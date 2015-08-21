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Панорамное обновление

С 2009 года на Яндекс.Картах есть панорамы — они показывают, как выглядят улицы разных городов и помогают сориентироваться в незнакомых районах. Найти нужное проще, если знаешь, что дом № 9, за которым надо повернуть направо, — это красная девятиэтажка с рекламным щитом на торце и магазином «Мебель» на первом этаже.

Однако всё меняется: девятиэтажку могут перекрасить, щит — снять, ну а с магазином «Мебель» вообще может произойти всё что угодно. Поэтому время от времени панорамомобили Яндекса возвращаются в уже сфотографированные города и заново снимают улицы, дома и достопримечательности — для того, чтобы на панорамах они были в своём современном виде.

Новые панорамы больших городов публикуются раз в несколько лет, и последнее крупное обновление произошло совсем недавно — весной-летом 2015 года. Обновились сразу десятки городов — от Петрозаводска до Иркутска. Это более полутора миллионов снимков, или около 400 тысяч панорам. На них можно:

Увидеть новое

Теперь на панорамах есть объекты, построенные за последние годы: это новые дома и целые кварталы новостроек, торговые центры и спорткомплексы, библиотеки и вокзалы. В Казани можно прогуляться по Деревне Универсиады, в Омске — осмотреть футуристические стеклянные павильоны, которые появились после реконструкции на главной пешеходной улице города, а в Сочи — пройти по подвесному мосту в Скайпарке, открывшемся в 2014 году.

Подвесной мост над Ахтырским ущельем в Скайпарке AJ Hackett SochiПодвесной мост над Ахтырским ущельем в Скайпарке AJ Hackett Sochi

Полюбоваться старым

Некоторые достопримечательности, которые существуют уже давно, появились на Яндекс.Картах впервые. Новые панорамы покажут, как выглядят музей «Самара космическая» и памятник ракете-носителю Р-7, и проведут по парку старинной усадьбы «Лошица» в Минске. Можно осмотреть знаменитые минеральные источники в Ессентуках (поверните голову чуть вправо — и увидите на дереве кота) или побывать на «Военной горке» — музее военной техники под открытым небом в Темрюке.

Музей «Военная горка» в ТемрюкеМузей «Военная горка» в Темрюке

Рассмотреть вблизи

На новых панорамах много пешеходной съёмки, поэтому интересные объекты можно изучить с близкого расстояния — кажется, что ещё чуть-чуть и до них можно дотронуться рукой. В списке достопримечательностей,  отснятых пешком, — самый большой в мире памятник Ленину у Волго-Донского канала (и самый странный — в Елабуге), мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, башни Чёртова городища — древней цитадели на берегу реки Тоймы — и многое другое.

Чёртово городище близ ЕлабугиЧёртово городище близ Елабуги

Исследовать изнутри

Каким прекрасным ни был бы фасад, самое интересное часто находится внутри. Первые интерьерные панорамы появились на Яндекс.Картах в 2012 году — это были музеи и стадионы. Теперь можно побывать во дворце принцессы Ольденбургской в воронежском посёлке Рамонь, посетить нарзанную галерею в Кисловодске, где из кранов текут холодные и тёплые нарзаны, и осмотреть изнутри знаменитый Провал в Пятигорске.

Вид на вход в пятигорский Провал изнутриВид на вход в пятигорский Провал изнутри

Изучить детали

Разрешение панорам выросло в 10 раз — с 10 до 100 мегапикселей, поэтому на снимках видны не только крупные элементы, но и мелкие подробности. Можно рассмотреть каждый завиток каменной резьбы на Строгановской церкви в Нижнем Новгороде, прочитать текст на мемориальной доске на Тарских воротах в Омске или надписи на плитах на Мамаевом кургане и разглядеть названия самолётов на табличках в авиационном музее в минском аэропорту.

Выставка авиатехники в Национальном аэропорту МинскаВыставка авиатехники в Национальном аэропорту Минска

Найти что-то своё

Узнать, как выглядит пляж на Чёрном море в ноябре, зайти в уфимский двор и обнаружить там 20-метровый портрет Гагарина, постоять на лётном поле, отыскать Шуховскую башню в 1300 километрах от Москвы или прочитать полный текст «Интернационала» на стене дома в Иркутске — в общем, открыть секреты, известные только местным жителям. Не вставая со стула.

