Яндекс.Переводчик для Википедии
9 ноября 2015, 13:18
Яндекс.Переводчик доступен всем, кто зарегистрирован в русскоязычной Википедии. Теперь, если вы нашли на сервисе интересную англоязычную статью и хотите опубликовать её на русском, это не займет у вас много времени. Черновой перевод может сделать машина, а вам останется только довести текст до ума. В интерфейсе Википедии это делать удобнее, чем где-нибудь ещё. Во-первых, у вас перед глазами сразу две статьи — оригинал и перевод. А во-вторых, при переводе сохраняется форматирование текста и ссылки. Смотрите:
Переводчик встроен в Википедию с помощью API. Это программный интерфейс, который дает доступ к сервису. Его используют для перевода документации, локализации интерфейсов или чтобы добавить в свои продукты функцию перевода. API Перевода применяется в Яндекс.Почте, Яндекс.Браузере, а также в сервисах и приложениях сторонних разработчиков. В частности, его используют LinguaLeo и Массачусетский технологический институт.
Википедии мы отдали API без каких-либо ограничений по набору языков. Пока она использует его для перевода с английского на русский, но это только начало — потом подключатся и другие языки. А их более шестидесяти. Так что можно надеяться, что скоро в Википедии появится много любопытных переводных материалов.