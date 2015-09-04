Экскурсии на Яндекс.Прогулках
4 сентября 2015, 11:34
Сегодня мы добавили в приложение аудиогиды — устные рассказы о разных достопримечательностях. Всё как и раньше — вы сами выбираете последовательность осмотра и подходящий для вас темп, только теперь можно и почитать о том или ином интересном объекте, и послушать.
Экскурсии предоставлены издательским домом «Вокруг света». Они основаны на контенте известных путеводителей «Вокруг света» и озвучены хорошо поставленными голосами профессиональных экскурсоводов. В Москве появилось восемь аудиопрогулок — теперь можно послушать о церкви Николая Чудотворца на Болвановке, Арбате и Тверском бульваре; в Санкт-Петербурге — четыре. Там приложение расскажет, например, об Эрмитаже и cтрелке Васильевского острова.
Мы собираемся привлекать новых партнёров и продолжать сотрудничество с «Вокруг света» — добавлять больше экскурсий в разных городах. Если, конечно, людям понравится их слушать. Попробуйте прогуляться по осенним столицам с Яндекс.Прогулками — и пишите нам свои впечатления. Приложение можно скачать в App Store, оно полностью бесплатно.