78 комментариев
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Dmitry T.
26 ноября 2015, 14:40
it's cool
Андрей
26 ноября 2015, 14:40
Когда будет можно выкладывать свои панорамы на карту?
ageeviljaspb
27 января 2018, 23:02
Андрей,
от этого пострадает репутация качества яндекс.панорам. В гугле много панорам по всему миру, но они отстойного качества, потому что там их выкладвают любители, на чьих снимках люди без голов или ног.
Мишаня
7 апреля 2019, 15:26
ageeviljaspb,
ничего страшного, это лучше чем ничего
vlnez
26 ноября 2015, 14:40
Вот это реально крутое обновление!
Yuri
26 ноября 2015, 14:40
Моему городу не повезло быть обновленным :(
Раньше во флэш версии была дата съемки, сейчас я ее не нашел. Она есть?
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 14:40
А какие города обновили?
kuma
26 ноября 2015, 14:40
Может здесь повезёт и ответят: почему у панорам такой большой шаг? В чём причина таких больших (по сравнению с панорамами Google) шагов? Из-за того, что чем меньше шаг, тем больше снимков и тем больше они занимают места на серверах?
Да и было бы очень удобно, если на панорамах писали месяц и год съёмки - иногда это бывает важно/нужно.
daftix
26 ноября 2015, 14:40
Очень здорово, спасибо!
ValovSochi
26 ноября 2015, 14:40
В Сочи нужно снимать летом. Панорама Скайпарка просто ужасная.
ЮЛИЯ ЦУРКАН(ГАВРИЛОВА)
26 ноября 2015, 14:40
Очень впечатляет.....от просмотра увиденных фотографий.
coth
26 ноября 2015, 14:40
Фотки бы группировать, как в Google Планета Земля. В некоторых местах их много, а те, что перекрывают остальные сами по себе не очень информативные.
coth
26 ноября 2015, 14:40
maps.yandex таки сделали в феврале, но домен до сих пор не работает. ns1.yandex.net не знает где он.
Tamara Polyakina
26 ноября 2015, 14:40
Спасибо! Я всем довольна. Очень интересно.
himik23-53
26 ноября 2015, 14:40
Куда пропали панорамы ?
himik23-53
26 ноября 2015, 14:40
Куда пропали панорамы ?
Слава Корельский
26 ноября 2015, 14:40
посмотрим
Ярослав
26 ноября 2015, 14:40
Молодцы!
melhezedek
26 ноября 2015, 14:40
А вход в почту как нихрена не работал, - так и не работает, несмотря неоднократную на смену паролей!!!
yriyman
26 ноября 2015, 14:40
я доволен ...
anrimax
12 мая 2016, 12:44
Желательно и фото крымских городов обновить. Улиц Симферополя в частности.
maxim-fotograf
11 августа 2016, 20:32
Скажите, а когда планируется обновление панорам Киева? Все уже изменилось до неузнаваемости, а фото устарели.... Примеров могу привести очень много, если нужно.
kostenko888
11 октября 2016, 13:29
Скажите, когда будет следующая дата съемки в г. Ростове-на-Дону?
sam002011
6 ноября 2016, 20:24
Ужасно сделано. Очень большой шаг, а преломление настолько сильное, что без карты не разобраться, дорога прямая или поворачивает. Теперь пользуюсь гуглом
Pisugin
12 ноября 2016, 16:03
Полностью присоединяюсь к последнему сообщению: в последнее время огромные искажения на панорамах, также приходится переходить на ГУГЛ. Ранее все было нормально.
Света Чистякова
14 ноября 2016, 00:40
Здравствуйте. А что за искажения? Расскажите, пожалуйста, подробней.
Иван
22 ноября 2016, 15:57
Света Чистякова,
вот посмотрите скриншот. Тут прямые трамвайные линии и прямое здание, а выглядит все это очень кругло https://yadi.sk/i/U2OVSqwjzDkN3
Pisugin
14 ноября 2016, 22:55
Когда начинаешь крутить панораму совершенно прямая улица выглядит вот так:
https://yadi.sk/i/NgyRTHCJyd4xz
(СПб, Малая Бухарестская, д.5)
