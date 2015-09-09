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Панорамы Эвереста

В конце прошлого года Яндекс.Карты решили воплотить амбициозную идею и добраться до вершины Эвереста, чтобы снять панорамы с самой высокой точки нашей планеты. Идея сама по себе довольно очевидная, вот только реализовать её не удавалось пока никому: результат зависит не только от опытности альпиниста, но и в большой степени от удачи. В горах очень сложно поймать подходящую для съёмок погоду, а ждать долго невозможно — на вершине дуют ветра до 50 м/с, а температура может опускаться до −60 °C. Организм на такой высоте не может восстанавливаться, поэтому покорить вершину нужно буквально на одном дыхании.


Для съёмок такой сложности, конечно, нужны профессиональные альпинисты. В проекте согласился принять участие Максим Шакиров, опытный альпинист и фотограф, дважды покорявший Эверест. Экспедицию запланировали на весну 2015 года. Во время подготовки нам написал Роман Реутов, ещё один человек, посвятивший жизнь горам. Он шёл в свою первую экспедицию на Эверест и предложил нам помощь. Роман и Максим прошли серьёзную физическую подготовку и в течение месяца учились снимать панорамы. План был такой: первым в экспедицию отправляется Роман, начинает восхождение по северному склону. Его задача — добраться до вершины Эвереста и снять панорамы горы. Затем выходит Максим. Он проходит неполный маршрут, страхуя Рому, и снимает панорамы Катманду. Задумка казалась очень сложной, но выполнимой. Однако с первого раза Эверест не поддался.

12 апреля Роман прилетел в Катманду, откуда вместе с экспедицией отправился в Лхасу — округ Тибета. В Лхасе альпинисты получили разрешение на восхождение и направились к северному базовому лагерю — отправной точке. Он находится на высоте 5150 м.

Базовый лагерь
Роман Реутов:

Роман Реутов«Около недели мы жили в базовом лагере и делали акклиматизационные вылазки. Сначала до высоты 5900 м, потом до 6500 м. Во время этих восхождений я отснял большую часть материалов».


Акклиматизационные вылазки помогают организму привыкнуть к условиям в горах: альпинисты совершают несколько восхождений, каждый раз всё выше, и возвращаются в базовый лагерь. Только после этой подготовки экспедиция Романа покинула лагерь и отправилась покорять вершину Эвереста.

Ледяные пики — сераки
Второй участник проекта, Максим, прибыл в Катманду. 23 и 24 апреля он снимал панорамы города с местной площади и готовился к выходу в северный лагерь. 25 апреля, когда Максим был в своём номере, произошёл мощный подземный толчок силой 7,8 балла. Максим снял Катманду всего за несколько часов до землетрясения — сейчас город выглядит по-другому.

Максим Шакиров:

Максим Шакиров«Это всё были секунды. Здание качается. Амплитуда такая, что ты не видишь, что в окнах. Падают тумбочки, телевизор летает по полу. А ты ничего не можешь сделать».


Центральная площадь Катманду
Максиму удалось выбраться из здания гостиницы и коротко выйти на связь. Через сутки, когда ситуация успокоилась, он решил подождать новостей от экспедиции Романа, которая в это время была где-то на пути к вершине.

Роман:
«25 апреля мы были на пути к лагерю 5900. Именно тогда нас сильно тряхнуло. Наша команда в пути сильно растянулась по горному маршруту. Где-то сошли лавины, где-то были камнепады. Связи с другими членами экспедиции не было. Все сильно переживали друг за друга и продолжили восхождение до лагеря, чтобы собраться вместе, оценить ситуацию и оказать помощь тем, кому она потребуется. К счастью, все добрались до лагеря 5900».

Ночью были повторные толчки, и на следующий день тоже. Власти КНР распорядились закрыть альпинистский сезон, и экспедиция Романа приняла решение возвращаться. Вершина оказалась недостижимой. Но за время экспедиции Роман отснял почти 19 километров маршрута от базового лагеря до высоты 6500 м. Максим, пережидавший в это время в Катманду, решил совершить вторую попытку — ещё была возможность подняться со стороны Непала.

Максим:
«11 мая я прилетел в Намче-Базар с планом через пару дней добраться до южного базового лагеря, подняться на Калапатар и снять вид на Эверест».

