Месяц на поиск уязвимостей
26 октября 2015, 12:11
Любой желающий может попробовать взломать браузер и сообщить нам о найденной лазейке. Участники конкурса, обнаружившие самые серьёзные уязвимости, получат денежное вознаграждение. Приз за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе и третье — 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Нас интересуют уязвимости, позволяющие нарушить конфиденциальность или целостность пользовательских данных. Типы ошибок, которые мы будем учитывать, перечислены в правилах конкурса.
Сообщения можно присылать до 20 ноября через специальную форму обратной связи. Результаты конкурса будут объявлены 26 числа на конференции ZeroNights-2015, посвящённой безопасности в интернете. Если вы не сможете там быть, ничего страшного: имена победителей будут опубликованы также в клубе Яндекс.Браузера. Итак, время пошло.