Света Чистякова
15 ноября 2016, 14:29
Ага, вот оно что. Вообще на панорамах таких искажений быть не должно, что-то идёт не так. Вы не могли бы зайти на yandex.ru/internet/ в том браузере, в котором просматриваете панорамы, и прислать мне информацию, которую покажет сайт? (Внизу страницы есть кнопка «Скопировать в буфер обмена».) Данные можно отправить мне на электронную почту: chistyakova@yandex-team.ru. Спасибо :)
mik2656
30 августа 2017, 12:12
Pisugin,
дело в том, что Яндекс пользуется оборудованием с тремя широко форматными камерами (120 град.). Гугл, напрмер, использует 15 камер. И у него все ОК. Это произошло после введения новых Яндекс.Карт, которые хуже старых во всех отношениях. Я теперь больше пользуюсь Гугл.Картами.
Pisugin
30 августа 2017, 12:37
mik2656,
проблема давно решилась обновлением драйверов видеокарт.
AleksV46
15 ноября 2016, 15:17
Почему на панорамах Яндекс- карт появились искажения изображения улиц. ? Прямая улица при повороте камеры стала представляться, как поворот улицы  на 90 градусов.
Света Чистякова
15 ноября 2016, 16:40
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, какой у вас браузер и какая версия браузера? Это можно узнать, например, на yandex.ru/internet/.
sergpuchkov
9 декабря 2016, 18:15
Панорамы просто ужасные. Раньше были лучше. Каким то объективом "рыбий глаз" снято. То ли поворот, то ли прямая улица. В гугле таких косяков нет.
Света Чистякова
9 декабря 2016, 18:29
А покажите, пожалуйста, скриншот — есть подозрения, что они у вас отображаются неправильно.
sergpuchkov
9 декабря 2016, 19:19
Света Чистякова,
 Ну да, а у вас правильно :) Открывайте Firefox  и смотрите. Может вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат дать ?:))
Света Чистякова
9 декабря 2016, 19:32
Слушайте, а что секретного может быть на скриншоте панорамы? В общем, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Карт. Адрес — maps@support.yandex.ru. Явная дисторсия на панорамах может быть следствием использования либо устаревшей версии браузера, либо устаревших драйверов видеокарты. В службе поддержки вас, скорее всего, попросят прислать содержимое страницы yandex.ru/internet/ с информацией о браузере.
sergpuchkov
9 декабря 2016, 19:59
Света Чистякова,
У меня ничего не устарело. Но даже если какие то параметры броузера надо изменить для Яндекс панорам, то просто надо дать ссылку на страничку с инструкцией. В ГУГЛЕ все правильно отображается без танцев с бубном.
Света Чистякова
9 декабря 2016, 20:07
Такие искажения — нестандартная ситуация, поэтому универсальной инструкции нет. С каждым случаем разбираемся отдельно.
sergpuchkov
9 декабря 2016, 20:13
Света Чистякова,
Вот так у вас отображается прямая улица в FireFox 50.0.2
http://photo.rock.ru/xq4hx
Света Чистякова
9 декабря 2016, 20:25
Во-о-о. Смотрите, тоже 50.0.2: https://yadi.sk/i/kwukLpHJ32m9of. То есть что-то идёт не так. Что именно — сможет выяснить служба поддержки.
Обновлено 9 декабря 2016, 20:26
sergpuchkov
10 декабря 2016, 12:05
Света Чистякова,
Странно, сегодня уже нормально показывает. http://photo.rock.ru/K4RPH   У себя ничего не менял. Если что то исправили, спасибо.:))
mpeg4u
9 декабря 2016, 20:18
а панорамы ВО в Петербурге все еще 2012-2013 годов, ждем обновления и снимки центрального участка ЗСД
wladengine
20 декабря 2016, 23:46
mpeg4u,
да полгорода, по-моему, с 2012-2013 годов. Очень много где надо перефотографировать - и желательно не как в гугле, где сплошь и рядом винегрет из снимков разной давности.
