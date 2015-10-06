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Боты Яндекса в Telegram

Пост в архиве.

Многим из вас знаком мессенджер Telegram. Одна из его особенностей — возможность общаться не только с друзьями и знакомыми, но и с виртуальными собеседниками. Таких собеседников называют чат-ботами или просто ботами. Чат-бот — это компьютерная программа, которая поддерживает разговор с человеком: вы отправляете в чат реплику, а бот даёт на неё ответ.

Чат-боты существуют очень давно: они появились ещё во времена больших ЭВМ — мейнфреймов. Тогда боты представляли собой самостоятельные программы. В 1990-е годы, с распространением домашних компьютеров и интернета, боты поселились в чатах и мессенджерах — там их можно добавить в контакт-лист и разговаривать с ними, как с живыми собеседниками.

Боты могут решать самые разные задачи — например, присылать уведомления о событиях или играть в шахматы по переписке. Но одна из их основных задач — выдача коротких справок. Если вы много общаетесь в мессенджерах, иногда проще получить информацию — например, прогноз погоды на ближайшие выходные — от бота, чем открывать браузер и искать нужное в интернете.

Когда летом 2015 года Telegram представил платформу для создания ботов, сотрудники Яндекса сделали несколько собственных простых ботов. Они умеют отвечать на вопросы пользователей, используя данные от сервисов Яндекса.

ImageSearch — бот для поиска картинок
Все, кто общался в интернете, знают, как много значит правильная картинка. Иногда одно изображение, в нужный момент присланное в чат, способно сказать больше, чем сотня слов. Если подходящей картинки нет под рукой, её поможет найти бот ImageSearch. Просто назовите боту слово, и он пришлёт изображение, которое ему соответствует. Картинку за пару кликов можно переслать другу в соседний чат. Если изображение не подходит, скомандуйте /more — и бот сделает ещё одну попытку. Изображения ImageSearch находит с помощью Яндекс.Картинок.



Yandex Maps — бот для работы с картами
Бот Yandex Maps сообщает балл пробок во всех городах, где работает светофор Яндекс.Пробок, и показывает на Яндекс.Картах адреса и организации, про которые спрашивает пользователь. Кроме того, он умеет отвечать на вопрос «Где я?» (иногда это бывает нужно) и рассказывать про ближайшие важные места — например, магазины, кафе или аптеки.



Yandex Dictionary — словарный бот
Этот бот пригодится тем, кто изучает иностранный язык — он за доли секунды подскажет, как переводится то или иное слово. Yandex Dictionary знает семь языков — русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и турецкий. Для каждого слова он показывает сразу несколько вариантов перевода — вам остаётся только выбрать подходящий.



Yandex Translator — бот-переводчик
Во многих фантастических книгах экипажу космического корабля, приземлившегося на неизвестной планете, аборигены выдают карманный переводчик. Прикрепив устройство на одежду, земляне волшебным образом начинают понимать местный язык. Бот Yandex Translator — своего рода аналог такого устройства; он, правда, служит для разговоров не с инопланетянами, а с иностранцами. Если вы хотите пообщаться в Telegram с человеком, который говорит на незнакомом вам языке, добавьте в чат Yandex Translator. Бот будет переводить ваши реплики и реплики вашего собеседника, чтобы вы с ним понимали друг друга.



Ботов пишут не только в Яндексе. Сейчас в магазине Telegram-ботов более тысячи самых разнообразных ботов — один, например, организует сеансы игры в покер, а другой даёт уроки акупунктуры. Чтобы упростить жизнь разработчикам ботов, наши коллеги создали бесплатный инструмент аналитики Botan. Он сделан на основе Яндекс.Метрики для приложений и позволяет авторам ботов лучше узнать свою аудиторию. С помощью Botan, например, можно выделить в аудитории бота те или иные сегменты или выяснить, какие команды из числа поддерживаемых ботом наиболее востребованы у пользователей. Botan доступен по адресу http://botan.io/.

