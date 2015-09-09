Панорамы Эвереста

В конце прошлого года Яндекс.Карты решили воплотить амбициозную идею и добраться до вершины Эвереста, чтобы снять панорамы с самой высокой точки нашей планеты. Идея сама по себе довольно очевидная, вот только реализовать её не удавалось пока никому: результат зависит не только от опытности альпиниста, но и в большой степени от удачи. В горах очень сложно поймать подходящую для съёмок погоду, а ждать долго невозможно — на вершине дуют ветра до 50 м/с, а температура может опускаться до −60 °C. Организм на такой высоте не может восстанавливаться, поэтому покорить вершину нужно буквально на одном дыхании.





Для съёмок такой сложности, конечно, нужны профессиональные альпинисты. В проекте согласился принять участие Максим Шакиров, опытный альпинист и фотограф, дважды покорявший Эверест. Экспедицию запланировали на весну 2015 года. Во время подготовки нам написал Роман Реутов, ещё один человек, посвятивший жизнь горам. Он шёл в свою первую экспедицию на Эверест и предложил нам помощь. Роман и Максим прошли серьёзную физическую подготовку и в течение месяца учились снимать панорамы. План был такой: первым в экспедицию отправляется Роман, начинает восхождение по северному склону. Его задача — добраться до вершины Эвереста и снять панорамы горы. Затем выходит Максим. Он проходит неполный маршрут, страхуя Рому, и снимает панорамы Катманду. Задумка казалась очень сложной, но выполнимой. Однако с первого раза Эверест не поддался.



12 апреля Роман прилетел в Катманду, откуда вместе с экспедицией отправился в Лхасу — округ Тибета. В Лхасе альпинисты получили разрешение на восхождение и направились к северному базовому лагерю — отправной точке. Он находится на высоте 5150 м.





Роман Реутов:

«Около недели мы жили в базовом лагере и делали акклиматизационные вылазки. Сначала до высоты 5900 м, потом до 6500 м. Во время этих восхождений я отснял большую часть материалов».



Акклиматизационные вылазки помогают организму привыкнуть к условиям в горах: альпинисты совершают несколько восхождений, каждый раз всё выше, и возвращаются в базовый лагерь. Только после этой подготовки экспедиция Романа покинула лагерь и отправилась покорять вершину Эвереста.





Второй участник проекта, Максим, прибыл в Катманду. 23 и 24 апреля он снимал панорамы города с местной площади и готовился к выходу в северный лагерь. 25 апреля, когда Максим был в своём номере, произошёл мощный подземный толчок силой 7,8 балла. Максим снял Катманду всего за несколько часов до землетрясения — сейчас город выглядит по-другому.



Максим Шакиров:

«Это всё были секунды. Здание качается. Амплитуда такая, что ты не видишь, что в окнах. Падают тумбочки, телевизор летает по полу. А ты ничего не можешь сделать».





Максиму удалось выбраться из здания гостиницы и коротко выйти на связь. Через сутки, когда ситуация успокоилась, он решил подождать новостей от экспедиции Романа, которая в это время была где-то на пути к вершине.



Роман:

«25 апреля мы были на пути к лагерю 5900. Именно тогда нас сильно тряхнуло. Наша команда в пути сильно растянулась по горному маршруту. Где-то сошли лавины, где-то были камнепады. Связи с другими членами экспедиции не было. Все сильно переживали друг за друга и продолжили восхождение до лагеря, чтобы собраться вместе, оценить ситуацию и оказать помощь тем, кому она потребуется. К счастью, все добрались до лагеря 5900».



Ночью были повторные толчки, и на следующий день тоже. Власти КНР распорядились закрыть альпинистский сезон, и экспедиция Романа приняла решение возвращаться. Вершина оказалась недостижимой. Но за время экспедиции Роман отснял почти 19 километров маршрута от базового лагеря до высоты 6500 м. Максим, пережидавший в это время в Катманду, решил совершить вторую попытку — ещё была возможность подняться со стороны Непала.



Максим:

«11 мая я прилетел в Намче-Базар с планом через пару дней добраться до южного базового лагеря, подняться на Калапатар и снять вид на Эверест».





За день до выхода в лагерь, 12 мая, когда Максим готовился к выходу из Намче-Базара, случилось второе землетрясение. Максиму снова повезло, и всё обошлось почти без травм. Рисковать в третий раз было глупо, да и ситуация не располагала: дороги разрушены, местные жители перепуганы, еды и снаряжения для самостоятельного похода нет. Стало очевидно, что нужно возвращаться.



Максим:

«За 48 часов, которые мы пережидали до отлёта из Намче-Базара, мне удалось подняться на плато чуть выше города и снять вид на Эверест».



В этот раз снять панорамы с вершины Эвереста не удалось. Но сегодня вы можете пройти 19 километров непростого пути и посмотреть на удивительную природу гор, ледяные пики и глыбы, виды северного склона и Северного седла. А самое главное, что Роман и Максим живы, здоровы и не планируют сдаваться.





Смотрите панорамы и читайте полные истории участников экспедиции на сайте проекта «Панорамы Эвереста».