чёртова городища — древней цитадели на берегу реки Тоймы — и многое другое.

Чёртово городище близ Елабуги

Исследовать изнутри



Каким прекрасным ни был бы фасад, самое интересное часто находится внутри. Первые интерьерные панорамы появились на Яндекс.Картах в 2012 году — это были музеи и стадионы. Теперь можно побывать во дворце принцессы Ольденбургской в воронежском посёлке Рамонь, посетить нарзанную галерею в Кисловодске, где из кранов текут холодные и тёплые нарзаны, и осмотреть изнутри знаменитый Провал в Пятигорске.

Вид на вход в пятигорский Провал изнутри

Изучить детали



Разрешение панорам выросло в 10 раз — с 10 до 100 мегапикселей, поэтому на снимках видны не только крупные элементы, но и мелкие подробности. Можно рассмотреть каждый завиток каменной резьбы на Строгановской церкви в Нижнем Новгороде, прочитать текст на мемориальной доске на Тарских воротах в Омске или надписи на плитах на Мамаевом кургане и разглядеть названия самолётов на табличках в авиационном музее в минском аэропорту.

Выставка авиатехники в Национальном аэропорту Минска

Найти что-то своё



Узнать, как выглядит пляж на Чёрном море в ноябре, зайти в уфимский двор и обнаружить там 20-метровый портрет Гагарина, постоять на лётном поле, отыскать Шуховскую башню в 1300 километрах от Москвы или прочитать полный текст «Интернационала» на стене дома в Иркутске — в общем, открыть секреты, известные только местным жителям. Не вставая со стула.