Намче-Базар
За день до выхода в лагерь, 12 мая, когда Максим готовился к выходу из Намче-Базара, случилось второе землетрясение. Максиму снова повезло, и всё обошлось почти без травм. Рисковать в третий раз было глупо, да и ситуация не располагала: дороги разрушены, местные жители перепуганы, еды и снаряжения для самостоятельного похода нет. Стало очевидно, что нужно возвращаться.

Максим:
«За 48 часов, которые мы пережидали до отлёта из Намче-Базара, мне удалось подняться на плато чуть выше города и снять вид на Эверест».

В этот раз снять панорамы с вершины Эвереста не удалось. Но сегодня вы можете пройти 19 километров непростого пути и посмотреть на удивительную природу гор, ледяные пики и глыбы, виды северного склона и Северного седла. А самое главное, что Роман и Максим живы, здоровы и не планируют сдаваться.

Продолжение следует
Смотрите панорамы и читайте полные истории участников экспедиции на сайте проекта «Панорамы Эвереста».

33 комментария
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nvpt
26 ноября 2015, 14:40
Замечательная идея. Всегда хотелось побывать в тех местах. Почти свершилось).
Мария Дель
26 ноября 2015, 14:40
Такие красивые панорамы и такая захватывающая история!
mis.xorosсhaя
26 ноября 2015, 14:40
Все прекрасно, слов нет!!!
А почему не проходят комментарии на ЯФе?
Sailina
26 ноября 2015, 14:40
Спасибо за рассказ, удачи в дальнейших проектах!
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:40
Мутят...
Slavado
26 ноября 2015, 14:40
Хоть кто-нибудь из Яндекса может ответить на вопрос об отключении комментариев на Яндекс Фотках? Сколько можно людей держать в неведении! Прошу прощения у автора статьи, но нет других площадок, где можно это высказать.
Алексей
26 ноября 2015, 14:40
Slavado,
Был небольшой технический сбой, его уже починили.
Slavado
26 ноября 2015, 14:40
Алексей,
Большое спасибо, Алексей! А поход на Эверест классный получился, я только у подножия потоптался... :)
elena.vasiljeva71
26 ноября 2015, 14:40
Где трупы, оставшихся там альпинистов? Пока вы шли кто-нибудь умирал? Вы мимо прошли фотографируя окрестности? Или помогли человеку? Или фотографии важнее всего?
seven.summits
26 ноября 2015, 14:40
elena.vasiljeva71,
Какие трупы? Никто не умирал. Как снять трупы, если никто не умирал? Елена, сфотографировать конечно не так важно, как спустить трупы. Может вы этим и займетесь? Мы фотографировать, а вы спускать трупы?
elena.vasiljeva71
26 ноября 2015, 14:40
Послежний, надеюсь, вопрос: Что важнее дойти до цели или остаться человеком со своими слабостями и помочь выжить умирающему?
Joshuan
26 ноября 2015, 14:40
Здорово, спасибо! Только на самих панорамах не хватает чуточки информации - было бы здорово, если бы хотя бы за значёк информации была упрятана высота над уровнем моря, в данных панорамах это было бы очень интересно :)
Родион
26 ноября 2015, 14:40
Господин Шакиров мог бы быть и поскромнее в своем стремлении к "информационным поводам": "В 2014 году интерес к Эвересту свёл меня с Яндексом — идея снять панораму витала в воздухе, но до сих пор никому не удавалось сделать это."

Первая известная панорама Эвереста была снята 24 мая 1989 года. Да, цилиндрическая, но полноценная 360-градусная панорама. С вершины, а не с 6500 под Эверестом.
http://www.panoramas.dk/fullscreen2/full22.html

А год назад сняли не только фотопанораму, но и панорамное 360-градусное видео:
http://www.360heros.com/2014/01/first-360-video-from-the-top-of-the-world-with-everest-media-productions/

