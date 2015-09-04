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Экскурсии на Яндекс.Прогулках

В начале лета мы запустили Яндекс.Прогулки — экспериментальный технологичный путеводитель. Мы попробовали принципиально новый подход — когда автором путеводителя становятся не несколько конкретных людей, а миллионы путешественников. Их впечатления, обработанные технологиями машинного обучения, и легли в основу нашего путеводителя.

Сегодня мы добавили в приложение аудиогиды — устные рассказы о разных достопримечательностях. Всё как и раньше — вы сами выбираете последовательность осмотра и подходящий для вас темп, только теперь можно и почитать о том или ином интересном объекте, и послушать.

Аудиогиды в Яндекс.Прогулках
Экскурсии предоставлены издательским домом «Вокруг света». Они основаны на контенте известных путеводителей «Вокруг света» и озвучены хорошо поставленными голосами профессиональных экскурсоводов. В Москве появилось восемь аудиопрогулок — теперь можно послушать о церкви Николая Чудотворца на Болвановке, Арбате и Тверском бульваре; в Санкт-Петербурге — четыре. Там приложение расскажет, например, об Эрмитаже и cтрелке Васильевского острова.

Мы собираемся привлекать новых партнёров и продолжать сотрудничество с «Вокруг света» — добавлять больше экскурсий в разных городах. Если, конечно, людям понравится их слушать. Попробуйте прогуляться по осенним столицам с Яндекс.Прогулками — и пишите нам свои впечатления. Приложение можно скачать в App Store, оно полностью бесплатно.
11 комментариев
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антон елисеев
26 ноября 2015, 14:40
а андроид опять в пролете. Жаль
ivanvoizord
26 ноября 2015, 14:40
Сделайте, пожалуйста, на андроиде! У вас есть телефоны со "своей" ОС, которая базируется на андроид, и на них нельзя установить ваше приложение?
lubiany
26 ноября 2015, 14:40
wp в пролете опять? Ребят,ну запилите на xamarin хотя-бы к выходу 10
drtechno
26 ноября 2015, 14:40
Здравствуйте

Сделайт ну хоть что нибудь, ваше бездействие плодит мошеников.

Уже второй сайт мошеников появился, который использует чужую информацию - отзывы на Яндекс-маркет

http://www.doctor-techno.ru/

http://imperia-telefonov.ru/

Добавте пожалуйста ссылку на официальный сайт на странице отзывов.

...

С уважением, Александр
i.kunder
26 ноября 2015, 14:40
Вот чего не хватает . так именно прогулок. Ищешь например берлинский музей истории ,ан нет, не тут то было. Так что давай Яндекс нашим путешественникам , даже любителям, задание все прогулки снимать . А потом отредактируете.А может и вообще не стоит редактировать путешествия.Ведь у каждого свой взгляд на мир , и потому ещё интереснее.
Ярослав
26 ноября 2015, 14:40
Ждём для Android.
mailokirs
26 ноября 2015, 14:40
Ждем андроид...
release-engineer
26 ноября 2015, 14:40
Как-то немножко глупо делать для гибнущей iOS такую интересную программу, эплу же капец
bunceria
30 января 2018, 09:23
уж три года прошло, а воз и ныне там ((((где путеводитель для андроида??
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 января 2018, 19:11
Здравствуйте. Мы закрыли проект, так что версии для Android не будет.
AII excursive! Быстрый поиск экскурсии.
сегодня, 14:20
Интересно! Спасибо!