Света Чистякова
23 декабря 2016, 18:55
Весь ЗСД выкатили 21 декабря, проверьте :) Город тоже обновили местами, а ещё сняли Сосновый Бор и Мгу.
ags76
26 января 2017, 14:48
Как писал один из пользователей - Каким то объективом "рыбий глаз" снято. Прямые улицы показаны полукругом. Сразу скажу, проверял и на Опере и на Chrome, и даже на свежеустановленом Яндекс.Браузере. Когда появятся новые панорамы с хорошим видом, как было раньше?
Света Чистякова
26 января 2017, 14:59
Здравствуйте. Так быть не должно, скорее всего, это ошибка отображения. Мы несколько раз сталкивались с подобным. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Карт: maps@support.yandex.ru. Попробуем разобраться.
ags76
26 января 2017, 15:13
Света Чистякова,
Хорошо, спасибо! Написал.
Обновлено 26 января 2017, 15:17
ags76
27 января 2017, 09:38
Светланка, молчат Ваши коллеги..Как до них достучаться?..
Света Чистякова
27 января 2017, 10:35
Подождать чуть-чуть). Когда в службу поддержки много запросов, они могут отвечать не сразу.
vvg-2009
15 января 2019, 23:01
Света Чистякова,
В Edge отображается все правильно, а в Chrome с искажением
fotonus7
28 января 2017, 09:10
Детальный осмотр объектов это конечно хорошо ,но..Люди пользовались  панорамой для наглядной навигации на местности, теперь же все так искажено ,что не понимаешь прямо ехать или поворачивать (особенно на сложных перекрестках) Большой минус!!!! Придется использовать гуглкарты... За отчизну обидно.
spamojor
29 января 2017, 19:53
И у меня та же проблема. Ну, скажем, ладно, у меня XP и комп соответствующий (хотя гугл-улицы отображаются без дисторсии).  А вот у знакомого после переустановки семёрки  на точно такую же версию, установки всех обновлений и драйверов, на адекватном компьютере, правда с бортовой видеокартой, началось то же самое. В интернете никакой информации, кроме этого блога и редких недоумений. Браузеры все перебрали, даже новоиспечённый Neon - безрезультатно. А нужны именно яндекс-улицы, тк из них можно без лишних движений сохранять изображения на диск. Ума не приложу, что делать. Может действительно драйверы?.. Решил это кто-нибудь?
Обновлено 29 января 2017, 19:55
ags76
3 февраля 2017, 10:38
У меня решить не получилось, пробовал и на разных системах, и в разных браузерах-везде искажено. В техподдержку написал, но они уже неделю молчат...
Света Чистякова
3 февраля 2017, 15:10
Если есть возможность, попробуйте обновить драйвера видеокарты.
spamojor
4 февраля 2017, 21:07
Ну вот такая мысль у меня есть: по идее, выправлением дисторсии должна заниматься какая-то служба, или системный процесс.  И, по идее, дожен быть на свете кто-то, кто знает, какая подпрограмма заведует этим исправлением. И,возможно, этот "кто-то", или даже группа этих неизвестных знатоков, где-нибудь, когда-нибудь в Интернете обсуждали програмную механику "Яндекс-улиц". Может где-то выложена несекретная информация по устройству этого движка? 
ags76
7 февраля 2017, 09:38
Света Чистякова,
 Драйвер пробовал обновлять, выше рекомендовали, на одном компе обновился, на другом оказался последним. Но на результат не повлияло, все равно искажение. Причем раньше то все было прекрасно и на старых драйверах и на всех компах...искажение появилось, если не соврать, около полугода назад..ну может месяца 4..
Света Чистякова
7 февраля 2017, 20:20
Вы выше говорили, что обращались в саппорт — пришёл ответ? Куда писали — на maps@support.yandex.ru?