А сколько снято панорам вокруг Эвереста, с воздуха, с Кхумбу, с бейскэмпа и в окрестностях. В том числе и гигапиксельных. Наверное и об этом Шакирову не известно. Научите его пользоваться поиском. А то он представляет поисковый сервис, а сам поиском не пользуется или не умеет.
Дмитрий Беликов
26 ноября 2015, 14:40
Панорамы блеск!  А можно для чайников как-то подписать основные ориентиры?
Ярослав
26 ноября 2015, 14:40
Круто, но ребята из Google были первыми.
t502
26 ноября 2015, 14:40
infohair.ru
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26 ноября 2015, 14:40
Яб скгонял на эверест
yu.belyaeff2016
26 ноября 2015, 14:40
Класс
anni.starka
26 ноября 2015, 14:40
Виды просто шикарны. Стоит ли того риск не мне, естественно решать, видимо раз идут значит для них стоит. Надеюсь вожделенные кадры будут сняты и всё пройдёт максимально удачно для участников экспедиции. А я пока найду на торрентах «Эверест» - как раз сейчас актуально)
angelcerj2015
26 ноября 2015, 14:40
Ответ anni :Сходи сама,посмотри,Стоит-ли рисковать ради...


akademica
26 ноября 2015, 14:40
Фантастические фотографии! Идеально воссоздана атмосфера skyrim! Потрудились на славу.
w.gorodetskaya2015
26 ноября 2015, 14:40
Это очень интересно! Спасибо.
alex1979192
26 ноября 2015, 14:40
Уже писал на блоге Яндекс.карт, но всем было пофиг, никтоне ответил... так что продублирую и здесь:

При просмотре в старом интерфейсе (old.maps.yandex.ru) вся территория Непала покрыта какими-то странными циферками: http://oi58.tinypic.com/29c2elv.jpg а при попытке просмотра панорам (той самой площади в Катманду) вылетает сообщение: "произошла ошибка, попробуйте чуть позже" и вот так уже две недели (чистил куки, пробовал с разных браузеров - без разницы)! Причем "циферки" покрывают только Непал, а уже панорамы Эвереста работают без проблем.

Почему так? Очень уж хочется посмотреть на ту самую Катманду...
kimiv.ru
26 ноября 2015, 14:40
Прикольна
daniel.rabinovich3
26 ноября 2015, 14:40
Пожалуйста, прислушайтесь к моему личному мнению. Я бы на месте ваших сотрудников отослал его лично директору компании.

Вы уже давно технически готовы стать поисковой машиной мирового масштаба. Вам мешает только стереотип распространённый в Европе и США, что "всё русское некачественное". Я слышал что у Вас есть датацентр в Финляндии. Так вот, если вы измените свою рекламу и переименуетесь из "российской" в "финскую" поисковую машину, то эта маленькая формальность станет лучшем решением с самого вашего первого дня.

Удачи! Я понимаю что вам мой совет кажется странным, но чисто ради вашей прибыли, убедительная просьба - пожалуйста - попробуйте - сделайте это временно - на три месяца - потом если захотите можете "переехать" обратно в Москву.
daniel.rabinovich3
26 ноября 2015, 14:40
Пожалуйста, прислушайтесь к моему личному мнению. Я бы на месте ваших сотрудников отослал его лично директору компании.

Вы уже давно технически готовы стать поисковой машиной мирового масштаба. Вам мешает только стереотип распространённый в Европе и США, что "всё русское некачественное". Я слышал что у Вас есть датацентр в Финляндии. Так вот, если вы измените свою рекламу и переименуетесь из "российской" в "финскую" поисковую машину, то эта маленькая формальность станет лучшем решением с самого вашего первого дня.

Удачи! Я понимаю что вам мой совет кажется странным, но чисто ради вашей прибыли, убедительная просьба - пожалуйста - попробуйте - сделайте это временно - на три месяца - потом если захотите можете "переехать" обратно в Москву.
tim16310
26 ноября 2015, 14:40
КРУТА
Luvina7
26 ноября 2015, 14:40
"нас часто покоряют горы, хоть их вершин достичь порой надежды нет..." ( не помню, кто сказал). Зато там был мой Друг. И я теперь, благодаря Вам, тоже "путешествую". Спасибо!!!
mikeliquid
29 декабря 2015, 21:37
Супер!!!
sckotnickov.r
2 января 2017, 21:18
 как скачать панораму?
svet.panfilowa2018
22 марта 2017, 19:12
Классно! Всегда относилась с большим уважением к таким людям. Не пришлось самой там        
kovalenko.a-a
6 августа 2017, 00:50
Видно, как мал человек, и как велик. Спасибо!
intolerant74
сегодня, 15:56
А нету больше панорамы... (((