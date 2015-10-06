Боты Яндекса в Telegram

Многим из вас знаком мессенджер Telegram. Одна из его особенностей — возможность общаться не только с друзьями и знакомыми, но и с виртуальными собеседниками. Таких собеседников называют чат-ботами или просто ботами. Чат-бот — это компьютерная программа, которая поддерживает разговор с человеком: вы отправляете в чат реплику, а бот даёт на неё ответ.



Чат-боты существуют очень давно: они появились ещё во времена больших ЭВМ — мейнфреймов. Тогда боты представляли собой самостоятельные программы. В 1990-е годы, с распространением домашних компьютеров и интернета, боты поселились в чатах и мессенджерах — там их можно добавить в контакт-лист и разговаривать с ними, как с живыми собеседниками.



Боты могут решать самые разные задачи — например, присылать уведомления о событиях или играть в шахматы по переписке. Но одна из их основных задач — выдача коротких справок. Если вы много общаетесь в мессенджерах, иногда проще получить информацию — например, прогноз погоды на ближайшие выходные — от бота, чем открывать браузер и искать нужное в интернете.



Когда летом 2015 года Telegram представил платформу для создания ботов, сотрудники Яндекса сделали несколько собственных простых ботов. Они умеют отвечать на вопросы пользователей, используя данные от сервисов Яндекса.



ImageSearch — бот для поиска картинок

Все, кто общался в интернете, знают, как много значит правильная картинка. Иногда одно изображение, в нужный момент присланное в чат, способно сказать больше, чем сотня слов. Если подходящей картинки нет под рукой, её поможет найти бот ImageSearch. Просто назовите боту слово, и он пришлёт изображение, которое ему соответствует. Картинку за пару кликов можно переслать другу в соседний чат. Если изображение не подходит, скомандуйте /more — и бот сделает ещё одну попытку. Изображения ImageSearch находит с помощью Яндекс.Картинок.







Yandex Maps — бот для работы с картами

Бот Yandex Maps сообщает балл пробок во всех городах, где работает светофор Яндекс.Пробок, и показывает на Яндекс.Картах адреса и организации, про которые спрашивает пользователь. Кроме того, он умеет отвечать на вопрос «Где я?» (иногда это бывает нужно) и рассказывать про ближайшие важные места — например, магазины, кафе или аптеки.







Yandex Dictionary — словарный бот

Этот бот пригодится тем, кто изучает иностранный язык — он за доли секунды подскажет, как переводится то или иное слово. Yandex Dictionary знает семь языков — русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и турецкий. Для каждого слова он показывает сразу несколько вариантов перевода — вам остаётся только выбрать подходящий.







Yandex Translator — бот-переводчик

Во многих фантастических книгах экипажу космического корабля, приземлившегося на неизвестной планете, аборигены выдают карманный переводчик. Прикрепив устройство на одежду, земляне волшебным образом начинают понимать местный язык. Бот Yandex Translator — своего рода аналог такого устройства; он, правда, служит для разговоров не с инопланетянами, а с иностранцами. Если вы хотите пообщаться в Telegram с человеком, который говорит на незнакомом вам языке, добавьте в чат Yandex Translator. Бот будет переводить ваши реплики и реплики вашего собеседника, чтобы вы с ним понимали друг друга.







Ботов пишут не только в Яндексе. Сейчас в магазине Telegram-ботов более тысячи самых разнообразных ботов — один, например, организует сеансы игры в покер, а другой даёт уроки акупунктуры. Чтобы упростить жизнь разработчикам ботов, наши коллеги создали бесплатный инструмент аналитики Botan. Он сделан на основе Яндекс.Метрики для приложений и позволяет авторам ботов лучше узнать свою аудиторию. С помощью Botan, например, можно выделить в аудитории бота те или иные сегменты или выяснить, какие команды из числа поддерживаемых ботом наиболее востребованы у пользователей. Botan доступен по адресу http://botan.io/.