(Сложность в том, что универсального решения нет: в каждом случае нужно разбираться отдельно. Поэтому лучше через службу поддержки.)
ags76
8 февраля 2017, 10:54
Да, Светланка, на этот адрес писал 26.01, Вы велели ждать, ответа пока нет..
mik2656
30 августа 2017, 12:25
Света Чистякова,
не дурите людям мозг! Вы снимаете тремя камерами с углом 120 град. Поэтому и искажения и никакими драйверами это не исправить. У Гугла 15 камер и никаких проблем! До введения новых Яндекс.Карт все было нормально. А сейчас Яндекс.Карты испортились во многих отношениях !!!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 августа 2017, 19:58
Здравствуйте. Панорамы должны отображаться без искажений. Если вы видите искажения, значит, происходит какая-то ошибка. Сможете показать скриншот?
sv-sokolov
16 февраля 2017, 12:23
У меня пару месяцев назад перестали нормально показываться панорамы улиц! Везде показывает как-бы поворот на 90* - вместо прямого участка улицы везде перекресток :)
Причем это не зависит от браузера - пробовал и Яндекс и Хром. Правда система Windows-XP, старовата. Но раньше то все показывалось нормально! И это на трех разных компьютерах. На панорамах Гугла все в порядке.
sv-sokolov
16 февраля 2017, 12:47
Дело тут не в объективе, а явно в "кривых руках" какого-то программиста! В итоге панорама развернута не на 360*, а на 180* дважды!
Denniz19
18 февраля 2017, 23:16
Хотелось бы увидеть панорамы города Надым, что находится в Ямало-Ненецком округе, и его  окрестностей, а за уже добавленный для просмотра Новый Уренгой спасибо! 
tortugaU
1 марта 2017, 02:32
Я писала в саппорт о проблеме с панорамами, у меня тоже какое-то время назад стало странно отображаться,  будто снято "рыбьим глазом". Мне подсказали поменять драйвер для видеокарты, видимо, очень уж устарел. Все тут же заработало. То есть мне этот способ помог....
Владимир Самойленко
25 августа 2017, 20:22
Это было !!!! А сейчас 25 августа 2017 года!!! Режим панорама улиц - Исчез НАВСЕГДА!!!!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса25 августа 2017, 20:31
Владимир, здравствуйте. Вообще не должен. Вы смотрите Карты в браузере на компьютере? Покажете скриншот окна?
teatralnaya-7@yablonka-saratov.ru
20 сентября 2017, 20:29
Панорама в Городе Саратове Настолько старая что постоянно обманываешься в поиске чего либо !
dedsergey7
15 ноября 2017, 08:07
было б хорошо если бы их обновляли хотя бы раз в полгода а не через 2 года
ageeviljaspb
27 января 2018, 19:37
Можно ли где-то кроме Москвы посмотреть панорамы предыдущих годов?
miss.elizale
13 мая 2018, 17:25
Яндекс, пора бы уже Москву обновить в Яндекс.панорамах. Даже в моем районе за три года многое изменилось.
dedsergey7
14 мая 2018, 09:49
такое ощущение что у яндекса нет своей панорамной машины и он ждёт пока "загнивающий"гугл проедется по стране,в том же "загнивающем" гугле в частности в сша даже по месяцам обновы,+огромнейший жирный плюс перекрывающий весь яндекс это там можно выбирать даты съёмок панорам тем самым виртуально путешествовать во времени.яндекс, учиться будем или как обычно лишь бы было?
Александр Локтев
25 сентября 2018, 00:48
А можно узнать точную дату следующего обновления панорам в Краснодаре ?) Хочу попасть в карту ;) 
romero2907
26 марта 2019, 09:43
Почему исчезли старые панорамы.  Раньше где они были теперь пустота.
Мишаня
7 апреля 2019, 15:28
А есть какое-нибудь расписание будущих съёмок? Чтобы хотябы день знать когда твою улицу будут обновлять и выйти сфоткаться :)

aivaz13
23 апреля 2019, 12:43
Когда обновление панорамы в г.Стерлитамак????
nanoneon
2 августа 2019, 11:35
В этом году панарамомобиль  был в Чебоксарах , когда будет в картах обновление?
vaganovStyle
сегодня, 09:11
Добрый день.
Скажите пожалуйста как попасть на эту страницу​ https://yandex.ru/support/maps/concept/panoramas_org.html​ ?
Мы занимаемся панорамами более 10 лет, огромное портфолио https://3dpanorama.spb.ru/
Буду очень благодарен за ответ.

Почта: 3dpanorama@mail.ru

Заранее спасибо.