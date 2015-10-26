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Месяц на поиск уязвимостей

Недавно мы рассказывали о технологии Protect, которая защищает пользователей Яндекс.Браузера от сетевых угроз: кражи данных, вирусов, рисков в публичных Wi-Fi-сетях. Однако, как бы надежна ни была защита, нужно всё время быть начеку. В интернете появляются новые угрозы, и готовиться к ним нужно заранее. Мы хотим выяснить, есть ли в нашей системе безопасности слабые места, о которых мы не знаем. Поэтому объявляем месяц поиска уязвимостей в Яндекс.Браузере.

Любой желающий может попробовать взломать браузер и сообщить нам о найденной лазейке. Участники конкурса, обнаружившие самые серьёзные уязвимости, получат денежное вознаграждение. Приз за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе и третье — 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Нас интересуют уязвимости, позволяющие нарушить конфиденциальность или целостность пользовательских данных. Типы ошибок, которые мы будем учитывать, перечислены в правилах конкурса.

Сообщения можно присылать до 20 ноября через специальную форму обратной связи. Результаты конкурса будут объявлены 26 числа на конференции ZeroNights-2015, посвящённой безопасности в интернете. Если вы не сможете там быть, ничего страшного: имена победителей будут опубликованы также в клубе Яндекс.Браузера. Итак, время пошло.
12 комментариев
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ms.danilyonok
26 ноября 2015, 23:58
А что происходит? Сутки уже фигня какая то ((( На любой клик мышкой открывается , то пустая страница, то реклама игровых сайтов, типа Вулкан и ему подобных. Я уже боюсь. Прошлый год такая же байда была, пришлось Винду переустанавливать (((
ludas591
26 ноября 2015, 23:58
Убедительно прошу,не формировать страницу,с учётом моих интересов.Мои интересы не интересны Вам,на самом деле.
ludas591
26 ноября 2015, 23:58
Информация из интернета не отражает сферу моих интересов.
Владимир
26 ноября 2015, 23:58
К сожалению у яндекса много хороших идей, но их реализация не то что бы "убога" она вообще сделана для НЛО или пользователей из ада.

Обьясните пожалуйста почему у Вашего браузера ограниченное количество вкладок на панели быстрого доступа ? Это ж каким идиотом нужно быть что бы ограничить их количество ?
Михаил
26 ноября 2015, 23:58
Добрый день! Можно получить комментарий по поводу Ticket#11030215050468414?

Пол года чинят на вашей стороне :(
BaryshnikovEM72
26 ноября 2015, 23:58
яндекс, вы ни прифигели случаем?! везде лезет ваша страница, она мне нафиг не нужна
kostyakonnov
7 декабря 2015, 20:08
яндексе
Shotemur
13 декабря 2015, 18:51
я
devtry
19 января 2016, 00:05
Главная уязвимость в рекламе. Говорится, что браузер защищает от фишинговых сайтов. Проверил парочку - браузер открыл и ничего не сказал.

Или все так плохо, что для клиентов-мошейников Директа Яндекс делает скидки?
Тимур
19 января 2016, 20:24
devtry,
пришлите примеры, пожалуйста, через browser.yandex.ru/feedback.
chel.steklocentr
29 февраля 2016, 16:04
не работает ваша "защита" :(
тамара алешина
сегодня, 13:26
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