70 комментариев
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Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:39
Молодцы!
Капитан
26 ноября 2015, 14:39
Поиск картинок легко возвращает писюны и прон
Михаил
26 ноября 2015, 14:39
Капитан,
ты так говоришь, будто это что-то плохое
lekanova
26 ноября 2015, 14:39
у меня не работает словарный бот. Не реагирует никак ни на одно мое сообщение. Почему?
an80
26 ноября 2015, 14:39
lekanova,
попробуйте сейчас. У меня все работает.
lekanova
26 ноября 2015, 14:39
an80,
заработало! Через веб-версию не хотел сначала работать, теперь все ок.
Павел Панчук
26 ноября 2015, 14:39
Было бы прикольно если бы вы зделали бота похожего на siri c iphone
nvpt
26 ноября 2015, 14:39
Интересно, планирует ли Яндекс симбиоз телеграфа со своим ПО и его внедрение в экосферу своих сервисов? Имею в виду, как альтернатива чату Яндекса, который уже давненько закрыли. ИМХО, такой альянс был бы неплох.
ChervonenkoSergey
26 ноября 2015, 14:39
nvpt,
ИМХО после того, как Дурова кинули с ВК, он вряд ли пойдет на такое тесное сотрудничество. Сейчас он сам по себе и его это устраивает.
doroninpavel
26 ноября 2015, 14:39
Кто-нибудь может помочь сделать несложного бота для Telegram в исследовательских целях?
Антон Конев
26 ноября 2015, 14:39
doroninpavel,
пиши мне: antonykonev@yandex.ru :)
jkirsa
4 декабря 2015, 11:40
doroninpavel,
если актуально, напиши @jkirs в Телеграмме
superbadcat
26 ноября 2015, 14:39
Подскажите, как удалить бота?
Саня Гаврилей
11 декабря 2016, 16:27
superbadcat,
Зайди к @BotFather и напиши /deletebot, потом просто выбери бота которого хочешь удалить.
Фёдор
26 ноября 2015, 14:39
О роботах https://telegram.me/storebot?start=robotreviewbot
aerials007
26 ноября 2015, 14:39
А я думал, чем это Яндекс так усиленно занимается, что новые сайты уже полтора месяца не может проиндексировать. Оказывается, боты для  Дурова пишет.
r.vorontsov
26 ноября 2015, 14:39
Теперь осталось все эти скрипты запихнуть в один и будет прикольно=)
Andres.website
26 ноября 2015, 14:39
Зачупато. Поизголялся с поиском картинок от души.
Andres.website
26 ноября 2015, 14:39
надо сделать что-то вроде толкового словаря бота
Пусть даже будет завязан на википедии. будет здорово и полезно
Илена Гиниятуллина
26 ноября 2015, 14:39
!!!!
Lonfas
26 ноября 2015, 14:39
Слабые словари у переводчика. Серпентарий\serpentarium (en) не находит например. Планируется ли добавление в translator'е перевод сленговых или устоявшихся выражений?
mad60
26 января 2016, 19:53
Еще было бы круто для расписания электричек
BIATRIS
22 марта 2016, 20:13
Yandex Translator
Никита
6 апреля 2016, 12:24
А почему только для "Telegram"? Сделайте для "ВКонтакте"!
alatipov
25 октября 2017, 20:24
Никита,
это не совсем актуально, даже с точки зрения конфиденциальности, я не думаю что многие бы хотели, чтобы ВК (он же Маил) имел доступ к твоей почте через бота. 

Максим Лебедев
6 апреля 2016, 13:01
Включите функционал Inline-бота для поиска и отправки найденного в любом другом чате.
Максим Лебедев
6 апреля 2016, 13:03
Что в боте @ya, что в остальных, если это возможно.
JohnyDeath
6 апреля 2016, 13:54
Что-то у меня он очень тормозит. Отвечает далеко не сраза, а потом всё в кучу.
Как в вин-десктоп версии так и на WP
Не справляется с большим наплывом?
JohnyDeath
6 апреля 2016, 14:30
И вот так по кругу.
http://screencast.com/t/4qjTWKCk9
город установить в настройки невозможно
a6
6 апреля 2016, 15:52
Мне на "Help" ответ пришел через 34 минуты
Владислав
6 апреля 2016, 19:33
Штука конечно норм, но может всё же интегрируете бота в Яндекс.строку для ПК. На подобии "Cortana", которая почему то всё не как не русифицируется.
vmaslayev@avtbiz.ru
8 апреля 2016, 09:42
Бот попросил меня поставить 5 звезд. Что из этого вышло:
https://yadi.sk/i/7b05Odwvqpycp
maxbel96
2 мая 2016, 15:30
Идиально! Гугл соснул!
Johnny Williams
9 июня 2016, 13:25
Почему бот не работает?? Telegram YTranslateBots

Света Чистякова
9 июня 2016, 17:06
Johnny Williams,
он передал полномочия боту @ya. Попробуйте: https://telegram.me/ya.
maliar2
11 ноября 2016, 06:45
ребята,сделайте бота метрики
Budtoturisto
14 января 2017, 13:56
Хорошо бы почтового бота, аналогично gmail
alatipov
25 октября 2017, 20:21
Budtoturisto,
и я о том же, что необходимо уже выкатывать версию Яндекс Почты в телеграмм
nik0l116
18 января 2017, 10:45
сделайте почтового бота для telegram. что бы уведомления присылал когда письмо приходит.
alatipov
25 октября 2017, 20:19
nik0l116,
поддерживаю! И для отправки писем тоже!
andrei.shilow
3 февраля 2017, 22:59
Почтовый бы еще, чтоб как уведомлялка работал, а то на винфон нет норм клиента
alatipov
25 октября 2017, 20:20
andrei.shilow,
да тут все хотят Яндекс Почту в телеграмм!
Влад Платонов
24 февраля 2017, 00:27
Бот @pic , теперь пишет огромные ссылки, можете поправить?  А то не приятно как то
Алексей Малых
21 мая 2017, 11:29
@yandex перестал отвечать на запросы о погоде. Пауза для ответа затягивается, а потом пишет: "что-то не получилось". Аналогично при запросе новостей.
serdukov79
26 мая 2017, 09:07
не работает бот после обновы телеграмм частично. погода , например.

