Многие привыкли начинать утро с новостей — в газетах или интернет-изданиях, по радио или телевидению. Масс-медиа берут эти новости из различных источников, один из которых — информационные агентства. Это крупные структуры с собственной сетью корреспондентов, которая охватывает всю страну, а то и весь мир. Корреспонденты выезжают на места событий и передают оттуда сообщения; затем эти сообщения попадают в ленту агентства, на которую подписаны СМИ.



Сегодня мы запускаем сервис «Яндекс для медиа». В каком-то смысле это тоже информагентство — оно рассказывает о заторах на дорогах, передаёт метеосводки и на основе статистики поисковых запросов сообщает, какие темы из жизни страны и мира вызывают у людей особый интерес — сегодня или на этой неделе, в отдельном городе или по всей России. Информация поступает от сервисов Яндекса — Пробок, Погоды и Поиска, обрабатывается с помощью алгоритмов и отображается в специальном интерфейсе для СМИ или рассылается подписчикам. Так что в нашем «агентстве» нет ни одного корреспондента — только статистика и алгоритмы.



Казалось бы, пробки и погоду можно узнать и так: на сервисах Яндекса или в мобильных приложениях. Но дело в том, что потребности тех, кто передаёт новости, и тех, кто их смотрит, слушает или читает, различаются. Пользователя в первую очередь интересуют пробки на конкретном маршруте — например, от дома до работы, — в то время как журналисту, который освещает события в городе, важна обстановка в целом: какие улицы стоят, какие — едут, где скопилась самая длинная пробка и что там происходит на кольцевой.



«Яндекс для медиа» учитывает потребности разных редакций. Например, телеканалам мы предлагаем текст для бегущей строки или готовые виджеты с текущим баллом пробок или прогнозом погоды — их остаётся только наложить на экран. Радиостанции могут посмотреть последние сводки в веб-интерфейсе, где информация обновляется в режиме реального времени, а печатным и интернет-изданиям удобно получать новости по электронной почте или в формате RSS.





Сообщения, которые распространяет «Яндекс для медиа», создаются автоматически — за это отвечают алгоритмы. Они анализируют данные от сервисов Яндекса и формируют отчёты — например, о необычных заторах, самой длинной пробке или о том, как менялась дорожная обстановка в течение утра. На основе отчёта составляется связный текст, который рассылается журналистам, — вот такой:

10.11.2015 09:57 Необычная пробка длиной 7.8 км зафиксирована в Новосибирске



НОВОСИБИРСК — ТРАФИК — ПРОБКА



Новосибирск. 10 ноября, 09:57. Зафиксирована необычно сложная пробка — Бердское шоссе, Большевистская улица, от Первомайской улицы до Коммунального моста. В пробке длиной 7.8 км можно потерять 41 минуту, что на 20 минут больше обычного.

Конечно, алгоритмы не могут заменить журналиста — по той же причине, по которой они не могут заменить, например, фотографа или композитора. Но они способны оказать ему ощутимую помощь: готовые сводки новостей, которые можно сразу же зачитать в эфире или использовать для подготовки сюжета, позволят новостникам сэкономить самый важный для них ресурс — время.