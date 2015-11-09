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Яндекс.Переводчик для Википедии

Для многих людей Википедия — главный источник справочной информации. Она не столь академична, как БСЭ и словари, и не ограничена в темах. Поэтому там можно найти почти всё что угодно, от объяснения сложных терминов до описаний мыльных опер. Сейчас в Википедии 1,2 миллиона статей на русском языке. Чтобы людям было проще публиковать в ней переводы англоязычных статей, Википедия встроила наш машинный перевод.

Яндекс.Переводчик доступен всем, кто зарегистрирован в русскоязычной Википедии. Теперь, если вы нашли на сервисе интересную англоязычную статью и хотите опубликовать её на русском, это не займет у вас много времени. Черновой перевод может сделать машина, а вам останется только довести текст до ума. В интерфейсе Википедии это делать удобнее, чем где-нибудь ещё. Во-первых, у вас перед глазами сразу две статьи — оригинал и перевод. А во-вторых, при переводе сохраняется форматирование текста и ссылки. Смотрите:


Переводчик встроен в Википедию с помощью API. Это программный интерфейс, который дает доступ к сервису. Его используют для перевода документации, локализации интерфейсов или чтобы добавить в свои продукты функцию перевода. API Перевода применяется в Яндекс.Почте, Яндекс.Браузере, а также в сервисах и приложениях сторонних разработчиков. В частности, его используют LinguaLeo и Массачусетский технологический институт.

Википедии мы отдали API без каких-либо ограничений по набору языков. Пока она использует его для перевода с английского на русский, но это только начало — потом подключатся и другие языки. А их более шестидесяти. Так что можно надеяться, что скоро в Википедии появится много любопытных переводных материалов.
13 комментариев
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nochnoy
26 ноября 2015, 23:57
Молодцы, отличная новость!
the-pisikak
26 ноября 2015, 23:57
Подтверждаю высокое качество Яндекс Переводчика, как самого сервиса, так и самого перевода.
ajvol
26 ноября 2015, 23:57
Ждём перевода с близкородственных языков: белорусского и украинского
Ярослав
26 ноября 2015, 23:57
Хороший сервис и прекрасная новость. Печалит, что большинство россиян плохо знают, хотя бы один иностранный язык: английский, немецкий, французский на выбор. Большинство статей всегда есть на этих трёх языках (испанский у нас исторически не популярен). Я предпочитаю читать статью-первоисточник, как правило на английском языке, хотя зачастую приходилось переводить с малопопулярных языков, например, Восточной Европы. Кстати, не раз встречал русские клоны англоязычных статей, переведённых слово в слово. Малое количество авторов и свободного времени стимулирует к копированию :)
Котик
26 ноября 2015, 23:57
Путь админы укр. википедии тоже встроят ваш переводчик. Только чтобы можно было переводить с русского на украинский!

Хотя что я пишу, админы укр. википедии наоборот - вам насолить хотят
Илья
26 ноября 2015, 23:57
почему ваш переводчик делает кучу глупых ошибок? из особо надоевшего: "dollar" или "$" переводит как "гривна", а "english" как "русский" и наоборот?
Илья
26 ноября 2015, 23:57
Илья,
настройки у меня "переводить на русский" и нахожусь в Сибири, а не на Украине
furs.viktoria
26 ноября 2015, 23:57
Отлично, надеюсь вскоре появится много всего интересного, википедия все таки колоссальный источник информации по любым вопросам.
swetlana.mochalowa2011
26 ноября 2015, 23:57
Очень плохо "знаю " английский,но занимаюсь с LinguaLeo,очень нравится .Здорово,что Вы есть!



Евгений
26 ноября 2015, 23:57
отлэ)))
kalininfeo
26 ноября 2015, 23:57
приятная неожиданность по переводу..
vadim.pozolotin2015
26 ноября 2015, 23:57
Нормально работает, спасибо!
radobark
сегодня, 13:32
статья о бакхмулях(одна из разновидностей аборигенной афганской борзой) была помещена  в англоязычную википедию и затем в ней появился измененный текст  владельцев якобы истинных бакхмулей, а на самом деле незнающих генетику   и путающих собак альбиносов с бакхмулями. Сноски в правильном первичном варианте делались на серьёзные академические издания типа Научное издание  Большой  Российской Энциклопедии. Но как мне объяснили, в Википедию может любой человек может вставить свои неакадемические познания  и домыслы и внести изменения. Я уже не говорю о жутко безграмотном  переводе с английского на русский. Пример  слово dog переведено как РОТ, а dog и hot dog оказались синонимами. Слово "пятиречье"  переведено как пять рек (в воздухе) спустились на землю. Даже самый малограмотный переводчик не в состоянии так перевести. Смысл статьи полностью искажается. Посоветуйте мне пожалуйста как найти человека, который в состоянии с моей помощью (по поводу содержания)  сможет внести правки в оригинальную статью. my email: radobark@gmail.com Thanks in advance/ Natalia  