Александр Даниленко
22 июня 2017, 07:34
День добрый! соорудите бота для загрузке всего чего угодно на яндекс диск. и здесь же генерацией ссылки
vporoshok
1 июля 2017, 22:05
Очень бы хотелось бота для такси. Оплата есть, передача геопозиции тоже
yulia.peleneva
4 июля 2017, 23:05
Очень не стабильный бот - @ya
иногда присылает погоду, иногда не присылает.
Живет как хочет - не годится так.
Nikolaev.rd
8 сентября 2017, 09:01
@imagesearchbot - похоже, сдох. Не отвечает ни на одну команду
alatipov
25 октября 2017, 11:45
Друзья с Яндекса, как на счет того чтобы реализовать бот Яндекс Почты, Яндекс Такси и конечно же закинуть Алису в телеграмм? 
Владислав
25 октября 2017, 15:04
alatipov,
достаточно закинуть одну Алису и дорабатывать её, а те боты выпилить все! :-)
alatipov
25 октября 2017, 20:19
Владислав,
Алиса конечно хороша, но еще сыровата, поэтому пускай дорабатывают ее и учат новым алгоритмам, а пока добавят Яндекс Почту в Телеграмм, которой вообще не хватает!

ragiluvraskit
27 ноября 2017, 03:54
Пользовались, было очень удобно
Терезинов Виталий
2 декабря 2017, 19:58
Яндекс переводчик не работает уже два дня..
Саша Визитиу
5 января 2018, 22:30
Клааааасссс
sergusin
14 января 2018, 13:28
@imagesearchbot - почил в бозе
8-(
Удалённый пользователь
23 марта 2018, 16:31
Напишите бот для почты, в гмейле уже реализовано, цены нет сию творению.
diamond.saifullin
5 апреля 2018, 23:30
Хочеться бота для почты,это было бы удобно.
Ноль
4 мая 2018, 10:22
Даешь яндекс почту в телеграм!
taxi@tayma.ru
24 мая 2018, 08:44
Добрый день! Очень крутой бот переводчик - качественный, но быстрый перевод. Но только есть один косяк - на смайлы и числовые сообщения реагирует предложением написать текст, чтобы он его перевел. Учитывая, что переводчик используется в группе - смайлы и всяческие "+1" часты и чат засоряется мусорными сообщениями от яндекс бота. Было бы здорово как-нибудь от этого избавиться.
Китайский Уксус
10 сентября 2018, 14:18
почту бы)
mng.salnikova
11 сентября 2018, 06:49
Добрый день. Прошу помощи. Чат-бот Яндекс.Таланты зависает на ответах. Спрашивает, на какой срок ищу работу. Отвечаю одним из вариантов. На любой из них не получаю никаких дальнейших ответов и вопросов. Хотелось бы дальше продвинуться в общении с ним)
chak66rus
27 сентября 2018, 12:33
Сделайте ещё Алису свою.
lav
29 октября 2018, 12:24
Поиск картинок уже давно сломался
qudratxoja.musayev
20 ноября 2018, 04:50
А зачем у вас нет бот вас почты. Как GmailBot. Было бы очень удобно. 
Обновлено 20 ноября 2018, 04:51
Iurii Chizhov
9 января, 11:39
Я так понимаю, что ботан уже не пашет
rybakovairina
16 февраля, 18:15
Добрый день!
Как связаться с разработчикама бота Яндекс.Translate? Мы используем его в чате, поскольку он самый прекрасный. Некоторые участники чата пишут по-русски, но латиницей. В какой-то момент бот решил, что надо переводить не только на английский, но и на польский. /tolang не работает: если выбрать эту команду, бот уведомляет, на какие языки переводит и всё. Удаление бота из чата и добавление снова не помогли.
Distrock
14 мая, 18:14
Сделайте бота который будет транслировать письма из почты. Вроде этого @GmailBot
Halva TEAM
29 мая, 09:57
Добрый день, коллеги.
Большое спасибо Вам за разработку прекрасных продуктов помогающих в повседневной жизни.
Пожалуйста, добавьте к Yandex Translator еще такие языки как Болгарский, Сербский, Словенский, Словацкий, Польский, Румынский. 
Спасибо.
lendrushdavtyan
сегодня, 13:32
УУбирите пожалуйста кершеринг Яндекс драйв. Перекрил дарого парковычный места. Ул. Лётная 99стаери 1